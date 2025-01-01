DocumentazioneSezioni
Avvisi del compilatore sono indicati solo a scopo informativo e non sono i messaggi di errore.

Codice

Descrizione

21

Record incompleto di una data nella stringa datetime

22

Numero errato nella stringa datetime per la data. Requisiti:

  Anno 1970 <= X <= 3000

  Mese 0 <X <= 12

  Giorno 0 <X <= 31/30/28 (29 )....

23

Numero errato di stringa datetime per l'orario. Requisiti:

  Ora 0 <= X <24

  Minuto 0 <= X <60

24

Colori non validi in formato RGB: uno dei componenti RGB è minore di 0 o maggiore di 255

25

Carattere sconosciuto delle sequenze di escape.

  Conosciute: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

Volume troppo elevato di variabili locali (> 512Kb) della funzione, ridurre il numero

29

Enumerazione già definita (duplicazione) - i membri verranno aggiunti alla prima definizione

30

Overriding macro

31

La variabile viene dichiarata ma non è utilizzato da nessuna parte

32

Il costruttore deve essere di tipo void

33

Il distruttore deve essere di tipo void

34

La costante non rientra nel campo di numeri interi (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) e sarà convertita nel tipo double

35

HEX Troppo a lungo - più di 16 caratteri significativi (vengono tagliati gli spunti alti)

36

Non ci sono spunti in HEX stringa "0x"

37

Nessuna funzione - nulla deve essere eseguito

38

Una variabile non inizializzata viene usata

41

La funzione non ha corpo, e non è chiamata

43

Possibile perdita di dati al typecasting. Esempio: int x = (double) z;

44

Perdita di precisione (dei dati) per la conversione di una costante. Esempio: int x = M_PI

45

La differenza tra i segni degli operandi nelle operazioni di confronto. Esempio: (char) c1> (uchar) c2

46

Problemi con la funzione di importazione - la dichiarazione di #import è richiesta o l'importazione di funzioni è chiusa

47

Descrizione troppo grande - i caratteri aggiuntivi non saranno inclusi nel file eseguibile

48

Il numero di buffer indicatori dichiarati è inferiore a quello richiesto

49

Nessun colore per tracciare una serie grafica dell'indicatore

50

Nessuna serie grafica per disegnare l'indicatore

51

Handler 'OnStart' non trovato nello script

52

Handler 'OnStart' viene definito con parametri errati

53

La funzione 'OnStart' può essere definita solo in uno script

54

La funzione 'OnInit' viene definita con parametri errati

55

La funzione 'OnInit' non viene utilizzata negli script

56

La funzione 'OnDeinit' viene definita con parametri errati

57

La funzione 'OnDeinit' non viene utilizzata negli script

58

Due funzioni 'OnCalculate' vengono definite. OnCalculate() in un array prezzo verrà utilizzata

59

Eccessivo riempimento rilevato nel calcolo di un complesso numero intero costante

60

Probabilmente, la variabile è non inizializzata.

61

Questa dichiarazione rende impossibile vedere la variabile locale dichiarata sulla riga specificata

62

Questa dichiarazione rende impossibile vedere la variabile globale dichiarata sulla riga specificata

63

Non può essere usato per array statico allocato

64

Questo dichiarazione delle variabili nasconde una variabile predefinita

65

Il valore dell'espressione è sempre true/false

66

Utilizzando una variabile o espressione di tipo bool nelle operazioni matematiche è un rischio

67

Il risultato dell'applicazione dell'operatore unario meno per un tipo unsigned ulong è indefinito

68

La versione specificata in #property version è inaccettabile per il Marketsezione; il formato corretto di #property version id "XXX.YYY"

6

Trovata dichiarazione controllata vuota

70

Non valido tipo di ritorno o parametri non corretti durante la dichiarazione della funzione event handler

71

Un implicito cast di strutture per un tipo è richiesto

72

Questa dichiarazione rende impossibile l'accesso diretto al membro di una classe dichiarato nella stringa specificata. L' accesso sarà possibile solo con l' operazione di risoluzione ambito ::

73

La costante binaria è troppo grande, alte cifre ordine verranno troncate

74

Parametro nel metodo della classe ereditata ha una diverso modificatore const, la funzione derivata ha stracaricato(overloadato) la funzione padre

75

Valori di slittamento negativi o troppo grandi inoperazione di slittamento bit a bit, hanno un risultato dell'esecuzione non definito

76

Le funzioni devono restituire un valore

77

le funzioni void restituiscono un valore

78

Non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore

79

Le espressioni non sono consentite su scala globale

80

Controllare la precedenza degli operatori per un possibile errore; usare le parentesi per chiarificare la precedenza

81

Due OnCalCulate() vengono definite. Verrà usata la versione OHLC

82

Struct non ha memri, grandezza assegnata ad 1 byte

83

I valori di ritorno della funzione devono essere controllati

84

Resource indicator is compiled for debugging. That slows down the performance. Please recompile the indicator to increase performance

85

Too great character code in the string, must be in the range 0 to 65535

86

Unrecognized character in the string

87

No indicator window property (setting the display in the main window or a subwindow) is defined. Property #property indicator_chart_window is applied