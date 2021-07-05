MetaTrader 5 - 상상 이상!

소개

MetaTrader 5의 개발은 2007 년에 시작되었습니다. MetaTrader 5는 Forex 및 기타 금융 시장에서 실행할 수있는 혁신적인 다중 시장 플랫폼으로 생각되었습니다. 그 이후로 많은 작업이 이루어졌으며 이 작업의 결과는 트레이더에게 무한한 기회를 제공하는 플랫폼입니다. 이 기사에서는 MetaTrader 5의 모든 주요 기능에 대해 이야기하고 이전 버전의 거래 플랫폼과 비교 분석을 수행합니다.





1. 차트

MetaTrader 5 플랫폼의 분명한 장점 중 하나 인 분석 부분부터 시작하겠습니다. 실시간 가격 차트는 MetaTrader 4에 비해 훨씬 더 넓은 기능을 제공합니다.

1.1. 사용자 정의 및 21 개의 존재. 플랫폼의 차트에는 다양한 설정이 있으므로 트레이더는 사용자 정의하고 개인적인 필요에 맞게 사용할 수 있습니다. MetaTrader 5는 세 가지 유형의 차트를 지원합니다: 점선, 일련의 막대 및 일본식 캔들 스틱. 장기 작업에 가장 편안한 작업 공간을 만들기 위해 차트의 항목에 별도의 색상을 설정할 수 있습니다. 플랫폼의 네 번째 버전과 비교하여 MetaTrader 5는 두 배 이상의 차트 기간을 지원합니다. 이제 21 개의 기간을 사용할 수 있습니다.

1.2. 1 분 바의 장점. MetaTrader 5는 가격 데이터를 저장하고 전달하는 완전히 새로운 원칙을 제공합니다. 이전 버전에서는 서로 다른 시간대의 데이터가 개별적으로 단말기로 전송되었습니다. 이제 데이터는 1 분 막대 형태로만 전송 및 저장되는 반면, 클라이언트 터미널의 1 분 막대를 기반으로 더 높은 시간대가 구축됩니다. 이 접근 방식을 사용하면 기록이 한 번만 다운로드되고 모든 기간에 적용되므로 트래픽을 크게 줄일 수 있습니다. 가격 내역을 다운로드 한 후 단말기는 새로운 데이터 만 다운로드합니다.



이제 차트를 여는 것이 훨씬 빨라졌습니다. 1 분 막대에서 모든 시간대의 차트를 구성하는 데 몇 초가 걸립니다. 빌드된 기간은 하드 디스크에 캐시됩니다. 따라서 다음에 이 기간의 차트가 즉시 열리고 새 데이터만 추가로 계산됩니다.

1 분 기록으로 작업하면 모두 동일한 1 분 데이터를 소스로 사용하기 때문에 모든 기간에서 데이터의 전체 동기화 (일치)를 제공합니다.



가격 히스토리 작업의 또 다른 장점은 압축된 형식으로 클라이언트 단말기에 전송되어 대역폭을 절약하고 다운로드 시간을 단축한다는 것입니다. 비교를 위해 한 심볼에 대한 1 분 막대의 10 년 가격 내역은 압축 된 형식으로 약 10MB입니다.

1.3. 지표. 표준 MetaTrader 5 배송 팩에는 38 개의 기술 지표가 포함되어 있습니다. 추세 표시기, 오실레이터, 볼륨 표시기 및 Bill Williams의 표시기와 같은 유형에 따라 탐색기 창에서 편리하게 그룹화됩니다. 사용 가능한 지표에는 볼린저 밴드, 엔벨로프, 이동 평균, 포물선 SAR, 표준 편차, Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Bulls Power, Bears Power, Alligator, Awesome Oscillator 등이 포함됩니다.

MetaTrader 5에 대한 타사 지표의 수는 사실상 무제한입니다. 코드 베이스에서 수많은 지표를 다운로드 할 수 있으며 시장에서 구입할 수 있습니다.



1.4. 분석 도구. 사용 가능한 분석 도구 목록이 크게 확장되었습니다. 이제 MetaTrader 5는 Elliott, Fibonacci 및 Gann 도구, 그래픽 개체 (MQL5 프로그램과의 상호 작용을위한 개체 포함), 모양, 채널, 선 등을 포함한 46 개 개체를 제공합니다.

각 개체에는 색상, 선 너비, 추가 수준과 같은 개별 설정이 있으며 서로 다른 시간대에 표시됩니다.



1.5. 정확한 시간 척도. 정확한 시간 척도는 차트에 사용할 수 있습니다. 이제 그래픽 개체가 반드시 막대에 연결되지는 않습니다. 개체 앵커는 차트 막대 사이의 모든 위치에 배치 할 수 있습니다. 또한 시간 프레임을 전환 할 때 개체 제어 지점의 정확한 위치가 유지됩니다.

1.6. 경제 캘린더. MetaTrader 5의 새로운 기능 중 하나는 경제 캘린더로, 시장의 기본 분석을 수행하는 데 도움이 됩니다. 거시 경제 지표는 실시간으로 업데이트됩니다. 또한 경제 캘린더 이벤트를 가격 차트에 쉽게 표시 할 수 있습니다.

1.7. 더 많은 시장 데이터. 네 번째 버전에서는 실시간으로 각 기호에 대해 입찰, 매도, 높음, 낮음 및 시간의 5 가지 값만 사용할 수 있습니다. MetaTrader 5에서는 사용 가능한 정보의 양이 여러 번 증가했습니다. 주요 심볼 통계 외에도 마지막 거래의 실제 거래량과 가격을 분석 할 수 있습니다. 또한 Market Watch 탭에서 각 심볼에 대해 20 개 이상의 통계 값을 사용할 수 있으며 모두 실시간으로 업데이트됩니다.





중요한 기능은 과거 데이터에서 실제 스프레드 및 거래량 값을 사용할 수 있다는 것입니다. 이러한 값은 각 1 분 막대에 저장되므로 MetaTrader 5의 다중 통화 전략 테스터에서 Expert Advisor의 테스트 및 최적화에 사용할 수 있습니다.



1.8. 온라인 차트 게시 MetaTrader 5에 온라인 차트 게시 기능이 도입되었습니다. 이제 터미널을 통해 로컬 PC에 스크린 샷을 저장할 수있을뿐만 아니라 MQL5.community의 일부인 특별한 MQL5 차트 서비스를 통해 다른 거래자와 즉시 공유할 수도 있습니다. 터미널에서 MQL5.community 계정을 지정한 경우 스크린 샷이 할당됩니다. 이제 자신만의 이미지 갤러리를 만들고 프로필을 통해 쉽게 관리할 수 ​​있습니다.





가장 인기있는 소셜 네트워킹 웹 사이트를 통해 이미지를 공유할 수도 있습니다.







2. 내비게이터

MetaTrader 5 단말기의 인터페이스가 더욱 편리해졌습니다. 내비게이터 창을 사용하면 새 데모 계정을 만들거나 Expert Advisors, 지표 및 스크립트를 차트에 첨부하는 등 터미널에서 많은 작업을 관리 할 수 ​​있습니다.

