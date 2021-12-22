MetaTrader 5 - Plus que vous ne pouvez l'imaginer !

Introduction

Le développement de MetaTrader 5 a commencé en 2007. MetaTrader 5 a été conçu comme une plate-forme multi-marchés révolutionnaire qui peut fonctionner sur le marché de change ainsi que sur tout autre marché financier. Beaucoup de travail a été fait depuis lors, et le résultat de ce travail est la plate-forme qui offre des opportunités illimitées aux traders. Dans cet article, nous parlerons de toutes les fonctionnalités clés de MetaTrader 5 et effectuerons une analyse comparative avec la version précédente de la plateforme de trading.





1. Graphiques

Nous commencerons par l'un des avantages évidents de la plateforme MetaTrader 5, sa partie analytique. Le prix en temps réel charts offre une fonctionnalité beaucoup plus large par rapport à MetaTrader 4.

1.1. Personnalisation et 21 délais. Les graphiques de la plate-forme ont une variété de paramètres différents, de sorte que les traders peuvent les personnaliser et s'adapter à leurs besoins personnels. MetaTrader 5 prend en charge trois types de graphiques : une ligne brisée, une séquence de barres et des chandeliers japonais. Vous pouvez définir une couleur distincte pour n'importe quel élément du tableau afin de créer l'espace de travail le plus confortable pour un travail à long terme. Par comparaison avec la quatrième version de la plateforme, MetaTrader 5 prend en charge plus de deux fois davantage de périodes de graphique. Désormais, 21 délais sont disponibles.

1.2. Avantage des barres d'une minute. MetaTrader 5 propose un tout nouveau principe de stockage et de transmission des données de prix. Dans la version précédente, les données sur différentes périodes étaient transmises aux terminaux séparément. Désormais, les données ne sont transmises et stockées que sous forme de barres d'une minute, tandis que des délais plus élevés sont construits à partir des barres d'une minute dans les terminaux clients. Cette approche permet d'économiser substantiellement du trafic, car l'historique n'est téléchargé qu'une seule fois et s'applique à toutes les périodes. Après avoir téléchargé l'historique des prix, le terminal ne téléchargera que les nouvelles données.



Désormais, l'ouverture de graphiques est beaucoup plus rapide : la construction d'un graphique de n'importe quel délai à partir de barres d'une minute ne prend que quelques secondes. Les délais construits sont mis en cache sur votre disque dur. Ainsi, la prochaine fois, le graphique avec cette période sera ouvert immédiatement, seules les nouvelles données seront calculées en extra.

L'utilisation de l'historique d'une minute fournit également une synchronisation complète (correspondance) des données sur tous les délais, car ils utilisent tous les mêmes données d'une minute comme source.



Un autre avantage de travailler avec l'historique des prix est qu'il est transmis aux terminaux clients dans un format compressé, ce qui économise de la bande passante et réduit le temps de téléchargement. À titre de comparaison, un historique de prix sur 10 ans de barres d'une minute pour un symbole représente environ 10 Mo sous forme compressée.

1.3. Indicateurs. Le paquet de livraison standard MetaTrader 5 comprend 38 indicateurs techniques. Ils sont commodément regroupés dans la fenêtre du navigateur en fonction de leur type : indicateurs de tendance, oscillateurs, indicateurs de volume et indicateurs de Bill Williams. Les indicateurs disponibles incluent les bandes de Bollinger, les enveloppes, la moyenne mobile, le SAR parabolique, l'écart type, Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Bulls Power, Bears Power, Alligator, Awesome Oscillator et bien d'autres.

Le nombre d'indicateurs tiers pour MetaTrader 5 est pratiquement illimité. Un grand nombre d'indicateurs sont disponibles en téléchargement à partir de la base de code et peuvent être achetés sur le marché.



1.4. Outils d'analyse. La liste des outils d'analyse disponibles a été considérablement élargie. Désormais, MetaTrader 5 propose 46 objets, y compris les outils Elliott, Fibonacci et Gann, des objets graphiques (y compris des objets d'interactivité avec les programmes MQL5), des formes, des canaux, des lignes, etc.

Chaque objet a ses propres paramètres - couleur, largeur de ligne, niveaux supplémentaires - et s'affichera sur différentes délais.



1.5. Échelle de temps précise. L'échelle de temps précise peut être activée pour les graphiques ; désormais, les objets graphiques ne sont pas forcément liés à des barres. Les ancres d'objet peuvent être placées dans n'importe quelle position entre les barres du graphique. De plus, lors de la commutation entre les périodes, les positions précises des points de contrôle de l'objet sont préservées.

1.6. Calendrier économique L'une des nouvelles fonctionnalités de MetaTrader 5 est le calendrier économique, qui permet d'effectuer l'analyse fondamentale des marchés. Les indicateurs macroéconomiques sont mis à jour en temps réel. De plus, les événements du calendrier économique peuvent être facilement affichés sur le tableau des prix.

1.7. Plus de données de marché. Dans la quatrième version, seules cinq valeurs sont disponibles pour chaque symbole en temps réel : Prix Bid, Ask, High, Low et Time. Dans MetaTrader 5, la quantité d'informations disponibles a augmenté plusieurs fois. En plus des statistiques principales des symboles, vous pouvez analyser le volume réel et le prix de la dernière transaction. De plus, dans l'onglet Market Watch, plus de 20 valeurs statistiques peuvent être disponibles pour chaque symbole, et toutes sont mises à jour en temps réel.





Une caractéristique importante est la disponibilité de valeurs réelles spread et de volume dans les données historiques. Ces valeurs sont stockées dans chaque barre d'une minute et peuvent donc être utilisées pour tester et optimiser un Expert Advisor dans le testeur de stratégie multidevises de MetaTrader 5.



1.8. Publication de graphiques en ligne. La possibilité de publier les graphiques en ligne a été introduite dans MetaTrader 5. Désormais, le terminal vous permet non seulement d'enregistrer des captures d'écran sur votre PC local, mais également de les partager instantanément avec d'autres traders via le service spécial MQL5 Charts, qui fait partie de MQL5.community. Si vous avez spécifié votre compte MQL5.community dans le terminal, une capture d'écran lui sera attribuée. Maintenant, vous pouvez créer votre propre galerie d'images et la gérer facilement via votre profil.





Vous pouvez également partager vos images via les sites de réseaux sociaux les plus populaires.







2. Navigateur

L'interface du terminal MetaTrader 5 est maintenant encore plus pratique. La fenêtre du Navigateur vous permet de gérer de nombreuses opérations dans le terminal, comme l'ouverture d'un nouveau compte démo ou l'association d'Expert Advisors, d'indicateurs et de scripts aux graphiques.

