주문 실행 또는 취소 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후.

ulong  TimeDoneMsc() const

값 반환

주문 실행 또는 취소 시간(밀리초) : 1970년 1월 1일 이후.

참고

순서는 선택 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메서드로 예비적으로 선택해야 합니다.