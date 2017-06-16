Die Erstellung der benutzerdefinierten Indikatoren unter Verwendung der Klasse CCanvas
Inhalt
- Einführung
- Der Aufbau der grundlegenden Klasse des Benutzer-Charts
- Die Klasse des einfachen runden Indikators CCircleSimple
- Die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation CCircleArc
- Die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Sektionsindikation CCircleSection
- Die Klasse des linearen Charts CLineGraph
Einführung
Der untrennbare Bestandteil der modernen Traiding im Terminal MetaTrader 5 — ist die benutzerdefinierten Indikatoren. Sie werden sowohl in automatischen Handelssystemen (wie ein Teil der Algorithmen)verwendet , auch bei einem manuellen Handel. Momentan konnte man bei der Erstellung eines Indikators die Stile des Zeichnens eingeben und, 18 Typen des graphischen Aufbaus verwenden. Damit werden die graphischen Möglichkeiten des Terminalen nicht beschränkt. Für die Erstellung der eigenen, nicht standarten Indikatoren mit den unendlichen Möglichkeiten der Visualisierung wurde die Bibliothek des Benutzer-Charts CCanvas erstellt. Das Ziel dieses Artikels — die Benutzer mit den Möglichkeiten dieser Bibliothek bekannt zumachen und die Beispiele ihrer Verwendung zu bringen, sowie eine separate Bibliothek der benutzerdefinierten Indikatoren verschiedener Typen zu entwickeln.
Der Aufbau der grundlegenden Klasse des Benutzer-Charts
Als grundlegende Klasse muss man den Satz der Methoden schreiben, die die Grundlage eines Objektes des Benutzer-Charts erstellen, und dabei verfügen auch den allgemeinen Satz der Eigenschaften. Dazu werden wir im <Datenverzeichnis>\MQL5\Include den Ordner CustomGUI erstellen, und darin die Datei CanvasBase.mqh. Diese Datei wird die grundlegende Klasse CCanvasBase für alle zukünftigen Typen des Benutzer-Charts enthalten.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CCanvasBase.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Canvas\Canvas.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Die grundlegende Klasse für die Erstellung eines Benutzer-Charts | //+------------------------------------------------------------------+ class CCanvasBase { private: //--- Der Name der Leinwand string m_canvas_name; //--- Die Koordinaten der Leinwand int m_x; int m_y; //--- Der Umfang der Leinwand int m_x_size; int m_y_size; protected: CCanvas m_canvas; //--- Er erstellt die graphische Ressource für das Objekt bool CreateCanvas(void); //--- Er entfernt die graphische Ressource bool DeleteCanvas(void); public: CCanvasBase(void); ~CCanvasBase(void); //--- Er setzt und liefert die Koordinaten zurück void X(const int x) { m_x=x; } void Y(const int y) { m_y=y; } int X(void) { return(m_x); } int Y(void) { return(m_y); } //--- Er setzt und liefert die Umfänge zurück void XSize(const int x_size) { m_x_size=x_size; } void YSize(const int y_size) { m_y_size=y_size; } int XSize(void) { return(m_x_size); } int YSize(void) { return(m_y_size); } //--- Er setzt den Namen des Indikators bei der Erstellung void Name(const string canvas_name) { m_canvas_name=canvas_name; } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CCanvasBase::CCanvasBase(void) : m_x(0), m_y(0), m_x_size(200), m_y_size(200) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CCanvasBase::~CCanvasBase(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Er erstellt die graphische Ressource für das Objekt | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCanvasBase::CreateCanvas(void) { ObjectDelete(0,m_canvas_name); if(!m_canvas.CreateBitmapLabel(m_canvas_name,m_x,m_y,m_x_size,m_y_size,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) return(false); ObjectSetInteger(0,m_canvas_name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetInteger(0,m_canvas_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER); ObjectSetInteger(0,m_canvas_name,OBJPROP_BACK,false); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Er entfernt die graphische Ressource | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCanvasBase::DeleteCanvas() { return(ObjectDelete(0,m_canvas_name)?true:false); } //+------------------------------------------------------------------+
Wie Sie sehen, außer den Anfangskoordinaten des Objektes, seinen Namen und der Umfänge, unter den erstellten Methoden gibt es die Methoden der Erstellung und der Entfernung der graphischen Ressource — das ist ungefähr wie die Grundlage oder die Leinwand, auf der die Elemente des Benutzer-Charts gezeichnet werden. Im Folgenden werden bei einem Anfangsaufbau eines graphischen Objektes die Methoden CreateCanvas() und DeleteCanvas() nötigerweise verwendet. Deshalb Variabel, die in diesen Methoden angewendet sind, müssen initialisiert sein, wie es im Konstrukteur gemacht wurde.
Die Klasse des einfachen runden Indikators CCircleSimple
Also, um die Aufbauprinzipien des Benutzer-Charts zu verstehen, werden wir uns vom Einfachen zum Komplizierten bewegen. Wir werden den einfachen runden Indikator mit einem Rahmen, eines Zahlenwertes und einer Beschreibung erstellen. Auf der Abb.1 wurde die Struktur der grundlegenden Elemente vorgestellt, aus denen er bestehen wird.
- Der Rahmen. Eine Art einer umrissenen Umrandung.
- Der Hintergrund. Der Raum, in dem sich die Textelemente befinden werden.
- Wert. Das Textelement, welches den Zahlenwert des Indikators darstellt.
- Die Beschreibung. Das Textelement für die Beschreibung des Indikators (sein Name, die Periode oder andere eigentümliche Information).
Die Abb. 1 die Grundlegende Struktur des einfachen runden Indikators
Im früher erstellten Ordner CustomGUI werden wir noch einen Ordner Indicator erstellen. In ihm werden sich alle Klassen der zukünftigen Indikatoren befinden. Wir erstellen den ersten von ihnen unter dem Namen CircleSimple.mqh. Zunächst werden wir schon die früher erstellten Datei CanvaseBase.mqh mit der grundlegenden Klasse für alle Arten der graphischen Objekte hinzufügen und machen die Klasse CCanvaseBase grundlegend für die laufende Klasse, damit alle Methoden dieser Klasse der laufenden Datei CCircleSimple verfügbar werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CircleSimple.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\CanvasBase.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Der Runde Indikator mit dem Zahlenwert und der Beschreibung | //+------------------------------------------------------------------+ class CCircleSimple : public CCanvasBase
Damit wir die graphischen Objekte bei ihrer Verwendung in den Dateien der Experten und der Indikatoren jedesmal nicht manuell verordnen, erstellen wir im Ordner CustomGUI die Datei CustomGUI.mqh, in der alle Hinzufügen der Klassen aus dem Ordner Indicators gesammelt werden. So müssen wir nur diese Datei hinzufügen, um den Zugang auf alle Klassen der Bibliothek zu bekommen. Jetzt werden wir die laufende Datei hinzufügen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CustomGUI.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Indicators\CircleSimple.mqh"
Bei der Realisierung der Klasse des einfachen runden Indikators musste man jenen Satz der Eigenschaften und der Methoden bedenken, die maximal ermöglichen könnten, sogar ein solches, auf den ersten Blick, einfaches Modell des graphischen Indikators einzustellen. im Listing unten wird ihr Satz dargestellt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Der Runde Indikator mit dem Zahlenwert und der Beschreibung | //+------------------------------------------------------------------+ class CCircleSimple : public CCanvasBase { private: //--- Die Hintergrundfarbe color m_bg_color; //--- Die Farbe des Rahmens color m_border_color; //--- Die Textfarbe des Wertes color m_font_color; //--- Die Textfarbe der Aufschrift color m_label_color; //--- Die Durchsichtigkeit uchar m_transparency; //--- Die Dicke des Rahmens int m_border; //--- Der Umfang des Indikators int m_radius; //--- Die Schriftgröße des Wertes int m_font_size; //--- Die Schriftgröße der Aufschrift int m_label_font_size; //--- int m_digits; //--- Die Aufschrift string m_label; public: CCircleSimple(void); ~CCircleSimple(void); //--- Er setzt und liefert die Farbe des Hintergrunds zurück color Color(void) { return(m_bg_color); } void Color(const color clr) { m_bg_color=clr; } //--- Er setzt und liefert den Umfang zurück int Radius(void) { return(m_radius); } void Radius(const int r) { m_radius=r; } //--- Er setzt und liefert die Schriftgröße des Wertes zurück int FontSize(void) { return(m_font_size); } void FontSize(const int fontsize) { m_font_size=fontsize; } //--- Er setzt und liefert die Schriftgröße der Aufschrift zurück int LabelSize(void) { return(m_label_font_size); } void LabelSize(const int fontsize) { m_label_font_size=fontsize; } //--- Er setzt und liefert die Schriftfarbe des Wertes zurück color FontColor(void) { return(m_font_color); } void FontColor(const color fontcolor) { m_font_color=fontcolor; } //--- Er setzt und liefert die Schriftfarbe der Aufschrift zurück color LabelColor(void) { return(m_label_color); } void LabelColor(const color fontcolor){ m_label_color=fontcolor; } //--- Er setzt die Farbe und die Dicke des Rahmens void BorderColor(const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderSize(const int border) { m_border=border; } //--- Er setzt und liefert die Durchsichtigkeit zurück uchar Alpha(void) { return(m_transparency); } void Alpha(const uchar alpha) { m_transparency=alpha; } //--- Er setzt und liefert den Wert der Aufschrift zurück string Label(void) { return(m_label); } void Label(const string label) { m_label=label; } //--- Er erstellt den Indikator void Create(string name,int x,int y); //--- Er entfernt den Indikator void Delete(string name); //--- Er setzt und erneut den Wert des Indikators void NewValue(int value); void NewValue(double value); };
Der Zweck der Variabel und die Methoden, in den sie verwendet werden, kann man in der Beschreibung sehen. wir halten uns auf jene Methoden, die selbst der Aufbau des Indikators realisiert,in jener Art, in der es auf der Abb.1 dargestellt ist. Die erste Methode, die wir betrachten, — ist CreateCanvas(). Wie man es nach dem Listing sieht, er hat nur drei Argumente. Ich habe sie als wichtigste gefunden. Die Ergänzung der zusätzlichen Argumente ist überschüssig, es wird die Realisierung der Methode komplizieren. Deshalb wurden alle übrigen Eigenschaften in die separaten Methoden übertragen. In diesem Zusammenhang wurden alle Variablen im Konstrukteur der Klasse initialisiert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CCircleSimple::CCircleSimple(void) : m_bg_color(clrAliceBlue), m_border_color(clrRoyalBlue), m_font_color(clrBlack), m_label_color(clrBlack), m_transparency(255), m_border(5), m_radius(40), m_font_size(17), m_label_font_size(20), m_digits(2), m_label("label") { }
Es ist bequem, denn bei der Erstellung eines solchen Indikators wird es Ihnen genug, das Exemplar seiner Klasse zu erstellen und nur die Methode CreateCanvas() zu verwenden. Natürlich, vor der Erstellung können Sie nur jene Eigenschaften eingeben, die Sie ändern würden. Bei der Erstellung der komplizierten graphischen Objekte mittels der Bibliothek CCanvas ist es nötig, zu verstehen, dass die Methoden, die die Ringpuffer realisieren, werden konsequent und Schicht nach Schicht gezeichnet. Eigentlich, wie auf einer Leinwand — zeichnet zuerst der Maler den Hintergrund, später darauf Objekte, und auf ihnen — Details usw.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er erstellt den Indikator | //+------------------------------------------------------------------+ void CCircleSimple::Create(string name,int x,int y) { int r=m_radius; //--- Die Korrektion des Standortes des Indikators vom Radius x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(2*r+1); YSize(2*r+1); if(!CreateCanvas()) Print("Error. Can not create Canvas."); if(m_border>0) m_canvas.FillCircle(r,r,r,ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency)); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas.TextOut(r,r,"0",ColorToARGB(m_font_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas.TextOut(r,r+m_label_font_size,m_label,ColorToARGB(m_label_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); m_canvas.Update(); }
Wir werden nicht auf Einzelheiten der Realisierung dieser Methode eingehen. Sondern betrachten wir die Hauptmomente:
- Zunächst korrigieren wir den Standort der graphischen Ressource vom tatsächlichen Umfang des Indikators, damit es sich nicht so zeigt, dass sein Teil außerhalb des Hauptcharts ausfallen würde.
- Dann werden die Einstellung und die Arbeit mit den Methoden des Namens, der Umfänge, der Koordinaten verwendet. Es wird die Grundlage aus der grundlegenden Klasse CCanvasBase erstellt.
- Bei der Realisierung des Rahmens wurde das Prinzip des Auflegens verwendet, welches höher beschrieben ist. Und zwar — es werden zwei Kreise erstellt: erster (gefärbte) und zweite, dessen Radius kleiner als Radius des Ersten um den Wert der Dicke des Rahmens ist.
