Renko grafiği için gösterge

Giriş

Nokta ve Şekil grafiği için Gösterge ve Kagi grafiği için Gösterge makalelerinde Nokta ve Şekil ve "Kagi" gösterge grafiği ilkeleri açıklanmıştır. Renko grafiği oluşturmanın programlama yollarından birini inceleyelim.



"Renko" adı, bir tuğla olan Japonca "renga" kelimesinden türetilmiştir. Renko grafiği, yaratılışı fiyat dalgalanmalarıyla belirlenen bir dizi tuğladan yapılmıştır. Bir fiyat yükseldiğinde, grafiğe bir yukarı tuğla yerleştirilir ve fiyatların düşmesiyle bir aşağı tuğla eklenir. "Renko", Japonca'da "yavaş tempo" anlamına gelir. Renko grafiği, muhtemelen 19. yüzyıl civarında Japonya'da ortaya çıktı. ABD ve Avrupa bunu ilk olarak 1994'te Steeve Nison'ın kitabında yayınlandıktan sonra duydu, Mum Grafiklerin Ötesinde: Yeni Japon Grafik Teknikleri Açıklandı.

Renko grafiği, yukarıda belirtilen çizelgeler gibi zaman çizelgesini yok sayar ve yalnızca fiyat hareketi ile ilgilidir. Nokta ve Şekil grafiğinden farklı olarak, Renko her "tuğlayı" yeni bir sütuna (yeni bir dikey düzlemde) yerleştirir, geri kalanı için ortak bir oluşturma yöntemi vardır: bir "tuğla" boyutu ("nokta", "şekil" ") sabittir, fiyat analizi ve rakam çizgilerinin çekimi benzer şekilde yapılır.

Yani, Renko grafiği bir dizi dikey çubuktur ("tuğlalar"). Trend yönü yukarı olduğunda beyaz (içi boş) tuğlalar, trend aşağı olduğunda siyah (dolu) tuğlalar kullanılır. Yapı, fiyat davranışı ile düzenlenir. Alınan dönemin cari fiyatı, bir önceki tuğlanın (beyaz veya siyah) minimum ve maksimumu ile karşılaştırılır. Menkul değer açılış fiyatından daha yüksek kapanırsa, gövdenin altı açılış fiyatını ve gövdenin üstü kapanış fiyatını temsil eden içi boş (beyaz) bir tuğla çizilir. Menkul değer açılış fiyatının altında kapanırsa, gövdenin üstü açılış fiyatını ve gövdenin altı kapanış fiyatını temsil eden dolu (siyah) bir tuğla çizilir.

Grafiğin ilk tuğlası fiyat davranışına bağlı olarak çizilir, çubuk açılış fiyatı bir önceki tuğlanın maksimum ve minimumu için alınır.

Standart bir Renko grafiği örneği, Şekil 1:





Şek. 1. Standart bir Renko grafiği örneği

1. Grafik örneği

Kapanış fiyatına göre standart bir Renko grafiği çizilir. İlk olarak, zaman dilimini ve kutu boyutunu seçin.



Bu örnekte, 30 puntoluk bir kutu boyutuyla EURUSD (H4 zaman dilimi) kullanılmıştır. 03.01.2014 - 31.01.2014 (yaklaşık bir ay) arasındaki Renko grafiğinin sonucu Şekil 2'de gösterilmektedir, solda, belirli bir zaman diliminin grafiği var (burada tuğlaların yatay uzantısını görebilirsiniz), sağda, Renko grafiğinin sonucu var:





Şek.2. EURUSD cinsinden Renko grafiğinin sonucu (H4, kutu 30 puandır)

Grafik ilkesine daha yakından bakalım. Şekil 2'de kırmızı yatay çizgiler, fiyat değişikliklerine göre her bir tuğlanın boyutunu (30 puan), mavi renk ise en ilginç tarihleri göstermektedir.

Grafikte görebileceğiniz gibi 03.01.2014 sonunda bir mum grafik önceden tanımlanmış 1.3591 fiyat aralığının (kırmızı yatay çizgiler) altında 1.3589'da (fiyatla işaretlenmiştir) kapanır, bu da grafikte aşağı yönlü bir tuğla oluşturur.



Bundan sonra fiyat sabittir (1.3561'in altında veya 1.3651'in üzerinde kapanmaz), 20:00 10.01.2014'e kadar açılır (16:00'da oluşturulan mum grafik kapanır) ve 1.3663'ten (fiyatla işaretli) (1.3651 fiyat işaretinin üzerinde) kapanır. Daha sonra fiyat 14.01.2014 20:00 (16:00'da açılan mum grafik kapanır) itibariyle tekrar sabit hale gelir, burada fiyat aralığını aşarak yeni bir tuğla oluşturur ve 1.3684'ten kapanır.

Ardından, fiyatın grafikte düşen aralıkları dört kez geçtiği bir düşüşe tanık oluyorsunuz. 23.01.2014 12:00'de (08:00'de açılan mum grafik kapanır) iki fiyat aralığında yukarı yönlü bir atılım vardır, bu da sırasıyla 1.3639'da kapanarak iki tuğla açar. İlk tuğla açıkça görülebilir, ikincisi uzun bir dikey çizgide çekilir (birinci tuğla ile aynı anda açılması nedeniyle). Daha fazla oluşturma aynı prensiplerde devam ediyor.

2. Renko grafik prensibi

Bu göstergeyi geliştirirken, tüm işlevler mümkün olduğunca bağımsız olarak uygulanmıştır. Ana hedeflerden biri, piyasa analizini daha kolay yürütmek için göstergenin potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktı.

Hesaplamalar mevcut zaman dilimi içinde yapılmaz, yani ayarlarda zaman dilimi seçilir ve göstergenin başlatıldığı zaman dilimi ne olursa olsun, kurulum verilerini gösterecektir. Alınan dönem verilerinin ayrı arabellek dizilerine kopyalanması ile elde edilebilir, daha sonra hesaplamalar yapılır ve çıktı arabellek göstergesi doldurulur.

Standart Renko grafiği Kapanış fiyatlarına göre oluşturulur, ancak analizi iyileştirmek için Açık, Yüksek, Düşük değerler kullanılır.

Renko grafiğindeki tuğlalar boyut olarak benzer olduğundan, güçlü fiyat davranışı tarafından yönlendirilen en dinamik piyasa noktalarını bilmek faydalıdır (birkaç tuğlada). Bu amaçla, bir tuğlanın küçük bir dikey gölgeyle temsil edilen (Japon Mum Grafik örneğindeki gibi), seçilen zaman dilimi çubuğunun son tuğla seviyesinde yükselen veya alçalan, (devre dışı bırakılmış) bir göstergesi vardır.

Ana çizelgede ZigZag oluşturma olasılığı, grafik analizini genişletir.

Şekil 3, tam işlevsellikteki göstergeyi temsil eder:

Şekil 3. EURUSD grafiği göstergesi (Günlük, adım 25 puandır)





3. Göstergenin kodu ve algoritması

Gösterge kodu 900 satırdan oluştuğu için oldukça büyüktür. Daha önce bahsedildiği gibi, maksimum ayrılmış işlevler algoritmanın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Önceki makaledeki bazı işlevler temel olarak kullanılacaktır. Bazı yönlerin yanlış anlaşılması durumunda, Kagi grafik yapım göstergesine başvurabilir veya bana e-posta gönderebilirsiniz.

Kodun her işlevi makalede açıklanacaktır. İşlevler yerinde anlatılacaktır.





3.1. Gösterge giriş parametreleri

Renko grafiği, farklı renkteki yukarı ve aşağı tuğlaların aralığıdır. Bu tür bir yapı, bir "Renkli mum grafik" grafiksel yapısında birleştirilmiş yalnızca beş arabellek gerektirir. Kalan dört arabellek, göstergeyi hesaplamak için gereken verileri toplar.

Gruplara ayrılmış giriş parametrelerini (25) alın.

adım - bir tuğla boyutu veya adım;

- bir tuğla boyutu veya adım; type_step - puan veya yüzde olarak adım türü (ikincisi, mevcut fiyata bağlı olarak hesaplanır);

- puan veya yüzde olarak adım türü (ikincisi, mevcut fiyata bağlı olarak hesaplanır); magic_numb - grafiksel nesneleri ayırt etmek için gerekli olan ve onları grafikten çıkarmak için kullanılan sihirli bir sayı;

- grafiksel nesneleri ayırt etmek için gerekli olan ve onları grafikten çıkarmak için kullanılan sihirli bir sayı; levels_number - gösterge penceresinde tuğlaları bölmek için seviyeler (0- seviye yok);

- gösterge penceresinde tuğlaları bölmek için seviyeler (0- seviye yok); levels_color - gösterge penceresindeki seviyelerin rengi;

- gösterge penceresindeki seviyelerin rengi; time_frame - grafik oluşturma (analiz edilen dönem) için bir dönem ayarlamak için kullanılır;

- grafik oluşturma (analiz edilen dönem) için bir dönem ayarlamak için kullanılır; time_redraw - grafiğin güncelleme zamanı;

- grafiğin güncelleme zamanı; first_date_start - grafiğin başlatılacağı tarih;

- grafiğin başlatılacağı tarih; type_price - oluşturma için fiyat türleri: Kapat - kapanış fiyatına dayalı standart yöntem; Açık - açılış fiyatı; Yüksek - maksimum fiyatlar ve Düşük - minimum fiyatlar;

- oluşturma için fiyat türleri: Kapat - kapanış fiyatına dayalı standart yöntem; Açık - açılış fiyatı; Yüksek - maksimum fiyatlar ve Düşük - minimum fiyatlar; shadow_print - doğru seçeneği belirlerseniz gölgeler birkaç tuğlanın açılmasına neden olan maksimum veya minimum fiyatı temsil eder;

- doğru seçeneği belirlerseniz gölgeler birkaç tuğlanın açılmasına neden olan maksimum veya minimum fiyatı temsil eder; filter_number - grafiğin tersine çevrilmesi için kullanılan tuğla değeri (grafiği tersine çevirmek için gereken tuğla sayısından sorumlu ekstra bir seçenek);

- grafiğin tersine çevrilmesi için kullanılan tuğla değeri (grafiği tersine çevirmek için gereken tuğla sayısından sorumlu ekstra bir seçenek); zig_zag - ana grafikte ZigZag'ler çizmek için kullanılır (ana grafikte bir analizi kolaylaştıran veya grafiği güncellemek için kullanılan ekstra bir çizim);

- ana grafikte ZigZag'ler çizmek için kullanılır (ana grafikte bir analizi kolaylaştıran veya grafiği güncellemek için kullanılan ekstra bir çizim); zig_zag_shadow - maksimum ve minimum fiyatlara göre ZigZag çizmek için kullanılır (uç noktalarda zikzaklar oluşturmak için en yakın maksimum ve minimum fiyatları kullanır);

- maksimum ve minimum fiyatlara göre ZigZag çizmek için kullanılır (uç noktalarda zikzaklar oluşturmak için en yakın maksimum ve minimum fiyatları kullanır); zig_zag_width - ZigZag çizgi genişliği;

- ZigZag çizgi genişliği; zig_zag_color_up - ZigZag yukarı doğru çizgi rengi;

- ZigZag yukarı doğru çizgi rengi; zig_zag_color_down - ZigZag aşağı doğru çizgi rengi;

- ZigZag aşağı doğru çizgi rengi; square_draw - ana grafikte tuğla çizmek için kullanılır (bu modda tuğlaları açan fiyat hareketlerini görebilirsiniz);

- ana grafikte tuğla çizmek için kullanılır (bu modda tuğlaları açan fiyat hareketlerini görebilirsiniz); square_color_up - ana yukarı doğru grafikte tuğla rengi;

- ana yukarı doğru grafikte tuğla rengi; square_color_down - ana aşağı doğru grafikte tuğla rengi;

- ana aşağı doğru grafikte tuğla rengi; square_fill - ana grafikte tuğla boyama;

- ana grafikte tuğla boyama; square_width - ana grafikte tuğla çizgi genişliği;

- ana grafikte tuğla çizgi genişliği; frame_draw - tuğla çerçeve çizmek için kullanılır (tuğla kenarlıklarını temsil eder, nadiren kullanılan ekstra bir seçenektir);

- tuğla çerçeve çizmek için kullanılır (tuğla kenarlıklarını temsil eder, nadiren kullanılan ekstra bir seçenektir); frame_width - tuğla çizgi genişliği;

- tuğla çizgi genişliği; frame_color_up - yukarı tuğla kenarlıkların rengi;

- yukarı tuğla kenarlıkların rengi; frame_color_down - aşağı tuğla kenarlıkların rengi.

