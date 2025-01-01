Inicialização de Variáveis

Qualquer variável pode ser inicializada durante a definição. Se uma variável não é inicializada explicitamente, o valor armazenado nesta variável pode ser qualquer coisa. Inicialização implícita não é usada.

Variáveis globais e estáticas podem ser inicializadas uma vez por uma constante do tipo correspondente ou uma expressão constante. Variáveis locais podem ser inicializados por qualquer expressão, não apenas por uma constante.

A inicialização de variáveis globais e estáticas é realizada apenas uma vez. A inicialização de variáveis locais é feita toda a vez que se chama as funções correspondentes.

Exemplos:

int n = 1;

string s = "Olá";

double f[] = { 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0 };

int a[4][4] = { {1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2}, {3, 3, 3, 3}, {4, 4, 4, 4 } };

//--- de tetris

int right[4]={WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,

WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER};

//--- inicialização de todos os campos da estrutura com valores zero

MqlTradeRequest request={};

A lista de valores dos elementos de um array devem estar entre chaves. Seqüências de inicializações faltantes são consideradas iguais a 0.

Se o tamanho do array inicializado não é especificado, ele é determinado pelo compilador, baseado no tamanho da seqüência de inicialização.

Exemplos:

struct str3

{

int low_part;

int high_part;

};

struct str10

{

str3 s3;

double d1[10];

int i3;

};

void OnStart()

{

str10 s10_1={{1,0},{1.0,2.1,3.2,4.4,5.3,6.1,7.8,8.7,9.2,10.0},100};

str10 s10_2={{1,0},{},100};

str10 s10_3={{1,0},{1.0}};

//---

Print("1. s10_1.d1[5] = ",s10_1.d1[5]);

Print("2. s10_2.d1[5] = ",s10_2.d1[5]);

Print("3. s10_3.d1[5] = ",s10_3.d1[5]);

Print("4. s10_3.d1[0] = ",s10_3.d1[0]);

}



Para variável de tipo estrutura, inicialização parcial é permitida, bem como para arrays estáticos. Pode-se inicializar um ou mais primeiros elementos de uma estrutura ou array, os demais elementos serão inicializados com zeros neste caso.

Também Veja

Tipos de Dados, Encapsulamento e Tipo de Extensibilidade, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos