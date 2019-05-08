Indicadores MTF como ferramenta de análise técnica

Introdução



A maioria de nós concorda com a opinião de que o processo de análise da situação atual do mercado começa com uma revisão dos períodos gráficos maiores, o que acontece até passarmos para o gráfico em que fazemos trading. Esta análise é uma das condições para uma negociação bem-sucedida e uma abordagem profissional. Geralmente para isso abrimos várias janelas ou alternamos entre períodos gráficos, se usarmos o mesmo conjunto de ferramentas. Assim, o processo de análise primária fica concluído.

Como devemos proceder a seguir? Temos que continuar ignorando o que acontece nos períodos gráficos maiores ou alternando janelas e períodos? Seria bom se trabalhássemos no período H1 e outros superiores, porque assim teríamos tempo para realizar uma avaliação cuidadosa. Mas, e se usássemos M1-M15? Precisamos da informação fornecidas por eles, que, às vezes, chega a ser vital, aqui e agora. Isso especialmente envolve as estratégias MTF baseadas na avaliação simultânea de diferentes períodos gráficos, como as ondas de Wolfe ou as três telas de Elder.



Os traders forçados a agir dessa maneira estão sob forte tensão mental e visual, fazendo trades em períodos gráficos pequenos e, assim, perdendo os sinais lucrativos de períodos maiores. Por essa razão, tudo isso leva a tomar decisões precipitadas, como o fechamento prematuro de trades ou a desaproveitamento do momento de reversão do mercado. As consequências desse tipo de erros são bem conhecidas. Nessas situações, só podemos confiar em nossa experiência ou na velocidade na obtenção de informações.

Porém este problema tem solução — um indicador que recebe informações de diferentes períodos gráficos para um ou vários instrumentos de negociação e os exibe de forma abrangente na tela, permitindo assim uma avaliação eficiente das condições do mercado. Eles, além de informações básicas, podem exibir o estado real da tendência do mercado e recomendar decisões de negociação.

Características do algoritmo

Ao contrário dos algoritmos clássicos, este processa informações gerais de todos os intervalos de tempo ou de instrumentos de negociação e os transfere para o período atual. Quaisquer indicadores (de tendência, de volume, osciladores, etc.) ou suas combinações podem ser multiperíodo. Eles são calculados de acordo com seu algoritmo básico e transmitem informações, levando em conta o intervalo de tempo especificado nas configurações.

A configuração não difere de suas contrapartes clássicas, a única diferença é que contém um parâmetro (ou grupo) em que é indicada uma lista de intervalos de tempo e, em alguns casos, uma lista de instrumentos de negociação que fornecem informações necessárias para compor uma imagem clara do que acontece. A exibição do resultado pode ser realizada na janela principal do gráfico (ou separadamente), bem como ter uma visualização de sinal, combinando grupos de acordo com o tipo de instrumento.

Classificação de indicadores multiperíodo



Eles são apresentados em todas as classes padrão, muitos deles são complexos, ou seja, combinam informações de cálculo e de ajuda com elementos gráficos. Os seguintes grupos podem ser destacados:

1. Informativos: exibem dados e informações adicionais sem sinais e construções gráficas. Um exemplo clássico desse tipo é o indicador MultiTimeFrame. Ele mostra o tempo de fechamento do candle de cada período gráfico, o Ask e o Bid dos pares de moedas selecionados, o estado do prórpio candle (UP, DOWN, DOJI) e o volume. A tela dos indicadores deste tipo exibe inúmeras informações úteis, mas são de pouca utilidade na negociação, pois são apenas para visualização.

Figura 1

Este grupo também é representado por instrumentos completamente independentes que podem ser utilizados para tomar decisões de negociação. Eles exibem resultados de análise de vários indicadores padrão, sem precisar instalá-los no gráfico (o cálculo é realizado automaticamente), eles acompanham isso com recomendações de trading.





Figura 2







Figura 3

2. De linha: exibem na tela plotagens do mesmo instrumento, mas em diferentes períodos gráficos. Este é um envelope MA padrão (13) com diferentes períodos gráficos:

Figura 4

Outro tipo de construção gráfica apresenta um grupo de gráficos com diferentes períodos de cálculo. Esta abordagem é implementada a partir de matemática simples, ou seja, o estocástico (5.3.3) em M5 tem parâmetros (15.3.9) com o M15, já com o M30 tem outros parâmetros (30.3.18).

Figura 5

A solução acima mencionada se enquadra na classe MTF, porém, com alguma reserva. Tal abordagem nem sempre é possível de implementar, além disso, em alguns casos, as desvantagens dessa ferramenta são tão significativas que seu uso é inútil. Abaixo discutiremos suas vantagens e desvantagens mais detalhadamente, ao implementarmos este método.



Os instrumentos de sinal podem ser considerados um grupo separado. Para liberar a tela de trabalho das construções gráficas, ele forma linhas pontilhadas (de sinal) ou blocos gráficos que refletem a direção da tendência ou outros parâmetros. Este é o MTF_Coral padrão:

Figura 6

Também podemos selecionar um grupo que pode ser chamado de "Janela na janela". Este grupo é caracterizado pelo fato de mostrar na mesma janela os gráficos de outros períodos ou indicadores juntamente com o gráfico principal.

