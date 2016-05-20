Indikator für Renko-Diagramme

Einleitung

Die Beiträge Indikator für Punkt- und Zeichendiagramme und Indikator für Kagi-Diagramme beschrieben die Prinzipien für die Zeichnung von Diagramm-Indikatoren der Typen Punkte und Zeichen und "Kagi". Betrachten wir nun die Programmierung von -Diagrammen.



Der Name "Renko" leitet sich vom japanischen Wort "renga" (Ziegel) ab. Das Renko-Diagramm wird aus einer Reihe von Ziegeln konstruiert, deren Erstellung durch Preisschwankungen definiert wird. Wenn ein Preis steigt, wird ein aufwärts gerichteter Ziegel im Diagramm platziert, bei sinkendem Preis ein abwärts gerichteter. "Renko" heißt im Japanischen "langsame Geschwindigkeit". Das Renko-Diagramm ist in Japan vermutlich irgendwann im 19. Jahrhundert erschienen. In den USA und Europa hörte man erstmals davon, nachdem Steve Nison 1994 sein Buch Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed veröffentlichte.

Das Renko-Diagramm und die oben erwähnten Diagramme ignorieren die Zeitskala und richten sich ausschließlich nach der Preisbewegung. Im Gegensatz zum Punkt- und Zeichendiagramm platziert das Renko jeden "Ziegel" in einer neuen Spalte (in einer neuen vertikalen Ebene), für den Rest gibt es eine gemeinsame Erstellungsmethode: Der Preis eines "Ziegels" ("Punkt", "Zeichen") ist fix, die Analyse des Preises und der Aufbau der Zeichen geschieht ähnlich.

Also ist das Renko-Diagramm ein Satz von vertikalen Balken ("Ziegeln"). Weiße (hohle) Ziegel werden verwendet, wenn der Trend aufwärts gerichtet ist, schwarze (ausgefüllte) Ziegel, wenn er abwärts gerichtet ist. Der Aufbau wird durch das Verhalten des Preises gesteuert. Der aktuelle Preis des beobachteten Zeitraums wird mit dem Minimum und Maximum des vorherigen Ziegels (weiß oder schwarz) verglichen. Wenn die Aktie mit einem höheren Preis als ihrem Öffnungspreis schließt, wird ein hohler (weißer) Ziegel gezeichnet, bei dem der untere Teil des Körpers den Öffnungspreis und der obere Teil den Schließungspreis darstellt. Wenn die Aktie mit einem niedrigeren Preis als ihrem Öffnungspreis schließt, wird ein ausgefüllter (schwarzer) Ziegel gezeichnet, bei dem der obere Teil des Körpers den Öffnungspreis und der untere Teil den Schließungspreis darstellt.

Der erste Ziegel des Diagramms wird abhängig vom Verhalten des Preises gezeichnet, der Öffnungspreis des Balkens wird dem Maximum und Minimum des vorherigen Ziegels entnommen.

Ein Beispiel eines standardmäßigen Renko-Diagramms sehen Sie in Abb. 1:





Abb. 1. Beispiel eines standardmäßigen Renko-Diagramms

1. Beispiel der Diagrammzeichnung

Ein standardmäßiges Renko-Diagramm wird basierend auf dem Schließungspreis gezeichnet. Wählen Sie als Erstes den Timeframe und die Box-Größe.



In diesem Beispiel wird EURUSD (H4-Timeframe) mit einer Box-Größe von 30 Punkten verwendet. Das Ergebnis der Zeichnung des Renko-Diagramms von 03.01.2014 bis 31.01.2014 (etwa ein Monat) sehen Sie in Abb. 2. Auf der linken Seite ist das Diagramm eines bestimmten Timeframes abgebildet (hier sehen Sie die horizontale Ausdehnung von Ziegeln), auf der rechten sehen Sie das Ergebnis der Zeichnung des Renko-Diagramms:





Abb. 2 Ergebnis der Zeichnung des Renko-Diagramms auf EURUSD (H4, Box-Größe 30 Punkte)

Sehen wir uns das Prinzip der Diagrammzeichnung näher an. In Abb. 2 zeigen rote horizontale Linien die Größe jedes Ziegels gemäß den Preisveränderungen (30 Punkte). Die interessantesten Daten sind blau gekennzeichnet.

Wie Sie im Diagramm sehen können, schließt eine Kerze am Ende des 03.01.2014 unter 1,3591 der vorher definierten Preisbereiche (rote horizontale Linien) bei 1,3589 (mit Preis markiert), wodurch ein nach unten gerichteter Ziegel im Diagramm erstellt wird.



Anschließend bleibt der Preis flach (er kommt nicht unter 1,3561 oder über 1,3651), er bleibt bis 10.01.2014, 20:00 geöffnet (die um 16:00 erstellte Kerze schließt) und schließt (oberhalb der Preismarkierung bei 1,3651) bei 1,3663 (mit Preis markiert). Anschließend wird der Preis bis 14.01.2014, 20:00 wieder flach (die um 16:00 erstellte Kerze schließt) und übersteigt dann den Preisbereich, erstellt einen neuen Ziegel und schließt bei 1,3684.

Im Anschluss sehen Sie einen nach unten gerichteten Tick, bei dem der Preis bei seiner Abwärtsbewegung im Diagramm vier Preisbereiche überschreitet. Am 23.01.2014 um 12:00 (die um 08:00 geöffnete Kerze schließt) gibt es einen aufwärts gerichteten Durchbruch zweier Preisbereiche, wodurch wiederum zur Schließung bei 1,3639 zwei Ziegel geöffnet werden. Der erste Ziegel ist deutlich sichtbar, der zweite wird zu einer langen vertikalen Linie gezogen (aufgrund der gleichzeitigen Öffnung mit dem ersten Ziegel). Der weitere Aufbau folgt den gleichen Prinzipien.

2. Prinzip der Zeichnung des Renko-Diagramms

Während der Entwicklung dieses Indikators wurden alle Funktionen so unabhängig wie möglich umgesetzt. Eins der Hauptziele war es, das Potenzial des Indikators für die einfachere Durchführung der Marktanalyse zu maximieren.

Die Berechnungen finden nicht innerhalb des aktuellen Timeframes statt, d. h. der Timeframe wird in den Einstellungen ausgewählt und wird unabhängig von dem Timeframe, auf dem der Indikator ausgeführt wird, die festgelegten Daten anzeigen. Dies lässt sich durch Kopieren der Daten des festgelegten Zeitraums in separate Puffer-Arrays bewerkstelligen. Später werden Berechnungen durchgeführt und die Ausgabepuffer des Indikators gefüllt.

