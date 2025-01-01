- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operadores
Operadores de linguagem descrevem algumas operações algorítmicas que devem ser executadas para se realizar uma tarefa. O corpo do programa é uma seqüência de tais operadores. Operadores, um a um, são separados por ponto e vírgula.
|
Operador
|
Descrição
|
Um ou mais operadores de qualquer tipo, entre chaves {}
|
Qualquer expressão que termina com ponto e vírgula (;)
|
return operador
|
Finaliza a função corrente e retorna o controle para o programa chamador
|
if-else operador condicional
|
É usado quando é necessário fazer uma escolha
|
?: operador condicional
|
Um análogo simples do operador condicional if-else
|
switch operador de seleção
|
Passa o controle para o operador que corresponde ao valor da expressão
|
while operador de loop
|
Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A expressão é verificada antes de cada iteração
|
for operador de loop
|
Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A expressão é verificada antes de cada iteração
|
do-while operador de loop
|
Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A condição de finalização é verificada, após cada loop. O corpo do loop é executado pelo menos uma vez.
|
break operador
|
Finaliza a execução do operador externo adjunto mais próximo: switch, while, do-while ou for.
|
continue operador
|
Passa controle para o começo do loop do operador externo mais próximo: while, do-while ou for
|
@ operator
|
Realiza a multiplicação de matrizes de acordo com as regras da álgebra linear. Permite realizar multiplicação de matrizes, vetores e produto escalar de vetores.
|
new operador
|
Cria um objeto de tamanho apropriado e retorna um descritor do objeto criado.
|
delete operador
|
Exclui o objeto criado pelo operador new
Um operador pode ocupar uma ou mais linhas. Dois ou mais operadores podem ser colocados na mesma linha. Operadores que controlam a ordem de execução (if, if-else, switch, while e for) podem ser aninhados (encaixados) um no outro.
Exemplo:
|
if(Month() == 12)
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos