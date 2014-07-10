Contratos futuros contínuos em MetaTrader 5

Introdução

O trader não pode criar seus próprios gráficos em MetaTrader 5, pois somente podem ser construídos com os ativos da corretora. O trader necessita de um produto sintético - os contratos futuros contínuos. O problema é que somente a corretora pode fazer emendas de contratos e somente a corretora decide se vai ligar os contratos futuros sobre o símbolo dado.

Felizmente, o histórico dos futuros fechados está sempre disponível no terminal. Use este histórico para emendar os contratos futuros no terminal.

Convenções:

Todos os dados, desenhos e imagens no artigo baseiam-se no contrato futuro real do índice de Ações Ucraniana. Seções de código substituídos ou adicionados no artigo serão marcado com cores. Por exemplo:



O primeiro problema: sobrepor dados

Os contratos futuros próximos são negociados com datas sobrepostas,



isso significa que o futuro é colocado em negociação enquanto outros futuros ainda tem dois meses para serem fechados.





Fig. 1. Datas se sobrepõem em contratos de futuros

A figura mostra que 09.16.2013 é a data de início da negociação do contrato futuro UX-3.14, embora o contrato futuro UX-12.13 ainda está em aberto.





O segundo problema: escolher a forma de emendar

Existem dois métodos de emendar:

A adição simples – quando a data de circulação do instrumento em vigor expira e o próximo instrumento é aberto em outra barra. Os preços durante a adição simples no gráfico irão coincidir com seus valores do histórico, mas ao mesmo tempo sempre haverá gaps de preços nos lugares emendados, ou seja, o gráfico não será suave.

Fig. 2. Emendando. Adição simples

adição com deslocamento: o instrumento em vigor tem entre 5 a 10 dias antes de ser fechado, então começamos a substituir essas 5-10 barras com as próximas barras do instrumento. O intervalo de 5-10 barras é chamado de período de transição. Os preços durante a adição com deslocamento irão mostrar valores errados (que não correspondem ao atual instrumento), mas o gráfico será mais suave em comparação com o método de adição simples.

Fig. 3. Emendando. Adição com deslocamento





Configurações no terminal

O contrato futuro deve ser colocado em ordem descendente:





Fig. 4. Observação do mercado





Escrevendo um indicador

O indicador padrão deve ser colocado na pasta "indicators" no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators. Criar a pasta Synthetics em MyIndicators (que você vai abrir na pasta \Indicators). Permitirá que você salve o espaço na pasta \Indicators na Biblioteca Padrão (Standard Library) e facilitará o lançamento sincronizado dos indicadores na seção Armazenamento MQL5. O caminho final da pastas fica assim: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\MyIndicators\Synthetics.

Na pasta Synthetics criamos um novo arquivo:

Fig. 5. O novo arquivo criado do indicador

Defina o novo tipo de arquivo - "Indicador Personalizado":





Fig. 6. Defina o novo tipo de arquivo - "indicador personalizado"



Pressione o botão "Avançar" e abra a janela "propriedades gerais do indicador personalizado". Digite o nome do indicador - "SYNT", adicione dois parâmetros O primeiro parâmetro "Number_futures_gluing" (Número de futuros para colagem) determina o número de instrumentos a serem conectados. Note que 2 é o menor valor possível de "Number_futures_for_gluing". A segunda opção "Gluing type" (Tipo de colagem) determina o tipo de emenda no indicador padrão - "simple addition"(adição simples):





Fig. 7. Os parâmetros do indicador personalizado



Preste atenção para a opção "Gluing type": a emenda pode ser "simples adição" ou "adição com deslocamento". Nesta fase você não pode adicionar na lista os dois tipos de emenda. É por isso que deixamos a "simples adição" como padrão. Durante o processo de escrever o código do indicador "SYNT", mais tarde será ativada a opção para ver a lista dropdown (suspensa) com os tipos de emendas.

Na janela seguinte, selecione os handlers (manipuladores) dos eventos do indicador:





Fig. 8. Os handlers de eventos do indicador



Note que a função OnTimer() será usada pelo indicador "SYNT". A principal funcionalidade do indicador situa-se no OnTimer() . O indicador pode ser anexado ao gráfico do ativo com o trade finalizado (este ativo não incluirá o evento OnCalculate) ou com o gráfico do ativo com um trade em andamento.

Pressione o botão "Avançar" e nas "Propriedades gerais do programa indicador personalizado" assinale "Indicador em janela separada":

Fig. 9. opção "indicador em janela separada"



Pressione o botão "Concluído" e você vai ver o modelo do indicador "SYNT".





Organizar a lista dropdown (suspensa)

Para ver os tipos de emendas como uma lista suspensa você precisa declarar a enumeração ENUM_GLUING_TYPE nas opções dos indicadores.



Declarar enumeração na área global no início do bloco dos parâmetros de entrada:

#property indicator_separate_window enum ENUM_GLUING_TYPE { simple_addition, ||simple addition addition_with_shift ||addition with shift }; || input parameters input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Agora você pode verificar como a lista suspensa é exibida.



Você deve compilar o arquivo do indicador (F7). Agora, depois de ter anexado o indicador, você pode ver as opções da lista suspensa:

Fig. 10. Agora você tem a

lista dropdown nos parâmetros

Adicionar a descrição do indicador que será exibido na guia "Geral" quando for anexado ao gráfico pela primeira vez ou quando as suas propriedades forem alteradas:

#property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| version "1.00": The timer history swapping | //+------------------------------------------------------------------+ #property description "Indicator for several futures splicing." #property description "Is drawn in the latest futures window" #property description "Uses N first symbols for drawing" #property description "which were taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window

O método de construção do indicador - DRAW_COLOR_CANDLES - candles coloridos.



Você precisa de 4 buffers para o indicador e um buffer para o índice de armazenamento de cor. O estilo de linha do indicador - STYLE_SOLID - linha contínua. Mostrar tudo no código do indicador:

#property description "taken from the \"Market review\"." #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 || bars plotting #property indicator_label1 "SYNT" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1

Digite o parâmetro de entrada "number_futures_gluing" - o número de instrumentos necessários para a construção. O valor padrão do "number_futures_gluing" é igual a 2:

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition;

Declarar os 4 buffers para o indicador, um buffer para o índice de armazenamento de cor e um array auxiliar LoadHistory[].

#property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 double OpenBuffer[]; double HighBuffer[]; double LowBuffer[]; double CloseBuffer[]; double ColorCandlesColors[]; double LoadHistory[];

Anexar os buffers do indicador aos arrays dinâmicos de uma dimensão, definir a indexação dos buffers como nas timeseries:

SetIndexBuffer ( 0 ,OpenBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,HighBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,LowBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,CloseBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,ColorCandlesColors, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 5 ,LoadHistory, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (OpenBuffer, true ); ArraySetAsSeries (HighBuffer, true ); ArraySetAsSeries (LowBuffer, true ); ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Para exibir o nome das séries do indicador ("Open", "High", "Low" e "Close") na "janela de dados" é necessário a variável s_symbol:

input int numder_futures_gluing= 2 ; input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol;

Para ativar o indicador você precisa da variável shft_array e duas flags, good_history e indicator_rendered:

input ENUM_GLUING_TYPE gluing_type=simple_addition; string s_symbol; int shift_array= 0 ; bool good_history= false ; bool indicator_rendered= false ;

Em seguida, configure o indicador e conecte o buffer do índice de cor para a cor escolhida:

ArraySetAsSeries (CloseBuffer, true ); ArraySetAsSeries (ColorCandlesColors, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,s_symbol+ " Open;" +s_symbol+ " High;" +s_symbol+ " Low;" +s_symbol+ " Close" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "SYNT" ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES , 9 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 , clrBlue ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 1 , clrOrange ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 2 , clrRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 3 , clrGreen ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 4 , clrPink ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 5 , clrIndigo ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 6 , clrPaleVioletRed ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Adicionar a inicialização do temporizador com intervalos de 3 segundos e o gerador de números aleatórios na função OnInit() :

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 7 , clrDarkViolet ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 8 , clrDimGray ); EventSetTimer ( 3 ); MathSrand ( GetTickCount ()); return ( INIT_SUCCEEDED );

É necessário pelo menos dois símbolos (ativos) para processar a emenda.



