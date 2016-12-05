Interfaces gráficas X: Campo de edición del texto, slider de imágenes y controles simples (build 5)

Índice

Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de los artículos de cada parte se puede encontrar la lista de los capítulos con los enlaces, así como descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En este artículo vamos a analizar los controles nuevos, tales como: «Campo de edición del texto», «Slider de imágenes», así como veremos los controles simples adicionales, «Etiqueta de texto» e «Imagen» que también pueden ser útiles en diferentes situaciones. La librería sigue desarrollándose, y además de la aparición de controles nuevos, se van mejorando los que ya han sido creados anteriormente. Puesto que muchos usuarios ya utilizan esta librería en su trabajo, ellos envían diferentes observaciones y proposiciones. Muchas de sus observaciones han sido implementadas en la versión nueva de la librería. Además, algunos de los algoritmos han sido optimizados. Eso ha reducido aún más el consumo de los recursos de la CPU. Para más información sobre todo eso, lea a continuación.





Control «Campo de edición del texto»

Hasta ahora ya teníamos el control «Campo de edición» (clase CSpinEdit) en nuestra librería, pero servía sólo para la introducción de valores numéricos. Completaremos la librería con un control más, que nos permitirá introducir cualquier texto en el campo. El control «Campo de edición del texto» puede ser necesario en diferentes situaciones. Por ejemplo, se puede crear la búsqueda de una línea en los archivos del «entorno protegido» (file sandbox) del terminal. Otra opción de su uso es proporcionar al usuario final de la aplicación MQL la posibilidad de introducir por sí mismo el array de símbolos para el trading. En total, puede ser cualquier tipo de datos necesarios para el trabajo.

Vamos a nombrar todos los componentes que van a formar parte del control «Campo de edición del texto»:

Fondo Icono Descripción Campo de edición





Fig. 1. Partes integrantes del control «Campo de edición del texto».





Vamos a ver con más detalles cómo está organizada la clase de este control.





Clase para crear el control «Campo de edición del texto»

Creamos el archivo TextEdit.mqh con la clase CTextEdit con los métodos estándar para todos los controles, y lo incluimos en el motor de la librería (archivo WndContainer.mqh). Abajo se listan las propiedades que estarán disponibles para la configuración personalizada del control.

Color del fondo del control

Iconos del control para el estado activo y bloqueado

Márgenes del icono por dos ejes (x, y)

Texto de la descripción del control

Márgenes de la etiqueta de texto por dos ejes (x, y)

Color del texto en diferentes estados del control

Tamaños del campo de edición

Márgenes del campo de edición por dos ejes (x, y)

Color del campo de edición y del texto en diferentes estados

Alineación del texto dentro del campo de edición (a la izquierda/a la derecha/centrado);

Modo de visualización del puntero para seleccionar el texto

Modo para resetear el valor en el campo de edición







class CTextEdit : public CElement

{

private :



color m_area_color;



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;



int m_icon_x_gap;

int m_icon_y_gap;



string m_label_text;



int m_label_x_gap;

int m_label_y_gap;



color m_label_color;

color m_label_color_hover;

color m_label_color_locked;

color m_label_color_array[];



string m_edit_value;



int m_edit_x_size;

int m_edit_y_size;



int m_edit_x_gap;

int m_edit_y_gap;



color m_edit_color;

color m_edit_color_locked;

color m_edit_text_color;

color m_edit_text_color_locked;

color m_edit_text_color_highlight;



color m_edit_border_color;

color m_edit_border_color_hover;

color m_edit_border_color_locked;

color m_edit_border_color_array[];



bool m_reset_mode;



bool m_show_text_pointer_mode;



ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode;



public :



void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; }

void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; }



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }

void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; }

void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; }



void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; }

void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; }

void LabelColorLocked( const color clr) { m_label_color_locked=clr; }



void EditXSize( const int x_size) { m_edit_x_size=x_size; }

void EditYSize( const int y_size) { m_edit_y_size=y_size; }



void EditXGap( const int x_gap) { m_edit_x_gap=x_gap; }

void EditYGap( const int y_gap) { m_edit_y_gap=y_gap; }



void EditColor( const color clr) { m_edit_color=clr; }

void EditColorLocked( const color clr) { m_edit_color_locked=clr; }



void EditTextColor( const color clr) { m_edit_text_color=clr; }

void EditTextColorLocked( const color clr) { m_edit_text_color_locked=clr; }

void EditTextColorHighlight( const color clr) { m_edit_text_color_highlight=clr; }



void EditBorderColor( const color clr) { m_edit_border_color=clr; }

void EditBorderColorHover( const color clr) { m_edit_border_color_hover=clr; }

void EditBorderColorLocked( const color clr) { m_edit_border_color_locked=clr; }



bool ResetMode( void ) { return (m_reset_mode); }

void ResetMode( const bool mode) { m_reset_mode=mode; }

void ShowTextPointerMode( const bool mode) { m_show_text_pointer_mode=mode; }



void AlignMode( ENUM_ALIGN_MODE mode) { m_align_mode=mode; }



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

};



El modo del visualización del puntero para seleccionar el texto significa que cuando situamos el cursor sobre el campo de edición éste va a completarse con un icono que indica que aquí podemos introducir el texto. Para que eso funcione, ha sido añadido un identificador más (MP_TEXT_SELECT) a la enumeración ENUM_MOUSE_POINTER.







enum ENUM_MOUSE_POINTER

{

MP_CUSTOM = 0 ,

MP_X_RESIZE = 1 ,

MP_Y_RESIZE = 2 ,

MP_XY1_RESIZE = 3 ,

MP_XY2_RESIZE = 4 ,

MP_X_SCROLL = 5 ,

MP_Y_SCROLL = 6 ,

MP_TEXT_SELECT = 7

};



La adición correspondiente ha sido introducida en la clase CPointer (véase el código de abajo). La imagen para el icono del puntero de selección del texto va adjunta al final del artículo .











#include "Element.mqh"



...

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp"









void CPointer::SetPointerBmp( void )

{

switch (m_type)

{

case MP_X_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs.bmp" ;

break ;

case MP_Y_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY1_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs.bmp" ;

break ;

case MP_XY2_RESIZE :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs.bmp" ;

break ;

case MP_X_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_Y_SCROLL :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll_blue.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_scroll.bmp" ;

break ;

case MP_TEXT_SELECT :

m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_text_select.bmp" ;

break ;

}



if (m_file_on== "" || m_file_off== "" )

:: Print ( __FUNCTION__ , " > Para el puntero del cursor hay que establecer ambas imágenes!" );

}



Para crear el elemento «Campo de edición del texto», vamos a necesitar cinco métodos privados (private) y un método público (public):

class CTextEdit : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_icon;

CLabel m_label;

CEdit m_edit;

CPointer m_text_select;



public :



bool CreateTextEdit( const long chart_id, const int subwin, const string label_text, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreateIcon( void );

bool CreateLabel( void );

bool CreateEdit( void );

bool CreateTextSelectPointer( void );

};



Por lo demás, la clase CTextEdit no tiene nada más de lo que no hemos hablado en los artículos anteriores de esta serie. Por eso, Usted puede conocer sus posibilidades por sí mismo. La versión actual del control «Campo de edición del texto» tiene limitación de 63 caracteres.



Control «Slider de imágenes»

El «Slider de imágenes» pertenece a los elementos informativos de la interfaz gráfica. Puede ser usado para crear la guía de usuario breve en la que de forma ilustrativa se muestran diversas situaciones en los gráficos de precios o descripciones breves sobre el uso de uno u otro control de la la interfaz gráfica en una aplicación MQL.

Vamos a nombrar todos los componentes que van a formar parte del control «Slider de imágenes»:

Fondo Botones del cambio consecutivo de imágenes Grupo de botones de opción (radio buttons) Grupo de imágenes relacionado con el grupo de botones de opción









Fig. 2. Partes integrantes del control “Slider de imágenes”.

Clase para crear el control «Slider de imágenes»

En el directorio que contiene todos los demás archivos de los controles de la librería se crea el archivo PicturesSlider.mqh con los métodos estándar que están incluidos en los demás controles, e incluimos este archivo en el archivo WndContainer.mqh. Abajo se listan las propiedades del control que estarán disponibles para la configuración personalizada del control.