Ardından kod, arabellekleri bildirir: beş ana arabellek grafik çizim için kullanılırken, dördü tasarım ve hesaplama verilerini depolamak için kullanılır. Fiyat[] - oluşturma için kullanılan kopyalanan fiyatları depolamak için arabellek, Tarih[] - ana grafikte çizim için kullanılan kopyalanan verileri depolamak için arabellek, Price_high[] ve Price_low[] - ana grafikte ZigZag çizimlerinde uygulanan maksimum ve minimum değerleri depolamak için arabellekler.

Bundan sonra hesaplama arabellek dizileri ve yardımcı işlev değişkenleri bildirilir: func_draw_renko, func_draw_zig_zag, func_draw_renko_main_chart. Bunlar daha sonra açıklanacaktır.

#property copyright "Azotskiy Aktiniy ICQ:695710750" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Aktiniy" #property version "1.00" #property description "Auto Build Chart Renko" #property description " " #property description "This indicator used to draw Renko chart in the indicator window, and in the main chart window" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 9 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RENKO" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_color1 clrRed , clrBlue , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' , C'0,0,0' #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 enum type_step_renko { point= 0 , percent= 1 , }; enum type_price_renko { close= 0 , open= 1 , high= 2 , low= 3 , }; input double step= 10 ; input type_step_renko type_step=point; input long magic_numb= 65758473787389 ; input int levels_number= 1000 ; input color levels_color= clrLavender ; input ENUM_TIMEFRAMES time_frame= PERIOD_CURRENT ; input ENUM_TIMEFRAMES time_redraw= PERIOD_M1 ; input datetime first_date_start= D'2013.09.13 00:00:00' ; input type_price_renko type_price=close; input bool shadow_print= true ; input int filter_number= 0 ; input bool zig_zag= true ; input bool zig_zag_shadow= true ; input int zig_zag_width= 2 ; input color zig_zag_color_up= clrBlue ; input color zig_zag_color_down= clrRed ; input bool square_draw= true ; input color square_color_up= clrBlue ; input color square_color_down= clrRed ; input bool square_fill= true ; input int square_width= 2 ; input bool frame_draw= true ; input int frame_width= 2 ; input color frame_color_up= clrBlue ; input color frame_color_down= clrRed ; double RENKO_open[]; double RENKO_high[]; double RENKO_low[]; double RENKO_close[]; double RENKO_color[]; double Price[]; double Date[]; double Price_high[]; double Price_low[]; double up_price[]; double down_price[]; char type_box[]; datetime time_box[]; double shadow_up[]; double shadow_down[]; int number_id[]; int obj= 0 ; int a= 0 ; int bars; datetime date_stop; datetime date_start; bool date_change;





3.2. Gösterge başlatıcı

Gösterge arabellekleri tek boyutlu dinamik dizilere bağlıdır, adresleme zaman serilerinde olduğu gibi INDICATOR_DATA ve INDICATOR_COLOR_INDEX arabelleklerinde ayarlanır. Geri kalan dinamik dizilerin (Price[], Date[], Price_high[], Price_low[]) adreslemesi, yalnızca veri depolamak için kullanıldıklarından, değişiklik yapılmadan bırakılır.

Grafikte görüntülenmeyen değerler ayarlanır. Ardından göstergeye isim atanır, gösterge doğruluğu ayarlanır ve gösterge penceresinde mevcut sayısal değerlerin görüntülenmesi engellenir.

Bundan sonra date_start değişken değeri (hesaplamaların başlama tarihi) atanır. Değişkene değer atanır, grafik gösterge arabelleği için çok ağır olabileceğinden giriş değeri kullanılmaz. Başlangıç tarihi düzeltilir ve özel ilan edilir. Analiz başlangıç tarihi veya "func_calc_date_start" işlevi, zaman düzeltmelerini gerçekleştirir.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RENKO_open, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_open, true ); SetIndexBuffer ( 1 ,RENKO_high, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_high, true ); SetIndexBuffer ( 2 ,RENKO_low, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_low, true ); SetIndexBuffer ( 3 ,RENKO_close, INDICATOR_DATA ); ArraySetAsSeries (RENKO_close, true ); SetIndexBuffer ( 4 ,RENKO_color, INDICATOR_COLOR_INDEX ); ArraySetAsSeries (RENKO_color, true ); SetIndexBuffer ( 5 ,Price, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,Date, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,Price_high, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Price_low, INDICATOR_CALCULATIONS ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "ABCR " + IntegerToString (magic_numb)); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false ); date_start=first_date_start; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

3.3. Analiz başlangıç tarihi hesaplama işlevi

İşlev küçüktür ve esasen bir döngüden oluşur. Yalnızca iki giriş parametresi vardır; başlangıçta ayarlanan başlangıç tarihi ve hesaplama bitiş tarihi (güncel tarih). İşlevde başlangıç tarihi değiştirilir ve cevap olarak görüntülenir.

İşlev gövdesi, alıcı arabellek dizisini ölçmekle başlar (tüm arabellekler, seçilen zaman dilimi çubuklarının sayısına eşit olan aynı boyuta sahiptir). Ardından, seçilen zaman diliminde bir dizi çubuk ölçülür.



