Создание пользовательских индикаторов с использованием класса CCanvas

Неотъемлемая часть современного трейдинга в терминале MetaTrader 5 — пользовательские индикаторы. Используются они и в автоматических торговых системах (как часть алгоритмов), и при ручной торговле. К настоящему моменту при создании индикатора можно было задавать стили рисования и использовать 18 типов графического построения. Но этим графические возможности терминала не ограничиваются. Для создания собственных, нестандартных индикаторов с бесконечными возможностями визуализации создана библиотека Пользовательской графики CCanvas. Цель этой статьи — познакомить пользователей с возможностями этой библиотеки и представить примеры ее использования, а также разработать отдельную библиотеку пользовательских индикаторов различных типов.

Как видите, помимо начальных координат объекта, его имени и размеров, среди созданных методов присутствуют методы создания и удаления графического ресурса — своего рода основы или холста, на котором будут отрисовываться элементы пользовательской графики. В дальнейшем при начальном построении любого графического объекта в обязательном порядке будут использоваться методы CreateCanvas() и DeleteCanvas() . Поэтому переменные, используемые в этих методах, должны быть инициализированы, как это сделано в конструкторе.

В качестве базового класса необходимо написать набор методов, которые создают основу любого объекта пользовательской графики, и при этом включают в себя общий набор свойств. Для этого создадим в <каталог данных>\MQL5\Include папку CustomGUI , а в ней — файл CanvasBase.mqh . Этот файл будет содержать базовый класс CCanvasBase для всех будущих типов пользовательской графики.

Итак, чтобы понять принципы построения пользовательской графики, будем двигаться от простого к сложному. Создадим простой круглый индикатор с рамкой, численным значением и описанием. На рис.1 представлена структура базовых элементов, из которых он будет состоять.



Рамка. Своего рода очерченная окантовка.

Фон. Пространство, в котором будут находиться текстовые элементы.

Значение. Текстовый элемент, который отображать числовое значение индикатора.

Описание. Текстовый элемент для описания индикатора (его названия, периода или другой отличительной информации).





Рис.1 Базовая структура простого круглого индикатора

В ранее созданной папке CustomGUI создадим еще одну папку Indicator. В ней будут находиться все классы будущих индикаторов. Создадим первый из них с именем CircleSimple.mqh. Вначале подключим уже созданный ранее файл CanvaseBase.mqh с базовым классом для всех видов графических объектов и сделаем класс CCanvaseBase базовым для текущего, чтобы все методы этого класса стали доступны текущему CCircleSimple.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleSimple : public CCanvasBase

Чтобы при использовании графических объектов в файлах экспертов и индикаторов не прописывать их вручную каждый раз, создадим в папке CustomGUI файл CustomGUI.mqh в котором будут собраны все включения классов из папки Indicators. Таким образом, нам нужно будет подключать только этот файл, чтобы получить доступ ко всем классам библиотеки. Теперь подключим текущий:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh"

При реализации класса простого круглого индикатора необходимо было продумать тот набор свойств и методов, которые бы могли давать возможность максимально настраивать даже такую, казалось бы простую, модель графического индикатора. В листинге ниже представлен их набор:

class CCircleSimple : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_border_color; color m_font_color; color m_label_color; uchar m_transparency; int m_border; int m_radius; int m_font_size; int m_label_font_size; int m_digits; string m_label; public : CCircleSimple( void ); ~CCircleSimple( void ); color Color( void ) { return (m_bg_color); } void Color( const color clr) { m_bg_color=clr; } int Radius( void ) { return (m_radius); } void Radius( const int r) { m_radius=r; } int FontSize( void ) { return (m_font_size); } void FontSize( const int fontsize) { m_font_size=fontsize; } int LabelSize( void ) { return (m_label_font_size); } void LabelSize( const int fontsize) { m_label_font_size=fontsize; } color FontColor( void ) { return (m_font_color); } void FontColor( const color fontcolor) { m_font_color=fontcolor; } color LabelColor( void ) { return (m_label_color); } void LabelColor( const color fontcolor){ m_label_color=fontcolor; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderSize( const int border) { m_border=border; } uchar Alpha( void ) { return (m_transparency); } void Alpha( const uchar alpha) { m_transparency=alpha; } string Label( void ) { return (m_label); } void Label( const string label) { m_label=label; } void Create( string name, int x, int y); void Delete( string name); void NewValue( int value); void NewValue( double value); };

