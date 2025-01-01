- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile은 CFileBin 및 CFileTxt 클래스의 기본 클래스입니다.
설명
CFile 클래스는 모든 하위 항목에 대해 MQL5 API 파일 및 폴더에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CFile: public CObject
제목
|
#include <Files\File.mqh>
그룹별 클래스 메서드
|
특성
|
|
파일 핸들 가져오기
|
파일 이름 가져오기
|
파일 플래그 가져오기
|
FILE_UNICODE 플래그 설정하기/비우기
|
FILE_COMMON 플래그 설정하기/비우기
|
파일에 대한 일반 메서드
|
|
파일 열기
|
파일 닫기
|
파일 삭제하기
|
파일의 존재 여부 확인
|
파일 복사하기
|
파일 이름 바꾸기/이동하기
|
파일 크기 가져오기
|
현재 파일 위치 가져오기
|
현재 파일 포지션 설정하기
|
디스크에 데이터 플러시
|
파일 끝 확인
|
라인 끝 확인
|
폴더에 대한 일반 메서드
|
|
폴더 생성
|
폴더 삭제
|
폴더 비우기
|
파일 및 폴더 검색 메서드
|
|
파일 검색 시작
|
파일 검색 계속하기
|
검색 핸들 닫기