Das standardmäßige Renko-Diagramm wird gemäß den Close-Preisen erstellt, allerdings werden die Werte von Open, High und Low genutzt, um die Analyse zu verbessern.

Da Ziegel im Renko-Diagramm die gleiche Größe haben, ist es nützlich, die dynamischsten Punkte des Marktes anhand des am stärksten ausgeprägten Preisverhaltens (in wenigen Ziegeln) zu kennen. Zu diesem Zweck gibt es eine (deaktivierte) Anzeige, die durch einen kleinen vertikalen Schatten eines Ziegels dargestellt wird (wie bei japanischen Kerzen), der zum letzten Ziegelniveau des Balkens des ausgewählten Timeframes steigt oder sinkt.

Die Möglichkeit, ZigZag im Hauptdiagramm zu erstellen, erweitert die grafische Analyse.

Abb. 3 zeigt den Indikator mit seiner vollen Funktionalität:

Abbildung 3. Indikator für das EURUSD-Diagramm (täglich, Schrittgröße 25 Punkte)





3. Code und Algorithmus des Indikators

Der Code des Indikators ist mit 900 Zeilen ziemlich groß. Wie bereits erwähnt, können maximal getrennte Funktionen das Verständnis des Algorithmus erschweren. Einige Funktionen aus dem vorherigen Beitrag werden als Basis verwendet. Falls Sie bestimmte Aspekte nicht verstehen, können Sie sich auf den Beitrag Indikator für die Erstellung eines Kagi-Diagramms beziehen oder mir eine E-Mail schreiben.

Jede Funktion des Codes wird im Beitrag erklärt. Funktionen werden an der entsprechenden Stelle beschrieben.





3,1. Indikator Eingabe-Parameter

Das Renko-Diagramm ist eine Ansammlung aufwärts und abwärts gerichteter verschiedenfarbiger Ziegel. Diese Art der Konstruktion erfordert nur fünf Puffer, kombiniert in der grafischen Konstruktion "farbige Kerzen". Die verbleibenden vier Puffer sammeln Daten, die für die Berechnung des Indikators benötigt werden.

Betrachten wir die in Gruppen eingeteilten Eingabeparameter (25).

step – Größe oder Schrittweite eines Ziegels;

– Größe oder Schrittweite eines Ziegels; type_step – Art des Schritts, in Punkten oder als prozentualer Anteil (letzterer wird abhängig vom aktuellen Preis berechnet);

– Art des Schritts, in Punkten oder als prozentualer Anteil (letzterer wird abhängig vom aktuellen Preis berechnet); magic_numb – magische Nummer, die zum Unterscheiden grafischer Objekte benötigt wird und genutzt wird, um sie aus dem Diagramm zu entfernen;

– magische Nummer, die zum Unterscheiden grafischer Objekte benötigt wird und genutzt wird, um sie aus dem Diagramm zu entfernen; levels_number – Ebenen (0: keine Ebenen) zum Unterteilen von Ziegeln im Indikatorfenster;

– Ebenen (0: keine Ebenen) zum Unterteilen von Ziegeln im Indikatorfenster; levels_color – Farbe der Ebenen im Indikatorfenster;

– Farbe der Ebenen im Indikatorfenster; time_frame – Festlegung eines Zeitraums für die Konstruktion des Diagramms (zu analysierender Zeitraum);

– Festlegung eines Zeitraums für die Konstruktion des Diagramms (zu analysierender Zeitraum); time_redraw – Aktualisierungszeit des Diagramms;

– Aktualisierungszeit des Diagramms; first_date_start – Anfangsdatum der Diagrammzeichnung;

– Anfangsdatum der Diagrammzeichnung; type_price – Preisarten für die Konstruktion: Close – Standardmethode auf Basis des Schließungspreises; Open – Öffnungspreis; High – Höchstpreis; Low – Mindestpreis;

– Preisarten für die Konstruktion: Close – Standardmethode auf Basis des Schließungspreises; Open – Öffnungspreis; High – Höchstpreis; Low – Mindestpreis; shadow_print – ist diese Option true, stellen Schatten den Höchst- oder Mindestpreis zum gleichzeitigen Öffnen mehrerer Ziegel dar;

– ist diese Option true, stellen Schatten den Höchst- oder Mindestpreis zum gleichzeitigen Öffnen mehrerer Ziegel dar; filter_number – Wert der Ziegel für eine Umkehrung des Diagramms (eine Zusatzoption, die für die Menge der Ziegel verantwortlich ist, die für eine Umkehrung des Diagramms erforderlich sind);

– Wert der Ziegel für eine Umkehrung des Diagramms (eine Zusatzoption, die für die Menge der Ziegel verantwortlich ist, die für eine Umkehrung des Diagramms erforderlich sind); zig_zag – Zeichnung von ZigZags im Hauptdiagramm (eine zusätzliche Darstellung im Hauptdiagramm, die die Analyse erleichtert oder für eine Aktualisierung des Diagramms genutzt wird);

– Zeichnung von ZigZags im Hauptdiagramm (eine zusätzliche Darstellung im Hauptdiagramm, die die Analyse erleichtert oder für eine Aktualisierung des Diagramms genutzt wird); zig_zag_shadow – Zeichnung von ZigZags gemäß den Höchst- und Mindestpreisen (nutzt die nächstgelegenen Höchst- und Mindestpreise für die Konstruktion von ZigZags an Randpunkten);

– Zeichnung von ZigZags gemäß den Höchst- und Mindestpreisen (nutzt die nächstgelegenen Höchst- und Mindestpreise für die Konstruktion von ZigZags an Randpunkten); zig_zag_width – Linienstärke des ZigZag;

– Linienstärke des ZigZag; zig_zag_color_up – Farbe der aufwärts gerichteten Linien des ZigZag;

– Farbe der aufwärts gerichteten Linien des ZigZag; zig_zag_color_down – Farbe der abwärts gerichteten Linien des ZigZag;

– Farbe der abwärts gerichteten Linien des ZigZag; square_draw – Zeichnung von Ziegeln im Hauptdiagramm (in diesem Modus sehen Sie die Preisbewegungen, die die Ziegel öffnen);

– Zeichnung von Ziegeln im Hauptdiagramm (in diesem Modus sehen Sie die Preisbewegungen, die die Ziegel öffnen); square_color_up – Farbe der Ziegel im Hauptdiagramm nach oben;

– Farbe der Ziegel im Hauptdiagramm nach oben; square_color_down – Farbe der Ziegel im Hauptdiagramm nach unten;

– Farbe der Ziegel im Hauptdiagramm nach unten; square_fill – Färbung der Ziegel im Hauptdiagramm;

– Färbung der Ziegel im Hauptdiagramm; square_width – Breite der Ziegellinien im Hauptdiagramm;

– Breite der Ziegellinien im Hauptdiagramm; frame_draw – Zeichnung von Ziegelrändern (stellt Ränder von Ziegeln dar, selten verwendete Zusatzfunktion);

– Zeichnung von Ziegelrändern (stellt Ränder von Ziegeln dar, selten verwendete Zusatzfunktion); frame_width – Breite der Ziegellinien;

– Breite der Ziegellinien; frame_color_up – Farbe der Ränder aufwärts gerichteter Ziegel;

– Farbe der Ränder aufwärts gerichteter Ziegel; frame_color_down – Farbe der Ränder abwärts gerichteter Ziegel.

Anschließend deklariert der Code Puffer: Fünf Hauptpuffer werden für den grafischen Aufbau verwendet, während vier zum Speichern des Designs und der Berechnung von Daten genutzt werden. Price[] – Puffer zum Speichern der kopierten Preise für den Aufbau, Date[] – Puffer zum Speichern kopierter Daten für das Zeichnen im Hauptdiagramm, Price_high[] und Price_low[] – Puffer zum Speichern der Höchst- und Mindestwerte für die Zeichnung von ZigZags im Hauptdiagramm.

Anschließend werden Arrays von Berechnungspuffern und Hilfsvariablen für Funktionen deklariert: func_draw_renko, func_draw_zig_zag, func_draw_renko_main_chart. Sie werden später erläutert.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Aktiniy" #property version "1.00" #property description "Auto Build Chart Renko" #property description " " #property description "This indicator used to draw Renko chart in the indicator window, and in the main chart window" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 9 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RENKO" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrRed , clrBlue , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 enum type_step_renko { point= 0 , percent= 1 , }; enum type_price_renko { close= 0 , open= 1 , high= 2 , low= 3 , }; input double step= 10 ; input type_step_renko type_step=point; input long magic_numb= 65758473787389 ; input int levels_number= 1000 ; input color levels_color= clrLavender ; input ENUM_TIMEFRAMES time_frame= PERIOD_CURRENT ; input ENUM_TIMEFRAMES time_redraw= PERIOD_M1 ; input datetime first_date_start= D'2013.09.13 00:00:00' ; input type_price_renko type_price=close; input bool shadow_print= true ; input int filter_number= 0 ; input bool zig_zag= true ; input bool zig_zag_shadow= true ; input int zig_zag_width= 2 ; input color zig_zag_color_up= clrBlue ; input color zig_zag_color_down= clrRed ; input bool square_draw= true ; input color square_color_up= clrBlue ; input color square_color_down= clrRed ; input bool square_fill= true ; input int square_width= 2 ; input bool frame_draw= true ; input int frame_width= 2 ; input color frame_color_up= clrBlue ; input color frame_color_down= clrRed ; double RENKO_open[]; double RENKO_high[]; double RENKO_low[]; double RENKO_close[]; double RENKO_color[]; double Price[]; double Date[]; double Price_high[]; double Price_low[]; double up_price[]; double down_price[]; char type_box[]; datetime time_box[]; double shadow_up[]; double shadow_down[]; int number_id[]; int obj= 0 ; int a= 0 ; int bars; datetime date_stop; datetime date_start; bool date_change;





3,2. Initialisierungsfunktion des Indikators

Indikatorpuffer werden mit eindimensionalen dynamischen Arrays verbunden. Die Adressierung wird genauso wie bei Zeitreihen in den Puffern INDICATOR_DATA und INDICATOR_COLOR_INDEX festgelegt. Die Adressierung der verbleibenden dynamischen Arrays (Price[], Date[], Price_high[], Price_low[]) bleibt unverändert, da diese nur zum Speichern von Daten verwendet werden.

Werte, die nicht im Diagramm angezeigt werden, werden festgelegt. Anschließend wird der Name dem Indikator zugewiesen, die Genauigkeit der Anzeige festgelegt und die Anzeige der aktuellen numerischen Werte im Indikatorfenster verboten.

Danach wird der Wert der Variable date_start (Datum für den Beginn der Berechnungen) zugewiesen. Der Wert wird der Variable zugewiesen, der Eingabewert wird nicht verwendet, da das Diagramm sich als zu groß für den Indikatorpuffer erweisen kann. Das Anfangsdatum wird korrigiert und der Benutzer gewarnt. Die Funktion der Analyse des Startdatums, "func_calc_date_start", übernimmt die Korrektur der Zeit.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RENKO_open, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_open, true ); SetIndexBuffer ( 1 ,RENKO_high, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_high, true ); SetIndexBuffer ( 2 ,RENKO_low, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_low, true ); SetIndexBuffer ( 3 ,RENKO_close, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_close, true ); SetIndexBuffer ( 4 ,RENKO_color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); ArraySetAsSeries (RENKO_color, true ); SetIndexBuffer ( 5 ,Price, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,Date, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,Price_high, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Price_low, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "ABCR " + IntegerToString (magic_numb)); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); date_start=first_date_start; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

3,3. Funktion der Berechnung des Anfangsdatums der Analyse

Die Funktion ist klein und besteht hauptsächlich aus einer Schleife. Es gibt nur zwei Eingabeparameter – die erste Festlegung des Anfangsdatums und das Enddatum der Berechnung (aktuelles Datum). Das Anfangsdatum wird in der Funktion geändert und als Antwort ausgegeben.

Der Körper der Funktion beginnt bei der Messung des empfangenden Puffer-Arrays (alle Puffer haben die gleiche Größe, die der Menge der Balken des ausgewählten Timeframes entspricht). Anschließend wird die Menge der Balken auf dem ausgewählten Timeframe gemessen.



Die Menge der Balken des ausgewählten Timeframes und die Größe des Puffer-Arrays werden in der Bedingung der Schleife verglichen. Falls Sie mehr Balken haben, sodass nicht alle im Puffer-Array platziert werden können, wird der ausgewählte Timeframe zu zehn Tagen gekürzt. Das bedeutet, dass zehn Tage zum Startdatum der Analyse hinzugefügt werden. Dies setzt sich fort, bis das Puffer-Array nicht mehr alle Daten der Balken aufnehmen kann. Die Funktion gibt das errechnete Datum aus.

datetime func_calc_date_start( datetime input_data_start, datetime data_stop) { int Array_Size= ArraySize (Price); int Bars_Size= Bars ( _Symbol ,time_frame,input_data_start,data_stop); for (;Bars_Size>Array_Size;input_data_start+= 864000 ) { Bars_Size= Bars ( _Symbol ,time_frame,input_data_start,data_stop); } return (input_data_start); }

3,4. Funktionen zum Kopieren von Daten

Als Erstes werden die Daten mit den Funktionen zum Kopieren der Daten kopiert (func_copy_price und func_copy_date).

Betrachten wir die Funktion zum Kopieren von Preisen, func_copy_price, die es Ihnen ermöglicht, Open-, Close-, High- und Low-Preise des festgelegten Zeitraums und Timeframes in das Array zu kopieren. Bei erfolgreichem Kopieren gibt die Funktion "true" aus.

Am Anfang des Funktionsaufrufs wird der Wert false initialisiert, anschließend wird eine Variable des Ergebnisses der kopieren Daten initialisiert und ein negativer Wert zugewiesen. Das gemeinsame Array price_interim[] zum Speichern temporärer kopierter Daten und die Variable bars_to_copy werden deklariert, um ein Speichern kopierter Daten zu vermeiden.

Weiterhin setzt die Funktion früher deklarierte Variablen zum Speichern der kopierten Daten zurück, berechnet die Menge der Balken auf dem Timeframe und weist in Übereinstimmung mit dem gewählten Preis (0-Close, 1-Open, 2-High und 3-Low) und dem Operator switch den Wert der vorher kopierten Daten anhand der Preise der Variable bars_copied zu. Anschließend wird die Menge der zu kopierenden Daten berechnet. Falls die Daten vorher kopiert wurden, werden die Informationen über den letzten kopierten Balken gelöscht, um Änderungen im Diagramm zu vermeiden.

Ein Umschalter kopiert die erforderlichen Preisdaten in das Zeit-Array price_interim[]. Anschließend wird das Ergebnis des Kopiervorgangs geprüft und ein Umschalter befüllt die Variablen kopierter Daten.

bool func_copy_price( double &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period, datetime data_start, datetime data_stop, char price_type) { int x= false ; int result_copy=- 1 ; static double price_interim[]; static int bars_to_copy; static int bars_copied_0; static int bars_copied_1; static int bars_copied_2; static int bars_copied_3; static int bars_copied; if (date_change== true ) { ZeroMemory (price_interim); ZeroMemory (bars_to_copy); ZeroMemory (bars_copied_0); ZeroMemory (bars_copied_1); ZeroMemory (bars_copied_2); ZeroMemory (bars_copied_3); ZeroMemory (bars_copied); } bars_to_copy= Bars ( _Symbol ,period,data_start,data_stop); switch (price_type) { case 0 : bars_copied=bars_copied_0; break ; case 1 : bars_copied=bars_copied_1; break ; case 2 : bars_copied=bars_copied_2; break ; case 3 : bars_copied=bars_copied_3; break ; } bars_to_copy-=bars_copied; if (bars_copied!= 0 ) { bars_copied--; bars_to_copy++; } ArrayResize (price_interim,bars_to_copy); switch (price_type) { case 0 : { result_copy= CopyClose ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; case 1 : { result_copy= CopyOpen ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; case 2 : { result_copy= CopyHigh ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; case 3 : { result_copy= CopyLow ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; } if (result_copy!=- 1 ) { ArrayCopy (result_array,price_interim,bars_copied, 0 , WHOLE_ARRAY ); x= true ; bars_copied+=result_copy; } switch (price_type) { case 0 : bars_copied_0=bars_copied; break ; case 1 : bars_copied_1=bars_copied; break ; case 2 : bars_copied_2=bars_copied; break ; case 3 : bars_copied_3=bars_copied; break ; } return (x); }

"func_copy_date", die Funktion zum Kopieren des Datums. Der Code der Funktion ähnelt dem obigen Block. Der Unterschied ist der Typ der kopierten Daten.

bool func_copy_date( double &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period, datetime data_start, datetime data_stop) { int x= false ; int result_copy=- 1 ; static datetime time_interim[]; static int bars_to_copy; static int bars_copied; if (date_change== true ) { ZeroMemory (time_interim); ZeroMemory (bars_to_copy); ZeroMemory (bars_copied); } bars_to_copy= Bars ( _Symbol ,period,data_start,data_stop); bars_to_copy-=bars_copied; if (bars_copied!= 0 ) { bars_copied--; bars_to_copy++; } ArrayResize (time_interim,bars_to_copy); result_copy= CopyTime ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,time_interim); if (result_copy!=- 1 ) { ArrayCopy (result_array,time_interim,bars_copied, 0 , WHOLE_ARRAY ); x= true ; bars_copied+=result_copy; } return (x); }

3,5. Funktion zur Berechnung von Ziegeln

Wie Sie anhand der Parameter des Indikators sehen, kann die Größe eines Ziegels sowohl in Punkten als auch als prozentualer Anteil des aktuellen Preises ausgedrückt werden. Punkte sind ein fester Wert, doch wie wird der prozentuale Anteil berechnet? Zu diesem Zweck gibt es die Funktion zum Berechnen von Ziegeln, "func_calc_dorstep".

Es gibt drei Eingabeparameter: den aktuellen Preis (zum Berechnen des prozentualen Anteils des Preises, wenn die Ziegelgröße in Prozent angegeben wird), die Berechnungsmethode (Punkte oder Prozent) und die Schrittgröße (Eingabe als ein Wert, der in Prozent oder Punkten ausgedrückt werden kann).

Am Anfang der Funktion wird die Variable für die Antwort des typen double initialisiert und je nach ausgewählter Berechnungsmethode, die durch eine bedingte Wenn-Dann-Anweisung geprüft wird, in Punkten zugewiesen. Anschließend wird die Antwortvariable in int konvertiert, um den Wert ganzzahlig zu halten, auch wenn die Berechnung einen nicht ganzzahligen Wert ergibt.

int func_calc_dorstep( double price, char type_doorstep, double doorstep) { double x= 0 ; if (type_doorstep== 0 ) { x=doorstep; } if (type_doorstep== 1 ) { x=price/ _Point *doorstep/ 100 ; } return (( int )x); }

3,6. Hauptfunktion – Aufbau des Renko-Diagramms

Die Hauptfunktion des Aufbaus des Renko-Diagramms – "func_draw_renko". Diese Funktion ist für die Befüllung von Grafikpuffern (Indikatorpuffern) und der Arrays von Berechnungspuffern verantwortlich. Berechnungspuffer speichern die Informationen über jeden Ziegel.

Die Eingabeparameter der Funktion sind Daten-Arrays von Preisen und Daten des Aufbaus von Balken. Hier finden Sie die Information über die Art des Schritts und dessen Parameter, den Umkehrfilter und den Parameter der Zeichnung von Schatten.

Die Funktion lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen: den Teil für die Berechnung der Menge der Ziegel und den Teil für die Berechnung und Befüllung von Grafikpuffern.

Am Anfang der Funktion werden die Puffer zurückgesetzt, um leere Zellen zu deaktivieren. Danach werden Hilfsvariablen eingegeben: Die Variable "doorstep_now" wird für den Schritt verwendet (bei der Änderung seiner Größe beim Schritt als prozentualer Anteil), "point_go" speichert Informationen über die Distanz zum zuletzt aufgebauten Ziegel, "a" wird bei der Berechnung von Ziegeln verwendet, "up_price_calc" und "down_price_calc" sind die zuletzt analysierten Höchst- und Mindestpreise, "type_box_calc" ist der zuletzt analysierte Ziegeltyp (aufwärts oder abwärts).

Beide Funktionsteile bestehen aus einer Schleife, der zweite Teil vervollständigt den ersten. Analysieren wir den Prozess im Detail.

Die erste Schleife wird über alle kopierten Werte verarbeitet, der Wert "bars" ist für die Menge der kopierten Daten verantwortlich (Berechnung in der Funktion "func_concolidation", die später betrachtet wird). Im weiteren Verlauf der Schleife beginnt die Berechnung der Ziegelgröße. Wenn die Schrittgröße als Prozentsatz angegeben wird, muss sie für jeden Balken separat berechnet werden, da jeder Balken einen anderen Schließungspreis hat.



Die bedingte if-Anweisung prüft die Richtung des Preises, wobei der Preis eine Distanz von mindestens einem Schritt zurücklegen muss. Nach der Bestimmung der Richtung der Preisbewegung wird die Bedingung der vorherigen Bewegung (des letzten Ziegels) geprüft. Das liegt daran, dass die Parameter des Indikators einen Filterparameter enthalten (Menge der für eine Umkehrung erforderlichen Ziegel). Nach der Prüfung aller Bedingungen beginnt die Schleife. Sie wird so oft verarbeitet, wie die aktuelle Preisbewegung durch Ziegel dargestellt wird.

Die anzuzeigenden Balken werden berechnet, die Größe der Berechnungspuffer wird geändert und sie werden zurückgesetzt. Daraufhin werden den ersten paar (beim ersten Vergleich verwendeten) Berechnungs-Arrays die ersten Werte zugewiesen.

Wenn die maximal zulässige Menge der angezeigten Balken weniger ist als die mögliche Menge von Ziegeln, werden die überschüssigen Ziegel berechnet und eine Benachrichtigung über den zu geringen Wert angezeigt. Das geschieht, um eine falsche Darstellung des Diagramms zu vermeiden.

Die Variable der Berechnung der Menge von Ziegeln wird zurückgesetzt und die Hauptschleife beginnt. Im Gegensatz zur vorherigen Schleife ist die Hauptschleife ebenso für das Befüllen von Arrays von Berechnungspuffern und das Zurücksetzen des Ziegelzählers verantwortlich.

Am Ende der Funktion werden die Grafikpuffer befüllt.

void func_draw_renko( double &price[], double &date[], int number_filter, bool draw_shadow, char type_doorstep, double doorstep) { ZeroMemory (RENKO_close); ZeroMemory (RENKO_color); ZeroMemory (RENKO_high); ZeroMemory (RENKO_low); ZeroMemory (RENKO_open); int doorstep_now; int point_go; a= 0 ; double up_price_calc=price[ 0 ]; double down_price_calc=price[ 0 ]; char type_box_calc= 0 ; for ( int z= 0 ; z<bars; z++) { doorstep_now=func_calc_dorstep(price[z],type_doorstep,doorstep); if ((price[z]-up_price_calc)/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((price[z]-up_price_calc)/ _Point ); if (type_box_calc== 1 || type_box_calc== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; down_price_calc=up_price_calc; up_price_calc=down_price_calc+(doorstep_now* _Point ); type_box_calc= 1 ; } } if (type_box_calc==- 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; down_price_calc=up_price_calc; up_price_calc=down_price_calc+(doorstep_now* _Point ); type_box_calc= 1 ; } } } } if ((down_price_calc-price[z])/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((down_price_calc-price[z])/ _Point ); if (type_box_calc==- 1 || type_box_calc== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; up_price_calc=down_price_calc; down_price_calc=up_price_calc-(doorstep_now* _Point ); type_box_calc=- 1 ; } } if (type_box_calc== 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; up_price_calc=down_price_calc; down_price_calc=up_price_calc-(doorstep_now* _Point ); type_box_calc=- 1 ; } } } } } int b= Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); ArrayResize (up_price,b); ArrayResize (down_price,b); ArrayResize (type_box,b); ArrayResize (time_box,b); ArrayResize (shadow_up,b); ArrayResize (shadow_down,b); ArrayResize (number_id,b); ZeroMemory (up_price); ZeroMemory (down_price); ZeroMemory (type_box); ZeroMemory (time_box); ZeroMemory (shadow_up); ZeroMemory (shadow_down); ZeroMemory (number_id); up_price[ 0 ]=price[ 0 ]; down_price[ 0 ]=price[ 0 ]; type_box[ 0 ]= 0 ; int l=a-b; int turn_cycle=l/(b- 1 ); int turn_rest=( int ) MathMod (l,(b- 1 ))+ 2 ; int turn_var= 0 ; if (a>b) Alert ( "More bricks than can be placed on the chart, the step is small" ); a= 0 ; for ( int z= 0 ; z<bars; z++) { doorstep_now=func_calc_dorstep(price[z],type_doorstep,doorstep); if ((price[z]-up_price[a])/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((price[z]-up_price[a])/ _Point ); if (type_box[a]== 1 || type_box[a]== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { up_price[ 0 ]=up_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } down_price[a]=up_price[a- 1 ]; up_price[a]=down_price[a]+(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_up[a]=price[z]; else shadow_up[a]=up_price[a]; shadow_down[a]=down_price[a]; time_box[a]=( datetime )Date[z]; type_box[a]= 1 ; number_id[a]=z; } } if (type_box[a]==- 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { up_price[ 0 ]=up_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } down_price[a]=up_price[a- 1 ]; up_price[a]=down_price[a]+(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_up[a]=price[z]; else shadow_up[a]=up_price[a]; shadow_down[a]=down_price[a]; time_box[a]=( datetime )Date[z]; type_box[a]= 1 ; number_id[a]=z; } } } } if ((down_price[a]-price[z])/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((down_price[a]-price[z])/ _Point ); if (type_box[a]==- 1 || type_box[a]== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { down_price[ 0 ]=down_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } up_price[a]=down_price[a- 1 ]; down_price[a]=up_price[a]-(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_down[a]=price[z]; else shadow_down[a]=down_price[a]; shadow_up[a]=up_price[a]; time_box[a]=set the down shadow value]; type_box[a]=- 1 ; number_id[a]=z; } } if (type_box[a]== 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { down_price[ 0 ]=down_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } up_price[a]=down_price[a- 1 ]; down_price[a]=up_price[a]-(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_down[a]=price[z]; else shadow_down[a]=down_price[a]; shadow_up[a]=up_price[a]; time_box[a]=( datetime )Date[z]; type_box[a]=- 1 ; number_id[a]=z; } } } } } int y=a; for ( int z= 0 ; z<a; z++) { if (type_box[y]== 1 )RENKO_color[z]= 0 ; else RENKO_color[z]= 1 ; RENKO_open[z]=down_price[y]; RENKO_close[z]=up_price[y]; RENKO_high[z]=shadow_up[y]; RENKO_low[z]=shadow_down[y]; y--; } }





3,7. Funktionen zum Erstellen der grafischen Objekte "Trendlinie" und "Rechteck"

Die Funktion "func_create_trend_line" zum Erstellen des grafischen Objekts "Trendlinie" und die Funktion "func_create_square_or_rectangle" zum Erstellen des grafischen Objekts "Rechteck" basieren auf den Daten aus dem Leitfaden zu OBJ_RECTANGLE und OBJ_TREND. Sie werden zum Erstellen von grafischen Objekten im Renko-Diagramm und zum Aufbau von ZigZag im Hauptdiagramm genutzt.

void func_create_trend_line( string name, double price1, double price2, datetime time1, datetime time2, int width, color color_line) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,color_line); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,width); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); }

void func_create_square_or_rectangle( string name, double price1, double price2, datetime time1, datetime time2, int width, color color_square, bool fill) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_RECTANGLE , 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,color_square); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,width); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FILL ,fill); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); }





3,8. Aufbau des Renko-Diagramms im Hauptdiagramm

Aufgrund der Verwendung gemeinsamer Arrays für Berechnungspuffer ist die Funktion "func_draw_renko_main_chart" für die Zeichnung des Renko-Diagramms ziemlich kompakt.

Zu den Eingabeparametern gehören: aufwärts und abwärts gerichtete Ziegel mit Rahmen, zwei Arten der Rahmenbreite (die erste wird für den Ziegel benutzt, die zweite für dessen Rahmen), drei Anzeigeoptionen (von Ziegeln sowie deren Farben und Rahmen).

Als Erstes werden die Variablen mit Namen von Objekten deklariert, dann wird die Schleife mit dem erzeugten Namen jedes Objekts geöffnet und abhängig vom Typen des vorherigen Ziegels werden die Funktionen der grafischen Objekte "Trendlinie" und "Rechteck" ausgeführt. Die Parameter werden aus den Arrays der Berechnungspuffer bezogen.

void func_draw_renko_main_chart( color color_square_up, color color_square_down, color color_frame_up, color color_frame_down, int width_square, int width_frame, bool square, bool fill, bool frame) { string name_square; string name_frame; for ( int z= 2 ; z<=a; z++) { name_square= IntegerToString (magic_numb)+ "_Square_" + IntegerToString (z); name_frame= IntegerToString (magic_numb)+ "_Frame_" + IntegerToString (z); if (type_box[z]== 1 ) { if (square== true )func_create_square_or_rectangle(name_square,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_square,color_square_up,fill); if (frame== true )func_create_square_or_rectangle(name_frame,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_frame,color_frame_up, false ); } if (type_box[z]==- 1 ) { if (square== true )func_create_square_or_rectangle(name_square,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_square,color_square_down,fill); if (frame== true )func_create_square_or_rectangle(name_frame,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_frame,color_frame_down, false ); } } }

3,9. Aufbau des ZigZag-Diagramms im Hauptdiagramm

Die nächste Ergänzung des Indikators ist die Funktion "func_draw_zig_zag" für die Erstellung des ZigZag-Diagramms.

Eingabeparameter: Art der Zeichnung (nach Höchst- oder Mindestpreisen oder nach Diagrammpunkten), Linienbreite, Farbe der aufwärts oder abwärts gerichteten Linien.

Die Änderung des Parameters "zig_zag_shadow" ist in Abbildung 4 sichtbar. Beim Wert "true" zeichnet der Indikator die ZigZag-Linien nach den Punkten der Schatten (Mindest- und Höchstpreise), bei "false" werden die ZigZag-Linien nach den Höchst- und Mindestpunkten des Renko-Diagramms gezeichnet.





Abb. 4. Wirkung des Parameters "zig_zag_shadow" auf EURUSD, H1, 10 Punkte.

Für den Aufbau des Objekts "Trendlinie" werden zwei Punkte (Beginn und Ende) benötigt. Geben Sie zwei Variablen für den Preis-Parameter und zwei für den Datum-Parameter ein. Bedingte if-Anweisungen legen den ersten Punkt abhängig vom Typen des ursprünglichen Balkens fest.

Die Schleife, die alle Objekte aufbaut, wird gestartet. Wie Sie sehen können, beginnt die Schleife bei der Analyse des zweiten Ziegels, da der erste Punkt bereits festgelegt ist. Anschließend prüft die bedingte if-Anweisung die Art des Ziegels (das Preisverhalten). Die Variable des Objektnamens wird befüllt und die Schleife wird abhängig von der Bewegungsänderung aufgeteilt. Diese Aufteilung wird abhängig von der Zeichnungsmethode ebenfalls in zwei Varianten unterteilt.



Bei der Anzeige auf den Höchst- und Mindestpreisen suchen die Daten-Arrays Price_high[] und Price_low[] nach den nächstliegenden Mindest- und Höchstpunkten. Die Suche wird durch die benachbarten Balken eingegrenzt.

Bei einem Aufbau nach Diagrammpunkten werden die Daten aus den Arrays der Puffer zugewiesen.



Die Funktion zum Aufbau der Trendlinie wird aufgerufen. Die Funktion beendet die Analyse und Zeichnung des ZigZag.

void func_draw_zig_zag( bool price_shadow, int line_width, color line_color_up, color line_color_down) { double price_1= 0 ; double price_2= 0 ; datetime date_1= 0 ; datetime date_2= 0 ; if (type_box[ 1 ]== 1 )price_1=down_price[ 1 ]; if (type_box[ 1 ]==- 1 )price_1=up_price[ 1 ]; date_1=time_box[ 1 ]; int id= 0 ; int n= 0 ; string name_line; for ( int z= 2 ; z<=a; z++) { if (type_box[z]!=type_box[z- 1 ]) { n++; name_line= IntegerToString (magic_numb)+ "_Line_" + IntegerToString (n); if (type_box[z]== 1 ) { if (price_shadow== true ) { id=number_id[z- 1 ]; if ((id- 1 )> 0 && Price_low[id- 1 ]<Price_low[id])id--; if (Price_low[id+ 1 ]<Price_low[id])id++; price_2=Price_low[id]; date_2=( datetime )Date[id]; } else { price_2=down_price[z- 1 ]; date_2=time_box[z- 1 ]; } func_create_trend_line(name_line,price_1,price_2,date_1,date_2,line_width,line_color_down); price_1=price_2; date_1=date_2; } if (type_box[z]==- 1 ) { if (price_shadow== true ) { id=number_id[z- 1 ]; if ((id- 1 )> 0 && Price_high[id- 1 ]>Price_high[id])id--; if (Price_high[id+ 1 ]>Price_high[id])id++; price_2=Price_high[id]; date_2=( datetime )Date[id]; } else { price_2=up_price[z- 1 ]; date_2=time_box[z- 1 ]; } func_create_trend_line(name_line,price_1,price_2,date_1,date_2,line_width,line_color_up); price_1=price_2; date_1=date_2; } } } }

3,10. Funktion zum Löschen von grafischen Objekten

Zum Bestimmen der Objekte des Indikators wird die magische Nummer verwendet. Dies vereinfacht die Ausführung mehrerer Indikatoren auf einem Diagramm und den Prozess der Löschung von Objekten.



Die nächste Funktion ist die Funktion "func_delete_objects" zum Löschen von Objekten. Die zwei Eingabeparameter sind der Name (Festlegung abhängig von den Objekten – Trendlinie oder Rechteck) und die Menge der Objekte. Die Funktion wählt Objekte aus und löscht Objekte mit bereits zugewiesenem Namen.

void func_delete_objects( string name, int number) { string name_del; for ( int x= 0 ; x<=number; x++) { name_del=name+ IntegerToString (x); ObjectDelete ( 0 ,name_del); } }

Zur Vereinfachung wurde eine Funktion erstellt, die alle Funktionen zum Löschen aller Indikatorobjekte vereint.

void func_all_delete() { obj= ObjectsTotal ( 0 ,- 1 ,- 1 ); func_delete_objects( IntegerToString (magic_numb)+ "_Line_" ,obj); func_delete_objects( IntegerToString (magic_numb)+ "_Square_" ,obj); func_delete_objects( IntegerToString (magic_numb)+ "_Frame_" ,obj); ChartRedraw ( 0 ); }





3,11. Funktion zum Erstellen von Ebenen

Die Funktion "func_create_levels" zum Erstellen von Ebenen erleichtert die Darstellung des Diagramms im Indikatorfenster. Sie hat nur zwei Eingabeparameter: die Anzahl der erstellten Ebenen und deren Farbe.

Im Körper der Funktion wird die Funktion IndicatorSetInteger verwendet, um die Menge der anzuzeigenden Ebenen festzulegen. Anschließend werden für jede Ebene der Preis und die Farbe bestimmt.

void func_create_levels( int level_number, color level_color) { IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,level_number); int k= 0 ; if (a>level_number)k=a-level_number; for ( int z= 0 ;(z<=level_number && k<=a); z++,k++) { IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,z,up_price[k]); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,z,level_color); } }

3,12. Konsolidierungsfunktion

Die Funktion "func_consolidation" wurde zum Konsolidieren aller Funktionen erstellt.



Diese Funktion ruft alle auszuführenden Funktionen auf.

void func_concolidation() { func_all_delete(); date_stop= TimeCurrent (); if ((bars= Bars ( _Symbol ,time_frame,date_start,date_stop))> ArraySize (Price)) { date_start=func_calc_date_start(date_start,date_stop); Alert ( "The initial date was changed due to the lack of the chart size" ); date_change= true ; bars= Bars ( _Symbol ,time_frame,date_start,date_stop); } bool result_copy_price=func_copy_price(Price,time_frame,date_start,date_stop,type_price); bool result_copy_date=func_copy_date(Date,time_frame,date_start,date_stop); if (result_copy_price= true && result_copy_date== true )date_change= false ; if (zig_zag_shadow== true ) { func_copy_price(Price_high,time_frame,date_start,date_stop, 2 ); func_copy_price(Price_low,time_frame,date_start,date_stop, 3 ); } func_draw_renko(Price,Date,filter_number,shadow_print,type_step,step); if (zig_zag== true )func_draw_zig_zag(zig_zag_shadow,zig_zag_width,zig_zag_color_up,zig_zag_color_down); func_draw_renko_main_chart(square_color_up,square_color_down,frame_color_up,frame_color_down,square_width,frame_width,square_draw,square_fill,frame_draw); func_create_levels(levels_number,levels_color); ChartRedraw ( 0 ); }

3,13. Funktionen OnCalculate() und OnChartEvent()

Bevor wir mit der Funktion OnCalculate() fortfahren, sehen wir uns die Funktion "func_new_bar" an, die den neuen Balken analysiert.



Dabei handelt es sich um die vereinfachte, in IsNewBar beschriebene Funktion.

bool func_new_bar( ENUM_TIMEFRAMES period_time) { static datetime old_times; bool res= false ; datetime new_time[ 1 ]; int copied= CopyTime ( _Symbol ,period_time, 0 , 1 ,new_time); if (copied> 0 ) { if (old_times!=new_time[ 0 ]) { if (old_times!= 0 ) res= true ; old_times=new_time[ 0 ]; } } return (res); }

Die Funktion OnCalculate() startet die Konsolidierung aller Funktionen, wenn während der Aktualisierung des Diagramms ein neuer Balken entsteht.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (func_new_bar(time_redraw)== true ) { func_concolidation(); } return (rates_total); }

Die Funktion OnChartEvent() löscht alle grafischen Objekte durch Drücken der Taste "C". Mit der Taste "R" wird die Neuzeichnung des Diagramms gestartet (Konsolidierungsfunktion).

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 82 ) { func_concolidation(); } if (lparam== 67 ) { func_all_delete(); } } }





3,14. Funktion OnDeinit()

Zu guter Letzt folgt die Funktion OnDeinit(). Diese Funktion startet die Funktion zum Löschen aller grafischen Objekte des Indikators.

void OnDeinit ( const int reason) { func_all_delete(); }





4. Praktische Anwendung des Renko-Diagramms



Das Renko-Diagramm wird in Übereinstimmung mit der Strategie der Preisbewegungen aufgebaut.



Beginnen wir mit der populärsten Strategie: Verkaufen, wenn der aufwärts gerichtete Ziegel beginnt, sich abwärts zu bewegen, und kaufen, wenn das Gegenteil eintritt.



Dies wird in Abb. 5 gezeigt:





Abb. 5. Standardmäßiges Renko-Diagramm (EURUSD, H4, 20 Punkte)

Abb. 5 zeigt sechs Punkte des Markteintritts (A,B,C,D,E,F).



Bei Punkt "A" wird aus dem aufwärts gerichteten Ziegel ein abwärts gerichteter.

Der umkehrende Ziegel in B,C,D wird durch eine Bewegung erstellt. Allerdings wurden bei Punkt "E" zwei Ziegel durch eine Bewegung erstellt. Dies ist anhand der abwärts gerichteten Schatten erkennbar, die auf der gleichen Ebene erstellt wurden.

In diesem Fall liegt der mögliche Eintrittspunkt zwischen den Punkten "E" und "F". Dabei handelt es sich nicht um einen erfolgreichen Eintritt, da sich der Preis in entgegengesetzter Richtung bewegt. Bei Punkt "F" liegt eine ähnliche Situation vor, in der eine Bewegung ebenfalls zwei Ziegel erstellt. Die aufwärts gerichteten Schatten befinden sich auf der gleichen Ebene. Trotz der starken Bewegung ändert der Preis nicht seine Richtung.



Daraus lässt sich schlussfolgern, das der günstigste Moment für den Markteintritt dann vorliegt, wenn ein umkehrender Ziegel (achten Sie auf die Schatten) durch eine Bewegung erstellt wird. Wenn zwei Ziegel gleichzeitig erstellt werden, ist der Eintritt möglicherweise unsicher.

Der Aufbau von ZigZag in diesem Diagramm kann für die grafische Analyse genutzt werden. Abb. 6 zeigt ein paar Beispiele: die Unterstützungs- und Widerstandslinien sowie das Modell "Kopf und Schultern".







Abb. 6. Grafische Analyse (GBPUSD, H4, 20 Punkte)

Die grafische Analyse "Abstandsgleicher Kanal" wird in Abb. 7 gezeigt.



Der Indikator ist für die Analyse des Timeframes vorgesehen und der Aufbau wird auf dem vierstündigen Timeframe angezeigt.



Solche Einstellungen ermöglichen es dem Kunden, Signale auf unterschiedlichen Timeframes gleichzeitig zu verfolgen, was bedeutet, dass ein Indikator auf einem Timeframe und der andere auf dem zweiten verwendet werden kann.







Abb. 7. Analyse des "Abstandsgleichen Kanals" USDCHF, H4, Einstellungen auf H1, 20 Punkte.

Abb. 8 zeigt ein weiteres Beispiel für unterschiedliche Timeframes in einem Diagramm.

Das Zeitdiagramm zeigt die möglichen nächstliegenden Umkehrungen. Das vierstündige Diagramm löscht nutzlose Signale, das tägliche Diagramm bestätigt die langfristigen Tendenzen der Bewegung.





Abb. 8. Renko-Indikator auf GBPUSD, H1, H4 und D1

Ein weiteres Beispiel des Indikators sehen Sie in Abb. 9. Die Regel ist: Errichten Sie die aufsteigende Linie zwischen den nächstgelegenen roten Ziegeln mit mindestens einem blauen Ziegel zwischen ihnen und verkaufen Sie, nachdem ein Ziegel unter der Linie entsteht.



Und umgekehrt: Errichten Sie die absteigende Linie zwischen den nächstgelegenen blauen Ziegeln mit mindestens einem roten Ziegel zwischen ihnen und verkaufen Sie, nachdem ein Ziegel über der Linie entsteht.

Die aufgezählten Farben entsprechen Abb. 9. Abb. 9. Blaue und rote Pfeile kennzeichnen die Orte der Zeichnung der Linie und große Pfeile kennzeichnen Signale zum Verkaufen und Kaufen.





Abb. 9. Beispiel des Indikators für GBPUSD, H4, 25 Punkte

Fazit



Das Renko-Diagramm ist sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Händler von Interesse. Nach vielen Jahren wird es immer noch auf den Märkten genutzt.

In diesem Beitrag wollte ich Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Diagramm richten und die Analyse von Renko-Diagrammen verbessern. Ich habe versucht, die Methode des Aufbaus von Renko-Diagrammen im Detail zu erläutern.

Über neue Ideen und Verbesserungsvorschläge für den Indikator würde ich mich sehr freuen und versuchen, sie in Zukunft umzusetzen. Es gibt viele Arten, den Indikator umzusetzen. Vielleicht finden Sie Ihre eigenen Methoden, ihn zu implementieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse! Ich wünsche Ihnen erfolgreiches Handeln und das Entdecken und Umsetzen neuer Handelsstrategien.



