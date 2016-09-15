Grafische Interfaces X: Updates für die Easy And Fast Bibliothek (Build 2)

Inhalt

Einleitung

Der erste Artikel Grafisches Interface I: Vorbereiten der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) Beschreibt im Detail wofür diese Bibliothek gedacht ist. Am Ende von jedem Kapitel, finden Sie eine vollständige Liste mit Links zu diesem Artikel. Zudem finden Sie dort eine Möglichkeit das Projekt, entsprechend dem aktuellen Entwicklungszustand, herunterzuladen. Die Dateien müssen in den gleichen Verzeichnissen untergebracht werden, so, wie Sie auch in dem Archiv abgelegt sind.

Seit der Veröffentlichung des vorangegangenen Artikels dieser Serie, hat die Easy And Fast Bibliothek einige neue Features bekommen. Die Bibliotheksstruktur und der Programmcode wurden teilweise optimiert, was die CPU-Auslastung leicht reduziert hat. Einige wiederkehrende Methoden in vielen Control-Klassen wurden in die CElement Basisklasse bewegt. Zudem wurden einige kleinere visuelle Verbesserungen und Fehlerbehebungen durchgeführt. Lassen Sie uns diese im Detail anschauen.

Updates

1. Veränderung des standardmäßigen Farbschemas. Dieses Farbschema besteht nun meistens aus hellen Farbtönen das dem Charthintergrund entspricht. Die Verwendung des standardmäßigen Farbschemas erlaubt es nun, dass nur eine minimale Menge von Eigenschaften angegeben werden muss, wenn man Methoden für die Erzeugung der Controls in einer benutzerdefinierten Klasse entwickelt.

Die folgenden Screenshots zeigen Beispiele einer MQL Anwendung mit dem grafischen Interface auf einem hellen und einem dunklen Hintergrund.

Abbildung 1. Einige grafische Interfaces mit dem Standard-Farbschema auf hellem Hintergrund





Abbildung 2. Einige grafische Interfaces mit dem Standard-Farbschema auf dunklem Hintergrund





2. Implementierung der ersten Version der CMouse Klasse für das Abspeichern der Maus- und der Mauszeiger-Parameter. Lassen Sie uns dieses genauer ansehen.



Die CMouse Klasse finden Sie in der Mouse.mqh Datei die sich in dem Ordner für alle Bibliotheksdateien befindet: “<terminal directlory>\MQLX\Include\EasyAndFastGUI\Controls ”. Hier benötigen wir die CChart Klassen-Instanz der Standard-Bibliothek. Aus dieser Klasse wird die CChart::SubwindowY() Methode dazu verwendet, die Y Koordinate relativ zu dem Unterfenster, in welchem sich der Mauszeiger zurzeit befindet, zu berechnen. Die Verbindung zu den Chart Wird in den Konstruktor der Klasse durchgeführt, während Das abkoppeln in dem Destruktor stattfindet.

Die CChart Klasse ist von hier aus für alle grundlegenden Bibliotheks-Klassen erreichbar. Hierfür wurden die notwendigen Änderungen implementiert.

#include <Charts\Chart.mqh> class CMouse { private : CChart m_chart; public : CMouse( void ); ~CMouse( void ); }; CMouse::CMouse( void ) { m_chart.Attach(); } CMouse::~CMouse( void ) { m_chart.Detach(); }

Die Liste der Maus- und Mauszeiger-Parameter, die in fast allen Klassen verwendet werden kann, wird nachfolgend gezeigt.

Die aktuellen Koordinaten des Mauszeigers

Die Nummer des Unterfensters, die zur Zeit dem Mauszeiger zugeordnet ist

Die Zeit entsprechend der X Koordinate auf dem Chart.

Koordinate auf dem Chart. Den Wert entsprechend der Y Koordinate auf dem Chart.

