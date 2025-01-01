Operador Ternário ?

A forma geral do operador ternário é a seguinte:

expressão1 ? expressão2 : expressão3

Para o primeiro operando - "expressão1" - qualquer expressão que resulte em um valor do tipo bool pode ser usado. Se o resultado é true, então o operador definido pelo segundo operando, isto é, "expressão2", é executado.

Se o primeiro operando é false, o terceiro operando - "expressão3" é executado. Os segundo e terceiro operandos, isto é, "expressão2" e "expressão3" devem retornar valores de algum tipo e não devem ser do tipo void. O resultado da execução do operador condicional é o resultado de expressão2 ou o resultado de expressão3, dependendo do resultado de expressão1.

//--- diferença normalizada entre preços de abertura e fechamento para intervalo de um dia

double true_range = (High==Low)?0:(Close-Open)/(High-Low);

Esta entrada é equivalente ao seguinte:

double true_range;

if(High==Low)true_range=0; // se o Máximo e o Mínimo são iguais

else true_range=(Close-Open)/(High-Low); // se a faixa não é nula

Restrições ao Uso do Operador #

Baseado no valor da "expressão1", o operador deve retornar um dentre dois valores - ou "expressão2" ou "expressão3". Existem várias limitações nessas expressões:

Restrições ao tipos user-defined (classes ou estruturas definidas pelo usuário):

Os tipos devem ser idênticos ou um deve ser derivado do outro. Se os tipo não forem idênticos (herança), então a filha é implicitamente convertida para o pai, isto é, o operador será do tipo paterno. Não confunda objetos com ponteiros - ambas as expressão ou são objetos ou são ponteiros NULL pode ser usado para ponteiro.

Observação

Cuidado ao usar o operador condicional como um argumento de uma função de sobrecarga, porque o tipo do resultado de um operador condicional é definido na durante a compilação do programa. E este tipo é definido como a maior dos tipos "expression2" e "expression3".

Exemplo:

void func(double d) { Print("double argumento: ",d); }

void func(string s) { Print("string argumento: ",s); }



bool Expression1=true;

double Expression2=M_PI;

string Expression3="3.1415926";



void OnStart()

{

func(Expression2);

func(Expression3);



func(Expression1?Expression2:Expression3); // aviso sobre conversão implícita para string

func(!Expression1?Expression2:Expression3); // aviso sobre conversão implícita para string

}



// Resultado:

// double argumento: 3.141592653589793

// string argumento: 3.1415926

// string argumento: 3.141592653589793

// string argumento: 3.1415926

Também Veja

Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos