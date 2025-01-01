DocumentaçãoSeções
Esta seção descreve as enumerações que são usadas nos vários métodos matriciais e vetoriais.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

Enumeração de tipos de cálculo de média.

Identificador

Descrição

AVERAGE_NONE

Sem média. Os resultados são fornecidos para cada rótulo separadamente

AVERAGE_BINARY

Resultado do marcador 1 para classificação binária

AVERAGE_MICRO

Resultado da média da matriz de erros (confusion matrix)

AVERAGE_MACRO

Resultado médio dos resultados das matrizes de erro de cada rótulo

AVERAGE_WEIGHTED

Resultado médio ponderado

 

ENUM_VECTOR_NORM

Enumeração de normas vetoriais para vector::Norm.

Identificador

Descrição

VECTOR_NORM_INF

Norma Infinita

VECTOR_NORM_MINUS_INF

Norma infinita negativa

VECTOR_NORM_P

Norma-p

 

ENUM_MATRIX_NORM

Enumeração de normas matriciais para matrix::Norm e para obter o número de condicionalidade da matriz matrix::Cond.

Identificador

Descrição

MATRIX_NORM_FROBENIUS

norma de Frobenius

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Norma espectral

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Norma nuclear

MATRIX_NORM_INF

Norma Infinita

MATRIX_NORM_P1

Norma P1

MATRIX_NORM_P2

Norma P2

MATRIX_NORM_MINUS_INF

Norma infinita negativa

MATRIX_NORM_MINUS_P1

Norma negativa P1

MATRIX_NORM_MINUS_P2

Norma negativa P2

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

Enumeração para a convolução vector::Convolve e correlação cruzada vector::Correlate.

Identificador

Descrição

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Convolução completa

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Convolução com tipo same

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Convolução com tipo valid

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

Enumeração de métricas de regressão para vector::RegressionMetric.

Identificador

Descrição

REGRESSION_MAE

Erro absoluto médio

REGRESSION_MSE

Erro quadrático médio

REGRESSION_RMSE

Raiz quadrada do erro

REGRESSION_R2

R-quadrado

REGRESSION_MAPE

Erro absoluto médio em porcentagem

REGRESSION_MSPE

Erro quadrático médio em porcentagem

REGRESSION_RMSLE

Raiz do erro quadrático médio logarítmico

REGRESSION_SMAPE

Erro absoluto médio simétrico em porcentagem

REGRESSION_MAXE

Erro absoluto máximo

REGRESSION_MEDE

Erro absoluto mediano

REGRESSION_MPD

Desvio médio de Poisson

REGRESSION_MGD

Desvio gama médio

REGRESSION_EXPV

Variância explicada

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

Enumeração de métricas para tarefas de classificação.

Identificador

Descrição

CLASSIFICATION_ACCURACY

Qualidade do modelo em termos de fidelidade das previsões em todas as classes

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

Precisão média do modelo

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

Precisão de previsões balanceada

CLASSIFICATION_F1

Medida-F1. Média harmônica entre precisão (precision) e recuperação (recall) do modelo

CLASSIFICATION_JACCARD

Índice Jaccard

CLASSIFICATION_PRECISION

Precisão do modelo na previsão de verdadeiros positivos para a classe-alvo

CLASSIFICATION_RECALL

Integridade do modelo

CLASSIFICATION_ROC_AUC

Área sob a curva de erro

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

Frequência de ocorrência do rótulo correto no topo dos rótulos K previstos

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

Enumeração para o cálculo da função de perda vector::Loss.

Identificador

Descrição

LOSS_MSE

Erro quadrático médio

LOSS_MAE

Erro absoluto médio

LOSS_CCE

Entropia cruzada categórica

LOSS_BCE

Entropia cruzada binária

LOSS_MAPE

Erro absoluto médio em porcentagem

LOSS_MSLE

Erro logarítmico quadrático médio

LOSS_KLD

Divergência de Kullback-Leibler

LOSS_COSINE

Semelhança/proximidade de cosseno

LOSS_POISSON

Função de perda de Poisson

LOSS_HINGE

Função de perda linear por partes (Hinge loss)

LOSS_SQ_HINGE

Função de perda linear por partes quadrática

LOSS_CAT_HINGE

Função de perda linear por partes categórica

LOSS_LOG_COSH

Logaritmo de cosseno hiperbólico

LOSS_HUBER

Função de perda de Huber

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

Enumeração para a função de ativação vector::Activation e a derivada da função de ativação vector::Derivative.

Identificador

Descrição

Parâmetros

AF_NONE

A função de ativação não é usada, o valor na entrada é passado para a saída

 

AF_ELU

Unidade linear exponencial

 

AF_EXP

Exponencial

 

AF_GELU

Unidade linear gaussiana de erro

 

AF_HARD_SIGMOID

Sigmóide rígido

 

AF_LINEAR

Linear

 

AF_LRELU

Retificador linear com "vazamento" (Leaky ReLU)

 

AF_RELU

Transformação linear truncada ReLU

 

AF_SELU

Função linear exponencial escalada (Scaled ELU)

 

AF_SIGMOID

Sigmoide

 

AF_SOFTMAX

Softmax

 

AF_SOFTPLUS

Softplus

 

AF_SOFTSIGN

Softsign

 

AF_SWISH

Função Swish

 

AF_TANH

Tangente hiperbólica

 

AF_TRELU

Retificador linear com limiar

 

 

ENUM_SORT_MODE

Enumeração dos tipos de classificação para a função Sort.

Identificador

Descrição

SORT_ASCENDING

Classificação ascendente

SORT_DESCENDING

Classificação decrescente

 

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumeração para indicar o eixo em todas as funções estatísticas para matrizes.

Identificador

Descrição

AXIS_NONE

O eixo não é definido, o cálculo é realizado em todos os elementos da matriz, como se fosse um vetor (consulte o método Flat).

AXIS_HORZ

Eixo horizontal

AXIS_VERT

Eixo vertical