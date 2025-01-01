- Variáveis Locais
- Parâmetros Formais
- Variáveis Estáticas
- Variáveis Globais
- Variáveis de Entrada
- Variáveis Externas
- Inicialização de Variáveis
- Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis
- Criação e Exclusão de Objetos
Inicialização de Variáveis
Qualquer variável pode ser inicializada durante a definição. Se uma variável não é inicializada explicitamente, o valor armazenado nesta variável pode ser qualquer coisa. Inicialização implícita não é usada.
Variáveis globais e estáticas podem ser inicializadas uma vez por uma constante do tipo correspondente ou uma expressão constante. Variáveis locais podem ser inicializados por qualquer expressão, não apenas por uma constante.
A inicialização de variáveis globais e estáticas é realizada apenas uma vez. A inicialização de variáveis locais é feita toda a vez que se chama as funções correspondentes.
Exemplos:
int n = 1;
A lista de valores dos elementos de um array devem estar entre chaves. Seqüências de inicializações faltantes são consideradas iguais a 0.
Se o tamanho do array inicializado não é especificado, ele é determinado pelo compilador, baseado no tamanho da seqüência de inicialização.
Exemplos:
struct str3
Para variável de tipo estrutura, inicialização parcial é permitida, bem como para arrays estáticos. Pode-se inicializar um ou mais primeiros elementos de uma estrutura ou array, os demais elementos serão inicializados com zeros neste caso.
Também Veja
Tipos de Dados, Encapsulamento e Tipo de Extensibilidade, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos