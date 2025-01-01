Regras de Precedência

Cada grupo de operações na tabela tem a mesma prioridade. Quanto mais alta a prioridade de operações, mais alta é a posição do grupo na tabela. As regras de precedência determinar o agrupamento de operações e operandos.

Atenção: A precedência de operações na linguagem MQL5 corresponde à prioridade adotada em C++, e difere da prioridade dada na linguagem MQL4.

Operação Descrição Ordem de Execução () [] . Chamada de Função Referenciando um elemento de array Referenciando um elemento de estrutura Da esquerda para direita ! ~ — ++ -- (tipo) sizeof Negação lógica Negação bit a bit (complemento) Mudança de Sinal Incremento por um Decremento por um Conversão de Tipo (Typecasting) Determinação de tamanho em bytes Direita para esquerda * / % Multiplicação Divisão Quociente de divisão Da esquerda para direita + — Adição Subtração Da esquerda para direita << >> Deslocamento para esquerda Deslocamento para direita Da esquerda para direita < <= > >= Menor que Menor ou igual a Maior que Maior ou igual a Da esquerda para direita == != Igual Não igual Da esquerda para direita & Operação AND bit a bit Da esquerda para direita ^ OR exclusivo bit a bit Da esquerda para direita | Operação OR bit a bit Da esquerda para direita && Operação lógica AND Da esquerda para direita || Operação lógica OR Da esquerda para direita ?: Operador condicional Direita para esquerda = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Atribuição Multiplicação com atribuição Divisão com atribuição Quociente de divisão com atribuição Adição com atribuição Subtração com atribuição Deslocamento para esquerda com atribuição Deslocamento para direita com atribuição AND bit a bit com atribuição OR Exclusivo com atribuição OR bit a bit com atribuição Direita para esquerda , Vírgula Da esquerda para direita

Para mudar a ordem de execução de operação, são usados parênteses, que são de prioridade mais alta.