Die Erstellung der benutzerdefinierten Indikatoren unter Verwendung der Klasse CCanvas

Der untrennbare Bestandteil der modernen Traiding im Terminal MetaTrader 5 — ist die benutzerdefinierten Indikatoren. Sie werden sowohl in automatischen Handelssystemen (wie ein Teil der Algorithmen)verwendet , auch bei einem manuellen Handel. Momentan konnte man bei der Erstellung eines Indikators die Stile des Zeichnens eingeben und, 18 Typen des graphischen Aufbaus verwenden. Damit werden die graphischen Möglichkeiten des Terminalen nicht beschränkt. Für die Erstellung der eigenen, nicht standarten Indikatoren mit den unendlichen Möglichkeiten der Visualisierung wurde die Bibliothek des Benutzer-Charts CCanvas erstellt. Das Ziel dieses Artikels — die Benutzer mit den Möglichkeiten dieser Bibliothek bekannt zumachen und die Beispiele ihrer Verwendung zu bringen, sowie eine separate Bibliothek der benutzerdefinierten Indikatoren verschiedener Typen zu entwickeln.

Wie Sie sehen, außer den Anfangskoordinaten des Objektes, seinen Namen und der Umfänge, unter den erstellten Methoden gibt es die Methoden der Erstellung und der Entfernung der graphischen Ressource — das ist ungefähr wie die Grundlage oder die Leinwand, auf der die Elemente des Benutzer-Charts gezeichnet werden. Im Folgenden werden bei einem Anfangsaufbau eines graphischen Objektes die Methoden CreateCanvas() und DeleteCanvas() nötigerweise verwendet. Deshalb Variabel, die in diesen Methoden angewendet sind, müssen initialisiert sein, wie es im Konstrukteur gemacht wurde.

Als grundlegende Klasse muss man den Satz der Methoden schreiben, die die Grundlage eines Objektes des Benutzer-Charts erstellen, und dabei verfügen auch den allgemeinen Satz der Eigenschaften. Dazu werden wir im <Datenverzeichnis>\MQL5\Include den Ordner CustomGUI erstellen, und darin die Datei CanvasBase.mqh . Diese Datei wird die grundlegende Klasse CCanvasBase für alle zukünftigen Typen des Benutzer-Charts enthalten.

Also, um die Aufbauprinzipien des Benutzer-Charts zu verstehen, werden wir uns vom Einfachen zum Komplizierten bewegen. Wir werden den einfachen runden Indikator mit einem Rahmen, eines Zahlenwertes und einer Beschreibung erstellen. Auf der Abb.1 wurde die Struktur der grundlegenden Elemente vorgestellt, aus denen er bestehen wird.



Der Rahmen. Eine Art einer umrissenen Umrandung.

Der Hintergrund. Der Raum, in dem sich die Textelemente befinden werden.

Wert. Das Textelement, welches den Zahlenwert des Indikators darstellt.

Die Beschreibung. Das Textelement für die Beschreibung des Indikators (sein Name, die Periode oder andere eigentümliche Information).





Die Abb. 1 die Grundlegende Struktur des einfachen runden Indikators

Im früher erstellten Ordner CustomGUI werden wir noch einen Ordner Indicator erstellen. In ihm werden sich alle Klassen der zukünftigen Indikatoren befinden. Wir erstellen den ersten von ihnen unter dem Namen CircleSimple.mqh. Zunächst werden wir schon die früher erstellten Datei CanvaseBase.mqh mit der grundlegenden Klasse für alle Arten der graphischen Objekte hinzufügen und machen die Klasse CCanvaseBase grundlegend für die laufende Klasse, damit alle Methoden dieser Klasse der laufenden Datei CCircleSimple verfügbar werden.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleSimple : public CCanvasBase

Damit wir die graphischen Objekte bei ihrer Verwendung in den Dateien der Experten und der Indikatoren jedesmal nicht manuell verordnen, erstellen wir im Ordner CustomGUI die Datei CustomGUI.mqh, in der alle Hinzufügen der Klassen aus dem Ordner Indicators gesammelt werden. So müssen wir nur diese Datei hinzufügen, um den Zugang auf alle Klassen der Bibliothek zu bekommen. Jetzt werden wir die laufende Datei hinzufügen:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh"

