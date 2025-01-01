- Codici di Ritorno del Trade Server
Avvisi del compilatore sono indicati solo a scopo informativo e non sono i messaggi di errore.
Codice
Descrizione
Record incompleto di una data nella stringa datetime
Numero errato nella stringa datetime per la data. Requisiti:
Anno 1970 <= X <= 3000
Mese 0 <X <= 12
Giorno 0 <X <= 31/30/28 (29 )....
Numero errato di stringa datetime per l'orario. Requisiti:
Ora 0 <= X <24
Minuto 0 <= X <60
Colori non validi in formato RGB: uno dei componenti RGB è minore di 0 o maggiore di 255
Carattere sconosciuto delle sequenze di escape.
Conosciute: \n \r \t \\ \" \' \X \x
Volume troppo elevato di variabili locali (> 512Kb) della funzione, ridurre il numero
Enumerazione già definita (duplicazione) - i membri verranno aggiunti alla prima definizione
Overriding macro
La variabile viene dichiarata ma non è utilizzato da nessuna parte
Il costruttore deve essere di tipo void
Il distruttore deve essere di tipo void
La costante non rientra nel campo di numeri interi (X> _UI64_MAX | | X <_I64_MIN) e sarà convertita nel tipo double
HEX Troppo a lungo - più di 16 caratteri significativi (vengono tagliati gli spunti alti)
Non ci sono spunti in HEX stringa "0x"
Nessuna funzione - nulla deve essere eseguito
Una variabile non inizializzata viene usata
La funzione non ha corpo, e non è chiamata
Possibile perdita di dati al typecasting. Esempio: int x = (double) z;
Perdita di precisione (dei dati) per la conversione di una costante. Esempio: int x = M_PI
La differenza tra i segni degli operandi nelle operazioni di confronto. Esempio: (char) c1> (uchar) c2
Problemi con la funzione di importazione - la dichiarazione di #import è richiesta o l'importazione di funzioni è chiusa
Descrizione troppo grande - i caratteri aggiuntivi non saranno inclusi nel file eseguibile
Il numero di buffer indicatori dichiarati è inferiore a quello richiesto
Nessun colore per tracciare una serie grafica dell'indicatore
Nessuna serie grafica per disegnare l'indicatore
Handler 'OnStart' non trovato nello script
Handler 'OnStart' viene definito con parametri errati
La funzione 'OnStart' può essere definita solo in uno script
La funzione 'OnInit' viene definita con parametri errati
La funzione 'OnInit' non viene utilizzata negli script
La funzione 'OnDeinit' viene definita con parametri errati
La funzione 'OnDeinit' non viene utilizzata negli script
Due funzioni 'OnCalculate' vengono definite. OnCalculate() in un array prezzo verrà utilizzata
Eccessivo riempimento rilevato nel calcolo di un complesso numero intero costante
Probabilmente, la variabile è non inizializzata.
Questa dichiarazione rende impossibile vedere la variabile locale dichiarata sulla riga specificata
Questa dichiarazione rende impossibile vedere la variabile globale dichiarata sulla riga specificata
Non può essere usato per array statico allocato
Questo dichiarazione delle variabili nasconde una variabile predefinita
Utilizzando una variabile o espressione di tipo bool nelle operazioni matematiche è un rischio
Il risultato dell'applicazione dell'operatore unario meno per un tipo unsigned ulong è indefinito
La versione specificata in #property version è inaccettabile per il Marketsezione; il formato corretto di #property version id "XXX.YYY"
Trovata dichiarazione controllata vuota
Non valido tipo di ritorno o parametri non corretti durante la dichiarazione della funzione event handler
Un implicito cast di strutture per un tipo è richiesto
Questa dichiarazione rende impossibile l'accesso diretto al membro di una classe dichiarato nella stringa specificata. L' accesso sarà possibile solo con l' operazione di risoluzione ambito ::
La costante binaria è troppo grande, alte cifre ordine verranno troncate
Parametro nel metodo della classe ereditata ha una diverso modificatore const, la funzione derivata ha stracaricato(overloadato) la funzione padre
Valori di slittamento negativi o troppo grandi inoperazione di slittamento bit a bit, hanno un risultato dell'esecuzione non definito
Le funzioni devono restituire un valore
le funzioni void restituiscono un valore
Non tutti i percorsi di controllo restituiscono un valore
Le espressioni non sono consentite su scala globale
Controllare la precedenza degli operatori per un possibile errore; usare le parentesi per chiarificare la precedenza
Due OnCalCulate() vengono definite. Verrà usata la versione OHLC
Struct non ha memri, grandezza assegnata ad 1 byte
I valori di ritorno della funzione devono essere controllati
Resource indicator is compiled for debugging. That slows down the performance. Please recompile the indicator to increase performance
Too great character code in the string, must be in the range 0 to 65535
Unrecognized character in the string
No indicator window property (setting the display in the main window or a subwindow) is defined. Property #property indicator_chart_window is applied