2.1. Recherche d’un serveur par le nom du courtier. Une autre nouvelle fonctionnalité pratique de MetaTrader 5 est l’ ajout de serveurs de courtiers par leurs noms. Avec la version précédente, vous deviez contacter votre courtier pour connaître l'adresse IP du serveur de trading ou télécharger un terminal client spécial. Maintenant, vous entrez simplement le nom du courtier. Le système trouve automatiquement le serveur portant le nom spécifié et l'ajoute à la liste.

Ensuite, vous pouvez ouvrir un compte.

2.2. Regroupement de programmes. Une autre particularité du Navigateur est le regroupement de programmes. Les indicateurs techniques disponibles dans le paquet de livraison standard sont regroupés en fonction de leur type : indicateurs de tendance, oscillateurs, indicateurs de volume et indicateurs de Bill Williams. Les indicateurs personnalisés, les Expert Advisors et les scripts sont également regroupés dans des branches distinctes. De plus, une hiérarchie similaire à la structure des dossiers sur un disque est prise en charge au sein des branches. Par exemple, vous pouvez organiser vos indicateurs personnalisés dans des sous-dossiers /MQL5/Indicators/My/MQL5/Indicators/CodeBase et ainsi de suite. Vous verrez la même structure de stockage dans la fenêtre du Navigateur.

Les programmes MQL5 achetés sur le marché sont automatiquement placés sous la sous-catégorie appropriée du marché dans Expert Advisors, indicateurs personnalisés et scripts.

2.3. Développement ultérieur des programmes. Si vous devez modifier une application (au cas où son code source est disponible), sélectionnez-la et appuyez sur Entrer. Le code source de l'application sera immédiatement ouvert dans le MetaEditor.



2.4. Téléchargements à partir de la Base de code. Grâce à l'intégration étroite du terminal de trading MetaTrader 5 avec les services MQL5.community, directement depuis le navigateur, vous pouvez commencer à télécharger un Expert Advisor, un indicateur ou un script à partir de la Code Base en un seul clic. Une commande spéciale « more » est disponible dans chaque catégorie d'applications. Le chiffre de la commande indique le nombre d'applications disponibles en téléchargement.

2.5. Tests rapides. N’importe quel Expert Advisor ou indicateur peut être testé en deux clics à l'aide de la commande contextuelle Test. Le testeur de stratégie s’ouvre immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est de définir les paramètres nécessaires et d'exécuter le test.

3. Trading

Dans MetaTrader 5, les mécanismes de trading ont subi des changements importants par rapport à MetaTrader 4. Tous ces changements visent à améliorer l'utilisation de la plateforme de trading. Avec MetaTrader 5, vous pouvez négocier sur n'importe quelle bourse et via n'importe quel ECN. La plate-forme MetaTrader 5 a déjà reçu le statut d'éditeur de logiciels indépendant (ISV) pour un certain nombre de bourses, notamment SMX, GBOT, CitiBank, Currenex, DGCX, Integral, etc. D'autres plans visent l'intégration avec les principales bourses du monde entier.

3.1. Positions Net. La comptabilité dite « netted » des positions est adoptée dans le MetaTrader 5, ce qui répond aux exigences de toutes les bourses modernes titlehttps://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/trading/general_concepttitle. Le netting signifie que, pour un instrument financier, une seule position peut exister à un moment donné. Les positions de différentes orientations (buy et sell) ne sont pas autorisées.

Ainsi, si vous avez une position pour acheter un lot d'un instrument financier pour vendre un lot de cet instrument, la position sera fermée. Si vous avez une position pour acheter un lot d'un instrument financier pour acheter un autre lot, vous aurez une position de deux lots. Dans ce cas, le prix d'ouverture est recalculé ; un prix d'ouverture moyen pondéré est calculé pour la position : (Prix first deal * Volume first deal + Prix second deal * Volume second deal) / (Volume first deal + Volume second deal).

3.2. Six Types d’ordres en attente. En plus des ordres Market, Limit et Stop, la plateforme MetaTrader 5 prend en charge deux autres types d'ordres en attente : Buy Stop Limit et Sell Stop Limit. Lorsqu'un tel ordre se déclenche, le type approprié d'ordre Limit est placé. De nouveaux types d'ordres améliorent les possibilités de mise en œuvre de stratégies de trading.

3.3. Trading en un seul clic. La vitesse de conduite des opérations de trade est très importante en trading. MetaTrader 5 offre la possibilité de trading instantané en un seul clic . Cette fonctionnalité est disponible dans la fenêtre Market Watch .

En outre, la fonction de trading en un seul clic permet aux utilisateurs de fermer rapidement des positions, de supprimer les ordres en attente, ainsi que les niveaux Stop Loss et Take Profit dans l'onglet Trade.

Des fonctions de trading rapide sont également disponibles dans Profondeur Market .

3.4. Trading à partir du graphique. MetaTrader 5 fournit des outils efficaces de trading à partir du graphique pour les traders travaillant manuellement. Chaque graphique a un panneau amovible pour effectuer des opérations de marché rapides.

Le menu contextuel intelligent est fourni pour placer des commandes en attente sur le graphique. Cliquez sur le prix d’ordres souhaité pour placer l’ordre. Le type d'ordre le plus probable pour l'emplacement actuel du curseur de la souris par rapport au prix est affiché en premier.

3.5. Modification des niveaux de trade sur le graphique. MetaTrader 5 offre la possibilité de modifier le prix des ordres en attente, ainsi que des ordres Stop Loss et Take Profit directement sur le graphique. Maintenant, en voyant la situation actuelle du marché, vous pouvez facilement faire glisser un niveau de trade en utilisant votre souris dans la zone désirée et ensuite ajuster sa valeur plus précisément .

3.6. Asynchrone et multithreading. Par rapport à MetaTrader 4, dans la cinquième version de la plateforme, les traders ont plus d'opportunités de mettre en œuvre plusieurs opérations de trading à la fois. Avec la version précédente, les traders pouvaient avoir l'erreur « Le contexte trading est occupé », par exemple, durant le trading en utilisant plusieurs Expert Advisors simultanément. Dans MetaTrader 5, le contexte trading est plus large permettant d'envoyer jusqu'à 16 demandes commerciales au serveur sans attendre le résultat de leur traitement.

3.7. Exécution d'opérations en bourse. Grâce à l'intégration de la plateforme de trading MetaTrader 5 avec d'autres systèmes, les traders peuvent désormais accéder aux principales bourses du monde entier. Le système permet l'exécution directe d'opérations trading dans des systèmes de négociation externes (traitement direct). Les opérations de trading sont exécutées sans courtier intermédiaire (en mode Non-Dealing Desk).

3.8. Trading en profondeur Market. Une partie intégrante des transactions boursières est la profondeur Market (DOM) . Dans le DOM, un trader peut voir les demandes en cours qui sont réellement présentes dans Market, ainsi que voir ses propres demandes de trading. Dans MetaTrader 5, les opérations de trading peuvent être exécutées directement à partir de la profondeur Market.

Avec la fonction de trading en un seul clic, la profondeur Market est un outil puissant de scalping permettant aux utilisateurs de passer, modifier et supprimer des ordres de trading en un seul clic.

3.9. Conditions d'exécution extra. Pour chaque opération de trading, un trader peut spécifier des conditions d'exécution extra par le courtier, Fill ou Kill (FOK) ou Immediate ou Cancel (IOC) titlehttps://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/trading/general_concept#fill_policytitle. En mode FOK, l'opération demandée doit être effectuée dans le volume spécifié. Si le volume du titre n'est pas disponible sur le marché, la demande ne doit pas être traitée. Le mode IOC implique que l'opération de trading peut être effectuée pour le volume maximum disponible sur le marché dans la limite du volume spécifié dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être entièrement satisfaite, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé.

3.10. Trading mobile et notifications push. Actuellement, le trading mobile devient de plus en plus populaire. Les traders ont souvent besoin d'avoir accès à leurs comptes 24 heures sur 24, sept jours sur sept, de n'importe coin du monde. La partie mobile de la plateforme de trading MetaTrader 5 est à la page. Les terminaux mobiles MetaTrader 5 pour iPhone et Android sont à la disposition des traders gratuitement titlehttps://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/iostitle titlehttps://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/androidtitle.

L'une des fonctions les plus importantes des terminaux mobiles est la possibilité de recevoir des notifications push . Les notifications Push sont de courts messages texte qui peuvent être envoyés aux appareils mobiles à partir de la version PC du terminal client, et à partir de divers services de la communauté MQL5.community titlehttps://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/startworking/settingstitle. Ces notifications ne sont jamais perdues et arrivent immédiatement, que l'application soit en cours d'exécution ou non.

Le langage MQL5 fournit une fonction spéciale SendNotification, qui permet aux programmes MQL5 d'envoyer des notifications push. Le terminal vous permet également de créer des signaux pour vous alerter des événements sur le marché titlehttps://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/startworking/interfacetitle. L'un des types de notification d'évènements est la notification push.

Les notifications push peuvent également être utilisées pour obtenir des informations de mises à jour sur le site MQL5.community. Pour ce faire, indiquez votre identifiant dans le profil utilisateur dans l'onglet Contacts.

Les notifications push permettent aux traders de toujours rester informés et de réagir aux changements du marché, même loin de l'ordinateur.







4. Toolbox

La fenêtre Toolbox, qui était disponible dans la quatrième version du terminal, fournit maintenant encore plus de fonctions titlehttps://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/startworking/interfacetitle.

4.1. Exposition. Maintenant, le trader peut voir les informations récapitulatives sur l'état des actifs pour toutes les positions ouvertes.

4.2. Calendrier. Comme déjà mentionné dans la première section, MetaTrader 5 dispose maintenant d’un calendrier des événements économiques. Les indicateurs macroéconomiques sont disponibles pour plus de 10 principales économies du monde et sont mis à jour en temps réel. Tous les événements peuvent être affichés sur les graphiques des paires de devises appropriées.

4.3. Market. MetaTrader 5 est étroitement intégré aux services MQL5.community pour les traders. Le Market est un magasin d'applications MQL5, où n'importe qui peut acheter un produit à utiliser dans le terminal. Pour votre aisance, le service Market est intégré au terminal client.

Dans la fenêtre Toolbox, le trader peut voir l'ensemble des applications disponibles sur le Market. Avant d'acheter, vous pouvez télécharger une version d'essai et la tester dans le testeur de stratégie. De plus, de nombreuses applications gratuites peuvent être téléchargées dans Market.

La liste des achats et des téléchargements est commodément représentée dans l'onglet Achats. Les applications téléchargées/achetées sont automatiquement triées par type dans le navigateur, à partir duquel vous pouvez les exécuter.

4.4. Base de code. La fenêtre Toolbox donne également accès à l'énorme base de codes sources deMQL5 gratuits. Vous pouvez télécharger et exécuter n'importe quel code directement depuis le terminal. Faites simplement glisser un Expert Advisor, un indicateur ou un script vers un graphique. Le code sera automatiquement téléchargé, placé dans le dossier approprié, compilé et exécuté sur le graphique.

Le nombre de codes sources publiés approche progressivement les 1500 et continuera de croître.



5. Test et optimisation

L'une des mises à jour les plus importantes et attendues de MetaTrader 5 est le testeur de stratégie multidevise . Désormais, les traders ont des possibilités illimitées de tester et d'optimiser les Expert Advisors qui tradent plusieurs symboles.

5.1. Rapport de test avancé. MetaTrader 5 fournit un rapport détaillé sur les résultats des tests d'EA. Il comprend des statistiques extra, permettant de mieux évaluer une stratégie de trading. Maintenant, vous pouvez analyser le facteur de récupération, le ratio de Sharpe, le temps de maintien de la position et de nombreuses autres caractéristiques. Plus de 40 caractéristiques sont disponibles dans le rapport du testeur.

La composante graphique du rapport de test a également été considérablement élargie. En plus des graphiques de solde et d'équité, le testeur visualise la distribution temporelle d’entrée de position et du résultat (horaire, hebdomadaire et mensuel) :

De plus, il génère des graphiques de distribution des bénéfices et MAE/MFE, ainsi que la distribution des bénéfices et le temps de rétention de position.

5.2. Précision accrue des tests à chaque trait. Le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5 n'utilise qu'un seul mode de simulation de prix dans les tests - la génération de traits sur la base des données d'une minute disponibles. L'utilisation du délai M1 dans le testeur permet une simulation très précise du mouvement des prix avec un nombre minimum d'erreurs, contrairement à la simulation de traits basée sur des délais plus élevés dans MetaTrader 4. En conséquence, les erreurs dans la modélisation des prix dans le testeur de stratégie MetaTrader 5 sont insignifiantes et les différences entre le prix simulé et le prix réel ne peuvent être que dans l'échelle de la barre d'une minute.

