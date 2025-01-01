- Suporte a ONNX
- Conversão de formatos
- Autoconversão de dados
- Criação de modelo
- Inicialização do modelo
- Verificação no testador
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Estruturas de dados
OnnxRun
Execução do modelo ONNX.
|
bool OnnxRun(
Parâmetros
onnx_handle
[in] Identificador do objeto da sessão ONNX, criado por meio de OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.
flags
[in] Sinalizador de ENUM_ONNX_FLAGS, que descreve o modo de execução – ONNX_DEBUG_LOGS e ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Parâmetros de entrada e saída do modelo.
Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false. Para obter o código de erro chame a função GetLastError.
ENUM_ONNX_FLAGS
|
Identificador
|
Descrição
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Saída de registros de depuração
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Proibir a autoconversão, usar os dados do usuário como estão
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Carga do arquivo do modelo a partir da pasta Common/Files, igual em valor ao sinalizador FILE_COMMON
Exemplo:
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forma dos dados de saída do modelo