2.1. 브로커 이름으로 서버를 찾습니다.MetaTrader 5의 또 다른 편리한 새 기능은 이름으로 브로커 서버를 추가하는 것입니다. 이전 버전에서는 거래 서버의 IP 주소를 찾거나 특수 클라이언트 터미널을 다운로드하기 위해 브로커에게 문의해야했습니다. 이제 브로커 이름을 입력하기 만하면됩니다. 시스템은 지정된 이름을 가진 서버를 자동으로 찾아 목록에 추가합니다.

그런 다음 계정을 열 수 있습니다.

2.2. 프로그램 그룹화. Navigator의 또 다른 편의는 프로그램 그룹화입니다. 표준 배송 팩에서 사용할 수 있는 기술 지표는 추세 지표, 오실레이터, 볼륨 지표 및 Bill Williams의 지표와 같은 유형에 따라 그룹화됩니다. 사용자 지정 지표, Expert Advisors 및 스크립트도 별도의 분기로 그룹화됩니다. 또한 디스크의 폴더 구조와 유사한 계층 구조가 분기 내에서 지원됩니다. 예를 들어 사용자 지정 표시기를 /MQL5/Indicators/My/MQL5/Indicators/CodeBase 등의 하위 폴더로 정렬할 수 있습니다. 네비게이터 창에 동일한 저장 구조가 표시됩니다.

시장을 통해 구입 한 MQL5 프로그램은 Expert Advisors, 사용자 지정 표시기 및 스크립트의 적절한 하위 범주 시장에 자동으로 배치됩니다.

2.3. 추가 프로그램 개발. 애플리케이션을 수정해야하는 경우 (소스 코드를 사용할 수있는 경우) 해당 애플리케이션을 선택하고 Enter를 누릅니다. 애플리케이션의 소스 코드는 MetaEditor에서 즉시 열립니다.



2.4. 코드베이스에서 다운로드. MetaTrader 5 거래 터미널과 MQL5.community 서비스의 긴밀한 통합을 통해 Navigator에서 바로 Expert Advisor, 인디케이터 또는 한 번의 클릭으로 코드베이스의 스크립트. 응용 프로그램의 각 범주에서 "more"라는 특수 명령을 사용할 수 있습니다. 명령의 그림은 다운로드 할 수 있는 응용 프로그램의 수를 나타냅니다.

2.5. 신속한 테스트. 모든 Expert Advisor 또는 인디케이터는 Test 컨텍스트 명령을 사용하여 두 번의 클릭으로 테스트 할 수 있습니다. 테스터가 즉시 열립니다. 해야 할 일은 필요한 매개 변수를 설정하고 테스트를 실행하는 것뿐입니다.

3. 거래

MetaTrader 5에서는 MetaTrader 4에 비해 거래 메커니즘이 크게 변경되었습니다. 이러한 모든 변경 사항은 거래 플랫폼의 사용을 향상시키는 데 목적이 있습니다. MetaTrader 5를 사용하면 모든 증권 거래소와 ECN을 통해 거래 할 수 있습니다. MetaTrader 5 플랫폼은 이미 SMX, GBOT, CitiBank, Currenex, DGCX, Integral 등을 포함한 여러 증권 거래소에서 독립 소프트웨어 공급 업체 (ISV)의 지위를 받았습니다. 추가 계획은 전 세계 주요 증권 거래소 와의 통합을 목표로 합니다.

3.1. 순 포지션. 포지션의 소위 "상계"회계는 모든 현대 거래소의 요구 사항을 충족하는 MetaTrader 5에서 채택됩니다. 네팅의 의미는 하나의 금융 상품에 대해 주어진 시간에 하나의 포지션만 존재할 수 있다는 것입니다. 서로 다른 위치 (구매 및 판매)는 허용되지 않습니다.

따라서 금융 상품을 한 랏 구매하고 이 상품을 한 랏을 매도 할 수 있는 포지션이 있다면 해당 포지션은 청산됩니다. 금융 상품을 한 랏을 매수하고 한 랏을 더 매수할 수있는 포지션이 있다면 두 랏의 한 포지션을 갖게됩니다. 이 경우 공개 가격이 다시 계산됩니다. 포지션에 대해 가중 평균 오픈 가격이 계산됩니다 : (첫 번째 거래의 가격 * 첫 번째 거래의 볼륨 + 두 번째 거래의 가격 * 두 번째 거래의 볼륨) / (첫 번째 거래의 볼륨 + 두 번째 거래의 볼륨 ).

3.2. 6 가지 보류 주문 유형. 시장, 제한 및 중지 주문 외에도 MetaTrader 5 플랫폼은 두 가지 유형의 보류 주문을 더 지원합니다:매수 중지 제한 및 매도 중지 Limit. 그러한 주문이 트리거되면 적절한 유형의 지정가 주문이 배치됩니다. 새로운 유형의 주문은 거래 전략 구현 가능성을 향상시킵니다.

3.3. 원 클릭 거래. 거래 운영의 속도는 거래에서 매우 중요합니다. MetaTrader 5는 한 번의 클릭으로 즉시 거래 할 수있는 가능성을 제공합니다. 이 기능은 시장 조사 창에서 사용할 수 있습니다.

또한 원 클릭 거래 기능을 통해 사용자는 신속하게 포지션을 청산하고, 보류중인 주문을 삭제하고, 거래 탭에서 손절매 및 이익 실현 수준을 삭제할 수 있습니다.

Depth of Market에서도 빠른 거래 기능을 사용할 수 있습니다.

3.4. 차트에서 거래. MetaTrader 5는 수동으로 작업하는 트레이더를 위해 차트에서 거래하기 위한 효율적인 도구를 제공합니다. 각 차트에는 빠른 시장 작업을 수행하기위한 제거 가능한 패널이 있습니다.

차트에 보류 주문을 할 수있는 지능형 컨텍스트 메뉴가 제공됩니다. 원하는 주문 가격을 클릭하여 주문하십시오. 가격을 기준으로 현재 마우스 커서 위치에 대한 가장 가능성 있는 주문 유형이 먼저 표시됩니다.

3.5. 차트의 거래 수준 수정. MetaTrader 5는 보류중인 주문의 가격을 변경할 수있는 기회를 제공하고 차트에서 직접 손절매 및 이익 실현 주문의 가격을 변경할 수있는 기회를 제공합니다. 이제 시장의 현재 상황을보고 원하는 영역에서 쉽게 마우스를 사용하여 거래 수준을 드래그하고 그 가치를 더 정확하게 조정할 수 있습니다.

3.6. 비동기 및 멀티 스레딩. MetaTrader 4와 비교할 때 플랫폼의 다섯 번째 버전에서 거래자는 한 번에 여러 거래 작업을 구현할 수있는 기회가 더 많습니다. 예를 들어, 이전 버전에서는 여러 Expert Advisor를 동시에 사용하여 거래 할 때 "거래 컨텍스트가 사용 중입니다"라는 오류가 발생할 수 있습니다. MetaTrader 5에서는 거래 컨텍스트가 더 넓어 처리 결과를 기다리지 않고 최대 16 개의 거래 요청을 서버에 보낼 수 있습니다.

3.7. 증권 거래소에서 운영 실행. MetaTrader 5 거래 플랫폼과 다른 시스템의 통합을 통해 이제 거래자는 전 세계의 주요 거래소에 액세스 할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하면 외부 거래 시스템 (직접 처리)에서 거래 작업을 직접 실행할 수 있습니다. 거래 작업은 중개 브로커없이 실행됩니다 (Non-Dealing Desk 모드에서).