Bei der Realisierung der Klasse des einfachen runden Indikators musste man jenen Satz der Eigenschaften und der Methoden bedenken, die maximal ermöglichen könnten, sogar ein solches, auf den ersten Blick, einfaches Modell des graphischen Indikators einzustellen. im Listing unten wird ihr Satz dargestellt:

class CCircleSimple : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_border_color; color m_font_color; color m_label_color; uchar m_transparency; int m_border; int m_radius; int m_font_size; int m_label_font_size; int m_digits; string m_label; public : CCircleSimple( void ); ~CCircleSimple( void ); color Color( void ) { return (m_bg_color); } void Color( const color clr) { m_bg_color=clr; } int Radius( void ) { return (m_radius); } void Radius( const int r) { m_radius=r; } int FontSize( void ) { return (m_font_size); } void FontSize( const int fontsize) { m_font_size=fontsize; } int LabelSize( void ) { return (m_label_font_size); } void LabelSize( const int fontsize) { m_label_font_size=fontsize; } color FontColor( void ) { return (m_font_color); } void FontColor( const color fontcolor) { m_font_color=fontcolor; } color LabelColor( void ) { return (m_label_color); } void LabelColor( const color fontcolor){ m_label_color=fontcolor; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderSize( const int border) { m_border=border; } uchar Alpha( void ) { return (m_transparency); } void Alpha( const uchar alpha) { m_transparency=alpha; } string Label( void ) { return (m_label); } void Label( const string label) { m_label=label; } void Create( string name, int x, int y); void Delete( string name); void NewValue( int value); void NewValue( double value); };

Der Zweck der Variabel und die Methoden, in den sie verwendet werden, kann man in der Beschreibung sehen. wir halten uns auf jene Methoden, die selbst der Aufbau des Indikators realisiert,in jener Art, in der es auf der Abb.1 dargestellt ist. Die erste Methode, die wir betrachten, — ist CreateCanvas(). Wie man es nach dem Listing sieht, er hat nur drei Argumente. Ich habe sie als wichtigste gefunden. Die Ergänzung der zusätzlichen Argumente ist überschüssig, es wird die Realisierung der Methode komplizieren. Deshalb wurden alle übrigen Eigenschaften in die separaten Methoden übertragen. In diesem Zusammenhang wurden alle Variablen im Konstrukteur der Klasse initialisiert:

CCircleSimple::CCircleSimple( void ) : m_bg_color( clrAliceBlue ), m_border_color( clrRoyalBlue ), m_font_color( clrBlack ), m_label_color( clrBlack ), m_transparency( 255 ), m_border( 5 ), m_radius( 40 ), m_font_size( 17 ), m_label_font_size( 20 ), m_digits( 2 ), m_label( "label" ) { }

Es ist bequem, denn bei der Erstellung eines solchen Indikators wird es Ihnen genug, das Exemplar seiner Klasse zu erstellen und nur die Methode CreateCanvas() zu verwenden. Natürlich, vor der Erstellung können Sie nur jene Eigenschaften eingeben, die Sie ändern würden. Bei der Erstellung der komplizierten graphischen Objekte mittels der Bibliothek CCanvas ist es nötig, zu verstehen, dass die Methoden, die die Ringpuffer realisieren, werden konsequent und Schicht nach Schicht gezeichnet. Eigentlich, wie auf einer Leinwand — zeichnet zuerst der Maler den Hintergrund, später darauf Objekte, und auf ihnen — Details usw.

void CCircleSimple::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); if (m_border> 0 ) m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_font_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Wir werden nicht auf Einzelheiten der Realisierung dieser Methode eingehen. Sondern betrachten wir die Hauptmomente:

Zunächst korrigieren wir den Standort der graphischen Ressource vom tatsächlichen Umfang des Indikators, damit es sich nicht so zeigt, dass sein Teil außerhalb des Hauptcharts ausfallen würde.

Dann werden die Einstellung und die Arbeit mit den Methoden des Namens, der Umfänge, der Koordinaten verwendet. Es wird die Grundlage aus der grundlegenden Klasse CCanvasBase erstellt.