Figura 7





Figura 7.1

Outro exemplo da solução All_Woodies CCI.





Figura 7.2.



Separadamente, é necessário observar os indicadores de volatilidade do MTF. O MTF Candles pertence a esse tipo de indicadores.

Figura 8

Formas de implementação



Acima, vimos os principais tipos de indicadores MTF. Agora abordaremos, em exemplos simples, as principais formas de implementar o tipo linear. Também analisaremos os recursos de cada solução.

Indicadores multiperiódicos.

Com a ajuda do MA como exemplo, consideraremos o problema de criar uma variante com alteração no período de cálculo para exibir três períodos gráficos diferentes.

Definimos os principais parâmetros e nossas variáveis:



#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Lime #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_width3 1 input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = 1 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = 5 ; input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = 15 ; input int maPeriod = 13 ; input int Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE ; double ExtBuf1[]; double ExtBuf2[]; double ExtBuf3[]; int ExtHandle1; int ExtHandle2; int ExtHandle3; int ExtBarsMinimum; int period1= 0 ; int period2= 0 ; int period3= 0 ;

Agora, inicializamos os dados dos arrays levando em consideração o timeframe no qual ele está localizado <= definidos nas variáveis.



void OnInit () { int timeframe; SetIndexBuffer ( 0 ,ExtBuf1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtBuf2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtBuf3, INDICATOR_DATA ); timeframe = _Period ; if (tf1>=timeframe) { period1=maPeriod*( int ) MathFloor (tf1/timeframe); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,period1- 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,Shift); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "MA(" + string (period1)+ ")" ); ExtHandle1= iMA ( NULL , 0 ,period1, 0 ,InpMAMethod,InpAppliedPrice); } if (tf2>=timeframe) { period2=maPeriod*( int ) MathFloor (tf2/timeframe); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,period2- 1 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,Shift); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "MA(" + string (period2)+ ")" ); ExtHandle2= iMA ( NULL , 0 ,period2, 0 ,InpMAMethod,InpAppliedPrice); } if (tf3>=timeframe) { period3=maPeriod*( int ) MathFloor (tf3/timeframe); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN ,period3- 1 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHIFT ,Shift); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , "MA(" + string (period3)+ ")" ); ExtHandle3= iMA ( NULL , 0 ,period3, 0 ,InpMAMethod,InpAppliedPrice); } IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); int per= MathMax (period3, MathMax (period1,period2)); ExtBarsMinimum=per+Shift; }

Ciclo principal de verificação de inicialização e de cálculo:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<ExtBarsMinimum) return ( 0 ); int calculated= BarsCalculated (ExtHandle1); if (calculated<rates_total&&period1!= 0 ) { Print ( "Not all data of ExtHandle1 is calculated (" ,calculated, "bars ). Error" , GetLastError ()); return ( 0 ); } calculated= BarsCalculated (ExtHandle2); if (calculated<rates_total&&period2!= 0 ) { Print ( "Not all data of ExtHandle2 is calculated (" ,calculated, "bars ). Error" , GetLastError ()); return ( 0 ); } calculated= BarsCalculated (ExtHandle3); if (calculated<rates_total&&period3!= 0 ) { Print ( "Not all data of ExtHandle3 is calculated (" ,calculated, "bars ). Error" , GetLastError ()); return ( 0 ); } int to_copy; if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated< 0 ) to_copy=rates_total; else { to_copy=rates_total-prev_calculated; if (prev_calculated> 0 ) to_copy++; } if ( IsStopped ()) return ( 0 ); if (period1!= 0 ) if ( CopyBuffer (ExtHandle1, 0 , 0 ,to_copy,ExtBuf1)<= 0 ) { Print ( "getting ExtHandle1 is failed! Error" , GetLastError ()); return ( 0 ); } if ( IsStopped ()) return ( 0 ); if (period2!= 0 ) if ( CopyBuffer (ExtHandle2, 0 , 0 ,to_copy,ExtBuf2)<= 0 ) { Print ( "getting ExtHandle2 is failed! Error" , GetLastError ()); return ( 0 ); } if ( IsStopped ()) return ( 0 ); if (period3!= 0 ) if ( CopyBuffer (ExtHandle3, 0 , 0 ,to_copy,ExtBuf3)<= 0 ) { Print ( "getting ExtHandle3 is failed! Error" , GetLastError ()); return ( 0 ); } return (rates_total); }

Vemos nosso resultado.

Figura 9

Já consideramos um exemplo em que é necessário usar um indicador em diferentes períodos gráficos usando um aumento no período de cálculo. Com uma pequena alteração, também podemos usá-lo com a capacidade de definir os períodos para cada linha de forma independente. Esta forma de escrita pode não parecer apropriada. Não há nada mais fácil do que calcular o período por conta própria e iniciar vários indicadores ao mesmo tempo. Há casos em que esta opção com todas as suas falhas é ótima, incluindo quando é necessário observar simultaneamente dois (três) osciladores não normalizados numa janela. Devido à sua amplitude, esses osciladores são colocados em relação à linha central, o que dificulta sua interpretação. Esta opção elimina essa desvantagem.



Indicadores multiperíodo



Além das conhecidas funções em MQL4 iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime(), iVolume(), em MQL5 surgiram CopyTime(), CopyClose(), CopyHigh(), CopyLow(), CopyOpen(), CopyTime(), CopyVolume(), e funções iCustom, iMA, iCCI, iMACD, etc. que são implementadas através de CopyBuffer(). Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. No nosso caso, falaremos apenas de MQL5. Para programar, podemos precisar de toda a lista de frames de M1 a MN1, são 26 opções. Se usarmos vários símbolos ou instrumentos de negociação, esse número aumenta muitas vezes. Na maioria dos casos, não há necessidade de copiar todo o histórico. Para indicadores informativos, o número de barras é limitado a dois. Portanto, para não tornar maior o texto do código desnecessariamente, é aconselhável gravar esses comandos com funções separadas e chamá-los repetidamente.

Para a função de série temporal CopyClose(), a função fica assim:



double _iClose( string symbol, int tf, int index) { if (index < 0 ) return (- 1 ); double buf[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); if ( CopyClose (symbol,timeframe, index, 1 , buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); else return (- 1 ); }

Para chamada do WPR:



double _iWPR( string symbol, int tf, int period, int shift) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); int handle= iWPR (symbol,timeframe,period); if (handle< 0 ) { Print ( "Objeto iWPR não criado: Erro " , GetLastError ()); return (- 1 ); } else return (_CopyBuffer(handle,shift)); } double _CopyBuffer( int handle, int shift) { double buf[]; if ( CopyBuffer (handle, 0 ,shift, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); return ( EMPTY_VALUE ); }

Nos casos em que eles têm várias linhas, a função _CopyBuffer pode ser escrita como:

double _CopyBuffer( int handle, int index, int shift) { double buf[]; switch (index) { case 0 : if ( CopyBuffer (handle, 0 ,shift, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); break ; case 1 : if ( CopyBuffer (handle, 1 ,shift, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); break ; case 2 : if ( CopyBuffer (handle, 2 ,shift, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); break ; case 3 : if ( CopyBuffer (handle, 3 ,shift, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); break ; case 4 : if ( CopyBuffer (handle, 4 ,shift, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); break ; default : break ; } return ( EMPTY_VALUE ); }

enquanto a função _iWPR muda de string

return (_CopyBuffer(handle,shift)

para

return (_CopyBuffer(handle, 0 ,shift)

Para ambos os casos, a função TFMigrate() é semelhante a:

ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate( int tf) { switch (tf) { case 0 : return ( PERIOD_CURRENT ); case 1 : return ( PERIOD_M1 ); case 5 : return ( PERIOD_M5 ); case 15 : return ( PERIOD_M15 ); case 30 : return ( PERIOD_M30 ); case 60 : return ( PERIOD_H1 ); case 240 : return ( PERIOD_H4 ); case 1440 : return ( PERIOD_D1 ); case 10080 : return ( PERIOD_W1 ); case 43200 : return ( PERIOD_MN1 ); case 2 : return ( PERIOD_M2 ); case 3 : return ( PERIOD_M3 ); case 4 : return ( PERIOD_M4 ); case 6 : return ( PERIOD_M6 ); case 10 : return ( PERIOD_M10 ); case 12 : return ( PERIOD_M12 ); case 20 : return ( PERIOD_M20 ); case 16385 : return ( PERIOD_H1 ); case 16386 : return ( PERIOD_H2 ); case 16387 : return ( PERIOD_H3 ); case 16388 : return ( PERIOD_H4 ); case 16390 : return ( PERIOD_H6 ); case 16392 : return ( PERIOD_H8 ); case 16396 : return ( PERIOD_H12 ); case 16408 : return ( PERIOD_D1 ); case 32769 : return ( PERIOD_W1 ); case 49153 : return ( PERIOD_MN1 ); default : return ( PERIOD_CURRENT ); } }

Como dissemos para esse tipo, no cálculo é mais frequentemente exigido um número limitado de elementos (barras). Mas, às vezez, é bom calcular todo o histórico. Aqui devemos estar atentos. É necessário entender que o número de barras no histórico do período gráfico menor é maior do que o do período maior. Isso deve ser considerado ao criar essa ferramenta. A maneira mais fácil é determinar seu menor número e usar esse valor no cálculo. O mais difícil é determinar este valor para cada período gráfico separadamente. Também muitas vezes a informação é necessária somente após a barra ser fechada e não há necessidade de recalcular os períodos gráficos maiores em cada tick do menor. Dado este aspecto, isto reduz significativamente o potencial desta ferramenta, que é bastante grande devido às suas características.

