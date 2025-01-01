Operadores

Operadores de linguagem descrevem algumas operações algorítmicas que devem ser executadas para se realizar uma tarefa. O corpo do programa é uma seqüência de tais operadores. Operadores, um a um, são separados por ponto e vírgula.

Operador Descrição Operador Composto {} Um ou mais operadores de qualquer tipo, entre chaves {} Operador de Expressão (;) Qualquer expressão que termina com ponto e vírgula (;) return operador Finaliza a função corrente e retorna o controle para o programa chamador if-else operador condicional É usado quando é necessário fazer uma escolha ?: operador condicional Um análogo simples do operador condicional if-else switch operador de seleção Passa o controle para o operador que corresponde ao valor da expressão while operador de loop Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A expressão é verificada antes de cada iteração for operador de loop Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A expressão é verificada antes de cada iteração do-while operador de loop Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. A condição de finalização é verificada, após cada loop. O corpo do loop é executado pelo menos uma vez. break operador Finaliza a execução do operador externo adjunto mais próximo: switch, while, do-while ou for. continue operador Passa controle para o começo do loop do operador externo mais próximo: while, do-while ou for @ operator Realiza a multiplicação de matrizes de acordo com as regras da álgebra linear. Permite realizar multiplicação de matrizes, vetores e produto escalar de vetores. new operador Cria um objeto de tamanho apropriado e retorna um descritor do objeto criado. delete operador Exclui o objeto criado pelo operador new

Um operador pode ocupar uma ou mais linhas. Dois ou mais operadores podem ser colocados na mesma linha. Operadores que controlam a ordem de execução (if, if-else, switch, while e for) podem ser aninhados (encaixados) um no outro.

Exemplo:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31) Print("Feliz Ano Novo!");

