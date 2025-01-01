- Rückgabecodes des Handelsservers
- Compiler Warnungen
- Kompilierungsfehler
- Ausführungsfehler
Compiler Warnungen
Compiler Warnungen haben Informationszwecke und sind keine Fehlernachrichten.
|
Nummer
|
Beschreibung
|
Unvollständige Datumaufzeichnung in Zeile datetime
|
Fehlerzahlen in der Zeile datetime für Datum, Anforderungen:
Jahr 1970<=X<=3000
Monat 0<X<=12
Tag 0<X<= 31/30/28(29)....
|
Fehlerzahlen in der Zeile datetime für Zeit, Anforderungen:
Stunde 0<=X<24
Minute 0<=X<60
|
Ungültige Farbe in RGB Format : eine der Komponenten RGB ist weniger als 0 oder mehr als 255
|
Unbekanntes Symbol der escape Folge.
Bekannte: \n \r \t \\ \" \' \X \x
|
Volumen der lokalen Variablen der Funktion ist zu gross (>512Kb), reduzieren Sie die Zahl
|
Enumeration ist schon definiert (Duplizieren) – Glieder werden zur ersten Definition hinzugefügt
|
Neudefinieren des Makros
|
Variable ist erklärt, aber wird nicht verwendet
|
Konstruktor muss den Typ void haben
|
Destruktor muss den Typ void haben
|
Konstante passt nicht in Bereich von Ganzzahlen (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) und wird in Typ double umgewandelt
|
Zu langes HEX - mehr als 16 Symbole (ältere Nibbles werden weggeschnitten)
|
Es gibt kein einziges Nibble in der HEX Zeile "0x"
|
Es gibt keine einzige Funktion - nichts zu erfüllen
|
verwendet wird eine nicht initialisierte Variable
|
Funktion hat keinen Körper und wird nicht aufgerufen
|
Mögliche Datenverluste bei Typenreduzierung. Beispiel: int x=(double)z;
|
Verlust der Genauigkeit (der Daten) bei der Umwandlung von Konstante. Konstante: int x=M_PI
|
Unterschiede der Zeichen von Operanden in Vergleichsoperationen. Beispiel: (char)c1>(uchar)c2
|
Probleme mit Funktionsimportieren – Erklärung von #import ist angefordert oder Import der Funktionen ist schon geschlossen
|
Beschreibung ist zu gross – Zusatzsymbole werden nicht in Ausführungsdatei einbeschlossen werden
|
Anzahl der erklärten Indikatorpuffer ist mehr als angefordert
|
Keine Farbe für Darstellung der graphischen Serie im Indikator
|
Es gibt keine einzige graphische Serie für Indikatordarstellung
|
Funktion-Bearbeiter 'OnStart" ist in Script nicht gefunden
|
Funktion-Bearbeiter 'OnStart" ist mit falschen Parametern definiert
|
Funktion 'OnStart' kann nur in Script definiert werden
|
Funktion 'OnInit' wird mit falschen Parametern definiert
|
Funktion 'OnInit' wird nicht in Scripts verwendet
|
Funktion 'OnDeinit' ist mit falschen Parametern definiert
|
Funktion 'OnDeinit' wird nicht in Scripts verwendet
|
Zwei Funktionen 'OnCalculate' sind definiert. OnCalculate() wird auf einem Preisfeld verwendet.
|
Überlauf bei Berechnung der komplizierten ganzzahligen Konstante ist festgestellt
|
Variable kann nicht initialisiert sein.
|
Diese Erklärung macht Aufruf der lokalen Variable , die in der angegebenen Zeile erklärt wird, nicht zugänglich
|
Diese Erklärung mach Aufruf der globalen Variable, die in der angegebenen Zeile erklärt wird, nicht zugänglich
|
Kann nicht für statische Felder verwendet werden
|
Diese Erklärung macht Aufruf der vordefinierte Variable nicht zugänglich
|
Verwendung einer Variable oder Ausdruck des Typs bool in mathematischen Operationen ist unsicher
|
Das Ergebnis der Anwendung des unären Minus-Operators zum unsigned Typ ulong ist unbestimmt
|
Die Version in der Eigenschaft #property version kann nicht in Sektion Markt verwendet werden, das richtige Format ist #property version "XXX.YYY"
|
Leere kontrollierte Anweisung aufgetreten
|
Ungültig Rückgabetyp der Funktion oder falsche Parameter bei der Erklärung einer Event-Handler-Funktion
|
Eine explizite Umwandlung von Strukturen zu einem Typ ist erforderlich
|
Diese Erklärung macht einen direkten Zugang zum Mitglied einer in der angegebenen Zeichenfolge erklärten Klasse unmöglich. Der Zugang wird nur möglich sein, durch Operation mit Kontexterlaubnis ::
|
Die Konstante in dem binären Schreibung ist zu groß, die höherwertigen Bits werden verworfen werden
|
Parameter in der Methode der geerbten Klasse verschiedet sich in der Modifier const, hat die Kindfunktion die Basisfunktion überladen
|
Negativer oder zu großer für Offsetwert in Bit-Operation der Verschiebung, ist das Ergebnis undefiniert
|
Die Funktion muss einen Wert zurückgeben
|
Eine Funktion vom Typ void muss keinen Wert zurückgeben
|
Nicht alle Ausführungsvarianten geben den Rückgabewert zurück
|
Ausdrücke auf der globalen Ebene sind nicht erlaubt
|
Mögliche Fehler in der Folge von Operationen, verwenden Sie Klammern um die Reihenfolge explizit anzugeben
|
Zwei Aufrufe der Funktion OnCalCulate() sind gefunden. Die Variante mit Zeitrahmen OHLC wird verwendet
|
Die Struktur enthält keine Mitglieder, wird die Größe auf 1 Byte gesetzt
|
Keine Bearbeitung des Ergebnisses der Funktion
|
Der Ressource-Indikator ist im Debug-Modus kompiliert. Dies verringert die Leistung. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen kompilieren Sie den Indikator neu
|
Eine zu große Zeichencode in der Zeile, muss im Bereich von 0 bis 65535 sein
|
Nicht erkannte Sonderzeichen in der Zeichenfolge
|
Keine Fenster-Eigenschaft für den Indikator (die die Anzeige im Hauptfenster oder im Unterfenster festsetzt). Eigenschaft #property indicator_chart_window wird anwendet