"Dynamic Scalper System" 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다.
주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다.
추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다.

지표의 원리
큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다.
작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다.
빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다.

민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다.
신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다.
권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다.
화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다.

입력 매개변수

Trend Wave Period - 추세 방향의 주기(큰 화살표)는 추세 파동의 시간 간격을 변경합니다. 값 1은 추세 방향의 가장 긴 지속 시간을 나타내며, 매개변수가 증가할수록 지속 시간이 감소합니다.

Scalper Arrows Period - 신호 화살표(작은 화살표)의 계산 주기는 진입 신호의 생성 빈도를 변경합니다. 값 3은 가장 빈번하게 생성되는 주기이며, 매개변수가 증가할수록 화살표의 생성 빈도가 감소하고 정확도가 증가합니다.

매개 변수는 다양한 시간 프레임 및 거래 상품에 따라 변경할 수 있습니다. 모든 신호에 대한 알림이 제공됩니다.
리뷰 1
Ning lack
587
Ning lack 2025.11.22 00:56 
 

One of the good indicators I have used