3.8. 시장의 깊이에서 거래. 주식 거래의 핵심 부분은 시장의 깊이 (DOM)입니다. DOM에서 거래자는 시장에 실제로 존재하는 현재 요청을 볼 수 있을 뿐만 아니라 자신의 거래 요청을 볼 수 있습니다. MetaTrader 5에서 거래 작업은 Depth of Market에서 바로 실행 할 수 있습니다.

원 클릭 거래 기능과 함께 Depth of Market은 사용자가 한 번의 클릭으로 거래 주문을 배치, 변경 및 제거 할 수있는 스캘핑을위한 강력한 도구입니다.

3.9. 추가 실행 조건. 각 거래 작업에 대해 트레이더는 브로커가 추가 실행 조건을 지정할 수 있습니다. Fill or Kill (FOK) 또는 즉시 또는 취소 ( IOC). FOK 모드에서는 요청 된 작업이 지정된 볼륨에서 수행되어야 합니다. 증권의 볼륨이 시장에서 구할 수 없는 경우 요청을 처리해서는 안됩니다. IOC 모드는 주문에 지정된 수량 내에서 시장에서 사용 가능한 최대 수량에 대해 거래 작업을 수행 할 수 있음을 의미합니다. 요청이 완전히 채워지지 않으면 사용 가능한 수량으로 주문이 실행되고 남은 수량은 취소됩니다.

3.10. 모바일 거래 및 푸시 알림. 현재 모바일 거래가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 트레이더는 종종 전 세계 어디에서나 하루 24 시간, 주 7 일 계정에 액세스해야 합니다. MetaTrader 5 거래 플랫폼의 모바일 부분은 시대와 함께합니다. iPhone 및 Android 용 MetaTrader 5 모바일 터미널은 거래자들에게 무료로 제공됩니다.

모바일 단말기의 가장 중요한 기능 중 하나는 푸시 알림 수신 옵션입니다. 푸시 알림은 PC 버전의 클라이언트 터미널과 MQL5.community의 다양한 서비스에서 모바일 장치로 보낼 수있는 짧은 문자 메시지입니다. 이러한 알림은 손실되지 않으며 애플리케이션 실행 여부에 관계 없이 즉시 도착합니다.

MQL5 언어는 MQL5 프로그램이 푸시 알림을 보낼 수 있도록하는 특수 SendNotification 기능을 제공합니다. 또한 단말기를 통해 시장의 이벤트를 알리는 신호를 생성할 수 있습니다. 이벤트 알림 유형 중 하나는 푸시 알림입니다.

푸시 알림을 사용하여 MQL5.community 사이트의 업데이트 정보를 얻을 수도 있습니다. 이렇게 하려면 연락처 탭의 사용자 프로필에서 ID를 지정하세요.

푸시 알림을 통해 거래자는 컴퓨터에서 멀리 떨어져 있어도 항상 정보를 받고 시장 변화에 대응할 수 있습니다.







4. 공구 상자

터미널의 네 번째 버전에서 사용할 수 있었던 Toolbox 창은 이제 더 많은 기능을 제공합니다.

4.1. 노출. 이제 거래자는 모든 오픈 포지션의 자산 상태에 대한 요약 정보를 볼 수 있습니다.

4.2. 캘린더. 섹션 1에서 이미 언급했듯이 MetaTrader 5에는 이제 경제 이벤트 캘린더가 있습니다. 거시 경제 지표는 전 세계 10 개 이상의 주요 경제국에서 사용할 수 있으며 실시간으로 업데이트됩니다. 모든 이벤트는 적절한 통화 쌍의 차트에 표시 될 수 있습니다.

4.3. 시장. MetaTrader 5는 트레이더를위한 MQL5.community 서비스와 긴밀하게 통합됩니다. 마켓은 MQL5 애플리케이션 저장소 로, 누구나 단말기에서 사용할 제품을 구입할 수 있습니다. 귀하의 편의를 위해 Market 서비스가 클라이언트 터미널에 통합되어 있습니다.

도구 상자 창에서 거래자는 마켓에서 사용 가능한 전체 애플리케이션 범위를 볼 수 있습니다. 구매하기 전에 평가판을 다운로드하여 전략 테스터에서 테스트 할 수 있습니다. 또한 마켓에서 많은 무료 애플리케이션을 다운로드 할 수 있습니다.

구매 및 다운로드 목록은 구매 탭에 편리하게 표시됩니다. 다운로드/구매한 애플리케이션은 Navigator에서 유형별로 자동 정렬되어 실행할 수 있습니다.

4.4. 코드베이스. Toolbox 창은 또한 무료 MQL5의 거대한베이스소스 코드에 대한 액세스를 제공합니다. 터미널에서 직접 모든 코드를 다운로드하고 실행할 수 있습니다. Expert Advisor, 인디케이터 또는 펼쳐놓기를 차트로 드래그하기 만하면됩니다. 코드는 자동으로 설치되어 적절한 폴더에 배치되고 차트에서 실행됩니다.

공개 된 소스 코드의 수는 점차 1500 개에 가까워지고 있으며 계속 증가 할 것입니다.



5. 테스트 및 최적화

MetaTrader 5에서 가장 중요하고 기대되는 업데이트 중 하나는 다중 ​​통화 전략 테스터입니다. 이제 트레이더는 여러 심볼을 거래하는 Expert Advisors를 테스트하고 최적화 할 수 있는 무한한 가능성을 가지고 있습니다.

5.1. 고급 테스트 보고서. MetaTrader 5는 확장 된 EA 테스트 결과 보고서를 제공합니다. 여기에는 추가 통계가 포함되어있어 거래 전략을 더 잘 평가할 수 있습니다. 이제 복구 계수, Sharpe 비율, 위치 유지 시간 및 기타 여러 특성을 분석 할 수 있습니다. 테스터 보고서에서 40 개 이상의 특성을 사용할 수 있습니다.

테스트 보고서의 그래픽 구성 요소도 상당히 확장되었습니다. 균형 및 주식 그래프 외에도 테스터는 포지션 진입 및 손익 (시간별, 주별 및 월별)의 시간 분포를 시각화합니다.

또한, 수익 배분 및 MAE/MFE, 수익 배분 및 포지션 유지 시간에 대한 그래프를 생성합니다.

5.2. 모든 틱 테스트의 정확도 향상. MetaTrader 5 터미널의 전략 테스터는 테스트에서 단 하나의 가격 시뮬레이션 모드 (사용 가능한 1 분 데이터를 기반으로 틱 생성)를 사용합니다. 테스터에서 M1 타임 프레임을 사용하면 MetaTrader 4에서 더 높은 타임 프레임을 기반으로 한 틱 시뮬레이션과는 달리 최소한의 오류로 가격 변동을 매우 정확하게 시뮬레이션 할 수 있습니다 결과적으로 MetaTrader 5 전략 테스터의 가격 모델링 오류는 사소하며 시뮬레이션 된 가격과 실제 가격의 차이는 1 분 막대 범위 내에서만 가능합니다.

5.3. 더 많은 테스트 모드. MetaTrader 5에는 네 가지 테스트 모드가 있습니다: 매 틱 (가장 정확한 방법), 1 분 OHLC (바 지원 지점에서 테스트), 공개 가격 만 (빠른 테스트를위한 대략적인 방법), 수학적 계산 (기록 데이터 및 틱 생성을 사용하지 않는 전략 테스터의 수학적 계산).

5.4. 맞춤 최적화 기준. MetaTrader 4에서 거래자는 사용 가능한 5 가지 기준 중 하나에 따라 Expert Advisor를 최적화 할 수 있었습니다. 다섯 번째 버전에서는 하나 이상의 표준 기준을 사용할 수 있습니다 (균형과 샤프 비율의 곱). 그러나 새로운 주요 기능은 맞춤 최적화 기준을 사용할 수 있다는 것입니다. 테스터 설정에서 사용자 지정 최대 값을 선택하면 OnTester()에서 반환한 최대 값으로 Expert Advisor를 최적화 할 수 있습니다.

5.5. 최적화 캐시 및 XML 보고서. 테스트 결과는 필요할 때 빠르게 액세스 할 수 있도록 터미널에서 특수한 결과 캐시 (XML 파일)에 저장됩니다. 테스트 또는 최적화 중에 각 입력 매개 변수 세트에 대해 터미널은 재실행을 방지하기 위해 이전 실행에서 이미 사용 가능한 결과에 대해 결과 캐시를 검색합니다. 이러한 매개 변수 집합이 있는 결과를 찾을 수없는 경우 에이전트는 테스트를 실행할 작업을 받습니다.

최적화 결과 캐시는 표준 XML 파일이므로 외부 응용 프로그램 (예 : MS Excel)에서 분석 할 수 있습니다.



5.6. 히스토리 자동 다운로드 및 시간대 동기화 MetaTrader 5 전략 테스터는 필요한 모든 히스토리 데이터의 가용성을 제공합니다. 테스트하기 전에 필요한 기호에 대해 사용 가능한 모든 기록 데이터를 다운로드합니다. 이것은 첫 번째 실행 전에만 수행됩니다. 또한 새 데이터만 로드됩니다. 테스트 중에 Expert Advisor (다중 통화)가 다른 심볼에 대한 데이터를 요청하면 트레이드 서버에서도 자동으로 로드됩니다.

5.7. 포워드 테스트. MetaTrader 5는 새로운 포워드 테스트 모드를 제공합니다. 포워드 테스트는 다른 기간에 최상의 최적화 결과를 다시 실행하는 것입니다. 이 기능을 사용하면 과거 데이터의 특정 영역에 맞는 매개 변수를 피할 수 있습니다.

5.8. 스트레스 테스트. EA 테스트 조건을 실제에 가깝게 만들려면 MetaTrader 5에서 Random Delay 모드를 사용하십시오. 요청을 보내는 순간부터 실행까지 가격이 변경 될 수 있습니다. 주문에 설정된 편차에 따라 현재 가격으로 실행하거나 (편차 이내 인 경우) 재견적을 보낼 수 있습니다. 이 모드에서 테스트하면 이러한 상황의 처리를 올바르게 코딩 할 수 있습니다.

5.9. 다중 스레드 최적화. 전략 테스터는 다중 스레드이며 사용 가능한 모든 컴퓨터 리소스를 사용할 수 있습니다. 테스트 및 최적화는 사용자 컴퓨터에 서비스로 설치된 특수 컴퓨팅 에이전트 (각 코어에 하나의 에이전트)를 사용하여 수행됩니다. 에이전트는 독립적으로 작동하며 최적화 패스의 병렬 처리를 허용합니다.

5.10. 원격 에이전트 클라우드 테스트. 다른 컴퓨터에 설치된 에이전트 인 원격 에이전트를 전략 테스터에 무제한으로 연결할 수 있습니다. 특수 애플리케이션 MetaTester를 사용하여 로컬 네트워크의 각 테스트 컴퓨터에 테스트 에이전트를 설치한 다음 하나의 클라이언트 터미널에서 전략 테스터에 연결합니다. 에이전트는 네트워크를 통해 계산 작업을 수신하고 결과를 클라이언트 터미널에 반환합니다. 따라서 병렬 컴퓨팅의 기능을 크게 확장하고 최적화 프로세스를 여러 번 가속화 할 수 있습니다.

5.11. MQL5 클라우드 네트워크. MQL5 클라우드 네트워크를 사용하면 필요한 사람과 컴퓨터의 유휴 CPU 시간을 제공 할 수 있는 사람간에 컴퓨팅 리소스 교환을 구성 할 수 있습니다. MQL5 클라우드 네트워크를 통해 트레이더는 전 세계 수천 명의 에이전트의 컴퓨팅 성능을 사용할 수 있습니다. 한 대의 컴퓨터 만 사용하면 몇 년이 걸리던 최적화를 이제 몇 시간 안에 실행할 수 있습니다.





네트워크를 사용하려면 전략 테스터를 열고 클라우드 에이전트 사용을 활성화하면됩니다.

MQL5 클라우드 네트워크를 사용하는 것 외에도 네트워크에서 CPU 컴퓨팅 성능을 제공하고 돈을 벌 수 있습니다. 이를 위해 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 설치할 필요조차 없습니다. 컴퓨터에서 원격 에이전트를 관리하기위한 응용 프로그램 인 MetaTester를 빠르고 쉽게 설치 할 수 있도록 특별히 제작 된 설치 프로그램을 다운로드합니다. 간단한 설정 후 MQL5 클라우드 네트워크에 가입하고 수익을 올리십시오. 네트워크 사용 통계 및 제공된 CPU 성능에 대한 수입은 MQL5.community 웹 사이트의 프로필에 편리하게 수집됩니다. 에이전트에 대한 정보는 첫 번째 작업을 수행 한 후 즉시 프로필에 나타납니다.

5.12. 에이전트 관리의 용이성. 컨텍스트 메뉴를 통해 테스트 에이전트를 쉽게 관리할 수 ​​있습니다. 몇 번의 클릭만으로 모든 유형의 에이전트 (로컬, 원격 또는 MQL5 클라우드 네트워크)를 활성화/비활성화 할 수 있습니다. 또한 여기에서 연결된 원격 에이전트를 제어하고 에이전트 구성을 가져오고 내보낼 수 있습니다.



5.13. 수학적 계산. MQL5 Cloud Network의 가능성과 결합 된 전략 테스터의 기능은 Expert Advisors의 테스트 및 최적화에만 국한되지 않습니다. "수학적 계산" 테스트 모드를 사용하면 모든 계산을 수행할 수 있습니다. 이 모드에서 전략 테스터는 가격 내역 및 기호에 대한 정보를로드하거나 사용하지 않고 단순히 OnInit(), OnTester() 및 OnDeinit() 함수를 호출하여 계산을 수행합니다. 수학적 계산은 OnTester()에서 값을 반환해야하는 수학적 함수의 극값을 계산하는 데 유용합니다. 함수의 최대 값을 찾기 위해 최적화가 수행됩니다.

5.14. 최적화 결과의 2D 및 3D 시각화. 백 번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 좋습니다. 전략 테스터에서 시각적 모드로 최적화 결과를 분석할 수 있습니다. 다음은 최적화의 2차원 시각화입니다. 녹색 음영이 어두울수록 최적화 기준 값이 높아집니다.





아래는 전략 테스터에서 수학적 계산을 시각화하는 3 차원 모드입니다. 그림은 함수 f(x,y) = MathSin(x^2 + y^2) + k * MathExp(-p * x^2 - p * y^2)의 최대값을 검색한 것입니다.

5.15. 시각적 테스트. 시각적 테스트 모드를 사용하면 과거 데이터를 테스트하는 동안 Expert Advisor가 거래 작업을 수행하는 방식을 정확하게 시각화 할 수 있습니다. Visualizer는 MetaTrader 4에서도 사용할 수 있지만 5 번째 버전의 터미널에서는 기능이 크게 확장되었습니다. 첫째, 비주얼 라이저는 터미널과 별도로 만 사용할 수 있었습니다. 이제 별도의 프로세스로 실행됩니다. 거래 운영은 테스트된 기호 차트에만 표시되지 않습니다. 별도의 탭에서 현재 계정 잔액, 오픈 포지션 및 현재 주문, 거래 운영 내역 및 자세한 로그를 확인할 수 있습니다.

5.16. 최적화 중 모든 사용자 지정 결과. 전략 테스터에서 Expert Advisor를 시작할 때마다 고유한 데이터 배열을 만들 수 있습니다. 이 데이터 세트는 프레임이라는 특수 구조에서 FrameAdd() 함수를 사용하여 저장할 수 있습니다. Expert Advisor를 최적화하는 동안 각 에이전트는 일련의 프레임을 터미널로 보낼 수 있습니다. 수신된 모든 프레임은 Expert Advisor로 명명 된 terminal_directory/MQL5/Files/Tester 폴더의 *.MQD 파일에 기록됩니다. 에이전트로부터 받은 순서대로 작성됩니다. 테스트 에이전트로부터 클라이언트 터미널의 프레임을 수신하면 OnTesterPass() 함수를 사용하여 처리 할 수있는 TesterPass 이벤트가 생성됩니다. 이를 통해 완료를 기다릴 필요없이 최적화 결과를 동적으로 처리 할 수 ​​있습니다.

5.17. OpenCL을 사용한 가속. MQL5 언어의 OpenCL이 기본적으로 지원되므로 Expert Advisors에서 수행되는 여러 계산을 비디오 카드를 사용하여 수행할 수 있습니다. 최신 비디오 카드에는 들어오는 데이터 스트림과 함께 간단한 수학 연산을 동시에 수행 할 수 있는 수백 개의 작은 특수 프로세서가 포함되어 있습니다.

MQL5 애플리케이션에서 OpenCL을 사용하면 Expert Advisors의 테스트 및 최적화를 수백 번 가속화 할 수 있습니다. 테스트 에이전트 (로컬, 원격 또는 클라우드 에이전트)는 가장 빠른 계산 방법 인 CPU 또는 비디오 카드를 자동으로 선택합니다.

예를 들어, 잘 알려진 Mandelbrot Fractal의 계산은 CPU에 비해 ​​OpenCL을 사용하여 100 배 더 빠르게 수행됩니다.

6. MQL5.community와 통합

MetaTrader 5 클라이언트 터미널은 MQL5.community와 긴밀하게 통합됩니다. MQL5.community는 거래자와 개발자에게 고유한 서비스를 제공합니다.

6.1. 마켓. 터미널에서 바로 MQL5 프로그램 스토어에서 기성 애플리케이션을 구입할 수 있습니다. 구매하기 전에 평가판을 다운로드하여 전략 테스터에서 테스트 할 수 있습니다.

누구나 마켓 서비스에서 판매자가 될 수 있습니다. 신청서를 제출하기만 하면됩니다. 판매자 자격 등록이 승인되면 제품을 판매하고 수익을 올릴 수 있습니다.



6.2. MQL5 클라우드 네트워크. 강력한 분산 컴퓨팅 네트워크는 전략 테스터의 Expert Advisor를 테스트하고 최적화하는 데 사용할 수 있습니다. 이제 수천 개의 최적화 세션을 몇 분 안에 수행 할 수 있습니다. 네트워크를 사용하는 것 외에도 자신의 컴퓨팅 용량을 제공하고 수익을 올릴 수 있습니다.

6.3. MQL5 저장소. MQL5 저장소는 MetaEditor에 통합된 개인용 소스 코드 저장소입니다. 이를 통해 코드를 안전하게 유지하고 전 세계 어디에서나 액세스 할 수 있습니다. MQL5 Storage는 업로드 된 파일에 대한 전체 변경 내역을 저장하며 언제든지 볼 수 있습니다. 또한 파일의 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

6.4. 코드베이스. 클릭 한 번으로 MQL5.community 사이트의 코드베이스 섹션에 게시된 모든 코드를 다운로드하고 실행할 수 있습니다. Expert Advisor, 인디케이터 또는 펼쳐놓기를 차트로 드래그하기 만하면됩니다. 코드는 자동으로 설치되어 적절한 폴더에 배치되고 차트에서 실행됩니다.

6.5. 시그널. 시그널 서비스를 통해 사용자는 전문 트레이더의 거래 시그널을 구독하고 이를 고객 단말기에서 직접 가져와 이를 기반으로 거래 작업을 실행할 수 있습니다.



6.6. 기사. MQL5 프로그래밍 언어 및 플랫폼에 대한 다양한 유용한 기사가 MQL5.community 웹 사이트에 게시되었습니다. MetaEditor 오른쪽에 있는 Toolbox 창의 별도 탭에서 사용할 수 있는 편리한 주제 및 설명 목록에서 필요한 문서를 찾습니다.

6.7. MQL5 차트. MetaTrader 5를 사용하면 트레이더가 MQL5 차트 서비스를 통해 온라인으로 스크린 샷을 게시 할 수 있습니다. 스크린 샷을 만든 직후 온라인에 자동으로 게시 할 수 있습니다. 가장 인기있는 소셜 네트워킹 웹 사이트 중 하나를 통해 이미지를 공유 할 수 있는 링크도 제공됩니다.

터미널에서 MQL5.community 계정을 지정한 경우 스크린 샷이 할당됩니다. 이를 통해 자신 만의 이미지 갤러리를 만들고 프로필을 통해 쉽게 관리 할 수 ​​있습니다.





7. MetaEditor 5

내장된 프로그래밍 언어는 항상 MetaTrader 거래 플랫폼에서 가장 중요한 부분 중 하나였습니다. 애플리케이션 개발은 MQL5 프로그래밍 언어 일뿐 아니라 아래에서 확실한 이점이 입증 될뿐만 아니라 소스 코드로 작업하는 편집기이기도 합니다. MetaEditor 5는 MetaTrader 4 사용자가 사용할 수 없었던 많은 새로운 기능을 제공합니다.

7.1. 새로운 파일 시스템. 이전 버전과 마찬가지로 MetaEditor는 자체 파일 시스템 샌드 박스 (터미널의 데이터 폴더 내부에있는 /MQL5 폴더)에서만 작동 할 수 있습니다. 편의를 위해 각 유형의 소스 파일에는 자체 디렉토리 (Experts, Indicators, Scripts, Include 등)가 있습니다. 실행 가능한 프로그램 (Expert Advisors, 표시기 및 스크립트)을 저장하는 폴더 및 파일의 구조는 클라이언트 터미널의 Navigator 창에 표시됩니다.





