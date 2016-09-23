MetaTrader 5 / Exemplos
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Dicas para o trader: indicadores de saldo, drawdown, carregamento e ticks durante o teste

Dicas para o trader: indicadores de saldo, drawdown, carregamento e ticks durante o teste

MetaTrader 5Exemplos |
2 589 10
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Tabela de conteúdos

Introdução

No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, cada teste visual pode perseguir objetivos diferentes. Por exemplo, após a conclusão do teste, às vezes, é necessário verificar como se alteram o saldo e eqüidade da conta de negociação. Ao testar no modo "Cada tick baseado em ticks reais", às vezes é necessário avaliar visualmente a probabilidade de aparição de tendências. Em geral, para cada caso, e necessário um indicador LifeHack separado. No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, vamos implementar vários indicadores, mantendo o padrão do gráfico chamado de tester.tpl (neste padrão de gráfico, são exibidos os resultados do teste).

Receita geral para a utilização de indicadores no testador:

  1. No gráfico, anexamos um dos indicadores da série LifeHack.
  2. Salvamos o padrão como tester.tpl.
  3. Executamos o teste visual.

É possível salvar o padrão executando um script especial:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  ChartSaveTemplateTester_tpl.mq5 |
//|                              Copyright © 2016, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ResetLastError();
//--- save the current chart in a template
   if(!ChartSaveTemplate(0,"tester"))
      MessageBox("Error SaveTemplate #"+IntegerToString(GetLastError()));
   else
      MessageBox("Template \"tester.tpl\" overwritten!");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Neste script, o nome do padrão "tester" está fixo firmemente, pois o script é altamente especializado. Você também pode atribuir uma tecla de atalho para ele:


 

Fig. 1. Atribuir uma tecla de atalho 


Indicador LifeHack Ticks

O indicador de ticks "LifeHack Ticks" exibe os últimos 300 ticks:

//--- indicator buffers
double         AskBuffer[];
double         BidBuffer[];
double         AskBufferTemp[];
double         BidBufferTemp[];
//--- parameters
int            InpVisible=300;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

É possível alterar o parâmetro "InpVisible", pois cada um tem suas preferências. No entanto, eu não recomendo fazê-lo superior a 1000, já que não há necessidade de carregar em vão o terminal.

A propósito do assunto, este indicador mostra a grande diferença entre os ticks reais e os simulados:

real ticks

Fig. 2. "Cada tick baseado em ticks reais"

all ticks

Fig. 3. "Todos os ticks"

No seguinte vídeo, é possível ver as diferenças entre ambos os tipos de geração de ticks:         

 

O indicador "LifeHack Ticks", em sua sub-janela, também exibe o tempo do último tick. No testador de estratégias, isso dá a possibilidade de encontrar, no modo "Passo-a-passo", a data necessária e conferir os ticks nessa data.

Por exemplo, nós queremos ver a passagem de ticks, começando de 2016.06.03 15:00, no gráfico EURUSDH1:

EURUSDH1

Fig. 4. Examinamos os ticks a partir da data 2016.06.03 15:00

Procedimento:

1. No gráfico, anexamos o indicador "LifeHack Ticks" e salvamos o padrão do gráfico com o nome tester.tpl. Para fazer isso, pressionamos com o botão direito do mouse no gráfico e selecionamos o menu "Modelos" - "Criar modelos...". A seguir, escolhemos a padrão "tester.tpl" (se esse padrão não existir, selecionamos seu nome na caixa de edição) e pressionamos no botão "Salvar":


Fig. 5. Salvando o padrão do gráfico

2. No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, indicamos o intervalo de datas de modo que nele apareça a data 2016.06.03, selecionamos o símbolo EURUSD, definimos o período de teste H1 e escolhemos o tipo de teste "Cada tick baseado em ticks reais":


Fig. 6. Teste.

3. Executamos o teste visual.

4. No testador, clicamos no botão "Pausar visualização, Space" (①), na caixa de edição "Ir para" definimos a data 2016.06.03 14:59 (②) e, depois, alternamos os ticks para o modo "Passo-a-passo" (③):


Fig. 7. Vamos para a data desejada

ou ativar testes em baixa velocidade. 


Indicador LifeHack Balance Equity

Durante o teste visual, o indicador de saldo e a eqüidade da conta de negociação "LifeHack Balance Equity" exibe como mudam o saldo e a eqüidade na conta de negociação.

