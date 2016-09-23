Dicas para o trader: indicadores de saldo, drawdown, carregamento e ticks durante o teste

Tabela de conteúdos

Introdução

No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, cada teste visual pode perseguir objetivos diferentes. Por exemplo, após a conclusão do teste, às vezes, é necessário verificar como se alteram o saldo e eqüidade da conta de negociação. Ao testar no modo "Cada tick baseado em ticks reais", às vezes é necessário avaliar visualmente a probabilidade de aparição de tendências. Em geral, para cada caso, e necessário um indicador LifeHack separado. No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, vamos implementar vários indicadores, mantendo o padrão do gráfico chamado de tester.tpl (neste padrão de gráfico, são exibidos os resultados do teste).

Receita geral para a utilização de indicadores no testador:

No gráfico, anexamos um dos indicadores da série LifeHack. Salvamos o padrão como tester.tpl. Executamos o teste visual.

É possível salvar o padrão executando um script especial: #property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" void OnStart () { ResetLastError (); if (! ChartSaveTemplate ( 0 , "tester" )) MessageBox ( "Error SaveTemplate #" + IntegerToString ( GetLastError ())); else MessageBox ( "Template \"tester.tpl\" overwritten!" ); } Neste script, o nome do padrão "tester" está fixo firmemente, pois o script é altamente especializado. Você também pode atribuir uma tecla de atalho para ele:

Fig. 1. Atribuir uma tecla de atalho

Indicador LifeHack Ticks

O indicador de ticks "LifeHack Ticks" exibe os últimos 300 ticks:

double AskBuffer[]; double BidBuffer[]; double AskBufferTemp[]; double BidBufferTemp[]; int InpVisible= 300 ; int OnInit ()

É possível alterar o parâmetro "InpVisible", pois cada um tem suas preferências. No entanto, eu não recomendo fazê-lo superior a 1000, já que não há necessidade de carregar em vão o terminal.

A propósito do assunto, este indicador mostra a grande diferença entre os ticks reais e os simulados:





Fig. 2. "Cada tick baseado em ticks reais"





Fig. 3. "Todos os ticks"

No seguinte vídeo, é possível ver as diferenças entre ambos os tipos de geração de ticks:







O indicador "LifeHack Ticks", em sua sub-janela, também exibe o tempo do último tick. No testador de estratégias, isso dá a possibilidade de encontrar, no modo "Passo-a-passo", a data necessária e conferir os ticks nessa data.

Por exemplo, nós queremos ver a passagem de ticks, começando de 2016.06.03 15:00, no gráfico EURUSDH1:





Fig. 4. Examinamos os ticks a partir da data 2016.06.03 15:00

Procedimento:

1. No gráfico, anexamos o indicador "LifeHack Ticks" e salvamos o padrão do gráfico com o nome tester.tpl. Para fazer isso, pressionamos com o botão direito do mouse no gráfico e selecionamos o menu "Modelos" - "Criar modelos...". A seguir, escolhemos a padrão "tester.tpl" (se esse padrão não existir, selecionamos seu nome na caixa de edição) e pressionamos no botão "Salvar":





Fig. 5. Salvando o padrão do gráfico

2. No testador de estratégias do terminal MetaTrader 5, indicamos o intervalo de datas de modo que nele apareça a data 2016.06.03, selecionamos o símbolo EURUSD, definimos o período de teste H1 e escolhemos o tipo de teste "Cada tick baseado em ticks reais":





Fig. 6. Teste.

3. Executamos o teste visual.

4. No testador, clicamos no botão "Pausar visualização, Space" (①), na caixa de edição "Ir para" definimos a data 2016.06.03 14:59 (②) e, depois, alternamos os ticks para o modo "Passo-a-passo" (③):





Fig. 7. Vamos para a data desejada

ou ativar testes em baixa velocidade.

Indicador LifeHack Balance Equity

Durante o teste visual, o indicador de saldo e a eqüidade da conta de negociação "LifeHack Balance Equity" exibe como mudam o saldo e a eqüidade na conta de negociação.





Fig. 8. Indicador "LifeHack Balance Equity"





Indicador LifeHack Drawdown Load

Durante o teste visual, o indicador "LifeHack Drawdown Load" permite ver o drawdown (medida do prejuízo) e carregamento do depósito. O abaixamento (drawdown) é calculado pela fórmula:

drawdown=(balance-equity)/balance*100.0

Eis o indicador "LifeHack Drawdown Load" juntamente com o indicador "LifeHack Balance Equity" no testador do terminal MetaTradre 5:





Fig. 9. Indicador "LifeHack Drawdown Load"

Para facilitar a interpretação, nos nomes dos rótulos do indicador foram adicionados os tipos de traço (line e histogram). Há um outro ponto importante: os rótulos "Drawdown (line)" e "Load (histogram)" retêm seu valor máximo na barra atual. Isto é, se a barra atual tiver a carga máxima de depósito 80%, e, em seguida, se tornar 10%, o rótulo "Load (histogram)" irá reter o valor máximo igual a 80%.

Conclusão

Espero que esta abordagem, ou seja, a formação do padrão tester.tpl com os indicadores de série LifeHack necessários, seja de ajuda para localizar visualmente os pontos fracos e fortes dos programas testados.