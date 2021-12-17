MetaTrader 5 - Più di Quanto Tu Possa Immaginare!

Introduzione

Lo sviluppo di MetaTrader 5 è iniziato nel 2007. MetaTrader 5 è stato concepito come una piattaforma rivoluzionaria e multi-mercato che può essere eseguita sul Forex e su qualsiasi altro mercato finanziario. Da allora, è stato fatto molto lavoro e il risultato di questo lavoro è la piattaforma che offre opportunità illimitate ai trader. In questo articolo, parleremo di tutte le caratteristiche chiave di MetaTrader 5 ed effettueremo un'analisi comparativa con la versione precedente della piattaforma di trading.





1. Grafici

Inizieremo con uno degli ovvi vantaggi della piattaforma MetaTrader 5, la sua parte analitica. I grafici dei prezzi in tempo reale forniscono una funzionalità molto più ampia rispetto a MetaTrader 4.

1.1. Personalizzazione e 21 Intervalli. I grafici della piattaforma hanno una varietà di impostazioni, in modo che i trader possano personalizzarli ed adattarli alle proprie esigenze personali. MetaTrader 5 supporta tre tipi di grafici: una linea spezzata, una sequenza di barre e candlestick giapponesi. È possibile impostare un colore separato per qualsiasi elemento del grafico per creare lo spazio di lavoro più confortevole per il lavoro a lungo termine. Rispetto alla quarta versione della piattaforma, MetaTrader 5 supporta più del doppio dei periodi di grafici. Ora sono disponibili 21 intervalli.

1.2. Vantaggio delle Barre One-Minute. MetaTrader 5 offre un principio completamente nuovo di memorizzazione e passaggio dei dati sui prezzi. Nella versione precedente, i dati su diversi intervalli venivano trasmessi ai terminali separatamente. Ora, i dati vengono trasmessi e memorizzati solo sotto forma di barre one minute, mentre i tempi più elevati sono costruiti in base alle barre one minute nei client terminal. Questo approccio consente di risparmiare sostanzialmente traffico, perché la cronologia viene scaricata una sola volta e si applica a tutti i periodi. Dopo aver scaricato la cronologia dei prezzi, il terminale scaricherà solo nuovi dati.



Ora, l'apertura dei grafici è molto più veloce: costruire un grafico di qualsiasi intervallo da barre one-minute richiede alcuni secondi. Gli intervalli creati vengono memorizzati nella cache del disco rigido. Pertanto, la prossima volta, il grafico con questo periodo verrà aperto immediatamente, verranno calcolati solo i nuovi dati.

Lavorare con la cronologia di un minuto fornisce anche la sincronizzazione completa (corrispondenza) dei dati su tutti gli intervalli, poiché tutti utilizzano gli stessi dati di un minuto come origine.



Un altro vantaggio di lavorare con la cronologia dei prezzi è che viene trasmesso ai client terminali in un formato compresso, che consente di risparmiare larghezza di banda e riduce il tempo di download. Per confronto, una cronologia dei prezzi di 10 anni di barre di un minuto per un simbolo è di circa 10 MB in forma compressa.

1.3. Indicatori. Il pacchetto di consegna standard MetaTrader 5 include 38 indicatori tecnici . Sono comodamente raggruppati nella finestra Navigator in base al loro tipo: indicatori di tendenza, oscillatori, indicatori di volume e indicatori di Bill Williams. Gli indicatori disponibili includono bande di Bollinger, envelopes, media mobile, SAR parabolico, deviazione standard, Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Bulls Power, Bears Power, Alligator, Awesome Oscillator e molti altri.

Il numero di indicatori di terze parti per MetaTrader 5 è praticamente illimitato. Un numero enorme di indicatori è disponibile per il download dalla Code Base e può essere acquistato sul mercato.



1.4. Strumenti Analitici. L'elenco degli strumenti analitici disponibili è stato notevolmente ampliato. Ora MetaTrader 5 offre 46 oggetti, tra cui strumenti Elliott, Fibonacci e Gann, oggetti grafici (inclusi oggetti per l'interattività con programmi MQL5), forme, canali, linee e così via.

Ogni oggetto ha le sue impostazioni individuali - colore, larghezza della linea, livelli aggiuntivi - e verrà visualizzato su diversi intervalli.



1.5. Scala Temporale Precisa. La scala temporale precisa può essere abilitata per i grafici; ora, gli oggetti grafici non sono necessariamente collegati alle barre. Gli ancoraggi degli oggetti possono essere posizionati in qualsiasi posizione tra le barre del grafico. Inoltre, quando si passa da un intervallo all'altro, vengono mantenute le posizioni accurate dei punti di controllo dell'oggetto.

1.6. Calendario Economico. Una delle nuove funzionalità di MetaTrader 5 è il calendario economico, che aiuta a eseguire l'analisi fondamentale dei mercati. Gli indicatori macroeconomici sono aggiornati in tempo reale. Inoltre, gli eventi del calendario economico possono essere facilmente visualizzati sul grafico dei prezzi.

1.7. Altri Dati di Mercato. Nella quarta versione, sono disponibili solo cinque valori per ogni simbolo in tempo reale: Bid, Ask, High, Low e Time. In MetaTrader 5, la quantità di informazioni disponibili è aumentata più volte. Oltre alle principali statistiche sui simboli, è possibile analizzare il volume reale e il prezzo dell'ultima operazione. Inoltre, nella scheda Market Watch, possono essere disponibili oltre 20 valori statistici per ogni simbolo e tutti vengono aggiornati in tempo reale.





Una caratteristica importante è la disponibilità di valori reali di diffusione e volume nei dati storici. Questi valori sono memorizzati in ogni barra one minute quindi possono essere utilizzati per testare e ottimizzare un Expert Advisor nel strategy tester multivaluta di MetaTrader 5.



1.8. Pubblicazione di Grafici Online. La possibilità di pubblicare i grafici online è stata introdotta in MetaTrader 5. Ora, il terminale ti consente non solo di salvare schermate sul tuo PC locale, ma anche di condividerle con altri trader istantaneamente tramite lo speciale servizio MQL5 Charts, che fa parte di MQL5.community. Se hai specificato il tuo account MQL5.community nel terminale, gli verrà assegnato uno screenshot. Ora puoi creare la tua galleria di immagini e gestirla facilmente tramite il tuo profilo.





Puoi anche condividere le tue immagini tramite i siti dei social networking più popolari.







2. Navigator

L'interfaccia del terminale MetaTrader 5 è ora ancora più comoda. La finestra Navigatorconsente di gestire molte operazioni nel terminale, come l'apertura di un nuovo conto demo o di allegare Expert Advisor, indicatori e script ai grafici.

2.1. Trova un Server dal Nome del Broker. Un'altra nuova comoda funzionalità di MetaTrader 5 è l'aggiunta di server di broker con i loro nomi. Con la versione precedente, dovevi contattare il tuo broker per scoprire l'indirizzo IP del server di trading o scaricare uno speciale client terminale. Ora, inserisci semplicemente il nome del broker. Il sistema trova automaticamente il server con il nome specificato e lo aggiunge all'elenco.

Quindi, puoi aprire un account.

2.2. Raggruppamento dei Programmi. Un'altra comodità del Navigator è il raggruppamento dei programmi. Gli indicatori tecnici disponibili nel pacchetto di consegna standard sono raggruppati in base al loro tipo: indicatori di tendenza, oscillatori, indicatori di volume e indicatori di Bill Williams. Indicatori personalizzati, Expert Advisor e script sono anche raggruppati in rami separati. Inoltre, all'interno dei rami è supportata una gerarchia simile alla struttura delle cartelle su un disco. Ad esempio, è possibile disporre gli indicatori personalizzati in sottocartelle /MQL5/Indicatori/Mio/MQL5/Indicatori/CodeBase e così via. Vedrai la stessa struttura di archiviazione nella finestra Navigator.

I programmi MQL5 acquistati attraverso il mercato vengono automaticamente inseriti nella relativa sottocategoria del mercato negli Expert Advisor, indicatori personalizzati e script.

2.3. Ulteriore Sviluppo di Programmi. Se è necessario modificare un'applicazione (nel caso in cui il relativo codice sorgente sia disponibile), selezionarla e premere Invio. Il codice sorgente dell'applicazione verrà immediatamente aperto nel MetaEditor.



2.4. Download dalla Code Base. Attraverso la stretta integrazione del terminale di trading MetaTrader 5 con i servizi MQL5.community direttamente dal Navigator, è possibile iniziare a scaricare un Expert Advisor, un indicatore o uno script dalla Code Base in un solo click. Un comando speciale "altro" è disponibile in ogni categoria delle applicazioni. La figura nel comando indica il numero di applicazioni disponibili per il download.

2.5. Test Rapidi. Qualsiasi Expert Advisor o indicatore può essere testato con due semplici click utilizzando il comando di contestoTest. Lo strategy tester verrà aperto immediatamente. L'unica cosa che devi fare è configurare i parametri necessari ed eseguire il test.

3. Trading

In MetaTrader 5, i meccanismi di trading hanno subito cambiamenti significativi rispetto a MetaTrader 4. Tutti questi cambiamenti hanno lo scopo di migliorare l'uso della piattaforma di trading. Con MetaTrader 5, puoi fare trading su qualsiasi borsa valori e attraverso qualsiasi ECN. La piattaforma MetaTrader 5 ha già ricevuto lo status di fornitore di software indipendente (ISV) per un certo numero di borse, tra cui SMX, GBOT, CitiBank, Currenex, DGCX, Integral e così via. Ulteriori piani sono finalizzati all'integrazione con le principali borse di tutto il mondo.

3.1. Posizioni Nette. La cosiddetta contabilità "netta" delle posizioni titlehttps://www.metatrader5.com/en/terminal/help/trading/general_concepttitleè adottata nel MetaTrader 5, che soddisfa i requisiti di tutti gli scambi moderni. Per uno strumento finanziario, può esistere una sola posizione in un qualsiasi momento. Le posizioni differentemente direzionate (buy e sell) non sono consentite.

Pertanto, se si dispone di una posizione per acquistare un lotto di uno strumento finanziario e vendere un lotto di questo strumento, la posizione verrà chiusa. Se hai una posizione per acquistare un lotto di uno strumento finanziario e acquistare un altro lotto, avrai una posizione di due lotti. In questo caso, il prezzo di apertura viene ricalcolo; per la posizione viene calcolato un prezzo di apertura medio ponderato: (Prezzo della prima operazione * Volume della prima operazione + Prezzo della seconda operazione * Volume della seconda operazione) / (Volume della prima operazione + Volume della seconda operazione).

3.2. Sei Tipi di Ordini in Sospeso. Oltre agli ordini di mercato, limit e stop, la piattaforma MetaTrader 5 supporta altri due tipi di ordini in sospeso: Acquista Stop Limit e Vendi Stop Limit. Quando si attiva un tale ordine, viene inserito il tipo appropriato dell'ordine limite. Nuovi tipi di ordini migliorano le possibilità di implementare strategie di trading.

3.3. Trading One-Click. La velocità di conduzione delle operazioni commerciali è molto importante nel trading. MetaTrader 5 offre la possibilità di trading istantaneo in un solo click. Questa funzione è disponibile nella finestra Market Watch.

Inoltre, la funzione di trading in un click consente agli utenti di chiudere rapidamente le posizioni, eliminare gli ordini in sospeso, nonché i livelli di Stop Loss e Take Profit nel tab Trade.

Le funzioni di trading rapido sono disponibili anche in Profondità del Mercato.

3.4. Trading dal Grafico. MetaTrader 5 fornisce strumenti efficienti per il trading dal grafico per i trader che lavorano manualmente. Ogni grafico ha un pannello rimovibile per eseguire operazioni di mercato rapide.

Il menu contestuale Intelligente viene fornito per inserire ordini in sospeso sul grafico. Fai click sul prezzo dell'ordine desiderato per effettuare l'ordine. Il tipo di ordine più probabile per la posizione corrente del cursore del mouse rispetto al prezzo viene visualizzato per primo.

3.5. Modifica dei livelli di Trading sul Grafico. MetaTrader 5 offre l'opportunità di modificare il prezzo degli ordini in sospeso, nonché degli ordini Stop Loss e Take Profit direttamente sul grafico. Ora, vedendo la situazione attuale del mercato, puoi facilmente trascinare un livello di trading usando il mouse nell'area desiderata e quindi regolare il suo valore in modo più preciso.

3.6. Asincronia e Multithreading. Rispetto a MetaTrader 4, nella quinta versione della piattaforma, i trader hanno più opportunità di implementare più operazioni di trading alla volta. Con la versione precedente, i trader potrebbero avere l'errore "Il contesto cdi trading è occupato", ad esempio, quando si fa trading utilizzando più Expert Advisor contemporaneamente. In MetaTrader 5, il contesto di trading è più ampio consentendo di inviare fino a 16 richieste di trading al server senza attendere il risultato della loro elaborazione.

3.7. Esecuzione di Operazioni in Borsa. Attraverso l'integrazione della piattaforma di trading MetaTrader 5 con altri sistemi, ora i trader possono accedere ai principali scambi di tutto il mondo. Il sistema consente l'esecuzione diretta di operazioni di trading in sistemi di trading esterni (elaborazione diretta). Le operazioni di trading vengono eseguite senza un broker intermediario (in modalità Non-Dealing Desk).

3.8. Trading dalla Profondità del Mercato. Parte integrante del trading azionario è il Profondità del Mercato (DOM). Nel DOM, un trader può vedere le richieste attuali che sono realmente presenti sul mercato, oltre a vedere le proprie richieste di trading. In MetaTrader 5, le operazioni di trading possono essere eseguitedirettamente dalla Profondità del Mercato.

Insieme alla funzione di trading con un click, della profondità del mercato è un potente strumento per lo scalping che consente agli utenti di posizionare, modificare e rimuovere gli ordini di trading con un click.

3.9. Termini di Esecuzione Aggiuntivi. Per ogni operazione di trading, un trader può specificare termini aggiuntivi di esecuzione dal broker, Fill or Kill (FOK) o Immediate o Cancel (IOC). In modalità FOK, l'operazione richiesta deve essere eseguita nel volume specificato. Se il volume della cauzione non è disponibile sul mercato, la richiesta non deve essere elaborata. La modalità IOC implica che l'operazione di trading può essere eseguita per il volume massimo disponibile sul mercato entro il volume specificato nell'ordine. Se la richiesta non può essere compilata completamente, verrà eseguito un ordine con il volume disponibile e il volume rimanente verrà annullato.

3.10. Trading Mobile e Notifiche Push. Attualmente, il trading mobile sta diventando sempre più popolare. I trader spesso hanno bisogno di avere accesso ai loro conti 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, da qualsiasi parte del mondo. La parte mobile della piattaforma di trading MetaTrader 5 è al passo con i tempi. I terminali mobili MetaTrader 5 per iPhone e Android sono disponibili per i trader in modo completamente gratuito.

Una delle funzioni più importanti dei terminali mobili è l'opzione di ricevere notifiche push. Le notifiche push sono brevi messaggi di testo che possono essere inviati ai dispositivi mobili dalla versione PC delclient terminal e da vari servizi della MQL5.community. Tali notifiche non vengono mai perse e arrivano immediatamente, indipendentemente dal fatto che l'applicazione sia in esecuzione o meno.

Il linguaggio MQL5 fornisce una speciale funzione SendNotification che consente ai programmi MQL5 di inviare Notifiche Push. Anche il terminale consente di creare segnaliper avvisarti di eventi sul mercato. Uno dei tipi di notifica degli eventi sono le notifiche push.

Le notifiche push possono anche essere utilizzate per ricevere informazioni sugli aggiornamenti sul sito MQL5.community. A tale scopo, specificare l'ID nel profilo utente nel tab Contacts.

Le notifiche push consentono ai trader di rimanere sempre informati e reagire ai cambiamenti del mercato, anche quando sono lontani dal computer.







4. Toolbox

La finestra Toolbox, che era disponibile nella quarta versione del terminale, ora fornisce ancora più funzioni.

4.1. Esposizione. Ora il trader può vedere le informazioni di riepilogo sullo stato delle https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/startworking/interface per tutte le posizioni aperte.

4.2. Calendario. Come già accennato nella sezione uno, MetaTrader 5 ora ha calendario degli eventi economici. Gli indicatori macroeconomici sono disponibili per più di 10 principali economie del mondo e sono aggiornati in tempo reale. Tutti gli eventi possono essere visualizzati sui grafici delle coppie di valute appropriate.

4.3. Market. MetaTrader 5 è strettamente integrato con i servizi MQL5.community per i trader. Il mercato è un negozio di applicazioni MQL5 dove chiunque può acquistare un prodotto da utilizzare nel terminale. Per tua comodità, il servizio Market è integrato nel client terminal.

Nella finestra Toolbox, il trader può vedere l'intera gamma di applicazioni disponibili in Market. Prima dell'acquisto, puoi scaricare una versione di prova e testarla nellostrategy tester Inoltre, molte applicazioni gratuite possono essere scaricate dal Market.

L'elenco degli acquisti e dei download è comodamente rappresentato nella scheda Acquisti. Le applicazioni scaricate/acquistate vengono automaticamente ordinate in base al loro tipo nel Navigatore, da cui è possibile eseguirle.

4.4. Code Base. La finestra Toolbox fornisce anche l'accesso all'enorme base di codici sorgente MQL5 gratuiti. È possibile scaricare ed eseguire qualsiasi codice direttamente dal terminale. Basta trascinare un Expert Advisor, un indicatore o uno script su un grafico. Il codice verrà automaticamente scaricato, inserito nell'apposita cartella, compilato ed eseguito sul grafico.

Il numero di codici sorgente pubblicati si sta gradualmente avvicinando a 1500 e continuerà a crescere.



5. Test e Ottimizzazione

Uno degli aggiornamenti più importanti e attesi in MetaTrader 5 è lo strategy tester multivaluta. Ora, i trader hanno possibilità illimitate per testare e ottimizzare gli Expert Advisor che scambiano diversi simboli.

5.1. Rapporto sui Test Avanzati. MetaTrader 5 fornisce un rapporto ampliato suirisultati dei test EA. Include statistiche aggiuntive, che consentono di valutare meglio una strategia di trading. Ora, puoi analizzare il fattore di recupero, il rapporto di Sharpe, il tempo di mantenimento della posizione e molte altre caratteristiche. Oltre 40 caratteristiche sono disponibili nel rapporto del tester.

Anche la componente grafica del rapporto di prova è stata notevolmente ampliata. Oltre ai grafici di saldo e patrimonio, il tester visualizza la distribuzione temporale dell'inserimento della posizione e del profitto/perdita (orario, settimanale e mensile):

Inoltre, genera grafici di distribuzione degli utili e MAE/MFE, nonché distribuzione dei profitti e tempo di mantenimento della posizione.

5.2. Maggiore Precisione dei Test Every-Tick. Lo Strategy Tester del terminale MetaTrader 5 utilizza una sola modalità di simulazione dei prezzi nei test: la generazione di tick sulla base dei dati disponibili di un minuto. L'utilizzo del timeframe M1 nel tester consente una simulazione molto accurata del movimento dei prezzi con un numero minimo di errori, in contrasto con la simulazione dei tick basata su intervalli di tempo più elevati in MetaTrader 4. Di conseguenza, gli errori nella modellazione dei prezzi nello Strategy Tester MetaTrader 5 sono banali e le differenze tra il prezzo simulato e il prezzo reale possono essere solo all'interno della scala di una barra one minute.

5.3. Altre Modalità di Test. MetaTrader 5 ha quattro modalità di test:ogni tick (il metodo più accurato), OHLC di un minuto (test sui punti di supporto della barra), solo prezzo aperto (un metodo approssimativo per test rapidi), calcoli matematici (per calcoli matematici nello strategy tester senza l'uso di dati storici e generazione di tick).

5.4. Criterio di Ottimizzazione Personalizzato. In MetaTrader 4, il trader è stato in grado di ottimizzare un Expert Advisor in base a uno dei cinque criteri disponibili. Nella quinta versione, è disponibile un altro criterio standard (il prodotto tra il saldo e l’indice di Sharpe). Tuttavia, la principale novità è la possibilità di utilizzare criterio di ottimizzazione personalizzato. Selezionando il valore massimo personalizzato nelle impostazioni del tester, è possibile ottimizzare l’Expert Advisor in base al valore massimo restituito da OnTester().

5.5. Cache di ottimizzazione e Report XML. I risultati dei testing sono sommate dal terminale in una cache speciale dei risultati (i risultati della cache), per un accesso rapido ad essi quando sono necessari. Per ogni insieme di parametri, il terminale ricerca la i risultati della cache già disponibili dalle run precedenti, al fine di evitare repliche. Se il risultato con un insieme di parametri non viene trovato, all'agente viene dato il compito di eseguire il testing.

Poiché la cache dei risultati dell'ottimizzazione è un file XML standard, è possibile analizzarla in applicazioni esterne (ad esempio in MS Excel).



5.6. Download Automatico della Cronologia e Sincronizzazione degli Intervalli. Lo Strategy Tester MetaTrader 5 fornisce la disponibilità di tutti i dati storici necessari. Prima del test, scarica tutti i dati storici disponibili per il simbolo richiesto. Questo viene fatto solo prima della prima esecuzione. Inoltre solo i nuovi dati vengono caricati. Se durante il test, un Expert Advisor (uno multi-valuta) richiede dati per altri simboli, vengono anche caricati automaticamente dal server di trading.

5.7. Forward Testing. MetaTrader 5 offre la nuova modalità di test forward. Il testing "in avanti" (forward) è l'esecuzione ripetuta dei migliori risultati di ottimizzazione in un periodo di tempo diverso. Questa funzione consente di evitare i parametri che si adattano in determinate aree di dati storici.

5.8. StressTesting. Per rendere le condizioni di test EA quasi reali, usa la modalità Random Delay in MetaTrader 5. Dal momento della richiesta di invio fino alla sua esecuzione il prezzo può cambiare. A seconda della deviazione impostata nell'ordine, esso può essere eseguito al prezzo corrente (se si è all'interno della deviazione) o può essere inviato un requote. Il testing in questa modalità permette di codificare correttamente l'elaborazione di tali situazioni.

5.9. Ottimizzazione Multi-Thread. Lo Strategy Tester è multi-thread e consente l'utilizzo di tutte le risorse informatiche disponibili. I test e l'ottimizzazione vengono eseguiti utilizzando agenti di calcolo speciali che vengono installati come servizi sul computer dell'utente. Gli agenti lavorano in modo indipendente e consentono l'elaborazione parallela dei passaggi di ottimizzazione.

5.10. Test di Cloud di Agenti Remoti. È possibile connettere un numero illimitato di , ,ovvero gli agenti installati su altri computer, al tester strategico. Utilizzare l'applicazione speciale MetaTester per installare gli agenti di test in ogni computer di test della rete locale e quindi collegarli al tester strategico in un client terminal. Gli agenti riceveranno attività di calcolo sulla rete e restituiranno i risultati al client terminal. Pertanto, è possibile espandere in modo significativo le capacità del calcolo parallelo e più volte accelerare il processo di ottimizzazione.

5.11. MQL5 Cloud Network. Il MQL5Cloud Network permette di organizzare lo scambio di risorse informatiche tra chi ne ha bisogno e chi può fornire tempo di inattività cpu dei propri computer. Con MQL5 Cloud Network, un trader può utilizzare la potenza di calcolo di migliaia di agenti in tutto il mondo. L'ottimizzazione, che richiederebbe diversi anni se si utilizza un solo computer, può ora essere eseguita in poche ore.





Per utilizzare la rete, basta aprire lo strategy tester e abilitare l'uso di agenti cloud.

Oltre a utilizzare la rete MQL5 Cloud, è possibile fornire la potenza di calcolo della CPU nella rete. Per fare ciò, non è nemmeno necessario installare il client terminal MetaTrader 5. Scarica il programma di installazione appositamente creato che ti consente di installare in modo rapido e sempliceinstallMetaTester, un'applicazione per la gestione degli agenti remoti sul computer. Dopo una semplice configurazione, entri a far parte di MQL5 Cloud Network e inizi a guadagnare. Le statistiche sull'uso della rete ed i vostri guadagni per la fornitura di potenza della CPU sono convenientemente raccolte nel tuo profilo sul sito MQL5.community. Le informazioni sugli agenti compariranno nel vostro profilo subito dopo che essi svolgono la prima attività.

5.12. Facilità di Gestione degli Agenti. È possibile gestire facilmente gli agenti di test tramite il menu di scelta rapida. Con un paio di click, è possibile abilitare/disabilitare qualsiasi tipo di agente: locale, remoto o MQL5 Cloud Network. Inoltre, qui è possibile controllare gli agenti remoti collegati, nonché importare ed esportare le configurazioni degli agenti.



5.13. Calcoli Matematici. Le caratteristiche dello strategy tester combinate con le possibilità di MQL5 Cloud Network non si limitano al test e all'ottimizzazione degli Expert Advisor. La modalità di test "Calcoli matematici" consente di eseguire qualsiasi calcolo. In questa modalità, lo strategy tester non carica o utilizza la cronologia dei prezzi e le informazioni sui simboli, ma esegue semplicemente calcoli, chiamando le funzioni OnInit(), OnTester() e OnDeinit(). I calcoli matematici sono utili per calcolare un estremo di una funzione matematica il cui valore deve essere restituito da OnTester(). L'ottimizzazione viene effettuata per trovare il valore massimo della funzione.

5.14. Visualizzazione 2D e 3D dei Risultati di Ottimizzazione. Meglio vedere una volta che sentire cento volte. Nello strategy tester, puoi analizzare i risultati dell’ottimizzazionein modalità visiva. Ecco la visualizzazione bidimensionale dell'ottimizzazione. Più scura è la tonalità di verde, maggiore è il valore del criterio di ottimizzazione.





Di seguito, viene riportata una modalità tridimensionale di visualizzazione dei calcoli matematici nello strategy tester. L'immagine mostra la ricerca del massimo della funzione f(x,y) = MathSin(x^2 + y^2) + k * MathExp(-p * x^2 - p * y^2).

5.15. Testing Visuale. La modalità di test visivoconsente di visualizzare esattamente come l'Expert Advisor esegue le operazioni di trading durante i test sui dati storici. Il visualizzatore è disponibile anche in MetaTrader 4, ma nella quinta versione del terminale, le sue funzionalità sono state notevolmente ampliate. Innanzitutto, il visualizzatore era disponibile solo separatamente dal terminale. Ora funziona come un processo separato. Le operazioni di trading non vengono visualizzate solo sul grafico del simbolo testato. Nei tab separati, puoi seguire il saldo del conto corrente, le posizioni aperte e gli ordini correnti, la cronologia delle operazioni di trading e un registro dettagliato.

5.16. Qualsiasi Risultato Personalizzato Durante l'Ottimizzazione. Ogni volta che si avvia un Expert Advisor nello strategy tester, è possibile creare il proprio array di dati. Questo set di dati può essere salvato con la funzione FrameAdd() di una struttura speciale chiamata frame. Durante l'ottimizzazione di un Expert Advisor, ogni agente può inviare una serie di frame al terminale. Tutti i frame ricevuti vengono scritti nel file *.MQD nella cartella terminal_directory/MQL5/Files/Tester nominato come l'Expert Advisor. Sono scritti nell'ordine in cui sono ricevuti dagli agenti. La ricezione di un frame nel client terminal da un agente di test genera l'evento TesterPass che può essere gestito utilizzando la funzione OnTesterPass() . Ciò consente di elaborare dinamicamente i risultati dell'ottimizzazione senza dover attendere il suo completamento.

5.17. Accelerazione Usng OpenCL. Un certo numero di calcoli eseguiti nell’Expert Advisors possono essere eseguiti utilizzando schede video grazie al supporto nativo di OpenCL nel linguaggio MQL5. Le schede video moderne contengono centinaia di piccoli processori specializzati che possono contemporaneamente eseguire semplici operazioni matematiche con i flussi di dati in entrata.

L'utilizzo di OpenCL nelle applicazioni MQL5 può accelerare il test e l'ottimizzazione degli Expert Advisor centinaia di volte. Gli agenti di test (locali, remoti o cloud) selezionano automaticamente il metodo di calcolo più veloce: CPU o scheda video.

Ad esempio, il calcolo del noto frattale di Mandelbrot viene eseguito cento volte più velocemente utilizzando OpenCL rispetto alla CPU.

6. Integrazione con MQL5.community

Il client terminale MetaTrader 5 è strettamente integrato con MQL5.community. La MQL5.community offre servizi unici ai trader e sviluppatori:

6.1. Market. Direttamente dal terminale, è possibile acquistare qualsiasi applicazione già pronta nel negozio di programmi MQL5. Prima dell'acquisto, è possibile scaricare una versione di prova e testarla nello strategy tester.

Chiunque può diventare un venditore nel servizio Market. Devi solo presentare una domanda. Dopo aver approvato la registrazione del tuo status di Venditore, puoi vendere i tuoi prodotti e guadagnare denaro.



6.2. MQL5 Cloud Network. La potente rete di calcolo distribuito è disponibile per il test e l'ottimizzazione dei tuoi Expert Advisor nello strategy tester. Migliaia di sessioni di ottimizzazione possono ora essere eseguite in pochi minuti. Oltre a utilizzare la rete, puoi fornire le tue capacità di elaborazione e guadagnarci.

6.3. MQL5 Storage. MQL5 Storage è un’ archiviazione personale di codici sorgente integrati nel MetaEditor. Ti consente di mantenere il codice sicuro e di accedere da qualsiasi parte del mondo. MQL5 Storage memorizza l'intera cronologia delle modifiche ai file caricati, che possono essere visualizzati in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile ripristinare qualsiasi versione precedente di un file.

6.4. Code Base. Con un solo click, è possibile scaricare ed eseguire qualsiasi codice pubblicato nella sezione Code Base del sito MQL5.community. Basta trascinare un Expert Advisor, un indicatore o uno script su un grafico. Il codice verrà automaticamente scaricato, inserito nell'apposita cartella, compilato ed eseguito sul grafico.

6.5. Segnali. Il servizio Segnali consente agli utenti di abbonarsi ai segnali di trading di trader professionisti, portarli direttamente nel loro client terminal ed eseguire operazioni di trading basate su di essi.



6.6. Articoli. Articles vari utili MQL5.com community sul linguaggio di programmazione MQL5 e la piattaforma sono stati pubblicati sul sito web MQL5.community. Trova l'articolo richiesto nel comodo elenco di argomenti e descrizioni disponibile in un tab separato della finestra Toolbox direttamente nel MetaEditor.

6.7. MQL5 Charts. MetaTrader 5 consente ai trader di pubblicare i loro screenshot online tramite il servizio MQL5 Charts. Il tuo screenshot può essere pubblicato automaticamente online subito dopo averlo fatto. Otterrai anche il link per condividere la tua immagine tramite uno dei siti di social networking più popolari.

Se hai specificato il tuo account MQL5.community nel terminale, gli verrà assegnato uno screenshot. Ciò ti consentirà di creare le tue gallerie di immagini e gestirle facilmente tramite il tuo profilo.





7. MetaEditor 5

Il linguaggio di programmazione integrato è sempre stato una delle parti più importanti della piattaforma di trading MetaTrader. Lo sviluppo di applicazioni non è solo il linguaggio di programmazione MQL5, i cui indubbi vantaggi saranno dimostrati di seguito, ma questo è anche l'editor in cui si lavora con il codice sorgente. MetaEditor 5fornisce molte nuove funzionalità che non erano disponibili per gli utenti di MetaTrader 4.

7.1. Nuovo File System. Come nella versione precedente, MetaEditor può funzionare solo all'interno della propria sandbox del file system, la cartella /MQL5 all'interno della cartella dati del terminale. Per una maggiore comodità, ogni tipo di file sorgente ha la propria directory (Expert, Indicatori, Script, Include e così via). La struttura delle cartelle e dei file che memorizzano i programmi eseguibili (Expert Advisor, Indicatori e Script) viene visualizzata nella finestra Navigator del client terminal.





