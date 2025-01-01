DokumentationKategorien
Compiler Warnungen haben Informationszwecke und sind keine Fehlernachrichten.  

Nummer

Beschreibung

21

Unvollständige Datumaufzeichnung in Zeile  datetime

22

Fehlerzahlen in der Zeile datetime für Datum, Anforderungen:

      Jahr     1970<=X<=3000

      Monat   0<X<=12

     Tag    0<X<= 31/30/28(29)....

23

Fehlerzahlen in der Zeile datetime für Zeit, Anforderungen:

     Stunde     0<=X<24

     Minute  0<=X<60

24

Ungültige Farbe in RGB Format : eine der Komponenten RGB ist weniger als  0 oder mehr als 255

25

Unbekanntes Symbol der escape Folge.

      Bekannte: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

Volumen der lokalen Variablen der Funktion ist zu gross  (>512Kb), reduzieren Sie die Zahl

29

Enumeration ist schon definiert (Duplizieren) – Glieder werden zur ersten Definition hinzugefügt

30

Neudefinieren des Makros

31

Variable ist erklärt, aber wird nicht verwendet

32

Konstruktor muss den Typ void haben

33

Destruktor muss den Typ void haben

34

Konstante passt nicht in Bereich von Ganzzahlen (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) und wird in Typ double umgewandelt  

35

Zu langes HEX - mehr als 16 Symbole (ältere Nibbles werden weggeschnitten)

36

Es gibt kein einziges Nibble in der HEX Zeile "0x"

37

Es gibt keine einzige Funktion - nichts zu erfüllen

38

verwendet wird eine nicht initialisierte Variable

41

Funktion hat keinen Körper und wird nicht aufgerufen

43

Mögliche Datenverluste bei Typenreduzierung. Beispiel: int x=(double)z;

44

Verlust der Genauigkeit (der Daten) bei der Umwandlung von Konstante. Konstante: int x=M_PI

45

Unterschiede der Zeichen von Operanden in Vergleichsoperationen. Beispiel: (char)c1>(uchar)c2

46

Probleme mit Funktionsimportieren – Erklärung von #import ist angefordert oder Import der Funktionen ist schon geschlossen

47

Beschreibung ist zu gross – Zusatzsymbole werden nicht in Ausführungsdatei einbeschlossen werden

48

Anzahl der erklärten Indikatorpuffer ist mehr als angefordert

49

Keine Farbe für Darstellung der graphischen Serie im Indikator

50

Es gibt keine einzige graphische Serie für Indikatordarstellung

51

Funktion-Bearbeiter 'OnStart" ist in Script nicht gefunden

52

Funktion-Bearbeiter 'OnStart" ist mit falschen Parametern definiert

53

Funktion 'OnStart' kann nur in Script definiert werden

54

Funktion 'OnInit' wird mit falschen Parametern definiert

55

Funktion 'OnInit' wird nicht in Scripts verwendet

56

Funktion 'OnDeinit' ist mit falschen Parametern definiert

57

Funktion 'OnDeinit' wird nicht in Scripts verwendet

58

Zwei Funktionen 'OnCalculate' sind definiert. OnCalculate() wird auf einem Preisfeld verwendet.

59

Überlauf bei Berechnung der komplizierten ganzzahligen Konstante ist festgestellt

60

Variable kann nicht initialisiert sein.

61

Diese Erklärung macht Aufruf der lokalen Variable , die in der angegebenen Zeile erklärt wird, nicht zugänglich

62

Diese Erklärung mach Aufruf der globalen Variable, die in der angegebenen Zeile erklärt wird, nicht zugänglich

63

Kann nicht für statische Felder verwendet werden

64

Diese Erklärung macht Aufruf der vordefinierte Variable nicht zugänglich

65

Der Wert des Ausdrucks ist immer true/false

66

Verwendung einer Variable oder Ausdruck des Typs bool in mathematischen Operationen ist unsicher

67

Das Ergebnis der Anwendung des unären Minus-Operators zum unsigned Typ ulong ist unbestimmt

68

Die Version in der Eigenschaft #property version kann nicht in Sektion Markt verwendet werden, das richtige Format ist #property version "XXX.YYY"

69

Leere kontrollierte Anweisung aufgetreten

70

Ungültig Rückgabetyp der Funktion oder falsche Parameter bei der Erklärung einer Event-Handler-Funktion

71

Eine explizite Umwandlung von Strukturen zu einem Typ ist erforderlich

72

Diese Erklärung macht einen direkten Zugang zum Mitglied einer in der angegebenen Zeichenfolge erklärten Klasse unmöglich. Der Zugang wird nur möglich sein, durch Operation mit Kontexterlaubnis ::

73

Die Konstante in dem binären Schreibung ist zu groß, die höherwertigen Bits werden verworfen werden

74

Parameter in der Methode der geerbten Klasse verschiedet sich in der Modifier const, hat die Kindfunktion die Basisfunktion überladen

75

Negativer oder zu großer für Offsetwert in Bit-Operation der Verschiebung, ist das Ergebnis undefiniert

76

Die Funktion muss einen Wert zurückgeben

77

Eine Funktion vom Typ void muss keinen Wert zurückgeben

78

Nicht alle Ausführungsvarianten geben den Rückgabewert zurück

79

Ausdrücke auf der globalen Ebene sind nicht erlaubt

80

Mögliche Fehler in der Folge von Operationen, verwenden Sie Klammern um die Reihenfolge explizit anzugeben

81

Zwei Aufrufe der Funktion OnCalCulate() sind gefunden. Die Variante mit Zeitrahmen OHLC wird verwendet

82

Die Struktur enthält keine Mitglieder, wird die Größe auf 1 Byte gesetzt

83

Keine Bearbeitung des Ergebnisses der Funktion

84

Der Ressource-Indikator ist im Debug-Modus kompiliert. Dies verringert die Leistung. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen kompilieren Sie den Indikator neu

85

Eine zu große Zeichencode in der Zeile, muss im Bereich von 0 bis 65535 sein

86

Nicht erkannte Sonderzeichen in der Zeichenfolge

87

Keine Fenster-Eigenschaft für den Indikator (die die Anzeige im Hauptfenster oder im Unterfenster festsetzt). Eigenschaft #property indicator_chart_window wird anwendet