OnnxRun

Execução do modelo ONNX.

bool OnnxRun(

long onnx_handle,

ulong flags,

...

);

Parâmetros

onnx_handle

[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

flags

[in] Sinalizador de ENUM_ONNX_FLAGS, que descreve o modo de execução – ONNX_DEBUG_LOGS e ONNX_NO_CONVERSION.

...

[in] [out] Parâmetros de entrada e saída do modelo.

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.

ENUM_ONNX_FLAGS

Identificador Descrição ONNX_DEBUG_LOGS Saída de registros de depuração ONNX_NO_CONVERSION Proibir a autoconversão, usar os dados do usuário como estão ONNX_COMMON_FOLDER Carga do arquivo do modelo a partir da pasta Common/Files, igual em valor ao sinalizador FILE_COMMON

Exemplo:

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forma dos dados de saída do modelo

const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // forma dos dados de entrada do modelo

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[] // modelo em forma de recurso

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart(void)

{

matrix rates;

//--- obtemos 10 barras

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,2,10))

return(-1);

//--- alimentamos com um conjunto de vetores OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- preenchemos matrizes de normalização

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- normalizamos os dados de entrada

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- criamos o modelo

long handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- especificamos a forma dos dados de entrada

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- especificamos a forma dos dados de saída

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- convertemos dados de entrada normalizados em dados do tipo float

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- obtemos o resultado do modelo - a previsão de preço

vectorf y_norm(1);

//--- iniciamos o modelo

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- registramos no log o valor de saída do modelo

Print(y_norm);

//--- realizamos uma transformação inversa para obter o preço previsto

double y_pred=y_norm[0]*s[3]+m[3];

Print("price predicted:",y_pred);

//--- concluímos o trabalho

OnnxRelease(handle);

return(0);

};