Назначение переменных и методов, в которых они используются, видно по описанию. Остановимся на тех методах, которых реализуют само построение индикатора в том виде, в котором он представлен на рис.1. Первый метод, который мы рассмотрим, — это CreateCanvas(). Как видно по листингу, у него всего три аргумента. Я счел их самыми важными. Добавление дополнительных аргументов избыточно, это усложнит реализацию метода. Поэтому все остальные свойства были вынесены в отдельные методы. В связи с этим все переменные были инициализированы в конструкторе класса:

CCircleSimple::CCircleSimple( void ) : m_bg_color( clrAliceBlue ), m_border_color( clrRoyalBlue ), m_font_color( clrBlack ), m_label_color( clrBlack ), m_transparency( 255 ), m_border( 5 ), m_radius( 40 ), m_font_size( 17 ), m_label_font_size( 20 ), m_digits( 2 ), m_label( "label" ) { }

Это удобно тем, что при создании индикатора такого типа вам достаточно будет создать экземпляр его класса и использовать всего один метод CreateCanvas(). Конечно, перед созданием вы можете указать только те свойства, которые вы бы хотели изменить. При создании сложных графических объектов посредством библиотеки CCanvas следует понимать, что методы, реализующие примитивы, рисуются последовательно и слоями. По сути, как на любом холсте — сначала художник рисует фон, потом на нем прорисовывает объекты, на них — детали и т.д.

void CCircleSimple::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); if (m_border> 0 ) m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_font_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Не будем вдаваться в подробности реализации метода. Остановимся лишь на основных моментах:

Вначале корректируем положение графического ресурса относительно фактического размера индикатора, чтобы не вышло так, что часть его будет за пределами основного графика.

Затем используется настройка и работа с методами названия, размеров, координат. Создается основа из базового класса CCanvasBase.

При реализации рамки был использован принцип наложения, описанный выше. А именно — созданы два круга: первый (закрашенный) и второй, радиус которого меньше радиуса первого на значение толщины рамки.

Поверх этих объектов были созданы элементы числового значения и описания.

Далее рассмотрим метод NewValue(), который реализует отображение обновления численного значения индикатора в реальном времени:

void CCircleSimple::NewValue( int value) { int r=m_radius; m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_border, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, IntegerToString (value), ColorToARGB (m_font_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Чтобы численное значение индикатора обновлялось корректно, нужно заново перерисовывать три объекта (фон и текстовые элементы) в том же порядке, что и при создании. Поэтому в методе NewValue() перерисовывается фон, а затем текстовые элементы значения и описания.

Итак, настало время проверить реализацию кругового индикатора в терминале MetaTrader 5. Для этого создадим пустой индикатор, подключим к нему файл CustomGUI.mqh и создадим два экземпляра класса CCircleSimple:

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CCircleSimple ind1,ind2;

Далее в инициализации индикатора возьмем стандартные индикаторы, значения которых потом будут использоваться в круговых индикаторах:

int InpInd_Handle,InpInd_Handle1; double adx[],rsi[]; int OnInit () { InpInd_Handle= iADX ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 ); InpInd_Handle1= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 , PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (adx, true ); ArraySetAsSeries (rsi, true );

Определим некоторые свойства круговых индикаторов с целью демонстрации и создадим их:

ind1.Radius( 60 ); ind1.Label( "ADX" ); ind1.Color( clrWhiteSmoke ); ind1.LabelColor( clrBlueViolet ); ind1.Create( "adx" , 100 , 100 ); ind2.Radius( 55 ); ind2.BorderSize( 8 ); ind2.FontSize( 22 ); ind2.LabelColor( clrCrimson ); ind2.BorderColor( clrFireBrick ); ind2.Label( "RSI" ); ind2.Create( "rsi" , 250 , 100 );

В расчетной части индикатора остается только подставить текущие численные значения стандартных индикаторов в созданные:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 , 0 , 2 ,adx)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,rsi)<= 0 ) return ( 0 ); ind1.NewValue(adx[ 0 ]); ind2.NewValue(rsi[ 0 ]); return (rates_total); }

Для корректной работы остается прописать методы удаления графических ресурсов в деинициализации, чтобы при удалении индикатора графические объекты корректно удалились вместе с ним.

void OnDeinit ( const int reason) { ind1.Delete(); ind2.Delete(); ChartRedraw (); }

Результат работы представлен на рис.2. Как видно, индикаторы заметно отличаются друг от друга по многим параметрам.

