Qualquer variável pode ser inicializada durante a definição. Se uma variável não é inicializada explicitamente, o valor armazenado nesta variável pode ser qualquer coisa. Inicialização implícita não é usada.

Variáveis globais e estáticas podem ser inicializadas uma vez por uma constante do tipo correspondente ou uma expressão constante. Variáveis locais podem ser inicializados por qualquer expressão, não apenas por uma constante.

A inicialização de variáveis globais e estáticas é realizada apenas uma vez. A inicialização de variáveis locais é feita toda a vez que se chama as funções correspondentes.

Exemplos:

int    n       = 1;
string s       = "Olá";
double f[]     = { 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0 };
int    a[4][4] = { {1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2}, {3, 3, 3, 3}, {4, 4, 4, 4 } };
//--- de tetris
int    right[4]={WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,
                 WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER};
//--- inicialização de todos os campos da estrutura com valores zero
MqlTradeRequest request={};

A lista de valores dos elementos de um array devem estar entre chaves. Seqüências de inicializações faltantes são consideradas iguais a 0.

Se o tamanho do array inicializado não é especificado, ele é determinado pelo compilador, baseado no tamanho da seqüência de inicialização.

Exemplos:

struct str3
  {
   int               low_part;
   int               high_part;
  };
struct str10
  {
   str3              s3;
   double            d1[10];
   int               i3;
  };
void OnStart()
  {
   str10 s10_1={{1,0},{1.0,2.1,3.2,4.4,5.3,6.1,7.8,8.7,9.2,10.0},100};
   str10 s10_2={{1,0},{},100};
   str10 s10_3={{1,0},{1.0}};
//---
   Print("1.  s10_1.d1[5] = ",s10_1.d1[5]);
   Print("2.  s10_2.d1[5] = ",s10_2.d1[5]);
   Print("3.  s10_3.d1[5] = ",s10_3.d1[5]);
   Print("4.  s10_3.d1[0] = ",s10_3.d1[0]);
  }

 
Para variável de tipo estrutura, inicialização parcial é permitida, bem como para arrays estáticos. Pode-se inicializar um ou mais primeiros elementos de uma estrutura ou array, os demais elementos serão inicializados com zeros neste caso.

Também Veja

Tipos de Dados, Encapsulamento e Tipo de Extensibilidade, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos