Exportação de Funções

Uma função declarada em um programa MQL5 com o pós-modificador export pode ser usada em um outro programa MQL5. Tal função é chamada exportável, e ela pode ser chamada de outros programas após compilação.

int Function() export

{

}

Este modificador ordena o compilador a adicionar a função na tabela de funções EX5 exportada por este arquivo ex5. Somente funções com tal modificador podem ser acessíveis ("visíveis") a partir de outros programas MQL5.

A propriedade library diz ao compilador que o arquivo-EX5 será uma biblioteca (library), e o compilador o exibirá no cabeçalho da EX5.

Todas as função que são planejadas a serem exportáveis devem ser marcadas com o modificador export.

Também Veja

Sobrecarga (Overload), Funções Virtuais, Polimorfismo