Рис.2. Пример работы круговых индикаторов.

Класс кругового индикатора с дуговой индикацией CCircleArc

Мы рассмотрели класс, который является самой простой формой реализации кругового индикатора. Немного усложним задачу и создадим класс, у которого будет дополнительный графический элемент отображения, помимо численного: это дуга. Структура базовых элементов индикатора с дуговой индикацией представлена на рис.3.





Рис.3 Базовая структура кругового индикатора с дуговой индикацией.

Как видно на рисунке, этот тип отличается добавлением элемента Дуговой индикатор. Для реализации дуговой индикации прекрасно подходит метод, который рисует закрашенный сектор эллипса и называется Pie(). Из всех представленных перегрузок этого метода я решил использовать следующий:

void Pie( int x, int y, int rx, int ry, int fi3, int fi4, const uint clr, const uint fill_clr );

Здесь значение fi3, задающее первую границу дуги, будет служить началом нашей дуговой шкалы, а значение fi4 будет динамически изменяться в зависимости от числового значения, передаваемого в наш индикатор. Создадим в папке Indicators файл CircleArc.mqh и сразу же в файле CustomGUI.mqh добавим следующую строчку:

#include "Indicators\CircleArc.mqh"

Тем самым добавляем будущий класс к общему списку включений всех индикаторов. Определимся с набором общих свойств и методов. По сути они не отличаются от методов предыдущего класса, но стоит остановиться на перечислении ENUM_ORIENTATION. Оно имеет два значения — VERTICAL и HORIZONTAL — и определяет положение первой границы дуги дуговой шкалы. При вертикальном значении дуга начинается с 90 градусов, а при горизонтальном — с нуля. Индикация отсчитывается против часовой стрелки.

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleArc : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_arc_color; color m_area_color; color m_label_color; color m_value_color; uchar m_transparency; int m_radius; int m_scale_width; int m_label_font_size; int m_value_font_size; string m_label_value; ENUM_ORIENTATION m_orientation; public : CCircleArc( void ); ~CCircleArc( void ); color BgColor( void ) { return (m_bg_color); } void BgColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } color ArcColor( void ) { return (m_arc_color); } void ArcColor( const color clr) { m_arc_color=clr; } color AreaColor( void ) { return (m_area_color); } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } color LabelColor( void ) { return (m_label_color); } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } color ValueColor( void ) { return (m_value_color); } void ValueColor( const color clr) { m_value_color=clr; } uchar Alpha( void ) { return (m_transparency); } void Alpha( const uchar trn) { m_transparency=trn; } int Radius( void ) { return (m_radius); } void Radius( const int r) { m_radius=r; } int Width( void ) { return (m_scale_width); } void Width( const int w) { m_scale_width=w; } int LabelSize( void ) { return (m_label_font_size); } void LabelSize( const int sz) { m_label_font_size=sz; } int ValueSize( void ) { return (m_value_font_size); } void ValueSize( const int sz) { m_value_font_size=sz; } string LabelValue( void ) { return (m_label_value); } void LabelValue( const string str) { m_label_value=str; } void Orientation( const ENUM_ORIENTATION orietation) { m_orientation=orietation; } ENUM_ORIENTATION Orientation( void ) { return (m_orientation); } void Create( string name, int x, int y); void Delete( void ); void NewValue( double value, double maxvalue, int digits); };

Более подробно остановимся на методах, реализация которых не представлена: Create() и NewValue(). Помним, что при создании объектов они накладываются друг на друга слоями, поэтому порядок создания их будет следующим:

Фон дугового индикатора. В виде закрашенного круга. Дуговой индикатор. В виде закрашенного сектора эллипса. Фон отображения текстовой информации. В виде закрашенного круга. Численное значение индикатора и его описание.

Ниже в установленном порядке представлена реализация: void CCircleArc::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; double a,b; a=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b+= 90 * M_PI / 180 ; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); //--- m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency), ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } Здесь стоит обратить внимание на то, что задавая начальные значения первой и второй границы дуги, (то есть начало индикатора и его текущее значение) мы учитываем его начальную ориентацию и то, что углы для метода Pie() должны задаваться в радианах. В качестве примера, по умолчанию текущее значение, соответствующее переменной b установлено в 90, при этом оно переводится в радианы, иначе отображение будет некорректно. По этим же принципам реализуется метод NewValue(): void CCircleArc::NewValue( double value, double maxvalue, int digits= 2 ) { int r=m_radius; double a,b,result; value=(value>maxvalue)?maxvalue:value; value=(value< 0 )? 0 :value; a=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; b=(m_orientation==VERTICAL)? M_PI_2 : 0 ; result=value*( 360.0 /maxvalue); b+=result* M_PI / 180 ; if (b>= 2 * M_PI ) b= 2 * M_PI - 0.02 ; m_canvas.FillCircle(r,r,r, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency), ColorToARGB (m_arc_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,r-m_scale_width, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_label_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); } После проверки и установки начальных положений происходит пересчет угла в радианах второй границы дуги, а затем все элементы индикатора перерисовываются с новыми значениями. В качестве примера использования данного индикатора был реализован простой индикатор спреда, который при пороговом значении изменяет цвет дуговой шкалы индикации. #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> input double maxspr= 12 ; input int stepval= 8 ; input color stepcolor= clrCrimson ; CCircleArc arc; double spr; int OnInit () { arc.Orientation(HORIZONTAL); arc.LabelValue( "Spread" ); arc.Create( "spread_ind" , 100 , 100 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { spr= double ( SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )); if (spr>=stepval) arc.ArcColor(stepcolor); else arc.ArcColor( clrForestGreen ); arc.NewValue(spr,maxspr, 0 ); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { arc.Delete(); ChartRedraw (); } Как видно из листинга, реализация с помощью класса CCircleArc достаточно проста в создании и настройке. Стоит заметить: изменять и настраивать какие-либо свойства нужно строго перед созданием индикатора(метод Create()), либо перед использованием метода NewValue(), так как именно в них происходит перерисовка элементов индикатора, а соответственно, и применение измененных свойств. На рис.4 показан пример работы индикатора спреда. Рис.4. Пример работы кругового индикатора с дуговой индикацией.

Класс кругового индикатора с дуговой секционной индикацией CCircleSection

В отличие от простой дуговой индикации, секционная визуально выглядит, как будто бы на нее были нанесены метки, разделяющие равные промежутки значений. При построении макета индикатора этого типа было решено сделать десять секций, при этом будет добавлен новый элемент: внутренняя рамка. Базовая структура с дуговой секционной индикацией представлена на рис.5.





Рис.5 Базовая структура кругового индикатора с дуговой секционной индикацией.

Метод отображения дуговой индикации с секциями в корне отличается от предыдущего класса. Разница в том, что в предыдущем классе был единоразово использован метод Pie() библиотеки CCanvas, в котором при изменении значения менялось значение и положение второй дуги сектора эллипса. Здесь же этот метод применяется десять раз, и положения их статичны. То есть, проще говоря, в данном индикаторе присутствуют 10 закрашенных секторов эллипса, расположенных по кругу друг за другом. Визуальной индикацией будет служить изменение цвета определенных секций.

