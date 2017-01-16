Grafische Interfaces X: Text Edit Box, Bild Slider und einfache Controls (build 5)

Inhalt

Einleitung

Damit sie diese Bibliothek besser verstehen können, lesen Sie bitte den ersten Artikel: Grafische Interfaces I: Vorbereiten der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1). Am Ende von jedem Kapitel, finden Sie eine vollständige Liste mit Links zu diesem Artikel. Zudem finden Sie dort eine Möglichkeit das Projekt, entsprechend dem aktuellen Entwicklungsstand, herunterzuladen. Die Dateien müssen in den gleichen Verzeichnissen untergebracht werden, so, wie Sie auch in dem Archiv abgelegt sind.

Dieser Artikel beschreibt neue Controls: Text Edit Box, Bild Slider, Sowie zusätzliche einfache Controls: Text Label und Bild, welche in vielen Fällen hilfreich sein können. Die Bibliothek wächst weiter, und neben der Einführung der neuen Steuerelemente, werden auch die zuvor erstellten verbessert. Da diese Bibliothek bereits von einer größeren Anzahl von Anwendern verwendet wird, haben wir auch schon verschiedene Kommentare und Vorschläge erhalten. Viele dieser Vorschläge wurden in der neuen Version der Bibliothek implementiert. Zusätzlich wurden verschiedene Algorithmen optimiert. Dieses hat die CPU-Auslastung weiter verringert. Weitere Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.





Das Text Edit Box Control

Die hier entwickelte Bibliothek enthält bereits ein Edit Box Control (die CSpinEdit Klasse), aber diese wurde nur für numerische Eingaben entwickelt. Jetzt wird die Bibliothek um ein weiteres Control erweitert, welches es auch erlaubt, jede Art von Text einzugeben. Das Text Edit Box Control wird in verschiedensten Situationen benötigt. Zum Beispiel könnte man hier einen Suchstring für Dateien im Terminal eingeben "sandbox". Eine weitere Möglichkeit wäre, es dem Anwender zu ermöglichen eine Reihe von Symbolen zum Handeln einzugeben. Kurz gesagt, hier kann jeder benötigte Text eingegeben werden.

Lassen Sie uns nun alle Elemente des Text Edit box control auflisten:

Hintergrund Icon Beschreibung: Edit box





Abbildung 1. Komponenten des Text Edit box Controls.

Lassen Sie uns die Klasse dieses Controls näher anschauen.





Klasse für die Erzeugung des Text Edit Box Controls

Erzeugen Sie die TextEdit.mqh Datei mit der CTextEdit Klasse mit allen Standardmethoden, die wir auch für alle anderen Kontos benötigen und beziehen Sie diese in der ( WndContainer.mqh Datei mit ein). Nachfolgend sehen Sie die Eigenschaften des Controls für die benutzerdefinierten Einstellungen:

Die Farbe des Control-Hintergrundes

Control Icons für den aktiven und den gesperrten Status

Abstände für das Icon entlang der beiden Achsen (x, y)

Beschreibender Text für das Control

Abstände für das textlabel entlang der zwei Achsen (x, y)

Farben des Textes für die unterschiedlichen Zustände des controls

Die Größe der Editbox

Abstände für die Editbox entlang der zwei Achsen (x, y)

Farben für die Editbox und den Text der Editbox in unterschiedlichen Zuständen

Ausrichtung des Textes in der Editbox (left/right/center)

Anzeigemodus des Text-Auswahl-Cursors

Modus für das Zurücksetzen des Wertes in der Editbox







class CTextEdit : public CElement

{

private :



color m_area_color;



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;



int m_icon_x_gap;

int m_icon_y_gap;



string m_label_text;



int m_label_x_gap;

int m_label_y_gap;



color m_label_color;

color m_label_color_hover;

color m_label_color_locked;

color m_label_color_array[];



string m_edit_value;



int m_edit_x_size;

int m_edit_y_size;



int m_edit_x_gap;

int m_edit_y_gap;



color m_edit_color;

color m_edit_color_locked;

color m_edit_text_color;

color m_edit_text_color_locked;

color m_edit_text_color_highlight;



color m_edit_border_color;

color m_edit_border_color_hover;

color m_edit_border_color_locked;

color m_edit_border_color_array[];



bool m_reset_mode;



bool m_show_text_pointer_mode;



ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode;



public :



void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; }

void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; }



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }

void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; }

void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; }



void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; }

void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; }

void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; }



void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; }

void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; }



void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; }

void EditYGap( const int y_gap) { m_edit_y_gap=y_gap; }



void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; }

void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; }



void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; }

void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; }

void EditTextColorHighlight( const color clr) { m_edit_text_color_highlight=clr; }



void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; }

void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; }

void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; }



bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); }

void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; }

void ShowTextPointerMode( const bool mode) { m_show_text_pointer_mode=mode; }



void AlignMode( ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; }



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

};



Anzeigemodus für den Textauswahl Pointer bedeutet, dass der Mauszeiger durch ein zusätzliches Symbol ergänzt werden soll, wenn er sich über dem Bearbeitungsfeld befindet und somit darauf hinweist, dass ein Text eingegeben werden kann. Damit dieses funktioniert, benötigen wir einen weiteren Bezeichner (MP_TEXT_SELECT) , der der ENUM_MOUSE_POINTER Enumeration hinzugefügt werden muss.







enum ENUM_MOUSE_POINTER

{

MP_CUSTOM = 0 ,

MP_X_RESIZE = 1 ,

MP_Y_RESIZE = 2 ,

MP_XY1_RESIZE = 3 ,

MP_XY2_RESIZE = 4 ,

MP_X_SCROLL = 5 ,

MP_Y_SCROLL = 6 ,

MP_TEXT_SELECT = 7

};



Die entsprechenden Ergänzungen wurden ebenfalls in der Klasse CPointer durchgeführt. (Sehen Sie sich dazu den nachfolgenden Programmcode an). Das entsprechende Bild für den Cursor bei einer Textauswahl, finden Sie am Ende dieses Artikels.











#include "Element.mqh"



...

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp"









void CPointer::SetPointerBmp( void )

{

switch (m_type)

{

case MP_X_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs.bmp" ;

break ;

case MP_Y_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY1_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY2_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs.bmp" ;

break ;

case MP_X_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_Y_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_TEXT_SELECT :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

break ;

}



if (m_file_on== "" || m_file_off== "" )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Both icons must be set for the cursor!" );

}



Für die Erzeugung des Text Edit box Controls, Benötigen wir fünf private und eine public Methoden:

class CTextEdit : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_icon;

CLabel m_label;

CEdit m_edit;

CPointer m_text_select;



public :



bool CreateTextEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateIcon( void );

bool CreateLabel( void );

bool CreateEdit( void );

bool CreateTextSelectPointer( void );

};



Der Rest der CTextEdit beinhalten nichts, was dir nicht schon in den vorherigen Artikel dieser Serie besprochen haben. Daher können Sie diese Fähigkeiten selbst untersuchen.. Die aktuelle Version der Text Edit box hat eine Begrenzung auf 63 Zeichen.



Das Bild Slider Control

Der Bild-Slider gehört zu den informierenden Controls des grafischen Interfaces. Es ist sinnvoll, eine Kurzanleitung zu schaffen, wo Illustrationen für bestimmte Situationen bei Kurs-Charts oder kurze Erklärungen über den Zweck des Steuerelementes der grafischen Oberfläche in der benutzten MQL Applikation zeigen.

Lassen Sie uns alle Komponenten des Bild-Slider-Controls aufzählen:

Hintergrund Slider Pfeil-Buttons Gruppe von Radio buttons Gruppe von Bildern in Verbindung mit der Gruppe von Radio buttons





Abbildung 2. Komponenten des Bild-Slider-Controls.

Klasse für die Erzeugung des Bild Slider Controls

Erzeugen Sie die PicturesSlider.mqh Datei mit den Standardmethoden, wie sie auch in den anderen Klassen vorhanden sind, und beziehen Sie sie in der WndContainer.mqh Datei mit ein. Nachfolgend sehen Sie die Eigenschaften des Controls, die von dem Benutzer verändert werden können.

Die Farbe des Control-Hintergrundes

Rahmenfarbe des Hintergrundes

Abstand für das Bild entlang der y-Achse

Abstand für die Slider-Pfeil-Buttons entlang der zwei Achsen

Abstände für die Radiobuttons entlang der zwei Achsen (x, y)

Abstände zwischen den Radiobuttons







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



color m_area_color;

color m_area_border_color;



int m_pictures_y_gap;



int m_arrows_x_gap;

int m_arrows_y_gap;



int m_radio_buttons_x_gap;

int m_radio_buttons_y_gap;

int m_radio_buttons_x_offset;



public :



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; }



void ArrowsXGap( const int x_gap) { m_arrows_x_gap=x_gap; }

void ArrowsYGap( const int y_gap) { m_arrows_y_gap=y_gap; }



void PictureYGap( const int y_gap) { m_pictures_y_gap=y_gap; }



void RadioButtonsXGap( const int x_gap) { m_radio_buttons_x_gap=x_gap; }

void RadioButtonsYGap( const int y_gap) { m_radio_buttons_y_gap=y_gap; }

void RadioButtonsXOffset( const int x_offset) { m_radio_buttons_x_offset=x_offset; }

};

To create the Picture Slider control, five private and one public methods will be needed:

class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_pictures[];

CRadioButtons m_radio_buttons;

CIconButton m_left_arrow;

CIconButton m_right_arrow;



public :



bool CreatePicturesSlider( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreatePictures( void );

bool CreateRadioButtons( void );

bool CreateLeftArrow( void );

bool CreateRightArrow( void );

};

Die Breite des Controls wird automatisch berechnet, basierend auf den benutzerdefinierten Angaben. Zu den Parametern gehören die Abstände der Gruppe der Radiobuttons von der linken Ecke des Controls, unter Berücksichtigung der Koordinate für den rechten Pfeilbutton des Bild Sliders. Die Höhe des Controls hängt von der Größe des Bildes ab Es wird angenommen, dass alle Bilder die gleiche Größe haben, daher werden die Berechnung über die Größe des ersten Bildes durchgeführt.

Bevor die Hauptmethode für die Erzeugung des controls aufgerufen werden kann, müssen die Bilder den Array unter Verwendung der CPicturesSlider::AddPicture() Methode hinzugefügt werden. Wenn kein Pfad angegeben worden ist, dann wird derdefault Pfad verwendet.











...



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



string m_file_path[];



string m_default_path;



public :



void AddPicture( const string file_path= "" );

};







CPicturesSlider::CPicturesSlider( void ) : m_default_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" ),

m_area_color( clrNONE ),

m_area_border_color( clrNONE ),

m_arrows_x_gap( 2 ),

m_arrows_y_gap( 2 ),

m_radio_button_width( 12 ),

m_radio_buttons_x_gap( 25 ),

m_radio_buttons_y_gap( 1 ),

m_radio_buttons_x_offset( 20 ),

m_pictures_y_gap( 25 )

{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicturesSlider::AddPicture( const string file_path= "" )

{



int array_size=:: ArraySize (m_pictures);

int new_size=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_pictures,new_size);

:: ArrayResize (m_file_path,new_size);



m_file_path[array_size]=(file_path== "" )? m_default_path : file_path;

}

Um ein Bild aus der Gruppe darstellen zu können, verwenden Sie die CPicturesSlider::SelectPicture() Methode. Diese Methode wird in dem Eventhandler der CPicturesSlider Klasse aufgerufen, wenn Sie einen Pfeil-button oder Radiobutton drücken.

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :



void SelectPicture( const uint index);

};







void CPicturesSlider::SelectPicture( const uint index)

{



uint pictures_total=PicturesTotal();



if (pictures_total< 1 )

{

:: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, "

"if a group contains at least one picture! Use the CPicturesSlider::AddPicture() method" );

return ;

}



uint correct_index=(index>=pictures_total)? pictures_total- 1 : index;



m_radio_buttons.SelectRadioButton(correct_index);



for ( uint i= 0 ; i<pictures_total; i++)

{

if (i==correct_index)

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS );

else

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );

}

}

Wenn ein Pfeil-Button gedrückt wird, dann ruft der Eventhandler des Controls die CPicturesSlider::OnClickLeftArrow() und CPicturesSlider::OnClickRightArrow() Methoden auf. Der nachfolgende Programmcode zeigt die Methode für die linke Maustaste. Falls gewünscht, können die Events über Klicks auf den Slider button in der benutzerdefinierten Klasse der MQL Anwendung nachverfolgt werden.

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :

private :



bool OnClickLeftArrow( const string clicked_object);



bool OnClickRightArrow( const string clicked_object);

};







bool CPicturesSlider::OnClickLeftArrow( const string clicked_object)

{



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_icon_button_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



int index=CElement::IndexFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



if (index!= 0 )

return ( false );



int selected_radio_button=m_radio_buttons.SelectedButtonIndex();



SelectPicture(--selected_radio_button);



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

Der nachfolgende Programmcode zeigt eine verkürzte Fassung von dem Eventhandler des Bild-Sliders Es ist offensichtlich, dass die Ereignisse eines Clicks auf die radio buttons des Sliders hier ebenfalls erfasst werden. Über die Bezeichner kann man ganz einfach verstehen, dass ein Radiobutton in einer lokalen Gruppe geklickt wurde, da dieser gleich dem Bezeichner des Bild-Sliders ist.







void CPicturesSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



...



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL)

{



if (lparam==CElement::Id())

SelectPicture(m_radio_buttons.SelectedButtonIndex());



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickLeftArrow(sparam))

return ;

if (OnClickRightArrow(sparam))

return ;



return ;

}

}

Das Text Label und Bild Control

Als Zugabe besitzt die Bibliothek nun zwei neue CTextLabel und CPicture Klassen für die Erzeugung von einfachen Text-Labels und Bild-Controls. Sie können als einzelne separate Objekte verwendet werden, ohne Bindung zu irgendeinem anderen Control. Deren Inhalt ist sehr einfach. In der CPicture Klasse können die Anwender nur eine Eigenschaft ändern - Den Pfad zu dem Bild. Die CPicture::Path() Methode wurde für diesen Fall implementiert. Wenn kein Pfad angegeben wurde, wird das Standardbild verwendet. Das Bild kannst zu jeder Zeit programmtechnisch verändert werden, auch nach der Erzeugung des grafischen Interfaces der MQL Anwendung











#include "Element.mqh"

#include "Window.mqh"



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicture : public CElement

{

private :



string m_path;



public :



string Path( void ) const { return (m_path); }

void Path( const string path);

};







CPicture::CPicture( void ) : m_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" )



{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicture::Path( const string path)

{

m_path=path;

m_picture.BmpFileOn( "::" +path);

m_picture.BmpFileOff( "::" +path);

}

Wie auch bei dem Text Label Control, ist hier alles sehr einfach und nur vier Eigenschaften können von dem User definiert werden:

Text des Labels

Die Textfarbe

Schrifttyp

Schriftgröße









class CTextLabel : public CElement

{

public :



string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }



void LabelColor( const color clr) { m_label.Color(clr); }

void LabelFont( const string font) { m_label.Font(font); }

void LabelFontSize( const int size) { m_label.FontSize(size); }

};

CFonts Klasse für das Arbeiten mit Schriften

Um die Schriftart-Auswahl zu erleichtern, wurde eine zusätzliche CFonts -Klasse implementiert. Sie enthält 187 Schriften. Dieses sind die Systemschriftarten des Terminals, die sie sicherlich schon bei den Einstellungen von verschiedenen grafischen Objekten gesehen haben.

Abbildung 3. Systemschriftarten des Terminals.

Die Datei mit den Schriftarten (Fonts.mqh) Finden Sie in dem folgenden Verzeichnis "MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Fonts.mqh". Diese wurde in der Objects.mqh Datei miteinbezogen, damit sie vollständigen Zugriff innerhalb der ganzen Bibliothek haben:











#include "Enums.mqh"

#include "Defines.mqh"

#include "..\Fonts.mqh"

#include "..\Canvas\Charts\LineChart.mqh"

#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Die CFonts beinhaltet nur zwei öffentliche Methoden für Abfrage der Größe des Arrays für die Schriften und die Abfrage des Names der Schrift über den Index. Das Array mit den Schriftarten wird in dem Klassenkonstruktor initialisiert.

















class CFonts

{

private :



string m_fonts[];



public :

CFonts( void );

~CFonts( void );



int FontsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_fonts)); }



string FontsByIndex( const uint index);



private :



void InitializeFontsArray( void );

};







CFonts::CFonts( void )

{



InitializeFontsArray();

}







CFonts::~CFonts( void )

{

:: ArrayFree (m_fonts);

}

Der Aufruf der CFonts::FontsByIndex()startet die Justage des Arrays um ein Überschreiten der Grenzen auszuschließen:







string CFonts::FontsByIndex( const uint index)

{



uint array_size=FontsTotal();



uint i=(index>=array_size)? array_size- 1 : index;



return (m_fonts[i]);

}

Eine Liste über weitere Updates der Bibliothek

1. Fehlerbehebung der nicht korrekten Anzeige der Tooltips in den Dialog Boxen. Jetzt wird auch der gedrückte Status eines Tooltip-Buttons in dem Hauptfenster zu allen Fenstern des grafischen Interfaces weitergeleitet Ein Klick auf diesen Button erzeugt eine Nachricht mit dem neuen ON_WINDOW_TOOLTIPS Event-Bezeichner (Schauen Sie dazu auch in die Defines.mqh Datei).











