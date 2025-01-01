- Codes de Retour du Serveur de Trading
- Avertissements du Compilateur
- Erreurs de Compilation
- Erreurs d'Exécution
Warnings du Compilateur
Les avertissements (warnings) du compilateurs sont affichés pour information et ne sont pas des messages d'erreur.
Code
Description
Données de date incomplètes dans la chaîne de caractères datetime
Numéro incorrect dans la chaîne de caractères datetime pour la date. Conditions :
Année 1970 <= X <= 3000
Mois 0 <X <= 12
Jour 0 <X <= 31/30/28 (29 )....
Numéro incorrect dans la chaîne de caractères datetime pour l'heure. Conditions :
Heure 0 <= X <24
Minute 0 <= X <60
Couleur invalide dans le format RGB : l'une des composantes RGB est inférieure à 0 ou supérieure à 255
Caractère inconnu dans les séquences d'échappement.
Connus : \n \r \t \\ \" \' \X \x
Nombre de variables locales trop grand (> 512Ko) pour la fonction, réduisez leur nombre
Enumération déjà définie (duplication) - les membres seront ajoutés à la première définition
Surcharge d'une macro
La variable est déclarée mais non utilisée
Le constructeur doit être du type void
Le destructeur doit être du type void
La constante ne rentre pas dans l'intervalle des integers (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) et sera convertie en type double
HEX trop longue - plus de 16 caractères significatifs
Pas de valeurs dans la chaîne HEX "0x"
Aucune fonction - rien à effectuer
Une variable non initialisée est utilisée
La fonction n'a pas de corps et n'est pas appelée
Perte potentielle de données pendant le casting de type. Exemple : int x = (double) z;
Perte de précision des données lors de la conversion de la constante. Exemple : int x = M_PI
Différence entre les signes des opérandes dans les opérations de comparaison. Exemple : (char) c1> (uchar) c2
Problèmes avec l'import de fonction - la déclaration de #import est requise ou l'import de fonctions est fermé
Description trop grande - les caractères supplémentaires ne seront pas inclus dans le fichier exécutable
Le nombre de buffers d'indicateurs déclarés est inférieur au nombre nécessaire
Aucune couleur pour dessiner une série graphique dans l'indicateur
Aucune série graphique pour dessiner l'indicateur
Fonction 'OnStart' non trouvée dans le script
Fonction 'OnStart' définie avec des paramètres incorrects
La fonction 'OnStart' ne peut être définie que dans un script
La fonction 'OnInit' est définie avec de mauvais paramètres
La fonction 'OnInit' n'est pas utilisée dans les scripts
La fonction 'OnDeinit' est définie avec de mauvais paramètres
La fonction 'OnDeinit' n'est pas utilisée dans le script
Deux fonctions 'OnCalculate' sont définies. OnCalculate() à un seul tableau de prix sera utilisée
Surcharge détectée lors du calcul d'un integer constant complexe
La variable est peut être non initialisée.
Cette déclaration rend impossible la référence à la variable locale déclarée à la ligne spécifiée
Cette déclaration rend impossible la référence à la variable globale déclarée à la ligne spécifiée
Ne peut pas être utilisé pour un tableau alloué de façon statique
Cette déclaration de variable cache une variable prédéfinie
L'utilisation d'une variable ou d'un expression de type bool dans des opérations mathématiques n'est pas sécurisé
Le résultat de l'application de l'opérateur unaire moins à un type non signé ulong est indéfini
La version spécifiée dans la propriété #property version n'est pas acceptable pour la section Market ; le format correct de #property version est "XXX.YYY"
Déclaration contrôllée vide trouvée
Type de retour de fonction invalide ou paramètres incorrects pendant la déclaration de la fonction de gestion de l'évènement
Un cast de structures implicite vers un type est requis
Cette déclaration rend l'accès direct impossible au membre d'une classe déclaré dans la chaîne de caractères spécifiée. L'accès ne sera possible qu'avec l'opérateur de résolution de portée ::
La constante binaire est trop grande, les chiffres du plus grand ordre seront tronqués
Le paramètre dans la méthode de la classe héritée a un modificateur const différent, la fonction dérivée a surchargé la fonction parente
Valeur de décalage négative ou trop grande dans l'l'opération de décalage de bits, le résultat de l'exécution est non défini
La fonction doît retourner une valeur
La fonction void retourne une valeur
Tous les chemins de contrôle ne retournent pas une valeur
Les expressions ne sont pas autorisées à un niveau global
Vérifiez la précédence des opérateurs pour de possibles erreurs ; utilisez des parenthèses pour clarifier la précédence
Deux fonctions OnCalCulate() sont définies. La version OHLC sera utilisée
La struct n'a pas de membres, la taille est définie à 1 octet
La valeur de retour de la fonction devrait être vérifiée
L'indicateur de ressource est compilé pour debugging. Cela ralentit les performances. Veuillez recompiler l'indicateur pour augmenter les performances
Code de caractères trop grand dans la chaîne de caractères, doit être dans l'intervalle 0 à 65535
Caractère non reconnu dans la chaîne de caractères
Aucun propriété de fenêtre d'indicateur (l'affichage sera fait dans la fenêtre principale ou dans une sous-fenêtre) n'est définie. La propriété #property indicator_chart_window est appliquée