Создадим в папке Indicators файл CircleSection.mqh, и сразу же, как и все предыдущие, подключим его в файле CustomUI.mqh. Теперь его список будет выглядеть следующим образом:

#include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh"

Так как представление классов индикаторов идет в порядке усложнения их построения и функциональности, то я не буду приводить общие для них свойства и методы. Заострим внимание на тех, которые добавляют дополнительный функционал или имеют иную реализацию. Поэтому в текущем классе большая часть методов идентична предыдущему, но добавлены следующие:

#include "..\CanvasBase.mqh" class CCircleSection : public CCanvasBase { private : color m_scale_color_on; color m_scale_color_off; public : void ScaleColorOn( const color clr) { m_scale_color_on=clr; } void ScaleColorOff( const color clr) { m_scale_color_off=clr; } void Create( string name, int x, int y); void NewValue( double value, double maxvalue, int digits); };

Методы Create() и NewValue() оставлены по причине отличия их реализации в сравнении с предыдущими. Как видно из листинга ниже, после коррекции положения относительно радиуса идет блок создания десяти секций с помощью цикла. При этом учитывается начало отсчета: горизонтальное — с нуля градусов, вертикальное — с 90.

void CCircleSection::Create( string name, int x, int y) { int r=m_radius; double a,b; x=(x<r)?r:x; y=(y<r)?r:y; Name(name); X(x); Y(y); XSize( 2 *r+ 1 ); YSize( 2 *r+ 1 ); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { if (m_orientation==HORIZONTAL) { a= 36 *i* M_PI / 180 ; b= 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } else { a= M_PI_2 + 36 *i* M_PI / 180 ; b= M_PI_2 + 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency), ColorToARGB (m_scale_color_off,m_transparency)); } m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width-m_border_size, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, "0" , ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Как мы уже говорили, помимо изменения численного значения, визуальная индикация представлена в виде изменения цвета секций. При этом изменение должно быть последовательным и отталкиваться от текущего и максимально указанного значения. Так, например, при численном значении 20 и максимальном 100 цвет поменяют две секции, но при максимальном равном 200 лишь одна. Рассмотрим более подробно, как это сделано в методе NewValue():

void CCircleSection::NewValue( double value, double maxvalue= 100 , int digits= 2 ) { int r=m_radius; double a,b; color clr; for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { if (m_orientation==HORIZONTAL) { a= 36 *i* M_PI / 180 ; b= 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } else { a= M_PI_2 + 36 *i* M_PI / 180 ; b= M_PI_2 + 36 *(i+ 1 )* M_PI / 180 ; if (a> 2 * M_PI ) a-= 2 * M_PI ; if (b> 2 * M_PI ) b-= 2 * M_PI ; } clr=(maxvalue/ 10 *(i+ 1 )<=value)?m_scale_color_on:m_scale_color_off; m_canvas.Pie(r,r,XSize()/ 2 ,YSize()/ 2 ,a,b, ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency), ColorToARGB (clr,m_transparency)); } m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width, ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(r,r,XSize()/ 2 -m_scale_width-m_border_size, ColorToARGB (m_area_color,m_transparency)); m_canvas.FontSizeSet(m_label_font_size); m_canvas. TextOut (r,r+m_value_font_size,m_label_value, ColorToARGB (m_label_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.FontSizeSet(m_value_font_size); m_canvas. TextOut (r,r, DoubleToString (value,digits), ColorToARGB (m_value_color,m_transparency), TA_CENTER | TA_VCENTER ); m_canvas.Update(); }

Как видно из листинга выше, в реализации это выглядит достаточно просто. Проверяется текущее значение относительно максимального. Если оно больше или равно максимальному значению, деленному на количество секций и умноженному на текущую итерацию цикла, то цвет секции меняется с неактивного на активный.

В качестве примера использования этого класса я реализовал индикатор просадки, который отображает соотношение эквити к текущему балансу на счете. Таким образом можно визуально контролировать просадку на счете, а не высчитывать ее по цифрам в терминале. Листинг реализации такого индикатора представлен ниже.

#property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CCircleSection ind; int OnInit () { ind.Radius( 70 ); ind.LabelValue( "Drawdown" ); ind.Create( "drawdown" , 150 , 150 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ind.NewValue( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); }

Не забываем также в деинициализации использовать метод Delete() для корректного удаления индикатора с графика.





Класс линейного графика CLineGraph

Для создания линейного графика посредством пользовательской графики, нужно сперва определиться с элементами самого графика, а именно:

Задний фон графика . У него будет два свойства: это размер, который будет также размером самого объекта, и цвет.