Koordinate auf dem Chart. Status der linken Maustaste (gedrückt/nicht gedrückt)

Die relevanten Variablen auch Methoden für das Abspeichern und Abfragen der Parameter sind in der CMouse Klasse implementiert:

class CMouse { private : int m_x; int m_y; int m_subwin; datetime m_time; double m_level; bool m_left_button_state; public : int X( void ) const { return (m_x); } int Y( void ) const { return (m_y); } int SubWindowNumber( void ) const { return (m_subwin); } datetime Time ( void ) const { return (m_time); } double Level( void ) const { return (m_level); } bool LeftButtonState( void ) const { return (m_left_button_state); } };

Natürlich benötigen wir den Eventhandler für das Nachverfolgen des Auftretens des CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Events. Die CMouse Klassenvariablen, werden in dem Abschnitt der Event-Bearbeitung gefüllt. Wir haben diesen Programmcode in allen Control Event-Handlern bereits gesehen. Nun ist dieser Code nur in der CMouse Klasse vorhanden, was den Programmcode der Control Klassen intuitiver gestalten lässt. Außerdem werden jetzt die Maus- und Mauszeiger-Parameter nur noch einmal innerhalb der ganzen Elemente abgefragt, was natürlich die CPU Auslastung verringert.

class CMouse { void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =( bool ) int (sparam); if (!:: ChartXYToTimePrice ( 0 ,m_x,m_y,m_subwin,m_time,m_level)) return ; if (m_subwin> 0 ) m_y=m_y-m_chart.SubwindowY(m_subwin); } }

Die CMouse Klassen-Instanz wird in der Basisklasse der Bibliotheks-Engine deklariert (CWndContainer):

class CWndContainer { protected : CMouse m_mouse; };

Die CMouse Klassen-Instanz wird auch in der CElement Basis-Control-Klasse für das Abspeichern des Pointers zu dem Objekt von diesen Typ deklariert, was wiederum in der CWndContainer Klasse deklariert wird. Außerdem befinden sich hier die Methoden für das Abspeichern und Abfragen der Pointer.

class CElement# { protected : CMouse *m_mouse; public : void MousePointer(CMouse & object ) { m_mouse=::GetPointer( object ); } CMouse *MousePointer( void ) const { return (::GetPointer(m_mouse)); } };

Der Pointer zu dem CMouse Objekt Wird automatisch allen Controls übergeben, wenn das grafische Interface erzeugt wird. Dafür muss das CMouse Objekt der CWndContainer::AddToObjectsArray() Methode übergeben werden, wo alle Pointer von allen grafischen Objekten der Controls zu dem gemeinsamen Array gesendet werden. Dieses wird in dem nachfolgenden Listing gezeigt.

template<typename T> void CWndContainer::AddToObjectsArray( const int window_index,T & object ) { int total= object .ObjectsElementTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) AddToArray(window_index, object .Object(i)); object .MousePointer(m_mouse); }

Nun hat jede Control-Klasse Zugriff auf die Maus- und Mauszeiger-Parameter, die in einem einzigen Objekt innerhalb der gesamten Bibliothek abgespeichert sind. Damit neue Werte in dem ChartEvent() Eventhandler der CWndEvents Klasse empfangen werden können, muss der CMouse Objekthandler aufgerufen werden und ihm alle aktuellen Parameter des Events übergeben werden. Da der Aufruf vor der Verarbeitung der Events innerhalb aller Controls durchgeführt wird, sind die relevanten Werte der Maus und des Mauszeigers in allen Controls verfügbar ohne die Typen wiederholt konvertieren, Werte zuweisen und die relative Y-Koordinate berechnen zu müssen.

void CWndEvents::ChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { m_mouse.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Lassen Sie uns einen Auszug des CSimpleButton Control Code Handler als ein Beispiel verwenden. Das nachfolgende Listing zeigt eine Kurzfassung der CSimpleButton::OnEvent() Methode. Die in Gelb hervorgehobenen Zeilen enthalten den Aufruf der CMouse Objektmethoden für das Abfragen der (1) Nummer des Unterfensters, in welchem sich der Mauszeiger befindet, (2) die Koordinaten des Mauszeigers (3) und der Status der linken Maustaste.