Verifique o número de instrumentos (ativos) para emendar na função OnCalculate():

const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (numder_futures_gluing<= 1 ) { string comm= StringFormat ( "For the indicator choose not less than %d symbols" ,numder_futures_gluing); Comment (comm); return ( 0 ); } return (rates_total);

Depois de ter verificado o número de ativos para a emenda, verificar se o indicador já foi desenhado. Se o indicador foi desenhado, então você pode sair do OnCalculate() :

Comment (comm); return ( 0 ); } if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); return (rates_total);

Como o indicador "SYNT" é usado principalmente para analisar a tendência de desenvolvimento de barras diárias, considero que não há necessidade de proceder novos cálculos em cada tick. Não haverá cálculos do indicador "SYNT" a cada tick.

Você precisa calcular o indicador apenas nos seguintes casos:

Se o indicador foi lançado pela primeira vez;

se o histórico foi alterado (por exemplo, se houveram adições).

if (indicator_rendered== true ) return (rates_total); if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { } return (rates_total);





Inicialização forçada dos buffers do indicador

Os buffers do indicador "SYNT" são conectados nos arrays dinâmicos



Quando o indicador é lançado pela primeira vez, os buffers são inicializados forçadamente. Prosseguir com a inicialização no OnCalculate(). Por que você precisa conduzir-lo no OnCalculate() e não no OnInit? A explicação está na figura abaixo:

Fig. 11. A inicialização do array no OnCalculate()



Como você pode ver na Fig.11, o evento OnCalculate() irá ocorrer em qualquer caso, enquanto que o OnInit() é ativado quando você faz a atualização do gráfico por meio do comando "Update". Portanto, a inicialização dos arrays serão conduzidas no OnCalculate():

if (prev_calculated== 0 || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { ArrayInitialize (OpenBuffer, 0 ); ArrayInitialize (HighBuffer, 0 ); ArrayInitialize (LowBuffer, 0 ); ArrayInitialize (CloseBuffer, 0 ); } return (rates_total); A função ArrayInitialize() inicializa o buffer do indicador Neste caso a inicialização mostra zeros.

Se você tentar inicializar o indicador de buffer pelo EMPTY_VALUE , você não poderá emendar os indicadores sobre o "SYNT".



Algoritmo da Adição simples

Fig. 12. Algoritmo da Adição simples

As datas na imagem são o início e fim da circulação dos contratos futuros UX-9.13, UX-12.13 e UX-3.14. Estes dados são apresentados na tabela:

Símbolo (Ativo) Início da circulação Final da circulação UX-9.13 03.15.2013 09.16.2013 UX-12.13 06.17.2013 12.16.2013 UX-3.14 09.16.2013 03.17.2014

Na Fig. 10, data 12.25.2013 - é uma data do calendário real. O ativo UX-3.14 ainda é válido.

O método de emenda "Adição Simples" será implementado na função SimpleAddition:

void OnTimer () { } bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { }

simbUP é o contrato futuro de alta, simbDOWN é contrato futuro de baixa, ambos estão localizados na janela de "Análise do mercado". Color - cor usada para desenhar os contratos futuros.

O código completo da função SimpleAddition() é descrita abaixo:

bool SimpleAddition( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { datetime expiration_time_UP; datetime expiration_time_DOWN; expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if (expiration_time_UP> TimeLocal ()) { expiration_time_UP= TimeLocal (); } if (simbDOWN!= "" ) { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); } else { expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_START_TIME )); } MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries (rates, true ); int copied= 0 ; copied= CopyRates (simbUP,period,expiration_time_DOWN,expiration_time_UP,rates); if (copied> 0 ) { for ( int j=shift_array;j<shift_array+copied;j++) { OpenBuffer[j]=rates[j-shift_array].open; HighBuffer[j]=rates[j-shift_array].high; LowBuffer[j]=rates[j-shift_array].low; CloseBuffer[j]=rates[j-shift_array].close; ColorCandlesColors[j]=Color; } shift_array=shift_array+copied; indicator_rendered= true ; ChartRedraw (); } else { Print ( "Unable to get the symbol history data" ,simbUP); indicator_rendered= false ; return ( false ); } Simple addition end return ( true ); }