...

#define ON_WINDOW_TOOLTIPS ( 29 )

Entsprechend wurde die OnClickTooltipsButton() Methode zu der CWindow Klasse für die Verarbeitung von Tooltip Buttons hinzugefügt:







class CWindow : public CElement

{

private :



bool OnClickTooltipsButton( const string clicked_object);

};







void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickTooltipsButton(sparam))

return ;

}

}







bool CWindow::OnClickTooltipsButton( const string clicked_object)

{



if (m_window_type==W_DIALOG)

return ( false );



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_window_tooltip_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



m_tooltips_button_state=m_button_tooltip.State();



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_TOOLTIPS,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

Damit alles in dieser Bibliothek (CWndEvents class) funktioniert, muss die OnWindowTooltips() Methode für die Verarbeitung des Events mit dem ON_WINDOW_TOOLTIPS Bezeichner hinzugefügt werden:

class CWndEvents : public CWndContainer

{

private :



bool OnWindowTooltips( void );

};







void CWndEvents::ChartEventCustom( void )

{











if (OnWindowTooltips())

return ;















}







bool CWndEvents::OnWindowTooltips( void )

{



if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_TOOLTIPS)

return ( false );



if (m_lparam!=m_windows[ 0 ].Id())

return ( true );



int windows_total= WindowsTotal ();

for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++)

{

if (w> 0 )

m_windows[w].TooltipButtonState(m_windows[ 0 ].TooltipButtonState());

}



return ( true );

}

2. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Text der Beschreibung der folgenden Controls auch nach deren Erzeugung ändern zu können:





Abbildung 4. Liste der Controls, bei denen der Text auch nach deren Erzeugung verändert werden kann:

3. Ein Bild kann nun in allen Controls gesetzt werden, wo es notwendig sein könnte (Sehen Sie sich dazu die nachfolgende Tabelle an). Zusätzlich wurde noch die Möglichkeit geschaffen, das Icon auch nach der Erzeugung zu verändern:





Abbildung 5. Liste der Controls, bei dem die Möglichkeit besteht, das Icon auch nach der Erzeugung noch zu verändern:

Für das Ersetzen eines Icons in allen oben aufgeführten Controls, wurde die IconFileOn() und IconFileOff() Methode hinzugefügt.

4. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, programmtechnisch den Status aller Typen von Buttons und Tabs nach deren Erzeugung verändern zu können (gedrückt/losgelassen). Die nachfolgende Tabelle zeigt die Controls, bei denen dieses hinzugefügt wurde:





Abbildung 6. Liste der controls, bei denen die Möglichkeit besteht, deren Status nach der Erzeugung noch zu verändern. (gedrückt/losgelassen)

5. Der Algorithmus für das Hervorheben von Elementen, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet, wurde in den folgenden Controls optimiert:





Abbildung 7. Controls mit optimierten Algorithmus für das Hervorheben von Elementen.

Früher ging das Programm alle Elemente in der Liste der oben genannten Controls durch und hat geprüft, ob sich der Mauszeiger darüber befindet. Dann wurde das Element, welches sich unter dem Mauszeiger befand hervorgehoben und bei den anderen Elemente wurden die Standardfarbe gesetzt. Diese Methode Hat sehr viele Ressourcen beansprucht, daher gab es hier eine Notwendigkeit diese zu optimieren. Jetzt wird nicht mehr das gesamte Array der Elemente durchgegangen, sondern nur noch zwei Elemente erfahren eine Veränderung in der Farbe. Eine Suche über alle Elemente findet nur noch statt, wenn der Focus gewechselt hat.