Döngü koşulunda, seçilen zaman diliminin çubuk sayısı ve arabellek dizisi boyutu karşılaştırılır. Daha fazla çubuğunuz varsa, yani tümü arabellek dizisine yerleştirilemezse alınan zaman dilimi on gün olarak kısaltılır; bu da analiz başlangıç tarihine on gün eklendiği anlamına gelir. Bu, arabellek dizisi tüm çubuk verilerini içeremeyecek duruma gelene kadar devam eder. İşlev, hesaplanan tarihi verir.

datetime func_calc_date_start( datetime input_data_start, datetime data_stop) { int Array_Size= ArraySize (Price); int Bars_Size= Bars ( _Symbol ,time_frame,input_data_start,data_stop); for (;Bars_Size>Array_Size;input_data_start+= 864000 ) { Bars_Size= Bars ( _Symbol ,time_frame,input_data_start,data_stop); } return (input_data_start); }

3.4. Veri kopyalama işlevi

İlk olarak, veriler veri kopyalama işlevleriyle (func_copy_price ve func_copy_date) kopyalanır.

Ayarlanan dönem ve zaman diliminin Açılış , Kapanış, Yüksek ve Düşük fiyatlarını dizide kopyalamanıza izin veren fiyat kopyalama işlevini veya func_copy_price'ı ele alalım. Başarılı bir kopyalama durumunda işlev "doğru" değerini verir.

İşlev çağrısının başlangıcında false değeri başlatılır, ardından kopyalanan verinin bir sonuç değişkeni başlatılır ve negatif bir değer atanır. Geçici olarak kopyalanan verileri depolamak için ortak bir price_interim[] dizisi ve kopyalanan verilerin kaydedilmesini önlemek için bar_to_copy değişkeni bildirilir.

Ayrıca işlev, kopyalanan verileri depolamak için önceden bildirilen değişkenleri sıfırlar, zaman dilimindeki çubuk sayısını hesaplar ve seçilen fiyata göre (0-Kapanış, 1-Açılış, 2-Yüksek ve 3-Düşük) ve bir switch beyanına göre, bars_copied değişken fiyatlarına önceden kopyalanan verilerin değerini atar. Bundan sonra, kopyalanacak veri sayısı hesaplanır. Veriler daha önce kopyalanmışsa grafikte değişiklik yapılmasını önlemek için son kopyalanan çubuk bilgileri silinir.

Bir switch, gerekli fiyat verilerini price_interim[] zaman dizisine kopyalar. Bundan sonra, kopyalamanın sonucu kontrol edilir ve bir switch, kopyalanan veri değişkenlerini doldurur.

bool func_copy_price( double &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period, datetime data_start, datetime data_stop, char price_type) { int x= false ; int result_copy=- 1 ; static double price_interim[]; static int bars_to_copy; static int bars_copied_0; static int bars_copied_1; static int bars_copied_2; static int bars_copied_3; static int bars_copied; if (date_change== true ) { ZeroMemory (price_interim); ZeroMemory (bars_to_copy); ZeroMemory (bars_copied_0); ZeroMemory (bars_copied_1); ZeroMemory (bars_copied_2); ZeroMemory (bars_copied_3); ZeroMemory (bars_copied); } bars_to_copy= Bars ( _Symbol ,period,data_start,data_stop); switch (price_type) { case 0 : bars_copied=bars_copied_0; break ; case 1 : bars_copied=bars_copied_1; break ; case 2 : bars_copied=bars_copied_2; break ; case 3 : bars_copied=bars_copied_3; break ; } bars_to_copy-=bars_copied; if (bars_copied!= 0 ) { bars_copied--; bars_to_copy++; } ArrayResize (price_interim,bars_to_copy); switch (price_type) { case 0 : { result_copy= CopyClose ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; case 1 : { result_copy= CopyOpen ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; case 2 : { result_copy= CopyHigh ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; case 3 : { result_copy= CopyLow ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,price_interim); } break ; } if (result_copy!=- 1 ) { ArrayCopy (result_array,price_interim,bars_copied, 0 , WHOLE_ARRAY ); x= true ; bars_copied+=result_copy; } switch (price_type) { case 0 : bars_copied_0=bars_copied; break ; case 1 : bars_copied_1=bars_copied; break ; case 2 : bars_copied_2=bars_copied; break ; case 3 : bars_copied_3=bars_copied; break ; } return (x); }

"func_copy_date" veya tarih kopyalama işlevi. Fonksiyonun kodu yukarıda bahsedilen birime benzer, fark kopyalanan verinin türündedir.

bool func_copy_date( double &result_array[], ENUM_TIMEFRAMES period, datetime data_start, datetime data_stop) { int x= false ; int result_copy=- 1 ; static datetime time_interim[]; static int bars_to_copy; static int bars_copied; if (date_change== true ) { ZeroMemory (time_interim); ZeroMemory (bars_to_copy); ZeroMemory (bars_copied); } bars_to_copy= Bars ( _Symbol ,period,data_start,data_stop); bars_to_copy-=bars_copied; if (bars_copied!= 0 ) { bars_copied--; bars_to_copy++; } ArrayResize (time_interim,bars_to_copy); result_copy= CopyTime ( _Symbol ,period, 0 ,bars_to_copy,time_interim); if (result_copy!=- 1 ) { ArrayCopy (result_array,time_interim,bars_copied, 0 , WHOLE_ARRAY ); x= true ; bars_copied+=result_copy; } return (x); }

3.5. Tuğla hesaplama

Gösterge parametrelerinden de görebileceğiniz gibi, bir tuğla boyutu hem puan hem de mevcut fiyatın yüzdesi olarak ayarlanabilir. Puanlar sabit bir değerdir ancak yüzde olarak hesaplamalar nasıl yapılır? Bu amaçla "func_calc_dorstep" tuğla hesaplama işlevi vardır.

Üç giriş parametresi vardır: mevcut fiyat (tuğla boyutu yüzde olarak ise fiyatın yüzdesini hesaplamak için), hesaplama yöntemi (puan veya yüzde) ve adım boyutu (yüzde veya puan olarak olabilen bir değerle ayarlanır).

İşlevin başında cevabın değişkeni çift tür ile başlatılır ve if-else koşul ifadesi ile seçilen hesaplama yöntemine bağlı olarak puanlar atanır. Daha sonra, hesaplamalar integral olmayan değerle sonuçlansa bile değer tamsayısını korumak için yanıt değişkeni int türüne dönüştürülür.

int func_calc_dorstep( double price, char type_doorstep, double doorstep) { double x= 0 ; if (type_doorstep== 0 ) { x=doorstep; } if (type_doorstep== 1 ) { x=price/ _Point *doorstep/ 100 ; } return (( int )x); }

3.6. Ana İşlev - Renko Grafiği sınıflandırması

Renko grafiği sınıflandırmasının ana işlevi - "func_draw_renko". Bu işlev, grafiksel arabelleklerden (gösterge arabellekleri) ve hesaplama arabellek dizilerinin doldurulmasından sorumludur. Hesaplama arabellekleri, her bir tuğlanın bilgilerini depolar.

