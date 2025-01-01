21 Données de date incomplètes dans la chaîne de caractères datetime

22 Numéro incorrect dans la chaîne de caractères datetime pour la date. Conditions : Année 1970 <= X <= 3000 Mois 0 <X <= 12 Jour 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23 Numéro incorrect dans la chaîne de caractères datetime pour l'heure. Conditions : Heure 0 <= X <24 Minute 0 <= X <60

24 Couleur invalide dans le format RGB : l'une des composantes RGB est inférieure à 0 ou supérieure à 255

25 Caractère inconnu dans les séquences d'échappement. Connus :

\r \t \\ \" \' \X \x

26 Nombre de variables locales trop grand (> 512Ko) pour la fonction, réduisez leur nombre

29 Enumération déjà définie (duplication) - les membres seront ajoutés à la première définition

30 Surcharge d'une macro

31 La variable est déclarée mais non utilisée

32 Le constructeur doit être du type void

33 Le destructeur doit être du type void

34 La constante ne rentre pas dans l'intervalle des integers (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) et sera convertie en type double

35 HEX trop longue - plus de 16 caractères significatifs

36 Pas de valeurs dans la chaîne HEX "0x"

37 Aucune fonction - rien à effectuer

38 Une variable non initialisée est utilisée

41 La fonction n'a pas de corps et n'est pas appelée

43 Perte potentielle de données pendant le casting de type. Exemple : int x = (double) z;

44 Perte de précision des données lors de la conversion de la constante. Exemple : int x = M_PI

45 Différence entre les signes des opérandes dans les opérations de comparaison. Exemple : (char) c1> (uchar) c2

46 Problèmes avec l'import de fonction - la déclaration de #import est requise ou l'import de fonctions est fermé

47 Description trop grande - les caractères supplémentaires ne seront pas inclus dans le fichier exécutable

48 Le nombre de buffers d'indicateurs déclarés est inférieur au nombre nécessaire

49 Aucune couleur pour dessiner une série graphique dans l'indicateur

50 Aucune série graphique pour dessiner l'indicateur

51 Fonction 'OnStart' non trouvée dans le script

52 Fonction 'OnStart' définie avec des paramètres incorrects

53 La fonction 'OnStart' ne peut être définie que dans un script

54 La fonction 'OnInit' est définie avec de mauvais paramètres

55 La fonction 'OnInit' n'est pas utilisée dans les scripts

56 La fonction 'OnDeinit' est définie avec de mauvais paramètres

57 La fonction 'OnDeinit' n'est pas utilisée dans le script

59 Surcharge détectée lors du calcul d'un integer constant complexe

60 La variable est peut être non initialisée.

61 Cette déclaration rend impossible la référence à la variable locale déclarée à la ligne spécifiée

62 Cette déclaration rend impossible la référence à la variable globale déclarée à la ligne spécifiée

63 Ne peut pas être utilisé pour un tableau alloué de façon statique

64 Cette déclaration de variable cache une variable prédéfinie

65 La valeur de l'expression est toujours vraie/fausse

66 L'utilisation d'une variable ou d'un expression de type bool dans des opérations mathématiques n'est pas sécurisé

67 Le résultat de l'application de l'opérateur unaire moins à un type non signé ulong est indéfini

68 La version spécifiée dans la propriété #property version n'est pas acceptable pour la section Market ; le format correct de #property version est "XXX.YYY"

69 Déclaration contrôllée vide trouvée

70 Type de retour de fonction invalide ou paramètres incorrects pendant la déclaration de la fonction de gestion de l'évènement

71 Un cast de structures implicite vers un type est requis

72 Cette déclaration rend l'accès direct impossible au membre d'une classe déclaré dans la chaîne de caractères spécifiée. L'accès ne sera possible qu'avec l'opérateur de résolution de portée ::

73 La constante binaire est trop grande, les chiffres du plus grand ordre seront tronqués

74 Le paramètre dans la méthode de la classe héritée a un modificateur const différent, la fonction dérivée a surchargé la fonction parente

75 Valeur de décalage négative ou trop grande dans l'l'opération de décalage de bits, le résultat de l'exécution est non défini

76 La fonction doît retourner une valeur

77 La fonction void retourne une valeur

78 Tous les chemins de contrôle ne retournent pas une valeur

79 Les expressions ne sont pas autorisées à un niveau global

80 Vérifiez la précédence des opérateurs pour de possibles erreurs ; utilisez des parenthèses pour clarifier la précédence

81 Deux fonctions OnCalCulate() sont définies. La version OHLC sera utilisée

82 La struct n'a pas de membres, la taille est définie à 1 octet

83 La valeur de retour de la fonction devrait être vérifiée

84 L'indicateur de ressource est compilé pour debugging. Cela ralentit les performances. Veuillez recompiler l'indicateur pour augmenter les performances

85 Code de caractères trop grand dans la chaîne de caractères, doit être dans l'intervalle 0 à 65535

86 Caractère non reconnu dans la chaîne de caractères