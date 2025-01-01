문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFile 

CFile

CFile은 CFileBin 및 CFileTxt 클래스의 기본 클래스입니다.

설명

CFile 클래스는 모든 하위 항목에 대해 MQL5 API 파일 및 폴더에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

선언

   class CFile: public CObject

제목

   #include <Files\File.mqh>

상속 계층

  CObject

      CFile

직계 후손

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

그룹별 클래스 메서드

특성

 

Handle

파일 핸들 가져오기

Flename

파일 이름 가져오기

Flags

파일 플래그 가져오기

SetUnicode

FILE_UNICODE 플래그 설정하기/비우기

SetCommon

FILE_COMMON 플래그 설정하기/비우기

파일에 대한 일반 메서드

 

Open

파일 열기

Close

파일 닫기

Delete

파일 삭제하기

IsExist

파일의 존재 여부 확인

Copy

파일 복사하기

Move

파일 이름 바꾸기/이동하기

Size

파일 크기 가져오기

Tell

현재 파일 위치 가져오기

Seek

현재 파일 포지션 설정하기

Flush

디스크에 데이터 플러시

IsEnding

파일 끝 확인

IsLineEnding

라인 끝 확인

폴더에 대한 일반 메서드

 

FolderCreate

폴더 생성

FolderDelete

폴더 삭제

FolderClean

폴더 비우기

파일 및 폴더 검색 메서드

 

FileFindFirst

파일 검색 시작

FileFindNext

파일 검색 계속하기

FileFindClose

검색 핸들 닫기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 