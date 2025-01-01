- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile is a base class for CFileBin and CFileTxt classes.
Description
CFile class provides the simplified access to MQL5 API file and folder functions for all of its descendants.
Declaration
|
class CFile: public CObject
Title
|
#include <Files\File.mqh>
Class Methods by Groups
|
Attributes
|
|
Gets file handle
|
Gets file name
|
Gets file flags
|
Sets/clears the FILE_UNICODE flag
|
Sets/clears the FILE_COMMON flag
|
General methods for files
|
|
Opens file
|
Closes file
|
Deletes file
|
Checks file for existence
|
Copies file
|
Renames/moves file
|
Gets file size
|
Gets current file position
|
Sets current file position
|
Flushes data on disk
|
Checks file for end
|
Checks line for end
|
General methods for folders
|
|
Creates folder
|
Deletes folder
|
Clears folder
|
Files and folders search methods
|
|
Begins file search
|
Continues file search
|
Closes search handle