- Enumerações
Enumerações para manusear matrizes e vetores
Esta seção descreve as enumerações que são usadas nos vários métodos matriciais e vetoriais.
Enumeração de tipos de cálculo de média.
|
Identificador
|
Descrição
|
AVERAGE_NONE
|
Sem média. Os resultados são fornecidos para cada rótulo separadamente
|
AVERAGE_BINARY
|
Resultado do marcador 1 para classificação binária
|
AVERAGE_MICRO
|
Resultado da média da matriz de erros (confusion matrix)
|
AVERAGE_MACRO
|
Resultado médio dos resultados das matrizes de erro de cada rótulo
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
Resultado médio ponderado
Enumeração de normas vetoriais para vector::Norm.
|
Identificador
|
Descrição
|
VECTOR_NORM_INF
|
Norma Infinita
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
Norma infinita negativa
|
VECTOR_NORM_P
|
Norma-p
Enumeração de normas matriciais para matrix::Norm e para obter o número de condicionalidade da matriz matrix::Cond.
|
Identificador
|
Descrição
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
norma de Frobenius
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Norma espectral
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Norma nuclear
|
MATRIX_NORM_INF
|
Norma Infinita
|
MATRIX_NORM_P1
|
Norma P1
|
MATRIX_NORM_P2
|
Norma P2
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
Norma infinita negativa
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
Norma negativa P1
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
Norma negativa P2
Enumeração para a convolução vector::Convolve e correlação cruzada vector::Correlate.
|
Identificador
|
Descrição
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Convolução completa
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Convolução com tipo same
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Convolução com tipo valid
Enumeração de métricas de regressão para vector::RegressionMetric.
|
Identificador
|
Descrição
|
REGRESSION_MAE
|
Erro absoluto médio
|
REGRESSION_MSE
|
Erro quadrático médio
|
REGRESSION_RMSE
|
Raiz quadrada do erro
|
REGRESSION_R2
|
R-quadrado
|
REGRESSION_MAPE
|
Erro absoluto médio em porcentagem
|
REGRESSION_MSPE
|
Erro quadrático médio em porcentagem
|
REGRESSION_RMSLE
|
Raiz do erro quadrático médio logarítmico
|
REGRESSION_SMAPE
|
Erro absoluto médio simétrico em porcentagem
|
REGRESSION_MAXE
|
Erro absoluto máximo
|
REGRESSION_MEDE
|
Erro absoluto mediano
|
REGRESSION_MPD
|
Desvio médio de Poisson
|
REGRESSION_MGD
|
Desvio gama médio
|
REGRESSION_EXPV
|
Variância explicada
Enumeração de métricas para tarefas de classificação.
|
Identificador
|
Descrição
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
Qualidade do modelo em termos de fidelidade das previsões em todas as classes
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
Precisão média do modelo
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
Precisão de previsões balanceada
|
CLASSIFICATION_F1
|
Medida-F1. Média harmônica entre precisão (precision) e recuperação (recall) do modelo
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Índice Jaccard
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
Precisão do modelo na previsão de verdadeiros positivos para a classe-alvo
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
Integridade do modelo
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
Área sob a curva de erro
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
Frequência de ocorrência do rótulo correto no topo dos rótulos K previstos
Enumeração para o cálculo da função de perda vector::Loss.
|
Identificador
|
Descrição
|
LOSS_MSE
|
Erro quadrático médio
|
LOSS_MAE
|
Erro absoluto médio
|
LOSS_CCE
|
Entropia cruzada categórica
|
LOSS_BCE
|
Entropia cruzada binária
|
LOSS_MAPE
|
Erro absoluto médio em porcentagem
|
LOSS_MSLE
|
Erro logarítmico quadrático médio
|
LOSS_KLD
|
Divergência de Kullback-Leibler
|
LOSS_COSINE
|
Semelhança/proximidade de cosseno
|
LOSS_POISSON
|
Função de perda de Poisson
|
LOSS_HINGE
|
Função de perda linear por partes (Hinge loss)
|
LOSS_SQ_HINGE
|
Função de perda linear por partes quadrática
|
LOSS_CAT_HINGE
|
Função de perda linear por partes categórica
|
LOSS_LOG_COSH
|
Logaritmo de cosseno hiperbólico
|
LOSS_HUBER
|
Função de perda de Huber
Enumeração para a função de ativação vector::Activation e a derivada da função de ativação vector::Derivative.
|
Identificador
|
Descrição
|
Parâmetros
|
AF_NONE
|
A função de ativação não é usada, o valor na entrada é passado para a saída
|
|
AF_ELU
|
Unidade linear exponencial
|
|
AF_EXP
|
Exponencial
|
|
AF_GELU
|
Unidade linear gaussiana de erro
|
|
AF_HARD_SIGMOID
|
Sigmóide rígido
|
|
AF_LINEAR
|
Linear
|
|
AF_LRELU
|
Retificador linear com "vazamento" (Leaky ReLU)
|
|
AF_RELU
|
Transformação linear truncada ReLU
|
|
AF_SELU
|
Função linear exponencial escalada (Scaled ELU)
|
|
AF_SIGMOID
|
Sigmoide
|
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
|
AF_SWISH
|
Função Swish
|
|
AF_TANH
|
Tangente hiperbólica
|
|
AF_TRELU
|
Retificador linear com limiar
|
Enumeração dos tipos de classificação para a função Sort.
|
Identificador
|
Descrição
|
SORT_ASCENDING
|
Classificação ascendente
|
SORT_DESCENDING
|
Classificação decrescente
Enumeração para indicar o eixo em todas as funções estatísticas para matrizes.
|
Identificador
|
Descrição
|
AXIS_NONE
|
O eixo não é definido, o cálculo é realizado em todos os elementos da matriz, como se fosse um vetor (consulte o método Flat).
|
AXIS_HORZ
|
Eixo horizontal
|
AXIS_VERT
|
Eixo vertical