Sehen Sie sich beispielhaft an, wie dieses in der CListView Klasse umgesetzt wurde. Für die Implementierung der oben genannten Dinge, wird das hinzufügen (1) der m_prev_item_index_focus Klassen variablen notwendig um den Index des Elementes abzuspeichern, der zuletzt den Fokus besaß, (2) die CListView::CheckItemFocus() Methode um den Fokus über dem Element zu prüfen und (3) Die Änderung des Algorithmus in der CListView::ChangeItemsColor() Methode







class CListView : public CElement

{

private :



int m_prev_item_index_focus;



private :



void ChangeItemsColor( void );



void CheckItemFocus( void );

};

Die CListView::CheckItemFocus() Methode wird nur aufgerufen, wenn sich der Mauszeiger darüber befindet (in diesem Fall – CListView), und auch wenn sich der Mauszeiger von einem Element zu dem nächsten bewegt (Sehen Sie sich dazu den nachfolgenden Programmcode an). Sobald ein Element gefunden wird, über welchem sich der Mauszeiger befindet, wird sein Index gespeichert.







void CListView::CheckItemFocus( void )

{



int v=m_scrollv.CurrentPos();



for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++)

{



if (v>= 0 && v<m_items_total)

v++;



if (m_selected_item_index==v- 1 )

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_selected);

m_items[i].Color(m_item_text_color_selected);

continue ;

}



if (m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2())

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_hover);

m_items[i].Color(m_item_text_color_hover);



m_prev_item_index_focus=i;

break ;

}

}

}

Die CListView::CheckItemFocus() Methode wird innerhalb der CListView::ChangeItemsColor() Methode in den oben genannten Fällen aufgerufen(Sehen Sie sich dazu das nachfolgende Listing an):







void CListView::ChangeItemsColor( void )

{



if (!m_lights_hover || m_scrollv.ScrollState())

return ;



if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked())

return ;



if (m_prev_item_index_focus== WRONG_VALUE )

{



CheckItemFocus();

}

else

{



int i=m_prev_item_index_focus;

bool condition=m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2();



if (!condition)

{



m_items[i].BackColor(m_item_color);

m_items[i].Color(m_item_text_color);

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



CheckItemFocus();

}

}

}

In dem CListView::OnEvent() Eventhandler, wird die CListView::ChangeItemsColor() Methode nur aufgerufen, wenn sich der Mauszeiger innerhalb des Arbeitsbereiches des Controls befindet. Sobald der Mauszeiger den Control-bereich verlässt, werden die Standardfarben gesetzt und und der Index-Wert des Elementes wird zurückgesetzt. Eine abgekürzte Version des eventhandlers wird nachfolgend gezeigt.







void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{















if (!CElement::MouseFocus())

{



if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE )

{



ResetColors();

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;

}

return ;

}



ChangeItemsColor();

return ;

}

}

Das gleiche Prinzip wurde in den CTable, CCalendar und CTreeView Klassen implementiert, aber mit kleinen Unterschieden, die die Besonderheiten jedes Controls berücksichtigen.

6. Ein Klick auf einen Button vom Typ CIconButton im Zwei-Status-Modus (Wenn der Button nach dem Klicken nicht losgelassen wird) zeigt ein anderes Icon, falls dieses angegeben wurde. Sie können mit den Methoden CIconButton::IconFilePressedOn() und CIconButton::IconFilePressedOff() die Icons für den gedrückten Button festlegen.







class CIconButton : public CElement

{

private :



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;

string m_icon_file_pressed_on;

string m_icon_file_pressed_off;



public :



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

void IconFilePressedOn( const string file_path);

void IconFilePressedOff( const string file_path);

};







void CIconButton::IconFilePressedOn( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_on=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOn( "::" +file_path);

}







void CIconButton::IconFilePressedOff( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_off=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOff( "::" +file_path);

}

7. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, programmatisch eine Zeile in einer Tabelle auszuwählen (CTable). Sie können dieses mit der CTable::SelectRow() Methode durchführen. Wenn Sie einen Index einer Zeile angeben, die bereits ausgewählt ist, dann wird diese Selektierung aufgehoben.







class CTable : public CElement

{

public :



void SelectRow( const uint row_index);

};







void CTable::SelectRow( const uint row_index)

{



uint index=(row_index>=( uint )m_rows_total)? m_rows_total- 1 : row_index;



bool is_selected=(index==m_selected_item);



m_selected_item=(is_selected)? WRONG_VALUE : ( int )index;



m_selected_item_text=(is_selected)? "" : m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



string cell_params= string ( 0 )+ "_" + string (index)+ "_" +m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



UpdateTable();



HighlightSelectedItem();

}

8. Fehlerbehebung bei der Anzeige von Elementen in einem ausgewählten Tab eines CIconTabs Controls. Das Problem trat auf, wenn man ein Formular geöffnet und maximiert hat und dieses diese Art von Tabs besaß.

