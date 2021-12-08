Use canais e bate-papos em grupo da MQL5.community

O site MQL5.com tem mais de 1000 artigos sobre trading algorítmico, dezenas de milhares de códigos gratuitos, aplicativos de negociação e Sinais que permitem copiar negócios. Não só fornecemos uma plataforma de negociação para operadores de todo o mundo, mas também tentamos atender plenamente às necessidades de cada usuário. Esta é a razão pela qual criamos não apenas um fórum de fácil utilização em 11 idiomas, mas também uma sala de bate-papo integrada com terminais MetaTrader. Esta permite que você se comunique pessoalmente, crie bate-papos em grupo e administre seus próprios canais sobre temas relacionados ao trading.





O sistema de mensagens pessoais embutido está em funcionamento desde o lançamento do MQL5.com e foi atualizado várias vezes. Graças a ele, os traders da MQL5.community podem discutir entre si questões que não se destinam ao fórum público.











O desenvolvimento dos serviços MQL5 e o rápido aumento dos usuários de terminais móveis MetaTrader mostram que os traders precisam não apenas de um sistema de correspondência pessoal, mas também de uma verdadeira sala de bate-papo com grupos e canais. Depois da transição para o novo sistema em 2012, os bate-papos foram agrupados segundo os participantes. E o sistema de entrega de mensagens Push tornou a correspondência completamente móvel e instantânea.

Em 2016, lançamos as salas de bate-papo no terminal de desktop, permitindo a comunicação com amigos e colegas sem abrir o navegador. E 2 anos mais tarde, a versão desktop também começava a suportar bate-papos em grupo e canais, permitindo às corretoras fornecer suporte técnico aos seus clientes diretamente na plataforma de negociação. Assim, os bate-papos embutidos no MetaTrader permitem não apenas comunicar-se com pessoas com ideias semelhantes, mas também oferecem o caminho mais curto para obter ajuda de sua corretora.





Para criar um bate-papo de suporte técnico no MetaTrader 4/5, a corretora precisa criar uma conta separada no site MQL5.com e obter os direitos de representante oficial da empresa. A conta de suporte técnico MQL5 vinculada a um servidor de negociação é mostrada numa posição prioritária e está sempre disponível para traders com uma conta de negociação aberta com a corretora em questão.







Grupo ou canal?



Como todos os mensageiros instantâneos modernos, os bate-papos no MetaTrader oferecem oportunidades para a difusão em massa de informações. Existem dois tipos de comunidades à sua escolha: grupos e canais. Ambos são projetados para se comunicar com amigos, colegas, compartilhar fotos, vídeos e arquivos. Cada tipo pode ser usado não apenas para trocar interesses em comum, mas também para melhorar os rendimentos vindos dos serviços MQL5 - Sinais e Mercado.

Os canais geralmente são destinados à distribuição em massa de informações e são uma plataforma de mídia social. Eles são úteis para comunicar notícias ou informações importantes, por exemplo, a seus assinantes de Sinais ou aos usuários de produtos do Mercado. Se você tornar seu canal público, qualquer membro da MQL5.community pode se subscrever. Já nos privados só o criador ou os administradores do canal podem convidar subscritores. Uma característica distintiva desse tipo de bate-papo é a natureza unidirecional das mensagens. Isso significa que apenas o(s) administrador(es) do canal pode(m) publicar post. Os subscritores podem apenas ler.

É importante entender que um canal não é um bate-papo ou um grupo. Os comentários nos canais estão desabilitados - os assinantes só podem ler.



Apenas usuários com direitos de administrador podem escrever nos canais, além disso, as postagens de todos os administradores do canal são anônimas, ou seja, são publicadas em nome do canal. Para manter conversas, é preciso usar bate-papos em grupo, não canais.



É conveniente visualizar os canais nos aplicativos móveis MetaTrader para iPhone e Android.



Além disso, recentemente lançamos um aplicativo de mensagens separado, MQL5 Channels, para iPhone, que também pode ser usado para se comunicar em bate-papos da MQL5.community. Esse mensageiro usa um pacote de dados altamente eficiente que minimiza o consumo de tráfego durante a troca de mensagens. Você pode bater papo mesmo com as conexões mais fracas.

O administrador do canal pode conceder o direito de escrever a outros subscritores, o que pode ser útil se o canal for administrado por um grupo de editores. No entanto, todas as mensagens no canal são publicadas em nome do canal. Para comunicação e discussão de temas em conjunto, são mais apropriadas as conversas em grupo - cada assinante pode escrever em seu próprio nome. Neste caso, cada post tem seu próprio autor e estes são exibidos com uma cor diferente.







Criando um bate-papo em grupo



Os bate-papos em grupo são criados para a comunicação entre um círculo de pessoas que compartilha algum interesse. Nesses grupos, cada integrante pode escrever suas próprias mensagens e enviar imagens, além de arquivos com os formatos permitidos. Esta plataforma de mensagens é conveniente para projetos conjuntos ou para discutir tópicos com amigos. Para os traders, os bate-papos em grupo podem ser úteis para desenvolver estratégias de negociação, buscar informações, trocar opiniões e participar de projetos.

Cada usuário MQL5.community pode não apenas trocar correspondência com outros membros da comunidade, mas também criar seus próprios canais e grupos de interesse. Além disso, se você se tornar um administrador, terá a oportunidade de conceder direitos adicionais a outros assinantes.



Os botões para criar grupos e canais na versão de navegador de bate-papos estão localizados no Perfil do usuário, no canto superior direito da seção Mensagens. Imediatamente ao lado está um ícone de pesquisa, para encontrar rapidamente um bate-papo ou um usuário por nome.







Especifique o nome do grupo a ser criado, adicione uma imagem para que os seguidores possam encontrá-lo facilmente - o ícone será mostrado na lista de bate-papos. Adicione um texto curto e claro sobre sua finalidade.

Você também pode adicionar um ou mais links que ficarão visíveis para os subscritores quando clicarem na descrição do grupo.



Públicos: qualquer usuário autorizado da MQL5.community pode assiná-los.

Privados: não são exibidos para outros usuários na caixa de pesquisa. Apenas os admiadministradores de grupo ou membros podem dar acesso se a opção "Usuários comuns do bate-papo podem adicionar novos membros" estiver habilitada.

Tanto os bate-papos em grupo como os canais são de dois tipos:

O moderador e o administrador podem dar privilégios aos membros do grupo e do canal, e também é possível restringir os direitos ao não permitir escrever mensagens.











Navegando nas salas de bate-papo

Você pode alternar entre bate-papos pessoais, grupos e canais, clicando no ícone apropriado abaixo da lista de feeds. Ao passar o cursor sobre o ícone, aparece a dica de ferramenta correspondente.



No terminal desktop, os comandos são dispostos na mesma ordem, apenas os ícones diferem em aparência. As dicas de ferramentas também poderão ajudá-lo.



Desse modo, o terminal exibe ícones, da esquerda para a direita, que o levarão para:

bate-papo de suporte técnico da corretora, se habilitado pela corretora para dado servidor de negociação;



lista de todos seus bate-papos;



bate-papos privados, organizados por nome de usuário da MQL5.community;



bate-papos em grupo, organizados por nome de grupo;



canais.







Use bate-papos nos serviços MQL5



Também os vendedores do Mercado e de Sinais podem se beneficiar dos bate-papos em grupo. Eles podem ser usados para responder rapidamente às perguntas dos clientes, uma vez que todas as mensagens são entregues instantaneamente nos terminais móveis. Desse modo, os usuários serão mais fiéis a seus produtos e confiarão mais em você.

Os vendedores podem anunciar o lançamento de novas versões de produtos no Mercado e responder às perguntas dos compradores. Os provedores de Sinais terão a oportunidade de publicar periodicamente pequenas análises sobre a situação atual dos mercados e relatar seus resultados de negociação. Os compradores em potencial devem estar interessados em seus produtos antes de comprá-los. Por isso, os bate-papos temáticos podem ser uma ferramenta importante para os vendedores atraírem novos clientes.







Converse nos bate-papos MetaTrader!



Nossos bate-papos irão ajudá-lo a encontrar pessoas com interesses semelhantes e traders de todo o mundo, use seus recursos para estabelecer correspondência pessoal, criar comunidades e divulgar informações.

Os terminais MetaTrader e os serviços MQL5 são utilizados por milhões de traders, acrescente bate-papos em grupo e canais para tirar o máximo proveito deles!