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (CElement::m_subwin!= CElement::m_mouse.SubWindowNumber() ) return ; if (!m_button_state) return ; CElement::MouseFocus( CElement::m_mouse.X() >X() && CElement::m_mouse.X() <X2() && CElement::m_mouse.Y() >Y() && CElement::m_mouse.Y() <Y2()); if (! CElement::m_mouse.LeftButtonState() ) return ; ... return ; } }

Die entsprechenden Veränderungen wurden in allen Klassen der Bibliothek implementiert.





3. Früher wurden die Methoden für das Abfragen der Control ID und des Index der graphischen Objekte der Controls wiederholt in vielen Klassen der Bibliothek durchgeführt. Nun wurden diese Methoden in der CElement Basisklasse untergebracht, um Wiederholungen zu vermeiden.

class CElement# { protected : int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); };

4. Hinzufügen von Methoden in der CWindow Klasse um den Button für das Maximieren und Minimieren des Fensters und der Positionierung des Text-Labels in der Kopfzeile zu aktivieren.

class CWindow : public CElement { private : int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_roll_button; public : void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void UseRollButton( void ) { m_roll_button= true ; } };

5. Es wurde der CElement Klasse die Methode CheckWindowPointer() hinzugefügt, um die Anwesenheit eines Fenster pointers überprüfen zu können(CWindow). Senden Sie den Typ des Pointers dieser Methode unter Verwendung der CheckPointer() System-Methode zu, um die Korrektheit festzustellen. Zuvor wurde der selbe Code innerhalb der Erzeugung des Haupt-Controls in allen Control Klassen wiederholt. Die CElement::CheckWindowPointer() Methode vereinfacht nun diesen Prozess, reduziert die Menge an Programmcode und macht das System vielseitiger.

class CElement# { protected : bool CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type); }; bool CElement::CheckWindowPointer( ENUM_POINTER_TYPE pointer_type ) { if (pointer_type== POINTER_INVALID ) { string message= __FUNCTION__ + " > Before creating the control, the pointer to the form: " +ClassName()+ "::WindowPointer(CWindow &object)" should be sent ; :: Print (message); return ( false ); } return ( true ); }

Nun können Sie ganz einfach die CElement::CheckWindowPointer() Methode für die Überprüfung der Existenz eines Pointers zu dem Formular, zu welchem das Control hinzugefügt werden soll durchführen, so wie es das nachfolgende Listing zeigt(Erzeugung eines einfachen Buttons in der CSimpleButton Klasse). Die entsprechenden Veränderungen wurden in allen Klassen der Bibliothek implementiert.

bool CSimpleButton::CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y) { if (!CElement::CheckWindowPointer(:: CheckPointer (m_wnd))) return ( false ); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; m_button_text =button_text; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateButton()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

6. Es wurde ein Modus für die automatische Veränderung der Breite eines Controls bei der Veränderung der Breite des Formulars, zu welchem das Control hinzugefügt wurde, der CElement Klasse hinzugefügt. Die CElement::AutoXResizeMode() Methode wird für die Festlegung des Modus verwendet. Bei der Verwendung des Modus, ist die rechte Ecke des Controls an die rechte Ecke des Formulars gebunden. Zudem wurde die CElement::AutoXResizeRightOffset() Methode für das Setzen und Abfragen der Einrückungen (in Pixeln) von der rechten Ecke des Formulars hinzugefügt.

class CElement# { protected : bool m_auto_xresize_mode; int m_auto_xresize_right_offset; public : bool AutoXResizeMode( void ) const { return (m_auto_xresize_mode); } void AutoXResizeMode( const bool flag) { m_auto_xresize_mode=flag; } int AutoXResizeRightOffset( void ) const { return (m_auto_xresize_right_offset); } void AutoXResizeRightOffset( const int offset) { m_auto_xresize_right_offset=offset; } };

Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert (false) und der Wert für die Einrückungen entspricht 0. Die Initialisierung wird in dem CElement Klassenkonstruktor durchgeführt (Sehen Sie sich dazu das nachfolgende Codebeispiel an):

CElement::CElement( void ) : m_auto_xresize_mode( false ), m_auto_xresize_right_offset( 0 ) { }

Zuvor wurde die CWindow::ChangeWindowWidth() Methode bereits in der CWindow Klasse für die Änderung der Breite des Formulars erzeugt. Jetzt, wenn der Modus aktiviert ist, wird die Breite des Formulars nur dann verändert, falls sich das grafische Interface in einem Indikator-Unterfenster befindet. Mit anderen Worten, wenn sich die Breite des Chartfensters verändert und es einen CHARTEVENT_CHART_CHANGE Event gibt, dann wird die Breite des Formulars verändert.

if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (m_clamping_area_mouse==NOT_PRESSED) { SetWindowProperties(); UpdateWindowXY(m_x,m_y); } if (CElement::AutoXResizeMode()) ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); return ; }

Die folgende neue ID wurde der Bibliotheks-Event-ID-Liste hinzugefügt: ON_WINDOW_CHANGE_SIZE. Diese ID wird dazu verwendet, um das Event für die Veränderung der Größe des Formulars zu generieren

... #define ON_WINDOW_CHANGE_SIZE ( 3 ) ...

Die Erzeugung einer solchen Nachricht wurde der CWindow::ChangeWindowWidth() Methode hinzugefügt. Die Kurzfassung des Verfahrens ist unten dargestellt:

void CWindow::ChangeWindowWidth( const int width) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_SIZE,( long )CElement::Id(), 0 ,””); }

Diese Nachricht wird in der Bibliotheks-Engine (in der CWndEvents Klasse) verarbeitet. Es wurde die virtuelle ChangeWidthByRightWindowSide() Methode der CElement Basis Control Klasse hinzugefügt. Zudem wurden einige Implementationen von Methoden in vielen Ableitungen (wo die Breite des Controls verändert wird) geändert.

class CElement# { public : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ) {} };

Nachdem das ON_WINDOW_CHANGE_SIZE Event empfangen worden ist, Kann die Breite der controls, die den entsprechenden Modus aktiviert haben in der CWndEvents Klasse geändert werden. Die CWndEvents::OnWindowChangeSize() Methode wurde hierfür implementiert.

class CWndEvents : public CWndContainer { private : bool OnWindowChangeSize( void ); }; bool CWndEvents::OnWindowChangeSize( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_WINDOW_CHANGE_SIZE) return ( false ); int awi=m_active_window_index; if (m_lparam!=m_windows[awi].Id()) return ( true ); int elements_total=CWndContainer::ElementsTotal(awi); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (m_wnd[awi].m_elements[e].ClassName()== "CWindow" ) continue ; if (m_wnd[awi].m_elements[e].AutoXResizeMode()) m_wnd[awi].m_elements[e].ChangeWidthByRightWindowSide(); } return ( true ); }

Die Methode wird in der Hauptmethode der CWndEvents::ChartEventCustom() Bibliotheks-Events aufgerufen:

void CWndEvents::ChartEventCustom( void ) { if (OnWindowChangeSize()) return ; }

Aktuell ist die eindeutige ChangeWidthByRightWindowSide() Methode für die Veränderung der Breite eines Controls relativ zu der Breite des Formulars, zu welchem sie hinzugefügt worden sind, in den folgenden Klassen enthalten:

CTabs – Einfache Tabs.

– Einfache Tabs. CIconTabs – Tabs mit Bildern.

– Tabs mit Bildern. CStatusBar – Statusbar.

– Statusbar. CMenuBar – Hauptmenü.

– Hauptmenü. CLabelsTable – Text-Label-Tabelle.

– Text-Label-Tabelle. CTable – Editbox-Tabelle

– Editbox-Tabelle CCanvasTable – Gerenderte Tabelle.

– Gerenderte Tabelle. CProgressBar – Fortschrittsanzeige.

– Fortschrittsanzeige. CTreeView – Baumansicht.

– Baumansicht. CFileNavigator – Datai-Navigator.

– Datai-Navigator. CLineGraph – Linienchart.

Der Programmcode für die Methode der CLabelsTable wird nachfolgend als Beispiel gezeigt.

void CLabelsTable::ChangeWidthByRightWindowSide( void ) { int x= 0 ; int x_size= 0 ; x_size=m_wnd.X2()-m_area.X()-m_auto_xresize_right_offset; CElement::XSize(x_size); m_area.XSize(x_size); m_area.X_Size(x_size); x=m_area.X2()-m_scrollv.ScrollWidth(); m_scrollv.XDistance(x); x_size=CElement::XSize()-m_scrollh.ScrollWidth()+ 1 ; m_scrollh.ChangeXSize(x_size); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); }





7. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Tabs nach ihrer Erzeugung programmtechnisch auszuwählen Die SelectTab() Methode wurde hierfür in den CTabs und CIconTabs Klassen implementiert. Das nachfolgende Listing zeigt die Methode der CTabs Klasse als ein Beispiel:

class CTabs : public CElement { public : void SelectTab( const int index); }; void CTabs::SelectTab( const int index) { for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (index==i) { int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; SelectedTab(index); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); CalculatingPatch(x,y,x_size,y_size); m_patch.X_Size(x_size); m_patch.Y_Size(y_size); m_patch.XGap(x-m_wnd.X()); m_patch.YGap(y-m_wnd.Y()); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y()); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); }

8. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Auswahl einer Zeile in einer Entry-Box Tabelle wieder aufzuheben (CTable), indem man noch einmal auf sie Klickt.

9. Der String vom Format "column_row_text" wird in dem generierten Event als String Parameter (sparam) bei einem Klick auf eine Zelle der Tabelle (CTable), bei der der Edit-Modus deaktiviert ist, gesendet.

10. Es wurden Fehler bei der Enumeration und den Methoden für die Definition des Bereichs, in welchen mit der Maus geklickt wurde, behoben. Jetzt wird in allen Controls die ENUM_MOUSE_STATE Enumeration für das Nachverfolgen des Bereiches, in welchem mit der linken Maustaste geklickt wurde, verwendet.

11. Es wurden einige Dateinamen von Bildern, die innerhalb der Ressourcen in der Bibliothek verwendet wurden, geändert, da es Beschränkungen bei der Länge der Dateinamen bei Anwendungen vom Typ-"Indikator" gab.

12. Es wurden noch ein paar kleinere visuelle Verbesserungen und Fehlerbehebungen durchgeführt. Einige Fehler konnte nur in demMetaTrader 4 Terminal reproduziert werden.

Anwendung für den Test der Updates

Lassen Sie uns eine Anwendung entwickeln, um alle oben angegebenen Updates testen zu können. Wir erzeugen zwei Versionen dieser Anwendung — "Expert" und "Indicator". Die Indikator-Version wird in einem Unterfenster getestet, damit die automatische Anpassung der Fensterbreite getestet werden kann, sowie die automatische Anpassung der Elemente, die diesen Fenster hinzugefügt worden sind.

Alle verfügbaren Typen von Controls sollten hier implementiert werden, damit wir einen vollständigen Test durchführen können. Die Controls sollten sich auf unterschiedlichen Tabs befinden (CTabs) um das Interface so platzsparend wie möglich gestalten zu können. Da die Liste der Controls bereits sehr groß ist, macht es Sinn, die Implementation der Methoden für die Erzeugung dieser Controls in einer separaten Datei unterzubringen. Lassen Sie uns diese Datei MainWindow.mqh nennen. Sie wird in den gleichen Ordner abgelegt, in welchem sich auch die anderen Projektdateien befinden. Sie sollte direkt nach dem Körper der benutzerdefinierten Klasse verbunden werden, so wie es das nachfolgende Listing zeigt:

#include <EasyAndFastGUI\Controls\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { }; #include "MainWindow.mqh"

Program.mqh should be connected to MainWindow.mqh.

#include "Program.mqh"

Es macht Sinn, in der Program.mqh Datei, nur die Hauptprogramm-Datei für die Erzeugung des grafischen Interface bestehen zu lassen, in welcher alle Methoden für die Erzeugung der Controls aufgerufen werden.

Unsere Testanwendung für das grafische Interface wird 8 Tabs beinhalten. Der nachfolgende Screenshot zeigt die Positionierung der Controls Das erste Tab beinhaltet alle Typen von Buttons (auch die Button Gruppen) und die Liste mit der vertikalen Scrollbar. "Simple Button 3" besitzt zwei Modi. Falls aktiviert, dann wird die Fortschrittsanzeige, die eine Ausführung eines Prozesses simuliert, sichtbar.

Abbildung 3. Die Gruppe von Controls für das Erste Tab des grafischen Interfaces





Wenn der "Simple Button 3" Aktiviert ist, dann wird die Fortschrittsanzeige in dem Bereich der Statusbar dargestellt. (Sehen Sie dazu den nachfolgenden Screenshot):

Abbildung 4. Fortschrittsanzeige





Das zweite, dritte und vierte Tab beinhaltet Tabellen vom unterschiedlichen Typ

Abbildung 5. Gruppe von Controls für das zweite Tab des grafischen Interfaces

Abbildung 6. Die Gruppe von Controls für das Dritte Tab des grafischen Interfaces

Abbildung 7. Die Gruppe von Controls für das Vierte Tab des grafischen Interfaces





Das fünfte Tab beinhaltet das Linienchart-Control Die Methoden um hiermit zu arbeiten, werden in der CProgram Klasse deklariert und implementiert. Der CProgram::OnTimerEvent() Timer generiert alle 300 Millisekunden zufällige Serien:

Fig. 8. Die Gruppe von Controls für das Fünfte Tab des grafischen Interfaces





Das sechste und siebente Tab beinhaltet die Baumansicht und den Datei Navigator, sowie verschiedene Typen der Combobox, Eingabefelder und Checkboxen:

Abbildung 9 Die Gruppe von Controls für das sechste Tab des grafischen Interfaces

Abbildung 10. Die Gruppe von Controls für das siebte Tab des grafischen Interfaces





Das siebte Tab beinhaltet die folgenden Controls Kalender, Dropdown-Kalender, Schieberegler, doppelter Schieberegler, Trennlinie und Farbpalette-Button:

Abbildung 11. Die Gruppe von Controls für das achte Tab des grafischen Interfaces





Wenn Sie die Farbpalette in dem Hauptfenster erzeugen wollen, dann setzen Sie den Index für das Formular und der Controls zurück damit sie hier hinzugefügt werden. Hier wird nur ein Control (Die Farbpalette) dem Formular hinzugefügt. Der nachfolgende Screenshot zeigt das endgültige Ergebnis:

Fig. 12. Die Farbpalette in dem Haupt-Chartfenster





Wie bereits erwähnt, wurde auch eine andere Anwendung (Expert) mit den gleichen grafischen Interface-Elementen für einen Test erzeugt:



Fig. 13. Test der Expert Advisor Anwendung





Beide Typen von Anwendungen (Expert und Indikator) wurden für die beiden Plattformen – MetaTrader 4 und MetaTrader 5 implementiert. Alle dafür notwendigen Dateien sind nachfolgend angefügt.

Schlussfolgerung

Die Bibliothek für das Erzeugen von grafischen Interfaces sieht zu dem aktuellen Stand der Entwicklung wie folgt aus: (Schematisch).

Abbildung 14. Die Struktur der Bibliothek zum aktuellen Stand der Entwicklung





Es wurden viele Fehlerbehebungen und Aktualisierungen auf Wunsch von den Anwendern implementiert. Wenn Ihnen etwas fehlt oder wenn Sie einen Fehler im Zusammenhang mit der Bibliothek erkannt haben oder wenn Sie eine Anwendung entwickeln, dann hinterlassen Sie einen Kommentar zu diesem Artikel oder senden Sie mir eine persönliche Nachricht. Ich werde Ihnen gerne dabei behilflich sein. Ich arbeite bereits an der nächsten Version dieser Bibliothek (Build 3) Sie wird einige zusätzliche Eigenschaften besitzen, die diese Bibliothek auf einen nächsten Level heben werden.