- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
Regras de Precedência
Cada grupo de operações na tabela tem a mesma prioridade. Quanto mais alta a prioridade de operações, mais alta é a posição do grupo na tabela. As regras de precedência determinar o agrupamento de operações e operandos.
Atenção: A precedência de operações na linguagem MQL5 corresponde à prioridade adotada em C++, e difere da prioridade dada na linguagem MQL4.
|
Operação
|
Descrição
|
Ordem de Execução
|
()
[]
.
|
Chamada de Função
Referenciando um elemento de array
Referenciando um elemento de estrutura
|
Da esquerda para direita
|
!
~
—
++
--
(tipo)
sizeof
|
Negação lógica
Negação bit a bit (complemento)
Mudança de Sinal
Incremento por um
Decremento por um
Conversão de Tipo (Typecasting)
Determinação de tamanho em bytes
|
Direita para esquerda
|
*
/
%
|
Multiplicação
Divisão
Quociente de divisão
|
Da esquerda para direita
|
+
—
|
Adição
Subtração
|
Da esquerda para direita
|
<<
>>
|
Deslocamento para esquerda
Deslocamento para direita
|
Da esquerda para direita
|
<
<=
>
>=
|
Menor que
Menor ou igual a
Maior que
Maior ou igual a
|
Da esquerda para direita
|
==
!=
|
Igual
Não igual
|
Da esquerda para direita
|
&
|
Operação AND bit a bit
|
Da esquerda para direita
|
^
|
OR exclusivo bit a bit
|
Da esquerda para direita
|
|
|
Operação OR bit a bit
|
Da esquerda para direita
|
&&
|
Operação lógica AND
|
Da esquerda para direita
|
||
|
Operação lógica OR
|
Da esquerda para direita
|
?:
|
Operador condicional
|
Direita para esquerda
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Atribuição
Multiplicação com atribuição
Divisão com atribuição
Quociente de divisão com atribuição
Adição com atribuição
Subtração com atribuição
Deslocamento para esquerda com atribuição
Deslocamento para direita com atribuição
AND bit a bit com atribuição
OR Exclusivo com atribuição
OR bit a bit com atribuição
|
Direita para esquerda
|
,
|
Vírgula
|
Da esquerda para direita
Para mudar a ordem de execução de operação, são usados parênteses, que são de prioridade mais alta.