Bei der Realisierung des Rahmens wurde das Prinzip des Auflegens verwendet, welches höher beschrieben ist. Und zwar — es werden zwei Kreise erstellt: erster (gefärbte) und zweite, dessen Radius kleiner als Radius des Ersten um den Wert der Dicke des Rahmens ist.

Über dieser Objekte wurden die Elemente des Zahlenwerts und der Beschreibung erstellt.

Weiter betrachten wir die Methode NewValue(), die die Darstellung der Zahlenwertserneuerung des Indikators online realisiert:

void CCircleSimple::NewValue( int value) { int r=m_radius; m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, IntegerToString (value), ColorToARGB (m_font_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Damit der Zahlenwert des Indikators korrekt erneuert würde, muss man neu die drei Objekte (der Hintergrund und die Textelemente) umzeichnen, und zwar nach derselber Reihenfolge, welche auch bei der Erstellung verwendet wurde. Deshalb in der Methode NewValue() wird der Hintergrund ungezeichnet, und danach die Textelemente des Wertes und Beschreibung.

Also, die Zeit ist reif, die Realisierung des kreisförmigen Indikators im Terminal MetaTrader 5 zu prüfen. Dazu werden wir den leeren Indikator erstellen, fügen zu ihm die Datei CustomGUI.mqh zu und werden zwei Exemplare der Klasse CCircleSimple erstellen:

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CCircleSimple ind1,ind2;

Weiterhin nehmen wir in der Initialization des Indikators die Standardindikatoren, deren Werte später in den kreisförmigen Indikatoren verwendet werden:

int InpInd_Handle,InpInd_Handle1; double adx[],rsi[]; int OnInit () { InpInd_Handle= iADX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 ); InpInd_Handle1= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 , PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (adx, true ); ArraySetAsSeries (rsi, true );

Wir werden einige Eigenschaften der kreisförmigen Indikatoren zwecks der Demonstration bestimmen und wir werden sie erstellen:

ind1.Radius( 60 ); ind1.Label( "ADX" ); ind1.Color( clrWhiteSmoke ); ind1.LabelColor( clrBlueViolet ); ind1.Create( "adx" , 100 , 100 ); ind2.Radius( 55 ); ind2.BorderSize( 8 ); ind2.FontSize( 22 ); ind2.LabelColor( clrCrimson ); ind2.BorderColor( clrFireBrick ); ind2.Label( "RSI" ); ind2.Create( "rsi" , 250 , 100 );

Im Rechnungsteil des Indikators bleibt es nur übrig, den laufenden Zahlenwert der Standardindikatoren in den erstellten Indikatoren zu ersetzen:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 , 0 , 2 ,adx)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,rsi)<= 0 ) return ( 0 ); ind1.NewValue(adx[ 0 ]); ind2.NewValue(rsi[ 0 ]); return (rates_total); }

Für die korrekte Arbeit bleibt es übrig, die Methoden der Entfernung der graphischen Ressource in die Deinitialization zu verordnen, damit sich bei der Entfernung des Indikators die graphischen Objekte zusammen mit ihm korrekt entfernt werden.

void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ChartRedraw (); }

Das Ergebnis der Arbeit ist auf der Abb.2 dargestellt Wie es sichtbar ist, unterscheiden sich die Indikatoren wesentlich voneinander nach vielen Parametern.

in Abb.2. Das Beispiel der Arbeit der kreisförmigen Indikatoren.

Die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation CCircleArc

Wir betrachteten eine Klasse, die die einfachste Form der Realisierung des kreisförmigen Indikators ist. wir werden ein wenig die Aufgabe komplizierte machen und wir erstellen die Klasse, der ein zusätzliches graphisches Element der Abbildung, außer einem numerischen Element hat: es ist der Bogen. Die Struktur der grundlegenden Elemente des Indikators mit der Bogen-Indikation ist auf der Abb.3 dargestellt.





Die Abb. 3 die grundlegende Struktur des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation.