İşlevin girdi parametreleri, fiyatların ve çubukların oluşturma tarihlerinin veri dizileridir. Burada adım türü ve parametresi, ters filtre ve gölge çizim parametresi hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İşlev iki kısma ayrılabilir: tuğla hesaplama numarası olan kısım ve hesaplama ve grafik arabellek doldurma bulunan kısım.

İşlevin başlangıcında, arabellekler boş kutuları kapatmak için sıfırlanır. Daha sonra yardımcı değişkenler girilir: adım için "doorstep_now" değişkeni kullanılır (yüzde adımında boyutunu değiştirmek için kullanılır), "point_go" son inşa edilen tuğladan olan mesafe hakkında bilgi depolar, "a" değişkeni tuğla hesaplama için kullanılır, "up_price_calc" ve "down_price_calc" - en son analiz edilen yüksek ve düşük fiyatlar, "type_box_calc" - en son analiz edilen tuğla türü (yukarı veya aşağı).

Her iki işlev parçası da bir döngüden oluşur, ikinci kısım ilkini tamamlar. Süreci ayrıntılı olarak analiz edin.

İlk döngü, kopyalanan tüm değerler üzerinden işlenir, «çubuklar" değeri, bir dizi kopyalanan veriden sorumludur (daha sonra ele alınacak olan bir "func_concolidation" işlevinde hesaplanır). Döngünün devamında, işlev tuğla boyutunun hesaplanmasına başlar. Her çubuğun kapanış fiyatı farklı olduğu için yüzde adımı kullanılıyorsa her çubuk için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.



Koşullu if ifadesi fiyatın yönünü kontrol ederken, fiyatın bir veya daha fazla adım mesafesini geçmesi gerekir. Fiyat hareket yönü belirlendikten sonra bir önceki hareketin (son tuğlanın) durumu kontrol edilir. Bu, gösterge parametreleri filtre parametresini (ters çevirme için gerekli tuğla sayısı) içerdiği için yapılır. Tüm koşullar kontrol edildikten sonra döngü başlatılır, tuğlaların mevcut fiyat hareketini temsil ettiği kadar işlenir.

Görüntü çubukları hesaplanır, hesaplama arabellek dizileri boyut olarak değiştirilir ve sıfırlanır. Bundan sonra, ilk birkaç (ilk karşılaştırma sırasında kullanılır) hesaplama dizilerine birincil değerler atanır.

Gösterilen maksimum çubuk sayısı, olası tuğla sayısından azsa, fazladan tuğlalar hesaplanır ve düşük değer ile ilgili mesaj görüntülenir. Bu, grafiğin yanlış görüntülenmesini önlemek için yapılır.

Tuğla sayısı hesaplama değişkeni sıfırlanır ve ana döngü başlar. Önceki döngüden farklı olarak, ana döngü aynı zamanda arabellek dizilerinin hesaplanmasından ve tuğla sayacının sıfırlanmasından da sorumludur.

İşlevin sonunda grafik arabellekleri doldurulur.

void func_draw_renko( double &price[], double &date[], int number_filter, bool draw_shadow, char type_doorstep, double doorstep) { ZeroMemory (RENKO_close); ZeroMemory (RENKO_color); ZeroMemory (RENKO_high); ZeroMemory (RENKO_low); ZeroMemory (RENKO_open); int doorstep_now; int point_go; a= 0 ; double up_price_calc=price[ 0 ]; double down_price_calc=price[ 0 ]; char type_box_calc= 0 ; for ( int z= 0 ; z<bars; z++) { doorstep_now=func_calc_dorstep(price[z],type_doorstep,doorstep); if ((price[z]-up_price_calc)/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((price[z]-up_price_calc)/ _Point ); if (type_box_calc== 1 || type_box_calc== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; down_price_calc=up_price_calc; up_price_calc=down_price_calc+(doorstep_now* _Point ); type_box_calc= 1 ; } } if (type_box_calc==- 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; down_price_calc=up_price_calc; up_price_calc=down_price_calc+(doorstep_now* _Point ); type_box_calc= 1 ; } } } } if ((down_price_calc-price[z])/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((down_price_calc-price[z])/ _Point ); if (type_box_calc==- 1 || type_box_calc== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; up_price_calc=down_price_calc; down_price_calc=up_price_calc-(doorstep_now* _Point ); type_box_calc=- 1 ; } } if (type_box_calc== 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; up_price_calc=down_price_calc; down_price_calc=up_price_calc-(doorstep_now* _Point ); type_box_calc=- 1 ; } } } } } int b= Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); ArrayResize (up_price,b); ArrayResize (down_price,b); ArrayResize (type_box,b); ArrayResize (time_box,b); ArrayResize (shadow_up,b); ArrayResize (shadow_down,b); ArrayResize (number_id,b); ZeroMemory (up_price); ZeroMemory (down_price); ZeroMemory (type_box); ZeroMemory (time_box); ZeroMemory (shadow_up); ZeroMemory (shadow_down); ZeroMemory (number_id); up_price[ 0 ]=price[ 0 ]; down_price[ 0 ]=price[ 0 ]; type_box[ 0 ]= 0 ; int l=a-b; int turn_cycle=l/(b- 1 ); int turn_rest=( int ) MathMod (l,(b- 1 ))+ 2 ; int turn_var= 0 ; if (a>b) Alert ( "More bricks than can be placed on the chart, the step is small" ); a= 0 ; for ( int z= 0 ; z<bars; z++) { doorstep_now=func_calc_dorstep(price[z],type_doorstep,doorstep); if ((price[z]-up_price[a])/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((price[z]-up_price[a])/ _Point ); if (type_box[a]== 1 || type_box[a]== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { up_price[ 0 ]=up_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } down_price[a]=up_price[a- 1 ]; up_price[a]=down_price[a]+(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_up[a]=price[z]; else shadow_up[a]=up_price[a]; shadow_down[a]=down_price[a]; time_box[a]=( datetime )Date[z]; type_box[a]= 1 ; number_id[a]=z; } } if (type_box[a]==- 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { up_price[ 0 ]=up_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } down_price[a]=up_price[a- 1 ]; up_price[a]=down_price[a]+(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_up[a]=price[z]; else shadow_up[a]=up_price[a]; shadow_down[a]=down_price[a]; time_box[a]=( datetime )Date[z]; type_box[a]= 1 ; number_id[a]=z; } } } } if ((down_price[a]-price[z])/ _Point >=doorstep_now) { point_go= int ((down_price[a]-price[z])/ _Point ); if (type_box[a]==- 1 || type_box[a]== 0 ) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { down_price[ 0 ]=down_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } up_price[a]=down_price[a- 1 ]; down_price[a]=up_price[a]-(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_down[a]=price[z]; else shadow_down[a]=down_price[a]; shadow_up[a]=up_price[a]; time_box[a]=set the down shadow value]; type_box[a]=- 1 ; number_id[a]=z; } } if (type_box[a]== 1 ) { if ((point_go/doorstep_now)>=number_filter) { for ( int y=point_go; y>=doorstep_now; y-=doorstep_now) { a++; if ((a==b && turn_var<turn_cycle) || (turn_var==turn_cycle && turn_rest==a)) { down_price[ 0 ]=down_price[a- 1 ]; a= 1 ; turn_var++; } up_price[a]=down_price[a- 1 ]; down_price[a]=up_price[a]-(doorstep_now* _Point ); if (shadow_print== true ) shadow_down[a]=price[z]; else shadow_down[a]=down_price[a]; shadow_up[a]=up_price[a]; time_box[a]=( datetime )Date[z]; type_box[a]=- 1 ; number_id[a]=z; } } } } } int y=a; for ( int z= 0 ; z<a; z++) { if (type_box[y]== 1 )RENKO_color[z]= 0 ; else RENKO_color[z]= 1 ; RENKO_open[z]=down_price[y]; RENKO_close[z]=up_price[y]; RENKO_high[z]=shadow_up[y]; RENKO_low[z]=shadow_down[y]; y--; } }





