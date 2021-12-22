Nouvelles opportunités avec MetaTrader 5

Un peu d'histoire



Il y a à peine 5 ans, le terminal MetaTrader 4 a été officiellement présenté aux traders, entièrement écrit à partir de zéro et destiné à remplacer le terminal de troisième génération existant et déjà populaire de MetaQuotes Software Corp. MetaTrader 4 a rapidement gagné en popularité parmi les traders et, par conséquent, au cours des années suivantes, des centaines de courtiers ont commencé à fournir leurs services sur la plate-forme MetaTrader 4.



Malgré ce succès, il y a 3 ans, les développeurs ont décidé de créer une plate-forme de trading d'information d'une nouvelle génération, et en novembre 2009, les tests publics de MetaTrader 5 avaient commencé. Nous avons tous tendance à aimer le connu et le familier et à adopter une approche prudente face aux changements. Les traders ne font pas exception à ce comportement. C'est pourquoi nous avons décidé d'aider tous ceux qui le souhaitaient à comprendre les différences et les avantages de la plateforme MetaTrader 5 par rapport à la très populaire MetaTrader 4.

Nouveaux marchés et instruments



Dès le début, MetaTrader se voulait une plate-forme pratique et conviviale pour le trading sur le marché Forex. Aujourd'hui, il est même difficile d'imaginer qu'il y a de nombreuses années, dans presque tous les autres terminaux, le trading était effectué à la demande, il n'était pas possible de créer vos propres indicateurs techniques et robots de trading, et les opportunités d'analyse technique étaient mises en œuvre plus en paroles qu’en actions réelles. Ainsi, les traders qui vendaient sur d'autres marchés financiers ont commencé à exprimer le désir de vendre via MetaTrader.





La nouvelle plateforme de trading MetaTrader 5 est conçue précisément dans le but de fournir une telle opportunité - de négocier des actions, des contrats à terme, des options et d'autres instruments boursiers. Cela permettra aux traders non seulement d'utiliser l'interface familière et conviviale pour négocier sur différents marchés, mais également de négocier via différents courtiers. Les traders auront également accès au service d'instruments techniques intégrés, ainsi qu'aux instruments écrits par la communauté MQL5.community.



Langage MQL5



Chaque terminal de la nouvelle génération a été amélioré, non seulement visuellement, mais aussi dans son langage de programmation, que vous pouvez utiliser pour écrire vos propres indicateurs, robots de trading et de nombreux programmes MQL5 de prise en charge sous forme de scripts. Le nouveau Language MQL5 diffère de son prédécesseur par sa meilleure performance. Les développeurs se sont fixé pour objectif d'atteindre la même vitesse d'exécution de programme sur la plate-forme MQL5, qui est actuellement fournie par des langages ordinaires, non spécialisés et de haut niveau.

En outre, le langage MQL5 vous permet maintenant de créer des programmes en utilisant une approche orientée objet (OOP), qui donnera en fin de compte une base de données encore plus grande de programmes pré-réalisés, écrits par d'autres traders et programmeurs. La bibliothèque de codes sur MQL4 est actuellement la plus grande au monde, et fournit plus d'exemples prédéfinis que toute autre plate-forme de trading.



L'utilisation du POO a un potentiel encore plus grand, et ce n'est pas par hasard que dès le début, la section Code Base sur MQL5.com a commencé à se remplir d'exemples de programmes difficiles à mettre en application sur MQL4. Dans le même temps, le langage MQL5 permet d'écrire des programmes sur la base d'une approche procédurale, dans les cas où PLO n'est pas requis ou n'a pas encore été étudié.



Événements au sein du terminal



Outre les nouvelles améliorations du langage apparues dans MQL5 avec l'émergence de classes, il y a un autre détail significatif qui distingue le nouveau langage de MQL, à savoir, le modèle événementiel. Maintenant, dans le programme, vous pouvez suivre les événements souris, clavier, mouvements et changements de propriétés et de graphiques. Il y avait un ajout d’ événements de minuterie de traitement - maintenant il n'y a plus besoin d'écrire des scripts fascination perpétuelle.

Et la chose la plus importante - le traitement des événements trading. Un Stop Loss exécuté, le retrait d'une commande en attente, une position nouvellement ouverte ou un incrément dans une position déjà ouverte - sont autant d'exemples d'événements trading. En outre, maintenant toutes les opérations de trading sont effectuées de manière asynchrone, après l'envoi d'une demande de trade vous pouvez immédiatement continuer à utiliser le programme, sans attendre la réponse du serveur de trade contrairement à MetaTrader 4.