Wie Sie im Bild sehen können, unterscheidet sich dieser Typ durch die Ergänzung des Elementes des Bogenindikators. Für die Realisierung der Bogen-Indikation passt sehr gut die Methode, die den gefärbten Sektor der Ellipse zeichnet und heißt Pie(). Aus allen dargestellten Laden dieser Methode habe ich mich entschieden, die Folgende zu verwenden:

void Pie( int x, int y, int rx, int ry, int fi3, int fi4, const uint clr, const uint fill_clr );

Hier wird der Wert fi3, der die erste Grenze des Bogens eingibt, als Anfang unserer Bogenskala dienen, und dder Wert fi4 wird sich je nach dem Zahlenwert dynamisch ändern, der in unseren Indikator übergeben wird. Wir werden im Ordner Indicators die Datei CircleArc.mqh erstellen und werden in der Datei CustomGUI.mqh direkt die nächste Zeile hinzufügen:

#include "Indicators\CircleArc.mqh"

Dadurch fügen wir die zukünftige Klasse zur allgemeinen Liste der Hinzufügen aller Indikatoren hinzu. Wir stellen den Satz der allgemeinen Eigenschaften und der Methoden klar. Eigentlich unterscheiden sie sich nicht von den Methoden der vorhergehenden Klasse, aber es lohnt sich, auf die Aufzählung ENUM_ORIENTATION Acht zu geben. Sie hat zwei Werte — VERTICAL und HORIZONTAL — und bestimmt den Standort der ersten Grenze des Bogens der Bogenskala. Bei dem senkrechten Wert fängt der Bogen mit 90 Grad an, und bei dem horizontalen — von der Null an. Die Indikation wird gegen den Uhrzeigersinn abgezählt.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleArc : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_arc_color; color m_area_color; color m_label_color; color m_value_color; uchar m_transparency; int m_radius; int m_scale_width; int m_label_font_size; int m_value_font_size; string m_label_value; ENUM_ORIENTATION m_orientation; public : CCircleArc( void ); ~CCircleArc( void ); color BgColor( void ) { return (m_bg_color); } void BgColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } color ArcColor( void ) { return (m_arc_color); } void ArcColor( const color clr) { m_arc_color=clr; } color AreaColor( void ) { return (m_area_color); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } color LabelColor( void ) { return (m_label_color); } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } color ValueColor( void ) { return (m_value_color); } void ValueColor( const color clr) { m_value_color=clr; } uchar Alpha( void ) { return (m_transparency); } void Alpha( const uchar trn) { m_transparency=trn; } int Radius( void ) { return (m_radius); } void Radius( const int r) { m_radius=r; } int Width( void ) { return (m_scale_width); } void Width( const int w) { m_scale_width=w; } int LabelSize( void ) { return (m_label_font_size); } void LabelSize( const int sz) { m_label_font_size=sz; } int ValueSize( void ) { return (m_value_font_size); } void ValueSize( const int sz) { m_value_font_size=sz; } string LabelValue( void ) { return (m_label_value); } void LabelValue( const string str) { m_label_value=str; } void Orientation( const ENUM_ORIENTATION orietation) { m_orientation=orietation; } ENUM_ORIENTATION Orientation( void ) { return (m_orientation); } void Create( string name, int x, int y); void Delete( void ); void NewValue( double value, double maxvalue, int digits); };

Wir betrachten mehr die Methoden, deren Realisierung nicht vorgestellt ist: Create() и NewValue(). Wir erinnern uns, dass die Objekte bei der Erstellung aufeinander Schichtweise aufgelegt werden, deshalb wird die Ordnung ihrer Erstellung folgendermaßen aussehen:

Der Hintergrund des Bogenindikators. In Form vom gefärbten Kreis. Der Bogenindikator. In Form vom gefärbten Sektor der Ellipse. Der Hintergrund der Abbildung der Textinformationen. In Form vom gefärbten Kreis. Der Zahlenwert des Indikators und seine Beschreibung.

