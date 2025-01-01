文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构错误和警告代码编译器警告 

编译器警告

编译器警告信息只在情报目的和不出现错误信息的情况下显示。

代码

描述

21

在时间日期字符串中日期显示不完全记录

22

在时间日期中日期的错误代码，要求

 年 1970 <= X <= 3000

 月 0 <X <= 12

 日 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23

在时间日期字符串中时间的错误代码，要求

小时    0 <= X <24

分钟 0 <= X <60

24

在RGB中的无效颜色，RGB部件中的元素在0到255之间

25

换码顺序中的位置字符

  Known: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

函数局部变量里太大的字符（>512kb）会减少数字

29

列举项已经定义（副本）-把项目添加到第一个定义里

30

主要宏

31

变量声明但不使用在任何地方

32

构造函数一定是空型

33

解构函数一定要空型

34

常量不在整数范围内 (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN)，并且转变为双精度型函数

35

太长的HEX―超过16个重要字节（开出高级半字节形式）

36

在HEX字符串"0x"中没有半字节

37

无函数―不执行任何命令

38

使用未初始化变量

41

无主体函数，不被调用

43

在铸字过程中可能丢失的数据。示例：int x = (double) z

44

转变常量时精确度缺失（数据）。示例：int x = M_PI

45

在比较操作中两个操作数标志之间的区别。示例： (char) c1> (uchar) c2

46

输入函数遇到的问题―需声明#import或者输入隐蔽函数

47

太大的说明―在可执行文件中，不包括额外字节

48

指标缓冲区的数量比所要求的少

49

在指标中无颜色图解绘图

50

无图解系列描绘指标

51

在脚本中找不到'OnStart' 处理器函数

52

以错误参量定义'OnStart' 处理器函数

53

只在脚本中定义'OnStart' 函数

54

以错误参量定义'OnInit' 函数

55

在脚本中不使用'OnInit'函数

56

以错误参量定义'OnDeinit'函数

57

在脚本中不使用'OnDeinit'函数

58

定义两种'OnCalculate'函数，使用固定价格数组的OnCalculate()

59

当计算复杂整数 常量时检测过量装满

60

或许，变量没有初始化

61

该声明会使不能参考特定行上声明的局部变量

62

该声明会使不能参考特定行上声明的全局变量

63

不能用于 静态分配数组

64

变量声明隐藏 预定义变量

65

表达式的值始终是 true/false

66

在数学运算中使用变量或bool 类型表达式不安全

67

未定义应用一元负操作符到无符号 ulong 类型的结果

68

#property版本 属性指定的版本不接受 市场部分； #property 版本的正确格式 id "XXX.YYY"

69

发现空控制语句

70

声明 event 处理函数 期间的无效函数返回类型或不正确的参数

71

需要一种类型结构的隐式转换

72

该声明使得不能直接访问指定字符串声明的成员。只能通过 范围解析操作 :: 进行访问。

73

二进制常量太大，高阶数字将被截断

74

继承类 方法的参数有一个不同的const 修饰符，衍生函数重载了父函数

75

转变逐位运算 有负值或太大的转变值，那么执行结果未定义

76

函数必须 返回一个值

77

void 函数返回一个值

78

并非所有控制路径返回一个值

79

全局比例 上不允许表达式

80

检查 操作符优先级 的可能错误；使用括号来阐明这个优先

81

定义两个 OnCalCulate() 。将使用OHLC 版本

82

Struct 没有成员，大小被分配1字节

83

函数的返回值应该被检查

84

编译资源指标进行调试。那会拖慢性能。请重新编译指标提高性能

85

字符串中的大型字符代码必须在0-65535之间

86

字符串中未识别的字符

87

没有定义指标窗口属性（在主窗口或子窗口设置显示）。属性#property indicator_chart_window被应用