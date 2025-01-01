Enumerações para manusear matrizes e vetores

Esta seção descreve as enumerações que são usadas nos vários métodos matriciais e vetoriais.

ENUM_AVERAGE_MODE

Enumeração de tipos de cálculo de média.

Identificador Descrição AVERAGE_NONE Sem média. Os resultados são fornecidos para cada rótulo separadamente AVERAGE_BINARY Resultado do marcador 1 para classificação binária AVERAGE_MICRO Resultado da média da matriz de erros (confusion matrix) AVERAGE_MACRO Resultado médio dos resultados das matrizes de erro de cada rótulo AVERAGE_WEIGHTED Resultado médio ponderado

ENUM_VECTOR_NORM

Enumeração de normas vetoriais para vector::Norm.

Identificador Descrição VECTOR_NORM_INF Norma Infinita VECTOR_NORM_MINUS_INF Norma infinita negativa VECTOR_NORM_P Norma-p

ENUM_MATRIX_NORM

Enumeração de normas matriciais para matrix::Norm e para obter o número de condicionalidade da matriz matrix::Cond.

Identificador Descrição MATRIX_NORM_FROBENIUS norma de Frobenius MATRIX_NORM_SPECTRAL Norma espectral MATRIX_NORM_NUCLEAR Norma nuclear MATRIX_NORM_INF Norma Infinita MATRIX_NORM_P1 Norma P1 MATRIX_NORM_P2 Norma P2 MATRIX_NORM_MINUS_INF Norma infinita negativa MATRIX_NORM_MINUS_P1 Norma negativa P1 MATRIX_NORM_MINUS_P2 Norma negativa P2

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Enumeração para a convolução vector::Convolve e correlação cruzada vector::Correlate.

Identificador Descrição VECTOR_CONVOLVE_FULL Convolução completa VECTOR_CONVOLVE_SAME Convolução com tipo same VECTOR_CONVOLVE_VALID Convolução com tipo valid

ENUM_REGRESSION_METRIC

Enumeração de métricas de regressão para vector::RegressionMetric.

Identificador Descrição REGRESSION_MAE Erro absoluto médio REGRESSION_MSE Erro quadrático médio REGRESSION_RMSE Raiz quadrada do erro REGRESSION_R2 R-quadrado REGRESSION_MAPE Erro absoluto médio em porcentagem REGRESSION_MSPE Erro quadrático médio em porcentagem REGRESSION_RMSLE Raiz do erro quadrático médio logarítmico REGRESSION_SMAPE Erro absoluto médio simétrico em porcentagem REGRESSION_MAXE Erro absoluto máximo REGRESSION_MEDE Erro absoluto mediano REGRESSION_MPD Desvio médio de Poisson REGRESSION_MGD Desvio gama médio REGRESSION_EXPV Variância explicada

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Enumeração de métricas para tarefas de classificação.

Identificador Descrição CLASSIFICATION_ACCURACY Qualidade do modelo em termos de fidelidade das previsões em todas as classes CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION Precisão média do modelo CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY Precisão de previsões balanceada CLASSIFICATION_F1 Medida-F1. Média harmônica entre precisão (precision) e recuperação (recall) do modelo CLASSIFICATION_JACCARD Índice Jaccard CLASSIFICATION_PRECISION Precisão do modelo na previsão de verdadeiros positivos para a classe-alvo CLASSIFICATION_RECALL Integridade do modelo CLASSIFICATION_ROC_AUC Área sob a curva de erro CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY Frequência de ocorrência do rótulo correto no topo dos rótulos K previstos

ENUM_LOSS_FUNCTION

Enumeração para o cálculo da função de perda vector::Loss.

Identificador Descrição LOSS_MSE Erro quadrático médio LOSS_MAE Erro absoluto médio LOSS_CCE Entropia cruzada categórica LOSS_BCE Entropia cruzada binária LOSS_MAPE Erro absoluto médio em porcentagem LOSS_MSLE Erro logarítmico quadrático médio LOSS_KLD Divergência de Kullback-Leibler LOSS_COSINE Semelhança/proximidade de cosseno LOSS_POISSON Função de perda de Poisson LOSS_HINGE Função de perda linear por partes (Hinge loss) LOSS_SQ_HINGE Função de perda linear por partes quadrática LOSS_CAT_HINGE Função de perda linear por partes categórica LOSS_LOG_COSH Logaritmo de cosseno hiperbólico LOSS_HUBER Função de perda de Huber

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Enumeração para a função de ativação vector::Activation e a derivada da função de ativação vector::Derivative.

Identificador Descrição Parâmetros AF_NONE A função de ativação não é usada, o valor na entrada é passado para a saída AF_ELU Unidade linear exponencial AF_EXP Exponencial AF_GELU Unidade linear gaussiana de erro AF_HARD_SIGMOID Sigmóide rígido AF_LINEAR Linear AF_LRELU Retificador linear com "vazamento" (Leaky ReLU) AF_RELU Transformação linear truncada ReLU AF_SELU Função linear exponencial escalada (Scaled ELU) AF_SIGMOID Sigmoide AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Função Swish AF_TANH Tangente hiperbólica AF_TRELU Retificador linear com limiar

ENUM_SORT_MODE

Enumeração dos tipos de classificação para a função Sort.

Identificador Descrição SORT_ASCENDING Classificação ascendente SORT_DESCENDING Classificação decrescente

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumeração para indicar o eixo em todas as funções estatísticas para matrizes.