编译器警告
编译器警告信息只在情报目的和不出现错误信息的情况下显示。
|
代码
|
描述
|
在时间日期字符串中日期显示不完全记录
|
在时间日期中日期的错误代码，要求
年 1970 <= X <= 3000
月 0 <X <= 12
日 0 <X <= 31/30/28 (29 )....
|
在时间日期字符串中时间的错误代码，要求
小时 0 <= X <24
分钟 0 <= X <60
|
在RGB中的无效颜色，RGB部件中的元素在0到255之间
|
换码顺序中的位置字符
Known: \n \r \t \\ \" \' \X \x
|
函数局部变量里太大的字符（>512kb）会减少数字
|
列举项已经定义（副本）-把项目添加到第一个定义里
|
主要宏
|
变量声明但不使用在任何地方
|
构造函数一定是空型
|
解构函数一定要空型
|
常量不在整数范围内 (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN)，并且转变为双精度型函数
|
太长的HEX―超过16个重要字节（开出高级半字节形式）
|
在HEX字符串"0x"中没有半字节
|
无函数―不执行任何命令
|
使用未初始化变量
|
无主体函数，不被调用
|
在铸字过程中可能丢失的数据。示例：int x = (double) z
|
转变常量时精确度缺失（数据）。示例：int x = M_PI
|
在比较操作中两个操作数标志之间的区别。示例： (char) c1> (uchar) c2
|
输入函数遇到的问题―需声明#import或者输入隐蔽函数
|
太大的说明―在可执行文件中，不包括额外字节
|
指标缓冲区的数量比所要求的少
|
在指标中无颜色图解绘图
|
无图解系列描绘指标
|
在脚本中找不到'OnStart' 处理器函数
|
以错误参量定义'OnStart' 处理器函数
|
只在脚本中定义'OnStart' 函数
|
以错误参量定义'OnInit' 函数
|
在脚本中不使用'OnInit'函数
|
以错误参量定义'OnDeinit'函数
|
在脚本中不使用'OnDeinit'函数
|
定义两种'OnCalculate'函数，使用固定价格数组的OnCalculate()。
|
当计算复杂整数 常量时检测过量装满
|
或许，变量没有初始化
|
该声明会使不能参考特定行上声明的局部变量
|
该声明会使不能参考特定行上声明的全局变量
|
不能用于 静态分配数组
|
变量声明隐藏 预定义变量
|
在数学运算中使用变量或bool 类型表达式不安全
|
未定义应用一元负操作符到无符号 ulong 类型的结果
|
#property版本 属性指定的版本不接受 市场部分； #property 版本的正确格式 id "XXX.YYY"
|
发现空控制语句
|
声明 event 处理函数 期间的无效函数返回类型或不正确的参数
|
需要一种类型结构的隐式转换
|
二进制常量太大，高阶数字将被截断
|
若 转变逐位运算 有负值或太大的转变值，那么执行结果未定义
|
函数必须 返回一个值
|
void 函数返回一个值
|
并非所有控制路径返回一个值
|
全局比例 上不允许表达式
|
检查 操作符优先级 的可能错误；使用括号来阐明这个优先
|
定义两个 OnCalCulate() 。将使用OHLC 版本
|
Struct 没有成员，大小被分配1字节
|
函数的返回值应该被检查
|
编译资源指标进行调试。那会拖慢性能。请重新编译指标提高性能
|
字符串中的大型字符代码必须在0-65535之间
|
字符串中未识别的字符
|
没有定义指标窗口属性（在主窗口或子窗口设置显示）。属性#property indicator_chart_window被应用