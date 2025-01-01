Il Consiglio monetario nazionale (CMN) è l'organo supremo del sistema finanziario nazionale brasiliano ed è incaricato di sviluppare la politica monetaria e creditizia al fine di consolidare la valuta nazionale. È anche responsabile dello sviluppo economico e sociale del Brasile.

Il Consiglio monetario nazionale conduce una riunione mensile che regola il sistema finanziario nazionale. Ciò significa che tutti gli istituti finanziari sono tenuti a seguire le normative pubblicate da CMN. Attraverso CMN, vengono definiti gli obiettivi di inflazione brasiliani, le politiche monetarie e creditizie sono consolidate con l'obiettivo di preservare la stabilità della valuta brasiliana, tra le altre responsabilità.

La Banca centrale del Brasile è l'entità che esegue la maggior parte delle regole emesse da CMN, le cui funzioni principali sono la supervisione e la regolamentazione delle attività bancarie per garantire che le istituzioni finanziarie rispettino le normative stabilite.

Il Consiglio monetario nazionale determina tutte le regole che devono essere seguite dagli agenti che operano nel mercato finanziario. Gerarchicamente, CMN è al di sopra della Banca centrale, della Securities Commission e di altre istituzioni finanziarie.

Poiché tutte le decisioni del Consiglio monetario nazionale riguardano l'intera economia brasiliana, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dell'esito finale delle riunioni CMN che possono influenzare direttamente i negoziati che coinvolgono il real brasiliano.