Color del fondo del control

Color del borde del fondo del control

Margen para las imágenes por el eje Y

Márgenes para los botones del cambio consecutivo de imágenes por dos ejes (x, y)

Márgenes para los botones de opción por dos ejes (x, y)

Margen entre los botones de opción







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



color m_area_color;

color m_area_border_color;



int m_pictures_y_gap;



int m_arrows_x_gap;

int m_arrows_y_gap;



int m_radio_buttons_x_gap;

int m_radio_buttons_y_gap;

int m_radio_buttons_x_offset;



public :



void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; }

void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; }



void ArrowsXGap( const int x_gap) { m_arrows_x_gap=x_gap; }

void ArrowsYGap( const int y_gap) { m_arrows_y_gap=y_gap; }



void PictureYGap( const int y_gap) { m_pictures_y_gap=y_gap; }



void RadioButtonsXGap( const int x_gap) { m_radio_buttons_x_gap=x_gap; }

void RadioButtonsYGap( const int y_gap) { m_radio_buttons_y_gap=y_gap; }

void RadioButtonsXOffset( const int x_offset) { m_radio_buttons_x_offset=x_offset; }

};

Para crear el elemento «Slider de imágenes», vamos a necesitar cinco métodos privados (private) y un método público (public):

class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



CRectLabel m_area;

CBmpLabel m_pictures[];

CRadioButtons m_radio_buttons;

CIconButton m_left_arrow;

CIconButton m_right_arrow;



public :



bool CreatePicturesSlider( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y);



private :

bool CreateArea( void );

bool CreatePictures( void );

bool CreateRadioButtons( void );

bool CreateLeftArrow( void );

bool CreateRightArrow( void );

};

El ancho del control va a calcularse automáticamente a base de los parámetros establecidos por el usuario. A estos parámetros les pertenece el margen del grupo de los botones de opción desde el borde izquierdo del control, respecto al cual también se calcula la coordenada para el botón conmutador derecho del slider de imágenes. El alto del control también depende del tamaño de las imágenes. Se supone que el tamaño de las imágenes va a ser el mismo, por eso en los cálculos se utilizan las dimensiones de la primera imagen del grupo.

Antes de llamar al método principal de la creación del control, hay que añadir las imágenes al array usando el método CPicturesSlider::AddPicture(). Si no enviamos la ruta hacia la imagen como el único argumento de este método, va a aplicarse la ruta por defecto.











...



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicturesSlider : public CElement

{

private :



string m_file_path[];



string m_default_path;



public :



void AddPicture( const string file_path= "" );

};







CPicturesSlider::CPicturesSlider( void ) : m_default_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" ),

m_area_color( clrNONE ),

m_area_border_color( clrNONE ),

m_arrows_x_gap( 2 ),

m_arrows_y_gap( 2 ),

m_radio_button_width( 12 ),

m_radio_buttons_x_gap( 25 ),

m_radio_buttons_y_gap( 1 ),

m_radio_buttons_x_offset( 20 ),

m_pictures_y_gap( 25 )

{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicturesSlider::AddPicture( const string file_path= "" )

{



int array_size=:: ArraySize (m_pictures);

int new_size=array_size+ 1 ;

:: ArrayResize (m_pictures,new_size);

:: ArrayResize (m_file_path,new_size);



m_file_path[array_size]=(file_path== "" )? m_default_path : file_path;

}

Para mostrar la imagen del grupo, hay que usar el método CPicturesSlider::SelectPicture(). Este método va a invocarse cuando se pulsan los botones de conmutación y los botones de opción, en el manejador de la clase CPicturesSlider.

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :



void SelectPicture( const uint index);

};







void CPicturesSlider::SelectPicture( const uint index)

{



uint pictures_total=PicturesTotal();



if (pictures_total< 1 )

{

:: Print ( __FUNCTION__ , " > La llamada a este método debe realizarse, "

"cuando en el grupo hay por lo menos una imagen! Utilice el método CPicturesSlider::AddPicture()" );

return ;

}



uint correct_index=(index>=pictures_total)? pictures_total- 1 : index;



m_radio_buttons.SelectRadioButton(correct_index);



for ( uint i= 0 ; i<pictures_total; i++)

{

if (i==correct_index)

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS );

else

m_pictures[i].Timeframes( OBJ_NO_PERIODS );

