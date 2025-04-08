Tokyo Crown — GBPUSD 및 USDJPY용 세션 기반 전문가 조언자

Tokyo Crown은 GBPUSD와 USDJPY에서의 통제된 거래를 위해 설계된 규율 있는 저빈도 전문가 조언자(Expert Advisor)로, prop firm 스타일 계정에도 사용할 수 있습니다.

각 종목당 하루 평균 한 번의 고품질 진입 기회를 목표로 하며, 고정 스톱로스와 테이크프로핏을 사용하고, 숨겨진 마틴게일 없이 엄격한 에쿼티 보호 기능을 제공합니다.

전략 개요

Tokyo Crown은 아시아 세션과 런던 초반 세션의 구조를 분석하여, 정의된 변동성과 추세 조건 하에서 야간 박스(range)로부터의 깔끔한 돌파 또는 평균회귀 기회를 찾습니다.

시스템은 노이즈가 많은 시장을 필터링하여 과도한 매매를 피하고, 시그널마다 사전에 정의된 위험의 포지션을 한 건만 진입함으로써, 성과를 더 안정적으로 만들고 모니터링을 쉽게 합니다.

주요 특징

저빈도: 종목당 하루 평균 약 1건의 거래(조건 미충족 시 거래가 없는 날도 있음).

잔고 기반의 고정 랏 또는 자동 랏 모드, 자동 랏 상한 설정 가능.

핍 단위 스톱로스 및 테이크프로핏, ECN·Raw·Standard 계좌 모두 호환.

브로커 서버 시간에 맞춰 세션 로직을 정렬하기 위한 조정 가능한 시간 오프셋.

종목 및 EA 인스턴스별 최대 보유 포지션 수 설정 가능.

에쿼티 기반 글로벌 스톱로스 및 에쿼티 트레일링 보호 기능.

시장 조건 변화 시 오버나이트 익스포저를 줄이기 위한 캔들 종가 기준 청산 옵션.

그리드·마틴게일 없음: 기본적으로 Tokyo Crown은 시그널당 고정 리스크의 단일 진입만 사용.

선택적 제한 스케일링(소량의 사전 정의된 추가 진입, 랏 두 배 증가 없음, 무한 그리드 없음).

실거래 성과

기본 리스크 프로파일을 사용하는 실시간 시그널이 참고용으로 제공됩니다:

Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783

브로커 조건, 스프레드, 체결, 리스크 설정에 따라 시그널 결과와 귀하의 계좌 성과는 달라질 수 있습니다.

권장 설정

통화쌍: GBPUSD(M30), USDJPY(H1).

계정 유형: ECN 또는 Raw 스프레드 계정 권장(Standard도 지원하지만 우선순위는 낮음).

최소 잔고: 500달러(더 부드러운 성장 곡선을 위해 1,000달러 이상 권장).

레버리지: 최소 1:100.

랏 타입: 초기 데모 및 소액 실계좌 테스트에는 고정 랏 사용. 성과와 리스크가 수용 가능하다고 판단되는 큰 계좌에는 자동 랏 사용.

브로커 시간 오프셋: 서버 시간에 맞게 설정하여 아시아/런던 세션 윈도우를 정확히 맞추세요.

Prop firm 및 리스크 프로파일

보수적으로 설정할 경우 Tokyo Crown은 prop firm 챌린지 및 펀딩 계좌에도 사용할 수 있습니다:

권장 리스크: 종목당·거래당 0.25–0.5%(prop 계좌에서는 거래당 1% 초과 비권장).

일·전체 드로우다운 규칙이 엄격한 계좌에서는 선택적 스케일링 기능을 끄고 단일 진입만 사용하십시오.

에쿼티 스톱 레벨은 prop 규칙에 맞게 설정하십시오(예: 평가 단계 3–5%, 펀딩 단계는 그보다 낮게).

보호 시스템

에쿼티가 설정된 비율 또는 금액만큼 감소하면 거래를 중단하는 최대 에쿼티 스톱로스.

수익 구간 이후 미실현 이익의 일부를 보호하기 위한 에쿼티 트레일링 스톱.

내부 청산 조건이 충족될 때 캔들 종가 기준으로 포지션을 정리하는 옵션.

외부 DLL 사용 없음: 완전 자급자족형 MT5 전문가 조언자.

입력 파라미터 개요

브로커 시간 오프셋(GMT 대비 서버 시차).

계좌 통화 1,000단위당 리스크를 기준으로 한 고정 랏 또는 자동 랏.

자동 랏 최대 크기(하드 리미트).

스톱로스와 테이크프로핏(핍 단위).

종목당 최대 포지션 수.

에쿼티 보호: 에쿼티 스톱, 에쿼티 트레일링, 선택적 일간/주간 잠금 설정.

캔들 종가 청산 온/오프.

백테스트 및 빠른 시작