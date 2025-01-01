- Suporte a ONNX
- Conversão de formatos
- Autoconversão de dados
- Criação de modelo
- Inicialização do modelo
- Verificação no testador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estruturas de dados
Estruturas de dados
As seguintes estruturas de dados são usadas para trabalhar com modelos ONNX:
OnnxTypeInfo #
A estrutura descreve o tipo de parâmetro de entrada ou saída do modelo ONNX
|
struct OnnxTypeInfo
Somente o tensor (ONNX_TYPE_TENSOR) pode ser usado como parâmetro de entrada; nesse caso, somente o campo OnnxTypeInfo::tensor é preenchido com valores; os outros campos (mapa e sequência) permanecem indefinidos.
Apenas um dos três tipos OnnxTypeInfo (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP ou ONNX_TYPE_SEQUENCE) pode ser usado como parâmetro de saída, dependendo do tipo, será preenchida a subestrutura apropriada (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map ou OnnxTypeInfo::sequence).
A estrutura descreve o tensor no parâmetro de entrada ou saída do modelo ONNX
|
struct OnnxTensorTypeInfo
OnnxMapTypeInfo #
A estrutura descreve o mapa que é obtido no parâmetro de saída do modelo ONNX
|
struct OnnxMapTypeInfo
OnnxSequenceTypeInfo #
A estrutura descreve a sequência que resulta no parâmetro de saída do modelo ONNX
|
struct OnnxSequenceTypeInfo
ENUM_ONNX_TYPE #
A enumeração ENUM_ONNX_TYPE descreve o tipo de parâmetro do modelo
|
Identificador
|
Descrição
|
ONNX_TYPE_UNKNOWN
|
Desconhecido
|
ONNX_TYPE_TENSOR
|
Tensor
|
ONNX_TYPE_SEQUENCE
|
Sequência
|
ONNX_TYPE_MAP
|
Mapa
|
ONNX_TYPE_OPAQUE
|
Abstrato
|
ONNX_TYPE_SPARSETENSOR
|
Tensor esparso
ENUM_ONNX_DATA_TYPE #
A enumeração ENUM_ONNX_DATA_TYPE descreve o tipo de dados usados
|
Identificador
|
Descrição
|
ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED
|
Não definido
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
float
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
int de 8 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
uint de 16 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
int de 16 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
int de 32 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
int de 64 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_STRING
|
string
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
float de 16 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
uint de 32 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
uint de 64 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
Número complexo de 64 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
Número complexo de 128 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
|
bfloat de 16 bits (Brain Floating Point)
ENUM_ONNX_FLAGS #
A enumeração ENUM_ONNX_FLAGS descreve o modo de inicialização do modelo
|
Identificador
|
Descrição
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Saída de registros de depuração
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Proibir a autoconversão, usar os dados do usuário como estão
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Carga do arquivo do modelo a partir da pasta Common/Files, igual em valor ao sinalizador FILE_COMMON
Conversão de arrays ao trabalhar com modelos ONNX
Em tarefas de aprendizado de máquina, nem sempre é necessária uma grande precisão nos cálculos. Para acelerar os cálculos, alguns modelos utilizam tipos de dados com menor precisão, como Float16 e até mesmo Float8. Para que os usuários possam fornecer esses dados de entrada aos modelos, no MQL5 foram adicionadas 4 funções especiais que convertem os tipos padrões do MQL5 para os tipos especiais FP16 e FP8.
|
Função
|
Ação
|
Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo ushort com o formato especificado.
|
Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo uchar com o formato especificado.
|
Realiza a cópia de um array do tipo ushort para um array do tipo float ou double com um formato especificado.
|
Realiza a cópia de um array do tipo uchar para um array do tipo float ou double com um formato especificado.
Essas funções para conversão de arrays utilizam formatos especiais, definidos nas enumerações abaixo.
ENUM_FLOAT16_FORMAT #
Enumeração ENUM_FLOAT16_FORMAT descreve 2 formatos do tipo FP16.
|
Identificador
|
Descrição
|
FLOAT_FP16
|
Formato padrão de 16 bits, também conhecido como half
|
FLOAT_BFP16
|
Formato especial brain float point
Ambos os formatos têm suas vantagens e limitações. FLOAT16 oferece maior precisão, mas requer mais recursos para armazenamento e cálculos. BFLOAT16, por outro lado, oferece maior desempenho e eficiência no processamento de dados, mas pode ser menos preciso.
ENUM_FLOAT8_FORMAT #
Enumeração ENUM_FLOAT8_FORMAT descreve 4 formatos do tipo FP8.
O formato FP8 (número de ponto flutuante de 8 bits) é um dos tipos de dados usados para representar números de ponto flutuante. No FP8, cada número é representado por 8 bits de dados, que geralmente são divididos em três componentes: sinal, expoente e mantissa. Este formato oferece um compromisso entre precisão e eficiência de armazenamento de dados, tornando-o atraente para uso em aplicativos onde a economia de memória e recursos computacionais é necessária.
|
Identificador
|
Descrição
|
FLOAT_FP8_E4M3FN
|
Número de ponto flutuante de 8 bits, 4 bits de ordem e 3 bits de mantissa. Geralmente usado como coeficientes.
|
FLOAT_FP8_E4M3FNUZ
|
Número de ponto flutuante de 8 bits, 4 bits de ordem e 3 bits de mantissa. Suporta NaN, não suporta zero negativo e Inf. Geralmente usado como coeficientes.
|
FLOAT_FP8_E5M2FN
|
Número de ponto flutuante de 8 bits, 5 bits de ordem e 2 bits de mantissa. Suporta NaN e Inf. Geralmente usado para gradientes.
|
FLOAT_FP8_E5M2FNUZ
|
Número de ponto flutuante de 8 bits, 5 bits de ordem e 2 bits de mantissa. Suporta NaN e Inf, não suporta zero negativo. Também utilizado para gradientes.
Uma das principais vantagens do FP8 é sua eficiência no processamento de grandes volumes de dados. Graças à representação compacta de números, FP8 permite reduzir os requisitos de memória e acelerar os cálculos. Isso é especialmente importante em aplicações de aprendizado de máquina e inteligência artificial, onde o processamento de grandes conjuntos de dados é comum.