Unten wird die Realisierung ordnungsgemäß dargestellt: void CCircleArc::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; double a,b; a=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b+= 90 * M_PI / 180 ; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); //--- m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency), ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } Hier braucht man zu beachten, dass beim Eingeben die Anfangswerte der ersten und zweiten Grenze des Bogens berücksichtigen wir ( das heißt der Anfang des Indikators und sein laufender Wert) seine Anfangsorientierung und, dass die Winkel für die Methode Pie() in den Radianten eingegeben werden müssen. Als Beispiel, der standardmäßige laufende Wert, der der Variabel b entspricht, und ist in 90 Grad gesetzt, dabei wird es in die Radianten übersetzt, sonst wird die Darstellung unkorrekt sein. Nach den gleichen Prinzipien wird die Methode NewValue() realisiert: void CCircleArc::NewValue( double value, double maxvalue, int digits= 2 ) { int r=m_radius; double a,b,result; value=(value>maxvalue)?maxvalue:value; value=(value< 0 )? 0 :value; a=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; result=value*( 360.0 /maxvalue); b+=result* M_PI / 180 ; if (b>= 2 * M_PI ) b= 2 * M_PI - 0.02 ; m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency), ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } Nach der Prüfung und Setzung der Anfangsstandorte findet die Umrechnung des Winkels in den Radianten der zweiten Grenze des Bogens statt, und dann alle Elemente des Indikators werden mit den neuen Werten umgezeichnet. Als Beispiel der Verwendung des gegebenen Indikators wurde der einfache Indikator-Spread realisiert, der bei dem Schwellenwert die Farbe der Bogenskala der Indikation ändert. #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> input double maxspr= 12 ; input int stepval= 8 ; input color stepcolor= clrCrimson ; CCircleArc arc; double spr; int OnInit () { arc.Orientation(HORIZONTAL); arc.LabelValue( "Spread" ); arc.Create( "spread_ind" , 100 , 100 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { spr= double ( SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )); if (spr>=stepval) arc.ArcColor(stepcolor); else arc.ArcColor( clrForestGreen ); arc.NewValue(spr,maxspr, 0 ); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { arc.Delete(); ChartRedraw (); } Wie man es aus dem Listing sehen kann, ist die Realisierung mit Hilfe der Klasse CCircleArc bei der Erstellung und Einstellung ziemlich einfach. Es sollte bemerkt werden: irgendwelche Eigenschaften einstellen und ändern muss man streng vor der Erstellung des Indikators (die Methode Create()) durchführen, oder vor der Verwendung der Methode NewValue(), da gerade in ihnen das Abzeichnen der Elemente des Indikators stattfindet, und dementsprechend, auch die Anwendung der geänderten Eigenschaften. Auf der Abb.4 wurde das Beispiel der Arbeit des Indikators-Spread vorgeführt. in Abb.4. Das Beispiel der Arbeit des kreisförmigen Indikators mit der Bogenindikation.

Die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Sektionsindikation CCircleSection

Im Unterschied zur einfachen Bogenindikation, die Sektionsindikation sieht so optisch aus, als ob auf sie die Zeichen aufgetragen würden, die die gleichen Abstände der Werte teilen. Beim Aufbau des Modelles des Indikators dieses Typs wurde es entschieden, zehn Sektionen zu machen, es wird dabei ein neues Element hinzugefügt: der innere Rahmen. Die grundlegende Struktur mit der Bogensektionsindikation wurde auf der Abb. 5 dargestellt.





Die Abb. 5 die grundlegende Struktur des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation.

Die Methode der Abbildung der Bogen-Indikation mit den Sektionen unterscheidet sich schon in der Wurzel von der vorhergehenden Klasse. Der Unterschied besteht darin, dass in der vorhergehenden Klasse einmal die Methode Pie() der Bibliothek CCanvas verwendet wurde, in der bei der Veränderung des Wertes sich der Wert und der Standort des zweiten Bogens des Sektors der Ellipse änderte. Hier wird diese Methode zehn Mal verwendet, und ihre Standorte sind statisch. Das heißt, einfacher gesagt, es sind im gegebenen Indikator 10 gefärbte Sektoren der Ellipse, die nach dem Kreis nacheinander gelegen sind. Als visuelle Indikation wird die Veränderung der Farbe bestimmter Sektionen dienen.