}

}

Cuando se pulsan los botones para la conmutación consecutiva de las imágenes, en el manejador del control se llaman a los métodos CPicturesSlider::OnClickLeftArrow() y CPicturesSlider::OnClickRightArrow(). Abajo se muestra el código del método para el botón izquierdo. En caso de necesidad, los eventos del clic en los botones del slider de imágenes se puede seguir en la clase personalizada de la aplicación MQL.

class CPicturesSlider : public CElement

{

public :

private :



bool OnClickLeftArrow( const string clicked_object);



bool OnClickRightArrow( const string clicked_object);

};







bool CPicturesSlider::OnClickLeftArrow( const string clicked_object)

{



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_icon_button_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



int index=CElement::IndexFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



if (index!= 0 )

return ( false );



int selected_radio_button=m_radio_buttons.SelectedButtonIndex();



SelectPicture(--selected_radio_button);



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

Abajo se muestra el código reducido del manejador de eventos del slider de imágenes. Se ve que aquí mismo se controla el clic en los botones de opción del slider. Se puede comprender que el clic ha sido hecho en el botón de opción en el grupo local gracias al identificador del control que coincide con el identificador del slider de imágenes.







void CPicturesSlider::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{







if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LABEL)

{



if (lparam==CElement::Id())

SelectPicture(m_radio_buttons.SelectedButtonIndex());



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickLeftArrow(sparam))

return ;

if (OnClickRightArrow(sparam))

return ;



return ;

}

}

Controles «Etiqueta de texto» e «Imagen»

Como adición, en la librería han sido incluidas dos clases nuevas, CTextLabel y CPicture, para la creación de los controles simples de la interfaz, «Etiqueta de texto» e «Imagen». Se puede utilizarlos como objetos separados, es decir sin vinculación estricta a algún otro control. Su contenido es muy simple. En la clase CPicture, el usuario puede modificar sólo una propiedad, es la ruta hacia la imagen. Para eso se utiliza el método CPicture::Path(). Si la ruta no está especificada, se usará la imagen predefinida. La imagen se puede cambar en cualquier momento con medios del programa después de la creación de la la interfaz gráfica de la aplicación MQL.











#include "Element.mqh"

#include "Window.mqh"



#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp"







class CPicture : public CElement

{

private :



string m_path;



public :



string Path( void ) const { return (m_path); }

void Path( const string path);

};







CPicture::CPicture( void ) : m_path( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\

o_image.bmp" )



{



CElement::ClassName(CLASS_NAME);



m_zorder= 0 ;

}







void CPicture::Path( const string path)

{

m_path=path;

m_picture.BmpFileOn( "::" +path);

m_picture.BmpFileOff( "::" +path);

}

Lo que se refiere al control «Etiqueta de texto», aquí también todo es muy sencillo y el usuario puede establecer solamente cuatro propiedades:

Texto de la etiqueta

Color del texto

Fuente

Tamaño de la fuente









class CTextLabel : public CElement

{

public :



string LabelText( void ) const { return (m_label.Description()); }

void LabelText( const string text) { m_label.Description(text); }



void LabelColor( const color clr) { m_label.Color(clr); }

void LabelFont( const string font) { m_label.Font(font); }

void LabelFontSize( const int size) { m_label.FontSize(size); }

};

Clase CFonts para trabajar con las fuentes

Para que la selección de las fuentes sea más fácil, ha sido escrita la clase adicional CFonts. En esta clase hay 187 fuentes disponibles. Son las fuentes de sistema del terminal cuya lista seguramente ya haya visto en los ajustes de algunos objetos gráficos.

Fig. 3. Fuentes de sistema del terminal.





El archivo con las fuentes (Fonts.mqh) se ubica en el directorio "MetaTrader 5\MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Fonts.mqh" y para el acceso completo en el esquema de la librería está incluido en el archivo Objects.mqh:











#include "Enums.mqh"

#include "Defines.mqh"

#include "..\Fonts.mqh"

#include "..\Canvas\Charts\LineChart.mqh"

#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

En la clase CFonts hay solamente dos métodos públicos para obtener el tamaño del array de las fuentes y para obtener el nombre de la fuente por el índice. El array de las fuentes se inicializa en el constructor de la clase.

















class CFonts

{

private :



string m_fonts[];



public :

CFonts( void );

~CFonts( void );



int FontsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_fonts)); }



string FontsByIndex( const uint index);



private :



void InitializeFontsArray( void );

