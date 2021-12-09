MetaTrader 5 ile Yeni Fırsatlar

Biraz tarih



5 yıl kadar kısa bir süre önce, MetaTrader 4 terminali, tamamen sıfırdan yazılmış ve MetaQuotes Software Corp.'un mevcut ve zaten popüler olan üçüncü nesil terminalinin yerini almasını amacıyla yatırımcılara resmi olarak sunuldu. MetaTrader 4, yatırımcılar arasında hızla popülerlik kazandı ve bunun sonucunda takip eden yıllarda yüzlerce aracı MetaTrader 4 platformunda hizmet vermeye başladı.



Bu başarıya rağmen, geliştiriciler 3 yıl önce yeni nesil bir bilgi işlem platformu oluşturmaya karar verdiler ve Kasım 2009'da MetaTrader 5'in halka açık testleri başladı. Hepimiz bilinen ve tanıdık olanı güçlü bir şekilde sevme ve değişikliklere karşı temkinli bir yaklaşım sergileme eğilimindeyiz. Yatırımcılar da bu davranıştan kaçamazlar. Bu nedenle, MetaTrader 5 platformunun iyi bilinen MetaTrader 4'e kıyasla farklılıklarını ve avantajlarını anlamak isteyen herkese yardımcı olmaya karar verdik.

Yeni piyasalar ve araçlar



Başından beri MetaTrader, Forex piyasasında işlem yapmak için uygun ve kullanıcı dostu bir platform olmayı amaçlamıştı. Bugün, yıllar önce, neredeyse tüm diğer terminallerde, talep üzerine alım satımın yapıldığını, kendi teknik göstergelerinizi ve alım satım robotlarınızı oluşturmanın mümkün olmadığını ve teknik analiz fırsatlarının gerçek eylemlerden ziyade kelimelerde daha fazla uygulandığını hayal etmek bile zor. Ve böylece, diğer finansal piyasalardan satış yapan yatırımcılar MetaTrader aracılığıyla satış yapma arzusunu ifade etmeye başladılar.





Yeni alım satım platformu MetaTrader 5, hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar ve diğer borsa araçlarıyla alım satım yapmak için tam olarak böyle bir fırsat sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu, yatırımcıların yalnızca farklı piyasalarda alım satım yapmak için tanıdık ve kullanıcı dostu arayüzü kullanmalarına değil, aynı zamanda farklı aracılar aracılığıyla alım satım yapmalarına da izin verecektir. Yatırımcılar ayrıca MQL5.community topluluğu tarafından yazılmış araçların yanı sıra gömülü teknik araçların hizmetine de erişebilecekler.



MQL5 Dili



Yeni neslin her terminali sadece görsel olarak değil, aynı zamanda kendi göstergelerinizi, alım satım robotlarınızı ve çok sayıda MQL5 destek programını komut dosyası şeklinde yazmak için kullanabileceğiniz programlama dilinde de geliştirildi. Yeni Dil MQL5 öncekinden daha iyi bir performansla ayrılmaktadır. Geliştiriciler, şu anda sıradan, uzmanlaşmamış, üst düzey diller tarafından sağlanan MQL5 platformunda aynı program yürütme hızına ulaşmak için kendilerine bir hedef belirlediler.

Ek olarak, MQL5 dili artık, diğer yatırımcılar ve programcılar tarafından yazılmış önceden hazırlanmış programlardan daha büyük bir veri tabanı sağlayacak olan nesne yönelimli yaklaşım (OOP) kullanarak programlar oluşturmanıza olanak tanır. MQL4'teki kod kitaplığı şu anda dünyanın en büyüğüdür ve diğer tüm alım satım platformlarından daha fazla önceden hazırlanmış örnek sunar.



OOP kullanmak daha da büyük bir potansiyele sahiptir ve MQL5.com'daki Kod Tabanı bölümünün en başından beri MQL4'te uygulanması zor program örnekleriyle dolmaya başlaması tesadüf değildir. Aynı zamanda, MQL5 dili, PLO’nun gerekli olmadığı veya henüz çalışılmadığı durumlarda, prosedürel bir yaklaşım temelinde programlar yazmanızı sağlar.



Terminaldeki etkinlikler



Sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte MQL5'te ortaya çıkan dildeki yeni geliştirmelerin yanı sıra, yeni dili MQL'den ayıran önemli bir detay daha var - etkinlik modeli. Artık program içinde, etkinlikleri, fareler,, klavyeleri, hareketleri ve özelliklerin ve grafiklerin değişikliklerini takip edebilirsiniz. Zamanlayıcı etkinliklerini işlemeye yönelik bir eki vardı - artık sürekli büyülenen komut dosyaları yazmaya gerek yoktur.