3.7. "Trend çizgisi" ve "dikdörtgen" grafiksel nesneleri oluşturma işlevi

"Trend çizgisi" grafiksel nesnesi veya "func_create_trend_line" oluşturma işlevi ve "dikdörtgen" grafiksel nesnesi veya "func_create_square_or_rectangle" oluşturma işlevi, OBJ_RECTANGLE ve OBJ_TREND referansında belirtilen verilere dayanmaktadır. "Renko" grafiğinde grafiksel nesneler oluşturmak ve ana grafik üzerinde "ZigZag" oluşturmak için kullanılırlar.

void func_create_trend_line( string name, double price1, double price2, datetime time1, datetime time2, int width, color color_line) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,color_line); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,width); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , false ); }

void func_create_square_or_rectangle( string name, double price1, double price2, datetime time1, datetime time2, int width, color color_square, bool fill) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_RECTANGLE , 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,color_square); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,width); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FILL ,fill); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK , false ); }





3.8. Ana grafikteki "Renko" yapısı

Hesaplama ortak arabellek dizilerinin kullanılması nedeniyle, Renko grafiği veya "func_draw_renko_main_chart" işlevi oldukça kompakttır.

Giriş parametreleri şunları içerir: çerçeveleriyle birlikte yukarı ve aşağı tuğla, iki tür çerçeve genişliği (birincisi tuğla için kullanılır, ikincisi bunun çerçevesi için), üç görüntüleme seçeneği ("tuğlalar", renkleri ve çerçeveleri).

İlk olarak, nesnelerin adlarına sahip değişkenler bildirilir, ardından her nesnenin oluşturulan adıyla döngü açılır ve önceki tuğla türüne bağlı olarak "trend çizgisi" ve "dikdörtgen" grafik nesnelerinin işlevi başlatılır. Parametreler, hesaplama arabelleği dizilerinden alınır.

void func_draw_renko_main_chart( color color_square_up, color color_square_down, color color_frame_up, color color_frame_down, int width_square, int width_frame, bool square, bool fill, bool frame) { string name_square; string name_frame; for ( int z= 2 ; z<=a; z++) { name_square= IntegerToString (magic_numb)+ "_Square_" + IntegerToString (z); name_frame= IntegerToString (magic_numb)+ "_Frame_" + IntegerToString (z); if (type_box[z]== 1 ) { if (square== true )func_create_square_or_rectangle(name_square,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_square,color_square_up,fill); if (frame== true )func_create_square_or_rectangle(name_frame,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_frame,color_frame_up, false ); } if (type_box[z]==- 1 ) { if (square== true )func_create_square_or_rectangle(name_square,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_square,color_square_down,fill); if (frame== true )func_create_square_or_rectangle(name_frame,up_price[z],down_price[z],time_box[z- 1 ],time_box[z],width_frame,color_frame_down, false ); } } }

3.9. Ana grafikteki "ZigZag" yapısı

Göstergeye bir sonraki ek türü, "ZigZag" grafik işlevi veya "func_draw_zig_zag"dır.

Girdi parametreleri: çizim yolu (maksimum veya minimum fiyatlarda veya grafik noktalarında), çizgi genişliği, yukarı veya aşağı çizgi rengi.

4. resimde "zig_zag_shadow" parametre değişikliği görülmektedir. "True" açıksa gösterge gölge noktalara (minimum ve maksimum fiyatlar) "ZigZag" çizgileri çizer, "false" seçeneğinde "ZigZag" çizgileri "Renko" maksimum ve minimum noktalarına çizilir.





Şek.4. "zig_zag_shadow" parametresinin EURUSD, H1, 10 puan üzerindeki etkisi.

"Trend çizgisi" nesnesini oluşturmak için iki nokta (başlangıç ve bitiş) gereklidir, fiyat parametresi için iki değişken ve tarih parametresi için iki değişken girin. Koşullu ifadeler, ilk tuğla tipine bağlı olarak ilk noktayı ayarlarsa.