};







CFonts::CFonts( void )

{



InitializeFontsArray();

}







CFonts::~CFonts( void )

{

:: ArrayFree (m_fonts);

}

Cuando se llama al método CFonts::FontsByIndex() se realiza la corrección que impide la salida fuera de los límites del array:







string CFonts::FontsByIndex( const uint index)

{



uint array_size=FontsTotal();



uint i=(index>=array_size)? array_size- 1 : index;



return (m_fonts[i]);

}

Lista de actualizaciones adicionales de la librería

1. Ha sido corregida la visualización incorrecta de las descripciones emergentes (tooltip) en las ventanas de diálogo. Ahora el estatus del botón de las tooltips en la ventana principal es válido para todas las demás ventanas de la interfaz gráfica cuando este botón se pulsa. Al hacer clic en el botón, se genera el mensaje con el identificador nuevo del evento ON_WINDOW_TOOLTIPS (ver archivo Defines.mqh).











...

#define ON_WINDOW_TOOLTIPS ( 29 )

Por lo tanto, ha sido añadido el método OnClickTooltipsButton() a la clase CWindow para el procesamiento del clic en el botón de tooltips:







class CWindow : public CElement

{

private :



bool OnClickTooltipsButton( const string clicked_object);

};







void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )

{



if (OnClickTooltipsButton(sparam))

return ;

}

}







bool CWindow::OnClickTooltipsButton( const string clicked_object)

{



if (m_window_type==W_DIALOG)

return ( false );



if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_window_tooltip_" , 0 )< 0 )

return ( false );



int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object);



if (id!=CElement::Id())

return ( false );



m_tooltips_button_state=m_button_tooltip.State();



:: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_TOOLTIPS,CElement::Id(),CElement::Index(), "" );

return ( true );

}

Para que todo eso funcione en el motor de la librería (clase CWndEvents), ha sido añadido el método OnWindowTooltips() para el procesamiento de eventos con el identificador ON_WINDOW_TOOLTIPS:

class CWndEvents : public CWndContainer

{

private :



bool OnWindowTooltips( void );

};







void CWndEvents::ChartEventCustom( void )

{











if (OnWindowTooltips())

return ;















}







bool CWndEvents::OnWindowTooltips( void )

{



if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_TOOLTIPS)

return ( false );



if (m_lparam!=m_windows[ 0 ].Id())

return ( true );



int windows_total= WindowsTotal ();

for ( int w= 0 ; w<windows_total; w++)

{

if (w> 0 )

m_windows[w].TooltipButtonState(m_windows[ 0 ].TooltipButtonState());

}



return ( true );

}

2. Ha sido añadida la posibilidad de editar el texto en la descripción de los siguientes controles tras su creación:





Fig. 4. Lista de controles con la posibilidad de editar el texto después de la creación.





3. En todos los controles donde eso podía ser necesario ahora se puede establecer la imagen (ver la tabla de abajo). Aparte de eso, ha sido añadida la posibilidad de modificar las imágenes de los controles ya después de su creación:





Fig. 5. Lista de controles con la posibilidad de cambiar la imagen después de la creación.

Para cambiar la imagen en todos los controles listados más arriba, existen los métodos IconFileOn() y IconFileOff().





4. Ha sido añadida la posibilidad de manejar mediante pprogramación todos los tipos de botones y pestañas (pulsada/suelta) después de su creación. A continuación, se muestran los controles a los que se refiere esta adición:

Fig. 6. Lista de controles con la posibilidad de cambiar el estado (pulsado/suelto) después de la creación.





5. Ha sido optimizado el algoritmo para resaltar los elementos al situar el cursor en los siguientes controles:

Fig. 7. Controles con la optimización del algoritmo del resalto de los elementos del control.

Antes, en las listas de los elementos de los controles de la tabla de arriba, el programa repasaba todos los elementos comprobando la posición del cursor sobre ellos. De esta manera, el elemento debajo del cursor se resaltaba con otro color, y para los demás se establecía el color predefinido. Pero este método requiere muchos recursos, por eso aquí era necesario realizar la optimización. Ahora en vez del ciclo por el array de los elementos en el cambio del color participan sólo dos elementos. La búsqueda en el ciclo se realiza solamente cuando ha sido notado el cambio al otro elemento, es decir cuando se cambia el foco.

