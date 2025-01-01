21 Unvollständige Datumaufzeichnung in Zeile datetime

22 Fehlerzahlen in der Zeile datetime für Datum, Anforderungen: Jahr 1970<=X<=3000 Monat 0<X<=12 Tag 0<X<= 31/30/28(29)....

23 Fehlerzahlen in der Zeile datetime für Zeit, Anforderungen: Stunde 0<=X<24 Minute 0<=X<60

24 Ungültige Farbe in RGB Format : eine der Komponenten RGB ist weniger als 0 oder mehr als 255

25 Unbekanntes Symbol der escape Folge. Bekannte:

\r \t \\ \" \' \X \x

26 Volumen der lokalen Variablen der Funktion ist zu gross (>512Kb), reduzieren Sie die Zahl

29 Enumeration ist schon definiert (Duplizieren) – Glieder werden zur ersten Definition hinzugefügt

30 Neudefinieren des Makros

31 Variable ist erklärt, aber wird nicht verwendet

32 Konstruktor muss den Typ void haben

33 Destruktor muss den Typ void haben

34 Konstante passt nicht in Bereich von Ganzzahlen (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) und wird in Typ double umgewandelt

35 Zu langes HEX - mehr als 16 Symbole (ältere Nibbles werden weggeschnitten)

36 Es gibt kein einziges Nibble in der HEX Zeile "0x"

37 Es gibt keine einzige Funktion - nichts zu erfüllen

38 verwendet wird eine nicht initialisierte Variable

41 Funktion hat keinen Körper und wird nicht aufgerufen

43 Mögliche Datenverluste bei Typenreduzierung. Beispiel: int x=(double)z;

44 Verlust der Genauigkeit (der Daten) bei der Umwandlung von Konstante. Konstante: int x=M_PI

45 Unterschiede der Zeichen von Operanden in Vergleichsoperationen. Beispiel: (char)c1>(uchar)c2

46 Probleme mit Funktionsimportieren – Erklärung von #import ist angefordert oder Import der Funktionen ist schon geschlossen

47 Beschreibung ist zu gross – Zusatzsymbole werden nicht in Ausführungsdatei einbeschlossen werden

48 Anzahl der erklärten Indikatorpuffer ist mehr als angefordert

49 Keine Farbe für Darstellung der graphischen Serie im Indikator

50 Es gibt keine einzige graphische Serie für Indikatordarstellung

51 Funktion-Bearbeiter 'OnStart" ist in Script nicht gefunden

52 Funktion-Bearbeiter 'OnStart" ist mit falschen Parametern definiert

53 Funktion 'OnStart' kann nur in Script definiert werden

54 Funktion 'OnInit' wird mit falschen Parametern definiert

55 Funktion 'OnInit' wird nicht in Scripts verwendet

56 Funktion 'OnDeinit' ist mit falschen Parametern definiert

57 Funktion 'OnDeinit' wird nicht in Scripts verwendet

59 Überlauf bei Berechnung der komplizierten ganzzahligen Konstante ist festgestellt

60 Variable kann nicht initialisiert sein.

61 Diese Erklärung macht Aufruf der lokalen Variable , die in der angegebenen Zeile erklärt wird, nicht zugänglich

62 Diese Erklärung mach Aufruf der globalen Variable, die in der angegebenen Zeile erklärt wird, nicht zugänglich

63 Kann nicht für statische Felder verwendet werden

64 Diese Erklärung macht Aufruf der vordefinierte Variable nicht zugänglich

65 Der Wert des Ausdrucks ist immer true/false

66 Verwendung einer Variable oder Ausdruck des Typs bool in mathematischen Operationen ist unsicher

67 Das Ergebnis der Anwendung des unären Minus-Operators zum unsigned Typ ulong ist unbestimmt

68 Die Version in der Eigenschaft #property version kann nicht in Sektion Markt verwendet werden, das richtige Format ist #property version "XXX.YYY"

69 Leere kontrollierte Anweisung aufgetreten

70 Ungültig Rückgabetyp der Funktion oder falsche Parameter bei der Erklärung einer Event-Handler-Funktion

71 Eine explizite Umwandlung von Strukturen zu einem Typ ist erforderlich

72 Diese Erklärung macht einen direkten Zugang zum Mitglied einer in der angegebenen Zeichenfolge erklärten Klasse unmöglich. Der Zugang wird nur möglich sein, durch Operation mit Kontexterlaubnis ::

73 Die Konstante in dem binären Schreibung ist zu groß, die höherwertigen Bits werden verworfen werden

74 Parameter in der Methode der geerbten Klasse verschiedet sich in der Modifier const, hat die Kindfunktion die Basisfunktion überladen

75 Negativer oder zu großer für Offsetwert in Bit-Operation der Verschiebung, ist das Ergebnis undefiniert

76 Die Funktion muss einen Wert zurückgeben

77 Eine Funktion vom Typ void muss keinen Wert zurückgeben

78 Nicht alle Ausführungsvarianten geben den Rückgabewert zurück

79 Ausdrücke auf der globalen Ebene sind nicht erlaubt

80 Mögliche Fehler in der Folge von Operationen, verwenden Sie Klammern um die Reihenfolge explizit anzugeben

81 Zwei Aufrufe der Funktion OnCalCulate() sind gefunden. Die Variante mit Zeitrahmen OHLC wird verwendet

82 Die Struktur enthält keine Mitglieder, wird die Größe auf 1 Byte gesetzt

83 Keine Bearbeitung des Ergebnisses der Funktion

84 Der Ressource-Indikator ist im Debug-Modus kompiliert. Dies verringert die Leistung. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen kompilieren Sie den Indikator neu

85 Eine zu große Zeichencode in der Zeile, muss im Bereich von 0 bis 65535 sein

86 Nicht erkannte Sonderzeichen in der Zeichenfolge