Ainsi, la vitesse accrue d'exécution des programmes sur MQL5, l'utilisation de Classes, la gestion des événements et les demandes de trade asynchrones nous permettent de mettre en œuvre un nouveau type de robots de trading, qui n'étaient pas accessibles dans MQL4.



Débogage du code dans MetaEditor



Les langages de programmation modernes vous permettent d'écrire des programmes avec un très haut niveau d'abstraction, et MQL5, à cet égard, ne fait pas exception. Les programmes complexes contiennent une quantité excessive d' erreurs potentielles qui sont très difficiles à détecter sans l'aide d'outils de débogage spéciaux. Et donc MetaEditor a fourni un débogueur, si essentiel pour les programmeurs. Et donc MetaEditor a fourni un débogueur, si essentiel aux programmeurs.

Maintenant, vous pouvez suivre le programme étape par étape, afficher la valeur des variables à une période donnée, configurer des points support aux bons endroits. Le langage contient désormais des fonctionnalités supplémentaires spéciales, conçues pour faciliter le processus de recherche des zones à problèmes dans votre code. Les développeurs ont essayé d'implémenter toutes les fonctionnalités nécessaires au débogage, qui sont familières à tous ceux qui ont développé des programmes dans les environnements de développement modernes.

Test de portefeuille



En outre, le terminal client de MetaTrader 3 contenait un testeur de stratégie, qui permettait de tester le système de trading automatisé sur des données historiques. Le testeur MetaTrader 4 a été considérablement amélioré, avec l'ajout de tests par traits et la capacité de test visuel. Il est devenu possible d'optimiser les paramètres d'entrée, non seulement en passant par toutes les options, mais aussi par l'utilisation d'algorithmes génétiques, ce qui a permis une optimisation accélérée.

Le terminal MetaTrader 5 utilise un testeur de stratégie trait par trait, et la mise en œuvre de l' algorithme de génération de traits vous permet d'obtenir les résultats de test les plus fidèles. Mais l'un des avantages majeurs du nouvel élément est la possibilité de tester le programme sur une série d'instruments, les tests de portefeuille. Dans ce type de test, le terminal télécharge automatiquement l'historique de chaque instrument dont vous avez besoin, une fois que vous avez lancé pour la première fois le portefeuille de tests, un second téléchargement de l'historique n'est plus nécessaire.

Optimisation multi-thread

Cela fait longtemps que les ordinateurs modernes ont commencé à être construits avec deux à huit cœurs pour les tâches informatiques, et que les systèmes d'exploitation ont commencé à vous permettre de répartir la charge dans les cœurs, avec la présence du logiciel approprié. Le testeur du terminal MetaTrader 5 a été initialement conçu de manière à permettre l'utilisation de tous les cœurs informatiques disponibles pour optimiser les paramètres d'entrée des Expert Advisors. Le terminal crée automatiquement un agent de test local pour chaque cœur disponible, et l'utilisateur peut choisir le cœur à utiliser.

Ainsi, le temps d'optimisation sur un ordinateur multicœur est fortement réduit ; le testeur attribue automatiquement à chaque agent les paramètres de test et l'intervalle pour le prochain passage. Mais ce n'est pas tout - vous pouvez utiliser n'importe quel ordinateur disponible, à la fois sur un réseau local et via Internet. Pour ce faire, vous devez installer le nombre requis d'agents de test sur un ordinateur distant, à l'aide de l'utilitaire MetaTester.exe.





Ainsi, nous pouvons transformer le réseau local de l'entreprise en un vaste réseau informatique et utiliser à 100 % toutes les ressources informatiques. L'agent distant a reçu l'historique de test requis du testeur, il n'y a donc pas besoin de plusieurs requêtes au serveur. L'accès aux agents distants est sécurisé par un mot de passe.



Au sein des agents, les mécanismes de protection suivants sont mis en œuvre :

protocole réseau entièrement crypté entre le terminal client et l'agent avec une compression du trafic ;



Accès au mot de passe ;

la possibilité de spécifier une liste d'adresses IP, à partir desquelles la connexion est autorisée au terminal client ;



seuls les agents locaux peuvent utiliser la DLL avec la résolution de terminal appropriée ;



le code Expert Advisor transmis n'est jamais stocké sur le disque de l'agent, mais est plutôt transféré dans un état transformé, inaccessible par l’image mémoire ;

l'agent ne connaît pas le nom de l'Expert Advisor et ne stocke pas les résultats des erreurs de calcul sur le disque (réduit la quantité d'informations conservées lorsque les calculs sont terminés) ;



L'agent est protégé contre toute dissimulation ou modification par un bouclier de sécurité articulé.