Escrever indicadores de informação (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3) não é diferente de escrever os clássicos, portanto, imediatamente passaremos a considerar o mais interessante, do meu ponto de vista, classe de indicadores gráficos. Se para os indicadores de informação é preciso apenas de informações atuais sobre o estado do mercado e sobre nosso conjunto de instrumentos, então para os indicadores gráficos também exigem serem plotados. Nós todos sabemos que para a formação do período M5, são necessárias 5 barras do período M1, para M15 três barras M5 e assim por diante. Isto é, durante a formação da linha no M5 com o M15, a linha é desenhada durante 3 barras. A posição da linha não é fixa e muda até que o candle M15 se feche. Por esta razão, é necessário ligar o tempo à abertura do candle. Consideremos a opção como fazê-lo com o exemplo do mesmo MA.

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_width1 1 input ENUM_TIMEFRAMES tf = 5 ; input int maPeriod = 13 ; input int Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD InpMAMethod = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input int Bars_Calculated = 500 ; double ExtMA[]; int MA_Handle; int ExtBarsMinimum; ENUM_TIMEFRAMES _tf; int pf; int bars_calculated= 0 ; int OnInit () { _tf=tf; ENUM_TIMEFRAMES timeframe; int draw_shift=Shift; int draw_begin=maPeriod; timeframe= _Period ; if (_tf<=timeframe)_tf=timeframe; pf=( int ) MathFloor (_tf/timeframe); draw_begin=maPeriod*pf; draw_shift=Shift*pf; SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMA, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,draw_begin-pf); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,draw_shift); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "MA(" + string (tf)+ " " + string (maPeriod)+ ")" ); MA_Handle= iMA ( NULL ,_tf,maPeriod, 0 ,InpMAMethod,InpAppliedPrice); if (MA_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "getting MA Handle is failed! Error" , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); ExtBarsMinimum=draw_begin+draw_shift; return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total<ExtBarsMinimum) return ( 0 ); int limit; ArraySetAsSeries (time, true ); ArraySetAsSeries (ExtMA, true ); if (prev_calculated>rates_total || prev_calculated<= 0 || calculated!=bars_calculated) { limit=rates_total-ExtBarsMinimum- 1 ; } else { limit=(rates_total-prev_calculated)+pf+ 1 ; } if (Bars_Calculated!= 0 ) limit= MathMin (Bars_Calculated,limit);

Em vez de pesquisar a barra pelo número ( iBarShift ()), copiaremos imediatamente os valores pelo tempo.

for ( int i=limit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { ExtMA[i]=_CopyBuffer(MA_Handle,time[i]); } bars_calculated=calculated; Para isso, usamos a função acima mencionada. double _CopyBuffer( int handle, datetime start_time) { double buf[]; if ( CopyBuffer (handle, 0 ,start_time, 1 ,buf)> 0 ) return (buf[ 0 ]); return ( EMPTY_VALUE ); }

Nosso resultado fica assim:

Figura 10



Este método pode ser usado com sucesso para todos os tipos de indicadores lineares. A principal desvantagem é claramente visível na imagem - degraus notórios. Para МАs, isso é uma vantagem (níveis de suporte e resistência mais claramente definidos), no entanto, para osciladores com os quais usamos os padrões, isso dificulta a tarefa de identificá-los e plotá-los. Por exemplo, para WPR e CCI, esta solução é totalmente inadmissível, pois o tipo de linha muda tanto que se torna irreconhecível.

Para resolver este problema, basta calcular a última barra, levando em consideração os fatores de ponderação. Para maior versatilidade, adicionamos a variável global Interpolate, permitindo o uso de ambas as soluções.



input bool Interpolate = true ; for ( int i=limit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { int n; datetime t=time[i]; ExtMA[i]=_CopyBuffer(MA_Handle,t); if (!Interpolate) continue ; datetime times= _iTime(t); for (n = 1 ; i+n<rates_total && time[i+n]>= times; n++) continue ; double factor= 1.0 /n; for ( int k= 1 ; k<n; k++) ExtMA[i+k]=k*factor*ExtMA[i+n]+( 1.0 -k*factor)*ExtMA[i]; }

Nesta variante, tornou-se necessário adicionar a função _iTime para determinar o número da barra com base em seu tempo de abertura no gráfico atual.

datetime _iTime( datetime start_time) { if (start_time < 0 ) return (- 1 ); datetime Arr[]; if ( CopyTime ( NULL ,_tf, start_time, 1 , Arr)> 0 ) return (Arr[ 0 ]); else return (- 1 ); }

Agora nossa linha se tornou mais familiar.

Figura 11

Embora pareça inadequado escrever sistemas tão complexos e exigentes, eles têm vantagens e, às vezes, são indispensáveis. Em casos em que usada a média clássica (MA, Alligator, etc.) com um aumento no período de cálculo, é observado um pequeno atraso em comparação com a versão MTF. Isso é especialmente perceptível em pequenos períodos do valor esperado.

Figura 12



Figura 13



Para indicadores simples (como MA e Alligator), isso pode não ser tão significativo, para indicadores usando sistemas complexos de dois ou mais MAs (como MACD, AO, etc.), isso pode ser significativo. Além disso, a AO ou AC acima mencionados e semelhantes não têm a capacidade de alterar o período de cálculo da média. Para indicadores cuja linha não é suavizada (WPR, CCI, etc.) com um aumento trivial no período de cálculo, é difícil alcançar qualquer resultado decente, eles são muito barulhentos.