- Über dieser Objekte wurden die Elemente des Zahlenwerts und der Beschreibung erstellt.
Weiter betrachten wir die Methode NewValue(), die die Darstellung der Zahlenwertserneuerung des Indikators online realisiert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er setzt und erneut den Wert des Indikators | //+------------------------------------------------------------------+ void CCircleSimple::NewValue(int value) { int r=m_radius; m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency)); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas.TextOut(r,r,IntegerToString(value),ColorToARGB(m_font_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas.TextOut(r,r+m_label_font_size,m_label,ColorToARGB(m_label_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); m_canvas.Update(); }
Damit der Zahlenwert des Indikators korrekt erneuert würde, muss man neu die drei Objekte (der Hintergrund und die Textelemente) umzeichnen, und zwar nach derselber Reihenfolge, welche auch bei der Erstellung verwendet wurde. Deshalb in der Methode NewValue() wird der Hintergrund ungezeichnet, und danach die Textelemente des Wertes und Beschreibung.
Also, die Zeit ist reif, die Realisierung des kreisförmigen Indikators im Terminal MetaTrader 5 zu prüfen. Dazu werden wir den leeren Indikator erstellen, fügen zu ihm die Datei CustomGUI.mqh zu und werden zwei Exemplare der Klasse CCircleSimple erstellen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CustomIndicator.mq5 | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> //--- CCircleSimple ind1,ind2;
Weiterhin nehmen wir in der Initialization des Indikators die Standardindikatoren, deren Werte später in den kreisförmigen Indikatoren verwendet werden:
//--- int InpInd_Handle,InpInd_Handle1; double adx[],rsi[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Die Erhaltung des Handles des Indikators InpInd_Handle=iADX(Symbol(),PERIOD_CURRENT,10); InpInd_Handle1=iRSI(Symbol(),PERIOD_CURRENT,10,PRICE_CLOSE); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) { Print("Failed to get indicator handle"); return(INIT_FAILED); } ArraySetAsSeries(adx,true); ArraySetAsSeries(rsi,true);
Wir werden einige Eigenschaften der kreisförmigen Indikatoren zwecks der Demonstration bestimmen und wir werden sie erstellen:
//--- ind1.Radius(60); ind1.Label("ADX"); ind1.Color(clrWhiteSmoke); ind1.LabelColor(clrBlueViolet); ind1.Create("adx",100,100); //--- ind2.Radius(55); ind2.BorderSize(8); ind2.FontSize(22); ind2.LabelColor(clrCrimson); ind2.BorderColor(clrFireBrick); ind2.Label("RSI"); ind2.Create("rsi",250,100);
Im Rechnungsteil des Indikators bleibt es nur übrig, den laufenden Zahlenwert der Standardindikatoren in den erstellten Indikatoren zu ersetzen:
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- if(CopyBuffer(InpInd_Handle,0,0,2,adx)<=0 || CopyBuffer(InpInd_Handle1,0,0,2,rsi)<=0 ) return(0); ind1.NewValue(adx[0]); ind2.NewValue(rsi[0]); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }
Für die korrekte Arbeit bleibt es übrig, die Methoden der Entfernung der graphischen Ressource in die Deinitialization zu verordnen, damit sich bei der Entfernung des Indikators die graphischen Objekte zusammen mit ihm korrekt entfernt werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+
Das Ergebnis der Arbeit ist auf der Abb.2 dargestellt Wie es sichtbar ist, unterscheiden sich die Indikatoren wesentlich voneinander nach vielen Parametern.
in Abb.2. Das Beispiel der Arbeit der kreisförmigen Indikatoren.
Die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation CCircleArc
Wir betrachteten eine Klasse, die die einfachste Form der Realisierung des kreisförmigen Indikators ist. wir werden ein wenig die Aufgabe komplizierte machen und wir erstellen die Klasse, der ein zusätzliches graphisches Element der Abbildung, außer einem numerischen Element hat: es ist der Bogen. Die Struktur der grundlegenden Elemente des Indikators mit der Bogen-Indikation ist auf der Abb.3 dargestellt.
Die Abb. 3 die grundlegende Struktur des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation.
Wie Sie im Bild sehen können, unterscheidet sich dieser Typ durch die Ergänzung des Elementes des Bogenindikators. Für die Realisierung der Bogen-Indikation passt sehr gut die Methode, die den gefärbten Sektor der Ellipse zeichnet und heißt Pie(). Aus allen dargestellten Laden dieser Methode habe ich mich entschieden, die Folgende zu verwenden:
void Pie( int x, // Die Koordinate X des Zentrums der Ellipse int y, // Die Koordinate Y des Zentrums der Ellipse int rx, // Radius der Ellipse nach der Koordinate X int ry, // Radius der Ellipse nach der Koordinate Y int fi3, // Der Winkel des Strahls aus dem Zentrum der Ellipse, der die erste Grenze des Bogens eingibt int fi4, // Der Winkel des Strahls aus dem Zentrum der Ellipse, der die zweite Grenze des Bogens eingibt const uint clr, // die Farbe der Linie const uint fill_clr // die Farbe der Ausfüllung );
Hier wird der Wert fi3, der die erste Grenze des Bogens eingibt, als Anfang unserer Bogenskala dienen, und dder Wert fi4 wird sich je nach dem Zahlenwert dynamisch ändern, der in unseren Indikator übergeben wird. Wir werden im Ordner Indicators die Datei CircleArc.mqh erstellen und werden in der Datei CustomGUI.mqh direkt die nächste Zeile hinzufügen:
#include "Indicators\CircleArc.mqh"
Dadurch fügen wir die zukünftige Klasse zur allgemeinen Liste der Hinzufügen aller Indikatoren hinzu. Wir stellen den Satz der allgemeinen Eigenschaften und der Methoden klar. Eigentlich unterscheiden sie sich nicht von den Methoden der vorhergehenden Klasse, aber es lohnt sich, auf die Aufzählung ENUM_ORIENTATION Acht zu geben. Sie hat zwei Werte — VERTICAL und HORIZONTAL — und bestimmt den Standort der ersten Grenze des Bogens der Bogenskala. Bei dem senkrechten Wert fängt der Bogen mit 90 Grad an, und bei dem horizontalen — von der Null an. Die Indikation wird gegen den Uhrzeigersinn abgezählt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CircleArc.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\CanvasBase.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Der Runde Indikator mit dem Zahlenwert und der Bogen-Indikation | //+------------------------------------------------------------------+ class CCircleArc : public CCanvasBase { private: //--- Die Hintergrundfarbe des Indikators color m_bg_color; //--- Die Bogenfarbe des Indikators color m_arc_color; //--- Die Farbe des Indikationsbereichs color m_area_color; //--- Die Beschreibungsfarbe des Indikators color m_label_color; //--- die Farbe des Wertes des Indikators color m_value_color; //--- Die Durchsichtigkeit des Indikators uchar m_transparency; //--- Der Umfang des Indikators int m_radius; //--- Die Dicke der Skala des Indikators int m_scale_width; //--- Die Schriftgröße der Beschreibung int m_label_font_size; //--- Die Schriftgröße des Wertes int m_value_font_size; //--- Die Beschreibung des Indikators string m_label_value; //--- Der Orientierungstyp der Skala des Indikators ENUM_ORIENTATION m_orientation; public: CCircleArc(void); ~CCircleArc(void); //--- Er setzt und liefert die Farbe des Indikatorshintergrunds zurück color BgColor(void) { return(m_bg_color); } void BgColor(const color clr) { m_bg_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe des Bogens des Indikators zurück color