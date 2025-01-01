DocumentaçãoSeções
Operadores de linguagem descrevem algumas operações algorítmicas que devem ser executadas para se realizar uma tarefa. O corpo do programa é uma seqüência de tais operadores. Operadores, um a um, são separados por ponto e vírgula.

Operador

Descrição

Operador Composto {}

Um ou mais operadores de qualquer tipo, entre chaves {}

Operador de Expressão (;)

Qualquer expressão que termina com ponto e vírgula (;)

return operador

Finaliza a função corrente e retorna o controle para o programa chamador

if-else operador condicional

É usado quando é necessário fazer uma escolha

?: operador condicional

Um análogo simples do operador condicional if-else

switch operador de seleção

Passa o controle para o operador que corresponde ao valor da expressão

while operador de loop

Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A expressão é verificada antes de cada iteração

for operador de loop

Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A expressão é verificada antes de cada iteração

do-while operador de loop

Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A condição de finalização é verificada, após cada loop. O corpo do loop é executado pelo menos uma vez.

break operador

Finaliza a execução do operador externo adjunto mais próximo: switch, while, do-while ou for.

continue operador

Passa controle para o começo do loop do operador externo mais próximo: while, do-while ou for

@ operator

Realiza a multiplicação de matrizes de acordo com as regras da álgebra linear. Permite realizar multiplicação de matrizes, vetores e produto escalar de vetores.

new operador

Cria um objeto de tamanho apropriado e retorna um descritor do objeto criado.

delete operador

Exclui o objeto criado pelo operador new

Um operador pode ocupar uma ou mais linhas. Dois ou mais operadores podem ser colocados na mesma linha. Operadores que controlam a ordem de execução (if, if-else, switch, while e for) podem ser aninhados (encaixados) um no outro.

Exemplo:

if(Month() == 12)
  if(Day() == 31) Print("Feliz Ano Novo!");

Também Veja

Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos