トレーダーライフハック：テスト中の資産、ドローダウン、負荷と目盛りインジケータ
目次
イントロダクション
異なる目的に対し、MT5のストラテジーテスターで視覚的なテストを実行することができます。たとえば、取引口座の残高がテスト中にどのように変化したかを確認したいことがあります。全ティックモードに基づいてテストしている間、視覚的にトレンド出現を監視する必要があるかもしれません。これは、個別のライフハックインジケータがそれぞれに必要とされることを意味します。tester.tplなどのチャートのテンプレートを保存しているときに、MT5ストラテジーテスターで異なるインジケーターを実行します。（テストの結果が表示されたチャートのテンプレート）
テスターでのインジケーターの使用するための共通のルール：
- チャート上でライフハックインジケーターのいずれかを実行します。
- tester.tplとしてテンプレートを保存します。
- ビジュアルテストを開始します。
テンプレートを保存する別の方法があります - 次のスクリプトを実行：
//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartSaveTemplateTester_tpl.mq5 | //| Copyright © 2016, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //|スクリプトプログラムスタート機能| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { ResetLastError(); //---テンプレート内の現在のグラフを保存します if(!ChartSaveTemplate(0,"tester")) MessageBox("Error SaveTemplate #"+IntegerToString(GetLastError())); else MessageBox("Template \"tester.tpl\" overwritten!"); } //+------------------------------------------------------------------+
スクリプトが高度に専門的なので、テンプレート名"tester"は、ハードコード化されています。また、スクリプトのホットキーを割り当てることができます。
図1。ホットキーの割り当て
ライフハックティックインジケータ
ライフハックティックのインジケーターは、最後の300ティックを示しています。
//---インジケータバッファ double AskBuffer[]; double BidBuffer[]; double AskBufferTemp[]; double BidBufferTemp[]; // - - パラメーター int InpVisible=300; //+------------------------------------------------------------------+ //|カスタムインジケータの初期関数| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit()
InpVisibleパラメータを変更することができます。しかし、ターミナル上の不要な負荷を引き起こすので、1000よりも大きい値はお勧めしません。
ところで、インジケータも実ティックとエミュレートティックの違いを示します。
図2。"実際のティックに基づく全ティック"
図 3。"全ティック"
下のビデオは、ティックの2つのタイプの違いを示しています。
また、ライフハックティックインジケータは、そのサブウインドウ内の最後のティックの時間を示しています。これにより、希望の日付にジャンプし、ストラテジーテスターのステップバイステップモードで適切な目盛りを表示することが可能となります。
たとえば、EURUSD H1のチャート上の2016年6月3日夜03時00分で始まるティックで、テストすることができます。
図 4。2016年6月3日15時00分からのティック
手順：
1. ライフハックティックインジケーターを実行し、 tester.tplとしてグラフテンプレートを保存します。右図をクリックし、「テンプレート - 」、「テンプレート保存」を選択。エクスプローラで、テンプレート tester.tplを選択し、（テンプレートがない場合、名前をを入力する必要があります。）「保存」をクリックします：
図5。グラフテンプレートを保存します
2. MT5ストラテジーテスターで、2016年6月3日、EURUSD、「本当のティックに基づいて全ティック」を指定します。
図6。テスト。
3. ビジュアルテストを開始します。
4. テスターで、「可視化を一時停止」（①）をクリックし、2016年6月3日午前14時59分（②）を指定してください。その後、ステップ・バイ・ステップモード（③）でティック切り替えます：
図7。希望の日時へジャンプ
または低速でテストを開始。
ライフハックバランスエクイティ・インジケータ
トレード収支と資産がどのように変化しているか、ライフハックバランスエクイティ・インジケータが視覚化します。
図8。ライフハックバランスエクイティ・インジケータ
ライフハックドローダウンロードインジケータ
ライフハックドローダウン・ロード・インジケータを使用すると、視覚的にドローダウン、資産、負荷を確認することができます。ドローダウンは、以下の式により算出されます。
drawdown=(balance-equity)/balance*100.0
MT5ストラテジーテスターのライフハックドローダウンロード、及び、ライフハックバランスエクイティの実行：
図9。ライフハック ドローダウン ロードインジケーター
便宜上、描写の種類（ラインとヒストグラム）がインジケータ・ラベル名に追加されます。もう一つの重要な点：「ドローダウン（ライン）」と「ロード（ヒストグラム）」はラベルに現在の最高値を保持します。現在の最大の負荷が80％の場合、その後、10％に低下した場合には、「ロード（ヒストグラム）」のラベルは依然として80％を最大値として示します。
結論
ライフハックシリーズのインジケーターと tester.tplテンプレートは、視覚的なテストアプリケーションをもたらすでしょう。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/2501
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。
tester.tpl
記事に書いてあります。
最初にライフハックシリーズのインジケータをチャートにスケッチしてから、テンプレートを保存していますか？
テスターでインジケーターを使用するための一般的なレシピです：
一般的には、スクリーンショットを使い、何をするのかを詳しく説明する。