7.2. MQL5 Wizard. MetaEditor 4 include una procedura guidata per la creazione di Expert Advisor che consente di generare modelli per lo sviluppo di varie applicazioni. Nella quinta versione di MetaEditor, questo componente è stato significativamente riprogettato. Il suo nuovo nome è MQL5 Wizard. Consente comunque di creare modelli di programmi già progettati correttamente e contenenti i gestori eventi necessari. Tuttavia, la principale novità è la possibilità di generare Expert Advisor pronti all'uso. Il trader deve scegliere quali segnali utilizzerà l'Expert Advisor, la sua strategia di gestione del denaro e il modo in cui sarà protetto dalle perdite (tipo di trailing stop).

Ora il trader non ha necessariamente bisogno di sapere come programmare in MQL5, per ottenere un Expert Advisor pronto all'uso. Un EA viene generato in pochi semplici passaggi. Quindi, puoi iniziare a ottimizzare il tuo Expert Advisor nello strategy tester.

7.3. MQL5 Storage. archiviazione MQL5 memorizza i codici sorgente MQL5 personali. È progettato per l'archiviazione con versioni di file e la gestione dei progetti direttamente da MetaEditor in modo pratico.

Il codice sorgente è archiviato in un repository remoto sicuro, a cui è possibile accedere tramite l'account MQL5.community. In caso di guasto del disco rigido, la copia locale dei codici può essere rapidamente ripristinati dallo storage.

È possibile accedere allo spazio di archiviazione da qualsiasi computer. Basta accedere utilizzando il tuo account MQL5.community in MetaEditor. È possibile lavorare con lo spazio di archiviazione utilizzando il comodo menu di scelta rapida della finestra Navigatore.





Ogni transazione di modifiche nell'archivio viene registrata. Successivamente, è possibile visualizzare l'intera cronologia delle modifiche, confrontare le versioni dei file utilizzando uno strumento speciale, ripristinare qualsiasi versione precedente.

Le opzioni di MQL5 Storage continueranno ad espandersi. Consentirà il lavoro congiunto con i progetti che utilizzano l'archiviazione dando le autorizzazioni agli account MQL5.community richiesti.

7.4. Compilazione Rapida di DLL C++. Molti sviluppatori utilizzano DLL di terze parti durante lo sviluppo di applicazioni in MQL5. Con MetaEditor 5, non è necessario utilizzare MS Visual Studio per la compilazione di DLL. L'editor supporta i file cpp e h standard e li compila con la stessa facilità del codice sorgente MQL5. Se MS Visual Studio è installato nel computer, viene utilizzato il relativo compilatore. In caso contrario, i file richiesti vengono inviati a uno speciale server di compilazione tramite una connessione sicura. Dopo la compilazione, il file DLL pronto viene inviato all'utente.

Analogamente al codice sorgente MQL5, tutti i risultati della compilazione, inclusi errori e avvisi, vengono visualizzati nel tab Errore della finestra Toolbox.

7.5. Controllo Intelligente del Codice. MetaEditor 5 fornisce vari strumenti che ti consentono di velocizzare il processo di scrittura del codice , rendere più facile la navigazione e prevenire errori.

Snippet. Per facilitare la scrittura del codice, MetaEditor offre la possibilità di inserire snippet, piccoli frammenti di template di codice sorgente che descrivono una particolare costruzione del linguaggio MQL5. L'inserimento di uno snippet viene inizializzato digitando la parola chiave.

Auto-sostituzione dei Nomi delle Funzioni. È la possibilità di visualizzare le varianti di nomi di funzioni integrate e personalizzate, costanti, variabili, membri della classe, parole chiave e così via da inserire durante la scrittura del codice. Le varianti dei nomi sono determinate dai primi caratteri digitati.



Suggerimenti sui Parametri della Funzione. Con questa funzione, lo sviluppatore non ha bisogno di leggere la documentazione di ogni funzione durante la scrittura del codice. Quando si descrive una funzione, basta premere una determinata combinazione di tasti e MetaEditor visualizzerà un suggerimento con i parametri della funzione e i tipi di questi parametri.

Elenco delle Funzioni. Nel MetaEditor, è possibile visualizzare l'elenco di tutte le funzioni dichiarate nel file corrente e passare rapidamente a una di esse.

7.6. Codice Styler. Una progettazione ben strutturata e corretta del codice sorgente rende il lavoro con tale codice molto più semplice. Un codice accuratamente formattato sembra professionale. MetaEditor fornisce laFunzione Styler. Qualsiasi codice può essere trasformato in uno ben progettato con un solo click. Le regole di formattazione utilizzate nello styler sono state sviluppate da programmatori professionisti con anni di esperienza.

7.7. Evidenziazione del Codice. Rispetto alla versione quattro, MetaEditor 5 offre maggiori opportunità di evidenziare diversi elementi del codice sorgente (parole chiave, nomi di funzioni, variabili e così via). Ogni utente può creare un'evidenziazione del codice individuale.

7.8. Supporto per Unicode. La versione precedente dell'editor non supporta i file di codice sorgente in Unicode. Ciò causa problemi durante la visualizzazione e la compilazione di file contenenti caratteri, che non sono supportati nelle impostazioni locali correnti del sistema operativo. In MetaEditor 5, questo problema è completamente risolto. Qualsiasi file di origine può essere salvato nel formato Unicode utilizzando le funzionalità standard dell'editor, quindi è possibile lavorare con esso e compilarlo con qualsiasi linguaggio del sistema operativo.

7.9. Inserimento delle Risorse. Il MetaEditor 5 si concentra sulla massima facilità del processo di programmazione. L'operazione di routine di l'inserimento del file di risorse nel programma viene eseguita con un singolo comando.





7.10. Ricerca Globale e Integrazione con MQL5.community. Quando si sviluppa un programma, spesso è necessario accedere a una varietà di informazioni. MetaEditor risolve questo problema integrandosi con MQL5.community. Gli articoli e i codici sorgente pubblicati su mql5.com sono comodamente inseriti nella finestra Toolbox. Tuttavia, per un uso davvero efficace delle informazioni disponibili, è richiesto un sistema di ricerca.



MetaEditor 5 include il sistema di ricerca globale.



Digita la tua richiesta nella singola casella di ricerca, scegli dove cercare e ottieni risultati in un tab separato del Toolbox. Oltre a cercare separatamente nel documento, nei file, negli articoli o nella code base corrente, è possibile eseguire ricerche nell'intero sito MQL5.community. Include il Forum, gli Articoli, la Documentazione e il Code Base.

7.11. Il Debugging. Senza esagerare, tutti coloro che hanno utilizzato MetaEditor 4 volevano la funzione di debug. L'aspetto del debugger nella quinta versione ha portato lo sviluppo di applicazioni MQL5 a un nuovo livello. Tutte le funzioni standard sono disponibili per il debug delle applicazioni.