5.3. Plus de modes de test. MetaTrader 5 a quatre modes de test : chaque trait (la méthode la plus précise), OHLC d'une minute (test sur les points de support de la barre), prix d’ouverture uniquement (une méthode approximative pour un test rapide), des calculs mathématiques (pour des calculs mathématiques dans le testeur de stratégie sans l'utilisation de données historiques et la génération de traits).

5.4. Critère d'optimisation personnalisé. Dans MetaTrader 4, le trader a pu optimiser un Expert Advisor selon l'un des cinq critères disponibles. Dans la cinquième version, un critère standard supplémentaire est disponible (le produit de l'équilibre et du ratio de Sharpe). Cependant, la principale nouveauté est la possibilité d'utiliser un critère d'optimisation personnalisé. En sélectionnant la valeur maximale personnalisée dans les paramètres du testeur, vous pouvez optimiser votre Expert Advisor par la valeur maximale renvoyée par OnTester().

5.5. Optimisation cache et rapport XML. Les résultats des tests sont stockés par le terminal dans un cache de résultats spécial (qui est un fichier XML), pour un accès rapide à ceux-ci lorsqu'ils sont nécessaires. Lors d'un test ou d'une optimisation, pour chaque jeu de paramètres d'entrée, le terminal recherche, dans le cache des résultats, les résultats déjà disponibles des exécutions précédentes, afin d'éviter des cas de répétitions d’exécutions. Si le résultat avec un tel ensemble de paramètres n'est pas trouvé, l'agent se voit confier la tâche d'exécuter le test.

Le cache des résultats d'optimisation étant un fichier XML standard, vous pouvez l'analyser dans des applications externes (par exemple dans MS Excel).



5.6. Téléchargement automatique de l'historique et synchronisation des délais. Le testeur de stratégie MetaTrader 5 fournit la disponibilité de toutes les données historiques nécessaires. Avant le test, il télécharge toutes les données historiques disponibles pour le symbole requis. Ceci n'est fait qu'avant la première exécution. De plus, seules les nouvelles données sont chargées. Si pendant le test, un Expert Advisor (un multidevise) demande des données pour d'autres symboles, ils sont également automatiquement chargés depuis le serveur de trading.

5.7. Tests à terme. MetaTrader 5 propose le nouveau mode de test à terme. Le test à terme est une réexécution de meilleurs résultats d'optimisation sur une période de temps différente. Cette fonctionnalité vous permet d'éviter que des paramètres ne correspondent à certaines zones de données historiques.

5.8. Tests de tension. Pour rendre les conditions de test EA proches de la réalité, utilisez le mode Random Delay dans MetaTrader 5 . À partir du moment de l'envoi de la demande jusqu'à son exécution, le prix peut changer. En fonction de l'écart défini dans l'ordre, il peut être exécuté au prix actuel (s'il est dans l'écart) ou une nouvelle cotation peut être envoyée. Les tests dans ce mode vous permettent de coder correctement le traitement de telles situations.

5.9. Optimisation multi-thread. Le Testeur de stratégie est multi-thread et permet l'utilisation de toutes les ressources informatiques disponibles. Les tests et l'optimisation sont effectués à l'aide d'agents informatiques spéciaux qui sont installés en tant que services sur l'ordinateur de l'utilisateur (un agent sur chaque cœur). Les agents travaillent indépendamment et permettent le traitement parallèle des passes d'optimisation.

5.10. Test sur clouds d'agents distants. Vous pouvez connecter un nombre illimité d'agents distants, c'est-à-dire les agents installés sur d'autres ordinateurs, à votre testeur de stratégie. Utilisez l'application spéciale MetaTester pour installer des agents de test sur chaque ordinateur de test de votre réseau local, puis connectez-les au testeur de stratégie dans un terminal client. Les agents recevront des tâches de calcul sur le réseau et renverront les résultats au terminal client. Ainsi, vous pouvez étendre considérablement les capacités du calcul parallèle et accélérer plusieurs fois le processus d'optimisation.

5.11. MQL5 Cloud Network. Le MQL5 Cloud Network permet d'organiser l'échange de ressources informatiques entre ceux qui en ont besoin, et ceux qui peuvent fournir une durée d’inactivité de leurs processeurs de PC. Avec le réseau cloud MQL5, un trader peut utiliser la puissance de calcul de milliers d'agents à travers le monde. L'optimisation, qui prendrait plusieurs années avec un seul ordinateur, peut désormais être exécutée en quelques heures.





Pour utiliser le réseau, ouvrez simplement le testeur de stratégie et activez l'utilisation d'agents cloud.

En plus d'utiliser le réseau cloud MQL5, vous pouvez fournir votre puissance de calcul CPU dans le réseau et gagner de l'argent. Pour ce faire, vous n'avez même pas besoin d'installer le terminal client MetaTrader 5. Téléchargez le programme d'installation spécialement créé qui vous permet d’installer rapidement et facilement le Testeur Meta, une application de gestion des agents distants sur l'ordinateur. Juste après une simple configuration, vous rejoignez le réseau cloud MQL5 et commencez à gagner de l'argent. Les statistiques sur l'utilisation du réseau et vos gains pour la puissance CPU fournie sont collectées de manière pratique dans votre profil sur le site Web MQL5.community. Les informations sur les agents apparaîtront dans votre profil immédiatement après qu'ils aient accompli leur première tâche.

5.12. Facilité de gestion des agents. Vous pouvez facilement gérer les agents de test via le menu contextuel. En quelques clics, vous pouvez activer/désactiver tout type d'agents : local, distant ou MQL5 Cloud Network. De plus, vous pouvez contrôler ici les agents distants connectés, ainsi que les configurations d'importation et d'exportation des agents.



5.13. Calculs mathématiques. Les fonctionnalités du testeur de stratégie combinées aux possibilités du MQL5 Cloud Network ne se limitent pas au test et à l'optimisation des Expert Advisors. Le mode de test « Calculs mathématiques » vous permet d'effectuer n'importe quel calcul. Dans ce mode, le testeur de stratégie ne charge ni n'utilise l'historique des prix et les informations sur les symboles, mais effectue simplement des calculs en appelant les fonctions OnInit(), OnTester() et OnDeinit(). Les calculs mathématiques sont utiles pour calculer un extremum d'une fonction mathématique, dont la valeur doit être renvoyée par OnTester(). L'optimisation est effectuée pour trouver la valeur maximale de la fonction.

5.14. Visualisation 2D et 3D des résultats d'optimisation. Mieux vaut voir une fois qu'entendre cent fois. Dans le testeur de stratégie, vous pouvez analyser les résultats d’optimisationen mode visuel. Voici la visualisation bidimensionnelle de l'optimisation. Plus la nuance de vert est foncée, plus la valeur du critère d'optimisation est élevée.





