Criação de indicadores personalizados usando a classe CCanvas

Uma parte integrante da negociação no terminal MetaTrader 5 tem a ver com os indicadores personalizados. Eles são empregados tanto ao utilizar sistemas de negociação automatizados quanto ao operar manualmente. Até agora quando se cria um indicador é possível definir o estilo de desenho e usar 18 tipos de construções gráficas. Mas o terminal não se limita a estes recursos gráficos. Para criar indicadores personalizados com intermináveis recursos de visualização, foi criada a biblioteca de Gráficos personalizados CCanvas. O propósito deste artigo é familiarizar usuários com as possibilidades desta biblioteca, fornecer exemplos de como usá-la, bem como desenvolver uma biblioteca separada de indicadores personalizados de vários tipos.

Como você pode ver, além das coordenadas iniciais do objeto, do seu nome e do tamanho, entre os métodos estabelecidos há métodos para criação e exclusão do recurso gráfico, isto é, uma espécie de base ou área de desenho em que serão renderizados elementos do gráfico personalizado. Mais tarde, durante a construção inicial de quaisquer objetos gráficos serão usados os objetos CreateCanvas() e DeleteCanvas() na ordem necessária. Portanto, as variáveis utilizadas nestes métodos devem ser inicializadas como é feito no construtor.

Como classe base é necessário escrever um conjunto de métodos que formam a base de qualquer objeto de gráfico personalizado e que, além disso, incluem um conjunto geral de propriedades. Para fazer isto, criamos no <diretório de dados>\MQL5\Include a pasta CustomGUI , e nela, o arquivo CanvasBase.mqh . Este arquivo conterá a classe básica CCanvasBase para todos os futuros tipos de gráfico personalizado.

Para compreender os princípios de plotagem de gráficos personalizados, vamos passar do simples ao complexo. Criamos um indicador circular simples com borda, valores numéricos e descrição. A figura 1 mostra a estrutura de elementos de que se compõe.



Borda. Uma espécie de contorno bem demarcado.

Fundo. O espaço em que estarão os elementos de texto.

Valor. Elemento de texto que exibe um valor numérico do indicador.

Descrição. Elemento de texto para descrever o indicador (nome, período ou outras informações diferenciadoras).





Figura 1 Estrutura básica de indicador circular simples

Na pasta criada anteriormente CustomGUI, criaremos outra pasta Indicator. Nela serão localizadas todas as classes de indicadores futuros. Criamos o primeiro deles com o nome CircleSimple.mqh. Primeiro, conectamos o arquivo criado anteriormente CanvaseBase.mqh com classe base para todos os tipos de objetos gráficos, e fazemos a classe CCanvaseBase básica para a atual, a fim de todos os métodos desta classe se tornarem disponíveis para a atual CCircleSimple.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleSimple : public CCanvasBase

Para, nos arquivos dos Experts e indicadores, ao utilizar objetos gráficos não reescrevê-los manualmente de cada vez, criamos na pasta CustomGUI o arquivo CustomGUI.mqh em que serão recolhidas todas integrações de classes da pasta Indicators. Assim, teremos que conectar apenas esse arquivo, para obter acesso a todas as classes da biblioteca. Agora conectamos o atual:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh"

Ao implementar a classe de indicador circular simples é necessário considerar um conjunto de propriedades e métodos que possam permitir ajustar quanto possível até um aparentemente simples modelo de indicador gráfico. A listagem abaixo mostra um desses conjuntos:

class CCircleSimple : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_border_color; color m_font_color; color m_label_color; uchar m_transparency; int m_border; int m_radius; int m_font_size; int m_label_font_size; int m_digits; string m_label; public : CCircleSimple( void ); ~CCircleSimple( void ); color Color( void ) { return (m_bg_color); } void Color( const color clr) { m_bg_color=clr; } int Radius( void ) { return (m_radius); } void Radius( const int r) { m_radius=r; } int FontSize( void ) { return (m_font_size); } void FontSize( const int fontsize) { m_font_size=fontsize; } int LabelSize( void ) { return (m_label_font_size); } void LabelSize( const int fontsize) { m_label_font_size=fontsize; } color FontColor( void ) { return (m_font_color); } void FontColor( const color fontcolor) { m_font_color=fontcolor; } color LabelColor( void ) { return (m_label_color); } void LabelColor( const color fontcolor){ m_label_color=fontcolor; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderSize( const int border) { m_border=border; } uchar Alpha( void ) { return (m_transparency); } void Alpha( const uchar alpha) { m_transparency=alpha; } string Label( void ) { return (m_label); } void Label( const string label) { m_label=label; } void Create( string name, int x, int y); void Delete( string name); void NewValue( int value); void NewValue( double value); };

A finalidade das variáveis e métodos em que são utilizados se faz evidente a partir da descrição. Passamos para os métodos que por si mesmos realizam a plotagem do indicador como apresentado na Figura 1. O primeiro método que consideramos é o CreateCanvas(). Como pode ser visto na listagem ele tem apenas três argumentos. Eu considerei os mais importantes. A adição excessiva de argumentos adicionais complica a implementação do método. Portanto, todas as outras propriedades foram enviadas para métodos separados. Devido a isto, todas as variáveis foram inicializadas no construtor da classe:

CCircleSimple::CCircleSimple( void ) : m_bg_color( clrAliceBlue ), m_border_color( clrRoyalBlue ), m_font_color( clrBlack ), m_label_color( clrBlack ), m_transparency( 255 ), m_border( 5 ), m_radius( 40 ), m_font_size( 17 ), m_label_font_size( 20 ), m_digits( 2 ), m_label( "label" ) { }

Isto é conveniente porque, quando se cria um indicador desse tipo, basta criar a instância de sua classe e utilizar apenas um método CreateCanvas(). É claro que, antes da criação, você pode especificar apenas as propriedades que você deseja alterar. Ao criar objetos gráficos complexos usando a biblioteca CCanvas, deve ser entendido que os métodos que implementam primitivas são construídos sequencialmente e por camadas. Na verdade, como em qualquer área de desenho ou tela, o artista primeiro pinta o fundo, em seguida, desenha os objetos sobre ela - detalhes, etc.

void CCircleSimple::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); if (m_border> 0 ) m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_font_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Não vamos entrar em detalhes sobre a implementação do método. Concentramo-nos apenas nos principais pontos:

Em primeiro lugar, corrigimos a posição do componente de gráfico sem relação ao tamanho real do indicador, de modo que uma parte fique fora do gráfico principal.

Em seguida, é usada a configuração e trabalho com os métodos de nome, tamanho, coordenadas. É criada a base a partir da classe básica CCanvasBase.

Na implementação da borda foi usado o princípio da superposição como descrito acima, nomeadamente, dois círculos criados: o primeiro (preenchido) e um segundo - raio que é inferior ao raio da primeira borda no valor de espessura.

Em cima desses objetos, foram criados os elementos de valor numérico e descrição.

Em seguida, consideramos o método NewValue(), ele implementa a exibição de atualização de valor numérico do indicador em tempo real:

void CCircleSimple::NewValue( int value) { int r=m_radius; m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, IntegerToString (value), ColorToARGB (m_font_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Para que o valor numérico do indicador seja atualizado corretamente, você precisa re-redesenhar três objetos (o fundo e os elementos de texto) da mesma maneira como durante a criação. Por tanto, no método NewValue() é redesenhado o fundo e, em seguida, os elementos de texto e descrição.

