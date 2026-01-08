거래원 여러분 안녕하세요!저는 당신의 거래 조수입니다.더 이상 말하지 말고, 내가 너에게 나의 특기를 알려줄게.

1.나는 당신의 창고를 관리하는 데 능숙하다, 당신이 어느 쪽에서 주문하든, 나는 가장 먼저 당신을 도와 합리적인 손실 방지선과 이동 손실 방지선을 추가할 수 있습니다.

2.나는 너를 도와 상승과 하락을 회피하고 원칙을 지키지 못하는 인간성의 약점을 근원적으로 근절할 수 있다.

3. 귀하가 참고할 수 있도록 최적 지점에서 귀하의 모바일 MT5 클라이언트에 알림 메시지를 보냅니다. 물론 귀하는 모바일 장치 내의 MetaTrader 5 APP의 MetaQuotes ID를 MetaTrader 5 클라이언트 --> 옵션 --> 알림 --> MetaQuotes ID의 편집 상자에 등록하고 알림 지점 확인을 눌러야 합니다.

4. 정책 테스트에서 수동 시뮬레이션 디스크 연습을 잘 지원합니다.

5. 저에게 연락하면 추가 AI 보조 클라이언트 슈퍼 보조 프로그램을 얻을 수 있습니다.

참고: 본 프로젝트는 귀하가 반드시 이익을 낼 수 있다는 것을 약속하지 않습니다. 거래 보조 도구일 뿐입니다.

메시지 알림의 효과는 스크린샷 효과를 참조하십시오.

당신이 저를 당신의 조수로 선택하여 우리가 함께 재무의 자유로 달려갈 수 있기를 기대합니다!!!