PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts 는 스마트 머니(Smart Money) 트레이딩 지표로, 기관급 공급 및 수요 구간과 멀티 타임프레임 트렌드 히스토그램을 결합하여 고신뢰 반전(리젝션) 진입 신호를 제공합니다.

이 지표는 메인 차트에서 프리미엄 공급/수요 구간을 자동으로 식별하며, 강력한 캔들 윅(꼬리) 리젝션 로직으로 진입을 확인합니다. 신호는 우세 트렌드 방향에서만 발생하며, 해당 트렌드는 공급/수요 히스토그램에 의해 명확하게 결정됩니다.

핵심 강점

히스토그램은 트렌드 필터입니다.

고타임프레임에서 수요가 우세한지 공급이 우세한지를 시각적으로 보여주며, 항상 시장 힘에 맞는 트레이딩을 가능하게 합니다.

구간 품질 제어 (트레이더의 우위)

SwingDepth 파라미터를 조정하면 트레이더가 프리미엄 구간을 정확하게 정의할 수 있습니다:

SwingDepth가 클수록 → 강력하고 기관급 구간

SwingDepth가 작을수록 → 자주 나타나지만 약한 구간

이를 통해 시장 노이즈를 걸러내고, 고품질 가격 구조에만 집중하며, 기관급 정확도로 거래할 수 있습니다.

주요 기능

메인 차트에 프리미엄 공급/수요 구간 표시

유효 구간에서 리젝션 화살표 표시 흰색 화살표 → BUY (수요 구간에서 반등) 노란색 화살표 → SELL (공급 구간에서 반등)

멀티 구간 감지 엔진 (다중 시장 구조 분석)

공급/수요 히스토그램 (트렌드 결정 엔진)

멀티 타임프레임 트렌드 확인 (H4 & D1)

캔들 윅 기반 리젝션 로직 (종가 이후 재표시 없음)

알람 및 알림 지원 (팝업, 사운드, 푸시)

완전 사용자 정의 가능 파라미터

추천 사용자

Smart Money Concepts (SMC)

공급/수요 기반 트레이딩

오더플로우 및 기관 전략

스캘핑, 데이트레이딩, 스윙 트레이딩

프리미엄 구간을 정의하세요.

히스토그램 트렌드를 따라가세요.

실제 가격 반등 시에만 진입하세요.