Tüm nesneleri oluşturan döngü başlatılır. Gördüğünüz gibi, ilk nokta zaten ayarlandığından döngü ikinci tuğla analizinden başlıyor. Ardından if koşullu ifade, tuğlanın türünü (fiyat davranışı) kontrol eder. Nesne adının değişkeni doldurulur ve hareket değişikliğine bağlı olarak döngü bölünür. Sırayla, çizim yöntemine bağlı olarak iki varyanta ayrılır.



Minimum ve maksimum fiyatlarda görüntüleniyorsa, Price_high[] ve Price_low[] veri dizileri yakın minimum ve maksimum noktaları arar. Arama, yakındaki çubuklarla sınırlandırılmıştır.

Grafik noktalarında sınıflandırılmışsa, veriler arabellek dizilerinden atanır.



"Trend çizgisi" oluşturma işlevi çağrılır. İşlev, "ZigZag"ın analizini ve grafiğini tamamlar.

void func_draw_zig_zag( bool price_shadow, int line_width, color line_color_up, color line_color_down) { double price_1= 0 ; double price_2= 0 ; datetime date_1= 0 ; datetime date_2= 0 ; if (type_box[ 1 ]== 1 )price_1=down_price[ 1 ]; if (type_box[ 1 ]==- 1 )price_1=up_price[ 1 ]; date_1=time_box[ 1 ]; int id= 0 ; int n= 0 ; string name_line; for ( int z= 2 ; z<=a; z++) { if (type_box[z]!=type_box[z- 1 ]) { n++; name_line= IntegerToString (magic_numb)+ "_Line_" + IntegerToString (n); if (type_box[z]== 1 ) { if (price_shadow== true ) { id=number_id[z- 1 ]; if ((id- 1 )> 0 && Price_low[id- 1 ]<Price_low[id])id--; if (Price_low[id+ 1 ]<Price_low[id])id++; price_2=Price_low[id]; date_2=( datetime )Date[id]; } else { price_2=down_price[z- 1 ]; date_2=time_box[z- 1 ]; } func_create_trend_line(name_line,price_1,price_2,date_1,date_2,line_width,line_color_down); price_1=price_2; date_1=date_2; } if (type_box[z]==- 1 ) { if (price_shadow== true ) { id=number_id[z- 1 ]; if ((id- 1 )> 0 && Price_high[id- 1 ]>Price_high[id])id--; if (Price_high[id+ 1 ]>Price_high[id])id++; price_2=Price_high[id]; date_2=( datetime )Date[id]; } else { price_2=up_price[z- 1 ]; date_2=time_box[z- 1 ]; } func_create_trend_line(name_line,price_1,price_2,date_1,date_2,line_width,line_color_up); price_1=price_2; date_1=date_2; } } } }

3.10. Önceden oluşturulmuş grafiksel nesneleri silme

Sihirli sayı, göstergenin nesnelerini belirlemek için kullanılır. Tek bir grafik üzerinde birkaç göstergenin başlatılmasını ve nesneleri silme işlemini basitleştirir.



Sonraki işlev, nesneleri veya "func_delete_objects"i silme işlevidir. Ad (nesnelere bağlı olarak ayarlanır: trend çizgisi veya dikdörtgen) ve nesne sayısı iki giriş parametresidir. İşlev, nesneleri seçer ve önceden atanmış ada sahip nesneleri siler.

void func_delete_objects( string name, int number) { string name_del; for ( int x= 0 ; x<=number; x++) { name_del=name+ IntegerToString (x); ObjectDelete ( 0 ,name_del); } }

Tüm gösterge nesnelerini silmek için tüm işlevleri birleştiren işlev oluşturuldu.

void func_all_delete() { obj= ObjectsTotal ( 0 ,- 1 ,- 1 ); func_delete_objects( IntegerToString (magic_numb)+ "_Line_" ,obj); func_delete_objects( IntegerToString (magic_numb)+ "_Square_" ,obj); func_delete_objects( IntegerToString (magic_numb)+ "_Frame_" ,obj); ChartRedraw ( 0 ); }





3.11. Seviye oluşturma işlevi

Seviye oluşturma için "func_create_levels" işlevi, gösterge penceresindeki grafiğin görüntülenmesini basitleştirir. Yalnızca iki giriş parametresine sahiptir: oluşturulan seviyelerin sayısı ve renkleri.

İşlevin gövdesinde, görüntülenen seviyelerin sayısını ayarlamak için IndicatorSetInteger kullanılır, ardından her seviye için fiyat ve renk ayarlanır.

void func_create_levels( int level_number, color level_color) { IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,level_number); int k= 0 ; if (a>level_number)k=a-level_number; for ( int z= 0 ;(z<=level_number && k<=a); z++,k++) { IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,z,up_price[k]); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELCOLOR ,z,level_color); } }

3.12. Konsolidasyon işlevi

Tüm işlevleri birleştirmek için "func_consolidation" işlevi oluşturuldu.



İşlev, yürütülen tüm işlevleri çağırır.

void func_concolidation() { func_all_delete(); date_stop= TimeCurrent (); if ((bars= Bars ( _Symbol ,time_frame,date_start,date_stop))> ArraySize (Price)) { date_start=func_calc_date_start(date_start,date_stop); Alert ( "The initial date was changed due to the lack of the chart size" ); date_change= true ; bars= Bars ( _Symbol ,time_frame,date_start,date_stop); } bool result_copy_price=func_copy_price(Price,time_frame,date_start,date_stop,type_price); bool result_copy_date=func_copy_date(Date,time_frame,date_start,date_stop); if (result_copy_price= true && result_copy_date== true )date_change= false ; if (zig_zag_shadow== true ) { func_copy_price(Price_high,time_frame,date_start,date_stop, 2 ); func_copy_price(Price_low,time_frame,date_start,date_stop, 3 ); } func_draw_renko(Price,Date,filter_number,shadow_print,type_step,step); if (zig_zag== true )func_draw_zig_zag(zig_zag_shadow,zig_zag_width,zig_zag_color_up,zig_zag_color_down); func_draw_renko_main_chart(square_color_up,square_color_down,frame_color_up,frame_color_down,square_width,frame_width,square_draw,square_fill,frame_draw); func_create_levels(levels_number,levels_color); ChartRedraw ( 0 ); }

3.13. OnCalculate() ve OnChartEvent() işlevleri

OnCalculate() işlevine geçmeden önce, yeni çubuğu analiz eden "func_new_bar" işlevine bir göz atalım.