ArcColor(void) { return(m_arc_color); } void ArcColor(const color clr) { m_arc_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe des Gebietes der Indikation zurück color AreaColor(void) { return(m_area_color); } void AreaColor(const color clr) { m_area_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe der Beschreibung des Indikators zurück color LabelColor(void) { return(m_label_color); } void LabelColor(const color clr) { m_label_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe des Wertes des Indikators zurück color ValueColor(void) { return(m_value_color); } void ValueColor(const color clr) { m_value_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Durchsichtigkeit des Indikators zurück uchar Alpha(void) { return(m_transparency); } void Alpha(const uchar trn) { m_transparency=trn; } //--- Er setzt und liefert den Umfang des Indikators zurück int Radius(void) { return(m_radius); } void Radius(const int r) { m_radius=r; } //--- Er setzt und liefert die Dicke der Skala des Indikators zurück int Width(void) { return(m_scale_width); } void Width(const int w) { m_scale_width=w; } //--- Er setzt und liefert die Schriftgröße der Beschreibung zurück int LabelSize(void) { return(m_label_font_size); } void LabelSize(const int sz) { m_label_font_size=sz; } //--- Er setzt und liefert die Schriftgröße des Wertes zurück int ValueSize(void) { return(m_value_font_size); } void ValueSize(const int sz) { m_value_font_size=sz; } //--- Er setzt und liefert die Beschreibung des Indikators zurück string LabelValue(void) { return(m_label_value); } void LabelValue(const string str) { m_label_value=str; } //--- Er setzt und liefert den Orientierungstyp der Skala zurück void Orientation(const ENUM_ORIENTATION orietation) { m_orientation=orietation; } ENUM_ORIENTATION Orientation(void) { return(m_orientation); } //--- Er erstellt den Indikator void Create(string name,int x,int y); //--- Er entfernt den Indikator void Delete(void); //--- Er setzt und erneut den Wert des Indikators void NewValue(double value,double maxvalue,int digits); };
Wir betrachten mehr die Methoden, deren Realisierung nicht vorgestellt ist: Create() и NewValue(). Wir erinnern uns, dass die Objekte bei der Erstellung aufeinander Schichtweise aufgelegt werden, deshalb wird die Ordnung ihrer Erstellung folgendermaßen aussehen:
- Der Hintergrund des Bogenindikators. In Form vom gefärbten Kreis.
- Der Bogenindikator. In Form vom gefärbten Sektor der Ellipse.
- Der Hintergrund der Abbildung der Textinformationen. In Form vom gefärbten Kreis.
- Der Zahlenwert des Indikators und seine Beschreibung.
Unten wird die Realisierung ordnungsgemäß dargestellt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er erstellt den Indikator | //+------------------------------------------------------------------+ void CCircleArc::Create(string name,int x,int y) { int r=m_radius; double a,b; //--- Die Setzung des Anfangsstandortes des Indikators a=(m_orientation==VERTICAL)?M_PI_2:0; b=(m_orientation==VERTICAL)?M_PI_2:0; b+=90*M_PI/180; //--- Die Korrektion des Standortes des Indikators vom Radius x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(2*r+1); YSize(2*r+1); if(!CreateCanvas()) Print("Error. Can not create Canvas."); //--- m_canvas.FillCircle(r,r,r,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/2,YSize()/2,a,b,ColorToARGB(m_arc_color,m_transparency),ColorToARGB(m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width,ColorToARGB(m_area_color,m_transparency)); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas.TextOut(r,r,"0",ColorToARGB(m_value_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas.TextOut(r,r+m_label_font_size,m_label_value,ColorToARGB(m_label_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); m_canvas.Update(); }
Hier braucht man zu beachten, dass beim Eingeben die Anfangswerte der ersten und zweiten Grenze des Bogens berücksichtigen wir ( das heißt der Anfang des Indikators und sein laufender Wert) seine Anfangsorientierung und, dass die Winkel für die Methode Pie() in den Radianten eingegeben werden müssen. Als Beispiel, der standardmäßige laufende Wert, der der Variabel b entspricht, und ist in 90 Grad gesetzt, dabei wird es in die Radianten übersetzt, sonst wird die Darstellung unkorrekt sein. Nach den gleichen Prinzipien wird die Methode NewValue() realisiert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er setzt und erneut den Wert des Indikators | //+------------------------------------------------------------------+ void CCircleArc::NewValue(double value,double maxvalue,int digits=2) { int r=m_radius; double a,b,result; //--- Die Prüfungen auf den Ausgang aus den Rahmen des Bereichs value=(value>maxvalue)?maxvalue:value; value=(value<0)?0:value; //--- Die Setzung des Anfangsstandortes des Indikators a=(m_orientation==VERTICAL)?M_PI_2:0; b=(m_orientation==VERTICAL)?M_PI_2:0; //--- result=value*(360.0/maxvalue); b+=result*M_PI/180; if(b>=2*M_PI) b=2*M_PI-0.02; //--- m_canvas.FillCircle(r,r,r,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/2,YSize()/2,a,b,ColorToARGB(m_arc_color,m_transparency),ColorToARGB(m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width,ColorToARGB(m_area_color,m_transparency)); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas.TextOut(r,r,DoubleToString(value,digits),ColorToARGB(m_value_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas.TextOut(r,r+m_label_font_size,m_label_value,ColorToARGB(m_label_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); m_canvas.Update(); } //+------------------------------------------------------------------+
Nach der Prüfung und Setzung der Anfangsstandorte findet die Umrechnung des Winkels in den Radianten der zweiten Grenze des Bogens statt, und dann alle Elemente des Indikators werden mit den neuen Werten umgezeichnet. Als Beispiel der Verwendung des gegebenen Indikators wurde der einfache Indikator-Spread realisiert, der bei dem Schwellenwert die Farbe der Bogenskala der Indikation ändert.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------------------------+ input double maxspr=12; // Der maximale Wert input int stepval=8; // Der Schwellenwert input color stepcolor=clrCrimson; // Die Farbe beim Schwellenwert //--- CCircleArc arc; double spr; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- arc.Orientation(HORIZONTAL); arc.LabelValue("Spread"); arc.Create("spread_ind",100,100); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { spr=double(SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)); if(spr>=stepval) arc.ArcColor(stepcolor); else arc.ArcColor(clrForestGreen); //--- arc.NewValue(spr,maxspr,0); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { arc.Delete(); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+
Wie man es aus dem Listing sehen kann, ist die Realisierung mit Hilfe der Klasse CCircleArc bei der Erstellung und Einstellung ziemlich einfach. Es sollte bemerkt werden: irgendwelche Eigenschaften einstellen und ändern muss man streng vor der Erstellung des Indikators (die Methode Create()) durchführen, oder vor der Verwendung der Methode NewValue(), da gerade in ihnen das Abzeichnen der Elemente des Indikators stattfindet, und dementsprechend, auch die Anwendung der geänderten Eigenschaften. Auf der Abb.4 wurde das Beispiel der Arbeit des Indikators-Spread vorgeführt.
