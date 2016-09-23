Dicas para o trader: indicadores de saldo, drawdown, carregamento e ticks durante o teste
Introdução
No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, cada teste visual pode perseguir objetivos diferentes. Por exemplo, após a conclusão do teste, às vezes, é necessário verificar como se alteram o saldo e eqüidade da conta de negociação. Ao testar no modo "Cada tick baseado em ticks reais", às vezes é necessário avaliar visualmente a probabilidade de aparição de tendências. Em geral, para cada caso, e necessário um indicador LifeHack separado. No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, vamos implementar vários indicadores, mantendo o padrão do gráfico chamado de tester.tpl (neste padrão de gráfico, são exibidos os resultados do teste).
Receita geral para a utilização de indicadores no testador:
- No gráfico, anexamos um dos indicadores da série LifeHack.
- Salvamos o padrão como tester.tpl.
- Executamos o teste visual.
É possível salvar o padrão executando um script especial:
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartSaveTemplateTester_tpl.mq5 | //| Copyright © 2016, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { ResetLastError(); //--- save the current chart in a template if(!ChartSaveTemplate(0,"tester")) MessageBox("Error SaveTemplate #"+IntegerToString(GetLastError())); else MessageBox("Template \"tester.tpl\" overwritten!"); } //+------------------------------------------------------------------+
Neste script, o nome do padrão "tester" está fixo firmemente, pois o script é altamente especializado. Você também pode atribuir uma tecla de atalho para ele:
Fig. 1. Atribuir uma tecla de atalho
Indicador LifeHack Ticks
O indicador de ticks "LifeHack Ticks" exibe os últimos 300 ticks:
//--- indicator buffers double AskBuffer[]; double BidBuffer[]; double AskBufferTemp[]; double BidBufferTemp[]; //--- parameters int InpVisible=300; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
É possível alterar o parâmetro "InpVisible", pois cada um tem suas preferências. No entanto, eu não recomendo fazê-lo superior a 1000, já que não há necessidade de carregar em vão o terminal.
A propósito do assunto, este indicador mostra a grande diferença entre os ticks reais e os simulados:
Fig. 2. "Cada tick baseado em ticks reais"
Fig. 3. "Todos os ticks"
No seguinte vídeo, é possível ver as diferenças entre ambos os tipos de geração de ticks:
O indicador "LifeHack Ticks", em sua sub-janela, também exibe o tempo do último tick. No testador de estratégias, isso dá a possibilidade de encontrar, no modo "Passo-a-passo", a data necessária e conferir os ticks nessa data.
Por exemplo, nós queremos ver a passagem de ticks, começando de 2016.06.03 15:00, no gráfico EURUSDH1:
Fig. 4. Examinamos os ticks a partir da data 2016.06.03 15:00
Procedimento:
1. No gráfico, anexamos o indicador "LifeHack Ticks" e salvamos o padrão do gráfico com o nome tester.tpl. Para fazer isso, pressionamos com o botão direito do mouse no gráfico e selecionamos o menu "Modelos" - "Criar modelos...". A seguir, escolhemos a padrão "tester.tpl" (se esse padrão não existir, selecionamos seu nome na caixa de edição) e pressionamos no botão "Salvar":
Fig. 5. Salvando o padrão do gráfico
2. No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, indicamos o intervalo de datas de modo que nele apareça a data 2016.06.03, selecionamos o símbolo EURUSD, definimos o período de teste H1 e escolhemos o tipo de teste "Cada tick baseado em ticks reais":
Fig. 6. Teste.
3. Executamos o teste visual.
4. No testador, clicamos no botão "Pausar visualização, Space" (①), na caixa de edição "Ir para" definimos a data 2016.06.03 14:59 (②) e, depois, alternamos os ticks para o modo "Passo-a-passo" (③):
Fig. 7. Vamos para a data desejada
ou ativar testes em baixa velocidade.
Indicador LifeHack Balance Equity
Durante o teste visual, o indicador de saldo e a eqüidade da conta de negociação "LifeHack Balance Equity" exibe como mudam o saldo e a eqüidade na conta de negociação.
Fig. 8. Indicador "LifeHack Balance Equity"
Indicador LifeHack Drawdown Load
Durante o teste visual, o indicador "LifeHack Drawdown Load" permite ver o drawdown (medida do prejuízo) e carregamento do depósito. O abaixamento (drawdown) é calculado pela fórmula:
drawdown=(balance-equity)/balance*100.0
Eis o indicador "LifeHack Drawdown Load" juntamente com o indicador "LifeHack Balance Equity" no testador do terminal MetaTradre 5:
Fig. 9. Indicador "LifeHack Drawdown Load"
Para facilitar a interpretação, nos nomes dos rótulos do indicador foram adicionados os tipos de traço (line e histogram). Há um outro ponto importante: os rótulos "Drawdown (line)" e "Load (histogram)" retêm seu valor máximo na barra atual. Isto é, se a barra atual tiver a carga máxima de depósito 80%, e, em seguida, se tornar 10%, o rótulo "Load (histogram)" irá reter o valor máximo igual a 80%.
Conclusão
Espero que esta abordagem, ou seja, a formação do padrão tester.tpl com os indicadores de série LifeHack necessários, seja de ajuda para localizar visualmente os pontos fracos e fortes dos programas testados.