7.2. MQL5 마법사. MetaEditor 4에는 다양한 애플리케이션 개발을위한 템플릿을 생성 할 수있는 Expert Advisors를 생성하는 마법사가 포함되어 있습니다. MetaEditor의 다섯 번째 버전에서 이 구성 요소는 크게 재설계되었습니다. 새 이름은 MQL5 마법사입니다. 이미 적절하게 디자인되고 필요한 이벤트 처리기를 포함하는 프로그램 템플릿을 만들 수 있습니다. 그러나 새로운 주요 기능은 바로 사용할 수있는 Expert Advisor를 생성 할 수 있다는 것입니다. 거래자는 Expert Advisor가 사용할 신호, 자금 관리 전략 및 손실로부터 보호 할 방법 (후행 중지 유형)을 선택해야 합니다.

이제 거래자는 즉시 사용 가능한 Expert Advisor를 얻기 위해 MQL5에서 프로그래밍하는 방법을 반드시 알 필요가 없습니다. EA는 몇 가지 간단한 단계로 생성됩니다. 그런 다음 전략 테스터에서 Expert Advisor 최적화를 시작할 수 있습니다.

7.3. MQL5 저장소. MQL5 저장소 는 개인 MQL5 소스 코드를 저장합니다. 그것은 편리한 방식으로 MetaEditor에서 직접 파일 및 프로젝트 관리의 버전화 된 저장을 위해 설계되었습니다.

소스 코드는 안전한 원격 저장소에 저장되며 MQL5.community 계정을 통해 액세스 할 수 있습니다. 하드 디스크 오류가 발생한 경우 로컬 코드 사본을 저장소에서 빠르게 복원 할 수 있습니다.

모든 컴퓨터에서 스토리지에 액세스 할 수 있습니다. MetaEditor에서 MQL5.community 계정을 사용하여 로그인하십시오. 네비게이터 창의 편리한 컨텍스트 메뉴를 사용하여 스토리지로 작업 할 수 있습니다.





스토리지의 각 변경 트랜잭션이 기록됩니다. 나중에 전체 변경 내역을보고 특수 도구를 사용하여 파일 버전을 비교하고 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

MQL5 스토리지의 옵션은 계속 확장 될 것입니다. 필요한 MQL5.community 계정에 권한을 부여하여 스토리지를 사용하는 프로젝트와의 공동 작업을 가능하게 합니다.

7.4. C++ DLL의 빠른 컴파일. 많은 개발자가 MQL5에서 애플리케이션을 개발할 때 타사 DLL을 사용합니다. MetaEditor 5를 사용하면 DLL 컴파일을 위해 MS Visual Studio를 사용할 필요가 없습니다. 편집기는 표준 cpp 및 h- 파일을 지원하며 MQL5 소스 코드처럼 쉽게 컴파일합니다. MS Visual Studio가 컴퓨터에 설치되어 있으면 해당 컴파일러가 사용됩니다. 그렇지 않으면 필요한 파일이 보안 연결을 통해 특수 컴파일 서버로 전송됩니다. 컴파일 후 준비된 DLL 파일이 다시 전송됩니다.

MQL5 소스 코드와 마찬가지로 오류 및 경고를 포함한 모든 컴파일 결과가 도구 상자 창의 오류 탭에 나타납니다.

7.5. 지능형 코드 제어. MetaEditor 5는 코드 작성 속도를 높이고 탐색을 더 쉽게 만들고 오류를 방지 할 수 있는 다양한 도구를 제공합니다.

스니펫. 코드 작성의 용이성을 위해 MetaEditor는 MQL5 언어의 특정 구성을 설명하는 소스 코드의 작은 템플릿 조각인 스 니펫을 삽입 할 수 있는 가능성을 제공합니다. 스니펫 삽입은 키워드를 입력하여 초기화됩니다.

함수 이름의 자동 대체. 코드 작성시 삽입 할 내장 및 사용자 정의 함수, 상수, 변수, 클래스 멤버, 키워드 등의 이름 변형을 볼 수 있습니다. 이름의 변형은 입력한 첫 번째 문자에 따라 결정됩니다.



함수 매개 변수에 대한 팁.이 기능을 사용하면 개발자가 코드를 작성할 때 모든 함수의 문서를 읽을 필요가 없습니다. 기능을 설명 할 때 특정 키 조합을 누르기 만하면 MetaEditor가 이러한 매개 변수의 기능 매개 변수 및 유형에 대한 힌트를 표시합니다.

함수 목록. MetaEditor에서 현재 파일에 선언 된 모든 함수 목록을보고 빠르게 이동할 수 있습니다.

7.6. Code Styler. 잘 구조화되고 올바른 소스 코드 디자인으로 이러한 코드 작업이 훨씬 쉬워집니다. 신중하게 포맷된 코드는 전문적으로 보입니다. MetaEditor는 S tyler 기능을 제공합니다. 모든 코드는 한 번의 클릭으로 잘 설계된 코드로 변환할 수 있습니다. 스타일러에서 사용되는 서식 지정 규칙은 수년간의 경험을 가진 전문 프로그래머가 개발했습니다.

7.7. 코드 강조. 버전 4에 비해 MetaEditor 5는 소스 코드의 다양한 요소 (키워드, 함수 이름, 변수 등)를 강조 할 수있는 더 넓은 기회를 제공합니다. 각 사용자는 개별 코드 강조 표시를 만들 수 있습니다.

7.8. 유니 코드 지원. 이전 버전의 편집기는 유니 코드의 소스 코드 파일을 지원하지 않습니다. 이로 인해 운영 체제의 현재 로케일에서 지원되지 않는 문자가 포함 된 파일을보고 컴파일 할 때 문제가 발생합니다. MetaEditor 5에서는 이 문제가 완전히 해결되었습니다. 표준 편집기 기능을 사용하여 모든 소스 파일을 유니 코드 형식으로 저장할 수 있으며, 이를 사용하여 운영 체제의 모든 언어로 컴파일 할 수 있습니다.

7.9. 리소스 삽입. MetaEditor 5는 프로그래밍 프로세스의 최대 용이성에 중점을 둡니다. 프로그램에 리소스 파일을 삽입하는 일상적인 작업은 단일 명령으로 수행됩니다.





7.10. MQL5.community와 글로벌 검색 및 통합. 프로그램을 개발할 때 다양한 정보에 액세스해야 하는 경우가 많습니다. MetaEditor는 MQL5.community와 통합하여이 문제를 해결합니다. mql5.com에 게시된 기사 및 소스 코드는 Toolbox 창에서 편리하게 탭으로 표시됩니다. 그러나 사용 가능한 정보를 실제로 효과적으로 사용하려면 검색 시스템이 필요합니다.



MetaEditor 5에는 글로벌 검색 시스템이 포함되어 있습니다.



단일 검색창에 요청을 입력하고 검색할 위치를 선택하고 도구 상자의 별도 탭에서 결과를 가져옵니다. 현재 문서, 파일, 기사 또는 코드베이스에서 개별적으로 검색하는 것 외에도 전체 MQL5.community 사이트를 검색할 수 있습니다. 여기에는 포럼, 기사, 문서 및 코드베이스가 포함됩니다.

7.11. 디버깅. 과장하지 않고 MetaEditor 4를 사용하는 모든 사람들은 디버깅 기능을 원했습니다. 다섯 번째 버전에서 디버그 (Debug) ger가 등장합니다. MQL5 애플리케이션의 개발이 새로운 수준으로 구축되었습니다. 디버그 (디버그) 애플리케이션에 모든 표준 기능을 사용할 수 있습니다.