Breakpoint. Posizionare i breakpoint nelle righe del codice sorgente, in cui il processo di esecuzione del programma deve essere interrotto per studiare il comportamento del programma.

Osservazione delle Espressioni. Seguire i valori di qualsiasi espressione durante il debug in un tab separato del Toolbox.

Chiamate Stack. Guardare lo stack di chiamate durante il debug.

Debug Step-by-Step Utilizzare i comandi del debug step-by-step: Step Into, Step Over e Step Out.



7.12. Progetti. Una delle molte funzionalità pianificate in MetaEditor 5 è la gestione del progetto. Ciò faciliterà il lavoro strutturando i programmi dello sviluppatore.

7.13. Profilazione del Codice. Il debug in MetaTrader 5 ha notevolmente semplificato il lavoro dei programmatori. Ma MetaEditor 5 ha un altro potente strumento per l'ottimizzazione del codice sorgente. Code Profiler rileva tutti i colli di bottiglia dell'applicazione.





Code profiler analizza la velocità di esecuzione dei singoli frammenti di codice sorgente dell'applicazione. I risultati dell'analisi vengono sottoposti a un programmatore sia da singole funzioni che da linee. Pertanto, è ora possibile trovare le parti più lente del codice e ottimizzare il funzionamento del programma MQL5.





8. Il Linguaggio di Programmazione MQL5

8.1. Maggiore velocità. Rispetto a MQL4, la velocità di esecuzione del codice MQL5 è aumentata da 4 a 20 volte! La velocità ​di esecuzione ha quasi raggiunto il livello del linguaggio C ++, quindi in MQL5, non è necessario utilizzare DLL di terze parti per accelerare i calcoli. In effetti, la mancanza di DLL migliora la sicurezza delle applicazioni.

8.2. Protezione del Codice. Con MetaTrader 5, puoi godere di un nuovo alto livello di protezione dei file eseguibili dei programmi MQL5 (ex5). La protezione contro la decompilazione è aumentata a causa dei seguenti fattori: nuovi e più complicati algoritmi di crittografia, controllo dell'integrità dei file (controllo che il file non sia stato modificato dopo la compilazione) e maggiore complessità del linguaggio. I programmi venduti tramite il servizio Market sono inoltre crittografati e associati all'hardware dell'utente (configurazione del computer), che li protegge ulteriormente.

8.3. Somiglianza con C++. La sintassi del linguaggio MQL5 è molto simile a uno dei linguaggi di programmazione più popolari, C++. Pertanto, è facile da imparare e puoi facilmente tradurre programmi da altri linguaggi di programmazione moderni in MQL5. MQL5 è orientato agli oggetti e consente di sfruttare questo approccio di programmazione: incapsulamento ed estensibilità dei tipi, ereditarietà, polimorfismo, sovraccarico e funzioni virtuali.



8.4. Classi e Strutture. MQL5 supporta tipi di dati complessi o astratti: strutture e classi. Sono usati per descrivere non solo l'oggetto, ma anche il modello di comportamento. Il fatto che l'oggetto stesso è responsabile per il suo comportamento, semplifica notevolmente il compito di programmazione per l'utente di questo oggetto.

8.5. Eventi. Il linguaggio MQL5 fornisce l'elaborazione di una serie di eventipredefiniti . Solo tre eventi sono disponibili in MQL4, mentre nella quinta versione possono essere gestiti 13 tipi di eventi, tra cui gli eventi di inizializzazione e reinizializzazione dell'applicazione, la ricezione di un nuovo tick, la variazione dei dati di prezzo e profondità del mercato, eventi timer, eventi di trading, eventi di test, ottimizzazione e azioni con grafici.

8.6. Gestione di Grafici, Oggetti e Risorse Direttamente da MQL5. È possibile gestire tutte le proprietà del grafico, aggiungere, modificare ed eliminare oggetti dal grafico direttamente dalle applicazioni MQL5. Se abbinata alla possibilità di gestire eventi di interazione di un utente e di un grafico, è possibile creare pannelli grafici di qualsiasi complessità.

Oltre a lavorare con oggetti integrati, è possibile utilizzare le proprie risorse grafiche e audio.

8.7. Nuovi Stili di Disegno dell’ Indicatore. In MetaTrader 5, il numero di stili di disegno degli indicatori è aumentato da 6 a 18. Puoi disegnare linee, istogrammi, simboli, aree piene, candlestick frecce e così via. Ecco l'indicatore con l'area riempita tra le due linee, disegnata nella sottofinestra del grafico.







8.8. Facilità di Lavoro con gli Indicatori. In MQL4, la direzione dell'indicizzazione nei buffer degli indicatori è permanente, dai dati più recenti (0) ai dati più vecchi. Questo approccio è accettabile quando si lavora con indicatori e script. Tuttavia, quando si sviluppano gli indicatori, tale indicizzazione è scomoda, poiché con ogni nuova barra, l'indicizzazione di tutti gli elementi viene spostata di uno e un nuovo elemento con l'indice 0 viene aggiunto all'inizio dell’array. In MQL5 il problema è stato risolto aggiungendo la funzione ArraySetAsSeries, che consente di modificare la direzione dell'indicizzazione dell'array.



In MQL5, il numero di buffer di indicatori utilizzati è illimitato, mentre in MQL4 non è possibile utilizzare più di otto buffer.

Anche in MQL5, è possibile sviluppare indicatori basati sui valori ​di altri indicatori. Nella quarta versione della piattaforma, un indicatore potrebbe essere costruito sulla base di un altro indicatore solo attraverso un'opzione speciale nell'interfaccia del client terminal. In MQL5, è possibile passare a un indicatore qualsiasi handle di un altro indicatore come il prezzo dell'array di dati di input[].



8.9. Un'Enorme Libreria Standard e Molti Esempi. La consegna standard di MetaTrader 5 include una grande libreria standard scritta in MQL5. Semplifica lo sviluppo del programma, fornendo un facile accesso alle funzioni MQL5. La libreria standard contiene classi per organizzare i dati, lavorare con file, stringhe, oggetti grafici, grafici, indicatori e classi di trading.

Inoltre, MetaTrader 5 include molti esempi del codice sorgente di tutti i tipi di applicazioni (Expert Advisor, indicatori e script).

8.10. Supporto OpenCL. MQL5 ha il supporto nativo per OpenCL . Per utilizzare tutti i suoi vantaggi, non sono necessarie librerie di terze parti. Basta usare funzioni MQL5 specializzate . Il linguaggio OpenCL è utilizzato per eseguire calcoli su schede video che supportano OpenCL 1.1 o versioni superiori. Le schede video moderne contengono centinaia di piccoli processori specializzati che possono contemporaneamente eseguire semplici operazioni matematiche con i flussi di dati in entrata. Il linguaggio OpenCL organizza il calcolo parallelo ed offre una maggiore velocità per una certa classe di task.