Figura 14





Figura 15

Nas imagens das Fig. 14-15, vê-se claramente que eles podem ser usados com sucesso usando suavização, nos casos em que essa possibilidade não é prevista no algoritmo.

Este tipo, além de sua função imediata, também pode executar uma especialmente prática, tecnicamente. Eles são capazes de compensar as deficiências do testador de estratégias MT5 no modo de visualização. Ao criar EA de MTF para negociação ou para análise da efetividade desse tipo de estratégia, deparamos-nos com o fato de não podermos observar simultaneamente a posição de indicadores de diferentes períodos gráficos na tela e, como resultado do teste, obtemos um conjunto de marcadores dependendo do número de períodos utilizados. Usemos como exemplo o EA da estratégia «Tela tripla» do artigo «Guia prático MQL5: desenvolvendo uma estrutura para um sistema de negócios baseado na estratégia de tela tripla"» escrito por Anatoli Kazharski Lembre-se de em que consiste essa estratégia na versão clássica: o primeiro período gráfico é o maior, por exemplo, semanal, diário ou de 4 horas. Com isso, é determinada a tendência principal. O segundo período gráfico difere do primeiro em 1 ou 2 ordens. Com sua ajuda, determinamos o fim da correção. O terceiro período gráfico difere em mais uma ordem. Segundo ele, definimos um ponto de entrada vantajoso.

Na primeira janela, geralmente M30-W1, colocamos o MACD (12,26,1) e o EMA com um período de 13. Na segunda tela, M5-D1, respectivamente, temos o Oscilador Estocástico (5,3,3). Na terceira tela, pode ser de M1 a H4, colocamos ordens Stop na direção da tendência principal.

Figura 16

O autor se desviou um pouco dessa variação, mas o conceito de «Três telas« é preservado. Oportunamente e no final do teste, observamos algo como isto:







Figura 17

Esta opção não nos permite analisar completamente o trabalho do EA (estratégias).

Escrevamos nossa própria versão do EA usando ferramentas mais próximas da versão clássica da estratégia. Criar EAs com base em dados de indicadores não é diferente de trabalhar com seus equivalentes clássicos. O código principal fica assim.