in Abb.4. Das Beispiel der Arbeit des kreisförmigen Indikators mit der Bogenindikation.
Die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Sektionsindikation CCircleSection
Im Unterschied zur einfachen Bogenindikation, die Sektionsindikation sieht so optisch aus, als ob auf sie die Zeichen aufgetragen würden, die die gleichen Abstände der Werte teilen. Beim Aufbau des Modelles des Indikators dieses Typs wurde es entschieden, zehn Sektionen zu machen, es wird dabei ein neues Element hinzugefügt: der innere Rahmen. Die grundlegende Struktur mit der Bogensektionsindikation wurde auf der Abb. 5 dargestellt.
Die Abb. 5 die grundlegende Struktur des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation.
Die Methode der Abbildung der Bogen-Indikation mit den Sektionen unterscheidet sich schon in der Wurzel von der vorhergehenden Klasse. Der Unterschied besteht darin, dass in der vorhergehenden Klasse einmal die Methode Pie() der Bibliothek CCanvas verwendet wurde, in der bei der Veränderung des Wertes sich der Wert und der Standort des zweiten Bogens des Sektors der Ellipse änderte. Hier wird diese Methode zehn Mal verwendet, und ihre Standorte sind statisch. Das heißt, einfacher gesagt, es sind im gegebenen Indikator 10 gefärbte Sektoren der Ellipse, die nach dem Kreis nacheinander gelegen sind. Als visuelle Indikation wird die Veränderung der Farbe bestimmter Sektionen dienen.
Wir erstellen im Ordner Indicators die Datei CircleSection.mqh, werden sie, genauso wie vorher, zu der Datei CustomUI.mqh. hinzufügen. Jetzt wird seine Liste auf folgende Weise aussehen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CustomGUI.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh"
Da die Vorstellung der Klassen der Indikatoren in der Reihe ihre Komplexität bezüglich ihrer Aufbaus und Funktionalität geht, so werde ich nicht für sie allgemeine Eigenschaften und Methoden bringen. Wir werden die Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, welche zusätzliche Funktional ergänzen oder haben andere Realisierung. Deshalb ist in der laufenden Klasse der größte Teil der Methoden den vorhergehend identisch, aber es wurden die Folgenden hinzugefügt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| CircleRounded.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\CanvasBase.mqh" //+--------------------------------------------------------------------------+ //| Der Runde Indikator mit dem Zahlenwert und der Runde-Sektionsindikation | //+--------------------------------------------------------------------------+ class CCircleSection : public CCanvasBase { private: //--- Die Farbe der aktiven/inaktiven Teilung der Skala color m_scale_color_on; color m_scale_color_off; public: //--- Er setzt die Farbe der aktiven/inaktiven Teilung der Skala void ScaleColorOn(const color clr) { m_scale_color_on=clr; } void ScaleColorOff(const color clr) { m_scale_color_off=clr; } //--- Er erstellt den Indikator void Create(string name,int x,int y); //--- Er setzt und erneut den Wert des Indikators void NewValue(double value,double maxvalue,int digits); };
Die Methoden Create() und NewValue() wurden infolge des Unterschiedes ihrer Realisierung im Vergleich zu den Vorhergehenden gelassen. Wie man es aus dem Listing unten sieht, geht nach der Korrektion des Standorts vom Radius der Block der Erstellung zehn Sektionen mit Hilfe des Loops. Dabei wird der Anfang des Abzahlens berücksichtigt: horizontal — von dem Null-Grad, senkrecht — von 90 Grad.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er erstellt den Indikator | //+------------------------------------------------------------------+ void CCircleSection::Create(string name,int x,int y) { int r=m_radius; double a,b; //--- Die Korrektion des Standortes des Indikators vom Radius x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(2*r+1); YSize(2*r+1); if(!CreateCanvas()) Print("Error. Can not create Canvas."); //--- Die Sektionen des Indikators for(int i=0;i<10;i++) { if(m_orientation==HORIZONTAL) { a=36*i*M_PI/180; b=36*(i+1)*M_PI/180; if(a>2*M_PI) a-=2*M_PI; if(b>2*M_PI) b-=2*M_PI; } else { a=M_PI_2+36*i*M_PI/180; b=M_PI_2+36*(i+1)*M_PI/180; if(a>2*M_PI) a-=2*M_PI; if(b>2*M_PI) b-=2*M_PI; } m_canvas.Pie(r,r,XSize()/2,YSize()/2,a,b,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency),ColorToARGB(m_scale_color_off,m_transparency)); } //--- Der Rahmen und der Hintergrund m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/2-m_scale_width,ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/2-m_scale_width-m_border_size,ColorToARGB(m_area_color,m_transparency)); //--- Die Beschreibung m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas.TextOut(r,r+m_value_font_size,m_label_value,ColorToARGB(m_label_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); //--- Der Zahlenwert m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas.TextOut(r,r,"0",ColorToARGB(m_value_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); m_canvas.Update(); }
