21 Escritura incompleta de fecha en la cadena datetime

22 Números erróneos en la cadena datetime para la fecha, se requiere: año 1970<=X<=3000 mes 0<X<=12 día 0<X<= 31/30/28(29)....

23 Números erróneos en la cadena datetime para la hora, se requiere: hora 0<=X<24 minuto 0<=X<60

24 Color incorrecto en el formato RGB: uno de los componentes RGB es menos de 0 o más de 255

25 Caracter desconocido en la secuencia de escape. Se conocen:

\r \t \\ \" \' \X \x

26 Volumen de variables locales muy grande (>512Kb) de la función, reduzca la cantidad

29 Enumeración ya está definida (duplicación) — miembros serán añadidos a la primera definición

30 Sobrescritura de una macro

31 La variable está declarada pero no se utiliza en ningún sitio

32 Constructor tiene que ser del tipo void

33 Destructor tiene que ser del tipo void

34 Constante no entra en el rango de los enteros (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) y será transformada en el tipo double

35 HEX muy largo, más de 16 caracteres significativos (se cortan los medio bytes "nibbles" mayores)

36 No hay ni un medio byte en la HEX cadena "0x"

37 No hay funciones - nada para procesar

38 Se usa una variable no inicializada

41 Función sin cuerpo, tampoco se llama

43 Posibles pérdidas de datos durante la conversión del tipo. Ejemplo: int x=(double)z;

44 Pérdida de precisión (datos) durante la conversión de una constante. Ejemplo: int x=M_PI

45 En las operaciones de comparación hay diferencia entre los signos de operandos. Ejemplo: (char)c1>(uchar)c2

46 Problemas con importación de la función - se requiere la declaración de #import o la importación de funciones ya está cerrada

47 Descripción es muy larga - los caracteres sobrantes no serán incluidos en el archivo ejecutable

48 Cantidad de buffers de indicadores declarados es menor de la requerida

49 Color para dibujar una serie gráfica en el indicador no está especificado

50 No hay series gráficas para dibujar el indicador

51 Función manejadora "OnStart" no ha sido encontrada en el script

52 Función manejadora "OnStart" está definida con parámetros erróneos

53 Función "OnStart" puede ser definida sólo en un script

54 Función "OnInit" está definida con parámetros erróneos

55 Función "OnInit" no se usa en los scripts

56 Función 'OnDeinit' está definida con parámetros erróneos

57 Función 'OnDeinit' no se usa en los scripts

58 Hay dos funciones 'OnCalculate' definidas. Se usará la función OnCalculate() en un array de precios

59 Detectado el sobrante a la hora de calcular una constante de números enteros

60 Probablemente la variable no esté inicializada.

61 Esta declaración hace que sea imposible referirse a la variable local declarada en la línea especificada

62 Esta declaración hace que sea imposible referirse a la variable global declarada en la línea especificada

63 No se puede usar para los arrays estáticos

64 Esta declaración hace imposible la referencia a la variable predefinida

65 Valor de expresión siempre es true/false

66 El uso de una variable o expresión del tipo bool en las operaciones matemáticas puede resultar inseguro

67 El resultado de aplicación del operador menos unario al tipo sin signo ulong es indefinido

68 La versión especificada en la propiedad #property version es inadmisible para la colocación en el apartado Tienda, el formato correcto sería #property version "XXX.YYY"

69 Falta de la expresión para la ejecución según la condición

70 Tipo de función que se devuelve es incorrecto, o parámetros incorrectos durante la declaración de la función-manejadora del evento

71 Se requiere la conversión de estructuras explícita al mismo tipo

72 Esta declaración hace imposible el acceso directo al miembro de una clase que ha sido declarado en esta cadena. El acceso será posible sólo con el uso de la operación de resolución de contexto ::

73 La constante binaria es muy grande, los dígitos superiores serán truncados

74 El parámetro en el método de la clase heredada se diferencia con el modificador const, la función derivada ha reiniciado la función del padre

75 Desviación negativa o con un valor demasiado grande en la operación de la desviación a nivel de bits, el resultado de la ejecución no está determinado

76 La función tiene que devolver el valor

77 La función del tipo void no debe devolver el valor

78 No todas las variantes de la ejecución devuelven el valor

79 Las expresiones a nivel global no están permitidas

80 Es posible un error en la secuencia de ejecución de las operaciones, utilice los paréntesis para la especificación explícita del orden

81 Se ha encontrado dos tipos de la llamada a OnCalCulate(). Se llamará la versión con el uso de la serie temporal OHLC

82 La estructura no contiene miembros, el tamaño será igualado a 1 byte

83 No hay procesamiento del resultado de la ejecución de la función

84 El indicador incluido como recurso ha sido compilado en modo de depuración. Eso reduce su rendimiento. Hay que recompilarlo para subir la velocidad de su funcionamiento

85 Hay un código demasiado grande en la cadena, tiene que encontrarse dentro del rango de 0 a 65535

86 Hay un carácter de servicio no reconocido en la cadena