Algoritmo da Adição com deslocamento





Fig. 13. Algoritmo da emenda Adição com deslocamento

Este algoritmo de emenda em comparação com a adição simples, começa 10 dias antes fechar o ativo. O método de emenda "Adição com deslocamento" é processado na função AdditionWithShift():

return ( true ); } bool AdditionWithShift( string simbUP, string simbDOWN, ENUM_TIMEFRAMES period, int Color) { return ( true ); }

A diferença entre as funções AdditionWithShift() e SimpleAddition() está em duas linhas - vai subtrair 10 dias a contar das datas:

. . . expiration_time_UP= int ( SymbolInfoInteger (simbUP, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . . expiration_time_DOWN= int ( SymbolInfoInteger (simbDOWN, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ))- 86400 * 10 ; . . .

Devido à pequena diferença de códigos, não vou mostrar o código completo da função AdditionWithShift(), você pode encontrar o código no arquivo do indicador no artigo.

Apesar das diferenças entre as funções AdditionWithShift() e SimpleAddition(), é melhor você não uni-las para fazer uma função universal (no caso de novas mudanças no algoritmo ou, por exemplo, executando testes).





Histórico do pré-carregamento dos ativos

A função CheckLoadHistory() copia todo o histórico dos símbolos no buffer auxiliar tmp_rates.



Se o processo de cópia for bem sucedido, o valor true é atribuído a flag good_history, significando que se pode começar a desenhar o indicador:

return ( true ); } bool CheckLoadHistory( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period) { MqlRates tmp_rates[]; datetime start_time; datetime expiration_time; start_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_START_TIME )); expiration_time= int ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME )); if ( CopyRates (symbol,period,start_time,expiration_time,tmp_rates)> 0 ) { good_history= true ; } else { good_history= false ; } return ( true ); }

Você pode copiar todo o histórico dos contratos futuros, onde o histórico copiado não ocupará muito espaço.





OnTimer - a função principal do indicador

Agora você tem o código para dois métodos de emendas e o código para carregar o histórico de modo que você pode mudar a função OnTimer():

void OnTimer () { if (indicator_rendered== true ) return ; if (good_history== true ) { int t= 0 ; int number; switch (gluing_type) { case simple_addition: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); SimpleAddition( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; case addition_with_shift: for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { number= MathRand (); t=number%( PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_COLOR_INDEXES )- 1 ); AdditionWithShift( SymbolName (n, true ), SymbolName (n+ 1 , true ), PERIOD_D1 ,t); } break ; } } else { for ( int n= 0 ;n<numder_futures_gluing;n++) { CheckLoadHistory( SymbolName (n, true ), PERIOD_D1 ); } } }

O indicador esta concluído. Você pode compilar e anexar ao gráfico. É melhor escolher o ativo com o negócio fechado e definir o período em H1.





Saída inicial do indicador "SYNT"

Depois de ter anexado os dois modelos de indicadores "SYNT" de diferentes métodos de emenda ao gráfico, você pode comparar esses métodos:

Fig. 14. Comparando os dois métodos de emendas de contratos futuros





A possibilidade de juntar indicadores (padrão e personalizado)

Indicadores personalizados podem ser emendados com a primeira chamada OnCalculate e o indicador "SYNT":

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double & price[] );

Na janela "Navegador" abra a lista "Indicadores personalizados". Em seguida, abra a lista de "Exemplos", escolha e coloque o indicador "SYNT" no ativo. Na aba "Parâmetros", escolha "Dados do indicador anterior" na lista suspensa.

Aqui está a lista com os indicadores que você pode emendar no indicador "SYNT" que será executado sem erros.

O indicador "SYNT" emendando três contratos futuros com o indicador Custom Moving Average anexado:

Fig. 15. Um exemplo de três ativos emendados

Conclusão

É mais fácil analisar o comportamento dos ativos mais antigos no gráfico aberto dentro do timeframe diário. Embora o número de indicadores técnicos é restrito, este método ajuda a traçar o comportamento dos preços nos contratos futuros contínuos.