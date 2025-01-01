CFile

CFile은 CFileBin 및 CFileTxt 클래스의 기본 클래스입니다.

설명

CFile 클래스는 모든 하위 항목에 대해 MQL5 API 파일 및 폴더에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

선언

class CFile: public CObject

제목

#include <Files\File.mqh>

상속 계층 CObject CFile 직계 후손 CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

그룹별 클래스 메서드

특성 Handle 파일 핸들 가져오기 Flename 파일 이름 가져오기 Flags 파일 플래그 가져오기 SetUnicode FILE_UNICODE 플래그 설정하기/비우기 SetCommon FILE_COMMON 플래그 설정하기/비우기 파일에 대한 일반 메서드 Open 파일 열기 Close 파일 닫기 Delete 파일 삭제하기 IsExist 파일의 존재 여부 확인 Copy 파일 복사하기 Move 파일 이름 바꾸기/이동하기 Size 파일 크기 가져오기 Tell 현재 파일 위치 가져오기 Seek 현재 파일 포지션 설정하기 Flush 디스크에 데이터 플러시 IsEnding 파일 끝 확인 IsLineEnding 라인 끝 확인 폴더에 대한 일반 메서드 FolderCreate 폴더 생성 FolderDelete 폴더 삭제 FolderClean 폴더 비우기 파일 및 폴더 검색 메서드 FileFindFirst 파일 검색 시작 FileFindNext 파일 검색 계속하기 FileFindClose 검색 핸들 닫기