#define EXPERT_MAGIC 1234502 #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include <Trade\OrderInfo.mqh> enum compTF { A, B, C, E }; input string s0= "//--- input parameters Lots+Trailing ---//" ; input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 150 ; input int InpStopLoss = 60 ; input int InpLevel_S = 20 ; input compTF InpTFreg = 2 ; input string s1= "//--- input parameters MA ---//" ; input int Signal_MA_PeriodMA = 21 ; input string s2= "//--- input parameters MACD ---//" ; input int Signal_MACD_PeriodFast = 12 ; input int Signal_MACD_PeriodSlow = 26 ; input string s3= "//--- input parameters Stochastic ---//" ; input int Signal_Stoch_PeriodK = 5 ; input int Signal_Stoch_PeriodD = 3 ; input string s4= "//--- input parameters Trailing ---//" ; input int InpTrailingStop = 25 ; input int InpOffset = 5 ; int ExtTimeOut= 10 ; int barsCalculated= 3 ; datetime t= 0 ; datetime time[]; class CSampleExpert { protected : double m_adjusted_point; CTrade m_trade; CSymbolInfo m_symbol; CPositionInfo m_position; CAccountInfo m_account; COrderInfo m_order; ENUM_TIMEFRAMES mas_tf[ 3 ]; int handle_MACD; int handle_MA; int handle_Stochastic; double macd_buff[]; double ma_buff[]; double stoch_buff[]; double close[]; double open[]; double low[]; double high[]; double macd_ind_0; double macd_ind_1; double ma_ind; double stoch_ind_0; double stoch_ind_1; int level_stoch; double m_traling_stop; double m_take_profit; double m_stop_losse; public : CSampleExpert( void ); ~CSampleExpert( void ); bool Init( void ); void Deinit( void ); bool Processing( void ); protected : bool InitCheckParameters( const int digits_adjust); bool Copy( void ); bool InitIndicators( void ); bool LongModified( void ); bool ShortModified( void ); bool LongOpened( void ); bool ShortOpened( void ); bool OpenSellStop( void ); bool OpenBuyStop( void ); bool OrderModifySellStop( void ); bool OrderModifyBuyStop( void ); bool DellSellStop( void ); bool DellBuyStop( void ); }; CSampleExpert ExtExpert; CSampleExpert::CSampleExpert( void ) : m_adjusted_point( 0 ), handle_MACD( INVALID_HANDLE ), handle_Stochastic( INVALID_HANDLE ), handle_MA( INVALID_HANDLE ), macd_ind_0( 0 ), macd_ind_1( 0 ), stoch_ind_0( 0 ), stoch_ind_1( 0 ), ma_ind( 0 ), m_traling_stop( 0 ), m_take_profit( 0 ) { ArraySetAsSeries (macd_buff, true ); } CSampleExpert::~CSampleExpert( void ) { } bool CSampleExpert::Init( void ) { m_symbol.Name( Symbol ()); m_trade.SetExpertMagicNumber(EXPERT_MAGIC); m_trade.SetMarginMode(); m_trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); int digits_adjust= 1 ; if (m_symbol. Digits ()== 3 || m_symbol. Digits ()== 5 ) digits_adjust= 10 ; m_adjusted_point=m_symbol. Point ()*digits_adjust; m_traling_stop =InpTrailingStop*m_adjusted_point; m_take_profit =InpTakeProfit*m_adjusted_point; m_stop_losse =InpStopLoss*m_adjusted_point; m_trade.SetDeviationInPoints( 3 *digits_adjust); int x=InpTFreg; switch (x) { case 0 : {mas_tf[ 0 ]= PERIOD_M1 ;mas_tf[ 1 ]= PERIOD_M5 ;mas_tf[ 2 ]= PERIOD_M15 ;} break ; case 1 : {mas_tf[ 0 ]= PERIOD_M5 ;mas_tf[ 1 ]= PERIOD_M15 ;mas_tf[ 2 ]= PERIOD_H1 ;} break ; case 2 : {mas_tf[ 0 ]= PERIOD_M15 ;mas_tf[ 1 ]= PERIOD_H1 ;mas_tf[ 2 ]= PERIOD_H4 ;} break ; case 3 : {mas_tf[ 0 ]= PERIOD_H1 ;mas_tf[ 1 ]= PERIOD_H4 ;mas_tf[ 2 ]= PERIOD_D1 ;} break ; } if (!InitCheckParameters(digits_adjust)) return ( false ); if (!InitIndicators()) return ( false ); return ( true ); } bool CSampleExpert::InitCheckParameters( const int digits_adjust) { if (InpTakeProfit*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { printf ( "Take Profit deve ser maior que %d" ,m_symbol.StopsLevel()); return ( false ); } if (InpTrailingStop*digits_adjust<m_symbol.StopsLevel()) { printf ( "Trailing Stop deve ser maior que %d" ,m_symbol.StopsLevel()); return ( false ); } if (InpLots<m_symbol.LotsMin() || InpLots>m_symbol.LotsMax()) { printf ( "Lots deve estar no intervalo de %f a %f" ,m_symbol.LotsMin(),m_symbol.LotsMax()); return ( false ); } if ( MathAbs (InpLots/m_symbol.LotsStep()- MathRound (InpLots/m_symbol.LotsStep()))> 1.0 E- 10 ) { printf ( "O montante não corresponde ao passo do lote %f" ,m_symbol.LotsStep()); return ( false ); } if (InpTakeProfit<=InpTrailingStop) printf ( "Warning: Trailing Stop deve ser menor que Take Profit" ); return ( true ); } bool CSampleExpert::InitIndicators( void ) { if (handle_MACD== INVALID_HANDLE ) { handle_MACD= iCustom ( NULL , 0 , "MTF\\Oscillators\\MTF_MACD" ,mas_tf[ 2 ],Signal_MACD_PeriodFast,Signal_MACD_PeriodSlow); if (handle_MACD== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Erro ao criar o indicador MACD" ); return ( false ); } } if (handle_MA== INVALID_HANDLE ) { handle_MA= iCustom ( NULL , 0 , "MTF\\Trend\\MA_MultiTF" ,mas_tf[ 2 ],Signal_MA_PeriodMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (handle_MA== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Erro ao criar o indicador MA" ); return ( false ); } } if (handle_Stochastic== INVALID_HANDLE ) { handle_Stochastic= iCustom ( NULL , 0 , "MTF\\Oscillators\\MTF_Stochastic" ,mas_tf[ 1 ],Signal_Stoch_PeriodK,Signal_Stoch_PeriodD); if (handle_Stochastic== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Erro ao criar o indicador Stochastic" ); return ( false ); } } return ( true ); } bool CSampleExpert::LongModified( void ) { bool res= false ; if (InpTrailingStop> 0 ) { if (m_symbol. Bid ()-m_position.PriceOpen()>m_adjusted_point*InpTrailingStop) { double sl= NormalizeDouble (m_symbol. Bid ()-m_traling_stop,m_symbol. Digits ()); double tp=m_position.TakeProfit(); if (m_position.StopLoss()<sl || m_position.StopLoss()== 0.0 ) { if (m_trade.PositionModify( Symbol (),sl,tp)) printf ( "Long position by %s to be modified" , Symbol ()); else { printf ( "Error modifying position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Modify parameters : SL=%f,TP=%f" ,sl,tp); } res= true ; } } } return (res); } bool CSampleExpert::ShortModified( void ) { bool res= false ; if (InpTrailingStop> 0 ) { if ((m_position.PriceOpen()-m_symbol. Ask ())>(m_adjusted_point*InpTrailingStop)) { double sl= NormalizeDouble (m_symbol. Ask ()+m_traling_stop,m_symbol. Digits ()); double tp=m_position.TakeProfit(); if (m_position.StopLoss()>sl || m_position.StopLoss()== 0.0 ) { if (m_trade.PositionModify( Symbol (),sl,tp)) printf ( "Short position by %s to be modified" , Symbol ()); else { printf ( "Error modifying position by %s : '%s'" , Symbol (),m_trade.ResultComment()); printf ( "Modify parameters : SL=%f,TP=%f" ,sl,tp); } res= true ; } } } return (res); } bool CSampleExpert::LongOpened( void ) { bool res= false ; level_stoch=InpLevel_S; if (stoch_ind_1<level_stoch && stoch_ind_0>level_stoch && macd_ind_1>macd_ind_0 && ma_ind<close[ 1 ] && ma_ind<open[ 1 ]) { res= true ; } return (res); } bool CSampleExpert::OpenBuyStop( void ) { bool res= false ; double tp= 0 ,sl= 0 ; if (LongOpened()) { res= true ; MqlTradeRequest request={ 0 }; MqlTradeResult result={ 0 }; request.action = TRADE_ACTION_PENDING ; request.symbol = Symbol (); request.deviation= 5 ; request.volume =InpLots; request.magic =EXPERT_MAGIC; double offset=InpOffset; double price; double point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); request.type= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; price=high[ 1 ]+offset*m_adjusted_point; request.price= NormalizeDouble (price,digits); tp=price+m_take_profit; sl=price-m_stop_losse; request.sl = NormalizeDouble (sl, _Digits ); request.tp = NormalizeDouble (tp, _Digits ); if (! OrderSend (request,result)) {res= false ; printf ( "OrderSend error %d" , GetLastError ());} printf ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" ,result.retcode,result.deal,result.order); } return (res); } bool CSampleExpert::ShortOpened( void ) { bool res= false ; level_stoch= 100 -InpLevel_S; if (stoch_ind_1>level_stoch && stoch_ind_0<level_stoch && macd_ind_1<macd_ind_0 && ma_ind>close[ 1 ] && ma_ind>open[ 1 ]) { res= true ; } return (res); } bool CSampleExpert::OpenSellStop( void ) { bool res= false ; double tp= 0 ,sl= 0 ; if (ShortOpened()) { res= true ; MqlTradeRequest request={ 0 }; MqlTradeResult result={ 0 }; request.action = TRADE_ACTION_PENDING ; request.symbol = Symbol (); request.deviation= 5 ; request.volume=InpLots; request.magic=EXPERT_MAGIC; int offset=InpOffset; double price; int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); request.type= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; price=low[ 1 ]-offset*m_adjusted_point; request.price= NormalizeDouble (price,digits); tp=price-m_take_profit; sl=price+m_stop_losse; request.sl = NormalizeDouble (sl, _Digits ); request.tp = NormalizeDouble (tp, _Digits ); if (! OrderSend (request,result)) {res= false ; printf ( "OrderSend error %d" , GetLastError ());} printf ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" ,result.retcode,result.deal,result.order); } return (res); } bool CSampleExpert::Processing( void ) { if (!m_symbol. RefreshRates ()) return ( false ); if ( BarsCalculated (handle_Stochastic)<barsCalculated) return ( false ); if ( CopyBuffer (handle_Stochastic, 0 , 0 ,barsCalculated,stoch_buff)!=barsCalculated) return ( false ); if ( BarsCalculated (handle_MACD)<barsCalculated) return ( false ); if ( CopyBuffer (handle_MACD, 0 , 0 ,barsCalculated,macd_buff)!=barsCalculated) return ( false ); if ( BarsCalculated (handle_MA)<barsCalculated) return ( false ); if ( CopyBuffer (handle_MA, 0 , 0 ,barsCalculated,ma_buff)!=barsCalculated) return ( false ); if (!Copy()) return ( false ); macd_ind_0 = macd_buff[ 1 ]; macd_ind_1 = macd_buff[ 0 ]; ma_ind = ma_buff[ 1 ]; stoch_ind_0 = stoch_buff[ 1 ]; stoch_ind_1 = stoch_buff[ 0 ]; bool bord= false ,sord= false ; ulong ticket; if (m_position.Select( Symbol ()) && PositionsTotal ()> 0 && m_traling_stop!= 0 ) { if (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ) { bord= true ; if (LongModified()) return ( true ); } else { sord= true ; if (ShortModified()) return ( true ); } } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { ticket= OrderGetTicket (i); if (m_order. OrderType ()== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { bord= true ; if (bord)OrderModifyBuyStop(); } if (m_order. OrderType ()== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { sord= true ; if (sord)OrderModifySellStop(); } } if (!sord) if (OpenSellStop()){sord= true ; return ( true );} if (!bord) if (OpenBuyStop()){bord= true ; return ( true );} return ( false ); } bool CSampleExpert::OrderModifySellStop( void ) { bool res= true ; ulong ticket; double tp= 0 ,sl= 0 ; double offset=InpOffset; double price; int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); MqlTradeRequest request={ 0 }; MqlTradeResult result={ 0 }; int total= OrdersTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ticket= OrderGetTicket (i); if (m_order. OrderType ()== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { ulong magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); if (magic==EXPERT_MAGIC) { price=low[ 1 ]-offset*m_adjusted_point; if (price>m_order.PriceOpen()) if (low[ 1 ]>low[ 2 ]) { request.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; request.order = OrderGetTicket (i); request.symbol = Symbol (); request.deviation=InpOffset; price=low[ 1 ]-offset*m_adjusted_point; request.price= NormalizeDouble (price,digits); tp=price-m_take_profit; sl=price+m_stop_losse; request.sl = NormalizeDouble (sl, _Digits ); request.tp = NormalizeDouble (tp, _Digits ); if (! OrderSend (request,result)) { res= true ; printf ( "OrderSend error %d" , GetLastError ()); } printf ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" ,result.retcode,result.deal,result.order); } } } } return (res); } bool CSampleExpert::OrderModifyBuyStop( void ) { bool res= true ; ulong ticket; double tp= 0 ,sl= 0 ; double offset=InpOffset; double price; int digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); MqlTradeRequest request={ 0 }; MqlTradeResult result={ 0 }; int total= OrdersTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ticket= OrderGetTicket (i); if (m_order. OrderType ()== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { ulong magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); if (magic==EXPERT_MAGIC) { price=high[ 1 ]+offset*m_adjusted_point; if (price<m_order.PriceOpen()) { request.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; request.symbol = Symbol (); request.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; request.order = OrderGetTicket (i); request.symbol = Symbol (); request.deviation=InpOffset; request.price= NormalizeDouble (price,digits); tp=price+m_take_profit; sl=price-m_stop_losse; request.sl = NormalizeDouble (sl, _Digits ); request.tp = NormalizeDouble (tp, _Digits ); if (! OrderSend (request,result)) { res= true ; printf ( "OrderSend error %d" , GetLastError ()); } printf ( "retcode=%u deal=%I64u order=%I64u" ,result.retcode,result.deal,result.order); } } } } return (res); } int OnInit ( void ) { if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick ( void ) { static datetime limit_time= 0 ; if ( TimeCurrent ()>=limit_time) { if ( Bars ( Symbol (), Period ())>barsCalculated) { if (ExtExpert.Processing()) limit_time= TimeCurrent ()+ExtTimeOut; } } } bool CSampleExpert::Copy( void ) { int copied= 3 ; ArrayResize (high,copied); ArrayResize (low,copied); ArrayResize (close,copied); ArrayResize (open,copied); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); ArraySetAsSeries (open, true ); if ( CopyHigh ( NULL ,mas_tf[ 0 ], 0 ,copied,high)< 0 ) { printf ( "No copied High" , GetLastError ()); return ( false );} if ( CopyLow ( NULL ,mas_tf[ 0 ], 0 ,copied,low)< 0 ) { printf ( "No copied Low" , GetLastError ()); return ( false );} if ( CopyClose ( NULL ,mas_tf[ 2 ], 0 ,copied,close)< 0 ) { printf ( "No copied Close" , GetLastError ()); return ( false );} if ( CopyOpen ( NULL ,mas_tf[ 2 ], 0 ,copied,open)< 0 ) { printf ( "No copied Open" , GetLastError ()); return ( false );} return ( true ); }