Assim, é hora de verificar a aplicação do indicador circular no terminal MetaTrader 5. Para fazer isso, criamos um indicador vazio, conetamos a ele o arquivo CustomGUI.mqh e criamos duas instâncias de classe CCircleSimple:

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/pt/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CCircleSimple ind1,ind2;

Além disso, na inicialização do indicador, tomamos os indicadores padrão, cujos valores serão usados mais tarde nos indicadores circulares:

int InpInd_Handle,InpInd_Handle1; double adx[],rsi[]; int OnInit () { InpInd_Handle= iADX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 ); InpInd_Handle1= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 , PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (adx, true ); ArraySetAsSeries (rsi, true );

Definimos algumas propriedades dos indicadores circulares para demonstrar, e criamo-los:

ind1.Radius( 60 ); ind1.Label( "ADX" ); ind1.Color( clrWhiteSmoke ); ind1.LabelColor( clrBlueViolet ); ind1.Create( "adx" , 100 , 100 ); ind2.Radius( 55 ); ind2.BorderSize( 8 ); ind2.FontSize( 22 ); ind2.LabelColor( clrCrimson ); ind2.BorderColor( clrFireBrick ); ind2.Label( "RSI" ); ind2.Create( "rsi" , 250 , 100 );

Na parte de cálculo do indicador, resta apenas substituir os valores numéricos atuais dos indicadores padrão pelos criados:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 , 0 , 2 ,adx)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,rsi)<= 0 ) return ( 0 ); ind1.NewValue(adx[ 0 ]); ind2.NewValue(rsi[ 0 ]); return (rates_total); }

Para que o trabalho corra como devido, têm de se especificar os métodos de remoção de recursos gráficos na anulação da inicialização, isto faz com que, ao remover o indicador, os objetos gráficos sejam corretamento eliminados junto com ele.

void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ChartRedraw (); }

O resultado da operação é apresentado na Figura 2. Como pode ser observado, os indicadores diferem significativamente uns dos outros em muitos aspectos.

Figura 2. Exemplo de trabalho de indicadores circulares.

Classe de indicador circular com indicação de arco CCircleArc

Nós revisamos a classe que era a forma mais simples de realização de um indicador circular. Complicamos um pouco o problema e criamos uma classe que terá um elemento gráfico adicional, além de um elemento numérico - o arco. A estrutura dos elementos básicos do indicador com indicação de arco está representado na Figura 3.





Figura 3. Estrutura básica de um arco circular com indicação de arco.

Como você pode ver, esse tipo se diferencia pela adição do elemento Indicador de arco. O método perfeito para implementar a indicação de arco é aquele que desenha um setor preenchido de elipse, ele é chamado Pie(). De todas as sobrecargas deste método, decidi usar a seguinte:

void Pie( int x, int y, int rx, int ry, int fi3, int fi4, const uint clr, const uint fill_clr );

Aqui o valor fi3, que define o primeiro limite do arco, será o início de nossa escala de arco, enquanto o valor fi4 será alterado dinamicamente dependendo do valor numérico transferido para nosso indicador. Criamos na pasta Indicators o arquivo CircleArc.mqh e imediatamente no arquivo CustomGUI.mqh adicionamos a seguinte linha:

#include "Indicators\CircleArc.mqh"

Assim, adicionamos a futura classe à lista geral de inclusões de todos os indicadores. Definimos o conjunto de propriedades e métodos comuns. Na verdade, eles não diferem dos métodos da classe anterior, mas vale a pena determos na enumeração ENUM_ORIENTATION. Ele tem dois valores — VERTICAL e HORIZONTAL — e determina a posição do primeiro arco da escala de arco. Se o valor é vertical, o arco começa com 90 graus, enquanto se é horizontal, a partir de zero. Indicação é contada no sentido anti-horário.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleArc : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_arc_color; color m_area_color; color m_label_color; color m_value_color; uchar m_transparency; int m_radius; int m_scale_width; int m_label_font_size; int m_value_font_size; string m_label_value; ENUM_ORIENTATION m_orientation; public : CCircleArc( void ); ~CCircleArc( void ); color BgColor( void ) { return (m_bg_color); } void BgColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } color ArcColor( void ) { return (m_arc_color); } void ArcColor( const color clr) { m_arc_color=clr; } color AreaColor( void ) { return (m_area_color); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } color LabelColor( void ) { return (m_label_color); } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } color ValueColor( void ) { return (m_value_color); } void ValueColor( const color clr) { m_value_color=clr; } uchar Alpha( void ) { return (m_transparency); } void Alpha( const uchar trn) { m_transparency=trn; } int Radius( void ) { return (m_radius); } void Radius( const int r) { m_radius=r; } int Width( void ) { return (m_scale_width); } void Width( const int w) { m_scale_width=w; } int LabelSize( void ) { return (m_label_font_size); } void LabelSize( const int sz) { m_label_font_size=sz; } int ValueSize( void ) { return (m_value_font_size); } void ValueSize( const int sz) { m_value_font_size=sz; } string LabelValue( void ) { return (m_label_value); } void LabelValue( const string str) { m_label_value=str; } void Orientation( const ENUM_ORIENTATION orietation) { m_orientation=orietation; } ENUM_ORIENTATION Orientation( void ) { return (m_orientation); } void Create( string name, int x, int y); void Delete( void ); void NewValue( double value, double maxvalue, int digits); };