중단점. 프로그램의 동작을 연구하기 위해 프로그램 실행 프로세스를 중단해야하는 소스 코드 줄에 중단점을 배치합니다.

표현식 관찰. 도구 상자의 별도 탭에서 디버그 (디버그) 작업 중에 모든 표현식의 값을 따르십시오.

Call Stack. 디버그 (Debug) ging 중에 호출 스택을 감시합니다.

Step-by-Step 디버그 (디버그) ging. 단계별 디버그 (Debug) ging 명령을 사용합니다: Step Into, Step Over 및 Step Out.



7.12. 프로젝트. MetaEditor 5에서 계획된 많은 기능 중 하나는 프로젝트 관리입니다. 이것은 개발자의 프로그램을 구성하여 작업을 용이하게 합니다.

7.13. 코드 프로파일링. 디버그 (디버그)를 MetaTrader 5에서 사용하면 프로그래머의 작업이 크게 단순화되었습니다. 그러나 MetaEditor 5에는 소스 코드 최적화를위한 또 다른 강력한 도구가 있습니다. 코드 프로파일러는 모든 애플리케이션 병목 현상을 감지합니다.





코드 프로파일러는 애플리케이션의 개별 소스 코드 조각의 실행 속도를 분석합니다. 분석 결과는 개별 기능과 라인별로 프로그래머에게 제출됩니다. 따라서 이제 코드에서 가장 느린 부분을 찾고 MQL5 프로그램 작동을 최적화 할 수 있습니다.





8. MQL5 프로그래밍 언어

8.1. 속도 향상 MQL4에 비해 MQL5 코드 실행 속도가 4 ~ 20 배 증가했습니다! 실행 속도가 거의 C++ 언어 수준에 도달했으므로 MQL5에서는 계산 속도를 높이기 위해 타사 DLL을 사용할 필요가 없습니다. 실제로 DLL이 없으면 응용 프로그램 보안이 향상됩니다.

8.2. 코드 보호. MetaTrader 5를 사용하면 MQL5 프로그램 (ex5)의 실행 파일을 새로운 수준으로 보호 할 수 있습니다. 새롭고 더 복잡한 암호화 알고리즘, 파일 무결성 검사 (컴파일 후 파일이 변경되지 않았는지 확인) 및 언어의 복잡성 증가와 같은 요인으로 인해 디 컴파일 방지가 강화되었습니다. Market 서비스를 통해 판매되는 프로그램은 추가로 암호화되고 사용자의 하드웨어 (컴퓨터 구성)에 바인딩되어 추가로 보호됩니다.

8.3. C++와 유사성. MQL5 언어의 구문은 가장 널리 사용되는 프로그래밍 언어 중 하나 인 C++와 매우 유사합니다. 따라서 배우기 쉽고 다른 최신 프로그래밍 언어의 프로그램을 MQL5로 쉽게 번역할 수 있습니다. MQL5는 객체 지향이며 유형의 캡슐화 및 확장 성, 상속, 다형성, 오버로딩 및 가상 함수와 같은 프로그래밍 접근 방식을 활용할 수 있습니다.



8.4. 클래스 및 구조. MQL5는 복잡하거나 추상적인 데이터 유형을 지원합니다: 구조 및 클래스. 그것들은 물체뿐만 아니라 행동 모델을 설명하는 데 사용됩니다. 개체가 자체 동작에 대한 책임이 있다는 사실은 이 개체의 사용자를 위한 프로그래밍 작업을 크게 단순화합니다.

8.5. 이벤트. MQL5 언어는 사전 정의된 여러 이벤트 처리를 제공합니다. MQL4에서는 세 가지 이벤트 만 사용할 수 있지만 다섯 번째 버전에서는 애플리케이션 초기화 및 초기화 해제 이벤트, 새 틱 수신, 가격 데이터 및 시장 심도 변경, 타이머 이벤트 등 13 가지 유형의 이벤트를 처리 할 수 ​​있습니다. 거래 이벤트, 테스트 이벤트, 최적화 및 차트를 사용한 작업.

8.6. MQL5에서 직접 차트, 개체 및 리소스 관리. MQL5 애플리케이션에서 직접 모든 차트 속성을 관리하고 차트에서 개체를 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 사용자와 차트의 상호 작용 이벤트를 처리 할 수 있는 가능성과 결합되면 복잡한 그래픽 패널을 만들 수 있습니다.

내장 개체로 작업하는 것 외에도 자신 만의 그래픽 및 사운드 리소스를 사용할 수 있습니다.

8.7. 새로운 인디케이터 그리기 스타일. MetaTrader 5에서 인디케이터 그리기 스타일의 수가 6 개에서 18 개로 증가했습니다. 선, 히스토그램, 기호, 채워진 영역, 촛대, 화살표 등을 그릴 수 있습니다. 다음은 차트 하위 창에 그려진 두 선 사이에 채워진 영역이 있는 인디케이터입니다.







8.8. 인디케이터 작업의 용이성. MQL4에서 인디케이터 버퍼의 인덱싱 방향은 가장 최근 (0)부터 가장 오래된 데이터까지 영구적입니다. 이 접근 방식은 인디케이터 및 스크립트로 작업 할 때 허용됩니다. 그러나 인디케이터를 개발할 때 이러한 인덱싱은 새로운 막대마다 모든 요소의 인덱싱이 1씩 이동하고 인덱스가 0인 새 요소가 배열의 시작 부분에 추가되기 때문에 이러한 인덱싱이 불편합니다. MQL5에서는 배열 인덱싱 방향을 변경할 수있는 ArraySetAsSeries 함수를 추가하여 문제가 해결되었습니다.



MQL5에서는 사용되는 인디케이터 버퍼의 수는 무제한이지만 MQL4에서는 8 개 이하의 버퍼를 사용할 수 있습니다.

또한 MQL5에서는 다른 지표의 값을 기반으로하는 지표를 개발할 수 있습니다. 플랫폼의 네 번째 버전에서는 클라이언트 단말기 인터페이스의 특수 옵션을 통해서만 다른 인디케이터를 기반으로 인디케이터를 구축 할 수 있습니다. MQL5에서는 입력 데이터 배열 가격[]으로 다른 인디케이터의 핸들을 인디케이터에 전달할 수 있습니다.



8.9. 거대한 표준 라이브러리와 많은 예제. MetaTrader 5의 표준 제공에는 MQL5로 작성된 대형 표준 ​​라이브러리가 포함됩니다. 프로그램 개발을 더 쉽게 만들어 MQL5 기능에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. 표준 라이브러리에는 데이터 구성, 파일, 문자열, 그래픽 개체, 차트, 인디케이터 및 거래 클래스 작업을위한 클래스가 포함되어 있습니다.

또한 MetaTrader 5에는 모든 유형의 애플리케이션 (전문가 조언자, 지표 및 스크립트)의 소스 코드에 대한 많은 예제가 포함되어 있습니다.

8.10. OpenCL 지원. MQL5는 OpenCL을 기본적으로 지원합니다. 모든 이점을 사용하려면 타사 라이브러리가 필요하지 않습니다. 특화된 MQL5 기능을 사용하기만 하면 됩니다. OpenCL 언어는 OpenCL 1.1 이상을 지원하는 비디오 카드에서 계산을 수행하는 데 사용됩니다. 최신 비디오 카드에는 들어오는 데이터 스트림과 함께 간단한 수학 연산을 동시에 수행 할 수 있는 수백 개의 작은 특수 프로세서가 포함되어 있습니다. OpenCL 언어는 병렬 컴퓨팅을 구성하고 특정 작업 클래스에 더 빠른 속도를 제공합니다.





