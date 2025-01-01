Sobrecarga de Operação

Para facilitar a leitura e escrita de código, a sobrecarga de algumas operações é permitida. O operador de sobrecarga é escrito usando a palavra-chave operator. Os seguintes operadores podem ser sobrecarregados:

binário +,-,/,*,%,<<,>>,==,!=,<,>,<=,>=,=,+=,-=,/=,*=,%=,&=,|=,^=,<<=,>>=,&&,||,&,|,^

unário +,-,++,--,!,~

operador de atribuição =

operador de indexação []

Sobrecarga de operação permite o uso da notação de operação (escrita na forma de expressões simples) para objetos complexos - estruturas e classes. Escrevendo expressões usando operações de sobrecarga simplifica a visualização do código fonte, porque uma implementação mais complexa fica escondida.

Por exemplo, considere números complexos, que consistem de partes real e imaginária. Eles são amplamente utilizados na matemática. A linguagem MQL5 não tem um tipo de dado que represente números complexos, mas é possível criar um novo tipo de dado na forma de uma estrutura ou classe. Declare a estrutura complexa e defina quatro métodos que implementam as quatro operações aritméticas:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uma estrutura para operações com números complexos |

//+------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Parte real

double im; // Parte imaginário

//--- Construtores

complex():re(0.0),im(0.0) { }

complex(const double r):re(r),im(0.0) { }

complex(const double r,const double i):re(r),im(i) { }

complex(const complex &o):re(o.re),im(o.im) { }

//--- Operações Aritméticas

complex Add(const complex &l,const complex &r) const; // Adição

complex Sub(const complex &l,const complex &r) const; // Subtração

complex Mul(const complex &l,const complex &r) const; // Multiplicação

complex Div(const complex &l,const complex &r) const; // Divisão

};

Agora, em nosso código nós podemos declarar variáveis representando números complexos, e trabalhar com eles.

Por exemplo:

void OnStart()

{

//--- Declara e inicialize variáveis de um tipo complexo

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//--- Soma dois números

complex z;

z=a.Add(a,b);

PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Multiplica dois números

z=a.Mul(a,b);

PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Dividir dois números

z=a.Div(a,b);

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//---

}

Mas seria mais conveniente usar os operadores usuais "+", "-", "*" e "/" para operações aritméticas comuns com números complexos.

A palavra-chave operator é usado para definir uma função membro que realiza conversão de tipo. Operações unárias e binárias para variáveis de objeto de classe podem ser sobrecarregadas como funções membro não estáticas. Elas implicitamente agem nos objetos de classe.

A maioria das operações binárias podem ser sobrecarregadas como funções regulares que tomam uma variável de classe e/ou um ponteiro de objeto desta classe como argumento. Para o nosso tipo complexo, a sobrecarga na declaração se parecerá como:

//--- Operadores

complex operator+(const complex &r) const { return(Add(this,r)); }

complex operator-(const complex &r) const { return(Sub(this,r)); }

complex operator*(const complex &r) const { return(Mul(this,r)); }

complex operator/(const complex &r) const { return(Div(this,r)); }

O exemplo completo do script:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Declara e inicialize variáveis de um tipo complexo

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//a.re=5;

//a.im=1;

//b.re=-1;

//b.im=-5;

//--- Soma dois números

complex z=a+b;

PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Multiplica dois números



z=a*b;

PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Dividir dois números

z=a/b;

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uma estrutura para operações com números complexos |

//+------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Parte real

double im; // Parte imaginário

//--- Construtores

complex():re(0.0),im(0.0) { }

complex(const double r):re(r),im(0.0) { }

complex(const double r,const double i):re(r),im(i) { }

complex(const complex &o):re(o.re),im(o.im) { }

//--- Operações Aritméticas

complex Add(const complex &l,const complex &r) const; // Adição

complex Sub(const complex &l,const complex &r) const; // Subtração

complex Mul(const complex &l,const complex &r) const; // Multiplicação

complex Div(const complex &l,const complex &r) const; // Divisão

//--- Operadores binárias

complex operator+(const complex &r) const { return(Add(this,r)); }

complex operator-(const complex &r) const { return(Sub(this,r)); }

complex operator*(const complex &r) const { return(Mul(this,r)); }

complex operator/(const complex &r) const { return(Div(this,r)); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Adição |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Add(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re+r.re;

res.im=l.im+r.im;

//--- Resultado

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Subtração |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Sub(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re-r.re;

res.im=l.im-r.im;

//--- Resultado

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Multiplicação |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Mul(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re*r.re-l.im*r.im;

res.im=l.re*r.im+l.im*r.re;

//--- Resultado

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Divisão |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::Div(const complex &l,const complex &r) const