Wie wir schon erwähnt haben, außer der Veränderung des Zahlenwerts, wird die visuelle Indikation in Form von der Farbeänderung der Sektionen dargestellt. Dabei muss die Veränderung konsequent sein und, von dem gegebenen maximalen und laufenden Wert ausgehen. So werden, zum Beispiel, beim Zahlenwert 20 und dem maximalen 100 werden zwei Sektionen ihre Farbe ändern, aber bei maximalen 200 nur eine Sektion. Wir betrachten es gründlicher, wie es in der Methode NewValue() aussieht:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er setzt und erneut den Wert des Indikators | //+------------------------------------------------------------------+ void CCircleSection::NewValue(double value,double maxvalue=100,int digits=2) { //--- int r=m_radius; double a,b; color clr; //--- for(int i=0;i<10;i++) { if(m_orientation==HORIZONTAL) { a=36*i*M_PI/180; b=36*(i+1)*M_PI/180; if(a>2*M_PI) a-=2*M_PI; if(b>2*M_PI) b-=2*M_PI; } else { a=M_PI_2+36*i*M_PI/180; b=M_PI_2+36*(i+1)*M_PI/180; if(a>2*M_PI) a-=2*M_PI; if(b>2*M_PI) b-=2*M_PI; } clr=(maxvalue/10*(i+1)<=value)?m_scale_color_on:m_scale_color_off; m_canvas.Pie(r,r,XSize()/2,YSize()/2,a,b,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency),ColorToARGB(clr,m_transparency)); } //--- m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/2-m_scale_width,ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/2-m_scale_width-m_border_size,ColorToARGB(m_area_color,m_transparency)); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas.TextOut(r,r+m_value_font_size,m_label_value,ColorToARGB(m_label_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); //--- m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas.TextOut(r,r,DoubleToString(value,digits),ColorToARGB(m_value_color,m_transparency),TA_CENTER|TA_VCENTER); m_canvas.Update(); } //+------------------------------------------------------------------+
Wie man es aus dem Listing oben sehen kann, sieht das in der Realisierung ziemlich einfach aus. Es wird der laufende Wert bezüglich des Maximalen geprüft. Wenn es dem maximalen Wert gleich oder mehr ist, der durch die Anzahl der Sektionen geteilt ist und der um die laufende Iteration des Loops multipliziert ist, so ändert sich die Farbe der Sektion von Inaktiv um Aktiv.
Als Beispiel der Verwendung dieser Klasse habe ich den Indikator des Drawdowns realisiert, der das Verhältnis Equity zur laufenden Balance auf dem Konto darstellt. So kann man visuell das Drawdown auf dem Konto kontrollieren, und nicht nach den Zahlen im Terminal ausrechnen. Das Listing der Realisierung eines solchen Indikators wird unten dargestellt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CustomIndicator.mq5 | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> //--- CCircleSection ind; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ind.Radius(70); ind.LabelValue("Drawdown"); ind.Create("drawdown",150,150); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- ind.NewValue(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY),AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+
Vergessen wir auch nicht in der Deinitialisierung die Methode Delete() zu verwenden, um den Indikator korrekt aus dem Chart zu entfernen.
Die Klasse des linearen Charts CLineGraph
Für die Erstellung des linearen Charts mittels des Benutzer-Charts muss man zuerst die Elementen des Charts klarstellen, und zwar:
- der Hintergrund des Charts. Er hat zwei Eigenschaften: es ist der Umfang, der auch der Umfang des Objektes ist, und die Farbe.
- Der Rahmen des Charts. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es besteht aus zwei gefärbten Rechtecken, dabei die Koordinaten des Letzten (der auch als Hintergrund des Charts dient) um 1 verschoben sind, was den Effekt des Rahmens gibt.
- Der Hintergrund des Charts. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe.
- Die Achsen des Charts. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es wurde nach gleicher Art realisiert, genauso wie der Rahmen des Charts — durch das Auflegen zwei Rechtecke, wo die Obere die Absetzung nach den Koordinaten um 1 hat.
- Die Teilung der Achse. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Der Satz aus den Linien, welcher ist mit Hilfe der Methoden LineHorizontal() für die Achse Y und LineVertical() für die Achse Х realisiert worden.
- Der Wert der Achse. Es hat die Eigenschaft der Farbe und der Schriftgröße. Der Satz aus den Textobjekten mit Hilfe der Methode TextOut().
- Netz. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Für die Realisierung des Netzes wurde die Methode LineAA() gewählt, da man darin den Stil der Linie einstellen kann.
- Chart. Es hat nur die Eigenschaft der Farbe. Es besteht aus den Elementen, die Linie und der gefärbte Kreis — die Methode FillCircle().
In der Beschreibung der Elemente wurden nur die einstellbaren Eigenschaften gegeben. Auf der Abb.6 wurde die Struktur der Elemente des Charts dargestellt.
in Abb.6. Die grundlegende Struktur des linearen Charts.
