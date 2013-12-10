Novas oportunidades com o MetaTrader 5

Um pouco de história



Por volta de 5 anos atrás, o terminal do MetaTrader 4 foi oficialmente apresentado aos investidores, escrito totalmente do princípio e pretendendo substituir o existente, e já popular, terminal de terceira geração da MetaQuotes Software Corp. O MetaTrader 4 rapidamente ganhou popularidade entre os investidores e, como consequência, nos anos seguintes, centenas de corretores começaram a fornecer seus serviços na plataforma MetaTrader 4.



Apesar deste sucesso, 3 anos atrás os desenvolvedores decidiram criar uma plataforma de negociação informativa de uma nova geração e, em novembro de 2009, o teste público do MetaTrader 5 havia começado. Nós todos tendemos a gostar muito do conhecido e familiar e a tomar abordagens cuidadosas com mudanças. Investidores não são exceção para esse comportamento. Dessa forma, nós decidimos ajudar, todos que desejam, a entender as diferenças e vantagens da plataforma MetaTrader 5 em comparação com a conhecida MetaTrader 4.

Novos mercados e instrumentos



Do começo, o MetaTrader foi visado para ser uma plataforma conveniente e de fácil utilização para negociação no mercado Forex. Hoje, é difícil até imaginar que a tantos anos atrás, em quase todos os outros terminais, a negociação era conduzida em demanda, não era possível criar seus próprios indicadores técnicos e robôs de negociação, e oportunidades para análise técnica foram implementadas mais em palavras do que em ações de fato. E, então, investidores que vendiam através de outros mercados financeiros começaram a expressar um desejo de vender através do MetaTrader.





A nova plataforma de negociação do MetaTrader era projetada precisamente com o propósito de fornecer tal oportunidade - para negociar ações, futuros, opções e outros instrumentos da bolsa de valores. Isso permitirá que os investidores não apenas utilizem a interface familiar e de fácil uso para negociações em diferentes mercados, mas também negociem através de corretores diferentes. Os investidores também tem acesso ao serviço de instrumentos técnicos embutido, assim como instrumentos escritos pela comunidade MQL5.



Linguagem do MQL5



Cada terminal da nova geração foi melhorado, não apenas visualmente, mas também em sua linguagem de programação, que você pode utilizar para escrever seus próprios indicadores, robôs de negociação e vários programas de suporte do MQL5 na forma de scripts. A nova Linguagem MQL5 difere de seu antecessor por um desempenho melhor. Os desenvolvedores definiram para eles mesmos um objetivo de alcançar a mesma velocidade de execução do programa na plataforma MQL5, que atualmente é fornecida pelas linguagens normais, não especializadas, de alto nível.

Adicionalmente, a linguagem do MQL5 agora permite que você crie programas utilizando a abordagem orientada a objeto (OOP), que finalmente fornecerá uma base de dados ainda maior de programas prontos, escritos por outros investidores e programadores. A biblioteca de código sobre o MQL4 é atualmente a maior do mundo e fornece mais exemplos prontos do que qualquer plataforma de negociação.



Seu uso em OOP possui um potencial ainda maior, e não é por acaso que desde o início, a seção de Código base no MQL5.com começou a ser preenchida com exemplos de programas que são difíceis de implementar no MQL4. Ao mesmo tempo, a linguagem MQL5 permite que você escreva programas em uma base de abordagem processual, em casos quando o PLO não é exigido ou ainda não foi estudado.



Eventos no terminal



Adicionalmente às novas melhorias da linguagem, que apareceram no MQL5 com a emergência de classes, há um outro detalhe significante que distingue a nova linguagem do MQL - com o modelo de eventos. Agora, dentro do programa, você pode rastrear eventos, mouses, teclados, movimentos e mudanças de propriedades e gráficos. Houve uma adição de processamento de eventos temporizados - agora não há a necessidade de escrever scripts em estupefação perpétua.

E a coisa mais importante - processar eventos de negociação. Uma ordem de parar perdas (stop loss) executada, uma retirada de uma ordem pendente, uma posição aberta recentemente, ou um aumento em uma posição já aberta - todos são exemplos de eventos de negociação. Adicionalmente, agora todas as operações são realizadas de forma assíncrona, após enviar um pedido de negociação você pode imediatamente continuar trabalhando com o programa, sem esperar pela resposta do servidor de negociação ao contrário de quando se está trabalhando com o MetaTrader 4.

Assim, a velocidade aumentada de execução dos programas no MQL5, o uso de Classes, gerenciamento de eventos e pedidos de negociação assíncronos nos permitem implementar um novo tipo de robôs de negociação, que não eram acessíveis no MQL4.



Depurando o código no MetaEditor



Linguagens de programação modernas permitem que você escreva programas com um nível muito alto de abstração e o MQL5, nesse respeito, não é exceção. Programas complexos contêm uma quantidade excessiva de erros em potencial que são muito difíceis de detectar sem a ajuda de ferramentas especiais de depuração. E, assim, o MetaEditor forneceu um depurador, tão essencial para os programadores.

Agora você pode rastrear o programa passo a passo, ver o valor de variáveis em qualquer período de tempo determinado, configurar pontos de suporte nos locais certos. A linguagem agora contém características adicionais especiais, projetadas para facilitar o processo de encontrar as áreas com problemas no seu código. Os desenvolvedores tentaram implementar todo meio funcional, exigido para a depuração, que é familiar a todos que desenvolveram programas nos ambientes de desenvolvimento moderno.

Teste do portfólio



Também, o terminal do cliente no MetaTrader 3 continha um verificador de estratégia, que permitia o teste de um sistema de negociação automático com dados do histórico. O teste do MetaTrader 4 foi drasticamente melhorado, com adição do teste por pontos e a habilidade do teste visual. Tornou-se possível otimizar parâmetros de entrada, não apenas passando por todas as opções, mas também com o uso de algoritmos genéticos, que alcançaram uma otimização acelerada.

O terminal MetaTrader 5 usa um teste de estratégia ponto a ponto (tick-by-tick), e a implementação do algorítmo para a geração de pontos permite que você obtenha os resultados de testes mais precisos. Mas uma das maiores vantagens do novo item é a possibilidade de teste do programa em um conjunto de instrumentos, os chamados testes de portfólio. Nesse tipo de teste, o terminal automaticamente baixa o histórico de cada instrumento que você precisa, uma vez que você abrir o portfólio de teste pela primeira vez, não é necessário baixar novamente o histórico.

Otimização multitarefa

Faz muito tempo desde que os computadores modernos começaram a ser construídos com dois a oito núcleos para tarefas de computação, e que os sistemas de operação começaram a permitir que você distribua a carga dentro dos núcleos, com a presença do software apropriado. O verificador no terminal MetaTrader 5 foi inicialmente planejado de tal forma que permitisse a utilização de todos os núcleos disponíveis do computador para otimizar os parâmetros de entrada do Consultor Especialista. O terminal automaticamente cria um agente de teste local para cada núcleo disponível, e o usuário pode escolher qual núcleo utilizar.

Assim, o tempo para otimização em um computador de vários núcleos é altamente reduzido; o verificador automaticamente designa para cada agente os parâmetros de teste e o intervalo para a próxima passagem. Mas isso não é tudo - você pode utilizar qualquer computador disponível, ambos em uma rede local ou pela internet. Para fazer isso você precisa instalar o número exigido de agentes de verificação em um computador remoto, utilizando a utilidade MetaTester.exe.





Assim, nós podemos tornar a rede local da empresa em uma rede de computadores vasta e utilizar todos os recursos de computação em 100%. O agente remoto recebeu o histórico de teste exigido do verificador, assim, não há necessidade de múltiplos pedidos para o servidor. O acesso a agentes remotos é seguramente protegido por uma senha.



Dentro dos agentes os seguintes mecanismos de proteção são implementados:

Protocolo de rede totalmente encriptado entre o terminal do cliente e o agente com uma compressão de tráfico;



Acesso com senha;

A habilidade de especificar uma lista de endereços IP, a partir da qual a conexão é permitida para o terminal do cliente;



Apenas agentes locais podem utilizar o DLL com a resolução do terminal apropriada;



O código do Consultor Especialista transmitido nunca é armazenado no disco do agente, ao invés disso, é transferido em um estado transformado, que é inacessível pelo despejo;

O agente não sabe o nome do Consultor Especialista e não armazena os resultados de erro de cálculo no disco (minimiza a quantidade de informação retida quando os cálculos são terminados);



O agente é protegido contra desmontagem ou modificação por um escudo de segurança articulada.