{

//--- Numero complexo vazio

complex res(EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);

//--- Verificar se é zero

if(r.re==0 && r.im==0)

{

Print(__FUNCTION__+": número é zero");

return(res);

}

//--- Variáveis auxiliares

double e;

double f;

//--- Selecionando a variante de cálculo

if(MathAbs(r.im)<MathAbs(r.re))

{

e = r.im/r.re;

f = r.re+r.im*e;

res.re=(l.re+l.im*e)/f;

res.im=(l.im-l.re*e)/f;

}

else

{

e = r.re/r.im;

f = r.im+r.re*e;

res.re=(l.im+l.re*e)/f;

res.im=(-l.re+l.im*e)/f;

}

//--- Resultado

return res;

}

A maioria das operações unárias para classes podem ser sobrecarregadas como funções comuns que aceitam um único argumento de objeto de classe ou ponteiro dele. Adicione sobrecarga de operações unárias "-" e "!".

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uma estrutura para operações com números complexos |

//+------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Parte real

double im; // Parte imaginário

...

//--- Operadores unários

complex operator-() const; // Unary minus

bool operator!() const; // Negação

};

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sobrecarregar operador de "menos unário" |

//+------------------------------------------------------------------+

complex complex::operator-() const

{

complex res;

//---

res.re=-re;

res.im=-im;

//--- Resultado

return res;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sobrecarregar operador de "negação lógica" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool complex::operator!() const

{

//--- São as partes real e imaginária do número complexo igual a zero?

return (re!=0 && im!=0);

}

Agora nós podemos verificar se valor de um número complexo é zero e obter um valor negativo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Declara e inicialize variáveis de um tipo complexo

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//--- Dividir dois números

complex z=a/b;

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Um número complexo é igual a zero por padrão (no construtor padrão re==0 e im==0

complex zero;

Print("!zero=",!zero);

//--- Atribuir um valor negativo

zero=-z;

PrintFormat("z=%.2f+i*%.2f, zero=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im, zero.re,zero.im);

PrintFormat("-zero=%.2f+i*%.2f",-zero.re,-zero.im);

//--- Verificar se é zero mais uma vez

Print("!zero=",!zero);

//---

}

Note que nós não tivemos que sobrecarregar o operador de atribuição "=", já que estruturas de tipos simples pode ser diretamente copiadas uma no outra. Assim, nós agora podemos escrever um código para cálculos envolvendo números complexos de maneira usual.

Sobrecarga de operador de indexação permite obter os valores dos arrays fechados em um objeto, de uma maneira simples e familiar, e isso também contribui para uma melhor legibilidade do código fonte. Por exemplo, nós precisamos fornecer acesso a um símbolo dentro de uma string em uma posição específica. Uma string em MQL5 é um tipo string separado, que não é um array de símbolos, mas com a ajuda de uma operação de indexação sobrecarregada podemos fornecer um trabalho simples e transparente na classe CString gerada:

//+----------------------------------------------------------------------+

//| Uma classe para acessar símbolos em string como na array de símbolos |

//+----------------------------------------------------------------------+

class CString

{

string m_string;



public:

CString(string str=NULL):m_string(str) { }

ushort operator[] (int x) { return(StringGetCharacter(m_string,x)); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Um array para receber os símbolos a partir de uma string

int x[]={ 19,4,18,19,27,14,15,4,17,0,19,14,17,27,26,28,27,5,14,

17,27,2,11,0,18,18,27,29,30,19,17,8,13,6 };

CString str("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[ ]CS");

string res;

//--- Fazer um frase usando símbolos da variável str

for(int i=0,n=ArraySize(x);i<n;i++)

{

res+=ShortToString(str[x[i]]);

}

//--- Mostrar o resultado

Print(res);

}

Um outro exemplo de sobrecarga do operador de indexação são operações com matrizes. A matriz representa um array dinâmico de duas dimensões, o tamanho do array não é definido com antecedência. Portanto, você não pode declarar um array da forma array[][] sem especificar o tamanho da segunda dimensão, e então passar este array como um parâmetro. Uma possível solução é uma classe especial CMatrix, que contém um array de objetos de classe CRow.

