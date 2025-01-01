21 datetime 文字列の日付が不完全です。

22 datetime 文字列内の日の数が誤っています。要件： 年 1970 <= X <= 3000 月 0 < X <= 12 日 0 < X <= 31/30/28 (29 )....

23 datetime 文字列内の時の数が誤っています。要件： 時 0 <= X <24 分 0 <= X <60

24 不正なRGB形式の色：RGB成分の 1 つが 0 未満または 255 を超えています。

25 エスケープシーケンスでの不明な文字。 知られた文字:

\r \t \\ \" \' \X \x

26 関数のローカル変数が多すぎます（>512KB）。減らして下さい。

29 列挙がすでに定義されているので（複製）メンバは、既存の定義に追加されます。

30 マクロのオーバーライド。

31 変数が宣言されても使用されていません。

32 コンストラクタは void 型である必要があります。

33 デストラクタは void 型である必要があります。

34 定数が整数の範囲（X > _UI64_MAX | | X <_I64_MIN）に収まらないので double 型に変換されます。

35 長すぎるHEX - 16文字を超えており上桁のニブルが切り捨てられます。

36 HEX 文字列 "0x" にニブルがありません。

37 関数がなく何も実行されません。

38 初期化されなかった変数が使用されています。

41 関数には本体がなく呼ばれません。

43 型キャストでのデータ損失の可能性。例： int x = (double) z;

44 定数の変換時の（データの）精度損失。例： int x = M_PI

45 比較操作でのオペランドの符号の違い。例：(char) c1> (uchar) c2

46 関数のインポートの問題 - #importの宣言が必要です。または関数のインポートが閉じています。

47 記述が大きすぎます。余分な文字は、実行可能ファイルに含まれません。

48 宣言された指標バッファの数が必要以上に小さいです。

49 指標でグラフィクシリーズをプロットする色がありません。

50 指標を描くグラフィクシリーズがありません。

51 「OnStart」処理関数がスクリプトにありません。

52 「OnStart」処理関数が不正なパラメータで定義されています。

53 「OnStart」関数はスクリプトのみで定義されます。

54 「OnInit」関数が不正なパラメータで定義されています。

55 「OnInit」関数はスクリプトでは使用されません。

56 「OnDeinit」 関数が不正なパラメータで定義されています。

57 「OnDeinit」 関数はスクリプトでは使用されません。

59 複雑な整数 定数を計算する際に過充填が検出されました。

64 この変数の宣言は定義済み変数を隠します。

65 式の値は常に true/falseです。

66 数学演算で変数及び bool 型の式を利用するのは安全でありません。

67 符号なしの ulong 型に単項マイナス演算子を適用した結果は定義されていません。

69 空の制御ステートメントが見つかりました。

71 1 つの型への暗黙的な構造体のキャストが必要です。

73 バイナリ定数が大きすぎます。上位桁が切り捨てられます。

74 継承したクラスのメソッドのパラメータが異なる const 修飾子を持ち、派生関数が親関数をオーバーロードしました。

76 関数は値を返す事が必要です。

78 値を返さない制御パスがあります。

80 エラーを見つけるには演算子の優先順位をチェックします。 優先順位を明確にするために括弧を使用します。

81 2 つの OnCalCulate() が定義されています。OHLC バージョンが使用されます。

82 構造体にメンバがなく、サイズが 1 バイトとされます。

83 関数の戻り値をチェックするべきです。

84 リソース指標は、デバッグ用にコンパイルされます。これでパフォーマンスが低下します。パフォーマンスを向上するためには指標を再コンパイルしてください。

85 文字列内に大きすぎる文字コードがあります。コードは 0〜65535 の範囲でなければなりません。