Ve en önemli şey, alım satım etkinliklerinin işlenmesidir. Gerçekleştirilen Zararı Durdur, bekleyen bir emrin geri çekilmesi, yeni açılan bir pozisyon veya zaten açılmış bir pozisyonda bir artış, tümü alım satım etkinliklerine örnektir. Ayrıca, artık tüm alım satım işlemleri asenkron olarak gerçekleştiriliyor, bir alım satım talebi gönderdikten sonra, MetaTrader 4 ile çalışırken olanın aksine alım satım sunucusundan yanıt beklemeden programla hemen çalışmaya devam edebilirsiniz.

Böylece, MQL5'te programların artan hızı, Sınıfların kullanımı, etkinlik işleme ve asenkron alım satım talepleri, MQL4'te erişilemeyen yeni bir alım satım robotu türü uygulamamıza izin verir.



MetaEditor'da kodda hata ayıklama



Modern programlama dilleri, çok yüksek seviyede soyutlama ile programlar yazmanıza izin verir ve bu bağlamda MQL5 de bir istisna değildir. Karmaşık programlar, özel hata ayıklama araçlarının yardımı olmadan tespit edilmesi çok zor olan aşırı miktarda potansiyel hata içerir. Ve bu nedenle MetaEditor, programcılar için çok gerekli olan bir hata ayıklayıcı sağlamıştır.

Artık programı adım adım izleyebilir, herhangi bir zaman aralığındaki değişkenlerin değerini görebilir, doğru yerlere destek noktaları oluşturabilirsiniz. Dil artık kodunuzdaki sorunlu alanları bulma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış özel ek özellikler içeriyor. Geliştiriciler, modern geliştirme ortamlarında program geliştiren herkesin aşina olduğu hata ayıklama için gerekli tüm fonksiyonları uygulamaya çalıştı.

Portföy testi



Ayrıca MetaTrader 3'teki istemci terminali, otomatik alım satım sisteminin geçmiş veriler üzerinde test edilmesini sağlayan bir strateji test cihazı içeriyordu. MetaTrader 4 test cihazı, tikler ve görsel test becerisinin eklenmesiyle büyük ölçüde iyileştirildi. Giriş parametrelerini optimize etmek, sadece tüm seçeneklerin üzerinden geçilerek değil, aynı zamanda hızlandırılmış optimizasyon sağlayan genetik algoritmaların kullanılmasıyla da mümkün hale geldi.

MetaTrader 5 terminali, tikten tike strateji test cihazını kullanır ve tiklerin oluşturulması için algoritmanın uygulanması, en doğru test sonuçlarını elde etmenizi sağlar. Ancak yeni öğenin en büyük avantajlarından biri, programı portföy testleri adı verilen bir dizi enstrüman üzerinde test etme olanağıdır. Bu tür testlerde, terminal ihtiyacınız olan her enstrümanın geçmişini otomatik olarak indirir, test portföyünü ilk kez başlattığınızda geçmişi yeniden indirmeniz gerekmez.

Çok iş parçacıklı optimizasyon

Modern bilgisayarların, bilgi işlem görevleri için iki ila sekiz çekirdekle oluşturulmaya başlanmasından bu yana uzun zaman geçti ve bu işletim sistemleri, uygun yazılımın varlığıyla yükü çekirdekler arasında dağıtmanızı sağlamaya başladı. MetaTrader 5 terminalindeki test cihazı başlangıçta Uzman Danışmanların (EA) giriş parametrelerini optimize etmek için mevcut tüm bilgisayar çekirdeklerinin kullanılmasını sağlayacak şekilde planlandı. Terminal, mevcut her çekirdek için otomatik olarak bir yerel test aracısı oluşturur ve kullanıcı hangi çekirdeğin kullanılacağını seçebilir.

Böylece, çok çekirdekli bir bilgisayarda optimizasyon süresi büyük ölçüde azalır; test cihazı, her bir aracıya test parametrelerini ve bir sonraki geçiş için aralığı otomatik olarak atar. Ancak hepsi bu kadar değildir - hem yerel bir ağda hem de İnternet üzerinden mevcut herhangi bir bilgisayarı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, MetaTester.exe yardımcı programını kullanarak uzak bir bilgisayarda gerekli sayıda test aracısına bunu yüklemeniz gerekir.





Böylece şirketin yerel ağını geniş bir bilgisayar ağına dönüştürebilir ve tüm bilgi işlem kaynaklarını %100 oranında kullanabiliriz. Uzak aracı, test cihazından gerekli test geçmişini aldı, bu nedenle sunucuya birden fazla istek yapılmasına gerek yoktur. Uzak aracılara erişim, bir parola ile güvenli bir şekilde korunur.



Aracılar içinde aşağıdaki koruma mekanizmaları uygulanmaktadır:

istemci terminali ile aracı arasında trafiğin sıkıştırıldığı tamamen şifrelenmiş ağ protokolü;



Parolaya erişim;

istemci terminaline bağlantıya izin verilen bir IP adresleri listesi belirleme becerisi;



yalnızca yerel aracılar DLL'yi uygun terminal çözünürlüğüyle kullanabilir;



iletilen Uzman Danışman (EA) kodu hiçbir zaman aracının diskinde depolanmaz, bunun yerine döküm tarafından erişilemeyen dönüştürülmüş bir durumda aktarılır;

aracı, Uzman Danışmanın (EA) adını bilmez ve yanlış hesaplama sonuçlarını diskte depolamaz (tamamlanan hesaplamaların saklanan bilgi miktarını en aza indirir);



Aracı, menteşeli bir güvenlik kalkanı tarafından parçalanmaya veya değiştirilmeye karşı korunur.

