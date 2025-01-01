Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemFunçõesExportação de Funções
- Chamada de Função
- Passando Parâmetros
- Sobrecarga de Função
- Sobrecarga de Operação
- Descrição de Funções Externas
- Exportação de Funções
- Funções de Manipulação de Evento
Exportação de Funções
Uma função declarada em um programa MQL5 com o pós-modificador export pode ser usada em um outro programa MQL5. Tal função é chamada exportável, e ela pode ser chamada de outros programas após compilação.
|
int Function() export
Este modificador ordena o compilador a adicionar a função na tabela de funções EX5 exportada por este arquivo ex5. Somente funções com tal modificador podem ser acessíveis ("visíveis") a partir de outros programas MQL5.
A propriedade library diz ao compilador que o arquivo-EX5 será uma biblioteca (library), e o compilador o exibirá no cabeçalho da EX5.
Todas as função que são planejadas a serem exportáveis devem ser marcadas com o modificador export.
Também Veja