Nuevas oportunidades con Meta Trader 5

Un poco de historia



Hace tan solo 5 años se presentaba a los operadores el terminal Meta Trader 4, escrito completamente desde cero con la intención de reemplazar al existente hasta entonces, ya conocido en aquel momento, la tercera generación del terminal de MetaQuotes Software Corp. Meta Trader 4 ganó pronto popularidad entre los operadores y ello hizo que en los años siguientes cientos de brokers comenzaran a prestar sus servicios a través de la plataforma Meta Trader 4.



A pesar de este éxito, hace 3 años los programadores decidieron crear una nueva generación de plataforma de información para el trading, y en noviembre de 2009 comenzaron las pruebas públicas de Meta Trader 5. Todos solemos acostumbrarnos con facilidad a lo que nos resulta conocido y familiar y mostramos cierta reticencia a cambiar. Los traders no son una excepción. Por ello, hemos decidido ayudar a todos aquellos que quisieron conocer las diferencias y ventajas de la plataforma Meta Trader 5 frente a la ya conocida de Meta Trader 4.

Nuevos mercados e instrumentos



Desde el principio, Meta Trader tuvo como objetivo ser una plataforma práctica y de fácil uso para la operativa en el mercado Forex. Hoy en día es difícil imaginar que hace años, en casi todas las demás plataformas, las operaciones se realizaban según estas se solicitaban, y que no era posible crear indicadores técnicos y robots de trading, lo que suponía que las oportunidades para el análisis técnico eran implementadas más bien de palabra que a través de operaciones reales. Por ello, los operadores que vendían a través de otros mercados financieros comenzaron a mostrar su interés en vender a través de Meta Trader.





La nueva plataforma de trading, Meta Trader 5, está pensada, precisamente, para ofrecer dicha posibilidad y operar con acciones, futuros, opciones y otros instrumentos del mercado de valores. Esto permitirá a los operadores no solo usar la cómoda interfaz para operar en los distintos mercados, sino también a través de distintos brokers. Los operadores también podrán tener acceso a los instrumentos técnicos que ya vienen incluidos, así como a aquellos instrumentos creados por la comunidad MQL5.



El lenguaje MQL5



Cada terminal de la nueva generación ha sido mejorado, no solo visualmente sino también respecto al lenguaje de programación que permite ahora la creación de indicadores personalizados, robots de trading y muchos programas auxiliares de MQL5 bajo la forma de scripts. El nuevo lenguaje MQL5 se diferencia de su predecesor en sus mejores prestaciones. Los programadores se pusieron como objetivo alcanzar la misma velocidad de ejecución en la plataforma MQL5, actualmente desarrollada en lenguajes de alto nivel ordinarios y no especializados.

Además, el lenguaje MQL5 permite ahora la creación de programas mediante el enfoque orientado a objeto (OPP), que a la postre va a proporcionar una base de datos mayor de programas predesarrollados por otros operadores y programadores. La biblioteca de código de MQL4 es actualmente la mayor del mundo y proporciona más programas predesarrollados que ninguna otra plataforma.



Usar la POO (Programación Orientada a Objeto) tiene aún mayor potencial, y no es casualidad que desde el principio la base de código de MQL5.com comenzara a admitir la implementación de numerosos programas que eran difíciles de implementar en MQL4. Al mismo tiempo, el lenguaje MQL5 permite escribir programas basados en un procedimiento predefinido en aquellos casos en los que no se requiere el uso de PLO o aún no ha sido estudiado.



Eventos en el terminal



Además de las nuevas mejoras del lenguaje, que aparecieron en MQL5 con la introducción de las clases, hay otro detalle importante que distingue al nuevo lenguaje MQL, el modelo de evento. Ahora es posible hacer un seguimiento de los eventos de ratón, teclado, cambios en las propiedades y gráficos desde dentro del programa. Ha habido un incremento de los eventos de reloj permitiendo que ya no sea necesario escribir constantemente los scripts.

Y lo más importante: el procesamiento de los eventos de transacciones. Son ejemplos de transacciones la ejecución de una orden Stop Loss, la retirada de una orden pendiente, la apertura de una nueva posición o el incremento de una posición ya abierta. Además, ahora todas las operaciones de trading se realizan de forma asíncrona, y tras enviar una solicitud de operación puede continuar trabajando con el programa inmediatamente sin necesidad de esperar la respuesta del servidor de operaciones, al contrario de lo que ocurría con Meta Trader 4.

De esta forma, el aumento en la velocidad de ejecución de los programas en MQL5, el uso de clases, la gestión de eventos y las solicitudes de operaciones asíncronas permiten incrementar un nuevo tipo de robots de trading al que no podíamos acceder en MQL4.



Depurar el código en MetaEditor



Los modernos lenguajes de programación permiten escribir programas con un alto grado de abstracción y MQL5 no es una excepción en este sentido. Los programas complejos contienen una cantidad excesiva de errores potenciales que son difíciles de detectar sin la ayuda de herramientas especiales de depuración. Por ello, MetaEditor dispone de un depurador, tan necesario para los programadores.

Ahora es posible analizar el programa paso a paso, comprobar el valor de las variables en cualquier momento y crear puntos de ayuda en el lugar apropiado. El lenguaje dispone ahora de más características especiales pensadas para facilitar la detección de zonas problemáticas en el código. Los programadores han procurado incluir toda la funcionalidad que requiere la depuración y que además resulte familiar para aquellos que trabajan en entornos avanzados de desarrollo.

Pruebas de la cartera de valores



El terminal de cliente en Meta Trader 3 contenía un simulador de estrategias que permitía probar los sistemas de trading automatizados sobre los datos históricos. El simulador de Meta Trader 4 fue mejorado drásticamente con la incorporación de las pruebas mediante ticks y la posibilidad de realizar pruebas visuales. Se hizo posible optimizar los parámetros de entrada, no solo a través de todas las opciones, sino también mediante el uso de algoritmos que permitieron una optimización más rápida.

El terminal de Meta Trader 5 utiliza un simulador de estrategias del tipo "tick a tick", e implementa un algoritmo para la generación de ticks que permite obtener la máxima precisión en los resultados de las pruebas. Pero una de las mayores ventajas es la posibilidad de probar el programa con un conjunto de instrumentos a través de las llamadas pruebas de la cartera de valores. En este tipo de pruebas, el terminal descarga automáticamente el historial de cada instrumento que se necesite y, una vez ejecutada la prueba, ya no es necesario volver a descargar el historial.

Optimización multihilo

Hace ya tiempo que los ordenadores modernos comenzaron a construirse con dos a seis procesadores y que los sistemas operativos permitieron la distribución de la capacidad de procesamiento entre los distintos procesadores, con la ayuda el software adecuado. El simulador en el terminal de Meta Trader 5 se pensó inicialmente de tal forma que permitiera usar todos los procesadores disponibles y así optimizar los parámetros de entrada de los asesores expertos. El terminal crea automáticamente un agente de prueba local para cada uno de los procesadores disponibles y el usuario puede elegir qué procesador usar.

De esta forma, el tiempo de optimización en un ordenador multiprocesador se reduce considerablemente. El simulador asigna automáticamente a cada agente los parámetros de prueba y el intervalo para el siguiente fragmento de texto. Pero eso no es todo, es posible utilizar cualquier ordenador disponible, tanto en una red local como a través de internet. Para hacer esto es necesario instalar el número de agentes de prueba en el ordenador remoto mediante la utilidad MetaTester.exe.





De esta forma, es posible convertir la red local de la empresa en una gran red de ordenadores y usar todos los recursos informáticos al 100%. El agente remoto, al recibir del simulador el historial de prueba solicitado, no necesita realizar solicitudes múltiples al servidor. El acceso a los agentes remotos se encuentra protegido por contraseña.



En cada agente se establecen los siguientes mecanismos de protección:

protocolo de red completamente encriptado entre el terminal de cliente y el agente con compresión del tráfico;



acceso a la contraseña;

capacidad para especificar una lista de direcciones IP desde las que se permite la conexión el terminal de cliente;



solo los agentes locales pueden usar librerías DLL con la resolución adecuada del terminal;



el código del asesor experto transmitido nunca es almacenado en los discos de los agentes sino que, en su lugar, se modifica su formato y se hace inaccesible al volcado de memoria.