Consideraremos mais em detalhe os métodos cuja implementação não está representada: Create() e NewValue(). Lembre-se que, ao criar objetos, eles se sobrepõem em camadas, de modo que a sequência para criá-los é a seguinte:

Fundo do indicador de arco. Sob a forma de um círculo preenchido. Indicador de arco. Sob a forma de um sector preenchido. Fundo de exibição de informações de texto. Sob a forma de um círculo preenchido. Valor numérico do indicador e sua descrição.

Abaixo, na ordem estabelecida é representada a implementação: void CCircleArc::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; double a,b; a=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b+= 90 * M_PI / 180 ; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); //--- m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency), ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } Aqui vale a pena prestar atenção ao fato de, ao definir os valores iniciais do primeiro e segundo limite do arco (ou seja, o início do indicador e seu valor atual), nós considerarmos sua orientação e o fato de o ângulo para o método Pie() ser em radianos. Como exemplo, por padrão, o valor atual correspondente à variável b é definido como 90, além disso, ele é convertido para radianos , caso contrário, a visualização será incorreta. O método NewValue() também é implementado de acordo com esses princípios: void CCircleArc::NewValue( double value, double maxvalue, int digits= 2 ) { int r=m_radius; double a,b,result; value=(value>maxvalue)?maxvalue:value; value=(value< 0 )? 0 :value; a=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; result=value*( 360.0 /maxvalue); b+=result* M_PI / 180 ; if (b>= 2 * M_PI ) b= 2 * M_PI - 0.02 ; m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency), ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } Depois de verificar e definir as posições iniciais, é recalculado o ângulo em radianos do segundo limite do arco, em seguida, todos os elementos do indicador são redesenhados com os novos valores. Como um exemplo de uso desse indicador, foi implementado um indicador simples de spread que muda a cor da escala de arco quando se atinge um valor de limite. #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/pt/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> input double maxspr= 12 ; input int stepval= 8 ; input color stepcolor= clrCrimson ; CCircleArc arc; double spr; int OnInit () { arc.Orientation(HORIZONTAL); arc.LabelValue( "Spread" ); arc.Create( "spread_ind" , 100 , 100 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { spr= double ( SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )); if (spr>=stepval) arc.ArcColor(stepcolor); else arc.ArcColor( clrForestGreen ); arc.NewValue(spr,maxspr, 0 ); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { arc.Delete(); ChartRedraw (); } Como você pode ver a partir da listagem, a implementação usando a classe CCircleArc é bastante simples de criar e configurar. Vale a pena notar que a alteração e configuração de quaisquer propriedades devem ser estritamente antes da criação do indicador (método Create()), quer antes de usar o método NewValue(), porque é neles que acontece o redesenho dos elementos do indicador, e, consequentemente, o uso de propriedades alteradas. A Figura 4 mostra um exemplo do indicador de spread em andamento. Figura 4. Exemplo de trabalho do indicador de arco com indicação de arco.

