21 날짜 시간 문자열의 날짜 레코드가 불완전합니다

22 날짜 시간 문자열에 잘못된 날짜 숫자. 요구 사항: 년도 1970 <= X <= 3000 월 0 <X <= 12 일 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23 날짜 시간 문자열의 잘못된 시간 숫자 요구 사항: 시 0 <= X <24 분 0 <= X <60

24 RGB 형식의 잘못된 색상: RGB 성분 중 하나가 0보다 작거나 255보다 큼

25 이스케이프 시권스의 알 수 없는 문자 알려진 문자:

\r \t \\ \" \' \X \x

26 함수의 로컬 변수가 너무 많습니다 (> 512Kb). 수를 줄이십시오

29 열거가 이미 정의됨(중복) - 멤버가 첫 번째 정의에 추가됩니다

30 매크로 재정의

31 변수가 선언되었지만 아무 곳에서도 사용되지 않습니다

32 생성자는 보이드 유형이어야 합니다

33 소멸자는 보이드 유형이어야 합니다

34 상수가 정수 범위 (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN)에 맞지 않으며 double 유형으로 변환됩니다

35 너무 긴 HEX - 16자 이상의 중요 문자 (자세한 니블이 잘림)

36 HEX 문자열 "0x"에 니블이 없음

37 함수 없음 - 수행할 항목이 없음

38 초기화되지 않은 변수가 사용됩니다

41 함수에 본문이 없으며 호출되지 않습니다

43 형식 캐스팅에서 데이터가 손실될 수 있습니다. 예: int x = (double) z;

44 상수를 변환할 때 (데이터) 정확도가 손실됩니다 예: int x = M_PI

45 비교 연산의 피연산자 부호 간 차이. 예: (char) c1> (uchar) c2

46 함수 가져오기 중 문제 - #import 선언이 필요하거나 함수 가져오기가 종료되었습니다

47 설명이 너무 큼 - 추가 문자는 실행 파일에 포함되지 않습니다

48 선언된 지표 버퍼 수가 필요한 개수보다 적습니다

49 지표에 그래픽 시리즈를 표시할 색상 없음

50 지표를 그릴 그래픽 영상 시리즈 없음

51 스크립트에서 'OnStart' 처리기 함수를 찾을 수 없습니다

52 'OnStart' 처리기 함수가 잘못된 매개변수로 정의되었습니다

53 'OnStart' 함수는 스크립트에서만 정의할 수 있습니다

54 'OnInit' 함수가 잘못된 매개변수로 정의되었습니다

55 'OnInit' 함수는 스크립트에서 사용되지 않습니다

56 'OnDeinit' 함수가 잘못된 매개변수로 정의되었습니다

57 'OnDeinit' 함수는 스크립트에서 사용되지 않습니다

59 복합 정수 상수를 계산할 때 과다 충전이 감지됨

60 변수가 초기화되지 않았을 수도 있습니다.

61 이 선언으로 인해 지정된 라인에 선언된 로컬 변수를 참조할 수 없습니다

62 이 선언으로 인해 지정된 라인에 선언된 글로벌 변수를 참조할 수 없습니다

63 정적 할당된 배열에 사용할 수 없습니다

64 이 변수 선언은 사전정의된 변수를 숨깁니다

65 식의 값은 항상 true/false입니다

66 수학적 연산에서 변수 또는 bool 유형 식을 사용하는 것은 안전하지 않습니다

67 부호 없는 ulong 유형에서 단원 빼기 연산자를 적용한 결과가 정의되지 않았습니다

68 #property 버전 속성에 지정된 버전이 마켓에서 허용되지 않습니다섹션; 올바른 형식의 #property 버전 ID "XXX.YYY" 입니다

69 빈 제어 문을 찾았습니다

70 이벤트 처리기 함수를 선언하는 동안 잘못된 함수 반환 유형 또는 잘못된 매개변수

71 암묵적 구조 캐스트가 한 유형에 대해 필요합니다

73 바이너리 상수가 너무 커서 고차 자리가 잘립니다

74 상속된 클래스의 메서드에 있는 매개변수에 다른 const 수정자가 있습니다. 파생 함수가 다음에 오버로드되었습니다: 상위 함수

75 시프트 비트 방향 작업에서 음수 또는 너무 큰 시프트 값, 실행 결과가 정의되지 않았습니다

76 함수는 값을 반환해야 합니다

77 보이드 함수는 값을 반환합니다

78 일부 제어 경로가 값을 반환하지 않습니다

79 글로벌 범위에서는 식을 사용할 수 없습니다

80 연산자 우선 순위를 확인하여 가능한 오류를 확인합니다. 괄호를 사용하여 우선 순위를 명확히 합니다

81 두 OnCalCulate()가 정의됩니다. OHLC 버전이 사용됩니다

82 Struct에 멤버가 없습니다. 크기가 1바이트에 할당됩니다

83 함수의 반환 값을 확인해야 합니다

84 디버깅을 위해 리소스 지표가 컴파일되었습니다. 그러면 성능이 저하됩니다 성능을 높이려면 지표를 다시 컴파일하십시오

85 문자열의 문자 코드가 너무 큽니다. 0 에서 65535 사이여야 합니다

86 문자열에서 인식할 수 없는 문자