Vous trouverez ci-dessous un mode de visualisation en trois dimensions des calculs mathématiques dans le testeur de stratégie. L'image montre la recherche du maximum de la fonction f(x,y) = MathSin(x^2 + y^2) + k * MathExp(-p * x^2 - p * y^2).

5.15. Test visuel. Le mode de test visuel vous permet de visualiser exactement comment l'Expert Advisor effectue les opérations de trading lors des tests sur les données historiques. Le visualiseur est également disponible dans MetaTrader 4, mais dans la cinquième version du terminal, ses fonctionnalités ont été considérablement étendues. Premièrement, le visualiseur n'était disponible que séparément dans le terminal. Maintenant, il s'exécute comme un processus séparé. Les opérations de trading ne sont pas seulement affichées sur le graphique du symbole testé. Dans des onglets séparés, vous pouvez suivre le solde courant du compte, les positions ouvertes et les ordres en cours, l'historique des opérations de trading, ainsi qu'un journal détaillé.

5.16. Tous les résultats personnalisés pendant l'optimisation. Chaque fois que vous démarrez un Expert Advisor dans le testeur de stratégie, vous pouvez créer votre propre tableau de données. Cet ensemble de données peut être enregistré à l'aide de la fonction FrameAdd() dans une structure spéciale appelée cadre. Lors de l'optimisation d'un Expert Advisor, chaque agent peut envoyer une série de cadres au terminal. Toutes les cadres reçus sont inscrits dans le fichier *.MQD du dossier répertoire_terminal/MQL5/Files/Tester nommé Expert Advisor. Ils sont rédigés dans l'ordre où ils sont reçus des agents. La réception d'un cadre dans le terminal client d'un agent de test génère l'événement TesterPass qui peut être géré à l'aide de la fonction OnTesterPass(). Cela permet de traiter dynamiquement les résultats de l'optimisation sans avoir à attendre son achèvement.

5.17. Accélération avec OpenCL. Un certain nombre de calculs effectués dans Expert Advisors peuvent être effectués à l'aide de cartes vidéo grâce au support natif OpenCL dans le langage MQL5. Les cartes vidéo modernes contiennent des centaines de petits processeurs spécialisés qui peuvent effectuer simultanément des opérations mathématiques simples avec des flux de données entrants.

L'utilisation d'OpenCL dans les applications MQL5 peut accélérer les tests et l'optimisation des Expert Advisors des centaines de fois. Les agents de test (locaux, distants ou cloud) sélectionnent automatiquement la méthode de calcul la plus rapide : CPU ou carte vidéo.

Par exemple, le calcul de la célèbre fractale de Mandelbrot est effectué cent fois plus rapidement en utilisant OpenCL par rapport au CPU.

6. Intégration avec MQL5.community

Le terminal client MetaTrader 5 est étroitement intégré à MQL5.community. La MQL5.community fournit des services uniques aux traders et aux développeurs.

6.1. Market. Directement depuis le terminal, vous pouvez acheter n'importe quelle application prête à l'emploi dans le magasin des programmes MQL5. Avant d'acheter, vous pouvez télécharger une version démo et la tester dans le testeur de stratégie.

Tout le monde peut devenir vendeur dans le service Market. Il vous suffit de soumettre une demande. Une fois l'enregistrement de votre statut de vendeur approuvé, vous pouvez vendre vos produits et gagner de l'argent.



6.2. MQL5 Cloud Network. Le puissant réseau informatique distribué est disponible pour tester et optimiser vos Expert Advisors dans le testeur de stratégie. Des milliers de sessions d'optimisation peuvent désormais être effectuées en quelques minutes. En plus d'utiliser le réseau, vous pouvez fournir vos propres capacités de calcul et gagner de l'argent.

6.3. MQL5 Storage. MQL5 Storage est un stockage personnel des codes sources intégré au MetaEditor. Il vous permet de garder votre code en sécurité et d'y accéder de n'importe quel coin du monde. MQL5 Storage stocke l'historique complet des modifications apportées aux fichiers téléchargés et qui est consultable à tout moment. De plus, vous pouvez revenir à toutes les versions précédentes d'un fichier.

6.4. Base de code. En un clic, vous pouvez télécharger et exécuter n'importe quel code publié dans la section de la Base de codedu site MQL5.community. Faites simplement glisser un Expert Advisor, un indicateur ou un script vers un graphique. Le code sera automatiquement téléchargé, placé dans le dossier approprié, compilé et exécuté sur le graphique.

6.5. Signaux. Le service Signals permet aux utilisateurs de s'abonner aux signaux de trading de traders professionnels, de les obtenir directement dans leur terminal client et d'exécuter des opérations de trading sur cette base.



6.6. Articles. Divers articles utiles sur le langage de programmation MQL5 et la plate-forme ont été publiés sur le site Web MQL5.community. Trouvez l'article requis dans la liste pratique de sujets et de descriptions qui est disponible dans un onglet séparé de la fenêtre Boîte à outils directement dans le MetaEditor.

6.7. Graphiques MQL5. MetaTrader 5 permet aux traders de publier leurs captures d'écran en ligne via les Graphiques MQL5. Votre capture d'écran peut être automatiquement publiée en ligne juste après l'avoir réalisée. Vous obtiendrez également le lien pour partager votre image via l'un des sites de réseautage social les plus populaires.

Si vous avez spécifié votre compte MQL5.community dans le terminal, une capture d'écran lui sera attribuée. Cela vous permettra de créer vos propres galeries d'images et de les gérer facilement via votre profil.





7. MetaEditor 5

Le langage de programmation intégré a toujours été l'une des parties les plus importantes de la plateforme de trading MetaTrader. Le développement d'applications n'est pas seulement le langage de programmation MQL5, dont les avantages incontestables seront démontrés ci-dessous, mais c'est aussi l'éditeur dans lequel vous travaillez avec le code source. MetaEditor 5 fournit de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles aux utilisateurs de MetaTrader 4.

7.1. Le nouveau système de fichiers. Comme dans la version précédente, MetaEditor ne peut fonctionner que dans son propre sandbox de système de fichiers, le dossier /MQL5 au dedans du dossier de données du terminal. Pour plus d’aisance, chaque type de fichier source a son propre répertoire (Experts, Indicators, Scripts, Inclure, etc.). La structure des dossiers et fichiers qui stockent les programmes exécutables (Expert Advisors, indicators et scripts) est affichée dans la fenêtre Navigateur du terminal client.