Classe de indicador circular com indicação secional de arco CCircleSection

Em contraste com a indicação de arco simples, a indicação de secional visualmente parece como se nela fossem aplicadas etiquetas que dividem valores igualmente espaçados. Ao construir o esquema para um indicador deste tipo, foi decidido fazer dez seções, além da adição de um novo elemento, isto é, a borda interior. A estrutura básica de uma indicação secional de arco é mostrada na Figura 5.





Figura 5 Estrutura básica de um indicador circular com indicação secional de arco.

O método de exibição da indicação de arco com seções fundamentalmente difere da classe anterior. A diferença é que na classe anterior havia um método descartável Pie() da biblioteca CCanvas, nele, quando se alterava o valor, eram alterados o valor e a posição do segundo arco do sector da elipse. Aqui, este método é aplicado dez vezes e sua posição é estática. Isto é, simplesmente, nesse indicador, há 10 setores da elipse preenchidos, dispostos em círculo. A indicação visual será a alteração de cor de determinados sectores.

Criamos, na pasta Indicators , o arquivo CircleSection.mqh, e imediatamente, como todos os anteriores, associamo-lo ao arquivo CustomUI.mqh. Agora, sua lista ficará assim:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh"

Como a apresentação de classes de indicadores é na ordem de complexidade de sua estrutura e funcionalidade, não vou dar suas propriedades e métodos comuns. Focamo-nos naqueles que adicionam funcionalidades adicionais ou têm uma implementação diferente. Portanto, nesta classe, a maior parte dos métodos é idêntica aos anteriores, mas foi adicionado o seguinte:

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleSection : public CCanvasBase { private : color m_scale_color_on; color m_scale_color_off; public : void ScaleColorOn( const color clr) { m_scale_color_on=clr; } void ScaleColorOff( const color clr) { m_scale_color_off=clr; } void Create( string name, int x, int y); void NewValue( double value, double maxvalue, int digits); };

Os métodos Create() e NewValue() são abandonados devido às diferenças - quanto a implementação - em relação aos métodos anteriores. Como pode ser visto a partir da lista abaixo, após a correção de posição com respeito ao raio, aparece o bloco de geração de dez seções com ajuda do ciclo. Isso leva em conta a origem: a horizontal - de zero graus verticais - 90.

void CCircleSection::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; double a,b; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { if (m_orientation==HORIZONTAL) { a= 36 *i* M_PI / 180 ; b= 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } else { a= M_PI_2 + 36 *i* M_PI / 180 ; b= M_PI_2 + 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency), ColorToARGB (m_scale_color_off,m_transparency)); } m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width-m_border_size, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Como já dissemos, além de alterar os valores numéricos, a exibição visual é apresentada como uma mudança na cor de seção. Além disso, a mudança deve ser consistente e se afastar dos valores atuais e máximos especificados. Assim, por exemplo, com um valor numérico de 20 e um máximo de 100, as cores mudam duas seções, mas com um máximo de 200, apenas um. Vamos considerar mais detalhadamente como isso é feito no método NewValue():

void CCircleSection::NewValue( double value, double maxvalue= 100 , int digits= 2 ) { int r=m_radius; double a,b; color clr; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { if (m_orientation==HORIZONTAL) { a= 36 *i* M_PI / 180 ; b= 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } else { a= M_PI_2 + 36 *i* M_PI / 180 ; b= M_PI_2 + 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } clr=(maxvalue/ 10 *(i+ 1 )<=value)?m_scale_color_on:m_scale_color_off; m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency), ColorToARGB (clr,m_transparency)); } m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width-m_border_size, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Como você pode ver a partir da lista acima, na implementação é bastante simples. É verificado o valor atual em relação ao máximo. Se ele for maior ou igual ao valor máximo dividido pelo número de seções e multiplicado pela iteração atual do ciclo, a cor da seção mudará de inativo para ativo.

Como exemplo de uso desta classe, realizei o indicador de drawdown, ele mostra a proporção entre o capital liquido e o balanço atual na conta. Assim, é possível monitorar visualmente o abaixamento na conta, em vez de calculá-lo por números no terminal. A listagem de implementação de esse indicador é apresentado a seguir.