Böylece MetaTrader 5 terminalindeki test cihazı, yatırımcıların süper bilgisayarlara erişim olmadan çözebilmeyi hayal bile edemeyecekleri böylesine karmaşık Uzman Danışman (EA) optimizasyonu sorunu için çözümler sunmaktadır.

Uzman Danışmanınız (EA) yoksa



Otomatik Alım Satım her geçen yıl daha popüler hale geliyor, ancak MetaTrade 5 terminali, Uzman Danışmanları (EA) olmayan veya yalnızca manuel alım satım yapan yatırımcılara ne gibi yeni avantajlar sağlıyor? Göstergeler ve alım satım robotları yazma konusunda deneyiminiz yoksa, bunları aşağıdaki web sitesinde çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz: MQL5.community konusu Çalışma. Bu hizmet planlanmıştır ve kısa süre içinde erişilebilir olacaktır. Özel Uzman Danışmanlar (EA) yazan programcılar için bu, hizmetlerini sunmak için mükemmel bir platform olacaktır.

Ek olarak, yatırımcılar genellikle ödeme bazında alım satım sinyalleri almak veya yayınlamak için bir fırsat ararlar. Bunun nedeni, bazı alım satım stratejilerinin resmileştirilememesi ve tüm işlemleri manuel olarak gerçekleştirme ihtiyacı olabilir. Sinyal satma becerisi, profesyoneller için ek bir ödül görevi görebilir. Acemiler için, yeni alım satım sinyallerine abone olmak, mevduatı genellikle başlangıçta yapılan kaçınılmaz hatalardan korumaya yardımcı olacaktır.

Ancak bu sinyalleri almak için abone olmadan önce, sinyal yatırımcısı tarafından sağlanan istatistiklerin güvenilirliğinden tam olarak emin olmalısınız. Bu, bir Uzman Danışman (EA) şeklinde uygulanıyorsa, önerilen alım satım sisteminin test raporları olabilir. Ancak bu bile gelecekte sistemin istikrarını tam olarak garanti edemez, bu nedenle yatırımcılar uzun bir süre boyunca gerçek veya eğitim hesaplarında gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin istatistikleriyle daha fazla ilgilenirler. Özellikle bu amaç için, MQL5.com web sitesine yakında MetaTrader platformu 5'teki hesapları izleme olanağı sağlayacak başka bir hizmet eklenecektir.



Yukarıda belirtilenlere tek bir şey eklenebilir, bu da geliştiricilerin bu yeni platformun geliştirilmesiyle başarılarını bitirmeyi planlamadıklarıdır. Burada açıklanan hizmetlerin tümü yakın gelecekte doğrudan MetaTrader 5 terminaline ve MetaEditor 5'e entegre edilecektir. MQL5 dili, yeni hizmetlere mümkün olan en basit şekilde erişim sağlamak için daha fazla değiştirilecektir.



Alım Satımın Evrimi



MetaTrader 5 terminalinin oluşturulmasından sonra birçok yatırımcı, görsel olarak bunun MetaTrader 4'ten çok farklı olmadığını belirtti. Geliştirme sırasında, MetaQuotes Software Corp.'un terminallerini diğer terminallerden her zaman ayırt eden tüm olanaklar ve avantajlar korunmuştur. Bu nedenle, iki alım satım platformu arasında bir takım mimari farklılıklar olmasına rağmen, yeni platforma geçiş, yatırımcılar ve aracılar için zorluk yaratmaz.

Yeni MetaTrader 5 platformunun resmi sürümüyle birlikte teknik desteğinin kesilmesinden korkmadan MetaTrader 4 terminalinde alım satım yapmaya devam edebilirsiniz. MetaTrader 4 terminalinin avantajı, aşağıdaki MQL4.community web sitesinde bulunabilen, birikmiş kodlar ve makalelerden oluşan devasa veritabanıdır. Aynı zamanda, MetaTrader 5 platformunun sağladığı yeni özellikler sadece çoğalacak ve doğal olarak MQL5.community'nin yeni hizmetlerinden daha fazlasını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Bu nedenle, yukarıdaki incelemeyi özetlersek, bir yandan yeni alım satım platformu ve MetaTrader terminali 5'in yatırımcılar için pek çok yeni ufuk açarak otomatik alım satım dünyasında kesinlikle bir devrim yarattığı sonucuna varabiliriz. Ancak diğer yandan, yeni bir alım satım seviyesine yönelik bu niteliksel sıçrama, evrimsel bir şekilde yeni kaynakların geliştirilmesiyle stres olmadan üstesinden gelinebilir.