A continuación veremos cómo eso ha sido implementado en la clase CListView. Para implementar todo eso, fue necesario añadir (1) el campo de la clase m_prev_item_index_focus para guardar el índice del último elemento en el foco, (2) el método CListView::CheckItemFocus() para comprobar el foco sobre el elemento y (3) cambiar el algoritmo en el método CListView::ChangeItemsColor().







class CListView : public CElement

{

private :



int m_prev_item_index_focus;



private :



void ChangeItemsColor( void );



void CheckItemFocus( void );

};

El método CListView::CheckItemFocus() es llamado sólo si el cursor ha entrado en la zona del control (en este caso se trata de la lista – CListView), así como cuando se realiza el paso del cursor desde un elemento al otro (véase el código de abajo). En cuanto el elemento encima del cual se sitúa el cursor se encuentre, su índice se guarda.







void CListView::CheckItemFocus( void )

{



int v=m_scrollv.CurrentPos();



for ( int i= 0 ; i<m_visible_items_total; i++)

{



if (v>= 0 && v<m_items_total)

v++;



if (m_selected_item_index==v- 1 )

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_selected);

m_items[i].Color(m_item_text_color_selected);

continue ;

}



if (m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2())

{

m_items[i].BackColor(m_item_color_hover);

m_items[i].Color(m_item_text_color_hover);



m_prev_item_index_focus=i;

break ;

}

}

}

La llamada al método CListView::CheckItemFocus() se realiza dentro del método CListView::ChangeItemsColor() en los casos como ha sido descrito en el párrafo anterior (véase el código de abajo):







void CListView::ChangeItemsColor( void )

{



if (!m_lights_hover || m_scrollv.ScrollState())

return ;



if (!CElement::IsDropdown() && m_wnd.IsLocked())

return ;



if (m_prev_item_index_focus== WRONG_VALUE )

{



CheckItemFocus();

}

else

{



int i=m_prev_item_index_focus;

bool condition=m_mouse.X()>m_items[i].X() && m_mouse.X()<m_items[i].X2() &&

m_mouse.Y()>m_items[i].Y() && m_mouse.Y()<m_items[i].Y2();



if (!condition)

{



m_items[i].BackColor(m_item_color);

m_items[i].Color(m_item_text_color);

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



CheckItemFocus();

}

}

}

En el manejador de eventos CListView::OnEvent() lla llamada al método CListView::ChangeItemsColor() se realiza sólo si el cursor se encuentra dentro del área del control. En cuanto el cursor salga fuera del área del control, se establecen los colores por defecto y se resetea el valor del índice del control. Abajo se muestra la versión reducida del manejador de eventos.







void CListView::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE )

{















if (!CElement::MouseFocus())

{



if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE )

{



ResetColors();

m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;

}

return ;

}



ChangeItemsColor();

return ;

}

}

El mismo principio ha sido implementado en las clases CTable, CCalendar y CTreeView, pero con algunas diferencias debidas a las particularidades de cada control.

6. Al pulsar el botón tipo CIconButton en modo doble (cuando el botón no se suelta tras la pulsación), aparece otra imagen, si ha sido establecida Para establecer la imagen para el botón pulsado, se puede usar los métodos CIconButton::IconFilePressedOn() y CIconButton::IconFilePressedOff().







class CIconButton : public CElement

{

private :



string m_icon_file_on;

string m_icon_file_off;

string m_icon_file_pressed_on;

string m_icon_file_pressed_off;



public :



void IconFileOn( const string file_path);

void IconFileOff( const string file_path);

void IconFilePressedOn( const string file_path);

void IconFilePressedOff( const string file_path);

};







void CIconButton::IconFilePressedOn( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_on=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOn( "::" +file_path);

}







void CIconButton::IconFilePressedOff( const string file_path)

{



if (!m_two_state)

return ;



m_icon_file_pressed_off=file_path;



if (m_button.State())

m_icon.BmpFileOff( "::" +file_path);

}

7. Ha sido añadida la posibilidad de seleccionar una fila en la tabla (CTable) de forma programada. Para eso se utiliza el método CTable::SelectRow(). La indicación del índice de una fila seleccionada quita la selección.







class CTable : public CElement

{

public :



void SelectRow( const uint row_index);