El agente no conoce el nombre del asesor experto y no guarda los resultados de los errores de cálculo en el disco (minimiza la cantidad de información retenida por los cálculos realizados);



El agente se encuentra protegido de los intentos de modificación o fraude gracias a una protección de seguridad.

De esta forma, el simulador del terminal de Meta Trader 5 dispone de soluciones frente a los complejos problemas de optimización de los asesores expertos y con los que los operadores no podrían ni soñar sin la ayuda de los superordenadores.

Si no dispone de un asesor experto



El trading automatizado se está haciendo cada vez más popular con el paso del tiempo, pero ¿cuáles son las nuevas ventajas que proporciona Meta Trader 5 a los operadores que no disponen de asesores expertos o que solo operan de forma manual? Si no tiene experiencia con indicadores y robots de trading, puede comprarlos online en el siguiente sitio web: tema de la comunidad MQL5 Trabajo. Este servicio estará disponible en breve. Para los programadores que escriben asesores expertos personalizados puede ser una plataforma excelente para ofrecer sus servicios.

Además, los operadores a menudo buscan una oportunidad para obtener o publicar señales de trading de pago. Esto puede deberse a que no es posible realizar ciertas estrategias de trading y a la necesidad de realizar todas las operaciones manualmente. La capacidad para vender señales supone un beneficio adicional para los profesionales. Para los recién llegados, una suscripción al servicio de nuevas señales de trading puede ayudar a proteger los depósitos de los inevitables errores que a menudo cometen los principiantes.

Pero antes de suscribirse y recibir estas señales debe estar completamente seguro de la fiabilidad de las estadísticas proporcionadas por el proveedor de señales. Para ello pueden ser de ayuda los informes de pruebas del sistema de trading propuesto en caso de que se implemente como un asesor experto. Pero ni siquiera esto puede garantizar totalmente la estabilidad del sistema en el futuro, y por ello los inversores se interesan por las estadísticas de las operaciones de trading realizadas en cuentas reales o simuladas a lo largo de un amplio período de tiempo. Próximamente se añadirá un nuevo servicio al sitio web MQL5.com con este objetivo que dispondrá de la capacidad de hacer un seguimiento a las cuentas desde la plataforma de Meta Trader 5.



Tan solo podemos añadir una cosa más a todo lo dicho hasta ahora, y es que los programadores no tienen pensado terminar su trabajo con el desarrollo de esta nueva plataforma. Todos los servicios descritos aquí se integrarán en el futuro en el terminal de Meta Trader 5 y en MetaEditor 5. El lenguaje MQL5 también se modificará para permitir el acceso a los nuevos servicios de la forma más sencilla posible.



La evolución del trading



Muchos operadores han notado, tras la creación del terminal de Meta Trader 5, que visualmente no se diferencia mucho de Meta Trader 4. Durante su desarrollo, se han mantenido todas las ventajas y beneficios que siempre han distinguido a los terminales de MetaQuotes Software Corp. de los demás terminales. Ello hace que la transición hacia la nueva plataforma no presente dificultades para los operadores y brokers, aunque hay una serie de diferencias entre las dos plataformas en relación a su arquitectura.

Puede elegir continuar operando con el terminal de Meta Trader 4 sin temor a que el soporte de usuario se vea interrumpido con el lanzamiento de la nueva versión de la plataforma Meta Trader 5. La ventaja del terminal de Meta Trader 4 es la gran base de datos de artículos y códigos que se encuentran disponibles en el sitio web de la comunidad MQL4. Al mismo tiempo, las nuevas características de la plataforma Meta Trader 5 tan solo se añaden a las anteriores, lo que permite aprender a usar los nuevos servicios de la comunidad MQL5 de forma natural.

Resumiendo todo lo anterior podemos concluir que, por un lado, la nueva plataforma de trading y el terminal de Meta Trader 5 supone una auténtica revolución en el mundo del trading automatizado, abriendo nuevos horizontes a los operadores. Pero por otro lado, este salto cualitativo hacia un nuevo nivel de trading podría mejorarse sin esfuerzo con el desarrollo de nuevos y avanzados recursos.

