Desenhando Resistência e Níveis de Suporte Com MQL5

Tabela de conteúdos

Introdução

Primeiramente, explicarei brevemente o que são linhas suporte e resistência, como elas são criadas e como usá-las em operações.

Todas as figuras de tendência, linhas e modelos são combinações de linhas de suporte e resistência, que fundamentam a análise de tendência clássica. Linha de resistência é baseada na máxima dos preços, que ocorrem quando os operadores (\"bulls\") param de comprar a moeda a um preço superior e começam a fechar posições abertas para a compra. O preço de um instrumento financeiro responde a isto com uma reversão, até uma situação semelhante ocorrer entre os \"bears\", ou seja, a linha de suporte é baseada na mínima dos preços.

Assim, pode-se supor que o pontos máximos são formados quando moeda está sobrecomprada, e pontos mínimos - quando ela está sobrevendida. Esta é a razão por que para desenhar linhas de suporte e resistência, eu uso um indicador padrão do conjunto do MetaTrader - Índice de Força Relativa (RSI), que foi desenvolvido e publicado pela John Wilder em 1978. Este indicador determina zonas sobrecompradas e sobrevendidas de moeda.

Eu uso o indicador RSI com período 8. Esse valor não é um resultado de minhas observações - esta ordem do RSI foi recomendada pelo Eric L. Nyman no seu livro "The Small Trader's Encyclopedia" para todos os períodos gráficos exceto diário e superiores. Estou completamente satisfeito com os resultados do meu indicador, quando opero com RSI (8).

Existem duas opiniões opostas, se a sombra das velas devem ser consideradas durante a procura de preços máximos e mínimos (preços de alta/baixa). Eu, pessoalmente, considero comparar preços altos a preços baixos, quando procuro pontos extremos. Se você não quer levá-los em consideração, você pode simplesmente fazer pequenas alterações ao código do indicador colocado abaixo.

Negociações com linhas de suporte e resistência podem ocorrer fora dessas linhas, bem como a variação de preço dentro da figura formada por estas linhas.





Fig.1. Sinal de compra

Considero o segundo método menos eficaz, especialmente se a reversão do preço de uma das linhas desempenha um papel fundamental na tomada das decisões de negociações. A Figura 1 mostra o caso, quando o preço, após uma reversão da linha de resistência, não atinge a linha suporte, reverte e rompe a linha de resistência, isto leva a um sinal de compra mais forte. Através da análise de ângulos formados a partir das linhas cruzando o eixo do tempo, podemos definir uma direção da tendência geral, quando o preço do instrumento financeiro atravessa uma das linhas, permite fazer uma conclusão sobre a inversão da tendência existente ou ganho de força. Muitas vezes, antes de cruzar a linha suporte, por exemplo, o preço chega apenas até o meio da linha de resistência (este fator aumenta um sinal de negociação).

Há uma plataforma chamada "Autochartist" projetada para reconhecimento de figuras de tendência e modelos. Como um experimento, há dois meses tenho negociado com uma conta de demonstração usando sinais de reversão do nível preço de resistência ou suporte - a maioria das transações neste caso foram fechados com perda, ao contrário de negociações usando sinais de níveis de rompimento.

Níveis de suporte e resistência são também utilizados para determinar a aceleração ou desaceleração da tendência. Aumentar o ângulo de uma linha de tendência numa tendência de alta implica em sua aceleração, aparentemente levando a continuação da tendência. O aumento do ângulo numa tendência de baixa, ao contrário, indica a tendência de desaceleração. Uma linha de suporte (desenhada pelas mínimas dos preços) atua como uma linha de tendência na tendência de alta, e uma linha de resistência (desenhada pelas máximas dos preços) atua como uma linha de tendência numa tendência de baixa.





Fig.2. Desaceleração da tendência de alta





Fig.3. Desaceleração da tendência de baixa

A desaceleração da tendência pode sugerir a sua reversão no futuro próximo.

Propósito de escrever este artigo

Análise das figuras de gráfico, formada por linhas de suporte e resistência, é um dos mais antigos métodos de análise técnica. Da minha experiência de negociação no mercado cambial, posso afirmar que o método acima mencionado não é apenas antigo, mas também é eficaz. Acredito que muitos operadores usem isso. Construção de linhas de suporte e resistência manualmente com terminal MetaTrader 5 é uma tarefa fácil para qualquer operador que tem conhecimento teórico. Mas não é o caso quando se cria um programa que desenha essas linhas automaticamente.

Neste artigo, quero propor meu próprio método de desenho de linhas suporte e resistência que podem ser implementadas tanto com MQL5 com em MQL4. Esperançosamente, você vai achar esta informação útil.

Métodos anteriormente apresentados de desenho de níveis de suporte e resistência de forma resumida

Na maior parte do tempo, cotações de pares de moeda variam dentro de linhas suporte e resistência - este fato está no artigo de Gleb Slobodov, sobre como desenhar essas linhas. Como resultado, temos dois níveis horizontais que definem um intervalo de flutuações de preços. O rompimento de um deles, provavelmente, nos dá um sinal para comprar ou vender. No entanto, o princípio proposto tem várias desvantagens:

O número de barras analisados é selecionado manualmente e esse parâmetro define uma variação de preço, ou seja, o valor dos níveis de suporte e resistência.

O processo de elaboração dos níveis não é totalmente automatizado, eliminando a possibilidade de criar um sistema de trading automatizado.

Usando esse método, obtemos níveis horizontais que não nos permitem analisar a direção e a força da tendência.

O indicador de níveis de suporte e resistência utilizados na estratégia de negociação de Igor Gerasko também define níveis horizontais.

Neste artigo, quero apresentar a vocês o princípio de desenhar linhas de suporte e resistência, permitindo determinar a direção da tendência, formação de figuras e modelos de tendência. As linhas são desenhadas com base nas mínimas e máximas dos pontos extremos.

Princípio para encontrar os extremos

Determinar os preços máximos e mínimos num período de tempo não apresenta qualquer dificuldade. É importante escolher o comprimento do gráfico analisado (intervalo de tempo), que está em constante mutação e, portanto, não pode ser definido manualmente. Para encontrar esta seção do gráfico de moeda, vou usar o indicador Índice de Força Relativa (RSI), que está incluído no conjunto padrão de indicadores do terminal MetaTrader 5.

Níveis sobrecomprados e sobrevendidos são determinados de acordo com os níveis do indicador RSI. Nesses momentos, o gráfico do nosso par de moeda desvia sua direção (tendência), levando a uma reversão do preço. Especificamente aqui nosso extremo será formado, nestas lacunas que serão procurados as máximas e mínimas dos preços.

Como um nível sobrevendido, pego o valor do indicador RSI igual a 35; nível sobrecomprado - 65 (níveis superiores e inferiores são igualmente posicionados no meio da RSI = 50). O período de indicador RSI é igual a 8.

Ocorre muitas vezes durante uma forte tendência, por exemplo, numa tendência crescente, o RSI repetidamente atravessa o nível superior, mas não consegue alcançar o fundo. Isto leva a uma necessidade de ajuste do nível, que não corresponde à direção da tendência.





Fig.4. Zonas de pesquisa para barras extremas



Na figura acima, designei uma zona de pesquisa para barras extremas: primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar respectivamente, com os números 1, 2, 3 e 4. Antes de cruzar um limite de baixa (RSI = 35), o indicador RSI, começando da barra atual, está incluído na zona sobrecomprada (RSI >= 65), portanto haverá três intervalos de tempo para procurar o primeiro extremo. As zonas de pesquisa estão sendo determinadas para consequentes três barras.

Nas zonas 1 e 3, irá a procura de barras com preços mais altos e nas zonas 2 e 4 para os preços mais baixos. Como resultado, obteremos 4 pontos extremos — combinando-os com os raios, teremos o canal de preço ascendente.





Fig.5. Canal ascendente



Se você prestou atenção, você provavelmente observou que havia apenas algumas barras para pesquisa de preços mínimos, somente 4 (2 para cada zona). Devido a tendência predominante, o indicador RSI mal tocou o nível mínimo, fora do RSI = nível 65, o indicador praticamente andou dentro do canal 35 < RSI < 65. Portanto, o código do indicador, que apresentarei neste artigo para encontrar os pontos № 2 e 4, usará o nível RSI deslocado para o meio (no sentido do nível 50). Dependendo de qual foi o primeiro extremo (máxima ou mínima), será definido o nível da máxima ou mínima do RSI.

Todos os pares de moedas, todos os períodos do nível RSI do valor de gráfico e os subsequentes desvios, são selecionados experimentalmente. Considero que isso seja uma desvantagem do meu sistema para a determinação dos extremos.

Função para encontrar a barra extrema com o índice mais baixo (primeira barra) Ext_1

A função para encontrar barras extremas, que chamei de "Ext_1", tem os seguintes parâmetros de entrada:

int Ext_1( double low, double high, int bars, int h_rsi, string symbol, float distans, ENUM_TIMEFRAMES period_trade)

Os dois primeiros parâmetros de entrada da função são os parâmetros do indicador RSI. Eles não desempenham nenhum papel no cálculo da linha de indicador e são usados apenas para conveniência na avaliação visual do valor (localização da linha do indicador no que diz respeito aos níveis informados). Eu uso estes níveis para determinar intervalos de preço, entre os quais irei procurar os valores mínimo e máximo. Parâmetros "low" e "high" obtém valores de variáveis externas relevantes definidas no código do indicador no nível global:

input double Low_RSI = 35.0 ; input double High_RSI= 65.0 ;

O parâmetro de entrada "bars" define o número de elementos copiados para os "arrays" contendo as Máximas e Mínimas das barras, bem como os valores do indicador RSI:

double m_rsi[],m_high[],m_low[]; int h_high = CopyHigh (symbol, period_trade, 0 , bars, m_high); int h_low = CopyLow (symbol, period_trade, 0 , bars, m_low); if ( CopyBuffer (h_rsi, 0 , 0 , bars, m_rsi)<bars) { Print ( "Falha ao copiar o buffer do indicador!" ); }

Os arrays m_rsi[],m_high[] and m_low[] tem ordem inversa de indexação:

ArraySetAsSeries (m_rsi, true ); ArraySetAsSeries (m_high, true ); ArraySetAsSeries (m_low, true );

Como eu disse anteriormente, com prevalência de uma tendência de alta, a linha do indicador RSI, que tem uma escala de valores de 0 a 100, na maioria das vezes terá um valor > 50. Às vezes quando o ponto mínimo é formado, o valor do RSI será menos remoto a partir do centro (50) do que durante a formação do ponto máximo. Portanto, no primeiro cruzamento de um dos valores do indicador (máxima ou mínima), outro valor tem de ser deslocado mais para o meio. A magnitude do desvio é determinada pelo parâmetro de entrada "distans", que é dado o valor por uma variável externa:

input float Distans= 13.0 ;

O parâmetro de entrada "h_rsi" da função "Ext_1" obtém o valor do "handle" do RSI, obtido durante a inicialização do indicador com função iRSI():

h_RSI= iRSI (Trade_Symbol,Period_Trade,Period_RSI, PRICE_CLOSE );

As variáveis Trade_Symbol e Period_Trade são inicializadas no nível global e contêm informações sobre o par de moeda e o período gráfico, respectivamente. A variável Period_RSI contém o valor do período do indicador RSI especificado nos parâmetros externos do meu indicador:

input uchar Period_RSI = 8 ;

Uma vez que criamos e preenchemos o "array" contendo as maximas e mínimas dos preços das barras, bem como o valor do indicador RSI, correspondente a estas barras, você pode prosseguir para a pesquisa real do primeiro extremo. A fim de determinar onde estará o primeiro extremo (linha de suporte ou resistência) e parar a barra de análise no momento certo, são necessárias duas variáveis do tipo boleana:

bool ext_max = true ; bool ext_min = true ;

O valor ext_max = verdadeiro permite a busca de extremo máximo, o valor ext_min = verdadeiro, respectivamente, permite a pesquisa de extremo mínimo. Na primeira intersecção do indicador RSI com um dos níveis (máxima ou mínima), o valor de uma das variáveis boleana é alterado para falso, e o nível do cruzamento do RSI, cuja análise de barra é desativada, significando que o número necessário de barras foi analisado e o primeiro extremo foi encontrado.