LifeHack Balance Equity

Fig. 8. Indicador "LifeHack Balance Equity"


Indicador LifeHack Drawdown Load

Durante o teste visual, o indicador "LifeHack Drawdown Load" permite ver o drawdown (medida do prejuízo) e carregamento do depósito. O abaixamento (drawdown) é calculado pela fórmula:

drawdown=(balance-equity)/balance*100.0 

Eis o indicador "LifeHack Drawdown Load" juntamente com o indicador "LifeHack Balance Equity" no testador do terminal MetaTradre 5:

LifeHack Drawdown Load

Fig. 9. Indicador "LifeHack Drawdown Load"

Para facilitar a interpretação, nos nomes dos rótulos do indicador foram adicionados os tipos de traço (line e histogram). Há um outro ponto importante: os rótulos "Drawdown (line)" e "Load (histogram)" retêm seu valor máximo na barra atual. Isto é, se a barra atual tiver a carga máxima de depósito 80%, e, em seguida, se tornar 10%, o rótulo "Load (histogram)" irá reter o valor máximo igual a 80%.


Conclusão

Espero que esta abordagem, ou seja, a formação do padrão tester.tpl com os indicadores de série LifeHack necessários, seja de ajuda para localizar visualmente os pontos fracos e fortes dos programas testados. 


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/2501

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (10)
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 6 jul. 2016 em 09:29
Александр:

tester.tpl

Isso está escrito no artigo.

Tem certeza de que primeiro esboçou os indicadores da série LifeHack no gráfico e depois salvou o modelo?

A receita geral para usar indicadores no testador:

  1. Anexamos um dos indicadores da série LifeHack ao gráfico.
  2. Salve o modelo como tester.tpl.
  3. Iniciar o teste visual.

Em geral, faça capturas de tela, em detalhes, do que você faz....

[Excluído] | 6 jul. 2016 em 12:11
Tudo funcionou. Fui ao registro do testador visual e vi que havia uma entrada informando que o indicador deveria ser recompilado, embora não houvesse absolutamente nenhum erro de compilação inicialmente. Talvez o problema estivesse no compilador e não no testador.
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 26 nov. 2019 em 14:52
Os comentários não relacionados a este tópico foram movidos para"Questions from MQL4 MT4 MetaTrader 4 Beginners".
Elias Ramos
Elias Ramos | 6 set. 2024 em 19:46
É possível fazer com que o indicador seja igual ao gráfico de saldo e patrimônio líquido do testador de estratégia? Você poderia me informar se é possível fazer isso?
Elias Ramos
Elias Ramos | 6 set. 2024 em 19:50
?
LifeHack para traders: um back-test bem, e quatro melhor LifeHack para traders: um back-test bem, e quatro melhor
Antes do primeiro teste único, na mente de cada trader surge a mesma pergunta: "Qual dos quatro modos devo usar?" Cada um dos modos oferecidos tem suas vantagens e características, por isso tornamos o trabalho mais fácil, que dizer, executamos todos os modos usando apenas um botão! Este artigo mostra como ver simultaneamente todos os quatro gráficos de teste com ajuda da Win API e um magic pequeno.
Como copiar sinais pelas suas regras usando um EA ? Como copiar sinais pelas suas regras usando um EA ?
Ao assinar um sinal, a seguinte situação pode ocorrer: sua conta de negociação tem uma alavancagem de 1:100, o provedor tem uma alavancagem de 1:500 e as negociações usam um lote mínimo, seus saldos são praticamente iguais - porém o coeficiente de cópia irá abranger somente de 10% a 15%. Este artigo descreve como aumentar a taxa de cópia em tais casos.
Usando arquivos de texto para armazenar parâmetros de entrada dos Expert Advisors, indicadores e scripts Usando arquivos de texto para armazenar parâmetros de entrada dos Expert Advisors, indicadores e scripts
O artigo descreve a aplicação de arquivos de texto para armazenar objetos dinâmicos, arrays e outras variáveis, as quais são ​​utilizadas como propriedades dos Expert Advisors, indicadores e scripts. Os arquivos servem como um complemento útil para a funcionalidade das ferramentas padrão oferecidas pelas linguagens MQL.
Interfaces Gráficas V: O Controle Combobox (Capítulo 3) Interfaces Gráficas V: O Controle Combobox (Capítulo 3)
Nos dois primeiros capítulos da quinta parte da série, nós desenvolvemos as classes para criar uma barra de rolagem e uma lista. Neste capítulo, nós falaremos sobre a criação de uma classe para o controle combobox. Este é também um controle composto que contém, entre outros, os elementos considerados nos capítulos anteriores desta quinta parte.