Wir erstellen im Ordner Indicators die Datei CircleSection.mqh, werden sie, genauso wie vorher, zu der Datei CustomUI.mqh. hinzufügen. Jetzt wird seine Liste auf folgende Weise aussehen:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh"

Da die Vorstellung der Klassen der Indikatoren in der Reihe ihre Komplexität bezüglich ihrer Aufbaus und Funktionalität geht, so werde ich nicht für sie allgemeine Eigenschaften und Methoden bringen. Wir werden die Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, welche zusätzliche Funktional ergänzen oder haben andere Realisierung. Deshalb ist in der laufenden Klasse der größte Teil der Methoden den vorhergehend identisch, aber es wurden die Folgenden hinzugefügt:

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleSection : public CCanvasBase { private : color m_scale_color_on; color m_scale_color_off; public : void ScaleColorOn( const color clr) { m_scale_color_on=clr; } void ScaleColorOff( const color clr) { m_scale_color_off=clr; } void Create( string name, int x, int y); void NewValue( double value, double maxvalue, int digits); };

Die Methoden Create() und NewValue() wurden infolge des Unterschiedes ihrer Realisierung im Vergleich zu den Vorhergehenden gelassen. Wie man es aus dem Listing unten sieht, geht nach der Korrektion des Standorts vom Radius der Block der Erstellung zehn Sektionen mit Hilfe des Loops. Dabei wird der Anfang des Abzahlens berücksichtigt: horizontal — von dem Null-Grad, senkrecht — von 90 Grad.

void CCircleSection::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; double a,b; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { if (m_orientation==HORIZONTAL) { a= 36 *i* M_PI / 180 ; b= 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } else { a= M_PI_2 + 36 *i* M_PI / 180 ; b= M_PI_2 + 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency), ColorToARGB (m_scale_color_off,m_transparency)); } m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width-m_border_size, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Wie wir schon erwähnt haben, außer der Veränderung des Zahlenwerts, wird die visuelle Indikation in Form von der Farbeänderung der Sektionen dargestellt. Dabei muss die Veränderung konsequent sein und, von dem gegebenen maximalen und laufenden Wert ausgehen. So werden, zum Beispiel, beim Zahlenwert 20 und dem maximalen 100 werden zwei Sektionen ihre Farbe ändern, aber bei maximalen 200 nur eine Sektion. Wir betrachten es gründlicher, wie es in der Methode NewValue() aussieht:

void CCircleSection::NewValue( double value, double maxvalue= 100 , int digits= 2 ) { int r=m_radius; double a,b; color clr; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { if (m_orientation==HORIZONTAL) { a= 36 *i* M_PI / 180 ; b= 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } else { a= M_PI_2 + 36 *i* M_PI / 180 ; b= M_PI_2 + 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } clr=(maxvalue/ 10 *(i+ 1 )<=value)?m_scale_color_on:m_scale_color_off; m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency), ColorToARGB (clr,m_transparency)); } m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width-m_border_size, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Wie man es aus dem Listing oben sehen kann, sieht das in der Realisierung ziemlich einfach aus. Es wird der laufende Wert bezüglich des Maximalen geprüft. Wenn es dem maximalen Wert gleich oder mehr ist, der durch die Anzahl der Sektionen geteilt ist und der um die laufende Iteration des Loops multipliziert ist, so ändert sich die Farbe der Sektion von Inaktiv um Aktiv.

Als Beispiel der Verwendung dieser Klasse habe ich den Indikator des Drawdowns realisiert, der das Verhältnis Equity zur laufenden Balance auf dem Konto darstellt. So kann man visuell das Drawdown auf dem Konto kontrollieren, und nicht nach den Zahlen im Terminal ausrechnen. Das Listing der Realisierung eines solchen Indikators wird unten dargestellt.

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CCircleSection ind; int OnInit () { ind.Radius( 70 ); ind.LabelValue( "Drawdown" ); ind.Create( "drawdown" , 150 , 150 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ind.NewValue( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); }

Vergessen wir auch nicht in der Deinitialisierung die Methode Delete() zu verwenden, um den Indikator korrekt aus dem Chart zu entfernen.





Die Klasse des linearen Charts CLineGraph

Für die Erstellung des linearen Charts mittels des Benutzer-Charts muss man zuerst die Elementen des Charts klarstellen, und zwar:

der Hintergrund des Charts . Er hat zwei Eigenschaften: es ist der Umfang, der auch der Umfang des Objektes ist, und die Farbe.

. Er hat zwei Eigenschaften: es ist der Umfang, der auch der Umfang des Objektes ist, und die Farbe. Der Rahmen des Charts. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es besteht aus zwei gefärbten Rechtecken, dabei die Koordinaten des Letzten (der auch als Hintergrund des Charts dient) um 1 verschoben sind, was den Effekt des Rahmens gibt.

Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es besteht aus zwei gefärbten Rechtecken, dabei die Koordinaten des Letzten (der auch als Hintergrund des Charts dient) um 1 verschoben sind, was den Effekt des Rahmens gibt. Der Hintergrund des Charts . Es hat nur die Eigenschaft der Farbe.

. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Die Achsen des Charts . Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es wurde nach gleicher Art realisiert, genauso wie der Rahmen des Charts — durch das Auflegen zwei Rechtecke, wo die Obere die Absetzung nach den Koordinaten um 1 hat.

. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es wurde nach gleicher Art realisiert, genauso wie der Rahmen des Charts — durch das Auflegen zwei Rechtecke, wo die Obere die Absetzung nach den Koordinaten um 1 hat. Die Teilung der Achse . Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Der Satz aus den Linien, welcher ist mit Hilfe der Methoden LineHorizontal() für die Achse Y und LineVertical() für die Achse Х realisiert worden.

. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Der Satz aus den Linien, welcher ist mit Hilfe der Methoden für die Achse Y und für die Achse Х realisiert worden. Der Wert der Achse . Es hat die Eigenschaft der Farbe und der Schriftgröße. Der Satz aus den Textobjekten mit Hilfe der Methode TextOut() .

. Es hat die Eigenschaft der Farbe und der Schriftgröße. Der Satz aus den Textobjekten mit Hilfe der Methode . Netz . Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Für die Realisierung des Netzes wurde die Methode LineAA() gewählt, da man darin den Stil der Linie einstellen kann.

. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Für die Realisierung des Netzes wurde die Methode gewählt, da man darin den Stil der Linie einstellen kann. Chart. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es besteht aus den Elementen, die Linie und der gefärbte Kreis — die Methode FillCircle().

In der Beschreibung der Elemente wurden nur die einstellbaren Eigenschaften gegeben. Auf der Abb.6 wurde die Struktur der Elemente des Charts dargestellt.