Anwendung für das Testen der Controls

Lassen Sie uns eine Testanwendung schreiben, mit der sie alle neuen Controls Testen und deren unterschiedlichen Modi kennenlernen können. Erzeugen sie in de, grafischen Interface der Anwendung ein Tab control (CTabs Klasse), welches vier Tabs mit den folgenden Inhalt besitzt:

1. Das erste Tab:

Progress bar ( CProgressBar ).

). Text edit Box ( CTextEdit ).

). Combobox mit einer drop-down-Liste( CCombobox ).

). Spin edit box Für numerische Werte ( CSpinEdit ).

). Button für den Aufruf der Farbauswahl( CColorButton ).

). Text label (CTextLabel).

Legen Sie ein Icon für alle Controls, mit Ausnahme des Text Labels fest. Die Beschreibung der Fortschrittsanzeige und der Text-Edith-Box Controls wird in regelmäßigen Intervallen verändert, damit demonstriert werden kann, dass dieses Feature nun erhältlich ist. Platzieren Sie die Namen aller Schriftarten aus der CFonts Klasse in die Combobox-Liste. Die Event-Struktur der Testanwendung wird so konstruiert, dass eine Auswahl einer Schrift aus der Combobox in dem Text-Label wiedergegeben wird. Genauso wird das Text-Label an die numerische Edith-Box gebunden, um die Größe der Schrift und die Farbe in der Farbauswahl zu ändern.

Der Eventhandler für die Verwaltung der Parameter des Text-Label-Controls sieht wie folgt aus:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM)

{



if (lparam==m_combobox1.Id())

{



m_text_label1.LabelFont(m_combobox1.ButtonText());

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC ||

id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_COLOR)

{



if (lparam==m_color_picker.Id())

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_text_label1.LabelColor(m_color_button1.CurrentColor());

return ;

}

}

return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_color_picker.ColorButtonPointer(m_color_button1);

return ;

}



return ;

}

}

Der nachfolgende Screenshot zeigt, wie die Textanzeige unter Verwendung des grafischen Interfaces konfiguriert werden kann.

Fig. 8. Gruppe von Controls auf dem ersten Tab.

2. Nur ein Control – der Bild-Slider (CPicturesSlider Klasse) wird auf dem zweiten Tab platziert. Es werde dieser Gruppe nur 3 Standard Bilder hinzugefügt, damit sie dieses Control schnell Testen können. Damit dieses control richtig arbeitet, verwenden Sie bitte Bilder mit der gleichen Größe.

Abbildung 9 Der Bild-Slider auf dem zweiten Tab

Um Programm gesteuert die Bilder ändern zu können, verwenden Sie die CPicturesSlider::SelectPicture() Methode.

3. Das dritte Tab enthält eine Tabelle vom Typ CTable. Um programmgesteuert eine Zeile auszuwählen, verwenden Sie die CTable::SelectRow() Methode.

Abbildung 10. Das Tabellen-Control auf dem dritten Tab.

4. Auf dem vierten Tag gibt es drei Controls: (1) Kalender, (2) Drop-down-Kalender und (3) Einen Button mit zwei unterschiedlichen Icons für den gedrückten und losgelassenen Status.

Abbildung 11. Gruppe von Controls auf dem vierten Tab.

Die Testanwendung, die in diesem Artikel vorgestellt wird, kann mit dem unten aufgeführten Link heruntergeladen werden.

Schlussfolgerung

Die Bibliothek für das Erzeugen von grafischen Interfaces sieht zu dem aktuellen Stand der Entwicklung wie folgt aus: (Schematisch).

Fig. 12. Die Struktur unserer Bibliothek zum aktuellen Stand der Entwicklung

In der nächsten Version wird die Bibliothek um zusätzliche Steuerelemente erweitert. Ebenso werden die bereits existierenden Controls weiterentwickelt und mit zusätzlichen neuen Features ausgestattet.