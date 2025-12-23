Discussão do artigo "Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance""
O tradutor embutido é específico - trabalhe em https://www.mql5.com/en/job/215046:
- Escreva sobre você, suas principais habilidades e seu envolvimento em vários projetos.
- Liste suas vantagens como empreiteiro, carregue um bom avatar e coloque uma foto de alta qualidade na capa.
- Descreva pedidos já concluídos ou apenas casos interessantes de prática em seu mural.
Eu me pergunto: para trabalho pessoal, ele pode escolher você, mas quando NÃO é trabalho pessoal, ele escolhe um desenvolvedor às cegas? Você não pode se referir ao seu próprio trabalho?
Realização de pedidos ignorando o serviço "Freelance
- O serviço "Freelance" só pode ser usado para o fim a que se destina: realizar todos os trabalhos e cálculos dentro dos Pedidos publicados. A busca de clientes ou artistas no serviço "Freelance" para realizar trabalhos paralelos é proibida e constitui uma violação das Regras.
- Clientes e Candidatos são proibidos de trocar informações de contato de qualquer tipo antes da conclusão do Contrato de Trabalho. A violação leva à proibição de participação no Freelance.
- É proibido realizar trabalhos e fazer pagamentos de Pedidos feitos no Freelancefora da estrutura desse serviço. A violação leva à negação de acesso a todos os serviços do site MQL5.com.
- A Administração pode, como resultado de uma investigação interna, privar o infrator do direito de participar do serviço "Freelance" sem explicação.
- www.mql5.com
Mas no Freelance, a experiência significa apenas o que está dentro da MQL5: perfil, histórico de pedidos, avaliações.
A regra proíbe links externos e comunicação fora da plataforma até a confirmação da tarefa.
Portanto, isso não é uma contradição, mas apenas coisas diferentes que muitas vezes são confundidas.
A regra proíbe links externos e comunicação fora da plataforma até a confirmação da tarefa.
.
Não posso concordar. Antes da conclusão do Acordo de Trabalho, você não pode fornecer links para qualquer um dos seus recursos MQL5 em suas mensagens: nem seu perfil, nem publicações no Codebase, nem blogs, nem sinais. Ou seja, nada que ajude o cliente a entender quem exatamente respondeu ao seu pedido. Se o cliente criar um trabalho não personalizado, ele deverá escolher o executor às cegas. O cliente não saberá quem é exatamente o desenvolvedor respondente que ele escolheu até que o Contrato de Trabalho seja assinado.
Digo isso por experiência própria. Quando, em uma das respostas a um pedido, forneci um link para meu código no Codebase, minha conta foi bloqueada.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Novo artigo Como ganhar dinheiro realizando pedidos de traders no serviço "Freelance" foi publicado:
MQL5 Freelance é um serviço online onde desenvolvedores criam aplicativos de negociação para traders em troca de remuneração. O serviço funciona com sucesso desde 2010: até o momento, mais de 100.000 trabalhos foram realizados, totalizando $7 milhões. Como podemos ver, há bastante dinheiro em circulação aqui.
O MQL5 Freelance é um serviço especializado para desenvolvedores de aplicativos de negociação. É aqui que traders práticos recorrem quando precisam de robôs de negociação, indicadores e outras utilidades em MQL5/MQL4, Python, C++ e outras linguagens de programação modernas.
O serviço Freelance no MQL5.com surgiu em junho de 2010 e, em 14 anos de existência, permitiu que desenvolvedores profissionais ganhassem bem. Até junho de 2024, mais de 100.000 trabalhos foram realizados, totalizando cerca de $7 milhões. 54 mil desenvolvedores, ao longo desses 14 anos, se encarregaram de criar programas de negociação e mais de 25.000 clientes ficaram satisfeitos com seu trabalho. A renda padrão de um desenvolvedor que trabalha ativamente no Freelance pode chegar a vários milhares de dólares por mês. Você também pode ganhar o mesmo valor.
Seus potenciais clientes são milhões de traders que negociam na plataforma MetaTrader e acessam o Freelance diretamente do terminal.
Autor: MetaQuotes Software Corp.