Se, ao analisar a primeira barra, o valor do indicador RSI está fora de um dos seus níveis, é provável que a formação da faixa de preço, na qual o extremo tem de ser procurado, ainda não está completa e não existe nenhum ponto para analisar. A análise de tais barras deve ser excluída. Na figura abaixo eu destaquei a faixa de preço em que a análise não é realizada (observe a posição da linha do indicador RSI em relação ao nível superior):





Fig.6. Desativada a análise na faixa de preço incompleta



Para implementar tal operação, é necessário criar outra variável do tipo boleana:

bool flag= false ;

Para determinar os preços máximos e mínimos entre as barras analisadas, é necessário criar as seguintes variáveis adicionais do tipo double:

double min = 100000.0 ; double max = 0.0 ;

O loop inteiro para busca de barras com o primeiro extremo será o seguinte:

for ( int i= 0 ;i<bars;i++) { double rsi = m_rsi[i]; double price_max = NormalizeDouble (m_high[i], digits); double price_min = NormalizeDouble (m_low[i], digits); if (flag== false ) { if (rsi<=low||rsi>=high) continue ; else flag = true ; } if (rsi<low) { if (ext_min== true ) { if (ext_max== true ) { ext_max= false ; if (distans>= 0 ) high=high-distans; } if (price_min<min) { min=price_min; index_bar=i; } } else break ; } if (rsi>high) { if (ext_max== true ) { if (ext_min== true ) { ext_min= false ; if (distans>= 0 ) low=low+distans; } if (price_max>max) { max=price_max; index_bar=i; } } else break ; } }

Função geral para encontrar todos os extremos subseqüentes Ext_2

Esta função irá receber os mesmos parâmetros de entrada que a função Ext_1, além de três outros parâmetros importantes:

O parâmetro que contém uma referência a uma estrutura onde os índices das barras extremas serão salvas. É necessário determinar em qual índice da barra a procura de extremos começará. O número de série da barra no extremo que tem de ser encontrado (leva valores de 2 a 4). É necessário escolher o índice da barra desejada a partir da estrutura, bem como determinar em qual a linha (suporte ou resistência) o extremo desejado será localizado. O parâmetro de tipo boleano que determina em qual linha (suporte ou resistência) a primeira barra extrema está localizada. Sem esta informação, é impossível determinar em qual linha a barra desejada deve ser localizada com base no número de série.

int Ext_2( double low, double high, int bars, int h_rsi, string symbol, st_Bars &bars_ext, char n_bar, float distans, bool first_ext, ENUM_TIMEFRAMES period_trade)

A nível global, nós criamos um tipo de estrutura que irá conter os índices de todas as 4 barras extremas:

struct st_Bars { int Bar_1; int Bar_2; int Bar_3; int Bar_4; }; st_Bars Bars_Ext;

Para determinar a linha do indicador onde o extremo desejado será localizado, primeiramente duas variáveis do tipo boleana precisam ser criadas:

bool high_level= false ; bool low_level = false ;

Se o número ordinal da barra extrema desejada é igual a 2 ou 4,e ainda, a primeira barra extrema situa-se na linha de suporte, a barra desejada deve estar na linha de resistência e, portanto, é necessário analisar as barras, cujo valor do RSI é maior ou igual a nível superior (parâmetro máximo). Se o número ordinal da barra extrema desejada é igual a 3, e ainda, a primeira barra de extremo está localizado na linha de suporte, então a barra desejada também será localizado nesta linha. Se a primeira barra de extremo está na linha de resistência, a posição da barra desejada é escolhida em conformidade.