O uso de tais ferramentas dá uma imagem diferente:





Figura 18

Nesta variação, podemos não apenas ver o trabalho do EA, mas também analisar possíveis deficiências em seu trabalho, o que já muda radicalmente nossa atitude em relação às capacidades desse testador.



Fim do artigo



Apesar de os autores dos módulos de software MQL5 não fornecerem a possibilidade de criar tais algoritmos diretamente, estes indicadores merecem continuar vivendo. Em alguns casos, as possibilidades de analisar simultaneamente o estado do mercado em diferentes períodos gráficos, as de melhorar a eficiência do testador de estratégias e as de aprimorar a qualidade da suavização são indispensáveis. Essas variantes de código não são isentas de falhas, o que cria um grande campo para atividades relativamente à linguagem de programação MQL.





Arquivos anexados.

Nome Tipo Caminho MA_MultiPeriod Trend MQL5\Indicators\MA_MultiPeriod.mq5 MA_MultiTF Trend MQL5\Indicators\MTF\Trend\MA_MultiTF.mq5 MTF_BB Trend MQL5\Indicators\MTF\Trend\MTF_BB.mq5 MTF_Envelopes Trend MQL5\Indicators\MTF\Trend\MTF_Envelopes.mq5 MTF_ParabolicSAR Trend MQL5\Indicators\MTF\Trend\MTF_ParabolicSAR.mq5 MTF_StdDev Trend MQL5\Indicators\MTF\Trend\MTF_StdDev.mq5 MTF_CCI Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_CCI.mq5 MTF_Force_Index Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_Force_Index.mq5 MTF_MACD Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_MACD.mq5 MTF_Momentum Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_Momentum.mq5 MTF_RSI Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_RSI.mq5 MTF_RVI Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_RVI.mq5 MTF_Stochastic Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_Stochastic.mq5 MTF_WPR Oscillators MQL5\Indicators\MTF\Oscillators\MTF_WPR.mq5 Triple Screen Trading System 1.0 Expert



