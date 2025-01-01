CFile

CFile is a base class for CFileBin and CFileTxt classes.

Description

CFile class provides the simplified access to MQL5 API file and folder functions for all of its descendants.

Declaration

class CFile: public CObject

Title

#include <Files\File.mqh>

Inheritance hierarchy CObject CFile Direct descendants CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Class Methods by Groups

Attributes Handle Gets file handle Filename Gets file name Flags Gets file flags SetUnicode Sets/clears the FILE_UNICODE flag SetCommon Sets/clears the FILE_COMMON flag General methods for files Open Opens file Close Closes file Delete Deletes file IsExist Checks file for existence Copy Copies file Move Renames/moves file Size Gets file size Tell Gets current file position Seek Sets current file position Flush Flushes data on disk IsEnding Checks file for end IsLineEnding Checks line for end General methods for folders FolderCreate Creates folder FolderDelete Deletes folder FolderClean Clears folder Files and folders search methods FileFindFirst Begins file search FileFindNext Continues file search FileFindClose Closes search handle