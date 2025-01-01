- Alım-Satım Sunucusunun Dönüş Kodları
- Derleyici Uyarıları
- Derleme Hataları
- Çalışma Zamanı Hataları
Derleyici Uyarıları
Derleyici uyarıları sadece bilgi amaçlı gösterilirler ve hata mesajı niteliği taşımazlar.
|
Kod
|
Açıklama
|
datetime dizgisi içinde, eksik tarih kaydı
|
datetime dizgisi içinde, tarih için verilen sayı yanlış. İstenenler:
Yıl 1970 <= X <= 3000
Ay 0 <X <= 12
Gün 0 <X <= 31/30/28 (29 )....
|
datetime dizgisi içinde, zaman için verilen için sayı yanlış. İstenenler:
Saat 0 <= X <24
Dakika 0 <= X <60
|
RGB biçiminde bilinmeyen renk: RGB bileşenlerinden biri 0'dan küçük veya 255'ten büyük
|
Kaçış dizisinin bilinmeyen bir karakteri.
Bilinen: \n \r \t \\ \" \' \X \x
|
fonksiyon içindeki yerel değişkenlerin boyutu çok büyük (> 512Kb), sayıyı azaltın
|
Sayım daha önce tanımlanmış (tekrar) - elemanlar ilk tanıma eklenecek
|
Makronun yeniden tanımlanması
|
Değişken bildirilmiş ama hiçbir yerde kullanılmamış
|
Yapıcı, void tipinde olmalı
|
Yıkıcı, void tipinde olmalı
|
Sabit, tamsayı kapsamına uymuyor (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) ve double tipine dönüştürülecek
|
HEX çok uzun- 16 anlamlı karakterden fazla (büyük dörtlüler budanır)
|
HEX dizgisinde "0x" hiç dörtlü (4 bitlik hex hanesi) yok
|
Fonksiyon yok - çalıştırılacak birşey yok
|
Başlatılmamış bir değişken kullanılıyor
|
Fonksiyonun gövdesi yok ve çağrılmıyor
|
Tip dönüşümü sırasında muhtemel veri kaybı. Örnek: int x = (double) z;
|
Bir sabitin dönüşümü sırasında (veride) kesinlik kaybı. Örneğin: int x = M_PI
|
Karşılaştırma işleminde, işlenenlerin işaretleri farklı. Örnek: (char) c1> (uchar) c2
|
Fonksiyonun içe aktarımında problem - #import direktifi gerekli veya fonksiyonların içe aktarım özelliği kapalı
|
Açıklama çok uzun - fazla karakterler, çalıştırılabilir dosya içine eklenmeyecek
|
Bildirilen gösterge tamponlarının sayısı, gerekenden az
|
Göstergedeki grafiksel seriyi çizmek için hiç renk yok
|
Göstergeyi çizmek için hiç grafik serisi yok
|
'OnStart' işleyici fonksiyonu scriptte bulunmuyor
|
'OnStart' işleyici fonksiyonu yanlış parametrelerle tanımlanmış
|
'OnStart' fonksiyonu sadece bir scriptte tanımlanabilir
|
'OnInit' fonksiyonu yanlış parametrelerle tanımlanmış
|
'OnInit' fonksiyonu scriptlerde kullanılamaz
|
'OnDeinit' fonksiyonu yanlış parametrelerle tanımlanmış
|
'OnDeinit' fonksiyonu scriptlerde kullanılamaz
|
İki 'OnCalculate' fonksiyonu tanımlanmış. Tek fiyat dizili OnCalculate() kullanılacak
|
Bir karmaşık tamsayı sabitinde taşma tespit edildi
|
Değişken, büyük olasılıkla başlatılmamış.
|
Bu bildirim, belirtilen satırda bildirilmiş yerel değişkenin ifadesini imkansız kılıyor
|
>Bu bildirim, belirtilen satırda bildirilmiş global değişkenin ifadesini imkansız kılıyor
|
Statik olarak tahsis edilmiş dizi için kullanılamaz
|
Bu değişken bildirimi ön tanımlı değişkeni gizliyor
|
Bir değişkeni veya bool tipli bir ifadeyi, matematiksel işlemlerde kullanmak güvenli değildir
|
Tekil çıkarma operatörünün işaretsiz ulong tipli bir değişkene uygulanmasının sonucu tanımsızdır
|
#property version özelliğinde belirtilen versiyon, Market bölümüne yerleştirmek için uygun değil; #property version tanımlayıcısının doğru biçimi: "XXX.YYY"
|
Koşullu olarak çalıştırılacak hiçbir ifade bulunamadı
|
Olay işleyici fonksiyonun bildirimi sırasında yanlış parametre kullanımı veya geçersiz dönüş tipi
|
Aynı tipli yapılar için açık yapı dönüşümü gerektirir
|
Bu bildirim, belirtilen satırda bildirilen sınıf üyesine yapılan erişimi imkansız kılar. Erişim sadece kapsam çözünürlük işlemi :: ile mümkün olacaktır
|
İkili sabit çok büyük, yüksek değerli haneler atılacak
|
Mirasçı sınıfın yöntem parametresi farklı bir const şekillendiricisine sahip; türetik sınıf, ebeveyn sınıfı aşırı-yüklemiş
|
Bitsel kaydırma işlemi içinde negatif veya çok büyük bir değer bulunuyor, uygulama sonucu tanımsız
|
Fonksiyon bir değere dönüş yapmalı
|
void fonksiyon bir değere dönüş yapıyor
|
Tüm kontol yolları bir değere dönüş yapmıyor
|
Global kapsamda ifadelere izin verilmez
|
Olası hatalar için işlem önceliğini kontrol edin; önceliği belirtmek için parantez kullanın
|
İki OnCalCulate() tanımlanmış. OHLC versiyonu kullanılacak.
|
Yapı eleman içermiyor, boyut 1 bayt olarak ayarlandı
|
Fonksiyonun dönüş değeri denetlenmeli
|
Kaynak gösterge hata ayıklama amacıyla derlenmiş. Bu performansı düşürüyor. Performansı artırmak için lütfen göstergeyi yeniden derleyin
|
Dizgi içinde çok büyük bir karakter kodu mevcut, 0-65535 değerleri arasında olmalı
|
Dizgi içinde tanımlanamayan karakter
|
Gösterge penceresi özelliği (ana pencerede veya alt-pencerede görüntüleme ayarı) tanımlanmamış. #property indicator_chart_window özelliği uygulandı