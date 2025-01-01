DocumentationSections
CFile

CFile is a base class for CFileBin and CFileTxt classes.

Description

CFile class provides the simplified access to MQL5 API file and folder functions for all of its descendants.

Declaration

   class CFile: public CObject

Title

   #include <Files\File.mqh>

Inheritance hierarchy

  CObject

      CFile

Direct descendants

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Class Methods by Groups

Attributes

 

Handle

Gets file handle

Filename

Gets file name

Flags

Gets file flags

SetUnicode

Sets/clears the FILE_UNICODE flag

SetCommon

Sets/clears the FILE_COMMON flag

General methods for files

 

Open

Opens file

Close

Closes file

Delete

Deletes file

IsExist

Checks file for existence

Copy

Copies file

Move

Renames/moves file

Size

Gets file size

Tell

Gets current file position

Seek

Sets current file position

Flush

Flushes data on disk

IsEnding

Checks file for end

IsLineEnding

Checks line for end

General methods for folders

 

FolderCreate

Creates folder

FolderDelete

Deletes folder

FolderClean

Clears folder

Files and folders search methods

 

FileFindFirst

Begins file search

FileFindNext

Continues file search

FileFindClose

Closes search handle

Methods inherited from class CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 