7.2. L'assistant MQL5. MetaEditor 4 comprend un assistant de création d'Expert Advisors permettant de générer des modèles pour développer diverses applications. Dans la cinquième version de MetaEditor, ce composant a été considérablement repensé. Son nouveau nom est MQL5 Wizard. Il vous permet toujours de créer des modèles de programmes déjà correctement conçus et contenant les gestionnaires d'événements nécessaires. Cependant, la principale nouveauté est la possibilité de générer des Expert Advisors prêts à l'emploi. Le trader doit choisir les signaux que l'Expert Advisor utilisera, sa stratégie Gestion monétaire et la manière dont il sera protégé des pertes (type de trailing stop).

Désormais, le trader n'a pas forcément besoin de savoir programmer quoi que soit dans MQL5, pour obtenir un Expert Advisor prêt à l'emploi. Un EA est généré en quelques étapes faciles. Ensuite, vous pouvez commencer à optimiser votre Expert Advisor dans le testeur de stratégie.

7.3. MQL5 Storage. MQL5 Storage stocke les codes source MQL5 personnels. Il est conçu pour le stockage versionné de fichiers et la gestion de projet directement à partir de MetaEditor d’une manière pratique.

Le code source est stocké dans un référentiel distant sécurisé, accessible via votre compte MQL5.community. En cas de défaillance du disque dur, votre copie locale des codes peut être rapidement restaurée à partir du stockage.

Vous pouvez accéder à votre stockage depuis n'importe quel ordinateur. Connectez-vous simplement en utilisant votre compte MQL5.community dans MetaEditor. Vous pouvez travailler avec le stockage à l'aide du menu contextuel pratique de la fenêtre Navigateur.





Chaque transaction de modifications dans le stockage est enregistrée. Plus tard, vous pouvez afficher l'historique complet des modifications, , comparer les versions des fichiers à l'aide d'un outil spécial, ainsi que revenir à n'importe quelle version précédente.

Les options du stockage MQL5 continueront de se développer. Cela permettra un travail conjoint avec des projets qui utilisent le stockage grâce à des autorisations accordées aux comptes MQL5.community concernés.

7.4. Compilation rapide de DLL C++. De nombreux développeurs utilisent des DLL tierces lors du développement d'applications en MQL5. Avec MetaEditor 5, vous n'avez pas besoin d'utiliser MS Visual Studio pour compiler les DLL. L'éditeur prend en charge les fichiers cpp et h standard et les compile aussi facilement que le code source MQL5. Si MS Visual Studio est installé sur votre ordinateur, son compilateur sera utilisé. Sinon, les fichiers requis sont envoyés à un serveur de compilation spécial via une connexion sécurisée. Après la compilation, le fichier DLL complet vous est renvoyé.

Comme avec le code source MQL5, tous les résultats de compilation, y compris les erreurs et les avertissements, apparaissent dans l'onglet Erreur de la fenêtre Boîte à outils.

7.5. Contrôle de code intelligent. MetaEditor 5 fournit divers outils qui vous permettent d'accélérer le processus d'écriture de code, de faciliter la navigation et d'éviter les erreurs.

Extraits. Pour faciliter l'écriture de code, MetaEditor offre la possibilité d'insérer des extraits, de petits fragments de modèle de code source décrivant une structure particulière du langage MQL5. L'insertion d'un extrait est initialisée en tapant le mot-clé.

Substitution automatique des noms de fonction. C'est la possibilité d'afficher les variantes des noms des fonctions intégrées et personnalisées, des constantes, des variables, des membres de classe, des mots-clés, etc. à insérer lors de l'écriture de code. Les variantes des noms sont déterminées par les premiers caractères tapés.



Conseils sur les paramètres de fonction. Avec cette fonctionnalité, le développeur n'a pas besoin de lire la documentation de chaque fonction lors de l'écriture du code. Lors de la description d'une fonction, appuyez simplement sur une certaine combinaison de touches et le MetaEditor affichera un indice avec les paramètres de fonction et les types de ces paramètres.

Liste des fonctions. Dans le MetaEditor, vous pouvez afficher la liste de toutes les fonctions déclarées dans le fichier actuel et accéder rapidement à l'une d'entre elles.

7.6. Code Styler. Une conception bien structurée et correcte du code source effectue le travail avec un tel code beaucoup plus facile. Un code soigneusement formaté présentant un caractère professionnel. MetaEditor fournit la fonction Styler. N'importe quel code peut être transformé en un code bien conçu juste par un clic. Les règles de formatage utilisées dans le styler ont été développées par des programmeurs professionnels avec des années d'expérience.

7.7. Mise en surbrillance du code. Par rapport à la version quatre, MetaEditor 5 offre des possibilités plus larges de mettre en surbrillance différents éléments du code source (mots-clés, noms de fonctions, variables, etc.). Chaque utilisateur peut créer une surbrillance de code individuelle.

7.8. Prise en charge d'Unicode. La version précédente de l'éditeur ne prend pas en charge les fichiers de code source en Unicode. Cela pose des problèmes lors de l'affichage et de la compilation de fichiers contenant des caractères qui ne sont pas pris en charge dans les paramètres régionaux actuels du système d'exploitation. Dans MetaEditor 5, ce problème est complètement résolu. Tout fichier source peut être enregistré au format Unicode à l'aide des fonctionnalités de l'éditeur standard, puis vous pouvez l'utiliser et le compiler avec n'importe quelle langage de votre système d'exploitation.

7.9. Insertion de ressources. Le MetaEditor 5 se concentre sur la facilité maximale du processus de programmation. L'opération de routine consistant à insérer le fichier ressource dans le programme est effectuée par une seule commande.





7.10. Recherche globale et intégration avec MQL5.community. Lors de l'élaboration d'un programme, vous avez souvent besoin d'accéder à une variété d'informations. MetaEditor résout ce problème en s’intégrant avec MQL5.community. Les articles et les codes sources publiés sur mql5.com sont commodément tabulés dans la fenêtre Boîte à outils. Cependant, pour une utilisation vraiment efficace des informations disponibles, un système de recherche est requis.



MetaEditor 5 inclut le système de recherche global.



Vous tapez votre demande dans le champ de recherche unique, puis vous choisissez où vous souhaitez effectuer la recherche et les résultats apparaissent dans un onglet séparé de la boîte à outils. En plus de rechercher séparément dans le document actuel, les fichiers, les articles ou la base de code, vous pouvez rechercher l'ensemble du site MQL5.community. Il comprend le forum, les articles, la documentation et la base de code.

7.11. Débogage. Sans exagération, tous ceux qui ont utilisé MetaEditor 4 voulaient la fonction Débogage. L'apparition du débogueur dans la cinquième version a porté le développement des applications MQL5 à un niveau supérieur. Toutes les fonctions standard sont disponibles pour le débogage des applications.

Points d'arrêt. Placez des points d'arrêt dans les lignes de code source, là où le processus d'exécution du programme doit être interrompu pour étudier le comportement du programme.

Observation d’expressions. Prière de suivre les valeurs de toutes les expressions pendant le débogage dans un onglet séparé de la boîte à outils.

Empilement d’appels. Observez la pile d'appels pendant le débogage.

Débogage étape par étape. Utilisez les ordres du débogage pas à pas : Step Into, Step Over et Step Out.



7.12. Projets. L'une des nombreuses fonctionnalités prévues dans MetaEditor 5 est la gestion de projet. Cela facilite le travail en structurant les programmes du développeur.

7.13. Profilage de code. Le débogage dans MetaTrader 5 a grandement simplifié le travail des programmeurs. Mais, MetaEditor 5 dispose d'un autre outil puissant pour l'optimisation du code source. Code Profiler détecte tous les goulots d'étranglement des applications.





Le profileur de code analyse la vitesse d'exécution des fragments de code source individuels de l'application. Les résultats de l'analyse sont soumis à un programmeur à la fois par des fonctions et des lignes individuelles. Ainsi, il est désormais possible de trouver les parties les plus lentes du code et d'optimiser le fonctionnement du programme MQL5.





8. Le langage de programmation MQL5

8.1. Vitesse accrue. Par rapport à MQL4, la vitesse d'exécution du code MQL5 a été accrue de 4 à 20 ! La vitesse ​​d'exécution a presque atteint le niveau du langage C++, donc en MQL5, vous n'avez pas besoin d'utiliser de DLL tierces pour accélérer les calculs. En fait, l'absence de DLL améliore la sécurité des applications.

8.2. Protection des codes. Avec MetaTrader 5, vous pouvez profiter d'un nouveau niveau supérieur de protection des fichiers exécutables des programmes MQL5 (ex5). La protection contre la décompilation a augmenté en raison des facteurs suivants : nouveaux algorithmes de chiffrement plus compliqués, vérification de l'intégrité du fichier (vérifier que le fichier n'a pas été modifié après la compilation) et la plus grande complexité du langage. Les programmes vendus via le service Market sont en outre cryptés et liés au matériel de l'utilisateur (configuration informatique), ce qui les protège davantage.

8.3. Similitude avec le C++. La syntaxe du langage MQL5 est très similaire à l'un des langages de programmation les plus populaires, C++. Par conséquent, il est facile à apprendre et vous pouvez facilement traduire des programmes d'autres langages de programmation modernes en MQL5. MQL5 est orienté objet et vous permet de profiter de cette approche de programmation - encapsulation et extensibilité des types, héritage, polymorphisme, surcharge et fonctions virtuelles.



8.4. Classes et structures. MQL5 prend en charge les types de données complexes ou abstraits : structures et classes. Elles sont utilisées pour décrire non seulement l'objet, mais aussi le modèle de comportement. Le fait que l'objet lui-même soit responsable de son comportement simplifie grandement la programmation pour l'utilisateur de cet objet.

8.5. Événements. Le langage MQL5 permet de gérer certains évènements prédéfinis. Seuls trois événements sont disponibles dans MQL4, tandis que dans la cinquième version, 13 types d'événements peuvent être gérés, dont les événements d'initialisation et de désinitialisation de l'application, la réception d'un nouveau trait, le changement de données de prix et de profondeur de marché, les événements de minuterie, événements trading, événements de test, optimisation et actions avec des graphiques.

8.6. Gestion des graphiques, des objets et des ressources directement depuis MQL5. Vous pouvez gérer toutes les propriétés du graphique, ajouter, modifier et supprimer des objets du graphique directement depuis les applications MQL5. Lorsqu'il est combiné avec la possibilité de gérer les événements d'interaction d'un utilisateur et d'un graphique, vous pouvez créer des panneaux graphiques de tous types de complexité.

En plus de travailler avec des objets intégrés, vous pouvez utiliser vos propres ressources graphiques et sonores.

8.7. Nouveaux styles de dessin d'indicateur. Dans MetaTrader 5, le nombre de styles de dessin d'indicateurs est passé de 6 à 18. Vous pouvez dessiner des lignes, des histogrammes, des symboles, des zones renseignées, des chandeliers, des flèches, etc. Voici l'indicateur avec la zone renseignée entre les deux lignes, dessinée dans la sous-fenêtre du graphique.







8.8. Aisance de travail avec les indicateurs. Dans MQL4, le sens d'indexation dans les tampons d'indicateurs est permanent, de la donnée la plus récente (0) à la plus ancienne. Cette approche est acceptable lorsque vous travaillez avec des indicateurs et des scripts. Cependant, lors du développement d'indicateurs, une telle indexation est gênante, car à chaque nouvelle barre, l'indexation de tous les éléments est décalée d'une unité et un nouvel élément d'indice 0 est ajouté au début du tableau. Dans MQL5, le problème a été résolu en ajoutant la fonction ArraySetAsSeries, qui vous permet de changer la direction de l'indexation des tableaux.



Dans MQL5, le nombre de tampons indicateurs utilisés est illimité, alors que dans MQL4, vous ne pouvez pas utiliser plus de huit tampons.

Également dans MQL5, vous pouvez développer des indicateurs basés sur les valeurs ​d'autres indicateurs. Dans la quatrième version de la plate-forme, un indicateur pourrait être construit sur la base d'un autre indicateur uniquement via une option spéciale dans l'interface du terminal client. Dans MQL5, vous pouvez transmettre à un indicateur n'importe quel descripteur d'un autre indicateur en tant que tableau de données d'entrée price[].



8.9. Une gigantesque bibliothèque standard et de nombreux exemples. La livraison standard de MetaTrader 5 comprend une grande bibliothèque standard écrite en MQL5. Elle facilite le développement de programmes, offrant un accès facile aux fonctions MQL5. La bibliothèque standard contient des classes pour organiser les données, travailler avec des fichiers, des chaînes, des objets graphiques, des graphiques, des indicateurs et des classes de trading.

De plus, MetaTrader 5 inclut de nombreux exemples du code source de tous types d'applications (Expert Advisors, indicateurs et scripts).