if (n_bar!= 3 ) { if (first_ext== true ) { low_level= true ; if (distans>= 0 ) low=low+distans; } else { high_level = true ; if (distans>= 0 ) high=high-distans; } } else { if (first_ext== false ) { low_level= true ; if (distans>= 0 ) high=high-distans; } else { high_level = true ; if (distans>= 0 ) low=low+distans; } }

Outra variável do tipo boleana é necessária para determinar o momento em que o extremo desejado será encontrado e a análise de barras pode ser parada.

bool _start = false ;

O valor dessa variável é alterado para verdadeiro, quando encontrarmos o intervalo necessário das barras para análise na histórico. A análise de barras é terminada, se _start = verdadeiro e quando low_level = verdadeiro, a linha de indicador RSI cruza o nível máximo e se high_level = verdadeiro, a linha de indicador RSI cruza o nível mínimo.

if (_start== true && ((low_level== true && rsi>=high) || (high_level== true && rsi<=low))) break ;

O loop para pesquisa de barra extrema será o seguinte:

for ( int i=bar_1;i<bars;i++) { rsi=m_rsi[i]; price_max = NormalizeDouble (m_high[i], digits); price_min = NormalizeDouble (m_low[i], digits); if (_start== true && ((low_level== true && rsi>=high) || (high_level== true && rsi<=low))) { break ; } if (low_level== true ) { if (rsi<=low) { if (_start== false ) _start= true ; if (price_min<min) { min=price_min; index_bar=i; } } } else { if (rsi>=high) { if (_start== false ) _start= true ; if (price_max>=max) { max=price_max; index_bar=i; } } } }

A variável Bar_1 contém o índice da barra extrema anterior, que é calculado usando o operador "switch":

switch (n_bar) { case 2 : bar_1 = bars_ext.Bar_1; break ; case 3 : bar_1 = bars_ext.Bar_2; break ; case 4 : bar_1 = bars_ext.Bar_3; break ; }

Para descobrir em qual linha do indicador (suporte ou resistência) a primeira barra extrema está localizada, é suficiente obter o índice e o valor do indicador RSI na barra com o índice obtido:

bool One_ext (st_Bars & bars_ext, string symbol, int h_rsi, double low, ENUM_TIMEFRAMES period_trade) { double m_rsi[]; ArraySetAsSeries (m_rsi, true ); CopyBuffer (h_rsi, 0 , 0 ,bars_ext.Bar_1+ 1 ,m_rsi); double rsi=m_rsi[bars_ext.Bar_1]; if (rsi<=low) return ( false ); else return ( true ); }

Processando os resultados

Agora sabemos que os índices de todas as quatro barras e seus preços correspondentes (maxima ou mínima). Para preencher os "arrays" que combinarão o valor das linhas de indicador em cada barra é necessário obter as equações de duas linhas correspondentes as linhas de resistência e suporte. A equação da reta bem conhecida (linha) usada para essa finalidade é: y = kx + b. No nosso caso, "x" é um índice da barra e "y" é um preço (para linha suporte - mínima do preço da vela preço, para a linha de resistência - máxima do preço da vela).

Para encontrar os valores dos coeficientes "k" e "b", substitua os valores correspondentes de duas barras extremas conhecidas na equação de linha, então combine as expressões obtidas no sistema de equações. Como resultado, obtemos as seguintes expressões no sistema:

K=(price_2-price_1)/(_bar2-_bar1); B=price_1-K*_bar1;

Onde

double K,B;

"K" e "B" são variáveis globais que correspondem aos valores dos coeficientes "k" e "b" na equação de linha;

int _bar1,_bar2;

Estes são índices de barras localizados na mesma linha;

double price_1,price_2;

Estes são os preços baixos das respectivas barras, se deve definir as linhas de suporte "K" e "B" ou o preço alto das respectivas barras, você precisa determinar o "K" e "B" para a linha de resistência.