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/pt/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CCircleSection ind; int OnInit () { ind.Radius( 70 ); ind.LabelValue( "Drawdown" ); ind.Create( "drawdown" , 150 , 150 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ind.NewValue( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); }

Não se esqueça de usar o método Delete() em deinitialization para remover corretamente o indicador no gráfico.





Classe de gráfico linear CLineGraph

Para criar um gráfico de linha através de gráficos personalizados, primeiro é necessário determinar os elementos do gráfico, a saber:

Fundo do gráfico . Ele terá duas propriedades, isto é, o tamanho que também será o tamanho do objeto, e a cor.

. Ele terá duas propriedades, isto é, o tamanho que também será o tamanho do objeto, e a cor. Borda do gráfico. Tem apenas a propriedade cor. É constituída por dois retângulos a sombreados, e as coordenadas do último (ele também serve como fundo de gráfico) são deslocadas uma unidade, o que dá o efeito da borda.

Tem apenas a propriedade cor. É constituída por dois retângulos a sombreados, e as coordenadas do último (ele também serve como fundo de gráfico) são deslocadas uma unidade, o que dá o efeito da borda. Fundo do gráfico . Ele tem apenas a propriedade cor.

. Ele tem apenas a propriedade cor. Eixo do gráfico . Ele tem apenas a propriedade cor. É implementada da mesma forma como a borda do gráfico, isto é, a sobreposição de dois retângulos onde o topo é deslocado uma unidade com relação às coordenadas.

. Ele tem apenas a propriedade cor. É implementada da mesma forma como a borda do gráfico, isto é, a sobreposição de dois retângulos onde o topo é deslocado uma unidade com relação às coordenadas. Divisão de eixo . Ele tem apenas a propriedade cor. Conjunto de linhas implementado com ajuda dos métodos LineHorizontal() para os eixos Y e LineVertical() Х.

. Ele tem apenas a propriedade cor. Conjunto de linhas implementado com ajuda dos métodos para os eixos Y e Х. Valor do eixo . Ele tem a propriedade cor e tamanho de fonte. TextOut() .

. Ele tem a propriedade cor e tamanho de fonte. . Grade . Ele tem apenas a propriedade cor. Para implementação de grade foi selecionado o método LineAA() , uma vez que nele é possível definir o estilo de linha.

. Ele tem apenas a propriedade cor. Para implementação de grade foi selecionado o método , uma vez que nele é possível definir o estilo de linha. Gráfico. Ele tem apenas a propriedade cor. É constituído de elementos de linha e círculo preenchido - método FillCircle().

Na descrição dos elementos, são indicadas apenas as propriedades personalizadas. A Figura 6 mostra a estrutura de elementos de gráfico.