8.10. Prise en charge d'OpenCL. MQL5 offre une prise en charge native de OpenCL. Pour utiliser tous ses avantages, vous n'avez pas besoin de bibliothèques tierces. Utilisez simplement des fonctions MQL5 spécialisées. Le langage OpenCL est utilisé pour effectuer des calculs sur des cartes vidéo prenant en charge OpenCL 1.1 ou ses versions avancées. Les cartes vidéo modernes contiennent des centaines de petits processeurs spécialisés qui peuvent effectuer simultanément des opérations mathématiques simples avec des flux de données entrants. Le langage OpenCL organise le calcul parallèle et offre une plus grande vitesse pour une certaine classe de tâches.





9. Services pour traders et développeurs

La MQL5.community fait partie intégrante de la plateforme de trading MetaTrader 5. En plus du site où les traders et les développeurs peuvent trouver des informations utiles et discuter des problèmes liés à MetaTrader 5, MQL5.community offre aux participants une variété de services uniques.

La MQL5.community possède son propre système de paiement sécurisé qui est utilisé dans tous les services de la communauté. Vous pouvez déposer de l'argent sur votre compte via WebMoney et PayPal, ainsi qu'en utilisant une carte de crédit ou de débit. Les retraits peuvent être effectués sur un compte WebMoney ou PayPal. Tous les transferts sont effectués via une connexion SSL cryptée sécurisée.



9.1. Jobs. Le service Jobsest utile pour traders et programmeurs. Si un trader a besoin de mettre en œuvre une idée de trading, mais ne sait pas comment programmer en MQL5, il peut toujours contacter un développeur professionnel. D'autre part, les développeurs ont une excellente occasion de capitaliser sur leurs connaissances.



Le service Job dispose d'une interface conviviale, vous permettant de passer un ordre public et de choisir l'offre la plus avantageuse du programmeur, ou de publier un ordre pour un développeur spécifique. Le processus d'exécution de l’ordre est divisé en plusieurs étapes qui incluent la confirmation pour éviter les malentendus et les désaccords entre le client et le développeur.

En cas de litige, vous pouvez demander un arbitrage, qui est mené par MetaQuotes Software Corp.

Le service a été lancé il y a deux ans et environ 1 300 jobs ont été accomplis depuis lors.



9.2. Market. Le service Market est un site sécurisé ouvert d'achat et de vente d'applications MQL5. Le service Market est disponible en ligne sur le site MQL5.community et est également accessible directement depuis le terminal client. Toutes les applications proposées à la vente sont en outre protégées. Lors du téléchargement, l'application est cryptée et liée à la configuration de votre ordinateur.

9.3. MQL5 Storage. MQL5 Storage est conçu pour le stockage versionné de fichiers et la gestion de projet directement à partir de MetaEditor d’une manière pratique. Avec MQL5 Storage, vous pouvez accéder à votre code source depuis n'importe quel ordinateur en utilisant un compte MQL5.community. Si vous travaillez sur différents ordinateurs, vous pouvez facilement synchroniser les codes sources et continuer de travailler avec leur dernière version.

9.4. MQL5 Cloud Network. Le MQL5 Cloud Network permet d'organiser l'échange de ressources informatiques entre ceux qui en ont besoin, et ceux qui peuvent fournir une durée d’inactivité de leurs processeurs de PC. Avec le réseau cloud MQL5, un trader peut utiliser la puissance de calcul de milliers d'agents à travers le monde. L'optimisation, qui prendrait plusieurs années avec un seul ordinateur, peut désormais être exécutée en quelques heures.

9.5. Signaux MetaTrader 5 Trading Signals est un service permettant aux traders de copier les opérations de trading d'un fournisseur de signaux. Tout trader peut souscrire à des signaux et suivre la stratégie d'un trader expérimenté. Le service est absolument sécurisé ; chaque fournisseur de signaux est enregistré dans le système de surveillance public contenant les informations détaillées sur l'activité de trading du fournisseur.





La présentation des signaux de trading disponibles se trouve à la fois sur le site web MQL5.community et dans les terminaux clients. Les abonnements peuvent être effectués en utilisant un compte MQL5.community. Les traders peuvent facilement gérer leurs abonnements via leurs profils ou la section « Mes signaux ».



Tout trader peut s'abonner via la fenêtre Boîte à outils de l'onglet Signals du terminal client MetaTrader 5.





Il n'est pas nécessaire de conclure des accords avec un fournisseur de signaux ; toutes les actions nécessaires sont effectuées strictement à l'intérieur du système. Aucun service n'est facturé pour l'utilisation des signaux. Après la souscription, les opérations de trading du fournisseur seront copiées sur le compte de l'abonné presque instantanément.

Si vous êtes un bon trader et que vous souhaitez gagner de l'argent en utilisant votre expérience et vos compétences, vous pouvez vous inscrire en tant que fournisseur du service Signals via le site Web MQL5.community. Le compte de trading est connecté au système de surveillance où les informations détaillées le concernant sont affichées. Le compte sera inclus dans la liste des signaux de trading disponibles à la fois sur MQL5.community et directement dans le terminal de trading.





Si des signaux de trading sont fournis moyennant des frais, le paiement des traders sera envoyé sur le compte de paiement interne MQL5.community du fournisseur.

9.6. Hébergement virtuel. Il s'agit d'un service assurant le fonctionnement 24 heures sur 24 du terminal client pour le trading automatisé ou la copie de signals. Contrairement à la location de VDS ou VPS ordinaires auprès de sociétés tierces, vous pouvez sélectionner le serveur le plus proche de votre courtier en minimisant la latence du réseau lors de l'envoi d'ordres du terminal au serveur de trading.

Un terminal virtuel est loué directement depuis la plateforme de trading, tandis que le paiement s'effectue via le compte MQL5.community.





La location s'effectue en quelques étapes simples, au cours desquelles il vous suffit de sélectionner le serveur et le plan de service les plus adaptés. Après cela, vous devez déplacer l'environnement de trading nécessaire vers le terminal virtuel : symboles, indicateurs, robots de trading, ainsi que les paramètres FTP, email, Expert Advisor et Signal.



Vous pouvez consulter le journal du terminal virtuel pour contrôler son fonctionnement. Des détails sur le chargement du processeur, la mémoire et l'utilisation du disque dur sont également disponibles.





Conclusion

Dans cet article, nous avons essayé de répertorier toutes les fonctionnalités clés de la plateforme MetaTrader 5. Bien entendu, les fonctionnalités de la plateforme de trading sont encore plus larges. MetaTrader 5 fournit une gamme complète d'outils nécessaires à un trading réussi sur les marchés financiers. Il convient également de noter que le développement de la plateforme de trading se poursuit et que ses opportunités ne cessent de se développer. Nous restons à jour et suivons le développement de l'industrie, communiquons avec les principales bourses, courtiers et, bien sûr, traders pour vous fournir la meilleure plateforme de trading.

