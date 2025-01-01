DocumentaçãoSeções
Regras de Precedência

Cada grupo de operações na tabela tem a mesma prioridade. Quanto mais alta a prioridade de operações, mais alta é a posição do grupo na tabela. As regras de precedência determinar o agrupamento de operações e operandos.

Atenção: A precedência de operações na linguagem MQL5 corresponde à prioridade adotada em C++, e difere da prioridade dada na linguagem MQL4.

Operação

Descrição

Ordem de Execução

()

[]

.

Chamada de Função

Referenciando um elemento de array

Referenciando um elemento de estrutura

Da esquerda para direita

!

~

++

--

(tipo)

sizeof

Negação lógica

Negação bit a bit (complemento)

Mudança de Sinal

Incremento por um

Decremento por um

Conversão de Tipo (Typecasting)

Determinação de tamanho em bytes

Direita para esquerda

*

/

%

Multiplicação

Divisão

Quociente de divisão

Da esquerda para direita

+

Adição

Subtração

Da esquerda para direita

<<

>>

Deslocamento para esquerda

Deslocamento para direita

Da esquerda para direita

<

<=

>

>=

Menor que

Menor ou igual a

Maior que

Maior ou igual a

Da esquerda para direita

==

!=

Igual

Não igual

Da esquerda para direita

&

Operação AND bit a bit

Da esquerda para direita

^

OR exclusivo bit a bit

Da esquerda para direita

|

Operação OR bit a bit

Da esquerda para direita

&&

Operação lógica AND

Da esquerda para direita

||

Operação lógica OR

Da esquerda para direita

?:

Operador condicional

Direita para esquerda

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Atribuição

Multiplicação com atribuição

Divisão com atribuição

Quociente de divisão com atribuição

Adição com atribuição

Subtração com atribuição

Deslocamento para esquerda com atribuição

Deslocamento para direita com atribuição

AND bit a bit com atribuição

OR Exclusivo com atribuição

OR bit a bit com atribuição

Direita para esquerda

,

Vírgula

Da esquerda para direita

Para mudar a ordem de execução de operação, são usados parênteses, que são de prioridade mais alta.