A função abaixo apresentada preenche os valores da variáveis globais "K" e "B" para a linha suporte com o parâmetro "_line" sendo falso; para a linha de resistência, se o parâmetro "_line" for verdadeiro:

void Level( bool _line, bool _first_ext, st_Bars &bars_ext, string _symbol, ENUM_TIMEFRAMES _period) { int bars=Bars_H; double m_high[],m_low[]; ArraySetAsSeries (m_high, true ); ArraySetAsSeries (m_low, true ); int h_high = CopyHigh (_symbol, _period, 0 , bars, m_high); int h_low = CopyLow (_symbol, _period, 0 , bars, m_low); double price_1,price_2; int _bar1,_bar2; int digits=( int ) SymbolInfoInteger (_symbol, SYMBOL_DIGITS ); if (_line== true ) { if (_first_ext== true ) { price_1 = NormalizeDouble (m_high[bars_ext.Bar_1], digits); price_2 = NormalizeDouble (m_high[bars_ext.Bar_3], digits); _bar1 = bars_ext.Bar_1; _bar2 = bars_ext.Bar_3; } else { price_1 = NormalizeDouble (m_high[bars_ext.Bar_2], digits); price_2 = NormalizeDouble (m_high[bars_ext.Bar_4], digits); _bar1 = bars_ext.Bar_2; _bar2 = bars_ext.Bar_4; } } else { if (_first_ext== true ) { price_1 = NormalizeDouble (m_low[bars_ext.Bar_2], digits); price_2 = NormalizeDouble (m_low[bars_ext.Bar_4], digits); _bar1 = bars_ext.Bar_2; _bar2 = bars_ext.Bar_4; } else { price_1 = NormalizeDouble (m_low[bars_ext.Bar_1], digits); price_2 = NormalizeDouble (m_low[bars_ext.Bar_3], digits); _bar1 = bars_ext.Bar_1; _bar2 = bars_ext.Bar_3; } } K=(price_2-price_1)/(_bar2-_bar1); B=price_1-K*_bar1; }

A equação da linha é: y = kx + b, onde o preço do instrumento financeiro é usado para o eixo "y" e índice da barra para eixo "x". Se para "x" usamos o número de segundos desde 1 de janeiro de 1970, o gráfico de linhas na área do dia em "off" terá um resultado "caótico", motivo pelo qual eu usei as barras de índice.

A partir da função "OnCalculate", a função "level" é chamada duas vezes: pela primeira vez antes de preecher o "array" para a linha de resistência, e a segunda vez para preencher o "array" com valores de preço para a linha de suporte:

for ( int i= 0 ;i<Bars_H;i++) { resistanceBuffer[i]= NormalizeDouble (K*i+B,Dig); } Level( false ,First_Ext,Bars_Ext,Trade_Symbol,Period_Trade); for ( int i= 0 ;i<Bars_H;i++) { supportBuffer[i]= NormalizeDouble (K*i+B,Dig); }

Exemplo do indicador exibindo os níveis de suporte e resistência

O resultado da operação do indicador que usa todas as funções acima e desenha as linhas suporte e resistência é o seguinte:





Fig.7. O resultado da operação do indicador



O indicador é construído de tal forma que, após a formação de uma nova barra de extremo, os valores do "array" de linhas suporte e resistência podem ser alterados, então os níveis serão automaticamente redesenhados. No entanto, se calcularmos e memorizarmos o ângulo de uma das linhas para o eixo de tempo do gráfico e então compará-lo com o novo ângulo da mesma linha, é possível concluir se a tendência está em aceleração e desaceleração, como já mencionado neste artigo.

O código completo do indicador está no arquivo anexado a este artigo.

Conclusão

Certamente que é muito mais fácil de construir estas linhas manualmente, pois não é necessário selecionar os parâmetros do indicador para cada símbolo e o período. No entanto, este indicador pode servir como uma base ou parte da estratégia de sistema de negociação automático. Após receber um array de dados das linhas do indicador, você pode analisar o ângulo de inclinação, a direção da tendência, bem como identificar a forma gráfica formada por estas linhas. Tudo isso, em última análise, torna possível analisar a intensidade do sinal de compra ou venda, operar dentro do canal de preços, bem como o rompimento das linhas suporte e resistência.