9. 거래자와 개발자를 위한 서비스

MetaTrader 5 거래 플랫폼의 필수 부분은 MQL5.community입니다. 거래자와 개발자가 유용한 정보를 찾고 MetaTrader 5와 관련된 문제를 논의 할 수 있는 사이트 외에도 MQL5.community는 참가자에게 다양한 고유한 서비스를 제공합니다.

MQL5.community에는 모든 커뮤니티 서비스에서 사용되는 자체 보안 결제 시스템이 있습니다. WebMoney 및 PayPal은 물론 신용 카드 또는 직불 카드를 사용하여 계좌에 입금할 수 있습니다. WebMoney 또는 PayPal 계정으로 인출할 수 있습니다. 모든 전송은 암호화 된 보안 SSL 연결을 통해 이루어집니다.



9.1. Jobs. Jobs 서비스는 트레이더와 프로그래머 모두에게 유용합니다. 거래자가 거래 아이디어를 구현해야하지만 MQL5로 프로그래밍하는 방법을 모르는 경우 언제든지 전문 개발자에게 문의 할 수 있습니다. 반면에 개발자는 자신의 지식을 활용할 수 있는 좋은 기회가 있습니다.



Job 서비스에는 사용자 친화적인 인터페이스가 있어 공개 주문을 하고 프로그래머로부터 가장 유리한 제안을 선택하거나 특정 개발자에게 주문을 게시할 수 있습니다. 주문을 실행하는 과정은 고객과 개발자 간의 오해와 불일치를 피하기 위해 확인을 포함한 여러 단계로 나뉩니다.

분쟁 발생시 MetaQuotes Software Corp.에서 진행하는 중재를 신청할 수 있습니다.

이 서비스는 2 년 전에 시작되었으며 그 이후로 약 1,300 개의 일자리가 수행되었습니다.



9.2. Market. Market 서비스는 MQL5 애플리케이션을 사고 파는 개방형 보안 사이트입니다. 마켓은 MQL5.community 사이트에서 온라인으로 사용할 수 있으며 클라이언트 터미널에서 직접 액세스 할 수도 있습니다. 판매용으로 제공되는 모든 애플리케이션은 추가로 보호됩니다. 다운로드 할 때 응용 프로그램은 암호화되고 컴퓨터 구성에 바인딩됩니다.

9.3. MQL5 저장소. MQL5 저장소는 소스 코드 용으로 MetaEditor에서 직접 파일을 버전별로 저장하고 프로젝트를 간편하게 관리할 수 ​​있도록 설계되었습니다. MQL5 Storage를 사용하면 MQL5.community 계정을 사용하는 모든 컴퓨터에서 소스 코드에 액세스 할 수 있습니다. 다른 컴퓨터에서 작업하는 경우 소스 코드를 쉽게 동기화하고 항상 최신 버전으로 작업 할 수 있습니다.

9.4. MQL5 클라우드 네트워크. MQL5 클라우드 네트워크를 사용하면 필요한 사용자와 컴퓨터의 유휴 CPU 시간을 제공 할 수있는 사용자간에 컴퓨팅 리소스 교환을 구성 할 수 있습니다. MQL5 클라우드 네트워크를 통해 거래자는 전 세계 수천 대 컴퓨터의 컴퓨팅 성능을 사용할 수 있습니다. 한 대의 컴퓨터 만 사용하면 몇 년이 걸리던 최적화를 이제 몇 시간 안에 실행할 수 있습니다.

9.5. 신호. MetaTrader 5 거래 신호는 거래자가 신호 제공자의 거래 작업을 복사 할 수 있는 서비스입니다. 모든 거래자는 시그널을 구독하고 숙련된 거래자의 전략을 따를 수 있습니다. 이 서비스는 절대적으로 안전합니다. 각 시그널 공급자는 공급자의 거래 활동에 대한 자세한 정보를 포함하는 공개 모니터링 시스템에 등록됩니다.





사용 가능한 거래 신호의 쇼케이스는 MQL5.community 웹 사이트와 클라이언트 터미널 모두에서 찾을 수 있습니다. MQL5.community 계정을 사용하여 구독 할 수 있습니다. 트레이더는 프로필 또는 "내 신호"섹션을 통해 구독을 쉽게 관리 할 수 ​​있습니다.



모든 트레이더는 MetaTrader 5 클라이언트 터미널의 신호 탭에있는 도구 상자 창을 통해 구독할 수 있습니다.





신호 제공자와 계약을 체결 할 필요가 없습니다. 필요한 모든 작업은 시스템 내에서 엄격하게 수행됩니다. 신호 사용에 대한 수수료는 부과되지 않습니다. 구독 후 공급자의 거래 작업은 거의 즉시 구독자의 계정에 복사됩니다.

성공적인 트레이더이고 경험과 기술을 사용하여 수익을 올리고 싶다면 MQL5.community 웹 사이트를 통해 Signals 서비스에 공급자로 등록 할 수 있습니다. 거래 계좌는 자세한 정보가 표시되는 모니터링 시스템에 연결됩니다. 계정은 MQL5.community에서 사용 가능한 거래 신호 목록과 거래 터미널에 직접 포함됩니다.





수수료를 받고 거래 신호가 제공되는 경우 거래자의 지불은 공급자의 내부 MQL5.community 지불 계정으로 전달됩니다.

9.6. 가상 호스팅. 신호의 자동 거래 또는 복사를 위해 고객 단말기의 24 시간 운영을 제공하는 서비스입니다. 타사에서 일반 VDS 또는 VPS를 임대하는 것과 달리, 터미널에서 거래 서버로 주문을 보낼 때 네트워크 대기 시간을 최소화하면서 브로커와 가장 가까운 서버를 선택할 수 있습니다.

가상 터미널은 거래 플랫폼에서 직접 대여하고 결제는 MQL5.community 계정을 통해 이루어집니다.





임대는 몇 가지 간단한 단계로 수행되며 그 동안 가장 적합한 서버 및 서비스 계획만 선택하면 됩니다. 그런 다음 필요한 거래 환경을 가상 터미널 (심볼, 표시기, 거래 로봇, FTP, 이메일, Expert Advisor 및 Signal 설정)으로 이동해야 합니다.



가상 터미널의 저널을 보고 작동을 제어 할 수 있습니다. CPU로드, 메모리 및 하드 디스크 사용량에 대한 세부 정보도 제공됩니다.





결론

이 기사에서는 MetaTrader 5 플랫폼의 모든 주요 기능을 나열하려고했습니다. 물론 거래 플랫폼의 기능은 훨씬 더 넓습니다. MetaTrader 5는 금융 시장에서 성공적인 거래에 필요한 모든 도구를 제공합니다. 또한 거래 플랫폼의 개발이 계속되고 그 기회가 계속 확대된다는 점에 유의해야 합니다. 우리는 최신 상태를 유지하고 업계의 발전을 따르고 최고의 증권 거래소, 중개인 및 물론 상인과 의사 소통하여 최고의 거래 플랫폼을 제공합니다.

