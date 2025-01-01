DokümantasyonBölümler
Derleyici uyarıları sadece bilgi amaçlı gösterilirler ve hata mesajı niteliği taşımazlar.

Kod

Açıklama

21

datetime dizgisi içinde, eksik tarih kaydı

22

datetime dizgisi içinde, tarih için verilen sayı yanlış. İstenenler:

  Yıl 1970 <= X <= 3000

  Ay 0 <X <= 12

  Gün 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23

datetime dizgisi içinde, zaman için verilen için sayı yanlış. İstenenler:

  Saat    0 <= X <24

  Dakika 0 <= X <60

24

RGB biçiminde bilinmeyen renk: RGB bileşenlerinden biri 0'dan küçük veya 255'ten büyük

25

Kaçış dizisinin bilinmeyen bir karakteri.

  Bilinen: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

fonksiyon içindeki yerel değişkenlerin boyutu çok büyük (> 512Kb), sayıyı azaltın

29

Sayım daha önce tanımlanmış (tekrar) - elemanlar ilk tanıma eklenecek

30

Makronun yeniden tanımlanması

31

Değişken bildirilmiş ama hiçbir yerde kullanılmamış

32

Yapıcı, void tipinde olmalı

33

Yıkıcı, void tipinde olmalı

34

Sabit, tamsayı kapsamına uymuyor (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) ve double tipine dönüştürülecek

35

HEX çok uzun- 16 anlamlı karakterden fazla (büyük dörtlüler budanır)

36

HEX dizgisinde "0x" hiç dörtlü (4 bitlik hex hanesi) yok

37

Fonksiyon yok - çalıştırılacak birşey yok

38

Başlatılmamış bir değişken kullanılıyor

41

Fonksiyonun gövdesi yok ve çağrılmıyor

43

Tip dönüşümü sırasında muhtemel veri kaybı. Örnek: int x = (double) z;

44

Bir sabitin dönüşümü sırasında (veride) kesinlik kaybı. Örneğin: int x = M_PI

45

Karşılaştırma işleminde, işlenenlerin işaretleri farklı. Örnek: (char) c1> (uchar) c2

46

Fonksiyonun içe aktarımında problem - #import direktifi gerekli veya fonksiyonların içe aktarım özelliği kapalı

47

Açıklama çok uzun - fazla karakterler, çalıştırılabilir dosya içine eklenmeyecek

48

Bildirilen gösterge tamponlarının sayısı, gerekenden az

49

Göstergedeki grafiksel seriyi çizmek için hiç renk yok

50

Göstergeyi çizmek için hiç grafik serisi yok

51

'OnStart' işleyici fonksiyonu scriptte bulunmuyor

52

'OnStart' işleyici fonksiyonu yanlış parametrelerle tanımlanmış

53

'OnStart' fonksiyonu sadece bir scriptte tanımlanabilir

54

'OnInit' fonksiyonu yanlış parametrelerle tanımlanmış

55

'OnInit' fonksiyonu scriptlerde kullanılamaz

56

'OnDeinit' fonksiyonu yanlış parametrelerle tanımlanmış

57

'OnDeinit' fonksiyonu scriptlerde kullanılamaz

58

İki 'OnCalculate' fonksiyonu tanımlanmış. Tek fiyat dizili OnCalculate() kullanılacak

59

Bir karmaşık tamsayı sabitinde taşma tespit edildi

60

Değişken, büyük olasılıkla başlatılmamış.

61

Bu bildirim, belirtilen satırda bildirilmiş yerel değişkenin ifadesini imkansız kılıyor

62

>Bu bildirim, belirtilen satırda bildirilmiş global değişkenin ifadesini imkansız kılıyor

63

Statik olarak tahsis edilmiş dizi için kullanılamaz

64

Bu değişken bildirimi ön tanımlı değişkeni gizliyor

65

İfade değeri her zaman true/false'dur

66

Bir değişkeni veya bool tipli bir ifadeyi, matematiksel işlemlerde kullanmak güvenli değildir

67

Tekil çıkarma operatörünün işaretsiz ulong tipli bir değişkene uygulanmasının sonucu tanımsızdır

68

#property version özelliğinde belirtilen versiyon, Market bölümüne yerleştirmek için uygun değil; #property version tanımlayıcısının doğru biçimi: "XXX.YYY"

69

Koşullu olarak çalıştırılacak hiçbir ifade bulunamadı

70

Olay işleyici fonksiyonun bildirimi sırasında yanlış parametre kullanımı veya geçersiz dönüş tipi

71

Aynı tipli yapılar için açık yapı dönüşümü gerektirir

72

Bu bildirim, belirtilen satırda bildirilen sınıf üyesine yapılan erişimi imkansız kılar. Erişim sadece kapsam çözünürlük işlemi :: ile mümkün olacaktır

73

İkili sabit çok büyük, yüksek değerli haneler atılacak

74

Mirasçı sınıfın yöntem parametresi farklı bir const şekillendiricisine sahip; türetik sınıf, ebeveyn sınıfı aşırı-yüklemiş

75

Bitsel kaydırma işlemi içinde negatif veya çok büyük bir değer bulunuyor, uygulama sonucu tanımsız

76

Fonksiyon bir değere dönüş yapmalı

77

void fonksiyon bir değere dönüş yapıyor

78

Tüm kontol yolları bir değere dönüş yapmıyor

79

Global kapsamda ifadelere izin verilmez

80

Olası hatalar için işlem önceliğini kontrol edin; önceliği belirtmek için parantez kullanın

81

İki OnCalCulate() tanımlanmış. OHLC versiyonu kullanılacak.

82

Yapı eleman içermiyor, boyut 1 bayt olarak ayarlandı

83

Fonksiyonun dönüş değeri denetlenmeli

84

Kaynak gösterge hata ayıklama amacıyla derlenmiş. Bu performansı düşürüyor. Performansı artırmak için lütfen göstergeyi yeniden derleyin

85

Dizgi içinde çok büyük bir karakter kodu mevcut, 0-65535 değerleri arasında olmalı

86

Dizgi içinde tanımlanamayan karakter

87

Gösterge penceresi özelliği (ana pencerede veya alt-pencerede görüntüleme ayarı) tanımlanmamış. #property indicator_chart_window özelliği uygulandı