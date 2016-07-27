LifeHack para tráders: indicadores de balance, reducción, carga y ticks durante la simulación

MetaTrader 5 / Ejemplos
Introducción

Cada simulación visual en el simulador de estrategias del terminal MetaTrader 5 puede tener diferentes objetivos. Por ejemplo, a veces es necesario ver cómo ha cambiado el balance o la equidad de la cuenta comercial tras finalizar la simulación. A veces, durante la simulación en el modo "Cada tick en base a ticks reales", hay que valorar visualmente la probabilidad de aparición de una tendencia. En esencia, para cada caso es necesario un indicador LifeHack aparte. Utilizaremos diferentes indicadores en el simulador de estrategias del terminal MetaTrader 5 guardando la plantilla de un gráfico con el nombre tester.tpl (se trata de la plantilla del gráfico en el que se muestran los resultados de simulación).

Receta general para la utilización de indicadores en el simulador:

  1. Fijamos al gráfico uno de los indicadores de la serie LifeHack.
  2. Guardamos la plantilla como tester.tpl.
  3. Iniciamos la simulación visual.

Podemos guardar la plantilla de otra forma, iniciando un script especial:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  ChartSaveTemplateTester_tpl.mq5 |
//|                              Copyright © 2016, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ResetLastError();
//--- save the current chart in a template
   if(!ChartSaveTemplate(0,"tester"))
      MessageBox("Error SaveTemplate #"+IntegerToString(GetLastError()));
   else
      MessageBox("Template \"tester.tpl\" overwritten!");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

En este script, el nombre de la plantilla "tester" está grabado a fuego, porque el script es de una especialidad muy concreta. Asimismo, se le puede asignar una tecla de acceso rápido:


 

Fig. 1. Nombre de la tecla de acceso rápido 


Indicador LifeHack Ticks

El indicador de ticks "LifeHack Ticks" muestra los 300 últimos ticks:

//--- indicator buffers
double         AskBuffer[];
double         BidBuffer[];
double         AskBufferTemp[];
double         BidBufferTemp[];
//--- parameters
int            InpVisible=300;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()

El parámetro "InpVisible" puede ser modificado, aquí cada usuario tiene sus preferencias. Sin embargo, no recomendamos que sea mayor a 1000, ya que no hay motivos para cargar el terminal sin razón.

Por cierto, este indicador demuestra maravillosamente la diferencia entre los ticks reales y los modelados:

real ticks

Fig. 2. "Cada tick basado en ticks reales"

all ticks

Fig. 3. "Todos los ticks"

De manera visual, la diferencia entre los tipos de generación de ticks se puede ver en este vídeo:         

 

Asimismo, el indicador "LifeHack Ticks" representa en su subventana la hora del último tick. Esto da la posibilidad de recurrir a la fecha necesaria en el modo "Paso a paso" en el simulador de estrategias y ver los ticks de esa fecha.

Por ejemplo, queremos ver el transcurso de los ticks comenzando desde el 2016.06.03 15:00 en el gráfico EURUSDH1:

EURUSDH1

Fig. 4. Hacemos un seguimiento de los ticks desde el 2016.06.03 15:00

Secuencia de las acciones:

1. Fijamos al gráfico el indicador "LifeHack Ticks" y guardamos la plantilla con el nombre tester.tpl. Para ello, hacemos click con el botón derecho del ratón en el gráfico y elegimos el menú "Plantillas" - "Guardar plantilla...". En el explorador elegimos la plantilla "tester.tpl" (si no existe una plantilla así, introducimos su nombre en el campo de edición) y pulsamos el botón "Guardar":


Fig. 5. Guardando la plantilla del gráfico

2. En el simulador de estrategias del terminal MetaTrader 5 indicamos el diapasón de tal forma que entre en él la fecha 2016.06.03, elegimos el símbolo EURUSD, indicamos el periodo de simulación H1 y elegimos el tipo de simulación "Cada tick basado en ticks reales":


Fig. 6. Simulación.

3. Iniciamos la simulación visual.

4. En el simulador, pulsamos el botón "Detener la visualización, Space" (①), en el campo de edición "Desplazar hasta", indicamos la fecha 2016.06.03 14:59 (②), y después pasamos los ticks al modo "Paso a paso" (③):


Fig. 7. Saltar a la fecha necesaria

o activando la simulación a poca velocidad. 


Indicador LifeHack Balance Equity

El indicador de balance y fondos de la cuenta comercial "LifeHack Balance Equity", durante la simualción visual muestra cómo cambia el balance y los fondos en la cuenta comercial.

LifeHack Balance Equity

Fig. 8. Indicador "LifeHack Balance Equity"


Indicador LifeHack Drawdown Load

El indicador "LifeHack Drawdown Load" permite ver durante la simualción visual la reducción y la carga del depósito. La reducción (drawdown) se calcula según la fórmula:

drawdown=(balance-equity)/balance*100.0 

Este es el aspecto que tiene el indicador "LifeHack Drawdown Load" junto con el indicador "LifeHack Balance Equity" en el simulador del terminal MetaTradre 5:

LifeHack Drawdown Load

Fig. 9. Indicador "LifeHack Drawdown Load"

Para que las lecturas se perciban con mayor comodidad, se han añadido los tipos de dibujado (line y histogram) al nombre de las etiquetas del indicador. Hay también otro momento muy importante: las etiquetas "Drawdown (line)" y "Load (histogram)" guardan su valor máximo en la barra actual. Es decir, si en la barra actual se ha dado una carga máxima del depósito del 80%, y después se ha hecho del 10%, la etiqueta "Load (histogram)" guardará el valor máximo, que es igual al 80%.


Conclusión

Espero que este enfoque - la formación de la plantilla tester.tpl con los indicadores necesarios de la serie LifeHack - le ayude a localizar visualmente los puntos débiles y fuertes de los programas simulados. 


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/2501

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Este artículo ha sido escrito por un usuario del sitio web y refleja su punto de vista personal. MetaQuotes Ltd. no se responsabiliza de la exactitud de la información ofrecida, ni de las posibles consecuencias del uso de las soluciones, estrategias o recomendaciones descritas.

Últimos comentarios
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 6 jul 2016 en 09:29
Александр:

tester.tpl

Dice en el artículo.

¿Está seguro de que primero dibuja los indicadores de la serie LifeHack en el gráfico y luego guarda la plantilla?

La receta general para usar indicadores en el tester:

  1. Adjuntamos uno de los indicadores LifeHack-series al gráfico.
  2. Guarde la plantilla como tester.tpl.
  3. Inicie la prueba visual.

En general, dar capturas de pantalla, en detalle, lo que haces....

[Eliminado] | 6 jul 2016 en 12:11
Todo funcionaba. Fui al registro del probador visual y vi que había una entrada que decía que el indicador debía ser recompilado, aunque inicialmente no había absolutamente ningún error de compilación. Tal vez el problema estaba en el compilador y no en el probador.
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 26 nov 2019 en 14:52
Los comentarios no relacionados con este tema se han movido a "Preguntas de MQL4 MT4 MetaTrader 4 Principiantes".
Elias Ramos
Elias Ramos | 6 sept 2024 en 19:46
¿Es posible hacer que el indicador sea el mismo que el gráfico de balance y equidad del probador de estrategias? ¿Podría guiarme si es posible hacerlo?
Elias Ramos
Elias Ramos | 6 sept 2024 en 19:50
?