. У него будет два свойства: это размер, который будет также размером самого объекта, и цвет. Рамка графика. Имеет только свойство цвет. Состоит из двух закрашенных прямоугольников, при этом координаты последнего (который также выполняет роль фона графика) смещены на единицу, что дает эффект рамки.

Имеет только свойство цвет. Состоит из двух закрашенных прямоугольников, при этом координаты последнего (который также выполняет роль фона графика) смещены на единицу, что дает эффект рамки. Фон графика . Имеет только свойство цвет.

. Имеет только свойство цвет. Оси графика . Имеет только свойство цвет. Реализовано тем же самым способом, что и рамка графика — наложением двух прямоугольников, где верхний имеет смещение по координатам на единицу.

. Имеет только свойство цвет. Реализовано тем же самым способом, что и рамка графика — наложением двух прямоугольников, где верхний имеет смещение по координатам на единицу. Деление оси . Имеет только свойство цвет. Набор из линий, реализованный с помощью методов LineHorizontal() для оси Y и LineVertical() для оси Х.

. Имеет только свойство цвет. Набор из линий, реализованный с помощью методов для оси Y и для оси Х. Значение оси . Имеет свойство цвет и размер шрифта. Набор из текстовых объектов с помощью метода TextOut() .

. Имеет свойство цвет и размер шрифта. Набор из текстовых объектов с помощью метода . Сетка . Имеет только свойство цвет. Для реализации сетки был выбран метод LineAA() т.к. в нем можно установить стиль линии.

. Имеет только свойство цвет. Для реализации сетки был выбран метод т.к. в нем можно установить стиль линии. График. Имеет только свойство цвет. Состоит из элементов линия и закрашенный круг — метод FillCircle().

В описании элементов указаны только настраиваемые свойства. На рис.6 представлена структура элементов графика.

