コンパイラ警告
コンパイラ警告は、情報提供のみを目的に示され、エラーメッセージではありません。
コード
説明
datetime 文字列の日付が不完全です。
datetime 文字列内の日の数が誤っています。要件：
年 1970 <= X <= 3000
月 0 < X <= 12
日 0 < X <= 31/30/28 (29 )....
datetime 文字列内の時の数が誤っています。要件：
時 0 <= X <24
分 0 <= X <60
不正なRGB形式の色：RGB成分の 1 つが 0 未満または 255 を超えています。
エスケープシーケンスでの不明な文字。
知られた文字: \n \r \t \\ \" \' \X \x
関数のローカル変数が多すぎます（>512KB）。減らして下さい。
列挙がすでに定義されているので（複製）メンバは、既存の定義に追加されます。
マクロのオーバーライド。
変数が宣言されても使用されていません。
コンストラクタは void 型である必要があります。
デストラクタは void 型である必要があります。
定数が整数の範囲（X > _UI64_MAX | | X <_I64_MIN）に収まらないので double 型に変換されます。
長すぎるHEX - 16文字を超えており上桁のニブルが切り捨てられます。
HEX 文字列 "0x" にニブルがありません。
関数がなく何も実行されません。
初期化されなかった変数が使用されています。
関数には本体がなく呼ばれません。
型キャストでのデータ損失の可能性。例： int x = (double) z;
定数の変換時の（データの）精度損失。例： int x = M_PI
比較操作でのオペランドの符号の違い。例：(char) c1> (uchar) c2
関数のインポートの問題 - #importの宣言が必要です。または関数のインポートが閉じています。
記述が大きすぎます。余分な文字は、実行可能ファイルに含まれません。
宣言された指標バッファの数が必要以上に小さいです。
指標でグラフィクシリーズをプロットする色がありません。
指標を描くグラフィクシリーズがありません。
「OnStart」処理関数がスクリプトにありません。
「OnStart」処理関数が不正なパラメータで定義されています。
「OnStart」関数はスクリプトのみで定義されます。
「OnInit」関数が不正なパラメータで定義されています。
「OnInit」関数はスクリプトでは使用されません。
「OnDeinit」 関数が不正なパラメータで定義されています。
「OnDeinit」 関数はスクリプトでは使用されません。
2 つの「OnCalculate」関数が定義されています。1 つの価格配列の OnCalculate () が使用されます。
複雑な整数 定数を計算する際に過充填が検出されました。
変数が多分初期化されていません。.
この宣言は、指定された行で宣言されたローカル変数の参照を不可能にします。
この宣言は、指定された行で宣言されたグローバル変数の参照を不可能にします。
静的に割り当てられた配列では使用出来ません。
この変数の宣言は定義済み変数を隠します。
数学演算で変数及び bool 型の式を利用するのは安全でありません。
符号なしの ulong 型に単項マイナス演算子を適用した結果は定義されていません。
#property version プロパティで指定されたバージョンが Market で受け入れられません。セクション。 #property バージョン ID の正しい形式は「XXX.YYY」です。
空の制御ステートメントが見つかりました。
イベント処理関数の宣言時の、無効な関数の戻り値の型または無効なパラメータ。
1 つの型への暗黙的な構造体のキャストが必要です。
この宣言は指定された文字列で宣言されたクラスメンバへの直接アクセスを不可能にします。アクセスはスコープ定義演算子 ::でのみ可能になります。
バイナリ定数が大きすぎます。上位桁が切り捨てられます。
ビット単位のシフト演算でシフトが負か多すぎます。実行結果は定義されていません。
関数は値を返す事が必要です。
void 関数が値を返します。
値を返さない制御パスがあります。
グローバルスコープでの式は禁止です。
エラーを見つけるには演算子の優先順位をチェックします。 優先順位を明確にするために括弧を使用します。
2 つの OnCalCulate() が定義されています。OHLC バージョンが使用されます。
構造体にメンバがなく、サイズが 1 バイトとされます。
関数の戻り値をチェックするべきです。
リソース指標は、デバッグ用にコンパイルされます。これでパフォーマンスが低下します。パフォーマンスを向上するためには指標を再コンパイルしてください。
文字列内に大きすぎる文字コードがあります。コードは 0〜65535 の範囲でなければなりません。
文字列に認識出来ない文字があります。
指標ウィンドウプロパティが定義されていません（表示をメインウィンドウまたはサブウィンドウへ設定）。 プロパティ #property indicator_chart_window が適用されます。