Figura 6. Estrutura básica de um gráfico de linhas. Primeiro, na pasta Indicators, criamos o arquivo LineGraph.mqh e conetamo-lo no arquivo CustomGUI.mqh: #include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" Depois, no arquivo LineGraph.mqh, criamos a classe CLineGraph e fazemos - como nas anteriores - básica para ela CCanvasBase. Definimos todas as propriedades e métodos descritos acima na estrutura de básica do gráfico de linhas. #include "..\CanvasBase.mqh" class CLineGraph : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_bg_graph_color; color m_border_color; color m_axis_color; color m_grid_color; color m_scale_color; color m_graph_color; int m_x_size; int m_y_size; int m_gap; int m_font_size; int m_x[]; double m_y_min; double m_y_max; int m_num_grid; uchar m_transparency; public : CLineGraph( void ); ~CLineGraph( void ); color BgColor( void ) { return (m_bg_color); } void BgColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } color BgGraphColor( void ) { return (m_bg_graph_color); } void BgGraphColor( const color clr) { m_bg_graph_color=clr; } color BorderColor( void ) { return (m_border_color); } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } color AxisColor( void ) { return (m_axis_color); } void AxisColor( const color clr) { m_axis_color=clr; } color GridColor( void ) { return (m_grid_color); } void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } color ScaleColor( void ) { return (m_scale_color); } void ScaleColor( const color clr) { m_scale_color=clr; } color GraphColor( void ) { return (m_graph_color); } void GraphColor( const color clr) { m_graph_color=clr; } int XGraphSize( void ) { return (m_x_size); } void XGraphSize( const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YGraphSize( void ) { return (m_y_size); } void YGraphSize( const int y_size) { m_y_size=y_size; } int FontSize( void ) { return (m_font_size); } void FontSize( const int fontzise) { m_font_size=fontzise; } int Gap( void ) { return (m_gap); } void Gap( const int g) { m_gap=g; } double YMin( void ) { return (m_y_min); } void YMin( const double ymin) { m_y_min=ymin; } double YMax( void ) { return (m_y_max); } void YMax( const double ymax) { m_y_max=ymax; } int NumGrid( void ) { return (m_num_grid); } void NumGrid( const int num) { m_num_grid=num; } void Create( string name, int x, int y); void Delete( void ); void SetArrayValue( double &data[]); private : void VerticalScale( double min, double max, int num_grid); void HorizontalScale( int num_grid); }; Consideraremos em mais detalhes a implementação dos métodos não mencionados na lista acima. No método Create(), é criado o recurso gráfico, é colocado no gráfico do instrumento. Neste caso, também são usados dois métodos privados para ajustar as escalas vertical e horizontal: quer na base das definições inicializadas no construtor da classe, ou usando os métodos da classe antes de criar. void CLineGraph::Create( string name, int x, int y) { x=(x<m_x_size/ 2 )?m_x_size/ 2 :x; y=(y<m_y_size/ 2 )?m_y_size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(m_x_size); YSize(m_y_size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( 5 ); m_canvas.Update(); } Para exibir qualquer gráfico de linhas, deve ser utilizada como fundamento a matriz de dados, uma vez que no MetaTrader matrizes são muitas vezes utilizadas para copiar os valores a partir dos buffers de indicador. Por conseguinte, aquando da aplicação do método SetArrayValue() de exibição de gráficos, é usada como o fundamento a matriz de dados (é um argumento do método), onde no eixo X aparece os valores correspondentes ao tamanho da matriz, e no eixo Y - os valores. void CLineGraph::SetArrayValue( double &data[]) { int y0,y1; m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); if (data[ ArrayMaximum (data)]>m_y_max) m_y_max=data[ ArrayMaximum (data)]; VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( ArraySize (data)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (data)- 1 ;i++) { y0= int ((YSize()- 2 *m_gap)*( 1 -data[i]/m_y_max)); y0= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]); y0=(y0<m_gap)?m_gap:y0; y1= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i+ 1 ]); y1=(y1<m_gap)?m_gap:y1; m_canvas.LineAA(m_x[i+ 1 ],y0,m_x[i+ 2 ],y1, ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency), STYLE_SOLID ); m_canvas.FillCircle(m_x[i+ 1 ],y0, 2 , ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(m_x[i+ 2 ],y1, 2 , ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency)); } m_canvas.Update(); } Como um exemplo de utilização desta classe, decidiu-se construir um gráfico de valores para o oscilador selecionado e compará-lo com a exibição original. Para este fim foi usado um RSI normal. Na lista abaixo, pode ser vista a realização de construção de seus valores - a partir do buffer - usando a classe ClineGraph. #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/pt/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CLineGraph ind; int InpInd_Handle; double rsi[]; int OnInit () { InpInd_Handle= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 , PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ind.NumGrid( 10 ); ind.YMax( 100 ); ind.Create( "rsi" , 350 , 250 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 , 0 , 10 ,rsi)<= 0 ) return ( 0 ); ind.SetArrayValue(rsi); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); } Agora definiremos o indicador original com os mesmos parâmetros e compararemos os resultados na Figura 7: Figura 7. Comparação de construção com ajuda da classe CLineGraph e o RSI original.

Note-se que a matriz, em que os dados são registrados pelo método CopyBuffer, deve ter a aparência original. Ou seja, não é necessário mudar a indexação, como ns TimeSeries.



