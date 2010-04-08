ROSE Gold – XAUUSD 자동 매매 Expert Advisor

ROSE Gold는 금(XAUUSD) 을 위해 설계된 자동 매매 Expert Advisor입니다.

EA는 기본 설정에서 M1–M5 타임프레임에 최적화되어 있으며, 입력 파라미터를 조정하면 어떤 타임프레임에서도 실행할 수 있습니다.

시스템에는 거래 빈도를 조절할 수 있는 설정이 포함되어 있어, 선택한 설정에 따라 고빈도 / 중빈도 / 저빈도 실행 모드로 동작할 수 있습니다.

모든 내부 조건이 충족될 때만 거래가 실행되어 구조적이고 통제된 트레이딩을 지원합니다.

중요 사용 안내

고빈도 실행(HFT) 모드로 설정된 경우, ROSE Gold는 제한된 거래 세션과 일일 수익 목표 기반 운용을 목적으로 하며 24/7 연속 실행은 권장되지 않습니다.

비-HFT 모드에서는 EA가 기본 설정으로 표준 거래 빈도와 통제된 실행으로 작동합니다.

모든 모드에서 시간 오프셋은 반드시 고정되어 브로커 서버 시간과 일치해야 합니다.

주요 기능

• XAUUSD(금) 전용 설계

• 기본 설정은 M1–M5 타임프레임에 최적화

• 타임프레임 완전 사용자 선택 가능

• 거래 빈도 설정 가능(고 / 중 / 저)

• 거래 요일 및 거래 세션 조정 가능

• 고정 로트 또는 잔고 기반 로트 설정

• 선택적 자동 복리(오토 컴파운딩) 로직

• Stop Loss 및 Take Profit 조정 가능

• 바스켓 레벨 수익 목표 및 거래 관리

• 일일 거래 제한 및 최대 손실 보호

• 손실 잠금 및 드로우다운 보호

• 알림 기능 및 magic number를 통한 거래 식별

• 외부 DLL 없는 MetaTrader 5 네이티브 EA

권장 설정

• 심볼: XAUUSD

• 타임프레임: M1–M5(기본), 기타 선택 가능

• 계좌 유형: ECN 또는 Raw 스프레드 권장

• 리스크 모드: 작은 고정 로트로 시작

• 브로커 시간: 서버 시간과 일치하는 고정 오프셋

백테스트 및 사용

• 티크 데이터를 사용하는 MetaTrader 5 전략 테스터와 호환

• 금 백테스트 시 현실적인 스프레드 사용

• 실행 방식은 타임프레임 및 거래 빈도 설정에 따라 달라짐

• 통제된 리스크 노출을 목표로 설계

추가 정보

본 Expert Advisor를 기반으로 한 참고(레퍼런스) 시그널이 MQL5 Signals 서비스에 제공되어 있습니다:

https://www.mql5.com/en/signals/2345679

해당 시그널은 모니터링 및 데모 목적으로만 제공됩니다.

위험 고지

Forex 및 CFD 거래에는 높은 위험이 수반됩니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

실거래 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하십시오.