Zuerst werden wir im Ordner Indicators die Datei LineGraph.mqh erstellen und werden sie zu der Datei CustomGUI.mqh hinzufügen:
//+------------------------------------------------------------------+ #include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" //+------------------------------------------------------------------+
Danach werden wir in der Datei LineGraph.mqh die Klasse CLineGraph erstellen und machen für sie, genauso wie in Vorhergehenden, CCanvasBase als Grundlegende. Wir werden alle Eigenschaften und Methoden bestimmen, die höher in der grundlegenden Struktur des linearen Charts beschrieben wurden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| LineGraph.mqh | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "..\CanvasBase.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Das lineare Chart | //+------------------------------------------------------------------+ class CLineGraph : public CCanvasBase { private: //--- Die Hintergrundfarbe des Charts color m_bg_color; //--- Die Hintergrundfarbe des Charts color m_bg_graph_color; //--- Die Farbe des Rahmens des Charts color m_border_color; //--- Die Farbe der Achsenwerte des Charts color m_axis_color; //--- Die Netzfarbe des Charts color m_grid_color; //--- Die Farbe der Teilungen auf den Achsen des Charts color m_scale_color; //--- Die Farbe der Linien des Charts color m_graph_color; //--- Der Umfang des Charts int m_x_size; int m_y_size; //--- Der Einzug des Charts vom Rand des Hintergrunds int m_gap; //--- Die Schriftgröße des Wertes auf den Achsen des Charts int m_font_size; //--- Das Array der Werte der Ordinatenachse (y) int m_x[]; //--- der minimale und maximale Wert der Ordinatenachse double m_y_min; double m_y_max; //--- Die Anzahl der Teilungen der Ordinatenachse int m_num_grid; //--- Die Durchsichtigkeit des Charts uchar m_transparency; public: CLineGraph(void); ~CLineGraph(void); //--- Er setzt und liefert die Farbe des Chartshintergrunds zurück color BgColor(void) { return(m_bg_color); } void BgColor(const color clr) { m_bg_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe des Chartshintergrunds zurück color BgGraphColor(void) { return(m_bg_graph_color); } void BgGraphColor(const color clr) { m_bg_graph_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe des Chartsrahmens zurück color BorderColor(void) { return(m_border_color); } void BorderColor(const color clr) { m_border_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe der Achsenwerte des Charts zurück color AxisColor(void) { return(m_axis_color); } void AxisColor(const color clr) { m_axis_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe des Chartsnetzes zurück color GridColor(void) { return(m_grid_color); } void GridColor(const color clr) { m_grid_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe der Teilungen auf den Achsen des Charts zurück color ScaleColor(void) { return(m_scale_color); } void ScaleColor(const color clr) { m_scale_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Farbe der Chartslinien zurück color GraphColor(void) { return(m_graph_color); } void GraphColor(const color clr) { m_graph_color=clr; } //--- Er setzt und liefert die Umfänge des Charts zurück int XGraphSize(void) { return(m_x_size); } void XGraphSize(const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YGraphSize(void) { return(m_y_size); } void YGraphSize(const int y_size) { m_y_size=y_size; } //--- Er setzt und liefert die Schriftgröße des Wertes auf den Achsen des Charts zurück int FontSize(void) { return(m_font_size); } void FontSize(const int fontzise) { m_font_size=fontzise; } //--- Er setzt und liefert den Einzug des Charts vom Rand des Hintergrunds zurück int Gap(void) { return(m_gap); } void Gap(const int g) { m_gap=g; } //--- Er setzt und liefert den minimalen und maximalen Wert der Ordinatenachse zurück double YMin(void) { return(m_y_min); } void YMin(const double ymin) { m_y_min=ymin; } double YMax(void) { return(m_y_max); } void YMax(const double ymax) { m_y_max=ymax; } //--- Er setzt und liefert die Anzahl der Teilungen der Ordinatenachse zurück int NumGrid(void) { return(m_num_grid); } void NumGrid(const int num) { m_num_grid=num; } //--- Er erstellt das Chart void Create(string name,int x,int y); //--- Er entfernt das Chart void Delete(void); //--- Er setzt das Array der Eingangsdaten void SetArrayValue(double &data[]); private: //--- void VerticalScale(double min,double max,int num_grid); void HorizontalScale(int num_grid); };
Wir betrachten gründlicher die Realisierung der Methoden, die oben im Listing nicht gegeben wurden. In der Methode Create() wird die graphische Ressource erstellt, und es wird auf das Chart des Instruments gesetzt. Hier werden zwei private Methoden für die Einstellung der senkrechten und horizontalen Skala verwendet: entweder ausgehend von den initialisierten Einstellungen im Konstrukteur der Klasse, oder mit Hilfe der Methoden der Klasse vor der Erstellung.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Er erstellt das Chart | //+------------------------------------------------------------------+ void CLineGraph::Create(string name,int x,int y) { //--- Die Korrektion des Standortes des Indikators von x=(x<m_x_size/2)?m_x_size/2:x; y=(y<m_y_size/2)?m_y_size/2:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(m_x_size); YSize(m_y_size); if(!CreateCanvas()) Print("Error. Can not create Canvas."); //--- Die Erstellung des Rahmens des Charts und des Hintergrunds m_canvas.FillRectangle(0,0,XSize(),YSize(),ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(1,1,XSize()-2,YSize()-2,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency)); //--- Die Erstellung der Achsen und des Hintergrunds des Charts m_canvas.FillRectangle(m_gap-1,m_gap-1,XSize()-m_gap+1,YSize()-m_gap+1,ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap,ColorToARGB(m_bg_graph_color,m_transparency)); //--- Die Erstellung der Teilungen der Achse und ihrer Werte VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale(5); m_canvas.Update(); }
Für die Darstellung eines irgendwelchen linearen Charts soll es optimal für die Grundlage ein Arrays der Daten genommen werden, da in MetaTrader die Arrays oft für das Kopieren der Werte aus den Puffer der Indikatoren verwendet werden. Deshalb wird es bei der Realisierung der Methode SetArrayValue() die Darstellung der Charts als Grundlage für das Array der Daten übernommen (es ist ein Argument der Methode), wo nach der Achse Х die Werte verschoben werden, die dem Umfang des Araays entsprechen, und nach der Achse Y — die Werte.