Рис.6. Базовая структура линейного графика. Для начала создадим в папке Indicators файл LineGraph.mqh и подключим его в файле CustomGUI.mqh: #include "Indicators\CircleSimple.mqh" #include "Indicators\CircleArc.mqh" #include "Indicators\CircleSection.mqh" #include "Indicators\LineGraph.mqh" Далее в файле LineGraph.mqh создадим класс CLineGraph и сделаем, как и в предыдущих, базовым для него CCanvasBase. Определим все свойства и методы, описанные выше в базовой структуре линейного графика. #include "..\CanvasBase.mqh" class CLineGraph : public CCanvasBase { private : color m_bg_color; color m_bg_graph_color; color m_border_color; color m_axis_color; color m_grid_color; color m_scale_color; color m_graph_color; int m_x_size; int m_y_size; int m_gap; int m_font_size; int m_x[]; double m_y_min; double m_y_max; int m_num_grid; uchar m_transparency; public : CLineGraph( void ); ~CLineGraph( void ); color BgColor( void ) { return (m_bg_color); } void BgColor( const color clr) { m_bg_color=clr; } color BgGraphColor( void ) { return (m_bg_graph_color); } void BgGraphColor( const color clr) { m_bg_graph_color=clr; } color BorderColor( void ) { return (m_border_color); } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } color AxisColor( void ) { return (m_axis_color); } void AxisColor( const color clr) { m_axis_color=clr; } color GridColor( void ) { return (m_grid_color); } void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } color ScaleColor( void ) { return (m_scale_color); } void ScaleColor( const color clr) { m_scale_color=clr; } color GraphColor( void ) { return (m_graph_color); } void GraphColor( const color clr) { m_graph_color=clr; } int XGraphSize( void ) { return (m_x_size); } void XGraphSize( const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YGraphSize( void ) { return (m_y_size); } void YGraphSize( const int y_size) { m_y_size=y_size; } int FontSize( void ) { return (m_font_size); } void FontSize( const int fontzise) { m_font_size=fontzise; } int Gap( void ) { return (m_gap); } void Gap( const int g) { m_gap=g; } double YMin( void ) { return (m_y_min); } void YMin( const double ymin) { m_y_min=ymin; } double YMax( void ) { return (m_y_max); } void YMax( const double ymax) { m_y_max=ymax; } int NumGrid( void ) { return (m_num_grid); } void NumGrid( const int num) { m_num_grid=num; } void Create( string name, int x, int y); void Delete( void ); void SetArrayValue( double &data[]); private : void VerticalScale( double min, double max, int num_grid); void HorizontalScale( int num_grid); }; Остановимся более подробно на реализации методов, не указанных в листинге выше. В методе Create() создается графический ресурс, устанавливается на график инструмента. Здесь же используются два приватных метода для настройки вертикальной и горизонтальной шкалы: либо исходя из инициализированных настроек в конструкторе класса, либо с помощью методов класса перед созданием. void CLineGraph::Create( string name, int x, int y) { x=(x<m_x_size/ 2 )?m_x_size/ 2 :x; y=(y<m_y_size/ 2 )?m_y_size/ 2 :y; Name(name); X(x); Y(y); XSize(m_x_size); YSize(m_y_size); if (!CreateCanvas()) Print ( "Error. Can not create Canvas." ); m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( 5 ); m_canvas.Update(); } Для отображения какого-либо линейного графика за основу оптимально брать массив данных, т.к. в MetaTrader часто используются массивы для копирования значений из буферов индикаторов. Поэтому при реализации метода SetArrayValue() отображения графиков берется за основу массив данных (является аргументом метода), где по оси Х откладываются значения, соответствующие размеру массива, а по оси Y — значения. void CLineGraph::SetArrayValue( double &data[]) { int y0,y1; m_canvas.FillRectangle( 0 , 0 ,XSize(),YSize(), ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle( 1 , 1 ,XSize()- 2 ,YSize()- 2 , ColorToARGB (m_bg_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap- 1 ,m_gap- 1 ,XSize()-m_gap+ 1 ,YSize()-m_gap+ 1 , ColorToARGB (m_border_color,m_transparency)); m_canvas.FillRectangle(m_gap,m_gap,XSize()-m_gap,YSize()-m_gap, ColorToARGB (m_bg_graph_color,m_transparency)); if (data[ ArrayMaximum (data)]>m_y_max) m_y_max=data[ ArrayMaximum (data)]; VerticalScale(m_y_min,m_y_max,m_num_grid); HorizontalScale( ArraySize (data)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (data)- 1 ;i++) { y0= int ((YSize()- 2 *m_gap)*( 1 -data[i]/m_y_max)); y0= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i]); y0=(y0<m_gap)?m_gap:y0; y1= int ((YSize()-m_gap)-(YSize()- 2 *m_gap)/m_y_max*data[i+ 1 ]); y1=(y1<m_gap)?m_gap:y1; m_canvas.LineAA(m_x[i+ 1 ],y0,m_x[i+ 2 ],y1, ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency), STYLE_SOLID ); m_canvas.FillCircle(m_x[i+ 1 ],y0, 2 , ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency)); m_canvas.FillCircle(m_x[i+ 2 ],y1, 2 , ColorToARGB (m_graph_color,m_transparency)); } m_canvas.Update(); } В качестве примера использования данного класса было решено построить график по значениям выбранного осциллятора и сравнить его с оригинальным отображением. Для этого был взят обычный RSI. Реализацию построения по его значениям из буфера с помощью класса ClineGraph можно увидеть в листинге ниже. #property copyright "Copyright 2017, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" #property indicator_plots 0 #property indicator_chart_window #include <CustomGUI\CustomGUI.mqh> CLineGraph ind; int InpInd_Handle; double rsi[]; int OnInit () { InpInd_Handle= iRSI ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 10 , PRICE_CLOSE ); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to get indicator handle" ); return ( INIT_FAILED ); } ind.NumGrid( 10 ); ind.YMax( 100 ); ind.Create( "rsi" , 350 , 250 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 , 0 , 10 ,rsi)<= 0 ) return ( 0 ); ind.SetArrayValue(rsi); return (rates_total); } void OnDeinit ( const int reason) { ind.Delete(); ChartRedraw (); } Теперь установим оригинальный индикатор с теми же параметрами и сравним полученные результаты на рис.7: Рис.7. Сравнение реализации построения со помощью класса CLineGraph и оригинального RSI.

Обратите внимание на то, что массив, в который записываются данные посредством метода CopyBuffer, должен иметь исходный вид. То есть менять индексацию, как в таймсериях, не требуется.