Ainsi, le testeur sur le terminal MetaTrader 5 apporte des solutions à un problème aussi complexe d'optimisation d'Expert Advisor, que les traders ne rêveraient pas de pouvoir résoudre sans accès aux superordinateurs.

Si vous n'avez pas d'Expert Advisor



Le trading automatisé devient de plus en plus populaire d'année en année, mais quels nouveaux avantages le terminal MetaTrade 5 offre-t-il aux traders qui n'ont pas d'Expert Advisors ou qui n'effectuent que du trading manuel ? Si vous n'avez pas d'expérience dans la rédaction d'indicateurs et de robots de trading, vous pouvez les commander en ligne sur le site suivant : Travail thématique sur MQL5.community. Ce service a été planifié et sera accessible sous peu. Pour les programmeurs qui écrivent des Expert Advisors personnalisés, ce sera une excellente plate-forme pour offrir leurs services.

De plus, les traders recherchent souvent une opportunité d'obtenir ou de publier des signaux de trading à titre onéreux. Cela peut être dû à l'incapacité de formaliser certaines stratégies de trading et à la nécessité d'effectuer toutes les opérations manuellement. La capacité de vendre des signaux peut constituer un avantage supplémentaire pour les professionnels. Pour les novices, un abonnement aux nouveaux signaux de trading aidera à protéger le dépôt des inévitables erreurs, qui sont souvent commises au début.

Mais avant de vous abonner pour recevoir ces signaux, vous devez être pleinement sûr de la fiabilité des statistiques fournies par le trader de signaux. Il peut s'agir de rapports de test du système de trading proposé, s'il est mis en œuvre sous la forme d'un Expert Advisor. Mais malgré tout, cela ne peut garantir pleinement la stabilité du système à l'avenir, de sorte que les investisseurs s'intéressent davantage aux statistiques des opérations de trading, effectuées sur des comptes réels ou de formation, sur une longue période. Spécifiquement à cette fin, un autre service sera bientôt ajouté au site Web MQL5.com, qui offrira la possibilité de surveiller les comptes sur la plateforme MetaTrader 5.



Une seule chose peut être ajoutée à tout ce qui a été dit ci-dessus, c'est que les développeurs ne prévoient pas de mettre fin à leurs réalisations avec le développement de cette nouvelle plate-forme. Tous les services décrits ici seront prochainement intégrés directement dans le terminal MetaTrader 5 et dans MetaEditor 5. Le langage MQL5 sera également encore modifié afin de donner accès à de nouveaux services de la manière la plus simple possible.



Évolution dans le trading



De nombreux traders ont noté après la création du terminal MetaTrader 5 qu'il ne différait pas beaucoup visuellement de MetaTrader 4. Au cours de son développement, toutes les commodités et avantages, qui ont toujours distingué les terminaux de MetaQuotes Software Corp. ont été préservés d'autres terminaux. Par conséquent, la transition vers la nouvelle plate-forme ne pose pas de difficultés pour les traders et les courtiers, bien qu'il existe un certain nombre de différences architecturales entre les deux plates-formes de trading.

Vous pouvez choisir de continuer à trader sur le terminal MetaTrader 4, sans craindre que son support technique ne soit interrompu avec la sortie officielle de la nouvelle plateforme MetaTrader 5. L'avantage du terminal MetaTrader 4 est l'énorme base de données de codes et d'articles accumulés, qui peuvent être trouvés sur le site Web suivant MQL4.community. Dans le même temps, les nouvelles fonctionnalités, fournies par la plateforme MetaTrader 5, ne feront que se multiplier, et vous apprendrez naturellement à utiliser de plus en plus ses nouveaux services MQL5.community.

Par conséquent, en résumant l'examen ci-dessus, nous pouvons conclure que d'une part, la nouvelle plateforme de trading et le terminal MetaTrader 5 démontrent certainement une révolution dans le monde du trading automatisé, en ouvrant tant de nouveaux horizons aux traders. Mais d'un autre côté, ce saut qualitatif vers un nouveau niveau de trading pourrait être surmonté sans stress avec le développement de nouvelles ressources de manière évolutive.