IsNewBar içinde açıklanan basitleştirilmiş işlevdir.

bool func_new_bar( ENUM_TIMEFRAMES period_time) { static datetime old_times; bool res= false ; datetime new_time[ 1 ]; int copied= CopyTime ( _Symbol ,period_time, 0 , 1 ,new_time); if (copied> 0 ) { if (old_times!=new_time[ 0 ]) { if (old_times!= 0 ) res= true ; old_times=new_time[ 0 ]; } } return (res); }

OnCalculate() işlevi, grafik güncellemesi sırasında yeni bir çubuk oluşturulursa tüm işlevlerin konsolidasyonunu başlatır.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (func_new_bar(time_redraw)== true ) { func_concolidation(); } return (rates_total); }

OnChartEvent() işlevi, "C"ye basılarak tüm grafiksel nesneleri siler, "R"ye basılması, grafiğin yeniden çizilmesini (konsolidasyon işlevi) başlatır.

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (lparam== 82 ) { func_concolidation(); } if (lparam== 67 ) { func_all_delete(); } } }





3.14. OnDeinit() İşlevi

Son olarak, OnDeinit() işlevi. Bu işlev, göstergenin tüm grafiksel nesnelerini silme işlevini başlatır.

void OnDeinit ( const int reason) { func_all_delete(); }





4. Uygulamada Renko grafiğini kullanma



Renko grafiği, fiyat hareketleri stratejisine göre oluşturulmuştur.



En popüler stratejiyle başlayalım: yukarı doğru hareket eden tuğla aşağı doğru hareket etmeye başladığında sat ve tersi durumda satın al.



Bu, Şekil 5'te gösterilmiştir:





Şek.5. Standart Renko grafiği (EURUSD H4, 20 puan)

Şekil 5, piyasa girişinin altı noktasını (A,B,C,D,E,F) göstermektedir.



"A" noktasında yukarı tuğla, aşağı tuğlaya dönüşür.

(B,C,D) noktalarındaki gibi ters tuğla tek hareketle oluşturulur. Ancak "E" noktasında tek hareketle iki tuğla oluşturuldu, aşağı doğru gölgeler aynı seviyede oluşturuldu.

Bu durumda giriş "E" ve "F" noktaları arasında mümkündür. Başarılı bir giriş değil, fiyat ters yönde hareket ettiğinden, analojik durum "F" noktasında: bir hareketin iki tuğla oluşturduğu yer. Yukarı gölgeler aynı seviyede. Güçlü bir hareket olsa da fiyat yönünü değiştirmiyor.



Bunun anlamı, piyasaya en uygun girişin, tek bir hareketle bir ters tuğla (gölgelere bakın) oluşturulduğu zamandır. Aynı anda iki tuğla oluşturulursa, bu giriş güvenli olmayabilir.

Bu grafikteki "ZigZag" sınıflandırması grafiksel analiz için kullanılabilir. Şekil 6 birkaç örnek göstermektedir: "destek" ve "direnç" çizgileri, "baş ve omuzlar" model ayarı.







Şek.6. Grafiksel analiz (GBPUSD H4, 20 puan)

"Eşit uzaklıkta kanal" grafiksel analizi Şekil 7'de gösterilmektedir.



Gösterge, zaman dilimini analiz edecek şekilde ayarlanmıştır ve sınıflandırma, dört saatlik zaman diliminde görüntülenir.



Bu tür ayarlar, aynı anda birkaç zaman diliminde özel takip sinyallerine izin verir; bu, bir göstergenin bir zaman diliminde ve diğerinin ikinci zaman diliminde kullanılabileceği anlamına gelir.







Şek.7. "Eşit uzaklıkta kanal" USDCHF, H4, H1, 20 puandaki ayarların analizi.

Şek. 8, bir grafikteki farklı zaman dilimlerinin bir örneğini daha temsil etmektedir.

Zaman grafiği olası kapanış dönüşlerini gösterir, dört saatlik grafik gereksiz sinyalleri siler, günlük grafik eğilim hareketlerinin uzun pozisyon sürelerini onaylar.





Şek.8. GBPUSD, H1, H4 ve D1'deki Renko göstergesi

Bir başka gösterge örneği Şekil 9'dadır. Kural diyor ki: En yakın kırmızı tuğlalar arasında, aralarında en az bir mavi tuğla olacak şekilde yukarı doğru bir çizgi oluşturun ve tuğla, çizginin altında oluşturulduktan sonra satış yapın.



Ve tam tersi: en yakın mavi tuğlalar arasında, aralarında en az bir kırmızı tuğla olacak şekilde aşağı doğru bir çizgi oluşturun ve tuğla, çizginin üzerinde oluşturulduktan sonra satış yapın.

Renkler Şekil 9'a göre belirtilmiştir. Şekil 9. Mavi ve kırmızı oklar, çizgi çizme yerlerini ve büyük oklar, satış ve satın alma sinyallerini gösterir.





Şek.9. GBPUSD, H4, 25 puan göstergesi örneği

Sonuç



Renko grafiği, yeni başlayanlar ve profesyonel yatırımcılar için ilginçtir. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala piyasalarda kullanılmaktadır.

Bu makalede grafiğe dikkatinizi çekmek ve Renko grafik analizini geliştirmek istedim. Renko grafik yapımının detaylı yöntemini göstermeye çalıştım.

Gösterge için yeni fikirleri ve iyileştirmeleri değerlendirmekten ve belki de bunları gelecekte uygulamaktan memnuniyet duyacağım. Gösterge uygulamasının birkaç yolu vardır, kendi uygulama yöntemlerinizi de bulabilirsiniz.

İlginiz için teşekkürler! Size başarılı alım satımlar ve yeni alım satım stratejisi uygulaması diliyorum.



