Las advertencias del compilador tienen un carácter informativo, no son mensajes de error.

Número

Descripción

21

Escritura incompleta de fecha en la cadena datetime

22

Números erróneos en la cadena datetime para la fecha, se requiere:

      año     1970<=X<=3000

      mes   0<X<=12

      día    0<X<= 31/30/28(29)....

23

Números erróneos en la cadena datetime para la hora, se requiere:

     hora     0<=X<24

     minuto  0<=X<60

24

Color incorrecto en el formato RGB: uno de los componentes RGB es menos de 0 o más de 255

25

Caracter desconocido en la secuencia de escape.

      Se conocen: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

Volumen de variables locales muy grande (>512Kb) de la función, reduzca la cantidad

29

Enumeración ya está definida (duplicación) — miembros serán añadidos a la primera definición

30

Sobrescritura de una macro

31

La variable está declarada pero no se utiliza en ningún sitio

32

Constructor tiene que ser del tipo void

33

Destructor tiene que ser del tipo void

34

Constante no entra en el rango de los enteros (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) y será transformada en el tipo double

35

HEX muy largo, más de 16 caracteres significativos (se cortan los medio bytes "nibbles" mayores)

36

No hay ni un medio byte en la HEX cadena "0x"

37

No hay funciones - nada para procesar

38

Se usa una variable no inicializada

41

Función sin cuerpo, tampoco se llama

43

Posibles pérdidas de datos durante la conversión del tipo. Ejemplo: int x=(double)z;

44

Pérdida de precisión (datos) durante la conversión de una constante. Ejemplo: int x=M_PI

45

En las operaciones de comparación hay diferencia entre los signos de operandos. Ejemplo: (char)c1>(uchar)c2

46

Problemas con importación de la función - se requiere la declaración de #import o la importación de funciones ya está cerrada

47

Descripción es muy larga - los caracteres sobrantes no serán incluidos en el archivo ejecutable

48

Cantidad de buffers de indicadores declarados es menor de la requerida

49

Color para dibujar una serie gráfica en el indicador no está especificado

50

No hay series gráficas para dibujar el indicador

51

Función manejadora "OnStart" no ha sido encontrada en el script

52

Función manejadora "OnStart"  está definida con parámetros erróneos

53

Función "OnStart" puede ser definida sólo en un script

54

Función "OnInit"  está definida con parámetros erróneos

55

Función "OnInit" no se usa en los scripts

56

Función 'OnDeinit' está definida con parámetros erróneos

57

Función 'OnDeinit' no se usa en los scripts

58

Hay dos funciones 'OnCalculate' definidas. Se usará la función OnCalculate() en un array de precios

59

Detectado el sobrante a la hora de calcular una constante de números enteros

60

Probablemente la variable no esté inicializada.

61

Esta declaración hace que sea imposible referirse a la variable local declarada en la línea especificada

62

Esta declaración hace que sea imposible referirse a la variable global declarada en la línea especificada

63

No se puede usar para los arrays estáticos

64

Esta declaración hace imposible la referencia a la variable predefinida

65

Valor de expresión siempre es true/false

66

El uso de una variable o expresión del tipo bool en las operaciones matemáticas puede resultar inseguro

67

El resultado de aplicación del operador menos unario al tipo sin signo ulong es indefinido

68

La versión especificada en la propiedad #property version es inadmisible para la colocación en el apartado Tienda, el formato correcto sería #property version "XXX.YYY"

69

Falta de la expresión para la ejecución según la condición

70

Tipo de función que se devuelve es incorrecto, o parámetros incorrectos durante la declaración de la función-manejadora del evento

71

Se requiere la conversión de estructuras explícita al mismo tipo

72

Esta declaración hace imposible el acceso directo al miembro de una clase que ha sido declarado en esta cadena. El acceso será posible sólo con el uso de la operación de resolución de contexto ::

73

La constante binaria es muy grande, los dígitos superiores serán truncados

74

El parámetro en el método de la clase heredada se diferencia con el modificador const, la función derivada ha reiniciado la función del padre

75

Desviación negativa o con un valor demasiado grande en la operación de la desviación a nivel de bits, el resultado de la ejecución no está determinado

76

La función tiene que devolver el valor

77

La función del tipo void no debe devolver el valor

78

No todas las variantes de la ejecución devuelven el valor

79

Las expresiones a nivel global no están permitidas

80

Es posible un error en la secuencia de ejecución de las operaciones, utilice los paréntesis para la especificación explícita del orden

81

Se ha encontrado dos tipos de la llamada a OnCalCulate(). Se llamará la versión con el uso de la serie temporal OHLC

82

La estructura no contiene miembros, el tamaño será igualado a 1 byte

83

No hay procesamiento del resultado de la ejecución de la función

84

El indicador incluido como recurso ha sido compilado en modo de depuración. Eso reduce su rendimiento. Hay que recompilarlo para subir la velocidad de su funcionamiento

85

Hay un código demasiado grande en la cadena, tiene que encontrarse dentro del rango de 0 a 65535

86

Hay un carácter de servicio no reconocido en la cadena

87

La propiedad del indicador (que visualiza en la ventana principal o ventana separada) no está especificada. Se aplicará la propiedad #property indicator_chart_window