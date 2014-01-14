Para os indicadores e Expert Advisors muitas vezes se faz necessário a informação se uma nova barra apareceu no timeframe especificado. Aqui está um exemplo de como pode ser feito.

Após a primeira chamada da função isNewBar(), a barra atual não é assumida como uma nova barra. A função salva no seu tempo, se são barras atuais, então a próxima barra será nova.

O código é bem explicado, é fácil de entender, espero que seja útil.

Tome cuidado com os métodos, que são amplamente usados no MQL4 - onde a contagem de barras usa a função Barras (discutido aqui em Russo).

Em MQL5 somente funcionará se as barras máximas do gráfico são definidas como Ilimitada:



Neste caso, quando as novas barras aparecem, a função Barras irá retornar o número crescente de barras, mas se as barras máximas no gráfico são limitadas (por exemplo, 10 mil barras), esta abordagem não vai funcionar! É fácil de verificar.

É por isso que é necessário salvar os tempos das últimas barras e compará-las, porque o tempo não muda até que a barra esteja completa.

Este método é usado no indicador.