};







void CTable::SelectRow( const uint row_index)

{



uint index=(row_index>=( uint )m_rows_total)? m_rows_total- 1 : row_index;



bool is_selected=(index==m_selected_item);



m_selected_item=(is_selected)? WRONG_VALUE : ( int )index;



m_selected_item_text=(is_selected)? "" : m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



string cell_params= string ( 0 )+ "_" + string (index)+ "_" +m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[index];



m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ;



UpdateTable();



HighlightSelectedItem();

}

8. Ha sido solucionado el problema de la visualización de los controles de la pestaña seleccionada del control tipo CIconTabs. Este problema surgía al abrir y maximizar el formulario con este tipo de pestañas.

Aplicación para la prueba del control

Vamos a escribir la aplicación de prueba en el que Ud. podrá probar todos los controles nuevos y practicar con ellos activando sus diferentes modos. Vamos a crear el control «Pestañas» (clase CTabs) que va a contener cuatro pestañas con el siguiente contenido:

1. La primera pestaña:

La barra de progreso ( CProgressBar ).

). Campo de edición del texto ( CTextEdit ).

). Combobox con lista desplegable ( CCombobox ).

). Campo de edición para valores numéricos ( CSpinEdit ).

). Botón para abrir la paleta de colores ( CColorButton ).

). Etiqueta de texto (CTextLabel).

Establecemos un icono para todos los controles, salvo la etiqueta de texto. Hagamos que los controles «Barra de progreso» y «Campo de edición del texto» cambien la descripción del control dentro de unos determinados intervalos de tiempo para demostrar que esta posibilidad existe. Colocaremos los nombres de todas las fuentes de la clase CFonts en la lista del combobox. Configuraremos el modelo de eventos de la aplicación MQL de prueba de tal manera que la selección de la fuente desde la lista del combobox se visualice en la etiqueta de texto. De la misma manera, el campo de edición numérico para el cambio del tamaño de la fuente y la selección del color en la paleta serán vinculados con la etiqueta de texto.

Entonces, el manejador de eventos para la gestión de los parámetros del control «Etiqueta de texto» tendrá el siguiente aspecto:







void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)

{



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM)

{



if (lparam==m_combobox1.Id())

{



m_text_label1.LabelFont(m_combobox1.ButtonText());

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_INC ||

id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_DEC)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT)

{



if (lparam==m_spin_edit1.Id())

{



m_text_label1.LabelFontSize( int (m_spin_edit1.GetValue()));

}



return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_COLOR)

{



if (lparam==m_color_picker.Id())

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_text_label1.LabelColor(m_color_button1.CurrentColor());

return ;

}

}

return ;

}



if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON)

{



if (sparam==m_color_button1.LabelText())

{



m_color_picker.ColorButtonPointer(m_color_button1);

return ;

}



return ;

}

}

En la captura de abajo se muestra cómo al final se puede configurar la visualización del texto mediante la interfaz gráfica desarrollada con esta librería:

Fig. 8. Grupo de controles en la primera pestaña.





2. En la segunda pestaña colocaremos el único control, «Slider de imágenes» (clase CPicturesSlider). Vamos a añadir sólo tres imágenes por defecto para que Usted pueda probar rápidamente este control personalmente. Para el trabajo correcto del este control, por favor, prepare las imágenes del mismo tamaño.

Fig. 9. «Slider de imágenes» en la segunda pestaña.





Para el cambio automático de imágenes, utilice el método CPicturesSlider::SelectPicture().





3. La tercera pestaña tendrá la tabla tipo CTable. Para la selección automática de una fila utilice el método CTable::SelectRow().

Fig. 10 Control «Tabla» en la tercera pestaña.





4. Colocaremos tres controles en la cuarta pestaña: (1) calendario, (2) lista desplegable y (3) el botón con dos imágenes diferentes para el estado pulsado/suelto.

Fig. 11. Grupo de controles de la cuarta pestaña.

Puede descargar esta aplicación de prueba al final del artículo para estudiarla más detalladamente.

Conclusión

En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema general tiene el siguiente aspecto.

Fig. 12. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.





La siguiente versión de la librería será ampliada con los controles adicionales. Además, vamos a mejorar y completar los controles ya existentes con nuevas posibilidades.