Assim, o verificador do terminal do MetaTrader 5 fornece soluções para tais problemas complexos de otimização do Consultor Especialista, que investidores não sonhariam em ser capazes de resolver sem acesso a supercomputadores.

Se você não possui um Consultor Especialista



A negociação automática está se tornando mais popular com o passar de cada ano, mas que novas vantagens o terminal MetaTrade 5 fornece para investidores que não possuem Consultores Especialistas ou realizam apenas negociações manuais? Se você não possui experiência em escrever indicadores e robôs de negociação, você pode pedi-los pela internet na seguinte página da internet: MQL5.community, tópico Trabalho. Esse serviço foi planejado e será acessível em breve. Para programadores que escrevem Consultores Especialistas personalizados, essa será uma plataforma excelente para oferecer os serviços deles.

Adicionalmente, investidores frequentemente procuram por uma oportunidade de obter ou publicar sinais de negociação em base de pagamento. Isso pode ser devido a incapacidade de formalizar algumas estratégias de negociação e a necessidade de conduzir todas as operações manualmente. A habilidade de vender sinais pode servir como um prêmio adicional para os profissionais. Para novatos, a inscrição aos novos sinais de negociação auxiliará a protegerem o depósito de erros inevitáveis, que são frequentemente realizados no início.

Mas antes de você se inscrever para receber esses sinais, você deve ter a completa certeza da confiabilidade das estatísticas, fornecidas pelo investidor de sinais. Estes podem ser os relatórios de teste do sistema de negociação proposto, se é implementado na forma de um Consultor Especialista. Mas mesmo isso não pode garantir completamente a estabilidade do sistema no futuro, então, investidores estão mais interessados em estatísticas de operações de negociação, realizadas em contas reais ou de treinamento, por um longo período de tempo. Especificamente para esse propósito, outro serviço em breve será adicionado à página de internet do MQL5.com, que fornecerá a habilidade de monitorar contas na plataforma 5 do MetaTrader.



Apenas uma coisa pode ser adicionada a tudo que foi dito acima, e é que os desenvolvedores não estão planejando acabar com as conquistas deles com o desenvolvimento dessa nova plataforma. Todos os serviços descritos aqui estarão, em um futuro próximo, integrados diretamente no terminal do MetaTrader 5 e no MetaEditor 5. A linguagem do MQL5 também será modificada adicionalmente de forma a fornecer acesso aos novos serviços da forma mais simples possível.



Evolução da negociação



Muitos negociantes notaram após a criação do terminal MetaTrader 5 que visualmente ele não era muito diferente do MetaTrader 4. Durante o seu desenvolvimento, todos as amenidades e benefícios, que sempre distinguiram os terminais da MetaQuotes Software Corp. foram preservadas de outros terminais. Portanto, a transição para a nova plataforma não cria dificuldades para investidores e corretores, apesar de haver um número de diferenças de arquitetura entre as duas plataforma de negociação.

Você pode escolher continuar negociando no terminal MetaTrader 4, sem temer que seu suporte técnico será descontinuado com o lançamento oficial da nova plataforma MetaTrader 5. A vantagem do terminal MetaTrader 4 é a enorme base de dados de códigos e artigos acumulados, que podem ser encontrados na seguinte página da internet MQL4.community. Ao mesmo tempo, as novas características fornecidas pela plataforma MetaTrader 5 apenas se multiplicarão, e você naturalmente aprenderá a utilizar mais e mais de seus novos serviços MQL5.community.

Portanto, resumindo a revisão acima, nós podemos concluir que por um lado, a nova plataforma de negociação e o terminal MetaTrader 5 certamente demonstram uma revolução no mundo da negociação automática, abrindo muitos horizontes para os investidores. Mas por outro lado, esse salto qualitativo para um novo nível de negociação poderia ser superado sem estresse com o desenvolvimento de uma novo recurso de uma forma evolucionária.