//+------------------------------------------------------------------+ //| setzt das Array der Eingangsdaten | //+------------------------------------------------------------------+ void CLineGraph::SetArrayValue(double &data[]) { int y0,y1; //--- Die Erstellung des Rahmens des Charts und des Hintergrunds m_canvas.FillRectangle(0,0,XSize(),YSize(),ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(1,1,XSize()-2,YSize()-2,ColorToARGB(m_bg_color,m_transparency)); //--- Die Erstellung der Achsen und des Hintergrunds des Charts m_canvas.FillRectangle(m_gap-1,m_gap-1,XSize()-m_gap+1,YSize()-m_gap+1,ColorToARGB(m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap,ColorToARGB(m_bg_graph_color,m_transparency)); //--- Wenn der maximale Wert im Array der Daten die obere Grenze der Achse Y übertritt, so messen wir die Achse aus. if(data[ArrayMaximum(data)]>m_y_max) m_y_max=data[ArrayMaximum(data)]; //--- Die Erstellung der Teilungen der Achse und ihrer Werte VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale(ArraySize(data)); //--- Der Aufbau des Charts nach dem Datenarray for(int i=0;i<ArraySize(data)-1;i++) { y0=int((YSize()-2*m_gap)*(1-data[i]/m_y_max)); y0=int((YSize()-m_gap)-(YSize()-2*m_gap)/m_y_max*data[i]); y0=(y0<m_gap)?m_gap:y0; y1=int((YSize()-m_gap)-(YSize()-2*m_gap)/m_y_max*data[i+1]); y1=(y1<m_gap)?m_gap:y1; m_canvas.LineAA(m_x[i+1],y0,m_x[i+2],y1,ColorToARGB(m_graph_color,m_transparency),STYLE_SOLID); m_canvas.FillCircle(m_x[i+1],y0,2,ColorToARGB(m_graph_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(m_x[i+2],y1,2,ColorToARGB(m_graph_color,m_transparency)); } m_canvas.Update(); }
Als Beispiel der Verwendung der gegebenen Klasse wurde es entschieden, das Chart nach den Werten des gewählten Oszillators aufzubauen und ihn mit der originellen Darstellung zu vergleichen. Dafür wurde ein gewöhnlicher RSI genommen. Die Realisierung des Aufbaus nach seinen Werten aus dem Puffer mit Hilfe der Klasse ClineGraph kann man im Listing unten sehen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| 4.mq5 | //| Copyright 2017, Alexander Fedosov | //| https://www.mql5.com/de/users/alex2356 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/de/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> //--- CLineGraph ind; int InpInd_Handle; double rsi[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Die Erhaltung des Handles des Indikators InpInd_Handle=iRSI(Symbol(),PERIOD_CURRENT,10,PRICE_CLOSE); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) { Print("Failed to get indicator handle"); return(INIT_FAILED); } //--- ind.NumGrid(10); ind.YMax(100); ind.Create("rsi",350,250); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- if(CopyBuffer(InpInd_Handle,0,0,10,rsi)<=0) return(0); ind.SetArrayValue(rsi); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw(); } //+------------------------------------------------------------------+
Jetzt werden wir den originellen Indikator mit den gleichen Parametern setzen und vergleichen die bekommenden Ergebnisse auf der Abb. 7:
in Abb.7. Der Vergleich der Realisierung des Aufbaus mit der Hilfe der Klasse CLineGraph und des originellen RSI.
Bitte beachten Sie, dass das Array, in dem die Daten durch die Methode CopyBuffer aufgenommen werden, muss die Anfangssicht haben. Das heißt die Indexierung ändern, wie es in Timeserien ist, muss man nicht.
Fazit
Im Artikel wurden die Beispiele der stufenweisen Erstellung der benutzerdefinierten Indikatoren einer willkürlichen Form mit Hilfe der Bibliothek des Benutzer-Charts CСanvas betrachtet. Es wurden die Beispiele verschiedener Komplexität beschrieben: vom einfachen runden Indikator, der nur aus vier Elementen besteht, bis zum kreisförmig Indikator mit der Sektionsindikation. Außerdem, wurde die Möglichkeit der Realisierung schon bekannten Arten der Indikatoren auf neuer Weise betrachtet. Dabei sind die Möglichkeiten vom gegebenen Satz der Eigenschaften nicht beschränkt. Die gegebenen Beispiele der Realisierung im Artikel waren in Form von den Klassen strukturiert, das heißt, im Kern sind sie eine Ergänzung oder eine Erweiterung schon fertiger Klasse CCanvas.
Am Ende des Artikels findet man im Anhang das Archiv mit allen aufgezählten Dateien, die nach den Ordnern sortiert sind. Deshalb ist es für die korrekte Arbeit ausreichend, den Ordner MQL5 im Verzeichnis des Terminalen zu zuordnen.
Die Programme, die im Artikel verwendet wurden:
|#
| Der Name
|Typ
|Beschreibung
|1
|CanvasBase.mqh
|Bibliothek
|Die grundlegende Klasse des Benutzer-Charts
|2
|CustomGUI.mqh
|Bibliothek
|Die Datei der Liste des Hinzufügens aller Klassen der Bibliothek
|3
|CircleArc.mqh
|Bibliothek
|Es enthält die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Indikation CCircleArc
|4
|CircleSection.mqh
|Bibliothek
|Es enthält die Klasse des kreisförmigen Indikators mit der Bogen-Sektionsindikation CCircleSection
|5
|CircleSimple.mqh
|Bibliothek
|Es enthält die Klasse des einfachen runden Indikators CCircleSimle
|6
|LineGraph.mqh
|Bibliothek
|Es enthält die Klasse des linearen Charts CLineGraph
|7
|1.mq5
|Indikator
|Das Beispiel der Realisierung der Klasse CCirleSimple
|8
|2.mq5
|Indikator
|Das Beispiel der Realisierung der Klasse CCirleSimple
|9
|3.mq5
|Indikator
|Das Beispiel der Realisierung der Klasse CCirleSection
|10
|4.mq5
|Indikator
|Das Beispiel der Realisierung der Klasse CLineGraph
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/3236
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ja, das ist richtig.
Dann hier:
Warum so kompliziert im Indikator? Meiner Meinung nach ist es notwendig, den Canvas selbst aufzuräumen. Ich würde ChartRedraw() zur DeleteCanvas()-Methode hinzufügen .
Ja, auf diese Weise wird es weniger unnötige Zeilen geben. Wir machen den Canvas sauber und schicken den Redraw dorthin.
Das ist nicht wirklich der richtige Weg:
Warum ein ternärer Operator? - Wenn man es einfach machen kann:
Ich habe es so gemacht:
Aber Canvas hat seine eigene Methode zum Löschen von CCanvas::Destroy().
Warum müssen wir noch etwas hinzufügen?
Ich habe ein Problem mit der vertikalen Skalierung.
Ich möchte ein Tick-Chart auf RTS erstellen, bei dem das Maximum auf der Y-Achse 97784,0 und das Minimum 97756,0 ist.
Ich tue dies im Code:
Ich erhalte dies:
https://www.mql5.com/ru/charts/7227612/rts-9-17-m1-ao-otkritie-broker
Das Minimum wird korrekt angezeigt, aber dann gibt es ein Rauschen.
Offenbar ist die Methode CLineGraph::VerticalScale() nicht so fein abgestimmt, wie ich denke, oder noch schlimmer, wie sie sein sollte.
...
Probieren Sie diese Klasse >>> CGraphic
Visualisieren Sie es! Grafikbibliothek in MQL5 als Analogon zu plot aus R
Testen von CGraphic - Fragen und Anregungen
Probieren Sie diese Klasse >>> CGraphic
Visualisieren Sie es! Grafikbibliothek in MQL5 als Analogon zu plot aus R
Testen von CGraphic - Fragen und Anregungen
Anatoly, danke für den Tipp, ich werde ihn verwenden. Es ist schade, dass sich die Idee als unfreundlicher Code entpuppt...