in Abb.6. Die grundlegende Struktur des linearen Charts. Zuerst werden wir im Ordner Indicators die Datei LineGraph.mqh erstellen und werden sie zu der Datei CustomGUI.mqh hinzufügen: #include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" Danach werden wir in der Datei LineGraph.mqh die Klasse CLineGraph erstellen und machen für sie, genauso wie in Vorhergehenden, CCanvasBase als Grundlegende. Wir werden alle Eigenschaften und Methoden bestimmen, die höher in der grundlegenden Struktur des linearen Charts beschrieben wurden. #include "..\CanvasBase.mqh" class CLineGraph : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_bg_graph_color; color m_border_color; color m_axis_color; color m_grid_color; color m_scale_color; color m_graph_color; int m_x_size; int m_y_size; int m_gap; int m_font_size; int m_x[]; double m_y_min; double m_y_max; int m_num_grid; uchar m_transparency; public : CLineGraph( void ); ~CLineGraph( void ); color BgColor( void ) { return (m_bg_color); } void BgColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } color BgGraphColor( void ) { return (m_bg_graph_color); } void BgGraphColor( const color clr) { m_bg_graph_color=clr; } color BorderColor( void ) { return (m_border_color); } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } color AxisColor( void ) { return (m_axis_color); } void AxisColor( const color clr) { m_axis_color=clr; } color GridColor( void ) { return (m_grid_color); } void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } color ScaleColor( void ) { return (m_scale_color); } void ScaleColor( const color clr) { m_scale_color=clr; } color GraphColor( void ) { return (m_graph_color); } void GraphColor( const color clr) { m_graph_color=clr; } int XGraphSize( void ) { return (m_x_size); } void XGraphSize( const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YGraphSize( void ) { return (m_y_size); } void YGraphSize( const int y_size) { m_y_size=y_size; } int FontSize( void ) { return (m_font_size); } void FontSize( const int fontzise) { m_font_size=fontzise; } int Gap( void ) { return (m_gap); } void Gap( const int g) { m_gap=g; } double YMin( void ) { return (m_y_min); } void YMin( const double ymin) { m_y_min=ymin; } double YMax( void ) { return (m_y_max); } void YMax( const double ymax) { m_y_max=ymax; } int NumGrid( void ) { return (m_num_grid); } void NumGrid( const int num) { m_num_grid=num; } void Create( string name, int x, int y); void Delete( void ); void SetArrayValue( double &data[]); private : void VerticalScale( double min, double max, int num_grid); void HorizontalScale( int num_grid); }; Wir betrachten gründlicher die Realisierung der Methoden, die oben im Listing nicht gegeben wurden. In der Methode Create() wird die graphische Ressource erstellt, und es wird auf das Chart des Instruments gesetzt. Hier werden zwei private Methoden für die Einstellung der senkrechten und horizontalen Skala verwendet: entweder ausgehend von den initialisierten Einstellungen im Konstrukteur der Klasse, oder mit Hilfe der Methoden der Klasse vor der Erstellung. void CLineGraph::Create( string name, int x, int y) { x=(x<m_x_size/ 2 )?m_x_size/ 2 :x; y=(y<m_y_size/ 2 )?m_y_size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(m_x_size); YSize(m_y_size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( 5 ); m_canvas.Update(); } Für die Darstellung eines irgendwelchen linearen Charts soll es optimal für die Grundlage ein Arrays der Daten genommen werden, da in MetaTrader die Arrays oft für das Kopieren der Werte aus den Puffer der Indikatoren verwendet werden. Deshalb wird es bei der Realisierung der Methode SetArrayValue() die Darstellung der Charts als Grundlage für das Array der Daten übernommen (es ist ein Argument der Methode), wo nach der Achse Х die Werte verschoben werden, die dem Umfang des Araays entsprechen, und nach der Achse Y — die Werte. void CLineGraph::SetArrayValue( double &data[]) { int y0,y1; m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); if (data[ ArrayMaximum (data)]>m_y_max) m_y_max=data[ ArrayMaximum (data)]; VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( ArraySize (data)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (data)- 1 ;i++) { y0= int ((YSize()- 2 *m_gap)*( 1 -data[i]/m_y_max)); y0= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]); y0=(y0<m_gap)?m_gap:y0; y1= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i+ 1 ]); y1=(y1<m_gap)?m_gap:y1; m_canvas.LineAA(m_x[i+ 1 ],y0,m_x[i+ 2 ],y1, ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency), STYLE_SOLID ); m_canvas.FillCircle(m_x[i+ 1 ],y0, 2 , ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(m_x[i+ 2 ],y1, 2 , ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency)); } m_canvas.Update(); } Als Beispiel der Verwendung der gegebenen Klasse wurde es entschieden, das Chart nach den Werten des gewählten Oszillators aufzubauen und ihn mit der originellen Darstellung zu vergleichen. Dafür wurde ein gewöhnlicher RSI genommen. Die Realisierung des Aufbaus nach seinen Werten aus dem Puffer mit Hilfe der Klasse ClineGraph kann man im Listing unten sehen. #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CLineGraph ind; int InpInd_Handle; double rsi[]; int OnInit () { InpInd_Handle= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 , PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ind.NumGrid( 10 ); ind.YMax( 100 ); ind.Create( "rsi" , 350 , 250 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 , 0 , 10 ,rsi)<= 0 ) return ( 0 ); ind.SetArrayValue(rsi); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); } Jetzt werden wir den originellen Indikator mit den gleichen Parametern setzen und vergleichen die bekommenden Ergebnisse auf der Abb. 7: in Abb.7. Der Vergleich der Realisierung des Aufbaus mit der Hilfe der Klasse CLineGraph und des originellen RSI.

Bitte beachten Sie, dass das Array, in dem die Daten durch die Methode CopyBuffer aufgenommen werden, muss die Anfangssicht haben. Das heißt die Indexierung ändern, wie es in Timeserien ist, muss man nicht.



