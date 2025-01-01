DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresCodes d'Erreurs et AvertissementsAvertissements du Compilateur 

Warnings du Compilateur

Les avertissements (warnings) du compilateurs sont affichés pour information et ne sont pas des messages d'erreur.

Code

Description

21

Données de date incomplètes dans la chaîne de caractères datetime

22

Numéro incorrect dans la chaîne de caractères datetime pour la date. Conditions :

  Année 1970 <= X <= 3000

  Mois 0 <X <= 12

  Jour 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23

Numéro incorrect dans la chaîne de caractères datetime pour l'heure. Conditions :

  Heure    0 <= X <24

  Minute 0 <= X <60

24

Couleur invalide dans le format RGB : l'une des composantes RGB est inférieure à 0 ou supérieure à 255

25

Caractère inconnu dans les séquences d'échappement.

  Connus : \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

Nombre de variables locales trop grand (> 512Ko) pour la fonction, réduisez leur nombre

29

Enumération déjà définie (duplication) - les membres seront ajoutés à la première définition

30

Surcharge d'une macro

31

La variable est déclarée mais non utilisée

32

Le constructeur doit être du type void

33

Le destructeur doit être du type void

34

La constante ne rentre pas dans l'intervalle des integers (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) et sera convertie en type double

35

HEX trop longue - plus de 16 caractères significatifs

36

Pas de valeurs dans la chaîne HEX "0x"

37

Aucune fonction - rien à effectuer

38

Une variable non initialisée est utilisée

41

La fonction n'a pas de corps et n'est pas appelée

43

Perte potentielle de données pendant le casting de type. Exemple : int x = (double) z;

44

Perte de précision des données lors de la conversion de la constante. Exemple : int x = M_PI

45

Différence entre les signes des opérandes dans les opérations de comparaison. Exemple : (char) c1> (uchar) c2

46

Problèmes avec l'import de fonction - la déclaration de #import est requise ou l'import de fonctions est fermé

47

Description trop grande - les caractères supplémentaires ne seront pas inclus dans le fichier exécutable

48

Le nombre de buffers d'indicateurs déclarés est inférieur au nombre nécessaire

49

Aucune couleur pour dessiner une série graphique dans l'indicateur

50

Aucune série graphique pour dessiner l'indicateur

51

Fonction 'OnStart' non trouvée dans le script

52

Fonction 'OnStart' définie avec des paramètres incorrects

53

La fonction 'OnStart' ne peut être définie que dans un script

54

La fonction 'OnInit' est définie avec de mauvais paramètres

55

La fonction 'OnInit' n'est pas utilisée dans les scripts

56

La fonction 'OnDeinit' est définie avec de mauvais paramètres

57

La fonction 'OnDeinit' n'est pas utilisée dans le script

58

Deux fonctions 'OnCalculate' sont définies. OnCalculate() à un seul tableau de prix sera utilisée

59

Surcharge détectée lors du calcul d'un integer constant complexe

60

La variable est peut être non initialisée.

61

Cette déclaration rend impossible la référence à la variable locale déclarée à la ligne spécifiée

62

Cette déclaration rend impossible la référence à la variable globale déclarée à la ligne spécifiée

63

Ne peut pas être utilisé pour un tableau alloué de façon statique

64

Cette déclaration de variable cache une variable prédéfinie

65

La valeur de l'expression est toujours vraie/fausse

66

L'utilisation d'une variable ou d'un expression de type bool dans des opérations mathématiques n'est pas sécurisé

67

Le résultat de l'application de l'opérateur unaire moins à un type non signé ulong est indéfini

68

La version spécifiée dans la propriété #property version n'est pas acceptable pour la section Market ; le format correct de #property version est "XXX.YYY"

69

Déclaration contrôllée vide trouvée

70

Type de retour de fonction invalide ou paramètres incorrects pendant la déclaration de la fonction de gestion de l'évènement

71

Un cast de structures implicite vers un type est requis

72

Cette déclaration rend l'accès direct impossible au membre d'une classe déclaré dans la chaîne de caractères spécifiée. L'accès ne sera possible qu'avec l'opérateur de résolution de portée ::

73

La constante binaire est trop grande, les chiffres du plus grand ordre seront tronqués

74

Le paramètre dans la méthode de la classe héritée a un modificateur const différent, la fonction dérivée a surchargé la fonction parente

75

Valeur de décalage négative ou trop grande dans l'l'opération de décalage de bits, le résultat de l'exécution est non défini

76

La fonction doît retourner une valeur

77

La fonction void retourne une valeur

78

Tous les chemins de contrôle ne retournent pas une valeur

79

Les expressions ne sont pas autorisées à un niveau global

80

Vérifiez la précédence des opérateurs pour de possibles erreurs ; utilisez des parenthèses pour clarifier la précédence

81

Deux fonctions OnCalCulate() sont définies. La version OHLC sera utilisée

82

La struct n'a pas de membres, la taille est définie à 1 octet

83

La valeur de retour de la fonction devrait être vérifiée

84

L'indicateur de ressource est compilé pour debugging. Cela ralentit les performances. Veuillez recompiler l'indicateur pour augmenter les performances

85

Code de caractères trop grand dans la chaîne de caractères, doit être dans l'intervalle 0 à 65535

86

Caractère non reconnu dans la chaîne de caractères

87

Aucun propriété de fenêtre d'indicateur (l'affichage sera fait dans la fenêtre principale ou dans une sous-fenêtre) n'est définie. La propriété #property indicator_chart_window est appliquée