9. Servizi per Trader e Sviluppatori

Una parte integrante della piattaforma di trading MetaTrader 5 è la MQL5.community. Oltre al sito in cui trader e sviluppatori possono trovare informazioni utili e discutere questioni relative a MetaTrader 5, MQL5.community offre ai partecipanti una varietà di servizi unici.

La MQL5.community ha il suo sistema di pagamento sicuro che viene utilizzato in tutti i servizi della comunità. Puoi depositare denaro sul tuo account tramite WebMoney e PayPal, oltre a utilizzare una carta di credito o di debito. I prelievi possono essere effettuati su un account WebMoney o PayPal. Tutti i trasferimenti vengono effettuati tramite una connessione SSL crittografata sicura.



9.1. Jobs. Il servizio Jobs è utile sia per i trader che per i programmatori. Se un trader ha bisogno di implementare qualsiasi idea di trading, ma non sa come programmare in MQL5, può sempre contattare uno sviluppatore professionista. D'altra parte, gli sviluppatori hanno un'eccellente opportunità di capitalizzare le loro conoscenze.



Il servizio Job ha un'interfaccia user-friendly, che consente di effettuare un ordine pubblico e scegliere l'offerta più vantaggiosa dal programmatore o pubblicare un ordine per uno sviluppatore specifico. Il processo di esecuzione dell'ordine è suddiviso in diversi passaggi che includono la conferma per evitare malintesi e disaccordi tra il cliente e lo sviluppatore.

In caso di controversia, è possibile richiedere l'arbitrato che è condotto da MetaQuotes Software Corp.

Il servizio è stato lanciato due anni fa e da allora sono stati creati circa 1.300 posti di lavoro.



9.2. Market. Il servizio Market è un sito aperto e sicuro per l'acquisto e la vendita di applicazioni MQL5. Il Market è disponibile online sul sito MQL5.community ed è accessibile anche direttamente dal client terminal. Tutte le applicazioni che vengono offerte in vendita sono ulteriormente protette. Durante il download, l'applicazione viene crittografata e associata alla configurazione del computer.

9.3. MQL5 Storage. MQL5 Storage per il codice sorgente è progettato per la memorizzazione delle versioni dei file e la gestione dei progetti direttamente da MetaEditor in modo pratico. Con MQL5 Storage, è possibile accedere al codice sorgente da qualsiasi computer utilizzando un account MQL5.community. Se stai lavorando su computer diversi, puoi facilmente sincronizzare i codici sorgente e lavorare sempre con la loro ultima versione.

9.4. MQL5 Cloud Network. Il MQL5Cloud Network permette di organizzare lo scambio di risorse informatiche tra chi ne ha bisogno e chi può fornire tempo di inattività della CPU dei propri computer. Con MQL5 Cloud Network, un trader può utilizzare la potenza di calcolo di migliaia di computer in tutto il mondo. L'ottimizzazione, che richiederebbe diversi anni se si utilizza un solo computer, può ora essere eseguita in poche ore.

9.5. Segnali. Segnali di Trading MetaTrader 5 è un servizio che consente ai trader di copiare le operazioni di trading di un Fornitore di Segnali. Qualsiasi trader può sottoscrivere segnali e seguire la strategia di un trader esperto. Il servizio è assolutamente sicuro; ciascun Fornitore di Segnali è registrato nel sistema di monitoraggio pubblico contenente le informazioni dettagliate sull'attività di trading del fornitore.





La vetrina dei segnali di trading disponibili può essere trovata sia sul sito web MQL5.community che nei client terminal. Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando un account MQL5.community. I trader possono facilmente gestire i loro abbonamenti tramite i loro profili o la sezione "I Miei Segnali".



Qualsiasi trader può iscriversi tramite la finestra Toolbox del tab Signals nel client terminal MetaTrader 5.





Non è necessario stipulare accordi con un Fornitore di Segnali; tutte le azioni necessarie vengono eseguite rigorosamente all'interno del sistema. Non viene addebitata alcuna commissione per l'utilizzo dei segnali. Dopo la sottoscrizione, le operazioni di trading del Fornitore verranno copiate quasi istantaneamente sull’account dell'Abbonato.

Se sei un trader di successo e desideri fare soldi usando la tua esperienza e le tue capacità, puoi registrarti come fornitore nel servizio Segnali tramite il sito web MQL5.community. L’account di trading è collegato al sistema di monitoraggio in cui verranno visualizzate le informazioni dettagliate su di esso. L'account sarà incluso nell'elenco dei segnali di trading disponibili sia su MQL5.community che direttamente nel terminale di trading.





Se i segnali di trading vengono forniti a pagamento, il pagamento da parte dei trader verrà trasferito all’account di pagamento MQL5.community interno del Fornitore.

9.6. Hosting virtuale. Questo è un servizio che fornisce il funzionamento ventiquattr'ore su ventiquattro del client terminal per il trading automatizzato o la copia dei segnali. A differenza di affittare ordinarie VDS o VPS da società di terze parti, è possibile selezionare il server più vicino al tuo broker, riducendo così al minimo latenza della rete quando invii ordini dalla piattaforma al server di trading.

Un terminale virtuale viene noleggiato direttamente dalla piattaforma di trading, mentre il pagamento viene effettuato tramite l'account MQL5.community.





Il noleggio viene effettuato in pochi semplici passaggi, durante i quali è sufficiente selezionare il server e il piano di servizio più adatti. Successivamente, devi spostare l'ambiente di trading necessario sul terminale virtuale: simboli, indicatori, robot di trading, nonché FTP, e-mail, Expert Advisor e impostazioni del Segnale.



È possibile visualizzare il journal della piattaforma virtuale per controllarne il funzionamento. Sono disponibili anche dettagli sul carico della CPU, sulla memoria e sull'utilizzo del disco rigido.





Conclusione

In questo articolo, abbiamo cercato di elencare tutte le caratteristiche chiave della piattaforma MetaTrader 5. Naturalmente, la funzionalità della piattaforma di trading è ancora più ampia. MetaTrader 5 fornisce una gamma completa di strumenti necessari per il trading di successo nei mercati finanziari. Va anche notato che lo sviluppo della piattaforma di trading continua e le sue opportunità continuano ad espandersi. Ci teniamo aggiornati e seguiamo lo sviluppo del settore, comunichiamo con le principali borse, broker e, naturalmente, trader per fornire la migliore piattaforma di trading per te.