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Operações de adição e multiplicação de matrizes

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- Preparar um array para as linhas

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- Preencher as matrizes

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- Saída de matrizes no log Experts

Print("---- Os elementos da matriz A");

Print(A.String());

Print("---- Os elementos da matriz B");

Print(B.String());



//--- Adição de matrizes

Print("---- Adição das matrizes A e B");

C=A+B;

//--- Saída da representação da string formatada

Print(C.String());



//--- Multiplicação de matrizes

Print("---- Multiplicação das matrizes A e B");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- Agora mostraremos como obter valores no estilo dos arrays dinâmicos matrix[i][j]

Print("Saída de valores da matriz C elemento a elemento");

//--- Atravessar as linhas da matriz - objetos CRow - num loop

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- Formar linhas a partir da matriz para o valor

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- Obter o elemento da matriz pelo número de linha e coluna

double element=C[i][j];// [i] - Acesso para CRow no array m_rows[] ,

// [j] - Operador sobrecarregado da indexação em CRow

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- Saída dos valores da linha

Print(com);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class "Row" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- Construtores e um destrutor

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- Número de elementos na linha

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- Retorna uma string com valores

string String(void) const;

//--- Operador de indexação

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- Operadores de atribuição

void operator=(const double &array[]); // Uma array

void operator=(const CRow & r); // Outro objeto CRow

double operator*(const CRow &o); // Objeto CRow para multiplicação

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Construtor para inicializar uma linha com um array |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- Se o array não está vazio

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- Preencher com valores

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Atribuir operação para o array |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0) return;

//--- Preencher array com valores

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operação de atribuição para CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0) return;

//--- Preencher array com valores

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=r[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operador de multiplicação por outra linha |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- Verificações

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__,": Falha ao multiplicar duas matrizes, elas são de tamanhos diferentes");

return(res);

}

//--- Multiplicar arrays elemento a elemento e adicionar os produtos

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- Resultado

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorno da representação da string formatada |

//+------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- Se o tamanho do array é maior do que zero

int size=ArraySize(m_array);

//--- Trabalhamos apenas com números diferentes de zero dos elementos array

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- Recolher os valores para a string

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- Resultado

return(out);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class "Matrix" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- Construtores e um destrutor

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- Obter os tamanhos de matriz

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- Retorna o valor da coluna na forma da linha Crow

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- Retorna uma string com valores de matriz

string String(void) const;

//--- O operador de indexação retorna uma string pelo seu número

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- Operador de adição

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- Operador de multiplicação

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- Operador de atribuição

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Um construtor padrão, cria um array de linhas de tamanho zero |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- O número zero das linhas na matriz

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retorna o valor da coluna na forma de CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- A variável para obter os valores a partir da coluna

CRow row();

//--- O número de linhas na matriz

int rows=Rows();

//--- Se o número de linhas maior do que zero, executar a operação

if(rows>0)

{

//--- Um array para receber os valores da coluna com índice col_indez

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- Preenchendo o array

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Verificar o número da coluna para a linha i - que podem ultrapassar os limites da matriz

if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__,": Erro! Número da coluna ",col_index,"> tamanho da linha ",i);

break; // linha não inicializará o objeto

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- Criar uma linha CRow baseada nos valores do array

row=array;

}

//--- Resultado

return(row);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Adicionar duas matrizes |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- O número de linha e colunas na matriz passada

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- A matriz recebe os resultados da adição

CMatrix res(rows);

//--- Os tamanhos de matriz devem coincidir

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- Adição impossível

Print(__FUNCSIG__,": Falha para adicionar duas matrizes, seus tamanhos são diferentes");

return(res);

}

//--- Array auxiliar

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- Atravessar as linhas para adicionar

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Escrever os resultados da adição das strings matriz no array

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- Colocar o array para a linha matriz

res[i]=arr;

}

//--- retorna o resultado da adição de matrizes

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Multiplicação de duas matrizes |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- Número de colunas da primeira matriz, número de linhas transmitidas na matriz

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- Matriz para receber o resultado da adição

CMatrix res(rows1);

//--- Matrizes devem ser coordenadas

if(cols1!=rows2)

{

//--- Multiplicação impossível

Print(__FUNCSIG__,": Falha para multiplicar duas matrizes, formato não é compatível "

"- o número de colunas no primeiro fator deveria ser igual ao número de linhas na segunda");

return(res);

}

//--- Array auxiliar

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- Preencher as linhas na multiplicação da matriz

for(int i=0;i<rows1;i++)// Atravessar as linhas

{

//--- Restabelecer o array recebido

ArrayInitialize(arr,0);

//--- Atravessar elementos na linha

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- Levar valores da coluna k da matriz m para CRow

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- Multiplicar duas linhas e escrever o resultado da multiplicação escalar dos vetroes no i-ésimo elemento

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- colocar array arr[] na linha i-th da matriz

res[i]=arr;

}

//--- Retornar o produto das duas matrizes

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operação de atribuição |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- Preencher e defineir o número de linhas

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- Preencher nossas linhas com valores das linhas da matriz anterior

for(int i=0;i<rows;i++) this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Representação string da matriz |

//+------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- Formar string por string

for(int i=0;i<rows;i++)

{

out=out+this[i].String()+"\r

";

}

//--- Resultado

return(out);

}

