Advertencias del compilador
Las advertencias del compilador tienen un carácter informativo, no son mensajes de error.
|
Número
|
Descripción
|
Escritura incompleta de fecha en la cadena datetime
|
Números erróneos en la cadena datetime para la fecha, se requiere:
año 1970<=X<=3000
mes 0<X<=12
día 0<X<= 31/30/28(29)....
|
Números erróneos en la cadena datetime para la hora, se requiere:
hora 0<=X<24
minuto 0<=X<60
|
Color incorrecto en el formato RGB: uno de los componentes RGB es menos de 0 o más de 255
|
Caracter desconocido en la secuencia de escape.
Se conocen: \n \r \t \\ \" \' \X \x
|
Volumen de variables locales muy grande (>512Kb) de la función, reduzca la cantidad
|
Enumeración ya está definida (duplicación) — miembros serán añadidos a la primera definición
|
Sobrescritura de una macro
|
La variable está declarada pero no se utiliza en ningún sitio
|
Constructor tiene que ser del tipo void
|
Destructor tiene que ser del tipo void
|
Constante no entra en el rango de los enteros (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) y será transformada en el tipo double
|
HEX muy largo, más de 16 caracteres significativos (se cortan los medio bytes "nibbles" mayores)
|
No hay ni un medio byte en la HEX cadena "0x"
|
No hay funciones - nada para procesar
|
Se usa una variable no inicializada
|
Función sin cuerpo, tampoco se llama
|
Posibles pérdidas de datos durante la conversión del tipo. Ejemplo: int x=(double)z;
|
Pérdida de precisión (datos) durante la conversión de una constante. Ejemplo: int x=M_PI
|
En las operaciones de comparación hay diferencia entre los signos de operandos. Ejemplo: (char)c1>(uchar)c2
|
Problemas con importación de la función - se requiere la declaración de #import o la importación de funciones ya está cerrada
|
Descripción es muy larga - los caracteres sobrantes no serán incluidos en el archivo ejecutable
|
Cantidad de buffers de indicadores declarados es menor de la requerida
|
Color para dibujar una serie gráfica en el indicador no está especificado
|
No hay series gráficas para dibujar el indicador
|
Función manejadora "OnStart" no ha sido encontrada en el script
|
Función manejadora "OnStart" está definida con parámetros erróneos
|
Función "OnStart" puede ser definida sólo en un script
|
Función "OnInit" está definida con parámetros erróneos
|
Función "OnInit" no se usa en los scripts
|
Función 'OnDeinit' está definida con parámetros erróneos
|
Función 'OnDeinit' no se usa en los scripts
|
Hay dos funciones 'OnCalculate' definidas. Se usará la función OnCalculate() en un array de precios
|
Detectado el sobrante a la hora de calcular una constante de números enteros
|
Probablemente la variable no esté inicializada.
|
Esta declaración hace que sea imposible referirse a la variable local declarada en la línea especificada
|
Esta declaración hace que sea imposible referirse a la variable global declarada en la línea especificada
|
No se puede usar para los arrays estáticos
|
Esta declaración hace imposible la referencia a la variable predefinida
|
El uso de una variable o expresión del tipo bool en las operaciones matemáticas puede resultar inseguro
|
El resultado de aplicación del operador menos unario al tipo sin signo ulong es indefinido
|
La versión especificada en la propiedad #property version es inadmisible para la colocación en el apartado Tienda, el formato correcto sería #property version "XXX.YYY"
|
Falta de la expresión para la ejecución según la condición
|
Tipo de función que se devuelve es incorrecto, o parámetros incorrectos durante la declaración de la función-manejadora del evento
|
Se requiere la conversión de estructuras explícita al mismo tipo
|
Esta declaración hace imposible el acceso directo al miembro de una clase que ha sido declarado en esta cadena. El acceso será posible sólo con el uso de la operación de resolución de contexto ::
|
La constante binaria es muy grande, los dígitos superiores serán truncados
|
El parámetro en el método de la clase heredada se diferencia con el modificador const, la función derivada ha reiniciado la función del padre
|
Desviación negativa o con un valor demasiado grande en la operación de la desviación a nivel de bits, el resultado de la ejecución no está determinado
|
La función tiene que devolver el valor
|
La función del tipo void no debe devolver el valor
|
No todas las variantes de la ejecución devuelven el valor
|
Las expresiones a nivel global no están permitidas
|
Es posible un error en la secuencia de ejecución de las operaciones, utilice los paréntesis para la especificación explícita del orden
|
Se ha encontrado dos tipos de la llamada a OnCalCulate(). Se llamará la versión con el uso de la serie temporal OHLC
|
La estructura no contiene miembros, el tamaño será igualado a 1 byte
|
No hay procesamiento del resultado de la ejecución de la función
|
El indicador incluido como recurso ha sido compilado en modo de depuración. Eso reduce su rendimiento. Hay que recompilarlo para subir la velocidad de su funcionamiento
|
Hay un código demasiado grande en la cadena, tiene que encontrarse dentro del rango de 0 a 65535
|
Hay un carácter de servicio no reconocido en la cadena
|
La propiedad del indicador (que visualiza en la ventana principal o ventana separada) no está especificada. Se aplicará la propiedad #property indicator_chart_window